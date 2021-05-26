Будущее у Forex индустрии - страница 8
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Это функции прошлого, настоящего и будущего времен, описывающие любой процесс, включая торговлю валютой. Функция П находит любую зависимость в числовом ряде, если она там присутствует. Ценовой ряд не исключение. Выяснилось, что, это не тот случай когда "пришел, увидел, победил". Более или менее внятная зависимость обнаруживается при анализе выборки из 300 дневных баров или 10 000 часовых. Поиски оптимальной выборки продолжаются, но, порядок, примерно, такой.
Ух... звучит неплохо... функция прогнозирующая любой процесс... а может быть и формула есть?
Богатые должны платить больше и кормить бедняков? - но какой в этом смысл? - получается идёт стимулирование неудачников и дестимулирование успешных...
Кроме того, почему это менее успешные должны претендовать на распределение доходов более успешных? Это называется справедливость?
Закон распределения доходов Парето, 80/20, etc -- вовсе не потому что "капиталисты грабят простых работяг" -- а потому что число более успешных людей всегда меньше чем число обычных людей и неудачников.
Закосы под якобы-справделивость - это вымученный и конъюнктурный марксисткий миф оправдывающий "отнять и поделить" ...
Более успешные должны вознаграждаться больше.
Про налоги и кровь - это выученный архаизм который повторяют бездумно... люди даже не задумываются о том что можно по другому, а агрессивно внедрённые шаблоны заставляют их яростно защищать "государственные интересы", забывают при этом что государство - не самоценность, и что единственная цель государственного объединения (как и любого общества) = повышение благосостояния объединившихся, иначе смысл поддерживать эту структуру? Современные государства слишком много на себя берут...
Ну и в тех странах где налоги доходят до 60% - оттуда богатые люди просто убегают, меняя налоговую резиденцию и/или гражданство (примеры известны!) и кому от этого лучше стало? глупость же получается...
Если основываться только на формальной логике и холодном расчёте, то да можно делать такие выводы, какие сделали вы. Однако при решении подобных вопросов необходимо опираться не только, на разум, но и прислушиваться к тому, что подсказывают душа и сердце. А душа и сердце подсказывает, что государство это как большая семья. И если в семье есть слабые и немощные, то им должны помогать сильные и здоровые.
Совсем не обязательно перераспределять средства богатых в пользу тех, кто здоров, но ленив и поэтому зарабатывает мало. А вот использовать средства полученные от повышения налога богатых в пользу многодетных семей, инвалидов и для оплаты дорогих операций, которые человек не в состоянии оплатить, считаю вполне оправданным. И для этого совсем не обязательно делать ставку налога, как в некоторых странах 50-60%, повышение можно сделать вполне умеренным. Насколько мне известно так и предполагается. Я думаю богатому сильно не поплохеет, если он не купит, ещё один перстень или кольцо с бриллиантами или супер дорогие часы в свою коллекцию из-за повышения налога.
Ух... звучит неплохо... функция прогнозирующая любой процесс... а может быть и формула есть?
Есть https://www.mql5.com/ru/forum/361109/page5#comment_20376536 , https://www.mql5.com/ru/forum/359299
Несомненно так
если каждая компонента нестационарная то и любая сумма их тоже будет нестационарная (кроме очень специальных случаев коинтеграции)
хотя сумма как портфель может иметь локально меньшую волатильность чем если открыть весь объем по одному инструменту
За красивой обверткой вряд ли можно скрыть непредсказуемую закономерность природных явлений и человеческих факторов.
А так всё хорошо и красиво даже в портфеле.
Только кажется.))))))))))
Если основываться только на формальной логике и холодном расчёте, то да можно делать такие выводы, какие сделали вы. Однако при решении подобных вопросов необходимо опираться не только, на разум, но и прислушиваться к тому, что подсказывают душа и сердце. А душа и сердце подсказывает, что государство это как большая семья. И если в семье есть слабые и немощные, то им должны помогать сильные и здоровые.
