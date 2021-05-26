Будущее у Forex индустрии - страница 120

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Dmitry Fedoseev:

Вот, ткнул пальцем в небо.

Я же сказал - Керченская. У меня - 25 рублей (в томате). Достойный продукт. 

 
Алексей Тарабанов:

Цени, пока думающие люди живут с тобою одновременно. 

Вряд ли про данного персонажа можно сказать что он думающий, вата вместо мозгов.

[Удален]  
Aleksei Stepanenko:

Я не знаю кто такой хали-гали. Хали -гали это просто слова.

А смерть - это уже реальность. Погиб человек, и смеятся над этим плохо, прикидываясь непричастными.

Вот именно, просто слова. Но эти слова произнесены официально. А кем произнесены, не знаешь? То-то...

Сплошная ложь. А ты делаешь вид, что не знаешь, и ложь эту не замечаешь. Тебе самому-то не мерзко твоё "состояние ослепления"?


 


https://ru.wikipedia.org/wiki/Хайли_лайкли 

 
Aleksey Nikolayev:

Деды шутили) Над Англией в начале 41-го)


В одном сновидении мне дали револьвер типа наган... только вот патроны к нему не подошли совсем... пришлось по стелсу красться...

[Удален]  

Мне даже не интересно, кто-там что говорит из политиков. Из наших, из ненаших. И Вам эту брехню слушать не советую.

Попробуйте посмотреть на ситуацию в тишине, без болтовни политологов всяких. От чего умер человек?

С одной стороны жизнь человека, с другой слова. Всё просто.

 
transcendreamer:

В одном сновидении мне дали револьвер типа наган... только вот патроны к нему не подошли совсем... пришлось по стелсу красться...

Играми компьютерными не злоупотребляете? Хитманом или последним Резидентом, например?

 
transcendreamer:

В одном сновидении мне дали револьвер типа наган... только вот патроны к нему не подошли совсем... пришлось по стелсу красться...

Это интересно - дать-то дали, а вставить не получилось. Что-то из юношеского или пенсионерского.

[Удален]  
Aleksei Stepanenko:

Мне даже не интересно, кто-там что говорит из политиков. Из наших, из ненаших. И Вам эту брехню слушать не советую.

Попробуйте посмотреть на ситуацию в тишине, без болтовни политологов всяких. От чего умер человек?

С одной стороны жизнь человека, с другой слова. Всё просто.

Человек мог умереть от чего угодно. 

Но я вижу, что тебя интересует совершенно другое. Поэтому дурака включаешь.

[Удален]  

Для "незнающих" и "непонимающих" напомню :

«Ха́йли ла́йкли» (от англ. highly likely — «с высокой долей вероятности», «весьма вероятно», «скорее всего») — интернет-мем и фразеологизм, получивший распространение в русскоязычном интернете с 2018 года после высказывания премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в ходе выступления перед Палатой общин 12 марта 2018 года, в котором содержались обвинения России в причастности к отравлению Скрипалей.

[Удален]  

Я разговариваю с вами спокойно, вежливо. Дурак здесь не причём. То, что это дело рук наших братков, для меня нет сомнений. Думаю, и Вы тоже знаете об этом.

И я не верю словам политиков. Потому, что они не говорят правды. Попробуйте, забыть, всё что услышали из телевизора на минутку.

Всю эту брехню: "они сказали, мы сказали". Жизнь же важнее слов, ведь правда?

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