Создание торговых систем с искусственным интеллектом на MQL5 (Часть 4): Преодоление ограничений многострочного ввода, сохранение чатов между сеансами и генерация торговых сигналов

Введение

В нашей предыдущей статье (часть 3) мы обновили программу с интеграцией ChatGPT на языке MetaQuotes Language 5 (MQL5), добавив прокручиваемый интерфейс с единым окном чата. Мы добавили временные метки, динамическую прокрутку и историю многошагового диалога, чтобы обеспечить непрерывное взаимодействие с ИИ в MetaTrader 5. В части 4 мы устраним ограничения многострочного ввода благодаря улучшенной отрисовке текста. Мы добавим боковую панель для навигации по сохраненным историям чатов, которые будут храниться с шифрованием Advanced Encryption Standard (AES-256) и сжатием ZIP. Мы также сформируем начальные торговые сигналы за счет интеграции данных графика, чтобы ИИ мог выдавать рыночную аналитику. Мы рассмотрим следующие темы:

В результате вы получите торгового ИИ-помощника на языке MQL5 с более удобным интерфейсом и функциями, учитывающими контекст. Его можно будет доработать под свои задачи. Приступим!





Обработка многострочного ввода, сохранение истории чатов между сеансами в боковой панели и генерация торговых сигналов

Поддержка многострочного ввода в торговых системах с ИИ позволяет вводить подробные промпты и данные, например многострочные описания рынка или фрагменты кода. Благодаря этому ИИ обрабатывает сложные запросы без усечения, что важно для точных ответов на динамичных рынках, где однострочный ввод ограничивает контекст. Сохранение истории чатов между сеансами позволяет использовать предыдущие выводы ИИ и не повторять одну и ту же информацию. Генерация торговых сигналов использует ИИ для анализа рыночных данных и подготовки рекомендаций на покупку или продажу, сокращая объем ручного анализа и помогая быстрее реагировать на такие возможности, как разворот тренда. Вместе эти функции делают систему надежнее: сохраняют контекст, интегрируют ИИ в принятие торговых решений в реальном времени, помогают сократить число ошибок и повысить прибыльность.

Мы обновим программу с ИИ, добавив расширенную обработку текста для работы с многострочным вводом. Текущая логика позволяет без проблем ввести не более 63 символов, поэтому она подходит только для простых промптов. Поэтому мы расширим область ввода, чтобы при необходимости можно было вводить столько строк, сколько потребуется. В отдельных случаях для получения торговых сигналов от ИИ требуется более подробный промпт. Мы также добавим безопасное хранение истории чатов между сеансами, которое обеспечит быстрый поиск и навигацию по предыдущим диалогам. Это позволит не повторять информацию при обращении к уже обсуждавшимся данным. Для защиты чатов мы будем использовать шифрование Advanced Encryption Standard (AES). Мы выбрали этот вариант из соображений удобства внедрения, но вы можете использовать любой другой подходящий алгоритм. Мы не будем подробно рассматривать логику защиты, но ниже приведена иллюстрация ее работы.

Иногда требуется вести отдельный диалог для анализа конкретного графика, например XAUUSD, а затем начать другой диалог по GBPUSD. В дальнейшем может потребоваться вернуться к этому диалогу: проверить предыдущие ответы, внести исправления или отправить новый промпт. Вместо повторения всего диалога достаточно открыть сохраненную историю.

Чтобы все это стало полностью понятным и чтобы был виден прогресс, мы добавим получение и интеграцию данных графика для формирования начальных торговых сигналов на основе анализа ИИ. Для этого потребуется переработать интерфейс, сделав его более узнаваемым визуально за счет иконок и боковой панели навигации. Мы разработаем интерфейс с понятными элементами навигации для управления чатами и отображения сигналов. Это сделает систему удобной и эффективной для применения ИИ в торговых стратегиях. Ниже показан результат, к которому мы стремимся.





Реализация на MQL5

Для реализации обновленной программы на языке MQL5 сначала разделим код на модули, чтобы отделить файлы, с которыми мы сейчас активно работаем, от тех, которые непосредственно не задействуем. Ранее мы говорили, что вынесем код для работы с JSON в отдельный файл, и теперь пришло время это сделать. Также определим отдельную функцию для обработки растровых файлов и подключим ее к программе. Так код будет проще сопровождать.

#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict #property icon "1. Forex Algo-Trader.ico" #include "AI JSON FILE.mqh" #include "AI CREATE OBJECTS FNS.mqh"

Как видите, мы вынесли их в подключаемые файлы, которые добавили в программу через директиву #include. Для простоты мы переместили их в корневую папку программы, поэтому использовали двойные кавычки. Если файлы находятся в другой папке, двойные кавычки нужно заменить угловыми скобками < > и правильно указать путь. См. ниже.

Мы просто вынесли соответствующие фрагменты кода. Для обработки меток с растровым изображением (bitmap label) потребуется отдельная функция.

bool createBitmapLabel( string objName, int xDistance, int yDistance, int xSize, int ySize, string bitmapPath, color clr, ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_BITMAP_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create bitmap label! Error code = " , GetLastError ()); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , xDistance); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , yDistance); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XSIZE , xSize); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YSIZE , ySize); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_CORNER , corner); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_BMPFILE , bitmapPath); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , clr); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTED , false ); return true ; }

Реализуем функцию для создания растровых меток, которая позволит отображать на панели управления масштабируемые значки и изображения, как видно из приведенного описания. В функции createBitmapLabel используется функция ObjectCreate для создания растровой метки OBJ_BITMAP_LABEL с заданными координатами (xDistance и yDistance), размерами (xSize и ySize), путем к растровому файлу, цветом и привязкой к углу (CORNER_LEFT_UPPER по умолчанию). Свойство OBJPROP_BMPFILE задает изображение, а ObjectSetInteger делает объект невыделяемым и выводит его на передний план. Если создать объект не удается, ошибка выводится через Print. Ниже приведена полная реализация файла с функцией создания объектов.

#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" bool createRecLabel( string objName, int xDistance, int yDistance, int xSize, int ySize, color bgColor, int borderWidth, color borderColor = clrNONE , ENUM_BORDER_TYPE borderType = BORDER_FLAT , ENUM_LINE_STYLE borderStyle = STYLE_SOLID , ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_RECTANGLE_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create rec label! Error code = " , _LastError ); return ( false ); } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , xDistance); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , yDistance); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XSIZE , xSize); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YSIZE , ySize); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_CORNER , corner); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BGCOLOR , bgColor); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BORDER_TYPE , borderType); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STYLE , borderStyle); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_WIDTH , borderWidth); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , borderColor); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTED , false ); ChartRedraw ( 0 ); return ( true ); } bool createButton( string objName, int xDistance, int yDistance, int xSize, int ySize, string text = "" , color textColor = clrBlack , int fontSize = 12 , color bgColor = clrNONE , color borderColor = clrNONE , string font = "Arial Rounded MT Bold" , ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER , bool isBack = false ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create the button! Error code = " , _LastError ); return ( false ); } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , xDistance); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , yDistance); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XSIZE , xSize); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YSIZE , ySize); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_CORNER , corner); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , textColor); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_FONTSIZE , fontSize); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_FONT , font); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BGCOLOR , bgColor); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BORDER_COLOR , borderColor); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , isBack); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTED , false ); ChartRedraw ( 0 ); return ( true ); } bool createEdit( string objName, int xDistance, int yDistance, int xSize, int ySize, string text = "" , color textColor = clrBlack , int fontSize = 12 , color bgColor = clrNONE , color borderColor = clrNONE , string font = "Arial Rounded MT Bold" , ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER , int align = ALIGN_LEFT , bool readOnly = false ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_EDIT , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create the edit! Error code = " , _LastError ); return ( false ); } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , xDistance); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , yDistance); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XSIZE , xSize); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YSIZE , ySize); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_CORNER , corner); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , textColor); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_FONTSIZE , fontSize); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_FONT , font); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BGCOLOR , bgColor); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BORDER_COLOR , borderColor); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_ALIGN , align); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_READONLY , readOnly); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTED , false ); ChartRedraw ( 0 ); return ( true ); } bool createLabel( string objName, int xDistance, int yDistance, string text, color textColor = clrBlack , int fontSize = 12 , string font = "Arial Rounded MT Bold" , ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER , ENUM_ANCHOR_POINT anchor = ANCHOR_LEFT_UPPER ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create the label! Error code = " , _LastError ); return ( false ); } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , xDistance); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , yDistance); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_CORNER , corner); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , textColor); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_FONTSIZE , fontSize); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_FONT , font); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTED , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_ANCHOR , anchor); ChartRedraw ( 0 ); return ( true ); } bool createBitmapLabel( string objName, int xDistance, int yDistance, int xSize, int ySize, string bitmapPath, color clr, ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_BITMAP_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create bitmap label! Error code = " , GetLastError ()); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , xDistance); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , yDistance); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XSIZE , xSize); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YSIZE , ySize); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_CORNER , corner); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_BMPFILE , bitmapPath); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , clr); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTED , false ); return true ; }

Аналогичный подход используется и в модуле JSON с небольшим дополнением для преобразования строк в значения типов integer и double. Далее необходимо дополнить определения и импортировать значки в виде растровых файлов. О размерах беспокоиться не нужно: для упрощения работы мы изменим размеры изображений. Для простоты разместим изображения в базовом каталоге, чтобы не указывать пути к ним. Важно учитывать формат изображений, поскольку поддерживаются только растровые файлы. Посмотрим, как это выглядит в нашем случае.

