Будущее у Forex индустрии - страница 181
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мур-мур 😺
Пока дворники мели, уборщицы убирали, шахтеры давали тонны угля, рабочие заводов производили кокс, чугун, сталь.. Пророк написал 180 страниц отборного, высокоэффективного контента.
Мы должны гордится, что являемся свидетелями пришествия на землю такого человека (а человека ли?).
Хвала и Слава Великому Пророку Дримеру!
Пока дворники мели, уборщицы убирали, шахтеры давали тонны угля, рабочие заводов производили кокс, чугун, сталь.. Пророк написал 180 страниц отборного, высокоэффективного контента.
Мы должны гордится, что являемся свидетелями пришествия на землю такого человека (а человека ли?).
Хвала и Слава Великому Пророку Дримеру!
🤣
в этом процессе действительно создаётся нечто очень важное - видение и перспектива
как многие знают из практики консалтинга именно эта категория нематериальных активов (intangible assets) является наиболее ценной
😋
по моему на рынке
один продает, другой покупает
Если сделка совершается по fair value то да, для того и нужен рынок, но есть несколько моментов:
профессиональный спекулянт имея более умную и точную модель и видит недооценённый или переоценённый опцион или форвард и немедленно этим воспользуется
если модель окажется верной то спекулянт заберёт немножко у поставщика из его выручки из реального сектора экономики
кусочек совокупного общественного продукта перераспределённого сложными взаимосвязями...
через рынок форвардов, страховых продуктов, краткосрочный и среднесрочный долговой рынок, процентных свопов, секьюритизированных долгов...
или например взять пенсионные фонды - они работают консервативно и иногда могут даже проигрывать с учётом инфляции...
получается в этом случае накопления пенсионеров немного обесценились для рынка/экономики в целом,
а профучастники с более высокой доходностью получили право претендовать на чуть большую часть совокупного общественного продукта.
Ух-ты, мы вышли из бухты...
Хвала и Слава Великому Пророку Дримеру!
Не все так подумали...
Или может он улетел на Ка-Пэкс, как и обещал?
Кое какая информация о Ка-Пэкс:
На К-ПЭКСе никто не «работает». «Работа» — это понятие, принятое у людей
---
— Правительство?
— В нём нет нужды.
— А законы?
— Ни законов, ни юристов.
— Как же вы отличаете добро от зла?
— Каждое существо во Вселенной отличает добро от зла.
---
Вы не поняли Эйнштейна, доктор Пауэлл. Можно называть вас Марк? Понимаете, Марк, Эйнштейн в действительности говорил, что никакой объект не сможет разогнаться до скорости света, потому что его масса станет бесконечной, но Эйнштейн не говорил об объектах, уже путешествующих со скоростью тахионов.
---
"Доктор", "пациент" - интересная классификация.
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Вы об этом еще не знаете, мы — капэксиане, живем намного дольше и уже поняли это. Вселенная расширится, а потом сожмется, а после этого снова расширится. И так будет повторяться вечно.
Но вы не знаете, что когда вселенная опять расширится, все будет точно так же, как и сейчас. И тогда вы снова повторите ошибки, которые делаете сейчас. Вы будете совершать одни и те же ошибки опять и опять, и так — до бесконечности. Поэтому советую вам в этой жизни поступать правильно, потому что другого шанса у вас уже не будет.
Не все так подумали...
Или может он улетел на Ка-Пэкс, как и обещал?
Кое какая информация о Ка-Пэкс:Он обязательно вернётся...
Зря он посчитал себя неуязвивым. Желание поставить себя выше всех и неуважительное отношение к своим оппонентам нашло должный отклик у администрации сайта.
Ух-ты, мы вышли из бухты...
Желание поставить себя выше всех и неуважительное отношение к своим оппонентам нашло должный отклик у администрации сайта.
Ну тогда из принципа единообразия бана заслуживаете вы, автомат, хипарь и еще парочка персонажей, за то же неуважение и хамство )
Ну тогда из принципа единообразия бана заслуживаете вы, автомат, хипарь и еще парочка персонажей, за то же неуважение и хамство )
Руководство сайта подошло к решению этого вопроса объективно и правильно определило, кто первый переходит с обсуждения идеи к обсуждение личности и приклеиванию ярлыков. А автомат уже давно забанен.
Ну тогда из принципа единообразия бана заслуживаете вы, автомат, хипарь и еще парочка персонажей, за то же неуважение и хамство )
Вообще непонятно за что transcendreamer забанили) Судя по одновременному сносу ветки для новичков и забану её топикстартера, ему бан был тоже за неё) Эта ветка с "оскорблениями" почему-то не тронута, хотя её уже сносили, но потом вернули обратно) Загадка природы, однако) Стохастическая (возможно, хаотическая) модерация) Либо братья-сектанты дотянулись до своего проболтавшегося собрата и забрали его на очередную оргию)