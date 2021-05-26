Будущее у Forex индустрии - страница 149
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я же показываю стейты, в отличии от тебя
А толку-то что ты показываешь если там профита нет 😁😂🤣😃😄😅 позоришься только
хотя все уже посвящённые знают что Грааль вовсе не в каком-то волшебном сигнале, а в [информация удалена] между [данные удалены] и [данные удалены]
Прошу прощения, диктуйте помедленнее. В каком месте?
А толку-то что ты показываешь если там профита нет 😁😂🤣😃😄😅 позоришься только
тогда используй:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Будущее у Forex индустрии
transcendreamer, 2021.05.22 21:15
нужно читать между строк 😁 даже между символов!
у тебя расчетка по зарплате
ничего страшного, покажи её
;)
Так я писал что я работаю в Ашане на разгрузке товара, собираюсь вот на завод пойти, хотел было с Шерлоком потаксовать в такси, но он с недоверием ко мне относится, говорит что я буду дичь устраивать...
Надо выбрать завод получше, я вот никак не могу определить, какой завод лучше...
На заводе говорят хорошо, там много всяких штук интересных...
Кстати ты спалился... на слове "расчётка"... 😀
Знаешь почему или объяснить?
Прошу прощения, диктуйте помедленнее. В каком месте?
Нужно быстрее читать форум!
Информацию очень быстро удаляют...
хотел было с Шерлоком потаксовать в такси, но он с недоверием ко мне относится, говорит что я буду дичь устраивать...
Дример таксист
ой всё
мозги на череп не давят, а? //как на аватарке
...
ушел из этой 6-ой палаты
не хочу заражатьсяжелаю по скорее выздороветь!
Слился ясно, с позором как обычно...
Все знают что кошачий пророк обычный хвастунишка верующий в волшебный сигнал и годами фантазирующий как он однажды разбогатеет 😁😂🤣
Тоже очень важный для психологии трейдинга персонаж... и важный поучительный антипример.
Такие могут всю жизнь потратить на фантасмагоричные псевдо-изыскания и всякий раз удивляться почему не работает.
Потом фаза цикла переходит на форумные фантазии где он компенсирует свою боль через хвастовство.
Есть люди практики которые смекают что нет смысла возиться и ловить сказочных фей решетом Эратосфена, а есть такие как пророк Ренат.
Этот феномен ещё не до конца изчен современной психологией, но тоже относится к гиперкомпенсации.
Самое смешное что получая расчётку, пророк Ренат всякий раз говорит себе, ничего это временно, в следующий раз обязательно получится, и так до самого мортума.
Это сложный и запущенный случай... можно оценить глубину искажений психики пророка по картинке с достоверными писаниями пророка Рената ниже:
(и понять насколько всё плохо там у него в голове)
Дример таксист
Хе-хе... нормально же водит... не понимаю почему пророк Шерлок не соглашается...
тогда используй:
В этот момент пророк Ренат начал подгорать от обиды и 🔥 сдетонировал 💥 и не смог дописать сообщение
так как на бугуртовой тяге 🚀 резко набрал вторую космическую скорость и сейчас подлетает к орбите Марса 😃🤣😂
Дример, от твоего калёного железа, мы потеряем всякую веру. Так хоть иногда, некоторые форумчане подбадривали нас своими видениями Грааля. И мы работали с надеждой усердно. Теперь же ни одного не оставишь нам.
Теперь остался только