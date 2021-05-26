Будущее у Forex индустрии - страница 175
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Фактически Вы требуете чтобы более успешные кормили Вас (и бедняков) за счёт налогового перераспределения.
Вы не сможете этого отрицать.
Но самое главное что это бессмысленно.
Осознайте что ввод прогрессивной шкалы в странах не уменьшил их неравенство в доходах.
Ибо богатые находят новые более эффективные способы оптимизации и всё по новой.
Это игра бесполезна.
Люди просто уходят из юрисдикции в другие юрисдикции.
Вместе с тем в официальных отчётах можно добиться что чтобы коэфф. Джини стал более зелёным 😁
В этом ЕС конечно отличается от США.
Но это повторюсь, лицемерное заигрывание с социализмом основанное на обмане.
Удивительно как Дример сажает в лужу своих оппонентов... которые за 174 страницы так и не поняли - чтобы сделать обратное нужно просто не вступать с ним в спор и игнорировать.
хехе!
... нужно просто не вступать с ним в спор и игнорировать.
Тогда Дример просочится в их разум и будет преследовать их например в сновидениях!
Работник не должен ничего требовать, уже писал об этом, а вы всё никак от своих фантазий избавиться не можете. Речь о том, что минимальный уровень зарплаты, обеспечивающий нормальный уровень жизни должен определяться государством.
Так что же получается с тем примером?
Вы теперь отказываетесь от претензий на профит?
😁😂🤣
Социалист пытается ловко увильнуть... но нет... мы его прищучим...
Теперь скажите что такое нормальный уровень, о котором Вы постоянно говорите?
Вам должны бесплатно дать квартиру-машину-медицину-etc?
А кто будет оплачивать банкет, ммм?
Речь о том, что минимальный уровень зарплаты, обеспечивающий нормальный уровень жизни должен определяться государством.
На самом деле минималка и определяется государством, разве не так?
Просто некоторые государства не могут позволить себе шиковать и хорошо кормить всех инженеров.
😀
Для этого есть фонды, соц.страхование и добровольное страхование, неужели никак не доходит?
А для алиментов есть судебные постановления например и так далее.
Но главное не это.
Неужели по Вашему все бедняки это инвалиды?
Вопрос был не про инвалидов, а про бедняков.
Зачем опять ударяетесь в софизмы и переиначиваете?
Минимальный уровень зависит большого числа факторов и от богатства страны в целом.
Может быть в стране на данном этапе вообще не получится всех хорошо обеспечить, Вы об этом не подумали?
Ну вот просто разделите ВВП на всё население и посмотрите что получится.
Для РФ это будет меньше 30к долларов в год если я правильно помню.
И это если поровну делить - что конечно же неправильно - так как не учитывает индивидуальный вклад и успех.
И зачем сильно увеличивать минимальный уровень повышая нагрузку для более богатых? - какой смысл? - тем самым вы дестимулируете успешных и стимулируете бедноту лузерскую.
Если на данном этапе так сложилось соотношение производительных сил и населения - ну значит кому-то придётся потерпеть...
Изначально все в равных условиях (ну почти) в том смысле что у всех есть некий набор способностей и талантов.
Просто кто-то сумел воспользоваться, кто-то нет.
Справедливо чтобы больше получали те кто смог сделать нечто более ценное.
Что касается высоких налогов - да есть такие практики - но как Вы наверное знаете богатые уходят из таких юрисдикций в более благоприятные.
Нет смысла так делать вообще.
Бедняком человек становится тогда, когда в стране низкий уровень минимальной оплаты, когда цены растут, а зарплата не поднимается. Если человек работает, он не должен быть бедняком.
Изначально все в равных условиях (ну почти) в том смысле что у всех есть некий набор способностей и талантов.
Просто кто-то сумел воспользоваться, кто-то нет.
Справедливо чтобы больше получали те кто смог сделать нечто более ценное.
Опять набор банальных истин, которые никто и никогда не оспаривал.
Что касается высоких налогов - да есть такие практики - но как Вы наверное знаете богатые уходят из таких юрисдикций в более благоприятные.
Значит запретить, перерегистрацию в офшоры. С офшорами надо бороться.
Работник не должен ничего требовать...
Тогда господин Хорош публично отказывается от своих претензий на профит предприятия, так?
Ему теперь нужно только чтобы минималку повысили 😁
Только он не сказал на сколько конкретно.
Но очевидно что он требует чтобы богатые заплатили через налоговую систему!
Для справки вот какая ситуация имеется с минималкой:
доп информация 😀
Капиталист должен платить больше!
Расскажу почему :) Вот взять обезьянок, например. Основа доминантности самца какая? Большой бицепс? Правильно. Большие клыки? Правильно. Умение корчить страшные гримасы? Тоже верно.
Но!! Есть ещё очень важная причина - это отношение самок к альфе и общий настрой в стае. Если в стае все друг друга любят, гладят, вычесывают блох, то любой пришлый самец будет с позором изгоняться, в первую очередь самками.
А зачем менять своего хорошего, заботливого хозяина на неизвестно хто?
Теперь и умный расчётливый капиталист должен, нет, просто обязан давать своим наёмным работникам всякие плюшки, повышающие значимость наших работников, по сравнению с теми, чужими, не нашими работниками.
Чтобы те попивая пивко в баре всегда говорили: "Наш хозяин нас любит, не то что ваш буржуин!"
Вот такт вот!
Это верный путь дискурса в разумной экономике и он описывается моделью Шапиро-Стиглица:
Существует несколько объяснений того, почему работодатели платят работникам сумму заработной платы большую, чем та, которую диктует рынок:
Тогда господин Хорош публично отказывается от своих претензий на профит предприятия, так?
Ему теперь нужно только чтобы минималку повысили 😁
Только он не сказал на сколько конкретно.
Но очевидно что он требует чтобы богатые заплатили через налоговую систему!
Для справки вот какая ситуация имеется с минималкой:
доп информация 😀
Вы что через строку мои посты читаете? Я же писал, что минимальный уровень должен быть повышен за счёт либо предельного коэффициента, либо за счёт прогрессивного налога.