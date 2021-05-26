Будущее у Forex индустрии - страница 45

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transcendreamer:

Ваш ум цепляется за условности и шаблоны, отбросьте их и Вам будет намного легче.

э нет, легче будет после того как все уляжется, а для этого придется сперва помучиться, сильно помучиться

 
vladavd:

Конечно никто официально такого не признает. Все будут говорить, что мы-то стремимся к диалогу, сотрудничеству и конструктиву, но вот они шатают и подрывают и поэтому мы вынуждены, но все равно стремимся и открыты, в то же время не потерпим и будем отстаивать...

Я даже не знаю, кто это, просто вспомнил как про хорошую иллюстрацию. Наверное поэтому и может себе позволить называть вещи своими именами. Пока был в должности, наверняка стелил по методичке, ну все так делают испокон веков)

Кто они? И кто мы?  Вы про кого сейчас говорите? Я просто в Ваших патриотических дискурсах не силён. Могу предположить что Вы наверное за США? 😍

А насчёт Китая, вот Вы наверное думаете что в США все как они только спят и видят как бы Китай грохнуть?

А вместе с тем в элите есть и такие кому выгодно развитие отношений с Китаем, а есть и те кому вообще всё равно.

Нельзя смотреть однобоко на мир!

 
khorosh:

Не согласен. Патриотизм может проявляться при защите Отечества, но не в захватнических войнах. А чувство превосходства над другими нациями - это не патриотизм, а фашизм. Настоящий патриот не идеализирует свою Родину, он знает, какие есть в стране недостатки, а может и нарушения законов правящей верхушкой, но он продолжает её любить и делать всё, что он может для того, чтобы его Родина стала лучше, поскольку он знает, что те кто нарушает законы завтра уйдут, а Родина останется. И чтобы ни случилась, другой уже не будет. А если будет, то это будет не Родина, а чужбина.

Будет особенным приколом напомнить что

сам термин "патриотизм" производит из древней римской культуры, где, власть берут отцы крупнейших и богатейших римских родов - "Patres" - и возникает социальная прослойка граждан, представителей класса олигархии, сосредоточивших в своих руках всю власть в городе-государстве.

🤣😆😃

 
Aleksei Stepanenko:

Эх, красивая картинка :)

Ну да, манипуляция живёт в мире людей, но патриотизм - самая массовая с роковыми последствиями.

 
 
Fast235:

что-то дример разошелся, робот сам уже начал работать

а как он относится к транс, это первое что используют в нике

Дример это нейросеть

 
transcendreamer:

Дример это нейросеть

окай)

что с трансом делать?

 
Fast235:

окай)

что с трансом делать?

Ничего не делать, это мнимая часть.

 
transcendreamer:

Ничего не делать, это мнимая часть.

что-то же в этом есть,

транс-вокал

транс-формер ладно

транс -континент 

транс - 

 
можно сыграть в игру кто придумает )
 
трансцендентальный и трансцендентный
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