Будущее у Forex индустрии - страница 159

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CHINGIZ MUSTAFAEV:
Расскажите пожалуйста, что такое хлебобулка?) Вы так часто ее упоминаете, что даже интересно стало.

Хлебобулкой в узких кругах называли Форекс-клуб и его почивший форум в частности.  Остатки форумной элиты   скучковались ныне на форекс деньгах в Песочнице и прозябают в  изгнании и забвении, варясь в собственном соку и неизбежно деградируя.  Уныло "обмениваясь мнениями"   (Энтропия в отсутствии оппозиции не щадит ничего и ни кого :))))       Что меня не сильно  уж и печалит, но...      Я вот   уверен - Дриммера с его энтузиазмом и риторикой им не хватает для счастья, а он свою очередь мог бы получить замечательных  "аппонентов.      Вот и решил посодействовать :))))

 
transcendreamer:

Уже скоро всё закончится, потерпите немного, и дример снова улетит...

кушай, фома неверующая

50% за сегодня, как с куста

но еще не вечер

;)

//предыдущий стейт тут же, сам ищи

//если бы ты так сильно не спамил, то нашел бы быстро ;)))

 
khorosh:

Он от кокаина улетает.)

😁😂🤣

 
Renat Akhtyamov:

кушай, фома неверующая

50% за сегодня, как с куста

но еще не вечер

;)

//предыдущий стейт тут же, сам ищи

//если бы ты так сильно не спамил, то нашел бы быстро ;)))

опять свои фейки постишь?

думаешь кто-то верит в эти сказочные картинки?

профит-то где? как насчёт профита?

😆

 
Evgeniy Chumakov:
А у Вас КЦ есть? 

КЦ = компрессорный цех

 
Dmitry Fedoseev:

А кто тебя заставляет? Здесь на форуме много других веток, читай их, или даже открой свою и читай ее. 

даже заперевшись в тёмной кладовке ночью в старом доме в глуши нельзя быть уверенным что там нет дримера!

 
Uladzimir Izerski:

"Обычно чем хуже ниже ЗП работника тем больше у него мотивации попробовать плюсануть на форексе"

Умеют же dreamer-мечтатель себя так качественно характеризовать)))

Оказывается  мечтатель даже знает где покупать и фиксировать прибыль, а не только философствовать.))

Оценив твои давние посты (давно за тобой слежу), уверен, что на рынках у тебя ничего не получается и хочешь получить ТЫ какое то превосходство около рынка хотя бы от своего словоблудия.)

Я-то знаю, а вот ты нет, и бегаешь за мной по всему форуму 😁😂🤣

Ясно-понятно... плохо оправдываешься, господин уборщица...

Осознай, что ты будешь вечно завидовать капиталисту-дримеру и бугуртить.


Знатно же Вы сели в лужу с биткойном, господин Улад.

И теперь уже не отмоешься...

Ждун биткойна до 200 000 🤣

Не забудь квартиру заложить когда ещё снизится...

 


22 штата США отменяют федеральное пособие по безработице, чтобы вернуть людей на работу


Еженедельное федеральное пособие по безработице в $300 лишает американцев стимула работать и провоцирует рост дефицита рабочей силы, утверждают республиканцы.


«К сожалению, мы видим негативные последствия этой ненужной финансовой помощи», - говорится в письме республиканцев из Палаты представителей Конгресса США. - «Около 40% безработных американцев сегодня получают больше, оставаясь дома, вместо того, чтобы пойти на работу. Это провоцирует острый дефицит рабочей силы по всей стране».

Wells Fargo подсчитал, что любой американец, зарабатывающий около $34 000 в год, будет получать больше, оставаясь дома на пособии по безработице.



Наконец-то решили дать пинка бездельникам 😀

 
Wizard2018:

Хлебобулкой в узких кругах называли Форекс-клуб и его почивший форум в частности.  Остатки форумной элиты   скучковались ныне на форекс деньгах в Песочнице и прозябают в  изгнании и забвении, варясь в собственном соку и неизбежно деградируя.  Уныло "обмениваясь мнениями"   (Энтропия в отсутствии оппозиции не щадит ничего и ни кого :))))       Что меня не сильно  уж и печалит, но...      Я вот   уверен - Дриммера с его энтузиазмом и риторикой им не хватает для счастья, а он свою очередь мог бы получить замечательных  "аппонентов.      Вот и решил посодействовать :))))

Это да) Дриммер красавчик, добавляет радуги в унылые серые будни))
Энтропия страшная вещь, но к сожалению совершенно необходимая ... как и негэнтропия.
Это естественный ход событий.
 
transcendreamer:

опять свои фейки постишь?

думаешь кто-то верит в эти сказочные картинки?

профит-то где? как насчёт профита?

😆

какой профит тебе надо, епт

этот чтоли?

// ahahaha

торговать учись, а не спамить ;)))
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