Будущее у Forex индустрии - страница 175

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Удивительно как Дример сажает в лужу своих оппонентов... которые за 174 страницы так и не поняли -  чтобы сделать обратное нужно просто не вступать с ним в спор и игнорировать.
 
khorosh:

...

Фактически Вы требуете чтобы более успешные кормили Вас (и бедняков) за счёт налогового перераспределения.

Вы не сможете этого отрицать.


Но самое главное что это бессмысленно.

Осознайте что ввод прогрессивной шкалы в странах не уменьшил их неравенство в доходах.

Ибо богатые находят новые более эффективные способы оптимизации и всё по новой.

Это игра бесполезна.

Люди просто уходят из юрисдикции в другие юрисдикции.

Вместе с тем в официальных отчётах можно добиться что чтобы коэфф. Джини стал более зелёным 😁

В этом ЕС конечно отличается от США.

Но это повторюсь, лицемерное заигрывание с социализмом основанное на обмане.



 
Evgeniy Chumakov:
Удивительно как Дример сажает в лужу своих оппонентов... которые за 174 страницы так и не поняли -  чтобы сделать обратное нужно просто не вступать с ним в спор и игнорировать.

хехе!

 
Evgeniy Chumakov:
... нужно просто не вступать с ним в спор и игнорировать.

Тогда Дример просочится в их разум и будет преследовать их например в сновидениях!

 
khorosh:

Работник не должен ничего требовать, уже писал об этом, а вы всё никак от своих фантазий избавиться не можете. Речь о том, что  минимальный уровень зарплаты, обеспечивающий нормальный уровень жизни должен определяться государством. 

Так что же получается с тем примером?

Вы теперь отказываетесь от претензий на профит?

😁😂🤣

Социалист пытается ловко увильнуть... но нет... мы его прищучим...

Теперь скажите что такое нормальный уровень, о котором Вы постоянно говорите?

Вам должны бесплатно дать квартиру-машину-медицину-etc?

А кто будет оплачивать банкет, ммм?

 
khorosh:

Речь о том, что  минимальный уровень зарплаты, обеспечивающий нормальный уровень жизни должен определяться государством. 

На самом деле минималка и определяется государством, разве не так?

Просто некоторые государства не могут позволить себе шиковать и хорошо кормить всех инженеров.

😀

 
transcendreamer:

Для этого есть фонды, соц.страхование и добровольное страхование, неужели никак не доходит?

А для алиментов есть судебные постановления например и так далее.

Но главное не это.

Неужели по Вашему все бедняки это инвалиды?

Вопрос был не про инвалидов, а про бедняков.

Зачем опять ударяетесь в софизмы и переиначиваете?


Минимальный уровень зависит большого числа факторов и от богатства страны в целом.

Может быть в стране на данном этапе вообще не получится всех хорошо обеспечить, Вы об этом не подумали?

Ну вот просто разделите ВВП на всё население и посмотрите что получится.

Для РФ это будет меньше 30к долларов в год если я правильно помню.

И это если поровну делить - что конечно же неправильно - так как не учитывает индивидуальный вклад и успех.

И зачем сильно увеличивать минимальный уровень повышая нагрузку для более богатых? - какой смысл? - тем самым вы дестимулируете успешных и стимулируете бедноту лузерскую.

Если на данном этапе так сложилось соотношение производительных сил и населения - ну значит кому-то придётся потерпеть...

Изначально все в равных условиях (ну почти) в том смысле что у всех есть некий набор способностей и талантов.

Просто кто-то сумел воспользоваться, кто-то нет.

Справедливо чтобы больше получали те кто смог сделать нечто более ценное.

Что касается высоких налогов - да есть такие практики - но как Вы наверное знаете богатые уходят из таких юрисдикций в более благоприятные.

Нет смысла так делать вообще.

Бедняком человек становится тогда, когда в стране низкий уровень минимальной оплаты, когда цены растут, а зарплата не поднимается. Если человек работает, он не должен быть бедняком. 

Изначально все в равных условиях (ну почти) в том смысле что у всех есть некий набор способностей и талантов.

Просто кто-то сумел воспользоваться, кто-то нет.

Справедливо чтобы больше получали те кто смог сделать нечто более ценное.

Опять набор банальных истин, которые никто и никогда не оспаривал.

Что касается высоких налогов - да есть такие практики - но как Вы наверное знаете богатые уходят из таких юрисдикций в более благоприятные.

Значит запретить, перерегистрацию в офшоры. С офшорами надо бороться.

 
khorosh:

Работник не должен ничего требовать...

Тогда господин Хорош публично отказывается от своих претензий на профит предприятия, так?

Ему теперь нужно только чтобы минималку повысили 😁 

Только он не сказал на сколько конкретно.

Но очевидно что он требует чтобы богатые заплатили через налоговую систему!



Для справки вот какая ситуация имеется с минималкой:


доп информация 😀


 
Aleksei Stepanenko:

Капиталист должен платить больше!

Расскажу почему :) Вот взять обезьянок, например. Основа доминантности самца какая? Большой бицепс? Правильно. Большие клыки? Правильно. Умение корчить страшные гримасы? Тоже верно.

Но!! Есть ещё очень важная причина - это отношение самок к альфе и общий настрой в стае. Если в стае все друг друга любят, гладят, вычесывают блох, то любой пришлый самец будет с позором изгоняться, в первую очередь самками.

А зачем менять своего хорошего, заботливого хозяина на неизвестно хто?

Теперь и умный расчётливый капиталист должен, нет, просто обязан давать своим наёмным работникам всякие плюшки, повышающие значимость наших работников, по сравнению с теми, чужими, не нашими работниками.

Чтобы те попивая пивко в баре всегда говорили: "Наш хозяин нас любит, не то что ваш буржуин!"

Вот такт вот!

Это верный путь дискурса в разумной экономике и он описывается моделью Шапиро-Стиглица:


Существует несколько объяснений того, почему работодатели платят работникам сумму заработной платы большую, чем та, которую диктует рынок:

  • Предотвращение отлынивания. В случае, если установлена фиксированная ставка заработной платы (когда сделочная оплата или оплата по продажам невозможна) — у работников может появиться стимул «отлынивать» от работы — работать меньше, чем положено по договору. В таком случае работодатель может повысить заработную плату в надежде, что это повысит боязнь работника потерять работу и заставит его работать эффективнее.
  • Предотвращение текучести кадров. Работник, получающий заработную плату выше рыночного уровня теряет мотивацию к переходу в другое место работы. Таким образом, иногда дешевле платить больше уже имеющемуся работнику, чем обучать новых.
  • Улучшение отбора. Фирма, заранее заявляющая повышенную зарплату при трудоустройстве, может выбрать работников более высокой квалификации из всех претендентов.
  • Социологические теории. Социологи склонны считать, что повышенная заработная плата может быть вызвана желанием повысить командный дух организации, и, как следствие, её продуктивность.
  • Теории питания. В развивающихся странах повышенная заработная плата может повысить здоровье и самочувстие работника вследствие улучшения питания и медицинского обеспечения, и, как следствие, эффективность его труда.
 
transcendreamer:

Тогда господин Хорош публично отказывается от своих претензий на профит предприятия, так?

Ему теперь нужно только чтобы минималку повысили 😁 

Только он не сказал на сколько конкретно.

Но очевидно что он требует чтобы богатые заплатили через налоговую систему!



Для справки вот какая ситуация имеется с минималкой:


доп информация 😀


Вы что через строку мои посты читаете? Я же писал, что минимальный уровень должен быть повышен за счёт либо предельного коэффициента, либо за счёт прогрессивного налога.

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