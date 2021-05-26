Будущее у Forex индустрии - страница 155
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Насчёт активности отвечал ранее Шерлоку кстати, сейчас вынужденный период свободного времени, поэтому форум подвергся психической атаке дримера 😀
Тесновато вам тут, кажись :)))) Опонентов маловато, мож вас отправить на гастроли, раз время и желанье есть? :)))) Очень охота вашу риторику с пользой применить. Есть тут компашка - остатки элиты с хлебобулки на форекс деньгах в Песочнице прозябают. Им там без Остапа скучно тож. И их тоска читать мне, сварятся жеж болезные в собственном соку от отсутствия здоровой конкуренции. Все как на подбор - комса, неосовки и социалисты.
Насчёт активности отвечал ранее Шерлоку кстати, сейчас вынужденный период свободного времени, поэтому форум подвергся психической атаке дримера 😀
Насчет твоей активности понятно. Лепишь уже всякую ересь, что бы набить на новый депозит за посты на форуме.)))
Завидовать тебе, мечтателю, умному да без денег безработному, это последнее дело )))
Видел я тут таких умных на форуме пачками. А капнешь, гнильё на рынок лезет с большим форсом.
Насчет твоей активности понятно. Лепишь уже всякую ересь, что бы набить на новый депозит за посты на форуме.)))
Завидовать тебе, мечтателю, умному да без денег безработному, это последнее дело )))
Видел я тут таких умных на форуме пачками. А капнешь, гнильё на рынок лезет с большим форсом.
Для него не столько бонусы важны, сколько необходимость отработать деньги получаемые от НКО за проталкивание западных идей среди русскоязычной аудитории.)
С тех пор как началась пандемия COVID-19, ФРС получила множество похвал за шаги, которые помогли стабилизировать экономику, удержали цены на жилье от падения и поддержали фондовый рынок. Но эти успехи заслонили еще один эффект: непреднамеренное влияние сверхнизких процентных ставок ФРС и всплесков покупок облигаций на экономическое неравенство.
Давнее неравенство в США усугубляется ролью ФРС в начале многомиллиардного бума на фондовых рынках, и владение акциями сильно смещено в сторону более богатых американцев.
Вина Тан, 59 лет, ненадежно сидящая на самой низкой ступени американского рабочего класса, зарабатывает около 25 000 долларов в год в качестве тренера по трудоустройству для взрослых с особыми потребностями недалеко от Ирвина, штат Калифорния. Она мать-одиночка и бабушка и может позволить себе еду, аренду и медицинское обслуживание только с помощью федеральных программ социальной защиты.
Ее сберегательный счет составляет около 11 000 долларов, большая часть которых была получена в результате недавнего возврата налогов и стимулирующих выплат. Она неохотно рискует этими деньгами в акциях, поэтому бычий рынок, вероятно, продолжит проходить мимо нее. Между тем, благодаря почти нулевым процентным ставкам ФРС, лучшая ставка, которую мог предложить ее кредитный союз, составляла 0,5% для долгосрочного депозитного сертификата. Это означало бы зарабатывать менее 60 долларов в год на ее сбережениях, связывая деньги в течение пяти лет.
Ситуация далеко не уникальна. По словам Терезы Гилардуччи, экономиста из Нью-йоркской школы, специализирующейся на пенсионном обеспечении, социальное обеспечение является главным источником богатства для большинства семей с низким доходом, работники которых приближаются к выходу на пенсию. Если поток гарантированного дохода социального обеспечения рассматривается как актив, по ее оценкам, он составляет 58% от чистой стоимости для почти пенсионеров в нижней половине распределения богатства США. Другие пенсионные накопления составляют лишь около 11% от их чистой стоимости, а акции-всего 1%. (На долю собственного капитала приходится большая часть оставшейся части.)
Значительное группы менее обеспеченных американцев, по существу упустили какой-либо прямой рост богатства из-за почти удвоения рынка с момента его дна 13 месяцев назад. Скорее всего, основными бенефициарами были самые богатые 10% американцев, которые владели 89% акций и акций взаимных фондов, принадлежащих американским домохозяйствам по состоянию на конец года, согласно статистике ФРС. Более половины из них — 53% — принадлежит топ-1%.
Политика ФРС помогла создать рабочие места и снизить безработицу, что и было их целью. Однако в этом процессе ФРС ускорила десятилетний рост экономического неравенства, помогая увеличить богатство людей на самом верху гораздо больше, чем она увеличила богатство американцев из рабочего класса.
“Домохозяйства с высоким уровнем благосостояния работают гораздо лучше в условиях низких ставок, чем домохозяйства с низким уровнем благосостояния”,-сказал Марк Занди, главный экономист Moody's Analytics. “Среда с низкими процентными ставками увеличивает неравенство за счет увеличения богатства людей, которые находятся в достатке”. Занди, однако, отметил, что менее обеспеченные люди не теряют деньги из-за низких ставок; они просто не зарабатывают так же хорошо, как более богатые люди.