Когда файлы будут готовы, их нужно будет подключить, чтобы использовать в программе. Мы создадим из них ресурсы, чтобы они были доступны в итоговой программе и после компиляции пользователю не приходилось отдельно хранить эти файлы изображений. Для этого используем следующий подход.

#resource "AI MQL5.bmp" #define resourceImg "::AI MQL5.bmp" #resource "AI LOGO.bmp" #define resourceImgLogo "::AI LOGO.bmp" #resource "AI NEW CHAT.bmp" #define resourceNewChat "::AI NEW CHAT.bmp" #resource "AI CLEAR.bmp" #define resourceClear "::AI CLEAR.bmp" #resource "AI HISTORY.bmp" #define resourceHistory "::AI HISTORY.bmp"

С помощью директивы #resource подключаем пять растровых файлов: AI MQL5.bmp, AI LOGO.bmp, AI NEW CHAT.bmp, AI CLEAR.bmp и AI HISTORY.bmp. С помощью директивы #define определяем для них константы resourceImg, resourceImgLogo, resourceNewChat, resourceClear и resourceHistory, чтобы единообразно ссылаться на них во всей программе. Это позволит добавить пользовательские иконки для логотипа основной панели, логотипа боковой панели и кнопок действий, улучшив внешний вид и удобство интерфейса. Также потребуется добавить входные параметры и глобальные переменные для работы с новыми элементами основной панели.

#define P_SCROLL_LEADER "ChatGPT_P_Scroll_Leader" #define P_SCROLL_UP_REC "ChatGPT_P_Scroll_Up_Rec" #define P_SCROLL_UP_LABEL "ChatGPT_P_Scroll_Up_Label" #define P_SCROLL_DOWN_REC "ChatGPT_P_Scroll_Down_Rec" #define P_SCROLL_DOWN_LABEL "ChatGPT_P_Scroll_Down_Label" #define P_SCROLL_SLIDER "ChatGPT_P_Scroll_Slider" input string OpenAI_Model = "gpt-4o" ; input int MaxChartBars = 10 ; string conversationHistory = "" ; string currentPrompt = "" ; int logFileHandle = INVALID_HANDLE ; bool button_hover = false ; color button_original_bg = clrRoyalBlue ; color button_darker_bg; bool clear_hover = false ; bool new_chat_hover = false ; color clear_original_bg = clrLightCoral ; color clear_darker_bg; color new_chat_original_bg = clrLightBlue ; color new_chat_darker_bg; color chart_button_bg = clrLightGreen ; color chart_button_darker_bg; bool chart_hover = false ; bool close_hover = false ; color close_original_bg = clrLightGray ; color close_darker_bg; int g_sidebarWidth = 150 ; int g_dashboardX = 10 ; int g_mainContentX = g_dashboardX + g_sidebarWidth; int g_mainY = 30 ; int g_mainWidth = 550 ; int g_dashboardWidth = g_sidebarWidth + g_mainWidth; int g_mainHeight = 0 ; int g_padding = 10 ; int g_sidePadding = 6 ; int g_textPadding = 10 ; int g_headerHeight = 40 ; int g_displayHeight = 280 ; int g_footerHeight = 180 ; int g_promptHeight = 130 ; int g_margin = 5 ; int g_buttonHeight = 36 ; int g_editHeight = 25 ; int g_lineSpacing = 2 ; int g_editW = 0 ; bool scroll_visible = false ; bool mouse_in_display = false ; int scroll_pos = 0 ; int prev_scroll_pos = - 1 ; int slider_height = 20 ; bool movingStateSlider = false ; int mlbDownX_Slider = 0 ; int mlbDownY_Slider = 0 ; int mlbDown_YD_Slider = 0 ; int g_total_height = 0 ; int g_visible_height = 0 ; bool p_scroll_visible = false ; bool mouse_in_prompt = false ; int p_scroll_pos = 0 ; int p_slider_height = 20 ; bool p_movingStateSlider = false ; int p_mlbDownX_Slider = 0 ; int p_mlbDownY_Slider = 0 ; int p_mlbDown_YD_Slider = 0 ; int p_total_height = 0 ; int p_visible_height = 0 ; color g_promptBg = clrOldLace ; string g_scaled_image_resource = "" ; string g_scaled_sidebar_resource = "" ; string g_scaled_newchat_resource = "" ; string g_scaled_clear_resource = "" ; string g_scaled_history_resource = "" ; bool dashboard_visible = true ; string dashboardObjects[ 20 ]; int objCount = 0 ;

Сначала подключаем новые определения полосы прокрутки, а затем заменяем модель ИИ на более совершенную – gpt-4o. Она потребуется для обработки более сложных данных и получения более качественных ответов при работе с чувствительными данными, такими как торговые сигналы. Впрочем, вы можете выбрать любую другую модель. Также добавляем несколько глобальных переменных для реализации новой логики. Для ясности добавлены комментарии. Теперь можно приступить к реализации. Сначала определим несколько вспомогательных функций для масштабирования изображений.

void ScaleImage( uint &pixels[], int original_width, int original_height, int new_width, int new_height) { uint scaled_pixels[]; ArrayResize (scaled_pixels, new_width * new_height); for ( int y = 0 ; y < new_height; y++) { for ( int x = 0 ; x < new_width; x++) { double original_x = ( double )x * original_width / new_width; double original_y = ( double )y * original_height / new_height; uint pixel = BicubicInterpolate(pixels, original_width, original_height, original_x, original_y); scaled_pixels[y * new_width + x] = pixel; } } ArrayResize (pixels, new_width * new_height); ArrayCopy (pixels, scaled_pixels); } uint BicubicInterpolate( uint &pixels[], int width, int height, double x, double y) { int x0 = ( int )x; int y0 = ( int )y; double fractional_x = x - x0; double fractional_y = y - y0; int x_indices[ 4 ], y_indices[ 4 ]; for ( int i = - 1 ; i <= 2 ; i++) { x_indices[i + 1 ] = MathMin ( MathMax (x0 + i, 0 ), width - 1 ); y_indices[i + 1 ] = MathMin ( MathMax (y0 + i, 0 ), height - 1 ); } uint neighborhood_pixels[ 16 ]; for ( int j = 0 ; j < 4 ; j++) { for ( int i = 0 ; i < 4 ; i++) { neighborhood_pixels[j * 4 + i] = pixels[y_indices[j] * width + x_indices[i]]; } } uchar alpha_components[ 16 ], red_components[ 16 ], green_components[ 16 ], blue_components[ 16 ]; for ( int i = 0 ; i < 16 ; i++) { GetArgb(neighborhood_pixels[i], alpha_components[i], red_components[i], green_components[i], blue_components[i]); } uchar alpha_out = ( uchar )BicubicInterpolateComponent(alpha_components, fractional_x, fractional_y); uchar red_out = ( uchar )BicubicInterpolateComponent(red_components, fractional_x, fractional_y); uchar green_out = ( uchar )BicubicInterpolateComponent(green_components, fractional_x, fractional_y); uchar blue_out = ( uchar )BicubicInterpolateComponent(blue_components, fractional_x, fractional_y); return (alpha_out << 24 ) | (red_out << 16 ) | (green_out << 8 ) | blue_out; } double BicubicInterpolateComponent( uchar &components[], double fractional_x, double fractional_y) { double weights_x[ 4 ]; double t = fractional_x; weights_x[ 0 ] = (- 0.5 * t * t * t + t * t - 0.5 * t); weights_x[ 1 ] = ( 1.5 * t * t * t - 2.5 * t * t + 1 ); weights_x[ 2 ] = (- 1.5 * t * t * t + 2 * t * t + 0.5 * t); weights_x[ 3 ] = ( 0.5 * t * t * t - 0.5 * t * t); double y_values[ 4 ]; for ( int j = 0 ; j < 4 ; j++) { y_values[j] = weights_x[ 0 ] * components[j * 4 + 0 ] + weights_x[ 1 ] * components[j * 4 + 1 ] + weights_x[ 2 ] * components[j * 4 + 2 ] + weights_x[ 3 ] * components[j * 4 + 3 ]; } double weights_y[ 4 ]; t = fractional_y; weights_y[ 0 ] = (- 0.5 * t * t * t + t * t - 0.5 * t); weights_y[ 1 ] = ( 1.5 * t * t * t - 2.5 * t * t + 1 ); weights_y[ 2 ] = (- 1.5 * t * t * t + 2 * t * t + 0.5 * t); weights_y[ 3 ] = ( 0.5 * t * t * t - 0.5 * t * t); double result = weights_y[ 0 ] * y_values[ 0 ] + weights_y[ 1 ] * y_values[ 1 ] + weights_y[ 2 ] * y_values[ 2 ] + weights_y[ 3 ] * y_values[ 3 ]; return MathMax ( 0 , MathMin ( 255 , result)); } void GetArgb( uint pixel, uchar &alpha, uchar &red, uchar &green, uchar &blue) { alpha = ( uchar )((pixel >> 24 ) & 0xFF ); red = ( uchar )((pixel >> 16 ) & 0xFF ); green = ( uchar )((pixel >> 8 ) & 0xFF ); blue = ( uchar )(pixel & 0xFF ); }

