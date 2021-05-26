Будущее у Forex индустрии - страница 169
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Мультитриллионер 🤣
Мне всё время читалось имя трансгендермечтатель. Только теперь заметил ошибку. Старый стал.
Мне всё время читалось имя трансгендермечтатель.
Надо было читать "Трасгендердремель" ;)
Мне всё время читалось имя трансгендермечтатель. Только теперь заметил ошибку. Старый стал.
У Вас мышление мальчишки, господин Изерский.
Я делаю Вам огромное одолжение... а Вы вместо того чтобы поблагодарить меня за ценные сведения - продолжаете кривляться и корчить рожи.
Впрочем очень типично для Вашей социальной страты где обитает чернь/плебс и баламошки.
Мультитриллионер 🤣
Судя по тому как вы защищаете сверхбогатых, думаю что богатство для вас это цель жизни и вы не в состоянии понять, то что для многих это не так. Поэтому на всех, кто не разделяет с вами ваши жизненные цели, вы приклеиваете ярлык - завистник.
А чему завидовать то, - вашему нравственному убожеству? Лично для меня главным интересом в жизни всегда была интересная и творческая работа. Однажды ради такой работы я даже перешёл на новое место с понижением зарплаты. И если бы зарплата была достойная и достаточная для того, чтобы моя семья ни в чём не нуждалась, я бы никогда не бросил свою работу по специальности, как это случилось в девяностые годы, когда для того чтобы семья могла существовать на приемлемом уровне, мне пришлось уйти в торговый бизнес. Этот бизнес хоть и приносил материальный достаток, но никогда не приносил мне морального удовлетворения.
У Вас мышление мальчишки, господин Изерский.
Я делаю Вам огромное одолжение... а Вы вместо того чтобы поблагодарить меня за ценные сведения - продолжаете кривляться и корчить рожи.
Впрочем очень типично для Вашей социальной страты где обитает чернь/плебс и баламошки.
Всё. Любовь до гроба.
Удалось и поэтому ведь я пропал )
но у меня есть одна вредная привычка
я не останавливаюсь на достигнутом, всегда вижу что можно сделать что то еще лучше еще круче и т.д...
именно данная особенность влияет на успех трейдера, иногда в лучшую сторону а иногда в худшую сторону
просто меня интригует и одновременно восхищает та мысль...
как заставить рынок постоянно проигрывать!?
не просто так, как проиграл а потом опять выйграл... нет!
а постоянно =1
вопрос принципа и некий вызов.
+
но понимаешь в чем бяка?
он не проигрывает, он так играется с 99 и более %-ами и ему тупо деваться некуда и приходиться делиться
скорее всего я буду прав, если скажу что со 100% минус несколько человек, в районе 5-ти, не боле.когда ты уже поймешь, чего хочет рынок, почему он так бегает и чо делает?
Надо было читать "Трасгендердремель" ;)
😁
😁
Неплохо, но гендерная тема не раскрыта!
Мультитриллионер 🤣
Неплохо, но гендерная тема не раскрыта!
Всё пытаетесь обидеть доброго дримера, а сами-то небось давно небинарные гендерофлюиды 😁
или скорее даже квиры без чёткой гендерной идентичности из-за хронического форекса 😋
Ничего у вас не прокатит, дример хороший, просто замечательный.