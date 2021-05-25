Не могу взять заказ. Почему стало мало новых заказов на фрилансе?
Привет?
Кто знает, почему стало мало новых заказов на фрилансе?
Я могу предположить, что стало мало способов пополнения, из-за этого несколько стран "отвалилось",
т.к. не могут пополнить кошельки.
Все печально, только 2 выполненных работы за 12 дней от постоянных клиентов.
форекс умирает
страшный демпинг цен
большинство заказчиков(90% ИМХО) готовы заплатить только 30$
это последние 2 месяцапри этом половина хочет увидеть демо до заключения соглашения
страшный демпинг цен
большинство заказчиков(90% ИМХО) готовы заплатить только 30$
это последние 2 месяца
Стало очень мало заказов, не зависимо от цены.
Я не беру в расчет заказы, которые не реально выполнить в силу фантастических запросов и те, где люди хотят купить уже готовую систему.
Сейчас, видимо, убрали пополнение Paypal, а им пользовались заказчики из США.Т.е. часть заказчиков не может пополнить счет.
С Webmoney пополняли свои кошельки заказчики из Индии.
В Арабских Эмиратах нет Paypal и возможно нет карт Visa, они пополняли с помощью Skrill.
В разных странах свои ограничения и нельзя оставить только пополнение с карт, например.
Иначе и Маркет и Фриланс "просядет", а мы дружно пойдем искать себе работу в оффлайне (у кого сайт mql5 это основной доход).
Стало очень мало заказов, не зависимо от цены.
Я не беру в расчет заказы, которые не реально выполнить в силу фантастических запросов и те, где люди хотят купить уже готовую систему.
Сейчас, видимо, убрали пополнение Paypal, а им пользовались заказчики из США.Т.е. часть заказчиков не может пополнить счет.
С Webmoney пополняли свои кошельки заказчики из Индии.
В Арабских Эмиратах нет Paypal и возможно нет карт Visa, они пополняли с помощью Skrill.
В разных странах свои ограничения и нельзя оставить только пополнение с карт, например.
Иначе и Маркет и Фриланс "просядет", а мы дружно пойдем искать себе работу в оффлайне (у кого сайт mql5 это основной доход).
это точно!
недавно заказчик из Бразилии целую неделю пытался пополнить счет на mql5
Все ушли огороды вскапывать, картошку сажать.
Пандемия, всё рушится и умирает. Умирают форумчане, умирает форекс. Деятельные и активные трейдеры переключились на криптовалюту. У меня сын в этом году за счёт криптовалюты стал миллионером.
Неудивительно, что заказов стало мало, когда в Индии и Бразилии в связи с пандемией творится такая фантасмагория. Не на много лучше положение и в некоторых других странах.
Пандемия, всё рушится и умирает. Умирают форумчане, умирает форекс. Деятельные и активные трейдеры переключились на криптовалюту. У меня сын в этом году за счёт криптовалюты стал миллионером.
Неудивительно, что заказов стало мало, когда в Индии и Бразилии в связи с пандемией творится такая фантасмагория. Не на много лучше положение и в некоторых других странах.
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Привет?
Кто знает, почему стало мало новых заказов на фрилансе?
Я могу предположить, что стало мало способов пополнения, из-за этого несколько стран "отвалилось",
т.к. не могут пополнить кошельки.
Все печально, только 2 выполненных работы за 12 дней от постоянных клиентов.