Здесь реализуются функции масштабирования изображений, обеспечивающие качественное отображение элементов в интерфейсе чата. Функция ScaleImage изменяет размеры изображений для заданных элементов интерфейса. Она создает новый массив пикселей scaled_pixels, вычисляет исходные координаты методом пропорционального отображения, применяет BicubicInterpolate для получения плавных переходов цветов пикселей, а затем копирует результат в исходный массив с помощью ArrayCopy. Функция BicubicInterpolate использует окрестность размером 4x4 пикселя. С помощью GetArgb она выделяет компоненты ARGB, а затем применяет BicubicInterpolateComponent с расчетом кубических весов для интерполяции каждого цветового канала. Это обеспечивает четкое отображение значков и логотипов на боковой и основной панелях. Теперь доработаем полосу прокрутки области промпта по аналогии с логикой прокрутки области ответа.

void CreatePromptScrollbar() { int promptX = g_mainContentX + g_sidePadding; int footerY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight + g_padding; int promptY = footerY + g_margin; int promptW = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding; int scrollbar_x = promptX + promptW - 16 ; int scrollbar_y = promptY + 16 ; int scrollbar_width = 16 ; int scrollbar_height = g_promptHeight - 2 * 16 ; int button_size = 16 ; createRecLabel(P_SCROLL_LEADER, scrollbar_x, scrollbar_y, scrollbar_width, scrollbar_height, C'220,220,220' , 1 , clrGainsboro , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER ); createRecLabel(P_SCROLL_UP_REC, scrollbar_x, promptY, scrollbar_width, button_size, clrGainsboro , 1 , clrGainsboro , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER ); createLabel(P_SCROLL_UP_LABEL, scrollbar_x + 2 , promptY + - 2 , CharToString ( 0x35 ), clrDimGray , getFontSizeByDPI( 10 ), "Webdings" , CORNER_LEFT_UPPER ); createRecLabel(P_SCROLL_DOWN_REC, scrollbar_x, promptY + g_promptHeight - button_size, scrollbar_width, button_size, clrGainsboro , 1 , clrGainsboro , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER ); createLabel(P_SCROLL_DOWN_LABEL, scrollbar_x + 2 , promptY + g_promptHeight - button_size + - 2 , CharToString ( 0x36 ), clrDimGray , getFontSizeByDPI( 10 ), "Webdings" , CORNER_LEFT_UPPER ); p_slider_height = CalculatePromptSliderHeight(); createRecLabel(P_SCROLL_SLIDER, scrollbar_x, promptY + g_promptHeight - button_size - p_slider_height, scrollbar_width, p_slider_height, clrSilver , 1 , clrGainsboro , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER ); } void DeletePromptScrollbar() { ObjectDelete ( 0 , P_SCROLL_LEADER); ObjectDelete ( 0 , P_SCROLL_UP_REC); ObjectDelete ( 0 , P_SCROLL_UP_LABEL); ObjectDelete ( 0 , P_SCROLL_DOWN_REC); ObjectDelete ( 0 , P_SCROLL_DOWN_LABEL); ObjectDelete ( 0 , P_SCROLL_SLIDER); } int CalculatePromptSliderHeight() { int scroll_area_height = g_promptHeight - 2 * 16 ; int slider_min_height = 20 ; if (p_total_height <= p_visible_height) return scroll_area_height; double visible_ratio = ( double )p_visible_height / p_total_height; int height = ( int ) MathFloor (scroll_area_height * visible_ratio); return MathMax (slider_min_height, height); } void UpdatePromptSliderPosition() { int promptX = g_mainContentX + g_sidePadding; int footerY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight + g_padding; int promptY = footerY + g_margin; int scrollbar_x = promptX + (g_mainWidth - 2 * g_sidePadding) - 16 ; int scrollbar_y = promptY + 16 ; int scroll_area_height = g_promptHeight - 2 * 16 ; int max_scroll = MathMax ( 0 , p_total_height - p_visible_height); if (max_scroll <= 0 ) return ; double scroll_ratio = ( double )p_scroll_pos / max_scroll; int scroll_area_y_max = scrollbar_y + scroll_area_height - p_slider_height; int scroll_area_y_min = scrollbar_y; int new_y = scroll_area_y_min + ( int )(scroll_ratio * (scroll_area_y_max - scroll_area_y_min)); new_y = MathMax (scroll_area_y_min, MathMin (new_y, scroll_area_y_max)); ObjectSetInteger ( 0 , P_SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE , new_y); } void UpdatePromptButtonColors() { int max_scroll = MathMax ( 0 , p_total_height - p_visible_height); if (p_scroll_pos == 0 ) { ObjectSetInteger ( 0 , P_SCROLL_UP_LABEL, OBJPROP_COLOR , clrSilver ); } else { ObjectSetInteger ( 0 , P_SCROLL_UP_LABEL, OBJPROP_COLOR , clrDimGray ); } if (p_scroll_pos == max_scroll) { ObjectSetInteger ( 0 , P_SCROLL_DOWN_LABEL, OBJPROP_COLOR , clrSilver ); } else { ObjectSetInteger ( 0 , P_SCROLL_DOWN_LABEL, OBJPROP_COLOR , clrDimGray ); } } void PromptScrollUp() { if (p_scroll_pos > 0 ) { p_scroll_pos = MathMax ( 0 , p_scroll_pos - 30 ); UpdatePromptDisplay(); if (p_scroll_visible) { UpdatePromptSliderPosition(); UpdatePromptButtonColors(); } } } void PromptScrollDown() { int max_scroll = MathMax ( 0 , p_total_height - p_visible_height); if (p_scroll_pos < max_scroll) { p_scroll_pos = MathMin (max_scroll, p_scroll_pos + 30 ); UpdatePromptDisplay(); if (p_scroll_visible) { UpdatePromptSliderPosition(); UpdatePromptButtonColors(); } } }

Реализуем прокручиваемую область промпта для обработки многострочного пользовательского ввода. Это устраняет прежние ограничения при отображении сложных промптов. Функция CreatePromptScrollbar создает полосу прокрутки для области промпта. Для отрисовки прямоугольников P_SCROLL_LEADER, P_SCROLL_UP_REC, P_SCROLL_DOWN_REC и P_SCROLL_SLIDER используется createRecLabel, а для создания P_SCROLL_UP_LABEL и P_SCROLL_DOWN_LABEL со стрелками Webdings – createLabel. Позиции рассчитываются на основе g_mainContentX, g_sidePadding и g_promptHeight.

