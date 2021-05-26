Будущее у Forex индустрии - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кстати, всегда удивляло, что рыночный график, в отличие от графиков других природных процессов, "выбивается" из ряда Фибоначчи. В ряде есть четкие отношения, по типу отношений Фибоначчи (по другому и быть не могло) , но сами "числа" другие. В MT4 есть возможность изменить числа в инструменте "Фибо:, не знаю пользуется ли этой полезной для торговли возможностью кроме меня. Ни разу не встречал на форуме попыток, видно вера сильна. Хотя очень быстро становится очевидно, что в ряд Фибо, рыночные котировки плохо укладываются. Но тем не менее стараются изо всех натянуть. Вместо, того, что бы попробовать поискать "свое" Фибо, более подходящее к реальности рынков.
Фибо это просто популярный миф, можно любые линии начертить и тоже будет казаться что там что-то отскакивает, а в одной секте вообще дошло до того что скачали индикатор с какой-то помойки и одному пророку начало казаться что якобы график от наклонных линий отскакивает, а когда посмотрели код там оказалось что прописано фиксированное приращение хардкордом число прописано 😀 но пророк всё равно верит в истинность этих линий 😄
Думаю, мы никогда не сможем прийти к консенсусу, так что не вижу смысла в дальнейшей полемике.)
Ага... ну то есть аргументов нет... так и запишем что социалистическое крыло в очередной раз провалилось и не смогло представить убедительных подтверждений 😋
Я скажу - а уборщица может так же делать чтобы защитить честь области/страны да ещё и так чтобы на неё с восхищением смотрели тысячи/миллионы людей безотрывно и обсуждали и перепросматривали каждый кадр её движения, ммм?
Какой-то пустой вопрос... конкретизируй что ли... так-то все знают что консалтеры и трейдеры больше всех пользы приносят - очевидно же 😉
Тоже какой-то изгиб в мышлении... зачем футболисту производить станки? а ты сам сколько станков произвёл, а? - ну вот то-то. 🤩
Ну вот когда ты приходишь с завода, и включаешь ТВ или ютюб, или фильм какой-то смотришь, или музыку слушаешь, то как ты думаешь, чтобы создать всё эти произведения искусства никаких усилий не потребовалось, да? - ведь актёры, музыканты, поэты и спортсмены - они только потребляют, ага... я в шоке конечно от узости такого мышления... 😯
Внезапно да! бинго!
платят тому кто может
а кто не может тому не платят
таланты это очень дорого и talent management policy это важная часть любого современного предприятия
ШОК! мы выяснили что люди оказывается неравны! вот новость-то! пойду в Интерфакс позвоню и расскажу 😄
Да понятно, у меня тоже уже пост-ирония... на самом деле мы все понимаем что рынок имеет склонность сильно переоценивать некоторых творческих людей...
Спасибо. Я от Ваших объяснений намного поумнел.)
чтд )
А так обычно и бывает - люди догматично повторяют одну фразу которая им кажется непогрешимой истиной - а когда их спрашиваешь а почему ты так решил - оказывается они ничего не могут ответить...
Это касалось вопроса почему нельзя иметь доход более чем в 10 раз больше среднего и почему надо делиться профитом с теми кто его не создаёт...
Ровно аналогичная ситуация бывает с идеологическими и религиозными догматиками...
Если кому то еще интересно по теме топика.
Инфа с сайта trade like a pro
С началом года резко сократился приток новых инвесторов, судя по графику активных счетов, просевших на 4% за отчетный квартал. Некоторые аналитики утверждают, что ПАММ-инвесторы выводят средства, чтобы вложиться напрямую в криптовалюты, а также акции. Некоторые ценные бумаги и цифровые активы показывают сотни процентов доходности, которую можно получить по простой стратегии Buy&Hold (Покупай и Держи).
И график из альпов
Сейчас надо иметь в виду что и не только крипта растёт но и фонда, и то что творится в телеграмме и других платформах можно назвать не иначе как инвестиционное безумие, поэтому логично что часть инвесторов перетекла... и я очень жду того дня когда фонда и крипта начнёт глубокую коррекцию, по многолетней статистике это может быть май (см. картинку) и горе-инвесторы будут дико орать, и будет действовать русская народная пословица: закупился на хаях - прокатился на фуях 😁 и была ещё статистика что еще с марта рост обеспечивается за счёт покупок мелких и малых инвесторов, а крупные фонды им же и продают, фиксируя свой профит, осмотрительные инвесторы/трейдеры сейчас воздерживаются от покупок, кое-кто вообще шортит sp500, а массы продолжают покупать и ещё хвастаются профитами в твоих телеграммах, ну ещё бы на растущем рынке-то, хех, скоро-скоро день тлена, нужна только какая-то особенная новость чтобы подтолкнуть, нужно больше тлена! они все пойдут на завод! 😆
Спасибо. Я от Ваших объяснений намного поумнел.)
