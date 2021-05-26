Будущее у Forex индустрии - страница 127

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transcendreamer:

остряки...

10 петросянов из 10 ага

да ладно тебе, это они для остроты дискурса и чтоб читать было интереснее

 

Нельзя без коэф. Джини конечно же...



+ относительно свежий отчётик по неравенству 

https://wid.world/news-article/2020-regional-updates/

Global Inequality Data - 2020 update - WID - World Inequality Database
Global Inequality Data - 2020 update - WID - World Inequality Database
  • wid.world
The World Inequality Lab releases today a major update of global inequality data for 173 countries, (97% of global population), based on DINA methodology.
 
Aleksandr Volotko:

да ладно тебе, это они для остроты дискурса и чтоб читать было интереснее

Главное что геем не назвали и то ладно 😏

Приветствую! как твой грааль в таксопарке? 

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Что, вас уже выпустили из сумасшедшего дома?

Ветка возродилась? Смотрю уже фотки зажиточных бюргеров появились. Запад с нами!

 
Aleksei Stepanenko:

Что, вас уже выпустили из сумасшедшего дома?

Ветка возродилась?

Прогрыз зубами смирительную рубашку, пишу из ординаторской...

Очень важный вопрос касательно индустрии трейдинга и доверительного управления:

Сокращает ли она в целом неравенство между бедными и богатыми или наоборот способствует?

 
transcendreamer:

Прогрыз зубами смирительную рубашку, пишу из ординаторской...

Очень важный вопрос касательно индустрии трейдинга и доверительного управления:

Сокращает ли она в целом неравенство между бедными и богатыми или наоборот способствует?

Если считается, что в трейдинге 95% неудачники, то это означает, что 95% становятся ещё беднее.

[Удален]  

Способствует, конечно. Очень высококонкурентный и технологичный рынок. Приз получат единицы, приз большой, поэтому неравенство увеличится. 

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transcendreamer:

Прогрыз зубами смирительную рубашку, пишу из ординаторской...

   
Доктора там не встречали? Он всем кого встретит, микстуру пургеновую прописывает...
 
transcendreamer:

Хе-хе, ну это Вы так пишите что спокойны, а на самом деле всё время пытаетесь отчаянно отыграться...

Ну кого Вы обманываете? - мы же оба знаем что Вы дико возмущены все последние дни 😁

Я вас понимаю, поскольку вы живёте в атмосфере лжи и насилия, вам трудно поверить, что кто-то может говорить правду. К сожалению кардиаграммы сердца и давления представить не могу.)

 
transcendreamer:

остряки...

10 петросянов из 10 ага

Согласись, реально чётко )))
Наверное это первый единичный случай и в яблочко )
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