Функция DeletePromptScrollbar удаляет эти объекты с помощью ObjectDelete. Функция CalculatePromptSliderHeight вычисляет p_slider_height пропорционально видимой области промпта, используя p_visible_height и p_total_height. Функция UpdatePromptSliderPosition с помощью ObjectSetInteger изменяет положение P_SCROLL_SLIDER в зависимости от относительного значения p_scroll_pos. Функция UpdatePromptButtonColors переключает цвета P_SCROLL_UP_LABEL и P_SCROLL_DOWN_LABEL между clrSilver и clrDimGray, обозначая возможность прокрутки. Наконец, функции PromptScrollUp и PromptScrollDown изменяют p_scroll_pos на 30 пикселей, вызывают UpdatePromptDisplay и обновляют отображение полосы прокрутки, если p_scroll_visible равно true. Это обеспечивает плавную навигацию по многострочному вводу в интерфейсе.

После реализации логики прокрутки нужно создать контейнер промпта, в котором будет размещено поле редактирования. Само поле редактирования по-прежнему ограничено 63 символами, но это ограничение можно обойти, объединяя введенные фрагменты текста. Поэтому требуется более крупный контейнер для промпта. Проблема в том, что после завершения редактирования введенный текст будет добавляться построчно. Нужно сделать интерфейс интуитивно понятным, чтобы ввод текста воспринимался как продолжение абзаца. Для этого текст добавляется к предыдущему абзацу. Однако возникает другая проблема: иногда требуется начать новый абзац. Чтобы решить эту проблему, вместо ввода команд

или

ewLine для переноса строки используем уникальную комбинацию – две точки (".."). Если такая комбинация встречается во введенном тексте, она интерпретируется как команда новой строки. Это лишь произвольно выбранная комбинация; при необходимости ее можно заменить любой другой – как вам будет удобнее. Теперь реализуем логику для этого.

int SplitOnString( string inputText, string delim, string &result[]) { ArrayResize (result, 0 ); int pos = 0 ; int delim_len = StringLen (delim); while ( true ) { int found = StringFind (inputText, delim, pos); if (found == - 1 ) { string part = StringSubstr (inputText, pos); if ( StringLen (part) > 0 || ArraySize (result) > 0 ) { int size = ArraySize (result); ArrayResize (result, size + 1 ); result[size] = part; } break ; } string part = StringSubstr (inputText, pos, found - pos); int size = ArraySize (result); ArrayResize (result, size + 1 ); result[size] = part; pos = found + delim_len; } return ArraySize (result); } string ReplaceExactDoublePeriods( string text) { string result = "" ; int len = StringLen (text); for ( int i = 0 ; i < len; i++) { if (i + 1 < len && StringGetCharacter (text, i) == '.' && StringGetCharacter (text, i + 1 ) == '.' ) { bool preceded = (i > 0 && StringGetCharacter (text, i - 1 ) == '.' ); bool followed = (i + 2 < len && StringGetCharacter (text, i + 2 ) == '.' ); if (!preceded && !followed) { result += "

" ; i++; } else { result += "." ; } } else { result += StringSubstr (text, i, 1 ); } } return result; } void CreatePlaceholder() { if ( ObjectFind ( 0 , "ChatGPT_PromptPlaceholder" ) < 0 && StringLen (currentPrompt) == 0 ) { int placeholderFontSize = 10 ; string placeholderFont = "Arial" ; int lineHeight = TextGetHeight( "A" , placeholderFont, placeholderFontSize); int footerY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight + g_padding; int promptY = footerY + g_margin; int editY = promptY + g_promptHeight - g_editHeight - 5 ; int editX = g_mainContentX + g_sidePadding + g_textPadding; int labelY = editY + (g_editHeight - lineHeight) / 2 ; createLabel( "ChatGPT_PromptPlaceholder" , editX + 2 , labelY, "Type your prompt here..." , clrGray , placeholderFontSize, placeholderFont, CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); ChartRedraw (); } } void DeletePlaceholder() { if ( ObjectFind ( 0 , "ChatGPT_PromptPlaceholder" ) >= 0 ) { ObjectDelete ( 0 , "ChatGPT_PromptPlaceholder" ); ChartRedraw (); } }

Для улучшения обработки многострочного ввода определяем функцию SplitOnString. Она разделяет входной текст на массив по заданному разделителю, использует StringFind и StringSubstr для извлечения фрагментов, а ArrayResize – для их хранения. Это позволяет точно разбирать историю диалога. Функция ReplaceExactDoublePeriods с помощью StringGetCharacter преобразует две точки в переносы строк. Она отличает именно такую комбинацию от других последовательностей точек, обеспечивая корректное многострочное отображение и устраняя прежние ограничения. Эта комбинация выбрана, чтобы одна точка и многоточие интерпретировались иначе.

Когда currentPrompt пуст, функция CreatePlaceholder с помощью createLabel добавляет в область промпта метку ChatGPT_PromptPlaceholder и выравнивает ее через TextGetHeight. После ввода текста функция DeletePlaceholder удаляет метку с помощью ObjectDelete. Это обеспечивает чистый и интуитивно понятный ввод промпта. Хорошая практика разработки – регулярно компилировать код и тестировать промежуточный результат, чтобы ничего не упустить. Теперь создадим основную панель и вызовем функции для обновления основной области отображения и добавления области промпта. Расширим основной фоновый контейнер, чтобы разместить в нем левую боковую панель.

