Будущее у Forex индустрии - страница 119

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Женщина англичанка, конечно, не в счёт. Смешно, правда?
 
О, и скоро куриц будут считать...
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Aleksei Stepanenko:
Женщина англичанка, конечно, не в счёт. Смешно, правда?

хайли лайкли. А это не смешно?

 
Опять этот больной ошпаренный зомбан Автомат свою политоту тащит...
 
Dmitry Fedoseev:

А то. Каждый день цены на продукты повышаются. Килька и та уже под 300 за кило.

Да ладно. Сегодня был в Перекрёстке. Там за 200 рублей от карпа и выше. 

Если речь о консервах - бери Керченскую хамсу. Та же килька, но дешевле и лучше. 

Лирическое отступление: прокатились с братом в прошлом году на Тамань и в Керчь. В Керчи на рыбном рынке каждое утро - свежая хамса и барабулька. Рыбаки сразу слегка солят в море и утром - на рынок. Очень даже. 

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Я не знаю кто такой хали-гали. Хали -гали это просто слова.

А смерть - это уже реальность. Погиб человек, и смеятся над этим плохо, прикидываясь непричастными.

 
transcendreamer:
Опять этот больной ошпаренный зомбан Автомат свою политоту тащит...

Цени, пока думающие люди живут с тобою одновременно. 

 
Алексей Тарабанов:

Да ладно. Сегодня был в Перекрёстке. Там за 200 рублей от карпа и выше. 

Если речь о консервах - бери Керченскую хамсу. Та же килька, но дешевле и лучше. 

Лирическое отступление: прокатились с братом в прошлом году на Тамань и в Керчь. В Керчи на рыбном рынке каждое утро - свежая хамса и барабулька. Рыбаки сразу слегка солят в море и утром - на рынок. Очень даже. 

Килька
Вот, ткнул пальцем в небо.
 
transcendreamer:
Опять этот больной ошпаренный зомбан Автомат свою политоту тащит...

Деды шутили) Над Англией в начале 41-го)

ха-ха

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