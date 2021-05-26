Будущее у Forex индустрии - страница 119
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Женщина англичанка, конечно, не в счёт. Смешно, правда?
хайли лайкли. А это не смешно?
А то. Каждый день цены на продукты повышаются. Килька и та уже под 300 за кило.
Да ладно. Сегодня был в Перекрёстке. Там за 200 рублей от карпа и выше.
Если речь о консервах - бери Керченскую хамсу. Та же килька, но дешевле и лучше.
Лирическое отступление: прокатились с братом в прошлом году на Тамань и в Керчь. В Керчи на рыбном рынке каждое утро - свежая хамса и барабулька. Рыбаки сразу слегка солят в море и утром - на рынок. Очень даже.
Я не знаю кто такой хали-гали. Хали -гали это просто слова.
А смерть - это уже реальность. Погиб человек, и смеятся над этим плохо, прикидываясь непричастными.
Опять этот больной ошпаренный зомбан Автомат свою политоту тащит...
Цени, пока думающие люди живут с тобою одновременно.
Да ладно. Сегодня был в Перекрёстке. Там за 200 рублей от карпа и выше.
Если речь о консервах - бери Керченскую хамсу. Та же килька, но дешевле и лучше.
Лирическое отступление: прокатились с братом в прошлом году на Тамань и в Керчь. В Керчи на рыбном рынке каждое утро - свежая хамса и барабулька. Рыбаки сразу слегка солят в море и утром - на рынок. Очень даже.
Вот, ткнул пальцем в небо.
Опять этот больной ошпаренный зомбан Автомат свою политоту тащит...
Деды шутили) Над Англией в начале 41-го)