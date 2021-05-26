Будущее у Forex индустрии - страница 154
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На мой взгляд, большинство людей уже давно научилось понимать, что под вывесками "Воображариум доктора Парнаса" или "Бесплатная раздача слонов населению" сидят обычно жулики типа Мавроди) Но всегда есть те, кто не завершил своё обучение в данном направлении и это является причиной продолжения существования рынка соответствующих "образовательных услуг") Кстати, весьма серьёзный бизнес)
Если бы Баффет и Сорос услышали такие мудрые речи, никогда бы не полезли в эти фальшивые рынки.)
Если бы Баффет и Сорос услышали такие мудрые речи, никогда бы не полезли в эти фальшивые рынки.)
Вы смогли продать Баффету с Соросом ваши фальшивые граали? )
Вы смогли продать Баффету с Соросом ваши фальшивые граали? )
♥!♥
☺☻
На мой взгляд, большинство людей уже давно научилось понимать, что под вывесками "Воображариум доктора Парнаса" или "Бесплатная раздача слонов населению" сидят обычно жулики типа Мавроди) Но всегда есть те, кто не завершил своё обучение в данном направлении и это является причиной продолжения существования рынка соответствующих "образовательных услуг") Кстати, весьма серьёзный бизнес)
Они своими речами также вдохновляют множество других работяг с заводов-строек-такси-офисов продолжать делиться своей ЗП с финансовым капитализмом 😁
Обычно чем хуже ниже ЗП работника тем больше у него мотивации попробовать плюсануть на форексе
(потому и говорилось что нельзя повышать людям ЗП! чтобы они не прекращали свои попытки! ведь человек с хорошей ЗП на форекс не пойдёт)
Так это работает: люди покупают призрачную надежду за реальные деньги
Их поток неиссякаем
Это и есть подлинный Грааль 😎
Они своими речами также вдохновляют множество других работяг с заводов-строек-такси-офисов продолжать делиться своей ЗП с финансовым капитализмом 😁
Обычно чем хуже ниже ЗП работника тем больше у него мотивации попробовать плюсануть на форексе
(потому и говорилось что нельзя повышать людям ЗП! чтобы они не прекращали свои попытки! ведь человек с хорошей ЗП на форекс не пойдёт)
Так это работает: люди покупают призрачную надежду за реальные деньги
Их поток неиссякаем
Это и есть подлинный Грааль 😎
А Я то думаю, почему мечтатель стал так активен на форуме? Оказывается у него маленькая ЗП и он на рынке удосужился потерять всё.
Заметил это не только Я.)))
А Я то думаю, почему мечтатель стал так активен на форуме? Оказывается у него маленькая ЗП и он на рынке удосужился потерять всё.
Заметил это не только Я.)))
Жалкие попытки, уборщица, старайся лучше... 🤣
Опять корчишь рожи от бессилия и зависти к Дримеру как типичный неудачник - и это все видят...
Дример-то капиталист а ты нищий социалист
Снова и снова на примере бедствующей волосатой шпаны - Улада - мы видим как развивается феномен фрустраций неосоветского сознания.
В основе этого лежит ресентимент и болезненный перенос: субъект создает себе образ врага чтобы избавиться от чувства вины за собственные неудачи.
Мы видим что Улад каждый раз приходит и бурно реагирует на Дримера: негодование, злопамятность, чувство враждебности к тому, что субъект считает причиной своих неудач.
Видя в Дримере представителя враждебного класса, неудачник беснуется и пытается на его накинуться, но каждый раз садится в лужу...
Причина озлобления Улада - бессильная зависть и тягостное сознание тщетности попыток повысить свой статус в жизни или в обществе.
Поэтому он гиперкомпенсирует это своеобразным чувством внутренней праведности, защищая уборщицу (с которой ранее сам себя идентифицировал)
Это очень важный антипример для понимания кем можно стать и до какой степени деградировать...
P.S.
(этот чтобы волосатая уборщица ещё сильнее порвалась от злобы и зависти)
В целом кажется преобладает мнение что рынки способствуют усилению социального неравенства...
Это иногда коррелирует с интуитивным мнением обычных работающих людей что "биржи/спекуляции надо запретить" 😉
Тем не менее даже не участвуя активно они всё равно оказываются вовлечены в спекулятивные потоки косвенным образом.
Таким образом можно сделать вывод что рынки создают дополнительное перераспределение доходов от бедных к более богатым в долгосрочной перспективе ...