Будущее у Forex индустрии - страница 182
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Вообще непонятно за что transcendreamer забанили) Судя по одновременному сносу ветки для новичков и забану её топикстартера, ему бан был тоже за неё) Эта ветка с "оскорблениями" почему-то не тронута, хотя её уже сносили, но потом вернули обратно) Загадка природы, однако) Стохастическая (возможно, хаотическая) модерация) Либо братья-сектанты дотянулись до своего проболтавшегося собрата и забрали его на очередную оргию)
Наверно позвонили с завода где трудится дример и "попросили", чтобы не отвлекался
Предупредил же Дримера еще неделю назад - его забанят, а бабочка по прежнему будет порхать по форуму....
Это Вы мне говорили. Может и ему, но мне точно.
Это Вы мне говорили. Может и ему, но мне точно.
ему
ему
https://www.mql5.com/ru/forum/368613/page115#comment_22361696
Эта ветка с "оскорблениями" почему-то не тронута, хотя её уже сносили, но потом вернули обратно)
Я думал со мной что-то не так. Показалось.
https://www.mql5.com/ru/forum/368613/page115#comment_22361696
Сейчас был не прав.
Если сделка совершается по fair value то да, для того и нужен рынок, но есть несколько моментов:
профессиональный спекулянт имея более умную и точную модель и видит недооценённый или переоценённый опцион или форвард и немедленно этим воспользуется
если модель окажется верной то спекулянт заберёт немножко у поставщика из его выручки из реального сектора экономики
кусочек совокупного общественного продукта перераспределённого сложными взаимосвязями...
через рынок форвардов, страховых продуктов, краткосрочный и среднесрочный долговой рынок, процентных свопов, секьюритизированных долгов...
или например взять пенсионные фонды - они работают консервативно и иногда могут даже проигрывать с учётом инфляции...
получается в этом случае накопления пенсионеров немного обесценились для рынка/экономики в целом,
а профучастники с более высокой доходностью получили право претендовать на чуть большую часть совокупного общественного продукта.
на финансовом рынке сделка происходит по решению её автора
либо достаточна прибыль, либо устраивает убыток
да Дример вумный человек
рано спекся просто
ищет доказательства в СМИ что он прав в том, что доходность на заводе выше
ну никто же не мешает торговать на демке и выяснять - почему не получается то, что хорошо начато, при этом работая на том же заводе
причем последнее вообще не порок, это норма для взрослого человека
ну и теперь кусочек фотошопа из тестера с нулевым балансом за сегодня
риск уменьшен естественно, ибо реал
только для снятия чьих то сомнений
ничего необычного
то что показывал с демки, то же самое произошло и на реале
больше показывать не буду ;)
Свободу капиталу! Дример забавный, немецка риторика страшна сила! даже в том, в чем он не прав, ловишь себя на мыcли, что хочется и верится - что прав :)))
P.S.
Из ЖЖ.
741. Академия св. Макария, курс «Риторика», ведет кардинал Сфорца:
Подлинное искусство конструктивного диалога заключается в том, чтобы собеседник самостоятельно принял решение отправиться нах...р.