void CreateDashboard() { objCount = 0 ; g_mainHeight = g_headerHeight + 2 * g_padding + g_displayHeight + g_footerHeight; int displayX = g_mainContentX + g_sidePadding; int displayY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding; int displayW = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding; int footerY = displayY + g_displayHeight + g_padding; int promptY = footerY + g_margin; int buttonsY = promptY + g_promptHeight + g_margin; int buttonW = 140 ; int chartX = g_mainContentX + g_sidePadding; int sendX = g_mainContentX + g_mainWidth - g_sidePadding - buttonW; dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_MainContainer" ; createRecLabel( "ChatGPT_MainContainer" , g_mainContentX, g_mainY, g_mainWidth, g_mainHeight, clrWhite , 1 , clrLightGray ); dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_HeaderBg" ; createRecLabel( "ChatGPT_HeaderBg" , g_mainContentX, g_mainY, g_mainWidth, g_headerHeight, clrWhiteSmoke , 0 , clrNONE ); string logo_resource = ( StringLen (g_scaled_image_resource) > 0 ) ? g_scaled_image_resource : resourceImg; dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_HeaderLogo" ; createBitmapLabel( "ChatGPT_HeaderLogo" , g_mainContentX + g_sidePadding, g_mainY + (g_headerHeight - 40 )/ 2 , 104 , 40 , logo_resource, clrWhite , CORNER_LEFT_UPPER ); string title = "ChatGPT AI EA" ; string titleFont = "Arial Rounded MT Bold" ; int titleSize = 14 ; TextSetFont (titleFont, titleSize); uint titleWid, titleHei; TextGetSize (title, titleWid, titleHei); int titleY = g_mainY + (g_headerHeight - ( int )titleHei) / 2 - 4 ; int titleX = g_mainContentX + g_sidePadding + 104 + 5 ; dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_TitleLabel" ; createLabel( "ChatGPT_TitleLabel" , titleX, titleY, title, clrDarkSlateGray , titleSize, titleFont, CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); string dateStr = TimeToString ( TimeTradeServer (), TIME_MINUTES ); string dateFont = "Arial" ; int dateSize = 12 ; TextSetFont (dateFont, dateSize); uint dateWid, dateHei; TextGetSize (dateStr, dateWid, dateHei); int dateX = g_mainContentX + g_mainWidth / 2 - ( int )(dateWid / 2 ) + 20 ; int dateY = g_mainY + (g_headerHeight - ( int )dateHei) / 2 - 4 ; dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_DateLabel" ; createLabel( "ChatGPT_DateLabel" , dateX, dateY, dateStr, clrSlateGray , dateSize, dateFont, CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); int closeWidth = 100 ; int closeX = g_mainContentX + g_mainWidth - closeWidth - g_sidePadding; int closeY = g_mainY + 4 ; dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_CloseButton" ; createButton( "ChatGPT_CloseButton" , closeX, closeY, closeWidth, g_headerHeight - 8 , "Close" , clrWhite , 11 , close_original_bg, clrGray ); dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_ResponseBg" ; createRecLabel( "ChatGPT_ResponseBg" , displayX, displayY, displayW, g_displayHeight, clrWhite , 1 , clrGainsboro , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID ); dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_FooterBg" ; createRecLabel( "ChatGPT_FooterBg" , g_mainContentX, footerY, g_mainWidth, g_footerHeight, clrGainsboro , 0 , clrNONE ); dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_PromptBg" ; createRecLabel( "ChatGPT_PromptBg" , displayX, promptY, displayW, g_promptHeight, g_promptBg, 1 , g_promptBg, BORDER_FLAT , STYLE_SOLID ); int editY = promptY + g_promptHeight - g_editHeight - 5 ; int editX = displayX + g_textPadding; g_editW = displayW - 2 * g_textPadding; dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_PromptEdit" ; createEdit( "ChatGPT_PromptEdit" , editX, editY, g_editW, g_editHeight, "" , clrBlack , 13 , DarkenColor(g_promptBg, 0.93 ), DarkenColor(g_promptBg, 0.87 ), "Calibri" ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_PromptEdit" , OBJPROP_BORDER_TYPE , BORDER_FLAT ); dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_GetChartButton" ; createButton( "ChatGPT_GetChartButton" , chartX, buttonsY, buttonW, g_buttonHeight, "Get Chart Data" , clrWhite , 11 , chart_button_bg, clrDarkGreen ); dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_SendPromptButton" ; createButton( "ChatGPT_SendPromptButton" , sendX, buttonsY, buttonW, g_buttonHeight, "Send Prompt" , clrWhite , 11 , button_original_bg, clrDarkBlue ); ChartRedraw (); } int OnInit () { button_darker_bg = DarkenColor(button_original_bg); clear_darker_bg = DarkenColor(clear_original_bg); new_chat_darker_bg = DarkenColor(new_chat_original_bg); chart_button_darker_bg = DarkenColor(chart_button_bg); close_darker_bg = DarkenColor(close_original_bg); logFileHandle = FileOpen (LogFileName, FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_TXT ); if (logFileHandle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to open log file: " , GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } FileSeek (logFileHandle, 0 , SEEK_END ); uint img_pixels[]; uint orig_width = 0 , orig_height = 0 ; bool image_loaded = ResourceReadImage (resourceImg, img_pixels, orig_width, orig_height); if (image_loaded && orig_width > 0 && orig_height > 0 ) { ScaleImage(img_pixels, ( int )orig_width, ( int )orig_height, 104 , 40 ); g_scaled_image_resource = "::ChatGPT_HeaderImageScaled" ; if ( ResourceCreate (g_scaled_image_resource, img_pixels, 104 , 40 , 0 , 0 , 104 , COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Scaled image resource created successfully" ); } else { Print ( "Failed to create scaled image resource" ); } } else { Print ( "Failed to load original image resource" ); } uint img_pixels_logo[]; uint orig_width_logo = 0 , orig_height_logo = 0 ; bool image_loaded_logo = ResourceReadImage (resourceImgLogo, img_pixels_logo, orig_width_logo, orig_height_logo); if (image_loaded_logo && orig_width_logo > 0 && orig_height_logo > 0 ) { ScaleImage(img_pixels_logo, ( int )orig_width_logo, ( int )orig_height_logo, 81 , 81 ); g_scaled_sidebar_resource = "::ChatGPT_SidebarImageScaled" ; if ( ResourceCreate (g_scaled_sidebar_resource, img_pixels_logo, 81 , 81 , 0 , 0 , 81 , COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Scaled sidebar image resource created successfully" ); } else { Print ( "Failed to create scaled sidebar image resource" ); } } else { Print ( "Failed to load sidebar image resource" ); } uint img_pixels_newchat[]; uint orig_width_newchat = 0 , orig_height_newchat = 0 ; bool image_loaded_newchat = ResourceReadImage (resourceNewChat, img_pixels_newchat, orig_width_newchat, orig_height_newchat); if (image_loaded_newchat && orig_width_newchat > 0 && orig_height_newchat > 0 ) { ScaleImage(img_pixels_newchat, ( int )orig_width_newchat, ( int )orig_height_newchat, 30 , 30 ); g_scaled_newchat_resource = "::ChatGPT_NewChatIconScaled" ; if ( ResourceCreate (g_scaled_newchat_resource, img_pixels_newchat, 30 , 30 , 0 , 0 , 30 , COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Scaled new chat icon resource created successfully" ); } else { Print ( "Failed to create scaled new chat icon resource" ); } } else { Print ( "Failed to load new chat icon resource" ); } uint img_pixels_clear[]; uint orig_width_clear = 0 , orig_height_clear = 0 ; bool image_loaded_clear = ResourceReadImage (resourceClear, img_pixels_clear, orig_width_clear, orig_height_clear); if (image_loaded_clear && orig_width_clear > 0 && orig_height_clear > 0 ) { ScaleImage(img_pixels_clear, ( int )orig_width_clear, ( int )orig_height_clear, 30 , 30 ); g_scaled_clear_resource = "::ChatGPT_ClearIconScaled" ; if ( ResourceCreate (g_scaled_clear_resource, img_pixels_clear, 30 , 30 , 0 , 0 , 30 , COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Scaled clear icon resource created successfully" ); } else { Print ( "Failed to create scaled clear icon resource" ); } } else { Print ( "Failed to load clear icon resource" ); } uint img_pixels_history[]; uint orig_width_history = 0 , orig_height_history = 0 ; bool image_loaded_history = ResourceReadImage (resourceHistory, img_pixels_history, orig_width_history, orig_height_history); if (image_loaded_history && orig_width_history > 0 && orig_height_history > 0 ) { ScaleImage(img_pixels_history, ( int )orig_width_history, ( int )orig_height_history, 30 , 30 ); g_scaled_history_resource = "::ChatGPT_HistoryIconScaled" ; if ( ResourceCreate (g_scaled_history_resource, img_pixels_history, 30 , 30 , 0 , 0 , 30 , COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Scaled history icon resource created successfully" ); } else { Print ( "Failed to create scaled history icon resource" ); } } else { Print ( "Failed to load history icon resource" ); } g_mainHeight = g_headerHeight + 2 * g_padding + g_displayHeight + g_footerHeight; createRecLabel( "ChatGPT_DashboardBg" , g_dashboardX, g_mainY, g_dashboardWidth, g_mainHeight, clrWhite , 1 , clrLightGray ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_DashboardBg" , OBJPROP_ZORDER , 0 ); createRecLabel( "ChatGPT_SidebarBg" , g_dashboardX+ 2 , g_mainY+ 2 , g_sidebarWidth - 2 - 1 , g_mainHeight - 2 - 2 , clrGainsboro , 1 , clrNONE ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_SidebarBg" , OBJPROP_ZORDER , 0 ); CreateDashboard(); UpdateResponseDisplay(); CreatePlaceholder(); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Сначала расширим функцию CreateDashboard, формирующую основной интерфейс. Она рассчитывает размеры макета с помощью g_mainContentX, g_sidePadding, g_headerHeight, g_displayHeight и g_footerHeight, увеличивает ширину ChatGPT_MainContainer, а также создает ChatGPT_HeaderBg и ChatGPT_FooterBg через createRecLabel. Масштабируемый логотип в заголовке ChatGPT_HeaderLogo создается с помощью createBitmapLabel на основе g_scaled_image_resource или resourceImg, а заголовок ChatGPT_TitleLabel и метка времени ChatGPT_DateLabel – с помощью createLabel. Функция также создает поле ChatGPT_PromptEdit через createEdit, кнопку ChatGPT_GetChartButton для получения рыночных данных, кнопку ChatGPT_SendPromptButton для отправки промптов и кнопку ChatGPT_CloseButton для скрытия основной панели. Имена объектов сохраняются в dashboardObjects для дальнейшего управления.

