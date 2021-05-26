Будущее у Forex индустрии - страница 160

Новый комментарий
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Это да) Дриммер красавчик, добавляет радуги в унылые серые будни))
Энтропия страшная вещь, но к сожалению совершенно необходимая ... как и негэнтропия.
Это естественный ход событий.

Спасибо, рад стараться 😀

 
Renat Akhtyamov:

какой профит тебе надо, епт

этот чтоли?

// ahahaha

торговать учись, а не спамить ;)))
Хорошо идёшь)а на чем торгуешь?
 
Renat Akhtyamov:

какой профит тебе надо, епт

этот чтоли?

// ahahaha

торговать учись, а не спамить ;)))

Ты серьёзно думаешь что кто-то будет твои фотошопы/подгонки разглядывать? 

Каким непроходимым чугунным надо быть чтобы это делать?  😆

Где-профит-то, а? 

Как насчёт профита?

Профит-то будет?

А то всё картинки постишь фейковые.

😄

 
transcendreamer:

Ты серьёзно думаешь что кто-то будет твои фотошопы/подгонки разглядывать? 

Каким непроходимым чугунным надо быть чтобы это делать?  😆

Где-профит-то, а? 

Как насчёт профита?

Профит-то будет?

А то всё картинки постишь фейковые.

😄

😄😄😄🤘👍
Эт просто скрин с параллельной вселенной, там все убыточные стратегии становятся прибыльными)
 
transcendreamer:

Я-то знаю, а вот ты нет, и бегаешь за мной по всему форуму 😁😂🤣

Ясно-понятно... плохо оправдываешься, господин уборщица...

Осознай, что ты будешь вечно завидовать капиталисту-дримеру и бугуртить.


Знатно же Вы сели в лужу с биткойном, господин Улад.

И теперь уже не отмоешься...

Ждун биткойна до 200 000 🤣

Не забудь квартиру заложить когда ещё снизится...

У меня нет комплекса обижаться на философов-мечтателей, и злости Я на них не держу.

Ты клюнул на наживку и Я вывел тебя на чистую воду. Вижу, что ты всё таки беднячёк и лезешь на форекс срубить копейку. Скорее всего сидишь на пособии по безработице)) и на биткоине ты крупно потерял.

Если я не прав, то ты можешь доказать обратное. Ну ка махани тут стейтом по биткоину перед всеми. Посмотрим на лицо миллионеЭра))

==

У меня в штатах много знакомых и друзей. Знаю как вы там живете из первых уст.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Хорошо идёшь)а на чем торгуешь?

На тестере 😁 или на фотошопе 😁

 
transcendreamer:

На тестере 😁 или на фотошопе 😁

Я даже знаю как бы сейчас некоторые начали : " надо причаститься к граалю неверующие вы наши! А Рену причастить к святым трейдерам великомученикам, сошедшего к нам прямо со стакана" *********_К😄
 
Uladzimir Izerski:

У меня нет комплекса обижаться на философов-мечтателей, и злости Я на них не держу.

Ты клюнул на наживку и Я вывел тебя на чистую воду. Вижу, что ты всё таки беднячёк и лезешь на форекс срубить копейку. Скорее всего сидишь на пособии по безработице)) и на биткоине ты крупно потерял.

Если я не прав, то ты можешь доказать обратное. Ну ка махани тут стейтом по биткоину перед всеми. Посмотрим на лицо миллионеЭра))

==

У меня в штатах много знакомых и друзей. Знаю как вы там живете из первых уст.


Но ведь ты обижен и кидаешься на Дримера - это все видят - и бессмысленно отпираться.

Дример высококультурный оборотистый капиталист, а ты завистливый неудачник, ссылающийся на каких-то знакомых 😀😁😁 (типичный манёвр неудачника кстати)

И зачем мне тебе что-то доказывать, если я стою с другой стороны финансового станка глобального завода?

Это ведь я продаю тебе то что ты покупаешь, смекаешь? 

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Я даже знаю как бы сейчас некоторые начали : " надо причаститься к граалю неверующие вы наши! А Рену причастить к святым трейдерам великомученикам, сошедшего к нам прямо со стакана" *********_К😄

Рена и подобные лжепророки это особо запущенный случай.

 
transcendreamer:

На тестере 😁 или на фотошопе 😁

Скорее первое, поскольку "Deposit/Withdrawal: 0.00"

1...153154155156157158159160161162163164165166167...183
Новый комментарий