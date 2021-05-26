Будущее у Forex индустрии - страница 123
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У меня младший брат тоже жил в Германии. Умер год с небольшим назад. У него в Германии клапана у сердца заменили. Когда вышел срок эксплуатации(брат мне сам рассказывал) ему снова сделали операцию по замене. Но хирург заменил только один из клапанов. Потом он объяснил брату, что мол один ещё хороший, не износился. В тоже время у немца, лежавшего вместе с братом в одной палате заменил оба клапана. Так вот, брат вскоре и умер. Хирург, решил сэкономить и немного облегчить себе работу. Русского видимо посчитал, как бы ниже сортом.
Меня вот тоже года 3 назад оперировали в онкологической больнице. Вырезали базалиому на виске и поставили заплатку из кожи с живота. Всё сделали отлично, прекрасный общий наркоз, ничего и не почувствовал. И никаких взяток. Так что хвалебные оды о качестве медицины в Германии не так уж и справедливы. Да там делают некоторые операции, которые у нас не делают. Но и у нас делают некоторые уникальные операции, учиться которым приезжают из-за рубежа.
Вот бизнес сына умершего брата (моего племянника) - автохаус. Торговля подержанными автомобилями. Племянник - настоящий современный капиталист. Одевается, как говорят, с иголочки. Одежду, которой торгуют в Германии, уже считает недостойной себя и выписывает её по спецзаказу у модных фирм Англии.
А это его загородный дом.
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Наконец-то мы от него избавились! 😋😍
Вот бизнес сына умершего брата (моего племянника) - автохаус. Торговля подержанными автомобилями. Племянник - настоящий современный капиталист. Одевается, как говорят, с иголочки. Одежду, которой торгуют в Германии, уже считает недостойной себя и выписывает её по спецзаказу у модных фирм Англии.
А это его загородный дом.
А он неплох...
Капитализм рулит 😉
А он неплох...
Капитализм рулит 😉
Да, в обороте уже где-то около сотни машин. С каждой при продаже имеет навар 1.5-3 тыс евро.
Да, в обороте уже где-то около сотни машин. С каждой при продаже имеет навар 1.5-3 тыс евро.
Слово "навар" звучит как-то по-цыгански, колхозно, лучше использовать термин "маржа реселлера" или "операционная прибыль", ну или "наценка".
Не понял, тему разбанили что ли. У меня со вторника страница 404 было)
Это было вмешательство международного синдиката масонов и чекистов в связи с недавними событиями
(Реальная доходность S&P 500 ушла ниже нуля впервые за сорок лет)
Слово "навар" звучит как-то по-цыгански, колхозно, лучше использовать термин "маржа реселлера" или "операционная прибыль", ну или "наценка".
Есть на этот счёт русская пословица: "Как хочешь зови, только водкой пои". ) Всем же понятно и это самое важное.
Есть на этот счёт русская пословица: "Как хочешь зови, только водкой пои". ) Всем же понятно и это самое важное.
Это очень нехорошая практика так говорить,
и совершенно не понятно что имелось в виду,
то ли торговая наценка то ли его личная чистая прибыль то ли операционная прибыль из которой он ещё должен вычесть свои издержи и налоги...
Впрочем помнится Вы не различали даже группы понятий прибыли и дохода (выручки)... тогда понятно 😀