Будущее у Forex индустрии - страница 128
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Если считается, что в трейдинге 95% неудачники, то это означает, что 95% становятся ещё беднее.
Это хорошо...
Но к моему глубокому сожалению зарабатывают всё же больше чем 5% трейдеров 😒
В прошлом году forexmagnates писали что каждый десятый трейдер не сливает...
Но теперь если взять лицензированный сегмент, то это просто отвратительно, и в среднем выходит не сливающих треть!
Нужно срочно предпринять какие-то меры...
Согласись, реально чётко )))
Твои мутные инсинуации не прокатят...
И вообще... тебя кто со стройки отпустил?
😀
Доктора там не встречали? Он всем кого встретит, микстуру пургеновую прописывает...
Так Джокер же это я, все давно знают...
Вот видно же как рука запада держит умных выходцев из бывшей сссеры за заднее место.
Менеджер по продаже запчастей с автозавода представляется как крутой миллионер и владелец завода, аж пришел на рынок форекс. ХиХи и ах)))) Держите трое)))
Я вас понимаю, поскольку вы живёте в атмосфере лжи и насилия, вам трудно поверить, что кто-то может говорить правду. К сожалению кардиаграммы сердца и давления представить не могу.)
Неубедительные оправдания, господин Хорош, и вот почему:
Вы преследовали меня в ветке юмора пытаясь инкриминировать мне злодейские измышления...
Вы попытались представить свою причастность к миру капитализма через родственников (но это даже подорвало Ваши квазисоциалистические тезисы)
Вы до сих пор не смогли объяснить Ваше нелюбовь к более богатым
Вы слишком длинно пытались доказать что Вы якобы спокойны (помните латинскую пословицу: Qui nimium probat, nihil probat.)
Таким образом мы можем сделать убедительный вывод что хайли лайкли Вы продолжаете дико бугуртить от Дримера и капитализма делая вид что не бугуртите 😁
И напомню Вы не ответили про неравенство и кто в этом виноват 😀
Вот видно же как рука запада держит умных выходцев из бывшей сссеры за заднее место.
Менеджер по продаже запчастей с автозавода представляется как крутой миллионер и владелец завода, аж пришел на рынок форекс. ХиХи и ах)))) Держите трое)))
Не знал что племянник Хороша ещё и на форексе торгует...
Кстати, Вы всё ещё бугуртите от неравенства уборщиц с которыми произвели случайную самоидентификацию или уже норм? 🤣😃😄
..
И напомню Вы не ответили про неравенство и кто в этом виноват 😀
Может не солидно поступаю. Да ладно.
Прогресс порождает неравенство.
Неравенство не может существовать вечно.
Твои мутные инсинуации не прокатят...
И вообще... тебя кто со стройки отпустил?
😀
Не знал что племянник Хороша ещё и на форексе торгует...
Кстати, Вы всё ещё бугуртите от неравенства уборщиц с которыми произвели случайную самоидентификацию или уже норм? 🤣😃😄
О племянниках Хороша речи не было. Это абстрактный персонаж который выехал из страны севернее ЧЁрного- Чёрного моря.
А уборщицы с высшим образованием на запОде в почете.)))))
Ги-ги самое противное.)))))))
Так я со стройки и пишу )
В любом случае так смеяться шуточкам за 300 - так делают только строители... ммм... пардон я забыл что ты и есть реальный строитель...
Что касается долгосрочных отчётов то с этим есть сложности, нет единой сопоставимой методологии...
Есть грубые оценки что ~15% остаются прибыльными но это как считать...
И есть вот такая диаграмма интересная: