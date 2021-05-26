Будущее у Forex индустрии - страница 143
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Будешь в Манхэттене загляни на табло госдолга США в реальном времени. $28,211,957,600,666.36
Роботы почему то сосут ресурсы со всего мира, что бы прокормить оставшихся за воротами.
про море было мной помечено (с).
Всё, хватит слушать твою ересь.
Вся правда в твоих постах только там где ты даешь ссылки и в чужих цитатах.
Так ты состоишь в Секте Свидетелей Госдолга? 😀😁😁😂🤣😃 я так и знал!
Погугли это словосочетание "Секта Свидетелей Госдолга" чтобы понять насколько это глупо всё.
Насколько же они негораздки не могут понять что 1. госдолг надо сравнивать с ВВП, и 2. делают потому что могут (могут себе позволить такой долг)
Подумать только - миллионы нищих уборщиц рождаются и умирают cо словами ненависти к англосаксам и их госдолгу - а он всё никак не рухнет 😀
Ущербность такого рода мышления подтверждается и тем что они не знают ни структуру долга ни других особенностей, только верещат...
Грубо 2/3 держателей сами в штатах или с ними связаны, остальной трети просто невыгодно обваливать госдолг потому что они сами экспортёры...
Но конечно уборщицы и волосатые хипари в спортивных костюмах же экономику не учили...
Так ты состоишь в Секте Свидетелей Госдолга? 😀😁😁😂🤣😃 я так и знал!
Погугли это словосочетание "Секта Свидетелей Госдолга" чтобы понять насколько это глупо всё.
Насколько же они негораздки не могут понять что 1. госдолг надо сравнивать с ВВП, и 2. делают потому что могут (могут себе позволить такой долг)
Подумать только - миллионы нищих уборщиц рождаются и умирают cо словами ненависти к англосаксам и их госдолгу - а он всё никак не рухнет 😀
Ущербность такого рода мышления подтверждается и тем что они не знают ни структуру долга ни других особенностей, только верещат...
Грубо 2/3 держателей сами в штатах или с ними связаны, остальной трети просто невыгодно обваливать госдолг потому что они сами экспортёры...
Но конечно уборщицы и волосатые хипари в спортивных костюмах же экономику не учили...
Не надо быть продвинутым экономистом)))
Бюджет США является самым большим в мире — почти 10 трлн. долларов расходов и с самым большим дефицитом — около 4 трлн. долларов. По оценке МВФ в 2020 году расходы бюджета США составили 9,8 трлн. долларов при общем поступлении доходов в 5,9 трлн. долларов.
Роботы сосут мир, чтобы прокормить тех кто за воротами))))
Замечательно что в том же номере журнала МВФ есть статья о том какие рабочие места исчезнут
и это будет крайне важно прочитать для некоторых персонажей здесь - технофобов и социалистов
https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2020/12/pdf/fd1220r.pdf / страница 26 (28 pdf)
разумеется автоматизация будет отправлять людей на отдых а как иначе
и понятно что отправятся те самые низковалифицированные работники о которых беспокоятся Улад и Хорош...
Автоматизация рабочей силы происходит быстрее, чем предполагалось, и в течение следующих пяти лет вытеснит 85 млн рабочих.
Примерно 43 процента опрошенных компаний указывает, что они будут сокращать свою рабочую силу вследствие внедрения технологий.
Однако переход создаст создаст 97 млн новых рабочих мест связанных с робототехникой и ИИ.
Также это новые перспективные точки роста в сферах маркетинга, продаж и производства контента, в осуществлении функций, требующих умения работать с разными типами людей с различными образованием и опытом.
Пандемия подстегнула этот процесс.
В 2025 году к числу наиболее востребованных навыков войдут аналитическое мышление, творческий потенциал и гибкость.
Всё большее значение будут приобретать критическое мышление, анализ и решение задач, способности, связанные с умением управлять собой, такие как активное обучение, стойкость...
Примерно 84 процента работодателей будут производить ускоренную цифровизацию рабочих процессов, в частности значительно расширять дистанционную работу.
Не надо быть продвинутым экономистом)))
Бюджет США является самым большим в мире — почти 10 трлн. долларов расходов и с самым большим дефицитом — около 4 трлн. долларов. По оценке МВФ в 2020 году расходы бюджета США составили 9,8 трлн. долларов при общем поступлении доходов в 5,9 трлн. долларов.
Роботы сосут мир, чтобы прокормить тех кто за воротами))))
Конечно не надо быть экономистом чтобы быть безграмотным и обиженным волосатым хипарём-неудачником в адидасовском костюме 😁
Это существо видимо настолько примитивно что не различает понятия бюджета и госдолга? 😂🤣😃
А чему удивляться что США крупнейшая экономика мира и у неё максимальный бюджет и долг?
Даже отсталые школьники наверное могут сообразить что тут нет ничего особенного.
А у Японии госдолг к ВВП ещё выше соотношение, и что?
Или вот Китай, у них тоже довольно приличный госдолг, и что?
И бюджет тоже немаленький.
Особенность отсталых социалистов в том что они загружают себе в мозг информацию без критического переосмысления.
Но тут же начинают этой информацией жонглировать якобы что-то доказывая.