Обработчик события OnInit инициализирует программу: задает более темные цвета кнопок с помощью DarkenColor, открывает файл журнала ChatGPT_EA_Log.txt через FileOpen и масштабирует растровые ресурсы AI MQL5.bmp, AI LOGO.bmp, AI NEW CHAT.bmp, AI CLEAR.bmp и AI HISTORY.bmp с помощью ScaleImage и ResourceCreate. Затем через CreateDashboard, UpdateResponseDisplay и CreatePlaceholder настраивается основная панель, а через ChartSetInteger включаются события мыши для дальнейшего взаимодействия с интерфейсом. После компиляции получаем следующий результат.

Теперь, когда область отображения обновлена, получим данные графика, выведем их в области промпта и отправим на анализ. Для работы с критически важными данными потребуется улучшить обработку UTF-8 и ведение журнала. Этот журнал впоследствии можно удалить, но пока он позволит точно отслеживать выполняемые действия и устранять возможные проблемы. Начнем с функции обновления области промпта, использующей подход, аналогичный обновлению области ответа.

void UpdatePromptDisplay() { int total = ObjectsTotal ( 0 , 0 , - 1 ); for ( int j = total - 1 ; j >= 0 ; j--) { string name = ObjectName ( 0 , j, 0 , - 1 ); if ( StringFind (name, "ChatGPT_PromptLine_" ) == 0 ) { ObjectDelete ( 0 , name); } } int promptX = g_mainContentX + g_sidePadding; int footerY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight + g_padding; int promptY = footerY + g_margin; int textX = promptX + g_textPadding; int textY = promptY + g_textPadding; int editY = promptY + g_promptHeight - g_editHeight - 5 ; int fullMaxWidth = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding - 2 * g_textPadding; int visibleHeight = editY - textY - g_textPadding - g_margin; if (currentPrompt == "" ) { p_total_height = 0 ; p_visible_height = visibleHeight; if (p_scroll_visible) { DeletePromptScrollbar(); p_scroll_visible = false ; } ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_PromptEdit" , OBJPROP_XSIZE , g_editW); ChartRedraw (); return ; } string font = "Arial" ; int fontSize = 10 ; int lineHeight = TextGetHeight( "A" , font, fontSize); int adjustedLineHeight = lineHeight + g_lineSpacing; p_visible_height = visibleHeight; string wrappedLines[]; WrapText(currentPrompt, font, fontSize, fullMaxWidth, wrappedLines); int totalLines = ArraySize (wrappedLines); int totalHeight = totalLines * adjustedLineHeight; bool need_scroll = totalHeight > visibleHeight; bool should_show_scrollbar = false ; int reserved_width = 0 ; if (ScrollbarMode != SCROLL_WHEEL_ONLY) { should_show_scrollbar = need_scroll && (ScrollbarMode == SCROLL_DYNAMIC_ALWAYS || (ScrollbarMode == SCROLL_DYNAMIC_HOVER && mouse_in_prompt)); if (should_show_scrollbar) { reserved_width = 16 ; } } if (reserved_width > 0 ) { WrapText(currentPrompt, font, fontSize, fullMaxWidth - reserved_width, wrappedLines); totalLines = ArraySize (wrappedLines); totalHeight = totalLines * adjustedLineHeight; } p_total_height = totalHeight; bool prev_p_scroll_visible = p_scroll_visible; p_scroll_visible = should_show_scrollbar; if (p_scroll_visible != prev_p_scroll_visible) { if (p_scroll_visible) { CreatePromptScrollbar(); } else { DeletePromptScrollbar(); } } ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_PromptEdit" , OBJPROP_XSIZE , g_editW - reserved_width); int max_scroll = MathMax ( 0 , totalHeight - visibleHeight); if (p_scroll_pos > max_scroll) p_scroll_pos = max_scroll; if (p_scroll_pos < 0 ) p_scroll_pos = 0 ; if (p_scroll_visible) { p_slider_height = CalculatePromptSliderHeight(); ObjectSetInteger ( 0 , P_SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE , p_slider_height); UpdatePromptSliderPosition(); UpdatePromptButtonColors(); } int currentY = textY - p_scroll_pos; int endY = textY + visibleHeight; int startLineIndex = 0 ; int currentHeight = 0 ; for ( int line = 0 ; line < totalLines; line++) { if (currentHeight >= p_scroll_pos) { startLineIndex = line; currentY = textY + (currentHeight - p_scroll_pos); break ; } currentHeight += adjustedLineHeight; } int numVisibleLines = 0 ; int visibleHeightUsed = 0 ; for ( int line = startLineIndex; line < totalLines; line++) { if (visibleHeightUsed + adjustedLineHeight > visibleHeight) break ; visibleHeightUsed += adjustedLineHeight; numVisibleLines++; } int textX_pos = textX; int maxTextX = g_mainContentX + g_mainWidth - g_sidePadding - g_textPadding - reserved_width; color textCol = clrBlack ; for ( int li = 0 ; li < numVisibleLines; li++) { int lineIndex = startLineIndex + li; if (lineIndex >= totalLines) break ; string line = wrappedLines[lineIndex]; string display_line = line; if (line == " " ) { display_line = " " ; textCol = clrWhite ; } string lineName = "ChatGPT_PromptLine_" + IntegerToString (lineIndex); if (currentY >= textY && currentY < endY) { createLabel(lineName, textX_pos, currentY, display_line, textCol, fontSize, font, CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); } currentY += adjustedLineHeight; } ChartRedraw (); }

Здесь реализуется функция UpdatePromptDisplay для отображения многострочных пользовательских промптов. Это обеспечивает плавную отрисовку и прокрутку. Функция удаляет существующие объекты ChatGPT_PromptLine_ с помощью функций ObjectsTotal и ObjectDelete. Затем рассчитываются параметры размещения области промпта с помощью g_mainContentX, g_sidePadding, g_promptHeight и g_textPadding. Если currentPrompt пуст, функция сбрасывает p_total_height, задает p_visible_height, удаляет полосу прокрутки с помощью DeletePromptScrollbar и регулирует ширину ChatGPT_PromptEdit через ObjectSetInteger.

Для непустых промптов текст разбивается на строки с помощью ранее определенной функции WrapText, а p_total_height вычисляется на основе adjustedLineHeight. Полоса прокрутки динамически отображается или скрывается в зависимости от ScrollbarMode и mouse_in_prompt; при необходимости с помощью reserved_width резервируется место для нее. Видимые строки выводятся как метки ChatGPT_PromptLine_ через createLabel, их позиции обновляются с учетом p_scroll_pos, а ChartRedraw перерисовывает график. Для добавления данных графика в промпт реализуем следующую функцию.

string PeriodToString( ENUM_TIMEFRAMES period) { switch (period) { case PERIOD_M1 : return "M1" ; case PERIOD_M5 : return "M5" ; case PERIOD_M15 : return "M15" ; case PERIOD_M30 : return "M30" ; case PERIOD_H1 : return "H1" ; case PERIOD_H4 : return "H4" ; case PERIOD_D1 : return "D1" ; case PERIOD_W1 : return "W1" ; case PERIOD_MN1 : return "MN1" ; default : return IntegerToString (period); } } void GetAndAppendChartData() { string symbol = Symbol (); ENUM_TIMEFRAMES tf = ( ENUM_TIMEFRAMES ) _Period ; string timeframe = PeriodToString(tf); long visibleBarsLong = ChartGetInteger ( 0 , CHART_VISIBLE_BARS ); int visibleBars = ( int )visibleBarsLong; MqlRates rates[]; int copied = CopyRates (symbol, tf, 0 , MaxChartBars, rates); if (copied != MaxChartBars) { Print ( "Failed to copy rates: " , GetLastError ()); return ; } ArraySetAsSeries (rates, true ); string data = "Chart Details: Symbol=" + symbol + ", Timeframe=" + timeframe + ", Visible Bars=" + IntegerToString (visibleBars) + "

" ; data += "Recent Bars Data (Bar 1 is latest):

" ; for ( int i = 0 ; i < copied; i++) { data += "Bar " + IntegerToString (i + 1 ) + ": Date=" + TimeToString (rates[i].time, TIME_DATE | TIME_MINUTES ) + ", Open=" + DoubleToString (rates[i].open, _Digits ) + ", High=" + DoubleToString (rates[i].high, _Digits ) + ", Low=" + DoubleToString (rates[i].low, _Digits ) + ", Close=" + DoubleToString (rates[i].close, _Digits ) + ", Volume=" + IntegerToString (( int )rates[i].tick_volume) + "

" ; } Print ( "Chart data appended to prompt:

" + data); FileWrite (logFileHandle, "Chart data appended to prompt:

