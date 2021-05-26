Будущее у Forex индустрии - страница 153
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Более-менее очевидно, что граалей нету. Интересно то, как именно их нету) Что-то подобное было по-моему у Лема про мнимых вероятностных драконов)
Зачем впаривать мысли, которые не имеют никаких доказательств?
Тем более чужие. Не надо за них прятаться и уж тем более прикрываться ими.
Ну не получилось, не срослось. И что теперь, у всех так???
Почитали, помогло успокоиться? А где свои мозги, еще в своем черепе или уже только на книжных буквах работают?
Рынок обувает почти всех по полной, это же очевидно что он уже из числа граалей.
---
Самое интересное, что человек читает точно такого же человека и тает от его мыслей.
При этом они оба человеки
;)Да поймите вы все наконец то, что если что то придумал человек, то придумать такое же другой человек все равно сможет.
Цереброн Эмдеэртий сорок лет излагал в Высшей Школе Небытия Общую Теорию Драконов...
цитируйте дальше тогда ) там интересней.
при наличии усилителя вероятности дракон вполне себе может появиться, что с огромной долей вероятности не принесет эээ материализатору ничего кроме попоболи и других неприятностей
Зачем впаривать мысли, которые не имеют никаких доказательств?
Тем более чужие. Не надо за них прятаться и уж тем более прикрываться ими.
Ну не получилось, не срослось. И что теперь, у всех так???
Рынок обувает почти всех по полной, это же очевидно что он уже из числа граалей.
Как забавно пригорает фантазёр - кошачий пророк 😉 любо-дорого смотреть... не желает расстаться с розовыми фантазиями... типичный ортодоксальный верующий...
цитируйте дальше тогда ) там интересней.
при наличии усилителя вероятности дракон вполне себе может появиться, что с огромной долей вероятности не принесет эээ материализатору ничего кроме попоболи и других неприятностей
Тут оба знаменитых драколога погрузились в профессиональный спор, из которого посторонний слушатель не понял бы ни словечка; до него донеслись бы лишь загадочные фразы, такие, как «счетник драконов», «нехвостатое преобразование», «слабые змеевзаимодействия», «дифракция и рассеяние драконов», «жесткий горыныч», «мягкий горыныч», «draco probabilisticus», «полосатый спектр василиска», «змей в возбужденном состоянии», «аннигиляция пары василисков с яростью и антияростью в поле всеобщего безголовья» и т. п.
грааль существует и не один!
...
Значит пресловутые 100 семей смогли что-то ценное им предложить.
...
Нефть и газ
ахах ) интересная аналогия
тут еще вопрос что есть грааль. для кого-то любая ТС с альфой грааль
Очевидно, эта альфа рано или поздно куда-то испарится, но серия сделок до этого момента может оказаться достаточно большой) Супер-грааль же, который вовсе не совершает убыточных сделок, загнётся гораздо быстрее)
Таким образом, несуществование грааля зависит от его типа и может иметь весьма различный вид)
Зачем впаривать мысли, которые не имеют никаких доказательств?
Да легчежь на душе наверное становится. Мол это не я же не нашел, не у меня не получилось - просто их не существует, Граалей энтих :)))) Ну не существует и не существует :)))) Люди сами себя изначально в ловушку загоняют - ну а потом что ж так найдешь, все по накатанной потом, в сторону не свернуть.
Рынок очень похож на картинку - как на нее посмотришь, то и получишь :))) Хочешь бабушку, хошь Принцессу :))) Каждый сам для себя реальность определяет. Вот в реальности Алексея нет никаких Граалей и быть не может. Хозяин-Барин :))))
Рынок обувает почти всех по полной, это же очевидно что он уже из числа граалей.
Рынок - есть грааль!
Интересная мысль.
На мой взгляд, большинство людей уже давно научилось понимать, что под вывесками "Воображариум доктора Парнаса" или "Бесплатная раздача слонов населению" сидят обычно жулики типа Мавроди) Но всегда есть те, кто не завершил своё обучение в данном направлении и это является причиной продолжения существования рынка соответствующих "образовательных услуг") Кстати, весьма серьёзный бизнес)