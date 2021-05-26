Будущее у Forex индустрии - страница 159
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Расскажите пожалуйста, что такое хлебобулка?) Вы так часто ее упоминаете, что даже интересно стало.
Хлебобулкой в узких кругах называли Форекс-клуб и его почивший форум в частности. Остатки форумной элиты скучковались ныне на форекс деньгах в Песочнице и прозябают в изгнании и забвении, варясь в собственном соку и неизбежно деградируя. Уныло "обмениваясь мнениями" (Энтропия в отсутствии оппозиции не щадит ничего и ни кого :)))) Что меня не сильно уж и печалит, но... Я вот уверен - Дриммера с его энтузиазмом и риторикой им не хватает для счастья, а он свою очередь мог бы получить замечательных "аппонентов. Вот и решил посодействовать :))))
Уже скоро всё закончится, потерпите немного, и дример снова улетит...
кушай, фома неверующая
50% за сегодня, как с куста
но еще не вечер
;)
//предыдущий стейт тут же, сам ищи
//если бы ты так сильно не спамил, то нашел бы быстро ;)))
Он от кокаина улетает.)
😁😂🤣
кушай, фома неверующая
50% за сегодня, как с куста
но еще не вечер
;)
//предыдущий стейт тут же, сам ищи
//если бы ты так сильно не спамил, то нашел бы быстро ;)))
опять свои фейки постишь?
думаешь кто-то верит в эти сказочные картинки?
профит-то где? как насчёт профита?
😆
А у Вас КЦ есть?
КЦ = компрессорный цех
А кто тебя заставляет? Здесь на форуме много других веток, читай их, или даже открой свою и читай ее.
даже заперевшись в тёмной кладовке ночью в старом доме в глуши нельзя быть уверенным что там нет дримера!
"Обычно чем хуже ниже ЗП работника тем больше у него мотивации попробовать плюсануть на форексе"
Умеют же dreamer-мечтатель себя так качественно характеризовать)))
Оказывается мечтатель даже знает где покупать и фиксировать прибыль, а не только философствовать.))
Оценив твои давние посты (давно за тобой слежу), уверен, что на рынках у тебя ничего не получается и хочешь получить ТЫ какое то превосходство около рынка хотя бы от своего словоблудия.)
Я-то знаю, а вот ты нет, и бегаешь за мной по всему форуму 😁😂🤣
Ясно-понятно... плохо оправдываешься, господин уборщица...
Осознай, что ты будешь вечно завидовать капиталисту-дримеру и бугуртить.
Знатно же Вы сели в лужу с биткойном, господин Улад.
И теперь уже не отмоешься...
Ждун биткойна до 200 000 🤣
Не забудь квартиру заложить когда ещё снизится...
22 штата США отменяют федеральное пособие по безработице, чтобы вернуть людей на работу
Еженедельное федеральное пособие по безработице в $300 лишает американцев стимула работать и провоцирует рост дефицита рабочей силы, утверждают республиканцы.
«К сожалению, мы видим негативные последствия этой ненужной финансовой помощи», - говорится в письме республиканцев из Палаты представителей Конгресса США. - «Около 40% безработных американцев сегодня получают больше, оставаясь дома, вместо того, чтобы пойти на работу. Это провоцирует острый дефицит рабочей силы по всей стране».
Wells Fargo подсчитал, что любой американец, зарабатывающий около $34 000 в год, будет получать больше, оставаясь дома на пособии по безработице.
Наконец-то решили дать пинка бездельникам 😀
Хлебобулкой в узких кругах называли Форекс-клуб и его почивший форум в частности. Остатки форумной элиты скучковались ныне на форекс деньгах в Песочнице и прозябают в изгнании и забвении, варясь в собственном соку и неизбежно деградируя. Уныло "обмениваясь мнениями" (Энтропия в отсутствии оппозиции не щадит ничего и ни кого :)))) Что меня не сильно уж и печалит, но... Я вот уверен - Дриммера с его энтузиазмом и риторикой им не хватает для счастья, а он свою очередь мог бы получить замечательных "аппонентов. Вот и решил посодействовать :))))
опять свои фейки постишь?
думаешь кто-то верит в эти сказочные картинки?
профит-то где? как насчёт профита?
😆
какой профит тебе надо, епт
этот чтоли?
// ahahahaторговать учись, а не спамить ;)))