Цены на жилье также выиграли от политики легких денег ФРС, и владение домом распределяется гораздо более равномерно, чем владение акциями. По данным ФРС, самые богатые 10% владеют только 45% недвижимости, принадлежащей американским домохозяйствам. Остальная часть принадлежит в основном домохозяйствам среднего класса, для которых домашний капитал часто является самым большим источником богатства.
Но акции - это то, что принесло действительно огромные прибыли. Это также место, где в прошлом году была большая паника, прежде чем ФРС и Закон CARES пришли на помощь. COVID-19 привел к резкому росту безработицы и падению акций, так как рынок упал на 35% с 19 февраля по 23 марта 2020 года.
Рост рынка с тех пор делает увеличение собственного капитала домовладельцев незначительным. С прошлогоднего дна рынка до середины апреля этого года акции выросли в цене примерно на 22,4 трлн долларов, если судить по общему рыночному индексу Wilshire 5000.
Напротив, общий объем собственного капитала страны (nation’s total home equity) — стоимость домов за вычетом долга по ним — вырос всего на 1,3 трлн долларов с конца первого квартала прошлого года (через восемь дней после рыночного минимума) по 31 декабря, по данным ФРС. Даже если вы скорректируете показатели жилья, чтобы отразить прибыль в этом году, или измерите прибыль фондового рынка до февральского падения, разница между капитализацией акцияй и капиталом home equity - огромна.
“Неравенство-это кумулятивный процесс”, - говорит Карен Петру, автор книги “Двигатель неравенства: ФРС и будущее богатства в Америке” и управляющий партнер вашингтонской консалтинговой фирмы Federal Financial Analytics. “Чем богаче вы, тем богаче вы становитесь, и чем беднее вы становитесь, тем беднее вы становитесь, если только что-то не поставит этот двигатель на задний ход”, - сказала она. “Этот двигатель управляется не судьбой или неприкасаемыми явлениями, такими как демография, а, самое главное, политическими решениями.”
[...]
Далее обсуждается в довольно вольном стиле что гигантские пакеты стимулов позиционируемые как помощь пострадавшим по сути являются кредитными, увеличивает долги Казначейства, и значительная доля этих денежных стимулов идёт на поддержку рынка а не только на поддержку бедняков и когда ФРС покупает ценные бумаги, она делает это кредитными деньгами, которые они как бы создают из воздуха [ на самом деле это просто отложенные долги - примечание дримера ].
Значительная часть текущего и будущего дефицита будет косвенно финансироваться ФРС, которая увеличивает свои запасы казначейских долговых обязательств и обеспеченных ипотекой ценных бумаг по крайней мере на 120 миллиардов долларов в месяц и направила свое торговое бюро на увеличение покупок “по мере необходимости” для поддержания бесперебойного функционирования финансовых рынков.
Закачка большего количества денег в финансовую систему увеличивает денежную массу, и часть этих денег неизбежно попадает на фондовый рынок, повышая цены.
[...]
Таким образом, бедняки опять проиграли.
[...]
Вдобавок планируется повышение налогов как часть "инфраструктурного шага"... 😀
[...]
Во время финансового кризиса 2008-09 годов ФРС инициировала “количественное смягчение”, политику, в соответствии с которой центральный банк покупает огромные суммы казначейских расписок и других ценных бумаг, чтобы влить деньги на рынки и стимулировать экономику. Тогдашний председатель ФРС Бен Бернанке отстаивал этот подход, который дополнял агрессивные действия Казначейства и помогал удерживать гигантские банки и мировую финансовую систему от кратера. (Многие люди все еще теряют свои дома из-за потери права выкупа, еще один пример того, как помощь финансовой системе может не помочь обычным людям. Но эта история уже рассказана.)
Количественное смягчение помогает стимулировать экономику, снижая процентные ставки, что вредит вкладчикам. Показательным показателем являются взаимные фонды денежного рынка, где вкладчики традиционно прячут свободные денежные средства в надежде заработать больше процентов, чем платят банковские депозиты. Фонды денежного рынка раньше приносили гораздо больший доход, чем индексные фонды фондового рынка. Но это соотношение начало снижаться в 2008 году и продолжает снижаться. В конце 2007 года федеральный фонд денежного рынка Vanguard приносил 4,46%, а дивиденды по акциям Admiral из общего индексного фонда фондового рынка принесли 1,78%. (Дивидендная доходность-это годовой дивиденд фонда, деленный на цену его акций.) В конце 2008 года доходность составила 1,74% для фонда денежного рынка и 2,82% для фонда фондовых индексов. Текущие цифры: 0,01% и 1,28%.
