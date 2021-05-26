Будущее у Forex индустрии - страница 102
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Это уходит глубже в историю этих народов, таджики не являются тюрками, они иранцы то есть персы. Тюрки ненавидят персов если не Россия то они скорее всего исчезли бы, их бы истребили бы, или вытеснили бы в Иран. Они существуют также как Армения только благодаря России. Сейчас конфликт возник из за воды у них. Но киргизы возьмут реванш в будущем будет война скорее всего если Россия ослабнет. То этот вопрос будет решать уже турция и иран.
Тем хуже для них всех...
Вы бред не несите, кто кого кормил? Вы посмотрите что в этих странах находилось, и какова цена была всего этого. Даже по нынешним меркам. И не надо натягивать тот период экономики на нынешние реалии.
Я вам скажу по секрету, это начало развала России. Толи еще будет, Тува требует земли краснодарского края, и таких примеров внутри России куча, если сейчас вы не сделаете демаркацию между регионами то в будущем Россию будут ждать конфликты земельные. Вы и вправду не далекий человек с голой задницей на танке далеко не уедите. Не ужели такие люди существуют поразительно. Ясно с вами.
Аргументы где? Кормили и ещё как, и заводы строили и днепрогесы всякие. И потом, где Тува и где Краснодарский край, в каком бреду можно такое написать? И выше про советскую логистику - именно в этом была боль развала союза, в том что искуственно созданная и нелогичная логистика рухнула а другой не было. Теперь то логистика капиталистическая, ей пофиг на все политические заморочки, работать будет при любом раскладе))) Наивный юноша начитавшийся историков. Верить надо только тем кто жил в то время, а история это проститутка которую каждая власть переписывает под свои хотелки. Так вот, я пишу про то время в которое жил сам и жили мои родители,только то что знаю из первых уст. Ну а про экономику СССР только ленивый не знает, полностью дотационная и убыточная хрень была в последние годы, вот силёнок и не хватило после того как нефть ушла к 20 баксам. И это голые факты а не исторические фантазии
Аргументы где? Кормили и ещё как, и заводы строили и днепрогесы всякие. И потом, где Тува и где Краснодарский край, в каком бреду можно такое написать? И выше про советскую логистику - именно в этом была боль развала союза, в том что искуственно созданная и нелогичная логистика рухнула а другой не было. Теперь то логистика капиталистическая, ей пофиг на все политические заморочки, работать будет при любом раскладе))) Наивный юноша начитавшийся историков. Верить надо только тем кто жил в то время, а история это проститутка которую каждая власть переписывает под свои хотелки. Так вот, я пишу про то время в которое жил сам и жили мои родители,только то что знаю из первых уст. Ну а про экономику СССР только ленивый не знает, полностью дотационная и убыт очная хрень была в последние годы, вот силёнок и не хватило поле того как нефть ушла к 20 баксам. И это голые факты а не исторические фантазии
Нужно больше капитализма!
Первая ласточка?)
Не, думаю это еще не конец. Хотя интересно и показательно.
А вот если на Маска взъестся криптообщественность (уже частично), это может нормально так ударить по капитализации теслы - это же целевая аудитория )
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Вывод: Форекс как был так и остался и отношение к нему как к ***было так и останется, в первую очередь благодаря кухням и пацанам из МСК, которые тебе впаривают вещи в которых не разбираются... Появилась масса других возможностей, всё закономерно. Надо подождать, пока там наиграются, и обязательно вернуться... только надо ли кого то ждать?
Думаю будут ещё волны...
За месяц - уже вторая) Если ковид и "гражданская война" в США кончатся, то будут и третья, и четвёртая, и девятый вал Айвазовского)
Не, думаю это еще не конец. Хотя интересно и показательно.
А вот если на Маска взъестся криптообщественность (уже частично), это может нормально так ударить по капитализации теслы - это же целевая аудитория )
Всё может быть. Вполне возможен и тот вариант, что эту самую криптообщественность вообще перестанет мучить проблема "ламбо или фера")
Если бы это произошло то Россия бы исчезла бы в одно мгновение, сколько тюрков сейчас это 250 миллионов на данный момент, сколько русских в России?, остальная часть это мусульмане, из них Татарстан Башкирия Тува Хакасия Якутия это все тюрки вы думаете они будут защищать православие? Вы посмотрите границы с Казахстаном через их степи в то время раздербанить Россию изнутри с англосаксами и немцами было минутное дело. в кокандском ханстве уже были англичане, если вы об этом не знали, это было выживание государственого существования России.
Этого никогда не произойдёт, история войн с Турцией и европейскими странами доказала это. Тем более в настоящее время, когда технологический уровень страны и наличие передовой военной техники в значительной мере определяют исход сражений. Посмотрите на историю Израиля. Несмотря на огромный численный перевес враждебно настроенных к нему арабов, все войны с ним для арабов заканчивались крахом.
Что касается развала изнутри, то да, опасность есть. Но пока каких то серьёзных противоречий между мусульманами и православными нет. В России они уже столетиями мирно сосуществуют. Никаким религиям препятствий не создаётся, никакие нации не угнетаются, все равны и уважают друг друга. А если где-то возникают конфликты, то это жёстко пресекается.
Этого никогда не произойдёт, история войн с Турцией и европейскими странами доказала это. Тем более в настоящее время, когда технологический уровень страны и наличие передовой военной техники в значительной мере определяют исход сражений. Посмотрите на историю Израиля. Несмотря на огромный численный перевес враждебно настроенных к ним арабов, все войны с ним для арабов заканчивались крахом.
Что касается развала изнутри, то да, опасность есть. Но пока каких то серьёзных противоречий между мусульманами и православными нет. В России они уже столетиями мирно сосуществуют. Никаким религиям препятствий не создаётся, никакие нации не угнетаются, все равны и уважают друг друга. А если где-то возникают конфликты, то это жёстко пресекается.
Это чудовищная ложь.