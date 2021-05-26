Будущее у Forex индустрии - страница 149

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Renat Akhtyamov:

я же показываю стейты, в отличии от тебя

А толку-то что ты показываешь если там профита нет 😁😂🤣😃😄😅 позоришься только

[Удален]  
transcendreamer:
        

хотя все уже посвящённые знают что Грааль вовсе не в каком-то волшебном сигнале, а в [информация удалена]  между [данные удалены] и  [данные удалены]

Прошу прощения, диктуйте помедленнее. В каком месте?

 
transcendreamer:

А толку-то что ты показываешь если там профита нет 😁😂🤣😃😄😅 позоришься только

тогда используй:

 
Renat Akhtyamov:

у тебя расчетка по зарплате

ничего страшного, покажи её

;)


Так я писал что я работаю в Ашане на разгрузке товара, собираюсь вот на завод пойти, хотел было с Шерлоком потаксовать в такси, но он с недоверием ко мне относится, говорит что я буду дичь устраивать...

Надо выбрать завод получше, я вот никак не могу определить, какой завод лучше...

На заводе говорят хорошо, там много всяких штук интересных...



Кстати ты спалился... на слове "расчётка"... 😀

Знаешь почему или объяснить?

 
Aleksei Stepanenko:

Прошу прощения, диктуйте помедленнее. В каком месте?

Нужно быстрее читать форум!

Информацию очень быстро удаляют...

[Удален]  
transcendreamer:

хотел было с Шерлоком потаксовать в такси, но он с недоверием ко мне относится, говорит что я буду дичь устраивать...

Дример таксист


 
Renat Akhtyamov:

ой всё

мозги на череп не давят, а? //как на аватарке

...

ушел из этой 6-ой палаты

не хочу заражаться

желаю по скорее выздороветь!

Слился ясно, с позором как обычно...

Все знают что кошачий пророк обычный хвастунишка верующий в волшебный сигнал и годами фантазирующий как он однажды разбогатеет 😁😂🤣

Тоже очень важный для психологии трейдинга персонаж... и важный поучительный антипример.

Такие могут всю жизнь потратить на фантасмагоричные псевдо-изыскания и всякий раз удивляться почему не работает.

Потом фаза цикла переходит на форумные фантазии где он компенсирует свою боль через хвастовство.

Есть люди практики которые смекают что нет смысла возиться и ловить сказочных фей решетом Эратосфена, а есть такие как пророк Ренат.

Этот феномен ещё не до конца изчен современной психологией, но тоже относится к гиперкомпенсации.

Самое смешное что получая расчётку, пророк Ренат всякий раз говорит себе, ничего это временно, в следующий раз обязательно получится, и так до самого мортума.

Это сложный и запущенный случай... можно оценить глубину искажений психики пророка по картинке с достоверными писаниями пророка Рената ниже:


(и понять насколько всё плохо там у него в голове)



 
Aleksei Stepanenko:

Дример таксист


Хе-хе... нормально же водит... не понимаю почему пророк Шерлок не соглашается...

 
Renat Akhtyamov:

тогда используй:


В этот момент пророк Ренат начал подгорать от обиды и 🔥 сдетонировал 💥 и не смог дописать сообщение

так как на бугуртовой тяге 🚀 резко набрал вторую космическую скорость и сейчас подлетает к орбите Марса 😃🤣😂

[Удален]  

Дример, от твоего калёного железа, мы потеряем всякую веру. Так хоть иногда, некоторые форумчане подбадривали нас своими видениями Грааля. И мы работали с надеждой усердно. Теперь же ни одного не оставишь нам.

Теперь остался только

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