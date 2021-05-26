Будущее у Forex индустрии - страница 20
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"общество тратит ресурсы чтобы кормить бесполезную биомассу, это просто неэффективно, уж лучше пусть они голодают..."
Никому не дано решать, кто полезный. Всё бывает. Психическое истощение, а может человек гениален. Нужно относиться хорошо ко всей популяции. Она произведёт результат лучше. А творчество Вы тоже можете оценить? Какое творчество эффективно, а какое нет? Или будет решать КОМИТЕТ ТВОРЧЕСТВА?
А что корпорации получают взамен? они просто должны кормить неудачников и фсё?Если не будет авторского права/патентов/лицензий, то кому станет интересно рвать жилы, инвестировать огромные средства, чтобы создать что-то принципиально новое? об этом подумали?
Они получают взамен рынок. А зачем обществу корпорация, которая занимается самообогащением? Мы говорим про такие вещи как microsoft, google, amazon, когда корпорация обладает властью, шпионит, цензурирует общественно важную информацию, узурпирует патентами оптимальные решения в науке. Ответ очевиден, это негативно сказывается на науке и социальных взаимодействиях.
Писатели/поэты/программисты/учёные/изобретатели должны быть нищуками? 😆😂😀
Они все получают деньги от продажи товара или услуги, от популярности и еще много от чего. И нужно делать выплаты из налогов тем, кто делает значимые вещи для общества. А подумайте, насколько продвинется наука, если каждый ученый будет не конкурентом а другом. Над проблемами станут работать не узкие команды наёмников, а лучшие умы мира.
А теперь быстро и решительно дайте определение справедливости! 😉
Это общественный философский консенсус, который модифицируется постоянно. Но хорошую политику можно вести сейчас. Достаточно руководствоваться гуманизмом, здравым смыслом, честностью.
В цитате вроде удобнее писать?
Задача государства: следить что законы соблюдаются одинаково для всех, суды работают адекватно, полиция ловит бандитов, + поддержка при стихийных бедствиях, коллективная оборона итп.
Ну и как? Справляется государство то со своими обязанностями ?) Суды всегда будут на стороне тех кто зарабатывает миллионы, миллиарды. Это только на бумаге все равны перед законом
Юсуф, есть философия и хобби, есть попытка разгадать загадку. Я вас полностью поддерживаю в неразгаданной задаче. Я рад за вас и ваши устремления в этом направлении. Как к закономерности Фибоначчи относитесь ?
Спасибо за понимание и поддержку. Что касается закономерности Фибоначчи, то этие закономерности относятся к самому ряду и не описыавют другие ряды, к которым, например, относятся ценовые ряды. Это свойство самого ряда Фибоначчи. Сначала нужно выяснить, рассматриваемый ряд относится к ряду Фибоначчи или нет? Уверен, что, нет. Например, Сумма чисел натурального ряда составляет n(n-1)/2 и это свойство самого ряда. Стоит в этот ряд добавить любое другое число и это свойство не будет выполняться! Тем более, ценовой ряд, не имеющий четких закономерностей. Тем не менее, пытаются чужую закономерность применять и в этом случае. Случайные совпадения преподносят как закономерные. Вот такое отношение у меня к этому массовому заблуждению трейдеров.
Радикализм прям такой рыночный)
В чём радикализм? я всего лишь не хочу оплачивать личные расходы всяких неудачников кто не вписался в экономику 😊
Ну десятиной сам боженька велел делиться, видимо ассоциативно
А может быть церковь велела, а не боженька? 😁
В 1000 или в миллион разницы нет, вы лукавите дальше вопросы экономики заканчиваются и начинаются вопросы власти и часто принуждения.
В чём моё лукавство? извольте объясниться!и посмотрите на приведённый пример с 2 заводами ещё раз и никто никого не принуждает...
Вы надеюсь не утверждаете, что 90 процентов капитала земли находящиеся во владении 1 процента населения ЗАРАБОТАНЫ честным путем.
Определите для начала свои термины "честным путём" и "заработаны" 🙄 это ведь типичный софизм у социалистов так говорить: "да эти богачи всё украли!"... некрасиво-с... 🤨 я разумеется не исключаю что бывают коррупционные схемы но это не значит что все только так и делают...
Мысль что все должны получать по труду и способностям декларируется во всех государствах но часто устройство сообщества не позволяет воплотиться этой мысли в реальность.
Это глубокое заблуждение, оплачивается не труд, а эффект, иначе я бы взял и начал копать ложкой огород и потребовал бы себе значительной оплаты, ведь я так много трудился когда это делал 🤣 чувствуете в чём тут дело? можно трудиться много, но неэффективно, и это не заслуживает ни уважения ни большой оплаты...
И как то странно, Получать по труду - это утопия, которую на земле не получается воплотить, далее власть мешает, вот примеры ЗП работникам это реальность, прям такое подначиванье)))
Власть тут вообще не при чём, это обычная экономика и рынок которая работала точно так же (ну почти) даже в условиях отсутствия государства -- просто никто не будет платить много за неэффективный труд -- а если хочется больше получать то становись уникальным и создавай что-то новое своё...
Бесспорно, что к справедливому распределению нужно стремится, и труд и предпринимательские способности в этом распределении играют не последнюю роль, но так радикально и однобоко это чересчур уж)
Я и не говорил что предприниматель превыше остальных в общечеловеческом смысле, но предприниматель это не профессия, это тот кто предпринимает, то есть предпринимателем может быть и врач и учитель и даже плотник и даже страшно сказать - даже форекс-трейдун! (при условии что у него есть соответствующий набор скиллов)
Так же 1000 рублевая шуба и 3х рублевые варежки. Шуба без варежек не продается. Тот кто шьет шубу и варежки должны получать пропорционально цене или поровну, или по времени и сложности работы?
Я не спец по швейным делам, но думаю что варежки делать проще, мне так кажется, в любом случае тот кто шьёт варежки не имеет права претендовать на выручку от шубы 😉
И напоследок. Вы считаете что в государстве уборщицы не должны иметь возможность заработать на квартиру, машины, выучить детей?
Честно скажу - мне всё равно - проблемы маленького дохода это их личные проблемы... но я полагаю что работа уборщицы это всегда временная и очень низкоквалифицированная работа, скорее даже подработка, поэтому для меня будет выглядеть дико если уборщица будет претендовать на сопоставимую заплату как у юриста фирмы или у ведущего разработчика или у руководителя сейлов, думаю это должно быть очевидно? -- но при этом это никак не отменяет хорошего человеческого отношения к уборщице -- вот помнится когда я трудился в офисном рабстве на консалтинговом заводе и у нас была уборщица, наверняка получала она жалкие копейки, но мы считали её частью команды и она присутствовала на корпоративных мероприятиях как полноценный сотрудник...
Ведь они тоже в цепочке, и если их не будет, будет грязно)
Верно! все нужны и дворники тоже
ЗЫ И чей это вопрос, уборщиц или государства или предпринимателей)))
Безусловно это их личный вопрос -- и если они считают что они получают мало -- тогда они должны начать развиваться и предоставить обществу нечто более ценное чем махание метлой -- и должно быть очевидно что в любом обществе независимо от его устройства (кроме может быть рабовладельческого) каждый получает именно столько сколько заслуживает и лучшие/успешные автоматически оцениваются и вознаграждаются больше за свои заслуги чем иные
В цитате вроде удобнее писать?
на самом деле нет - это плохо читается 😵
Никому не дано решать, кто полезный.
Никому конкретно, но всему обществу в целом через механизм свободного обмена (рынок решает) других вариантов нет, конечно пытались всякое, но это плохо кончается 🤣 почитайте например про то как ещё в 19 веке Роберт Оуэн показывал эксперимент с трудовыми билетами и это был эпический фэйл для коммунистов/социалистов, трудовые билеты быстро обесценивались и всё закончилось как обычно 😁
Всё бывает. Психическое истощение, а может человек гениален.
Может, и тогда он войдёт в историю, возможно уже после смерти. Life is hard. 😍
Нужно относиться хорошо ко всей популяции.
А никто и не относится заранее с предвзятостью плохо -- вместе с тем я думаю никто не будет спорить, что например квалифицированный юрист или хирург имеют заметно большую ценность для общества чем дворник который умеет только метлой? -- конечно все люди равны в базовых правах, но их "экономическая ценность" у всех сильно неравная... даже у бомжа-лузера на пособиях есть неотъемлемые права и человеческое достоинство... даже у форекс-трейдера они есть 😆
Она произведёт результат лучше.
