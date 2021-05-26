Будущее у Forex индустрии - страница 127
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
остряки...
10 петросянов из 10 ага
да ладно тебе, это они для остроты дискурса и чтоб читать было интереснее
Нельзя без коэф. Джини конечно же...
+ относительно свежий отчётик по неравенству
https://wid.world/news-article/2020-regional-updates/
да ладно тебе, это они для остроты дискурса и чтоб читать было интереснее
Главное что геем не назвали и то ладно 😏
Приветствую! как твой грааль в таксопарке?
Что, вас уже выпустили из сумасшедшего дома?
Ветка возродилась? Смотрю уже фотки зажиточных бюргеров появились. Запад с нами!
Что, вас уже выпустили из сумасшедшего дома?
Ветка возродилась?
Прогрыз зубами смирительную рубашку, пишу из ординаторской...
Очень важный вопрос касательно индустрии трейдинга и доверительного управления:
Сокращает ли она в целом неравенство между бедными и богатыми или наоборот способствует?
Прогрыз зубами смирительную рубашку, пишу из ординаторской...
Очень важный вопрос касательно индустрии трейдинга и доверительного управления:
Сокращает ли она в целом неравенство между бедными и богатыми или наоборот способствует?
Если считается, что в трейдинге 95% неудачники, то это означает, что 95% становятся ещё беднее.
Способствует, конечно. Очень высококонкурентный и технологичный рынок. Приз получат единицы, приз большой, поэтому неравенство увеличится.
Прогрыз зубами смирительную рубашку, пишу из ординаторской...
Хе-хе, ну это Вы так пишите что спокойны, а на самом деле всё время пытаетесь отчаянно отыграться...
Ну кого Вы обманываете? - мы же оба знаем что Вы дико возмущены все последние дни 😁
Я вас понимаю, поскольку вы живёте в атмосфере лжи и насилия, вам трудно поверить, что кто-то может говорить правду. К сожалению кардиаграммы сердца и давления представить не могу.)
остряки...
10 петросянов из 10 ага