И вот этот альтернативно одарённый персонаж теперь фантазирует про сосущих роботов и ворота 🤣
Вероятно в его искаженном сознании видимо есть какая-то причинная связь таких фантазмов...
По моей памяти ещё в 90-ых годах были чудики которые вопили про госдолг и дефицит...
Во время второй мировой госдолг был тоже высоким, и что теперь?
Безграмотный сброд видимо не способен нагуглить историю вопроса и исторические графики.
Равным же образом безграмотный сброс не способен оценить что в ряде стран доля госдолга на душу выше чем в США... и что это должно доказывать-то? 😁😂
( это в Сингапуре, Исландии, Швейцарии, Норвегии, Дании, Бельгии, Гонконге, Австрии ...)
На примере данного персонажа мы видим не только глубочайшую отсталость и ригидность психики, но неспособность к сопоставительному анализу...
Всё это как бы заслуживает сожаления... но поскольку состояние персонажа является результатом его свободного выбора то и нечего его жалеть...
Замечательно что в том же номере журнала МВФ есть статья о том какие рабочие места исчезнут
и это будет крайне важно прочитать для некоторых персонажей здесь - технофобов и социалистов
https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2020/12/pdf/fd1220r.pdf / страница 26 (28 pdf)
разумеется автоматизация будет отправлять людей на отдых а как иначе
и понятно что отправятся те самые низковалифицированные работники о которых беспокоятся Улад и Хорош...
Автоматизация рабочей силы происходит быстрее, чем предполагалось, и в течение следующих пяти лет вытеснит 85 млн рабочих.
Примерно 43 процента опрошенных компаний указывает, что они будут сокращать свою рабочую силу вследствие внедрения технологий.
Однако переход создаст создаст 97 млн новых рабочих мест связанных с робототехникой и ИИ.
Также это новые перспективные точки роста в сферах маркетинга, продаж и производства контента, в осуществлении функций, требующих умения работать с разными типами людей с различными образованием и опытом.
Пандемия подстегнула этот процесс.
В 2025 году к числу наиболее востребованных навыков войдут аналитическое мышление, творческий потенциал и гибкость.
Всё большее значение будут приобретать критическое мышление, анализ и решение задач, способности, связанные с умением управлять собой, такие как активное обучение, стойкость...
Примерно 84 процента работодателей будут производить ускоренную цифровизацию рабочих процессов, в частности значительно расширять дистанционную работу.
За финансовых аналитиков немного обидно) Судя по всему, составители таблички собрались переименовать их в инженеров в сфере финансовых технологий) Это же очевидное понижение градуса)
За финансовых аналитиков немного обидно) Судя по всему, составители таблички собрались переименовать их в инженеров в сфере финансовых технологий) Это же очевидное понижение градуса)
Просто их стало очень много и оказалось что они ничего не умеют в большинстве 😀
Я считаю их надо переименовать в финансовых уборщиц
переименовать в финансовых уборщиц
Звучит несколько двусмысленно и, отчасти, угрожающе) После финансовых инженеров (инженерок) можно переименовать в финансовых техников (техничек), а уж в последующей итерации - финансовыми чернорабочими) В итоге можно остановиться на исходном варианте - золотари)
Почему же ошибочны, если элиты очевидно объективно существуют?
Есть и политические/экономические элиты и интеллектуальные элиты, разве нет?
Странно это отрицать, что они оказывают значительное влияние.
Есть и предприниматели элитарные сейчас, у всех на слуху, не буду даже назвать 😀
Предположение о том что общество придет к элитарной демократии ошибочно. Про элиты речь не шла)
субъект создает себе образ врага чтобы избавиться от чувства вины за собственные неудачи.
Интересно а в большой политике, те кто создает себе образ врага то-же родом из бывшего союза? И то-же избавляются от своего чувства вины и оправдания собственных неудач. Особенно за океаном.P.S. Вопрос конечно риторический и ответа совсем не ожидается. Но не стоит переходить на личности. Что за посление пару дней общения у вас наблюдается.
Это к тому что не совсем корректно приведено причинно следственная связь.
Но ведь Вы не приводите никаких доказательств, и пытаетесь перечить общепринятой версии 😁
И как это называется? - пустословие.
В отличие от Вас я уже приводил примеры когда право следует за экономикой, ну и погуглите вообще хоть 🤣😃😄 смешно выглядите же
https://bit.ly/3f7Dbbo
Китай и СССР разное правовое устройство привело к разными экономическим состояниям. А не наоборот. Все разжевывать надо)
Мне вообще советская и постсоветская экономическая школа не совсем понятна. Леонтьев конечно передовой такой ученый, согласен.
Смена экономического уклада, развитие изначально не регламентируется, потому что не стабильно, и потом стабилизируясь возникают правовые взаимотношения между участниками. Но это вторично же. Сперва люди просто живут, и кто то кому то подчиняется, а кто то руководит, я про это право. В нашей же школе бардак с понятиями.
Рассматривать возникновение права, когда оно уже есть... Нет слов. 9 век, Русская правда. А вообще до 9 века что было то. Нет данных. Но это не значит что не было устойчивых сообществ со своими правовыми укладами до 9 века на территории России.