" + data); string fileName = "candlesticksdata.txt" ; int handle = FileOpen (fileName, FILE_WRITE | FILE_TXT | FILE_ANSI ); if (handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to open file for writing: " , GetLastError ()); return ; } FileWriteString (handle, data); FileClose (handle); handle = FileOpen (fileName, FILE_READ | FILE_TXT | FILE_ANSI ); if (handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to open file for reading: " , GetLastError ()); return ; } string fileContent = "" ; while (! FileIsEnding (handle)) { fileContent += FileReadString (handle) + "

" ; } FileClose (handle); if ( StringLen (currentPrompt) > 0 ) { currentPrompt += "

" ; } currentPrompt += fileContent; DeletePlaceholder(); UpdatePromptDisplay(); p_scroll_pos = MathMax ( 0 , p_total_height - p_visible_height); if (p_scroll_visible) { UpdatePromptSliderPosition(); UpdatePromptButtonColors(); } ChartRedraw (); }

Для интеграции данных графика определяем функцию PeriodToString. Она с помощью оператора switch преобразует значения перечисления таймфреймов, такие как PERIOD_M1 и PERIOD_H1, в читаемые строки M1 и H1. Затем определяем функцию GetAndAppendChartData. Она получает символ текущего графика через Symbol, таймфрейм через _Period и число видимых баров через ChartGetInteger, а затем с помощью CopyRates загружает данные последних баров в массив MqlRates. Значения цен открытия, максимума, минимума, закрытия и объема форматируются в строку функциями TimeToString и DoubleToString.

Данные записываются в журнал, сохраняются в файл candlesticksdata.txt через FileWriteString и затем считываются с помощью FileReadString. После этого они добавляются в currentPrompt для обработки ИИ и отображаются в области промпта через DeletePlaceholder и UpdatePromptDisplay. Внешний вид полосы прокрутки обновляют функции UpdatePromptSliderPosition и UpdatePromptButtonColors. Благодаря этому, когда мы нажимаем кнопку отправки данных графика, они сначала загружаются и сохраняются, как показано ниже.

Сообщения будут формироваться из истории диалога, поэтому функцию нужно доработать с учетом нового формата данных графика, отправляемых ИИ. Для этого необходимо учитывать все содержимое между ролями.

string BuildMessagesFromHistory( string newPrompt) { string lines[]; int numLines = StringSplit (conversationHistory, '

' , lines); string messages = "[" ; string currentRole = "" ; string currentContent = "" ; for ( int i = 0 ; i < numLines; i++) { string line = lines[i]; string trimmed = line; StringTrimLeft (trimmed); StringTrimRight (trimmed); if ( StringLen (trimmed) == 0 || IsTimestamp(trimmed)) continue ; if ( StringFind (trimmed, "You: " ) == 0 ) { if (currentRole != "" ) { string roleJson = (currentRole == "User" ) ? "user" : "assistant" ; messages += "{\"role\":\"" + roleJson + "\",\"content\":\"" + JsonEscape(currentContent) + "\"}," ; } currentRole = "User" ; currentContent = StringSubstr (line, StringFind (line, "You: " ) + 5 ); } else if ( StringFind (trimmed, "AI: " ) == 0 ) { if (currentRole != "" ) { string roleJson = (currentRole == "User" ) ? "user" : "assistant" ; messages += "{\"role\":\"" + roleJson + "\",\"content\":\"" + JsonEscape(currentContent) + "\"}," ; } currentRole = "AI" ; currentContent = StringSubstr (line, StringFind (line, "AI: " ) + 4 ); } else if (currentRole != "" ) { currentContent += "

" + line; } } if (currentRole != "" ) { string roleJson = (currentRole == "User" ) ? "user" : "assistant" ; messages += "{\"role\":\"" + roleJson + "\",\"content\":\"" + JsonEscape(currentContent) + "\"}," ; } messages += "{\"role\":\"user\",\"content\":\"" + JsonEscape(newPrompt) + "\"}]" ; return messages; }

Дорабатываем функцию BuildMessagesFromHistory для форматирования данных диалога в запросы к OpenAI API. Строка conversationHistory разбивается на строки с помощью StringSplit с разделителем переноса строки. Затем каждая строка обрабатывается функциями StringTrimLeft и StringTrimRight для удаления пробельных символов; пустые строки и строки с отметками времени, определяемые IsTimestamp, пропускаются. С помощью StringFind определяются сообщения пользователя, начинающиеся со строкового литерала "You: ", и сообщения ИИ, начинающиеся с "AI: ". Содержимое извлекается через StringSubstr, а затем формируется JSON-массив messages: каждое сообщение добавляется как JSON-объект с ролью "user" или "assistant", а его содержимое экранируется с помощью JsonEscape. Новый промпт добавляется как последнее сообщение пользователя. Теперь обновим боковую панель, добавив необходимые элементы и поддержку сохранения истории чатов между сеансами. Сначала определим логику чата, необходимую для отображения полной навигационной панели.

struct Chat { int id; string title; string history; }; Chat chats[]; int current_chat_id = - 1 ; string current_title = "" ; string chatsFileName = "ChatGPT_Chats.txt" ; string EncodeID( int id) { string chars = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" ; string res = "" ; if (id == 0 ) return "0" ; while (id > 0 ) { res = StringSubstr (chars, id % 62 , 1 ) + res; id /= 62 ; } return res; } int DecodeID( string enc) { string chars = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" ; int id = 0 ; for ( int i = 0 ; i < StringLen (enc); i++) { id = id * 62 + StringFind (chars, StringSubstr (enc, i, 1 )); } return id; } void LoadChats() { if (! FileIsExist (chatsFileName)) { CreateNewChat(); return ; } int handle = FileOpen (chatsFileName, FILE_READ | FILE_BIN ); if (handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to load chats: " , GetLastError ()); CreateNewChat(); return ; } int file_size = ( int ) FileSize (handle); uchar encoded_file[]; ArrayResize (encoded_file, file_size); FileReadArray (handle, encoded_file, 0 , file_size); FileClose (handle); uchar empty_key[]; uchar key[ 32 ]; uchar api_bytes[]; StringToCharArray (OpenAI_API_Key, api_bytes); uchar hash[]; CryptEncode ( CRYPT_HASH_SHA256 , api_bytes, empty_key, hash); ArrayCopy (key, hash, 0 , 0 , 32 ); uchar decoded_aes[]; int res_dec = CryptDecode ( CRYPT_AES256 , encoded_file, key, decoded_aes); if (res_dec <= 0 ) { Print ( "Failed to decrypt chats: " , GetLastError ()); CreateNewChat(); return ; } uchar decoded_zip[]; int res_zip = CryptDecode ( CRYPT_ARCH_ZIP , decoded_aes, empty_key, decoded_zip); if (res_zip <= 0 ) { Print ( "Failed to decompress chats: " , GetLastError ()); CreateNewChat(); return ; } string jsonStr = CharArrayToString (decoded_zip); char charArray[]; int len = StringToCharArray (jsonStr, charArray, 0 , WHOLE_ARRAY , CP_UTF8 ); JsonValue json; int index = 0 ; if (!json.DeserializeFromArray(charArray, len, index)) { Print ( "Failed to parse chats JSON" ); CreateNewChat(); return ; } if (json.m_type != JsonArray) { Print ( "Chats JSON not an array" ); CreateNewChat(); return ; } int size = ArraySize (json.m_children); ArrayResize (chats, size); int max_id = 0 ; for ( int i = 0 ; i < size; i++) { JsonValue obj = json.m_children[i]; chats[i].id = ( int )obj[ "id" ].ToInteger(); chats[i].title = obj[ "title" ].ToString(); chats[i].history = obj[ "history" ].ToString(); max_id = MathMax (max_id, chats[i].id); } if (size > 0 ) { current_chat_id = chats[size - 1 ].id; current_title = chats[size - 1 ].title; conversationHistory = chats[size - 1 ].history; } else { CreateNewChat(); } } void SaveChats() { JsonValue jsonArr; jsonArr.m_type = JsonArray; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (chats); i++) { JsonValue obj; obj.m_type = JsonObject; obj[ "id" ] = chats[i].id; obj[ "title" ] = chats[i].title; obj[ "history" ] = chats[i].history; jsonArr.AddChild(obj); } string jsonStr = jsonArr.SerializeToString(); uchar data[]; StringToCharArray (jsonStr, data); uchar empty_key[]; uchar zipped[]; int res_zip = CryptEncode ( CRYPT_ARCH_ZIP , data, empty_key, zipped); if (res_zip <= 0 ) { Print ( "Failed to compress chats: " , GetLastError ()); return ; } uchar key[ 32 ]; uchar api_bytes[]; StringToCharArray (OpenAI_API_Key, api_bytes); uchar hash[]; CryptEncode ( CRYPT_HASH_SHA256 , api_bytes, empty_key, hash); ArrayCopy (key, hash, 0 , 0 , 32 ); uchar encoded[]; int res_enc = CryptEncode ( CRYPT_AES256 , zipped, key, encoded); if (res_enc <= 0 ) { Print ( "Failed to encrypt chats: " , GetLastError ()); return ; } int handle = FileOpen (chatsFileName, FILE_WRITE | FILE_BIN ); if (handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to save chats: " , GetLastError ()); return ; } FileWriteArray (handle, encoded, 0 , res_enc); FileClose (handle); } int GetChatIndex( int id) { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (chats); i++) { if (chats[i].id == id) return i; } return - 1 ; } void CreateNewChat() { int max_id = 0 ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (chats); i++) { max_id = MathMax (max_id, chats[i].id); } int new_id = max_id + 1 ; int size = ArraySize (chats); ArrayResize (chats, size + 1 ); chats[size].id = new_id; chats[size].title = "Chat " + IntegerToString (new_id); chats[size].history = "" ; current_chat_id = new_id; current_title = chats[size].title; conversationHistory = "" ; SaveChats(); UpdateSidebarDynamic(); UpdateResponseDisplay(); UpdatePromptDisplay(); CreatePlaceholder(); ChartRedraw (); } void UpdateCurrentHistory() { int idx = GetChatIndex(current_chat_id); if (idx >= 0 ) { chats[idx].history = conversationHistory; chats[idx].title = current_title; SaveChats(); } }