Может быть произведёт, а может быть и нет..... вот когда произведёт тогда и поговорим 😊
А творчество Вы тоже можете оценить? Какое творчество эффективно, а какое нет? Или будет решать КОМИТЕТ ТВОРЧЕСТВА?
Конечно, и для этого есть рейтинги популярности, статистика скачиваний, хит-парады, обзоры, опросы, критические статьи, целая индустрия работает!
Они получают взамен рынок.
Но ведь у них и так уже есть рынок... так зачем им кормить бомжей-неудачников? - тем более что они всё равно ничего не купят из-за своей крайне низкой платежёспособности 🤨
А зачем обществу корпорация, которая занимается самообогащением?
Если это не бандитская структура, то у любой уважаемой корпорации есть миссия, видение, цели включая социальные, почитайте про GRC/SRI как сейчас вообще бизнес делается...
И насчёт самообогащения : Вы очень узко понимаете это -- как будто там наверху сидит один жирный капиталист с мешком денег и мерзкой ухмылочкой, как обычно рисуют в комиксах... но ведь это типичное клише и frame of mind, в реальности же есть группа акционеров, в число которых могут входить не только владельцы но и просто миноритарии люди с улицы (если компания открытая) и почитайте что писал Фридман (нобелевский лауреат на секундочку) и он говорил о социальной ответственности даже в рамках своей модели shareholders' value - то есть компания работает не просто чтобы один человек купил купил яхту побольше, а создаёт ценность для целой группы инвесторов... это тоже благородная вполне цель... каждому по доле от профита, чем плохо?
Мы говорим про такие вещи как microsoft, google, amazon, когда корпорация обладает властью, шпионит, цензурирует общественно важную информацию, узурпирует патентами оптимальные решения в науке. Ответ очевиден, это негативно сказывается на науке и социальных взаимодействиях.
Вместе с тем я уверен на 99% что Вы написали этот пост из-под Windows либо из-под Android/iOS (если с телефона) -- ведь правда, признавайтесь? 😁😂🤣
Однако я поддерживаю и open-source и деплатформинг и федеративность - эти вещи должны существовать как противовес корпоративному софту/сервисам - и они есть в той или иной мере
Обидно что за 20 лет linux так и не смог завоевать приличную нишу на десктопах (сервера на в счёт!) и составляет жалкие несколько процентов
Почему так? - значит техногигантам всё-таки есть что предложить и это лучше/удобнее? ну вот сравните например божественный MS Office и Open/Libre Office - небо и земля
pribludilsa:
Они все получают деньги от продажи товара или услуги, от популярности и еще много от чего.
Так, хорошо, и что? вот допустим я написал гениальную софтину и она дико популярная, и теперь я обязан делиться прибылью с дворниками?
И нужно делать выплаты из налогов тем, кто делает значимые вещи для общества.
С этим согласен, спору нет.
А подумайте, насколько продвинется наука, если каждый ученый будет не конкурентом а другом.
Глупость! наука умрёт если не будет конкуренции и гонки идей! - как раз именно стремление к первенству (даже не финансовому) заставляет людей открывать/создавать что-то новое.
Над проблемами станут работать не узкие команды наёмников, а лучшие умы мира.
Но... ведь они уже и так работают... посмотрите как работа в ЦЕРН организована, там в командах по тысячах спецов уже...
В чём радикализм? я всего лишь не хочу оплачивать личные расходы всяких неудачников кто не вписался в экономику 😊
Радикализм в безусловности применения и видимо в инвариантности. У волков тоже рыночные отношения. Рыночные отношения часто пагубны, и не пагубны только в строго определенных условиях. (Люблю Шумпетера, поэтому по нему отвечаю) А то что вы не хотите отдавать свои деньги. Ну так это и в не рыночных отношениях можно обеспечить. И где связь, оплата по эффективности и не хотение оплатить за кого либо. Связи нет.
А может быть церковь велела, а не боженька? 😁
Не богохульте, это ж не в одной религии есть))) А ваще хороший ход). Ответ был про ассоциации, Ваш ответ восхитителен. Хорошая школа)
В чём моё лукавство? извольте объясниться!и посмотрите на приведённый пример с 2 заводами ещё раз и никто никого не принуждает...