Такие низкие ставки вынудили среднестатистических вкладчиков либо обходиться меньшим процентным доходом, либо вкладывать больше денег в акции, чем они сделали бы в противном случае. Этот дополнительный спрос был одним из факторов, которые помогли подтолкнуть цены на акции вверх.
Экономисты начинают рассматривать взаимодействие действий ФРС и неравенства в новом свете. Центральные банки привыкли думать, что “нам не нужно беспокоиться о неравенстве, когда мы проводим денежно-кредитную политику”, - сказал Оливье Бланшар, бывший директор по исследованиям Международного валютного фонда, во время декабрьского виртуального форума, спонсируемого Институтом международной экономики Петерсона. Бланшар сказал, что с тех пор он пришел к убеждению, что денежно-кредитная политика действительно влияет на экономическое неравенство, потому что изменение процентных ставок имеет “серьезные, серьезные последствия для распределения между заемщиками и кредиторами, между держателями активов и нет.”
Представители ФРС, Казначейства и Белого дома отказались обсуждать влияние резкого роста цен на акции, вызванного сверхнизкими процентными ставками, на экономическое неравенство. Поэтому мы рассмотрели то, что публично заявили некоторые ключевые люди, участвовавшие в спасении ФРС в 2008-09 и 2020 годах.
Председатель ФРС Джером Пауэлл напрямую не затронул роль центрального банка в усугублении неравенства, хотя и выразил сочувствие людям, оставшимся позади во время экономического подъема. (“Там все еще много страданий”, - сказал он “60 минутам” в интервью, которое вышло в эфир 11 апреля. “И я думаю, что важно, чтобы мы, как страна, остались и помогли этим людям”.) На слушаниях в Конгрессе в феврале Пауэлл заявил: “Мы не можем повлиять на неравенство в благосостоянии. ... Мы можем косвенно повлиять на неравенство доходов, делая все возможное, чтобы поддержать создание рабочих мест в нижней части рынка.” Когда сенатор Элизабет Уоррен (штат Массачусетс) потребовала обсудить проблемы неравенства богатства, он сказал ей, что “это действительно вопросы фискальной политики.”
Бернанке, в настоящее время сотрудник Института Брукингса, признал в документе Брукингса 2017 года, что “при прочих равных условиях более высокие цены на акции означают большее неравенство в богатстве.” Но он утверждал, что “независимо от того, какое влияние оказывает денежно-кредитная политика на неравенство, скорее всего, будет преходящим, в отличие от светских сил технологии и глобализации, которые способствовали многолетнему росту неравенства в Соединенных Штатах и некоторых других странах с развитой экономикой.” Как и Пауэлл, Бернанке утверждал, что неравенство является прерогативой фискальных политиков (Конгресса и Белого дома), а не ФРС.
Джанет Йеллен, которая была вице-председателем ФРС при Бернанке, а теперь является министром финансов, в своей речи в 2014 году спросила, совместимо ли неравенство доходов “с ценностями, уходящими корнями в историю нашей страны.” Но она в значительной степени защищала сверхнизкие ставки во время вопросов и ответов на конференции деловых журналистов 2013 года. Пожилые вкладчики “страдали от низкой доходности своих CD [ certificate of deposit - примечание дримера ]”, сказала она, но “у них есть дети, и у них есть внуки”, которые выиграют от более сильной экономики.
Однако экономические последствия количественного смягчения в конечном итоге исчезают, по мнению исследователей из Банка международных расчетов, швейцарского учреждения, которое действует в качестве центрального банка для центральных банков. В исследовании 2017 года БМР пришел к выводу, что количественное смягчение имело больший успех в повышении цен на акции, чем в стимулировании экономического роста. Со временем экономический эффект имел тенденцию к нулю, в то время как акции демонстрировали “значительное и постоянное положительное влияние”, обнаружили исследователи.
Джейсон Фурман, бывший председатель Совета экономических советников президента Барака Обамы, а в настоящее время профессор экономики в Гарварде, так подвел итог компромиссу с неравенством в интервью: “Я не хочу иметь более низкий фондовый рынок и более высокую безработицу.” Другими словами, увеличение богатства для богатых является неизбежным побочным эффектом сохранения низких процентных ставок для поддержки экономики и создания рабочих мест.
Последний раунд проверок стимулов поможет немного сократить этот разрыв, положив деньги в карманы людей с низким доходом, таких как Вина Тан. Но близкие к нулю процентные ставки затруднят им накопление денег на будущее, как надеется Тан. Она хотела бы отложить от 1000 до 2000 долларов на сберегательные счета для своего 16-летнего сына и трехлетнего внука в дополнение к сбережениям на пенсию и фонд на черный день.