Согласен что должен быть фонд для помощи в критических ситуациях, экстренные службы, помощь студентам и тому подобное... но это не должно превращаться в перераспределение-уравниловку в пользу бедных... очень важно чтобы система не поощряла тупо сидеть на пособиях и плодить нищету... к примеру многодетные семьи... ну они как бы сами виноваты что это сделали... это же получается если нищеброды наклепали десяток детей то это повод требовать чтобы более обеспеченные граждане теперь оплачивали их расходы? 😁
Совсем не обязательно перераспределять средства богатых в пользу тех, кто здоров, но ленив и поэтому зарабатывает мало. А вот использовать средства полученные от повышения налога богатых в пользу многодетных семей, инвалидов и для оплаты дорогих операций, которые человек не в состоянии оплатить, считаю вполне оправданным. И для этого совсем не обязательно делать ставку налога, как в некоторых странах 50-60%, повышение можно сделать вполне умеренным. Насколько мне известно так и предполагается.
Есть распространённое заблуждение, что если у самого богатого слоя отобрать часть их богатства то можно накормить всех нуждающихся, но это неверно, этих денег всё равно не хватит...
Я думаю богатому сильно не поплохеет, если он не купит, ещё один перстень или кольцо с бриллиантами или супер дорогие часы в свою коллекцию из-за повышения налога.
Рассуждения о том что бедному деньги нужнее чем богатому - категорически противоречат принципам свободы и справедливости - ведь это фактически принуждение и отъём собственности - и ведь таким образом можно оправдать всё что угодно - если ставить интересы одних превыше других...
Более богатый может добровольно пожертвовать часть избыточного, но принуждать нельзя.
Есть https://www.mql5.com/ru/forum/361109/page5#comment_20376536 , https://www.mql5.com/ru/forum/359299
Там много восклицательных знаков и пафоса... новая эра в трейдинге заявлена... круто...
ну да формулу вижу... только как это относится к собственно трейдингу и прогнозированию?
Согласен что должен быть фонд для помощи в критических ситуациях, экстренные службы, помощь студентам и тому подобное... но это не должно превращаться в перераспределение-уравниловку в пользу бедных... очень важно чтобы система не поощряла тупо сидеть на пособиях и плодить нищету... к примеру многодетные семьи... ну они как бы сами виноваты что это сделали... это же получается если нищеброды наклепали десяток детей то это повод требовать чтобы более обеспеченные граждане теперь оплачивали их расходы? 😁
Есть распространённое заблуждение, что если у самого богатого слоя отобрать часть их богатства то можно накормить всех нуждающихся, но это неверно, этих денег всё равно не хватит...
Рассуждения о том что бедному деньги нужнее чем богатому - категорически противоречат принципам свободы и справедливости - ведь это фактически принуждение и отъём собственности - и ведь таким образом можно оправдать всё что угодно - если ставить интересы одних превыше других...
Более богатый может добровольно пожертвовать часть избыточного, но принуждать нельзя.
Есть заблуждение. Очень серьёзное.
Откуда у богатого появилось больше денег чем у того кто производит товар для богатого.
Откуда???
Есть распространённое заблуждение, что если у самого богатого слоя отобрать часть их богатства то можно накормить всех нуждающихся, но это неверно, этих денег всё равно не хватит...
да нет, тут как раз заблуждения нет - хватит.
заблуждение в том что это поможет. даже если принудительно выравнять капитал, он начнет перетекать и в итоге вернется к тому же распределению, разве что может с коэффициентом поменьше.
Есть заблуждение. Очень серьёзное.
Откуда у богатого появилось больше денег чем у того кто производит товар для богатого.
Откуда???
Происхождение богатства абсолютно неважно - при условии что оно было получено законным путём и на основе добровольного обмена
И вообще считать чужие деньги вообще неприлично 😁 этак можно и снова к социализму прийти и снова "отнять и поделить" 😄
Откуда? -- заработал внезапно
потому что обладает лучшими компетенциями/знаниями или талантами и лучше умеет планировать
потому что не побоялся принять риск и начать своё дело а не ходить на завод стабильно
Заблуждением как раз является мнение о том что богатый чем-то обязан нищукам - наоборот это они ему должны спасибо сказать что могут поучаствовать/поработать в его бизнесе - иначе бы они так и сидели без всего...
да нет, тут как раз заблуждения нет - хватит.
заблуждение в том что это поможет. даже если принудительно выравнять капитал, он начнет перетекать и в итоге вернется к тому же распределению, разве что может с коэффициентом поменьше.
А если капитал перетечет в одни руки то царь будет один и руководить миром будет только он. Теперь уже будет один царь на земном шарике. Это уже похоже неизбежно. 20 лет и всё. Остальные будут рабы и управляющие. Управляющих, учтите будет мало. Всем места на управляющих не хватит.