Всегда пожалуйста
Ага... ну то есть аргументов нет... так и запишем что социалистическое крыло в очередной раз провалилось и не смогло представить убедительных подтверждений 😋
Аргументов я привёл достаточно, но мои аргументы для вас не аргументы, ваши аргументы для меня не аргументы. Кто провалился не вам решать. Я считаю, что если провести референдум по всей стране, то моя позиция получила бы большую поддержку, чем ваша. Капитализм может существовать, но в определённых рамках. И думаю это поддержало бы большинство. Хотя есть и такие, которые его не приемлют вообще.
Вот ответьте мне на один вопрос: есть ли в мире хоть один миллиардер, который сколотил своё состояние не используя наёмный труд? Думаю, что нет. А почему, наверно потому, что без эксплуатации наёмного труда это сделать не возможно? Не так ли? Или можете привести другую причину? Ведь по вашему он один мог бы вырабатывать доход, который получают 1000 и более людей. Почему же в жизни нет таких примеров, когда креативный предприниматель в одиночку не сколотил миллиардного состояния?
Аргументов я привёл достаточно, но мои аргументы для вас не аргументы, ваши аргументы для меня не аргументы. Кто провалился не вам решать. Я считаю, что если провести референдум по всей стране, то моя позиция получила бы большую поддержку, чем ваша. Капитализм может существовать, но в определённых рамках. И думаю это поддержало бы большинство. Хотя есть и такие, которые его не приемлют вообще.
У вас вообще аргументов не было, вы ничего не объяснили, а просто повторяли одну и ту же фразу как заклинание.
Оказывается я пропустил часть сообщений потому что они были втиснуты в цитатный текст, поэтому далее:
Если предприниматель не использует наёмного труда, то вся прибыль его. И какая бы она не была никаких претензий к нему не должно быть. Другое дело, когда он использует наёмных работников.
Чтобы наглядно продемонстрировать ошибочность такого мнения достаточно представить что Брэд Питт нанимает себе гардеробщика, и через некоторое время гардеробщик говорит: - Послушай Уильям, ведь ты зарабатываешь 40 000 000 $ в год, давай гони-ка мне половину этой суммы, ну или хотя бы 1/3, ведь мы трудились вместе 😁😂🤣
Осознайте наконец, что факт работы в том или ином бизнесе, не даёт Вам права претендовать на профит, если только Вы не партнёр/учредитель/акционер.
Если выше приведённый пример кажется неудачным вот тогда такой: после напряжённого многолетнего упорного труда Вы создали эффективно работающую торговую систему (гипотетически🤣) и начали торговать и зарабатывать, и нанимаете себе админа чтобы следить за компами и за сетью и всё такое, админ никак в трейдинге не участвует, он вообще не понимает что это графики и циферки такие на экране, он даже приходит всего раз в неделю, и вот Вы наторговали приличную сумму за год (гипотетически🤣) и админ говорит - давай делиться! где моя доля профита? - я же работал! (а потом Вы просыпаетесь на заводе)
Доход от деятельности предприятия должен распределяться по справедливости, не должно быть такой чудовищной диспропорции как 1:1000 и более.
А теперь быстро и решительно заносим в студию определение справедливости!
Это происходит лишь из-за того, что не созданы законы, которые должны регулировать процесс распределения прибыли на справедливой основе.
Вот Вы работаете на заводе, и так случилось у завода не прибыль, а убытки... Директор завода приходит к Вам и говорит: -- По справедливости Вы должны компенсировать убыток вместе с остальными заводчанами. Как Вам такой поворот? 😁😂🤣 будете оплачивать убытки завода?
Нельзя давать предпринимателю свободно по сути грабить своих сотрудников, забирая львиную долю дохода предприятия.
Опять же, никто никого не грабит, профит никогда и не принадлежал сотрудникам, они работают за зарплату.
Государство должно создать законы, которые должны препятствовать этому.
Это будет неправовое государство, ну или с дико искажённым понятием права.
Предлагаемый Вами вариант возможен лишь в единственном случае: когда предприятие находится в коллективной собственности всех работников, и для этого Вы должны сначала проинвестировать в создание этого предприятия, и только тогда будете иметь долю в нём и право на распределение прибыли.
Пожалуйста, прочитайте это внимательно ещё раз.
Вы можете претендовать на прибыль, которая являются продуктом того, что находится в Вашей собственности, и никак иначе.
Если Вы владеете только своим телом и мозгом (сила+знания+квалификации) то Вы можете претендовать только на продукт Вашего труда, который Вы и продаёте своему работодателю.
Я думаю не так уж сложно объективно рассчитать трудовой вклад каждого участника производства продукта и распределить доход с учётом этого трудового вклада.