И поскольку ФРС закачивает больше денег в финансовую систему, покупая казначейские ценные бумаги и косвенно поддерживая федеральные программы стимулирования, рост на фондовых рынках, вероятно, продолжится - и оставит таких малообеспеченных людей, еще дальше позади, чем они уже были.
[ Короче, вырваться из тлена можно только если начать самому что-то делать - комментарий дримера. ]
Тесновато вам тут, кажись :)))) Опонентов маловато, мож вас отправить на гастроли, раз время и желанье есть? :)))) Очень охота вашу риторику с пользой применить. Есть тут компашка - остатки элиты с хлебобулки на форекс деньгах в Песочнице прозябают. Им там без Остапа скучно тож. И их тоска читать мне, сварятся жеж болезные в собственном соку от отсутствия здоровой конкуренции. Все как на подбор - комса, неосовки и социалисты.
Через некоторое время присутствие дримера здесь сократится по капиталистическим причинам.
Я просто развлекаюсь и упражняюсь в риторике но стараюсь делать это так чтобы это было интересно читать 😀
Ригидные персонажи и социалисты как Улад, Автомат, Хорош, Ренат и подобные - при всей своей примитивности - наиболее интересны как тестовые цели/объекты для пробойной риторики.
Ведь часто бывает необходимо воздействовать не только на разум но и на эмоции.
Понятно что с разумом у ригидных персонажей плоховато поэтому можно следует подрыв через эмоциональность.
И как видимо это эффективно работает: они не могут выйти из темы и продолжают рваться и бомбить 😁
Вампирическое искусство состоит в том чтобы разрушать ценности оппонента и заставить почувствовать себя неполноценным.
Обычную ругань забудут через полчаса, а шрам от психоатаки и газлайтинга может оставаться на годы, и даже не надо использовать обсценную лексику.
Наглядно показать жертве и публике почему он несостоятелен, дискредитировать его идеи, ассоциировать его поведение с глупостью и деградацией - вот это заставляет реально страдать...
Успешная психоатака - это когда жертва чувствует что её/его самооценка сильно не соответствует реальности, найти его болевые точки и туда давить-нажимать...
В идеале жертва должна мучительно оправдываться, постоянно возвращаться к случившемуся, пытаться переиграть ситуацию...
Именно - как мы и видим - это и делают вышеназванные ригидные персонажи здесь каждый день 🤣
😈
Насчет твоей активности понятно. Лепишь уже всякую ересь, что бы набить на новый депозит за посты на форуме.)))
Завидовать тебе, мечтателю, умному да без денег безработному, это последнее дело )))
Видел я тут таких умных на форуме пачками. А капнешь, гнильё на рынок лезет с большим форсом.
Хорошо порвался... и обиженно заскулил...
Вот тоже яркий пример как жертва пытается мучительно переиграть ситуацию но желает это безнадёжно тупым способом (наговаривая ерунду на доброго дримера) 😁
Ещё бы - ведь откуда появятся скиллы у низкоквалифицированного работника уровня уборщицы (как он сам себя идентифицировал)
И очевидно что Улад дико завидует и злится - хотя бы по тому как усиленно он пытается это отрицать... 😁😂🤣
Ему не выбраться из этой ловушки и не избавиться от позора.
Дело в том что низкоинтеллектуальные волосатые существа-хипари в адидасах всегда будут проигрывать интеллектуальной элите.
Улад, осознай что ты не можешь выйти из темы и будешь вечно бомбить от зависти к высококультурному капиталисту Дримеру 😀
Для него не столько бонусы важны, сколько необходимость отработать деньги получаемые от НКО за проталкивание западных идей среди русскоязычной аудитории.)
Опять шизу постишь?
Госдеп под кроватью проверил? а в шкафу?
😁😂🤣
Какой же примитивный персонаж с бинарным политизированным мышлением!
Сейчас бы подозревать благородного Дримера в западничестве...
Я уже много раз говорил что я за космос и за логос.
Осознайте господин Хорош, что Вы просто порвались от зависти и злости и не имеете реальных аргументов против Дримера.
Да, и ещё: бедняки-социалисты должны страдать - такая вот константа историческая и географическая.
Будущее у форекс индустрии в стимулятор ах галлюциногенах и эйфоретиках
нельзя забывать про кактусы и грибы
Оригинал статьи, если вдруг кого интересует про бедный рабочий класс и неравенство:
https://www.washingtonpost.com/us-policy/2021/04/26/federal-reserve-interest-rates-inequality/
нужно больше неравенства! 🤣
https://tcf.org/content/commentary/video-wealth-inequality-in-the-u-s-is-worse-than-you-think/?agreed=1
здесь автор утверждает что реальное распределение доходов на самом деле ещё более выраженно неравное чем принято думать
да там намного больше чем коэффициент 100 - социалисты должны дико страдать (снова)