Будущее у Forex индустрии - страница 160
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Это да) Дриммер красавчик, добавляет радуги в унылые серые будни))
Спасибо, рад стараться 😀
какой профит тебе надо, епт
этот чтоли?
// ahahahaторговать учись, а не спамить ;)))
какой профит тебе надо, епт
этот чтоли?
// ahahahaторговать учись, а не спамить ;)))
Ты серьёзно думаешь что кто-то будет твои фотошопы/подгонки разглядывать?
Каким непроходимым чугунным надо быть чтобы это делать? 😆
Где-профит-то, а?
Как насчёт профита?
Профит-то будет?
А то всё картинки постишь фейковые.
😄
Ты серьёзно думаешь что кто-то будет твои фотошопы/подгонки разглядывать?
Каким непроходимым чугунным надо быть чтобы это делать? 😆
Где-профит-то, а?
Как насчёт профита?
Профит-то будет?
А то всё картинки постишь фейковые.
😄
Я-то знаю, а вот ты нет, и бегаешь за мной по всему форуму 😁😂🤣
Ясно-понятно... плохо оправдываешься, господин уборщица...
Осознай, что ты будешь вечно завидовать капиталисту-дримеру и бугуртить.
Знатно же Вы сели в лужу с биткойном, господин Улад.
И теперь уже не отмоешься...
Ждун биткойна до 200 000 🤣
Не забудь квартиру заложить когда ещё снизится...
У меня нет комплекса обижаться на философов-мечтателей, и злости Я на них не держу.
Ты клюнул на наживку и Я вывел тебя на чистую воду. Вижу, что ты всё таки беднячёк и лезешь на форекс срубить копейку. Скорее всего сидишь на пособии по безработице)) и на биткоине ты крупно потерял.
Если я не прав, то ты можешь доказать обратное. Ну ка махани тут стейтом по биткоину перед всеми. Посмотрим на лицо миллионеЭра))
==
У меня в штатах много знакомых и друзей. Знаю как вы там живете из первых уст.
Хорошо идёшь)а на чем торгуешь?
На тестере 😁 или на фотошопе 😁
На тестере 😁 или на фотошопе 😁
У меня нет комплекса обижаться на философов-мечтателей, и злости Я на них не держу.
Ты клюнул на наживку и Я вывел тебя на чистую воду. Вижу, что ты всё таки беднячёк и лезешь на форекс срубить копейку. Скорее всего сидишь на пособии по безработице)) и на биткоине ты крупно потерял.
Если я не прав, то ты можешь доказать обратное. Ну ка махани тут стейтом по биткоину перед всеми. Посмотрим на лицо миллионеЭра))
==
У меня в штатах много знакомых и друзей. Знаю как вы там живете из первых уст.
Но ведь ты обижен и кидаешься на Дримера - это все видят - и бессмысленно отпираться.
Дример высококультурный оборотистый капиталист, а ты завистливый неудачник, ссылающийся на каких-то знакомых 😀😁😁 (типичный манёвр неудачника кстати)
И зачем мне тебе что-то доказывать, если я стою с другой стороны финансового станка глобального завода?
Это ведь я продаю тебе то что ты покупаешь, смекаешь?
Я даже знаю как бы сейчас некоторые начали : " надо причаститься к граалю неверующие вы наши! А Рену причастить к святым трейдерам великомученикам, сошедшего к нам прямо со стакана" *********_К😄
Рена и подобные лжепророки это особо запущенный случай.
На тестере 😁 или на фотошопе 😁
Скорее первое, поскольку "Deposit/Withdrawal: 0.00"