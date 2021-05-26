Будущее у Forex индустрии - страница 108
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Капитализм + трансгуманизм = светлое будущее. 😋
Это только лозунги и мечты, а реальные факты я привёл.
Опровергните мои слова о фактах не цивилизованности Запада. Если вы в космосе, то должны быть нейтральны, а не превозносить "цивилизованный" Запад. Реально вы живёте на Западе, поэтому его и превозносите.
Для начала чекните свой уровень доходов и качества жизни и сравните с "западным" 😁
Я Вам помогу например вот так: https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp?title=2021®ion=150
Очень показательно что худшие страны оказались три ключевых из соцлагеря, совпадение? - не думаю! 🤣
Это только лозунги и мечты, а реальные факты я привёл.
Смешно слышать это от индоктринированного социалиста, который ни одного факта не привёл, но уже многократно публично сел в лужу 😂
Вы всегда будете завидовать более успешным персонам и странам.
Осознайте что это и есть Ваша главная доминанта психики.
Не имея возможность изменить реальность Вы начинаете изменять её в своей голове повторяя мифы и внедрённые шаблоны.
Вместо зависти и злости к более успешным Вам следует начать работать над собой.
Обедненный уран применялся в танковых и артиллерийских снарядах для увеличения пробивной силы.
У обнаженной девочки на фото нет поврежденной или сгоревшей кожи.
Прекращай истерику.
Разумеется, вы эти ожоги не почувствовали, поскольку не были на её месте. Разве могут здесь быть какие-то оправдания, когда детей поливают напалмом? Никакой истерики, я спокоен как японский сад камней. К истерике склонны скорей мои оппоненты, когда я задаю им неудобные вопросы.)
И причём здесь танковые снаряды. Бомбили бомбами, а не танковыми снарядами. Посмотрите документальный фильм "Смертельная пыль"
Цивилизованный Запад бомбил население Югославии бомбами, начинёнными радиоактивными отходами. Там до сих пор высокий уровень заболевания раком. А Вьетнамские деревни, детей и женщин поливал напалмом. Многим наверно запомнилось фото бегущей от бомбёжки обнажённой девочки платье и кожа которой сожжены напалмом. Хороша цивилизация!
А еще там негров линчуют.
В результате бомбардировок в Югославии погибло от полутора до трех тысяч человек. А сколько там сербы в Сребренице положили за один вечер? Семь - восемь тыс. Причем, сами сербы после этого и обратились в ООН.
Вьетнам. А почему никто не говорит о той силе, которая молчаливо нагнетала противостояние? Там было не просто так, что американцы прилетели и... И многое признано военными преступлениями. Теперь каждый американец и вся Америка должна отвечать за каких-то преступников? Этак можно и всей германии продолжать предъявлять претензии за Гитлера.
Сейчас для любого образованного человека сейчас очевидно, что единственный способ вырваться вперёд -
- это ставка на новые технологии и предоставление возможности свободно творить и свободно продавать результаты своей работы.
Тот кто говорит о поддержании стабильности - тот просто ратует за кладбище.
А еще там негров линчуют.
В результате бомбардировок в Югославии погибло от полутора до трех тысяч человек. А сколько там сербы в Сребренице положили за один вечер? Семь - восемь тыс. Причем, сами сербы после этого и обратились в ООН.
Вьетнам. А почему никто не говорит о той силе, которая молчаливо нагнетала противостояние? Там было не просто так, что американцы прилетели и... И многое признано военными преступлениями. Теперь каждый американец и вся америка должна отвечать за каких-то преступников?
Если амеры истребляли индейцев, то их за это нужно было бомбить?
Кстати про индейцев, особенно центрально-американских,
конечно конкистадоры их там резко оптимизировали, этого никто не отрицает,
но почему-то забывают что сами индейцы тоже с большим воодушевлением друг друга резали и адские жертвоприношения творили,
прикольное было время, ага 😊
Если амеры истребляли индейцев, то их за это нужно было бомбить?
Боян. Если действия американцев признать геноцидом, то очень многие действия очень многих других стран тоже должны быть признаны геноцидом. Поэтому они не будут признаны геноцидом никогда. Все хороши по-своему. Издержки колонизации. Это не я придумал.
Сейчас для любого образованного человека сейчас очевидно, что единственный способ вырваться вперёд - это ставка на новые технологии и предоставление возможности свободно творить и свободно продавать результаты своей работы.
Тот кто говорит о поддержании стабильности - тот просто ратует за кладбище.
Зачем противопоставлять развитие технологий и стабильность государства. Без стабильности в государстве не может развиваться ничего. Представьте себе страну раздираемую противоречиями и гражданской войной. Может там что-то развиваться? Вы случаем не ку-ку?