Будущее у Forex индустрии - страница 98
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Я постараюсь ответить нейтрально насколько это возможно.
В Вашей системе ценностей этот ответ не найдёт отклика.
Но попробуйте на минутку представить что альтернативные точки зрения возможны.
Сначала попробуйте задать вопрос что есть высшая ценность.
Многие мыслители уже давно дали ответ - свобода.
Об этом Иммануил Кант и Бенджамин Франклин и академик Сахаров ярко высказывались.
Рассуждая исходя из этого нельзя выбирать такой вариант который ведёт к явному ограничению свободы.
И наоборот следует сносить структуры которые явно ограничивают свободу.
Что касается СССР то оно бы всё равно развалилось так или иначе.
Деконструкцию этой неэффективной структуры нужно было делать в любом случае.
Тем более что это был колосс основанный на лжи и подавлении.
Другой вопрос в том как именно это можно было сделать.
Можно мягкими поступательными реформами или же грубыми методами.
А вот реформ как раз и не было - поэтому и жёсткий трэшовый крах.
Если здание своевременно не ремонтировать - оно рушится.
Сейчас Коммерсант пишет замечательный проект: 30 лет без СССР.
Весьма интересное интервью на которое стоит обратить внимание:
https://www.kommersant.ru/doc/4803922?from=main_2
Я понимаю что личность респондента у Вас будет вызывать негатив, но просто прочитайте текст.
Знаю, Вы будете возмущаться, возможно кричать, возможно будет кричать кто-то ещё. 😀
И не надо на меня навешивать ярлыки, мне всё равно, я вообще в космосе.
Существуют ситуации когда жертвы необходимы/неизбежны.
Это был тот самый случай.
Выбирая между страной и свободой следует выбирать свободу.
Ну допустим дали бы свободу предпринимательству и свободу выезда за границу, что бы вам ещё не хватало, какой свободы? Свободы действий деструктивным группам, стремящимся развалить страну? Ведь главная функция государства это сохранить свою независимость и предотвратить распад. Если оно не сможет выполнить это, оно и не сможет заботиться о своих гражданах. Если бы тогда страна была сохранена, то не было бы тех жертв межнациональных столкновений, которые продолжаются до сих пор. К тому же, что приобрёл простой человек от распада страны? Да ничего, кроме неудобств. Появилась куча ненужных границ. Возникли проблемы навестить своих родственников или могилы предков на Украине.
Если бы тогда страна была сохранена, то
Когда? В 1917 или 1991?
Ну допустим дали бы свободу предпринимательству и свободу выезда за границу, что бы вам ещё не хватало, какой свободы? Свободы действий деструктивным группам, стремящимся развалить страну? Ведь главная функция государства это сохранить свою независимость и предотвратить распад. Если оно не сможет выполнить это, оно и не сможет заботиться о своих гражданах. Если бы тогда страна была сохранена, то не было бы тех жертв межнациональных столкновений, которые продолжаются до сих пор. К тому же, что приобрёл простой человек от распада страны? Да ничего, кроме неудобств. Появилась куча ненужных границ. Возникли проблемы навестить своих родственников или могилы предков на Украине.
Какие-то надуманные проблемы у Вас, ну кто Вам мешает ездить?
Даже виза и загран не нужны по СНГ (только с 2015 для РУ стал нужен загран но это разве проблема?)
С заменой одного герба на другой для Вас по существу ничего не изменилось, Вы не стали не беднее ни богаче, и даже теперь скорее богаче чем тогда (надеюсь)
По сути Вы жалуетесь только на смену титулов, люди-то и города никуда не делись.
Но я согласен что сами по себе границы РФ-РБ-РУ-РК особо не нужны никому.
К вопросу о разрушении колосса: понятно же что совсем гладко это бы не смогло пройти и чудовище сопротивлялось бы, вот пришлось его убить.
будет лучше !
Какие-то надуманные проблемы у Вас, ну кто Вам мешает ездить?
Даже виза и загран не нужны по СНГ (только с 2015 для РУ стал нужен загран но это разве проблема?)
С заменой одного герба на другой для Вас по существу ничего не изменилось, Вы не стали не беднее ни богаче, и даже теперь скорее богаче чем тогда (надеюсь)
По сути Вы жалуетесь только на смену титулов, люди-то и города никуда не делись.
Но я согласен что сами по себе границы РФ-РБ-РУ-РК особо не нужны никому.
К вопросу о разрушении колосса: понятно же что совсем гладко это бы не смогло пройти и чудовище сопротивлялось бы, вот пришлось его убить.
Предпочитаете ответить на то, что попроще, о жертвах и продолжающихся вооружённых конфликтах умалчиваете. Жертвы для вас расходный материал. Продолжаете с упорством повторять: -Карфаген должен был быть разрушен-.
Предпочитаете ответить на то, что попроще, о жертвах и продолжающихся вооружённых конфликтах умалчиваете. Жертвы для вас расходный материал. Продолжаете с упорством повторять: -Карфаген должен был быть разрушен-.
Я уже ответил Вам, что это были необходимые жертвы при деконструкции.
Что касается нац.конфиктов, то Вы лукавите, и они были ещё и при жизни комми-франкенштейна.
Напомню: проблема Нагорного Карабаха в 80-ых, трения в Узбекистане и др.
Вообще говоря "советская наднациональная общность" существовала лишь в официальной пропаганде.
Сейчас давно уже всем культурным образованным людям это понятно.
Тут и говорить не о чём...
Ну допустим дали бы свободу предпринимательству и свободу выезда за границу, что бы вам ещё не хватало, какой свободы? Свободы действий деструктивным группам, стремящимся развалить страну? Ведь главная функция государства это сохранить свою независимость и предотвратить распад. Если оно не сможет выполнить это, оно и не сможет заботиться о своих гражданах. Если бы тогда страна была сохранена, то не было бы тех жертв межнациональных столкновений, которые продолжаются до сих пор. К тому же, что приобрёл простой человек от распада страны? Да ничего, кроме неудобств. Появилась куча ненужных границ. Возникли проблемы навестить своих родственников или могилы предков на Украине.
И проблема в том, что Горбачев об этом не подумал, а не Брежнев?
Ваше поклонение, оставило потомкам страну, непригодную для жизни - ничего настоящего, все формально, для галочки, даже детей в октябрят не могли нормально принять - фонарьщина сплошная была во всем.
Когда в комсомол принимали - человек семь стояло, трое зашли - вышли, остальных автоматом приняли. Это ваше поколение сидело - принимало. И вы еще хотите, чтобы мы к этому недоразумению с каким-то трепетом относились?
У Форекса 2 пути.
3-возникнет гиперфорекс который охватит своим коконом все заводы-стройки-шахты-фермы-... 😄