На самом деле сложно, весьма и весьма, и особенно это касается высокотехнологических отраслей или консалтинга там вообще мега сложно, и поэтому на практике стоимость работы определяется договорным образом, это значит что стороны договариваются об оплате, что будет отражено в кадровом учёте, и потом в ведомостях, и договариваются о предмете работы, что будет отражено в job description / должностной инструкции, ну или в формате договора подряда, описывается содержание работ, требования к результату и сумма и сроки оплаты.
Сумма оплаты которую Вы можете получить зависит: от Вашей уникальности и компетенций, от востребованности этого вида работ, от сложившегося рынка труда (и если Вы запросите слишком много то работодатель может просто нанять другого), и от Ваших способностей риторики и самопрезентации.
Что касается распределения дохода предприятия, то я уже пояснил выше - Вы не имеете на него никакого права, если у Вас нет доли в этом предприятии.
Потому, что он не джин. Нет у него таких фантастических физических ни умственных возможностей, чтобы сделать такой вклад в производство продукта, который в 1000 и более раз превышает средний вклад его сотрудника.
Но ведь это неправда, и Вы сами знаете, что есть выдающиеся разработчики и талантливые конструкторы, скажем вот Туполев наверняка в 1000 раз опережал своих соратников, и уж он точно мог претендовать на тысячекратный профит, если бы коммерческая форма деятельности была возможна.
Кроме того, Вы смотрите исключительно через призму "фантастических физических и умственных возможностей", а как Вы измерите удачную интуицию? ведь многие гениальные изобретения были получены интуитивным путём.
А Томас Эдисон по Вашему тоже не справедливо зарабатывал?
Вы всё ссылаетесь на среднюю зарплату специалиста по стране. И считаете, что она адекватна. Так вот это только с вашей точки зрения. А я считаю, что не адекватна.
Очень Вас понимаю, хочется больше денег, и всем хочется... но вот какой момент: если Вы считаете что можете претендовать на ЗП выше остальных, то Вы должны что-то представить более уникальное и ценное, логично? иначе если Вы будете получать выше остальных за одинаковый труд, то это будет несправедливо к остальным, разве не так?
И такой её уровень сложился именно потому, что не созданы законы справедливого распределения прибыли предприятий и занижения в целом фонда оплаты труда на предприятиях.
Нет, она сложилась только потому что никто из работодателей не хочет платить больше за ту работу которую Вы делаете. Ничего личного. 😊 Ваша ЗП уже и так справедлива. Это рынок, а не заговор занижателей ФОТ.
Только за счёт этого владелец предприятия имеет сверх прибыли.
Вы опять невнимательно читаете или не хотите понять простую вещь, что основной источник прибыли любого здорового предприятия это не столько оптимизация затрат, сколько увеличение выручки, остановитесь на секундочку, и переведите дух, прежде чем фанатично повторять выученные марксистские тезисы.
Владелец предприятия зарабатывает больше всего когда его продукт/сервис востребован и продажи активно растут - как можно этого не понимать?
Прочитайте про эластичность затрат и ABC-анализ, прочитайте хоть что-то из начального курса экономики, чтобы не делать столь глупых заявлений.
Наконец, познайте что с ростом объёмов наклон ФОТ сейчас обычно не уменьшается в отличие от других видов затрат, а даже растёт, наконец прочитайте про модель Шапиро-Стиглица и прекратите беспочвенные заявления будто бы Вас кто-то обкрадывает 😁 просто Вы не умеете зарабатывать 🤔 No offense.
Вполне достаточной наградой может быть ЗП в 10 раз больше средней за его креативность. Такое соотношение вполне может стимулировать творческую активность человека.
А вот я считаю что Вы можете вполне жить с одной почкой, этого вполне достаточно, пожертвуйте вторую почку немедленно. 😊
Кроме того Вы опять забыли привести причину почему должно быть ограничение дохода в 10 раз...
Согласен. Но если создать законы для справедливой оплаты труда, то рынок труда изменится и разумеется не в пользу предпринимателя и он уже не сможет иметь заоблачный личный доход.
Такое впечатление что для Вас самое главное в жизни - это чтобы никто не мог зарабатывать больше чем Вы 😂🤣😃 Вам просто нестерпимо больно от этого?
Да можно создать закон чтобы запретить иметь любой профит, вот радость-то будет...
И кстати Вы опять забыли указать причину почему нельзя иметь заоблачный личный доход.
Не себе, а людям. Я на пенсии.
Идите на завод 🤣
Нет не вы. Его эксплуатирует владелец магазина, если не платит ему справедливую зарплату.
Какая же ЗП продавца будет по Вашему справедливая? Мне даже интересно услышать...
У государства нет и не должно быть задачи сделать Вас богатым.
Согласен. Но государство должно создать законы для справедливой оплаты труда.
Это несомненно - но то как вы предлагаете грабить собственников предприятий - это преступно! - хуже того - это коммунизм/социализм!
Кстати я всё ещё жду определения справедливой оплаты 😀 будет, нет?