Будущее у Forex индустрии - страница 178
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А я вот ишачу на заводе с утра до ночи, а денег хватает исключительно на водку. Остальные жена забирает... и я хз куды девает...
Молю Господа, чтобы ниспослал Пророка Грааля. Чтобы можно было спокойно стричь наличные, сидя у монитора в труселях.
специально для тебя индюк положил к автомату в ветку ;)но там дример наспамил после этого столько, что придется поискать
Кстати, да!
Саша_АК, если нужен Граaль, то это теперь к Ренату. Надеюсь 50% в день вас устроит?
Я думаю, что у Рены что-то есть... Но, он слишком туманно говорит. Скажем так - не академично. У тебя и то это получается гораздо лучше, поэтому и спорить интереснее.
А с Реной невозможно спорить, ибо Его слова пронизаны таинственной силой Грааля.
Кстати, да!
Саша_АК, если нужен Граaль, то это теперь к Ренату. Надеюсь 50% в день вас устроит?
Кстати Швеция по методике Credit Suisse для оценки благосостояния получается намного более красная (86.7!) чем по методике Всемирного Банка (около 25) это интересный момент!
Я думаю, что у Рены что-то есть... Но, он слишком туманно говорит. Скажем так - не академично. У тебя и то это получается гораздо лучше, поэтому и спорить интереснее.
А с Реной невозможно спорить, ибо Его слова пронизаны таинственной силой Грааля.
Дааа, Рена непрост, совсем непрост ).
Тогда Вы должны согласиться и с тем что предприниматели и вообще более активные люди должны получать заметно больше. 😁
Обычно так и бывает, само собой,
просто Вы хотите слишком много.
Сейчас не готов конкретно много про Швецию, но отмечу что у них кфц Джини довольно низкий, это правда, но при этом: только 5% домохозяйств владеют 77% акций от общего количества акций, которым владеют все домохозяйства. Это обеспечивает этим 5% доход, который остальное население получает за счёт труда.
Капитализм опять победил, хехе.
Как видим в любой ситуации выигрывают самые успешные.
Так я с самого начала был согласен. Покажите то место где я писал, что предприниматели и вообще более активные люди не должны получать заметно больше. Здесь вопрос то только в том во сколько раз больше в 10, в 100 или 1000 раз больше минимальной зарплаты? Вот это, я считаю, государство и должно определить. Чтобы не было чудовищной диспропорции в доходах граждан.
Как видим в любой ситуации выигрывают самые успешные.
Само собой, никто не спорит.
Рабочий должен выполнять технологические инструкции и нормы выработки. А эффективно - это не конкретно.
В таком случае он будет получать плату только как биоробот - то есть заметно низкую чем другие более ценные сотрудники - это должно быть понятно?
Бедность это следствие неправильного устройства общества. В справедливом обществе бедных не должно быть и, если человек работает и работает честно и добросовестно, он не должен быть бедным. Бедные существуют только при несправедливо низком минимальном уровне оплаты. И что бы мне не говорили, в этом вопросе я всегда буду придерживаться этой позиции.
Вы глубоко ошибаетесь: есть бедные страны сами по себе в абсолютном выражении валового продукта и на душу населения - и глупо это отрицать.
Возьмите Бурунди/ЦАР/Судан/Сомали -- и даже если если поровну поделить на всех то получится меньше 1000 долларов за год на человека, смекаешь?
Господин Хорош... Вы это... только что снова сели в лужу объективно
😁😂🤣
специально для тебя индюк положил к автомату в ветку ;)но там дример наспамил после этого столько, что придется поискать
Да можно было и не утруждаться... все знают твои "Граали" 😀
Да можно было и не утруждаться... все знают твои "Граали" 😀
Так я с самого начала был согласен. Покажите то место где я писал, что предприниматели и вообще более активные люди не должны получать заметно больше. Здесь вопрос то только в том во сколько раз больше в 10, в 100 или 1000 раз больше минимальной зарплаты? Вот это, я считаю, государство и должно определить. Чтобы не было чудовищной диспропорции в доходах граждан.
Как видим в любой ситуации выигрывают самые успешные.
Само собой, никто не спорит.
А почему нельзя больше чем в Х раз?
Понятно что государство/законы всё это, но должно же быть логическое основание, почему вообще этот Х должен существовать.
Ещё Лейбниц кажется писал - всё должно иметь своё основание.