Лукавство в том, что пример из учебника экономики не имеет никакого отношения к реальной жизни) И не учитывает вопросы права, власти и возможного принуждения.
Определите для начала свои термины "честным путём" и "заработаны" 🙄 это ведь типичный софизм у социалистов так говорить: "да эти богачи всё Украли!"... некрасиво-с... 🤨 я разумеется не исключаю что бывают коррупционные схемы но это не значит что все только так и делают...
А вот это не я сказал, это в ваших утверждениях все по честному. Это Ваше утверждение.) Поэтому софизм Ваш)
Это глубокое заблуждение, оплачивается не труд, а эффект, иначе я бы взял и начал копать ложкой огород и потребовал бы себе значительной оплаты, ведь я так много трудился когда это делал 🤣 чувствуете в чём тут дело? можно трудиться много, но неэффективно, и это не заслуживает ни уважения ни большой оплаты...
Не спорю, согласен. Замените труд на результат труда. Но лучше дайте отличие предпринимательской деятельности и наемного труда)))
Власть тут вообще не при чём, это обычная экономика и рынок которая работала точно так же (ну почти) даже в условиях отсутствия государства -- просто никто не будет платить много за неэффективный труд -- а если хочется больше получать то становись уникальным и создавай что-то новое своё...
В корне неверно. Могу предложить заняться бизнесом в северной корее тогда уж. Власть и законы всегда при чем. И от них развитие общества зависит гораздо больше, чем от не хотения предпринимателя оплачивать за кого либо. Ну и общество к сожалению не одноуровневое.
Я и не говорил что предприниматель превыше остальных в общечеловеческом смысле, но предприниматель это не профессия, это тот кто предпринимает, то есть предпринимателем может быть и врач и учитель и даже плотник и даже страшно сказать - даже форекс-трейдун! (при условии что у него есть соответствующий набор скиллов)
А Шумпетер как раз обратное говорил) и дал определение, почему предпринимательство является драйвером развития и почему предприниматель имеет право на больший доход.)
Я не спец по швейным делам, но думаю что варежки делать проще, мне так кажется, в любом случае тот кто шьёт варежки не имеет права претендовать на выручку от шубы 😉
Варежки бывает сложнее сшить) И в задаче главное, что шуба без варежек НЕ продается) И если варежек нет, то шубу не купят.)
Честно скажу - мне всё равно - проблемы маленького дохода это их личные проблемы... но я полагаю что работа уборщицы это всегда временная и очень низкоквалифицированная работа, скорее даже подработка, поэтому для меня будет выглядеть дико если уборщица будет претендовать на сопоставимую заплату как у юриста фирмы или у ведущего разработчика или у руководителя сейлов, думаю это должно быть очевидно? -- но при этом это никак не отменяет хорошего человеческого отношения к уборщице -- вот помнится когда я трудился в офисном рабстве на консалтинговом заводе и у нас была уборщица, наверняка получала она жалкие копейки, но мы считали её частью команды и она присутствовала на корпоративных мероприятиях как полноценный сотрудник...
Ну как то совсем уж эгоистично) не этично и аморально. Это та же задача про шубу и варежки. Без уборщиц предприятие не сможет полноценно работать.)
Безусловно это их личный вопрос -- и если они считают что они получают мало -- тогда они должны начать развиваться и предоставить обществу нечто более ценное чем махание метлой -- и должно быть очевидно что в любом обществе независимо от его устройства (кроме может быть рабовладельческого) каждый получает именно столько сколько заслуживает и лучшие/успешные автоматически оцениваются и вознаграждаются больше за свои заслуги чем иные
в корне неверно. устройство общества это не вопрос простых людей)
Но по софистике Вы мне даете фору, я только со второго прочтения понимаю где подвох)
Ну и как? Справляется государство то со своими обязанностями ?)
Вопрос про какое-то конкретное государство или обобщённо по всем? сопоставительно можно оценить по CPI или по другим индексам, см ниже...
https://www.kommersant.ru/doc/4663780
Суды всегда будут на стороне тех кто зарабатывает миллионы, миллиарды. Это только на бумаге все равны перед законом
Ну это совсем демагогия 🙂😆 что тогда суды распустить и государства упразднить?