Будущее у Forex индустрии - страница 152
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хотеть не вредно,
а смысл быть виртуально богатым, либо воодушевленным в партии из 99.99% ?но в целом, для 0.01% это весьма приятно
в твоём случае понятно что не светит даже в середину пробиться
но ведь фантазировать тебе не привыкать
значит как раз для тебя
😀
Математ. Довольно долгое время этот девиз висел у него прямо в профиле. Точной орфографии не помню, возможно олбанского было даже больше.
тогда понятно, почему
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Будущее у Forex индустрии
Andrei Trukhanovich, 2021.05.22 21:52
грааля нет, всех верующих фтопку! (с) (кто помнит чья фраза?)
нет никакой волшебной таблетки, даже если найдете профит, через некоторое время придется или улучшать систему, или искать новую.
AMH в действии
насколько помню, он обосновывал свое утверждение тем, что невозможно спрогнозить разворот цены
отвечу так (два независимых друг от друга торговых подхода из практики):
1. развернуть можно
2. такое знание не совсем то и важно.
ПОЭТОМУ
грааль существует и не один!
---
ну и разворот, как бы железный и чуток заранее:
в твоём случае понятно что не светит даже в середину пробиться
но ведь фантазировать тебе не привыкать
значит как раз для тебя
😀
фома не верующая
всё, не путайся под ногами
фома не верующая
всё, не путайся под ногами
Ты будешь вечно гореть и завидовать и оправдываться... но все будут знать что ты обычный фантазёр плавающий в миражах самообмана...
Математ. Довольно долгое время этот девиз висел у него прямо в профиле. Точной орфографии не помню, возможно олбанского было даже больше.
Более-менее очевидно, что граалей нету. Интересно то, как именно их нету) Что-то подобное было по-моему у Лема про мнимых вероятностных драконов)
не интересно общаться с человеком который не хозяин своему слову
просто не сдался "нигилисту-хаоситу"
ха
и рынку тоже
;)
Фантазёр-сливатор. Фаза отрицания. 🤣😃😄
Тем смешнее.
Более-менее очевидно, что граалей нету. Интересно то, как именно их нету) Что-то подобное было по-моему у Лема про мнимых вероятностных драконов)
Цереброн Эмдеэртий сорок лет излагал в Высшей Школе Небытия Общую Теорию Драконов. Как известно, драконов не существует. Эта примитивная констатация может удовлетворить лишь ум простака, но отнюдь не ученого, поскольку Высшая Школа Небытия тем, что существует, вообще не занимается; банальность бытия установлена слишком давно и не заслуживает более ни единого словечка. Тут-то гениальный Цереброн, атаковав проблему методами точных наук, установил, что имеется три типа драконов: нулевые, мнимые и отрицательные. Все они, как было сказано, не существуют, однако каждый тип — на свой особый манер. Мнимые и нулевые драконы, называемые на профессиональном языке мнимоконами и нульконами, не существуют значительно менее интересным способом, чем отрицательные.
Именно тем образом что Граалей нет и помогает зарабатывать, хехе...( это даже самый ключевой момент что Граалей нет - ведь иначе бы все так и косили бросив заводы - как наивно фантазирует про себя пророк Ренат - и не пользовались услугами профессиональных управляющих )
Более-менее очевидно, что граалей нету. Интересно то, как именно их нету) Что-то подобное было по-моему у Лема про мнимых вероятностных драконов)
ахах ) интересная аналогия
тут еще вопрос что есть грааль. для кого-то любая ТС с альфой грааль