Будущее у Forex индустрии - страница 114

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denis.eremin:

Он невменяемый

Сало российское кушаешь, а на россиян наезжаешь.) Своё уже съели, перешли на российское.)

 
denis.eremin:

Он невменяемый

К сожалению, индоктринированные патриоты они как зомби, особенно если ещё с социалистическими взглядами на распределение благ. 😕

Они завидуют другим более успешным странам и считают их своими врагами.

И на уровне микроэкономики завидуют более успешным/предпринимателям, требуя ограничить их доходы или поделить чистый профит предприятия под видом повышения ЗП себе.

Так всю жизнь и живут с придуманными врагами, которым приписывают причин свои неудачи (перенос/ресентименты).

 
khorosh:

Сало российское кушаешь, а на россиян наезжаешь.) Своё уже съели, перешли на российское.)

Когда у зомбопатриота кончаются аргументы по существу, он начинает вспоминать об Украине... как же это примитивно и пошло...

 
transcendreamer:

Когда у зомбопатриота кончаются аргументы по существу, он начинает вспоминать об Украине... как же это примитивно и пошло...

Ага, называть человека невменяемым это не пощло, а упоминание о сале пошло. Железная логика.

 
b2v:
Для собственной защиты вполне достаточно профессиональной армии 100к и ЯО. Если претендовать на роль сверхдержавы, тогда конечно нужен военный бюджет побольше.
Но чтобы быть/cтать сверхдержавой, нужно обязательно предлагать "на экспорт" эффективную модель госуправления. Сейчас такое предлагают только США, СССР закончил свою экспансию не очень удачно и по сути проиграл.
РФ пока и внутри своих границ не имеет эффективного госуправления, отсюда все потуги с Украиной, Беларусью, Грузией, Средней Азией, Венесуэлой и т.д.
Китаю повезло с Ден Сяопином, но до "экспорта госмодели" тоже далеко. Пока они предлагают только свои инвестиции. Также нужен Ден Сяопин №2, который что-то придумает с руководящей ролью КПК.
Так что Штаты живут и процветают по простой и банальной причине - "лучше никто не придумал"(У.Черчилль)

На самом деле важно смотреть военные расходы в процентах от ВВП, например вот получается:

https://www.macrotrends.net/countries/USA/united-states/military-spending-defense-budget

и военка у Штатов не такая уж и раздутая, хотя бесспорно большая,

но ведь Штаты выполняют роль мирового полицейского, им можно,

а в Северной Евразии в процентах от ВВП даже немного больше получается.




 
khorosh:

Ага, называть человека невменяемым это не пощло, а упоминание о сале пошло. Железная логика.

Честно сказать, я даже внимание на тебя не обратил

 
khorosh:

Ага, называть человека невменяемым это не пощло, а упоминание о сале пошло. Железная логика.

Позвольте поинтересоваться, господин Хорош, Вы ведь всё ещё продолжаете отрицать неприкосновенность чистой прибыли предприятия как законной собственности владельцев/акционеров?

 
transcendreamer:

К сожалению, индоктринированные патриоты они как зомби, особенно если ещё с социалистическими взглядами на распределение благ. 😕

Они завидуют другим более успешным странам и считают их своими врагами.

И на уровне микроэкономики завидуют более успешным/предпринимателям, требуя ограничить их доходы или поделить чистый профит предприятия под видом повышения ЗП себе.

Так всю жизнь и живут с придуманными врагами, которым приписывают причин свои неудачи (перенос/ресентименты).

Если вы не враги, что же вы лезете к нашим границам и концентрируете там войска. Что вы потеряли в Чёрном море, Амурском заливе и заливе Петра Великого за тысячи километров от своих берегов? Вам что, своих морей и океанов не хватает?

 
Aleksey Nikolayev:

Ну возможно, только надо брать исходный, догераклитовский смысл слова - обычная человеческая речь, противопоставляемая речи о богах - мифу.

Короче говоря, именно сам принцип разумности, Логос, отличающий высокоразвитые существа от примитивных, имеет смысл в пост- и транс-гуманизме,

хотя ещё Кант писал что человек заслуживает уважения именно как разумное существо и его свобода и неотъемлемые права проистекают из этого,

то есть опять же из Логоса получается, хотя сам Логос не обязательно связан с Атропосом (человеком),

антропоцентризм - это по сути космический расизм,

одновременно мы понимаем что достоинство и уважение и общественная и рыночная оценка тоже так или иначе завязаны на Логос,

весь предыдущий дискурс про капитализм тоже был именно об этом,

более высокоразвитые разумные представители общества заслуживают большего вознаграждения чем иные - именно чем свои достоинства - meritī,

которые проистекают в конечном итоге из Логоса, и степени его раскрытия в конкретном индивиде.

 
khorosh:

Если вы не враги, что же вы лезете к нашим границам и концентрируете там войска. Что вы потеряли в Чёрном море и Амурском заливе за тысячи километров от своих берегов? Вам что, своих морей и океанов не хватает?

Ахахаха! вот это прикол...

Я конечно капиталист, но у меня пока своей флотилии нет 😃

Ну а по существу если - все же понимают что угрозу нужно блокировать, верно? - потому и корабли.

Тем более после того как авторитарный режим показал на что он способен в своем пренебрежении к международному праву.

Впрочем мне правда всё равно, мои интересы иного рода, на геополитику по большому счёту мне наплевать.

Мне интересны принципы и философские основы развития сложных систем, а не локальные стычки варваров на окраине цивилизованного мира.

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