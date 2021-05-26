Будущее у Forex индустрии - страница 178

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Alexander_K2:

А я вот ишачу на заводе с утра до ночи, а денег хватает исключительно на водку. Остальные жена забирает... и я хз куды девает...

Молю Господа, чтобы ниспослал Пророка Грааля. Чтобы можно было спокойно стричь наличные, сидя у монитора в труселях.

специально для тебя индюк положил к автомату в ветку ;)

но там дример наспамил после этого столько, что придется поискать
 
Доктор:

Кстати, да!

Саша_АК, если нужен Граaль, то это теперь к Ренату. Надеюсь 50% в день вас устроит?

Я думаю, что у Рены что-то есть... Но, он слишком туманно говорит. Скажем так - не академично. У тебя и то это получается гораздо лучше, поэтому и спорить интереснее.

А с Реной невозможно спорить, ибо Его слова пронизаны таинственной силой Грааля.

 
Доктор:

Кстати, да!

Саша_АК, если нужен Граaль, то это теперь к Ренату. Надеюсь 50% в день вас устроит?

да больше уже ;)
 

Кстати Швеция по методике Credit Suisse для оценки благосостояния получается намного более красная (86.7!) чем по методике Всемирного Банка (около 25) это интересный момент!




 
Alexander_K2:

Я думаю, что у Рены что-то есть... Но, он слишком туманно говорит. Скажем так - не академично. У тебя и то это получается гораздо лучше, поэтому и спорить интереснее.

А с Реной невозможно спорить, ибо Его слова пронизаны таинственной силой Грааля.

Дааа, Рена непрост, совсем непрост ).

 
transcendreamer:

Тогда Вы должны согласиться и с тем что предприниматели и вообще более активные люди должны получать заметно больше. 😁



Обычно так и бывает, само собой,

просто Вы хотите слишком много. 


Сейчас не готов конкретно много про Швецию, но отмечу что у них кфц Джини довольно низкий, это правда, но при этом: только 5% домохозяйств владеют 77% акций от общего количества акций, которым владеют все домохозяйства. Это обеспечивает этим 5% доход, который остальное население получает за счёт труда.

Капитализм опять победил, хехе.

Как видим в любой ситуации выигрывают самые успешные.

Так я с самого начала был согласен. Покажите то место где я писал, что предприниматели и вообще более активные люди не должны получать заметно больше. Здесь вопрос то только в том во сколько раз больше в 10, в 100 или 1000 раз больше минимальной зарплаты? Вот это, я считаю, государство и должно определить. Чтобы не было чудовищной диспропорции в доходах граждан.

Как видим в любой ситуации выигрывают самые успешные. 

Само собой, никто не спорит.


 
khorosh:

Рабочий должен выполнять технологические инструкции и нормы выработки. А эффективно - это не конкретно.

В таком случае он будет получать плату только как биоробот - то есть заметно низкую чем другие более ценные сотрудники - это должно быть понятно?



Бедность это следствие неправильного устройства общества. В справедливом обществе бедных не должно быть и, если человек работает и работает честно и добросовестно, он не должен быть бедным. Бедные существуют только при несправедливо низком минимальном уровне оплаты. И что бы мне не говорили, в этом вопросе я всегда буду придерживаться этой позиции.

Вы глубоко ошибаетесь: есть бедные страны сами по себе в абсолютном выражении валового продукта и на душу населения - и глупо это отрицать.

Возьмите Бурунди/ЦАР/Судан/Сомали -- и даже если если поровну поделить на всех то получится меньше 1000 долларов за год на человека, смекаешь?


Господин Хорош... Вы это... только что снова сели в лужу объективно

😁😂🤣

 
Renat Akhtyamov:

специально для тебя индюк положил к автомату в ветку ;)

но там дример наспамил после этого столько, что придется поискать

Да можно было и не утруждаться... все знают твои "Граали" 😀

 
transcendreamer:

Да можно было и не утруждаться... все знают твои "Граали" 😀

спасибо, учитель!
 
khorosh:

Так я с самого начала был согласен. Покажите то место где я писал, что предприниматели и вообще более активные люди не должны получать заметно больше. Здесь вопрос то только в том во сколько раз больше в 10, в 100 или 1000 раз больше минимальной зарплаты? Вот это, я считаю, государство и должно определить. Чтобы не было чудовищной диспропорции в доходах граждан.

Как видим в любой ситуации выигрывают самые успешные. 

Само собой, никто не спорит.


А почему нельзя больше чем в Х раз?

Понятно что государство/законы всё это, но должно же быть логическое основание, почему вообще этот Х должен существовать.

Ещё Лейбниц кажется писал - всё должно иметь своё основание.

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