Не могу взять заказ. Почему стало мало новых заказов на фрилансе?

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Привет?

Кто знает, почему стало мало новых заказов на фрилансе?

Я могу предположить, что стало мало способов пополнения, из-за этого несколько стран "отвалилось",

т.к. не могут пополнить кошельки.

Все печально, только 2 выполненных работы за 12 дней от постоянных клиентов.

 
Fedor Arkhipov:

Привет?

Кто знает, почему стало мало новых заказов на фрилансе?

Я могу предположить, что стало мало способов пополнения, из-за этого несколько стран "отвалилось",

т.к. не могут пополнить кошельки.

Все печально, только 2 выполненных работы за 12 дней от постоянных клиентов.

форекс умирает

 

страшный демпинг цен

большинство заказчиков(90% ИМХО) готовы заплатить только 30$

это последние 2 месяца

при этом половина хочет увидеть демо до заключения соглашения
 
Denis Nikolaev:

страшный демпинг цен

большинство заказчиков(90% ИМХО) готовы заплатить только 30$

это последние 2 месяца

Стало очень мало заказов, не зависимо от цены.

Я не беру в расчет заказы, которые не реально выполнить в силу фантастических запросов и те, где люди хотят купить уже готовую систему.

Сейчас, видимо, убрали пополнение Paypal, а им пользовались заказчики из США.Т.е. часть заказчиков не может пополнить счет.

С Webmoney пополняли свои кошельки заказчики из Индии.

В Арабских Эмиратах нет Paypal и возможно нет карт Visa, они пополняли с помощью Skrill.

В разных странах свои ограничения и нельзя оставить только пополнение с карт, например.

Иначе и Маркет и Фриланс "просядет", а мы дружно пойдем искать себе работу в оффлайне (у кого сайт mql5 это основной доход).

 
Fedor Arkhipov:

Стало очень мало заказов, не зависимо от цены.

Я не беру в расчет заказы, которые не реально выполнить в силу фантастических запросов и те, где люди хотят купить уже готовую систему.

Сейчас, видимо, убрали пополнение Paypal, а им пользовались заказчики из США.Т.е. часть заказчиков не может пополнить счет.

С Webmoney пополняли свои кошельки заказчики из Индии.

В Арабских Эмиратах нет Paypal и возможно нет карт Visa, они пополняли с помощью Skrill.

В разных странах свои ограничения и нельзя оставить только пополнение с карт, например.

Иначе и Маркет и Фриланс "просядет", а мы дружно пойдем искать себе работу в оффлайне (у кого сайт mql5 это основной доход).

это точно!

недавно заказчик из Бразилии целую неделю пытался пополнить счет на mql5

 
Denis Nikolaev:

это точно!

недавно заказчик из Бразилии целую неделю пытался пополнить счет на mql5

Вот сейчас посмотрел сколько способов пополнения, только два осталось, раньше больше было.

За 6 лет у меня только пару заказчиков из Китая было.
 
Все ушли огороды вскапывать, картошку сажать.
 
Dmitry Fedoseev:
Все ушли огороды вскапывать, картошку сажать.
Майнить картошку :-))))
 

Только что написал потенциальный заказчик.

Т.е. сделка срывается, т.к. он не может пополнить баланс на сайте.

 

Пандемия, всё рушится и умирает. Умирают форумчане, умирает форекс. Деятельные и активные трейдеры  переключились на криптовалюту. У меня сын в этом году за счёт криптовалюты стал миллионером. 

Неудивительно, что заказов стало мало, когда в Индии и Бразилии в связи с пандемией творится такая фантасмагория. Не на много лучше положение и в некоторых других странах.

 
khorosh:

Пандемия, всё рушится и умирает. Умирают форумчане, умирает форекс. Деятельные и активные трейдеры  переключились на криптовалюту. У меня сын в этом году за счёт криптовалюты стал миллионером. 

Неудивительно, что заказов стало мало, когда в Индии и Бразилии в связи с пандемией творится такая фантасмагория. Не на много лучше положение и в некоторых других странах.

В прошлом году во время пандемии у меня заказов стало даже больше. Тут скорее всего дело в отключении платежных систем.
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