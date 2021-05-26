Будущее у Forex индустрии - страница 157
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мне всегда казалось что идея жёсткого стазиса в эйдосе это что-то как будто очень искусственное и сильно упрощённое
Насколько понимаю, платоновские неизменные эйдосы были нужны, чтобы соединить положения Гераклита о неуловимой и постоянной изменчивости вещного мира с таковыми Парменида о невозможности познания движения. Соответственно, в его подходе изменчивый эйдос вовсе не нужен, ибо ничего не даёт в плане познания бытия) С другой стороны, никто никому не мешает придумывать свой подход, с какими угодно эйдосами) Всё равно логических противоречий избежать не удастся)
Насколько понимаю, платоновские неизменные эйдосы были нужны, чтобы соединить положения Гераклита о неуловимой и постоянной изменчивости вещного мира с таковыми Парменида о невозможности познания движения. Соответственно, в его подходе изменчивый эйдос вовсе не нужен, ибо ничего не даёт в плане познания бытия) С другой стороны, никто никому не мешает придумывать свой подход, с какими угодно эйдосами) Всё равно логических противоречий избежать не удастся)
Какой-то переход от неизменных идей до изменчивых форм так или иначе нужен. В одном своём видении я видел Единое как такой жирненький кактус-фрактал, ну или мне так показалось, в другой раз это было дерево-ёлка. И вот там переход к конкретным формам был как переход от ствола к ветвям и листьям. Конечно это только так кажется, ведь у настоящего фрактала нет кончиков, там всегда всё более мелкие части. И если аналогия верна, то это значит что вообще ничего не существует. Вообще ничего нет реального. Ура-ура. Мы все уже в Эйдосе.
Какой-то переход от неизменных идей до изменчивых форм так или иначе нужен. В одном своём видении я видел Единое как такой жирненький кактус-фрактал, ну или мне так показалось, в другой раз это было дерево-ёлка. И вот там переход к конкретным формам был как переход от ствола к ветвям и листьям. Конечно это только так кажется, ведь у настоящего фрактала нет кончиков, там всегда всё более мелкие части. И если аналогия верна, то это значит что вообще ничего не существует. Вообще ничего нет реального. Ура-ура. Мы все уже в Эйдосе.
Ну, рациональное познание - это всегда сведение к какой-то неподвижной форме. Например, в физике используется абстракция движения с постоянной скоростью или ускорением или частотой. Если движение весьма сложное, то вводится понятие графика движения, который описывает движение, но сам по себе является неподвижным. При описании динамики движения цен оказывается, что график не предопределён (изменчив), что приводит к следующему шажку по бесконечной лестнице абстрагирования - используется понятие случайного процесса. Это вообще уже полное интеллектуальное жульничество - в случайном процессе нет ничего случайного и это вовсе не процесс, а объект) И тд и тп)
Чувственное же восприятие всегда ненадёжно, изменчиво, непонятно, многозначно и тд. Оно непосредственно не приносит знание, а только лишь мнение, которое может быть и вполне безумным (наш форум - хороший тому пример). НО! Есть какая-то алхимия, которая иногда создаёт знание из кучи мнений и ещё чего-то, находящегося непонятно где. Что из себя представляет этот дополнительный ингредиент нам неизвестно и мы можем только как-нибудь назвать его, желательно позагадочнее)
Что из себя представляет этот дополнительный ингредиент нам неизвестно и мы можем только как-нибудь назвать его, желательно позагадочнее)
пресловутая "обобщающая способность"
Ну, рациональное познание - это всегда сведение к какой-то неподвижной форме. Например, в физике используется абстракция движения с постоянной скоростью или ускорением или частотой. Если движение весьма сложное, то вводится понятие графика движения, который описывает движение, но сам по себе является неподвижным. При описании динамики движения цен оказывается, что график не предопределён (изменчив), что приводит к следующему шажку по бесконечной лестнице абстрагирования - используется понятие случайного процесса. Это вообще уже полное интеллектуальное жульничество - в случайном процессе нет ничего случайного и это вовсе не процесс, а объект) И тд и тп)
Чувственное же восприятие всегда ненадёжно, изменчиво, непонятно, многозначно и тд. Оно непосредственно не приносит знание, а только лишь мнение, которое может быть и вполне безумным (наш форум - хороший тому пример). НО! Есть какая-то алхимия, которая иногда создаёт знание из кучи мнений и ещё чего-то, находящегося непонятно где. Что из себя представляет этот дополнительный ингредиент нам неизвестно и мы можем только как-нибудь назвать его, желательно позагадочнее)
И Што?
Всё пропало, гипс снимают(с).))
Рынок существовал, существует и будет существовать.
Цена реагирует на поведение людей, политиков, погоду, слухи....
Она меняется во времени, значит можно получить профит.
Ну а понимать где её ловить, дано не каждому.
Вон именитый тракторист исписал пол форума, разрисовал графиками с 1000% в месяц, а за три дня сливает депозиты уже много лет.
Еще тут один нос задирает, но нет перед кем, а еще один интеллектуал-мечтатель пришел. Ох, он покажет мастер-класс.))) Уже вижу по замашкам.)
Сижу вот, жду когда биткоин поднимется до 2оо ооо, что бы снова продать.
Аналитики обещают, что скоро. Все начали активно скупать эту ценную валюту. Она уже стала намного выгоднее золота. Ликвидность хорошая.
Помню как Лондон лет двадцать назад продал золото, так оно сразу в два раза подорожало. О, аналитики знают когда и кому продавать.)
Сижу вот, жду когда биткоин поднимется до 2оо ооо, что бы снова продать.
Аналитики обещают, что скоро. Все начали активно скупать эту ценную валюту. Она уже стала намного выгоднее золота. Ликвидность хорошая.
Помню как Лондон лет двадцать назад продал золото, так оно сразу в два раза подорожало. О, аналитики знают когда и кому продавать.)
Володя, аналитикам надо подливать почаще, тогда прогнозы будут 100%
Это точно, алкоголь открывает третий глаз.) Когда я выпиваю 0.25 пива, в шахматы играю лучше.)
Сижу вот, жду когда биткоин поднимется до 2оо ооо, что бы снова продать.Аналитики обещают, что скоро. Все начали активно скупать эту ценную валюту. Она уже стала намного выгоднее золота. Ликвидность хорошая.
😁😂🤣 инвестор 999 уровня!
😁😂🤣 инвестор 999 уровня!