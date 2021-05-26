Будущее у Forex индустрии - страница 169

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transcendreamer:

Мультитриллионер 🤣

Мне всё время читалось имя трансгендермечтатель. Только теперь заметил ошибку. Старый стал.

 
Uladzimir Izerski:

Мне всё время читалось имя трансгендермечтатель. 

Надо было читать "Трасгендердремель" ;)

 
Uladzimir Izerski:

Мне всё время читалось имя трансгендермечтатель. Только теперь заметил ошибку. Старый стал.

У Вас мышление мальчишки, господин Изерский.

Я делаю Вам огромное одолжение... а Вы вместо того чтобы поблагодарить меня за ценные сведения - продолжаете кривляться и корчить рожи.

Впрочем очень типично для Вашей социальной страты где обитает чернь/плебс и баламошки.

 
transcendreamer:

Мультитриллионер 🤣

Судя по тому как вы защищаете сверхбогатых, думаю что богатство для вас это цель жизни и вы не в состоянии понять, то что для многих это не так. Поэтому на всех, кто не разделяет с вами ваши жизненные цели, вы приклеиваете ярлык - завистник. 

А чему завидовать то, - вашему нравственному убожеству?  Лично для меня главным интересом в жизни всегда была интересная и творческая работа. Однажды ради такой работы я даже перешёл на новое место с понижением зарплаты. И если бы зарплата была достойная и достаточная для того, чтобы моя семья ни в чём не нуждалась, я бы никогда не бросил свою работу по специальности, как это случилось в девяностые годы, когда для того чтобы семья могла существовать на приемлемом уровне, мне пришлось уйти в торговый бизнес. Этот бизнес хоть и приносил материальный достаток, но никогда не приносил мне морального удовлетворения.

 
transcendreamer:

У Вас мышление мальчишки, господин Изерский.

Я делаю Вам огромное одолжение... а Вы вместо того чтобы поблагодарить меня за ценные сведения - продолжаете кривляться и корчить рожи.

Впрочем очень типично для Вашей социальной страты где обитает чернь/плебс и баламошки.

Всё. Любовь до гроба.

 
Marat Zeidaliyev:

Удалось и поэтому ведь я пропал )

но у меня есть одна вредная привычка 

я не останавливаюсь на достигнутом, всегда вижу что можно сделать что то еще лучше еще круче и т.д... 

именно данная особенность влияет на успех трейдера, иногда в лучшую сторону а иногда в худшую сторону

просто меня интригует и одновременно восхищает та мысль...

как заставить рынок постоянно проигрывать!? 

не просто так, как проиграл а потом опять выйграл... нет!

а постоянно =1

вопрос принципа и некий вызов. 

+

но понимаешь в чем бяка?

он не проигрывает, он так играется с 99 и более %-ами и ему тупо деваться некуда и приходиться делиться

скорее всего я буду прав, если скажу что со 100% минус несколько человек, в районе 5-ти, не боле.

когда ты уже поймешь, чего хочет рынок, почему он так бегает и чо делает?
 
PapaYozh:

Надо было читать "Трасгендердремель" ;)

 😁

 
transcendreamer:

 😁

Неплохо, но гендерная тема не раскрыта!

 
transcendreamer:

Мультитриллионер 🤣

если бы так было, то не парился бы на форуме, 100%
 
PapaYozh:

Неплохо, но гендерная тема не раскрыта!

Всё пытаетесь обидеть доброго дримера, а сами-то небось давно небинарные гендерофлюиды 😁

или скорее даже квиры без чёткой гендерной идентичности из-за хронического форекса 😋


Ничего у вас не прокатит, дример хороший, просто замечательный.

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