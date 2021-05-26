Будущее у Forex индустрии - страница 129
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О племянниках Хороша речи не было. Это абстрактный персонаж который выехал из страны севернее ЧЁрного- Чёрного моря.
А уборщицы с высшим образованием на запОде в почете.)))))
Ги-ги самое противное.)))))))
Видимо Вы рассказываете про свою жизнь, ясно...
Кстати напоминаю что Ги-Ги делают люди с улицы с очень невысоким культурным багажом, не понимаю зачем Вам этот образ...
Помнится Вы кажется возмущались низкими ЗП уборщицы, не знаю почему это было для Вас важно 😏
Может не солидно поступаю. Да ладно.
Прогресс порождает неравенство.
Неравенство не может существовать вечно.
Извольте надеть приличный костюм и перестаньте гигикать.
Это значит что прогресс должен остановиться или как?
Будет время, посмотрите на произведение о российском взгляде на трансгуманизм (в недалёком будущем). Автор, как и вы, говорит что делится своими ночными кошмарами) Общее впечатление - всё как без трансгуманизма сейчас, но только с трансгуманизмом)
Видимо Вы рассказываете про свою жизнь, ясно...
Кстати напоминаю что Ги-Ги делают люди с улицы с очень невысоким культурным багажом, не понимаю зачем Вам этот образ...
Помнится Вы кажется возмущались низкими ЗП уборщицы, не знаю почему это было для Вас важно 😏
Ги-ги могу повторять тем персонажам которых изучил.
А низкой зарплатой уборщицы возмущаюсь потому что с высшим образованием могли бы на зАПАДЕ плОтить немного больше.
А так как красиво выглядит на запОде. Уборщица из совка с высшим образованием.)))))))
Не стал уважать тебя как человека с большой буквы. Увы(((
Так я со стройки и пишу )
Когда новый рояль запустишь? (там где ты заявлял параметры 70% винрейт если не ошибаюсь)
Джон Форман ( University of Exeter (UK) ) провёл исследование, которое показало:
Моя чёрная вампирская душа радуется 😁
Тлен неизбежен, заключает исследователь, независимо от того насколько хорошая стратегия.
Вместе с тем мы прекрасно знаем что при соблюдении умеренных рисков памм-капиталисты могут продержаться даже несколько лет, и этого вполне good for business.
Интересно что отвечая на вопрос: верите ли что можно разбогатеть торгуя на форексе? 88% респондентов ответили положительно.
Это всё очень важно...
А ~65% верят что использование продвинутой математики и машинного обучения будет иметь успех.
Например здесь: https://www.dailyforex.com/forex-articles/2020/09/forex-industry-statistics-2020/150275
https://www.compareforexbrokers.com/forex-trading/statistics/
В целом это сходится со имеющейся статистикой когда трейдеры торгуя с телефона со стройки не могут удержаться более пары кварталов (иногда меньше).
Ещё более впечатляет когда трейдеры торгующие из таксопарка на последние сэкономленные средства также сливаются и потом просят дать 500 талеров на ПАММ 😁
Экономит на еде и всякий раз сливает сэкономленное... 😲
Самое смешное что они всякий раз торгуют один и тот же рандом под разным соусом...
Либо когда вонаби-трейдер подписывается на бразильского индуса и пытается повторить его волновую разметку и даже получает инвест на дарвине...
Но после внезапного проклятия сливается и с позором останавливает торговлю и не знает что ответить инвесторам...
Потому что оказывается ему просто временно везло в этот период 😄 и он думал что он научился торговать 😉
Иные по 10 лет занимаются непонятными якобы-исследованиями (вместо того чтобы пойти на завод) и в итоге через 10 лет обсуждают как заработать на случайном блуждании 🤣
Воистину картин тлена огромное множество и все они сливаются в потрясающее полотно космического нуара. 😈
Будет время, посмотрите на произведение о российском взгляде на трансгуманизм (в недалёком будущем). Автор, как и вы, говорит что делится своими ночными кошмарами) Общее впечатление - всё как без трансгуманизма сейчас, но только с трансгуманизмом)
Спасибо, кстати он у меня в списке на чтение уже стоял, просто никак не доходило, лавкрафтовщина это гут.
Ги-ги могу повторять тем персонажам которых изучил.
А низкой зарплатой уборщицы возмущаюсь потому что с высшим образованием могли бы на зАПАДЕ плОтить немного больше.
А так как красиво выглядит на запОде. Уборщица из совка с высшим образованием.)))))))
Не стал уважать тебя как человека с большой буквы. Увы(((
Будешь вечно мне завидовать 😁 и также завидовать западу и вообще более обеспеченной жизни 😉
Что касается уборщицы с высшим - ну кто же виноват что ты не смог встроиться в это общество и оно тебя отторгнуло?
Малоэффективные везде будет страдать хоть на западе хоть на востоке, и ты яркий тому пример... 😑
Более старая статистика, но также показательная, около двух третей сливают, одна треть не сливает за квартал:
Извольте надеть приличный костюм и перестаньте гигикать.
Это значит что прогресс должен остановиться или как?
Какой бы дорогой костюм transcendreamer ты не одел, уже не станешь уважаемым человеком. У тебя очень низкий уровень понимания добра и зла.
...
Прогресс порождает нищету одних и обогащает других до какого-то времени.
Нищета покупает товар прогресса. Нет нищеты нет прогресса.
Вижу тупой ты transcendreamer в таком понимании прогресса. ГИ-ГИ.
Какой бы дорогой костюм transcendreamer ты не одел, уже не станешь уважаемым человеком. У тебя очень низкий уровень понимания добра и зла.
...
Прогресс порождает нищету одних и обогащает других до какого-то времени.
Нищета покупает товар прогресса. Нет нищеты нет прогресса.
Вижу тупой ты transcendreamer в таком понимании прогресса. ГИ-ГИ.
Сейчас бы мне расстраиваться что какой-то завистливый неудачник с культурным капиталом уровня гигикающего гопника меня не уважает 😁😂🤣
Чем больше ты злишься и ругаешься - тем больше напоминаешь моську тявкающую на слона...
Можно было бы тебя пожалеть... но впрочем нет... твоё лузерство есть результат твоего осознанного выбора...
Понимание прогресса тебя явно не коснулось вообще...
Продолжай гигикать как невоспитанная чернь...