Здесь реализуются сохранение истории чатов между сеансами и управление сохраненными чатами. Это позволит обновить боковую панель и перемещаться по сохраненным чатам. Определяем структуру Chat для хранения id, title и history каждого чата. Для отслеживания активного сеанса используются массив chats, переменные current_chat_id и current_title, а переменной chatsFileName присваивается имя файла ChatGPT_Chats.txt. Функции EncodeID и DecodeID преобразуют идентификаторы чатов в формат base62 и обратно, используя набор символов и StringSubstr. Это обеспечивает компактное отображение на боковой панели. Функция LoadChats считывает чаты из файла ChatGPT_Chats.txt через FileOpen. Данные расшифровываются функцией CryptDecode с применением CRYPT_AES256 и ключа, полученного из OpenAI_API_Key через CryptEncode с CRYPT_HASH_SHA256, затем распаковываются методом CRYPT_ARCH_ZIP. После разбора JSON функцией DeserializeFromArray заполняется массив chats; при ошибке вызывается CreateNewChat.

Функция SaveChats сериализует массив chats в JSON с помощью SerializeToString, сжимает его через CryptEncode с методом CRYPT_ARCH_ZIP, шифрует с помощью CRYPT_AES256 и записывает в файл ChatGPT_Chats.txt через FileWriteArray. Реализуем GetChatIndex для поиска чата по ID с помощью ArraySize и CreateNewChat для инициализации новых чатов с возрастающими ID. При этом обновляются current_chat_id, current_title и conversationHistory, данные сохраняются через SaveChats, а интерфейс обновляется функциями UpdateSidebarDynamic, UpdateResponseDisplay и UpdatePromptDisplay.

Функция UpdateCurrentHistory обновляет history и title текущего чата в массиве chats и сохраняет данные в файл. Благодаря этому история чатов сохраняется между сеансами и остается доступной в боковой панели. Подход к кодированию и декодированию можно выбрать самостоятельно. Здесь выбран наиболее простой вариант. Теперь, когда эти функции готовы, можно определить логику обновления боковой панели.

void UpdateSidebarDynamic() { int total = ObjectsTotal ( 0 , 0 , - 1 ); for ( int j = total - 1 ; j >= 0 ; j--) { string name = ObjectName ( 0 , j, 0 , - 1 ); if ( StringFind (name, "ChatGPT_NewChatButton" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_ClearButton" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_HistoryButton" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_ChatLabel_" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_ChatBg_" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_SidebarLogo" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_NewChatIcon" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_NewChatLabel" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_ClearIcon" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_ClearLabel" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_HistoryIcon" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_HistoryLabel" ) == 0 ) { ObjectDelete ( 0 , name); } } int sidebarX = g_dashboardX; int itemY = g_mainY + 10 ; string sidebar_logo_resource = ( StringLen (g_scaled_sidebar_resource) > 0 ) ? g_scaled_sidebar_resource : resourceImgLogo; createBitmapLabel( "ChatGPT_SidebarLogo" , sidebarX + (g_sidebarWidth - 81 )/ 2 , itemY, 81 , 81 , sidebar_logo_resource, clrWhite , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_SidebarLogo" , OBJPROP_ZORDER , 1 ); itemY += 81 + 10 ; createButton( "ChatGPT_NewChatButton" , sidebarX + 5 , itemY, g_sidebarWidth - 10 , g_buttonHeight, "" , clrWhite , 11 , new_chat_original_bg, clrRoyalBlue ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_NewChatButton" , OBJPROP_ZORDER , 1 ); string newchat_icon_resource = ( StringLen (g_scaled_newchat_resource) > 0 ) ? g_scaled_newchat_resource : resourceNewChat; createBitmapLabel( "ChatGPT_NewChatIcon" , sidebarX + 5 + 10 , itemY + (g_buttonHeight - 30 )/ 2 , 30 , 30 , newchat_icon_resource, clrNONE , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_NewChatIcon" , OBJPROP_ZORDER , 2 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_NewChatIcon" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); createLabel( "ChatGPT_NewChatLabel" , sidebarX + 5 + 10 + 30 + 5 , itemY + (g_buttonHeight - 20 )/ 2 , "New Chat" , clrWhite , 11 , "Arial" , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_NewChatLabel" , OBJPROP_ZORDER , 2 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_NewChatLabel" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); itemY += g_buttonHeight + 5 ; createButton( "ChatGPT_ClearButton" , sidebarX + 5 , itemY, g_sidebarWidth - 10 , g_buttonHeight, "" , clrWhite , 11 , clear_original_bg, clrIndianRed ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_ClearButton" , OBJPROP_ZORDER , 1 ); string clear_icon_resource = ( StringLen (g_scaled_clear_resource) > 0 ) ? g_scaled_clear_resource : resourceClear; createBitmapLabel( "ChatGPT_ClearIcon" , sidebarX + 5 + 10 , itemY + (g_buttonHeight - 30 )/ 2 , 30 , 30 , clear_icon_resource, clrNONE , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_ClearIcon" , OBJPROP_ZORDER , 2 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_ClearIcon" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); createLabel( "ChatGPT_ClearLabel" , sidebarX + 5 + 10 + 30 + 5 , itemY + (g_buttonHeight - 20 )/ 2 , "Clear" , clrWhite , 11 , "Arial" , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_ClearLabel" , OBJPROP_ZORDER , 2 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_ClearLabel" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); itemY += g_buttonHeight + 10 ; createButton( "ChatGPT_HistoryButton" , sidebarX + 5 , itemY, g_sidebarWidth - 10 , g_buttonHeight, "" , clrBlack , 12 , clrWhite , clrGray ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_HistoryButton" , OBJPROP_ZORDER , 1 ); string history_icon_resource = ( StringLen (g_scaled_history_resource) > 0 ) ? g_scaled_history_resource : resourceHistory; createBitmapLabel( "ChatGPT_HistoryIcon" , sidebarX + 5 + 10 , itemY + (g_buttonHeight - 30 )/ 2 , 30 , 30 , history_icon_resource, clrNONE , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_HistoryIcon" , OBJPROP_ZORDER , 2 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_HistoryIcon" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); createLabel( "ChatGPT_HistoryLabel" , sidebarX + 5 + 10 + 30 + 5 , itemY + (g_buttonHeight - 20 )/ 2 , "History" , clrBlack , 12 , "Arial" , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_HistoryLabel" , OBJPROP_ZORDER , 2 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_HistoryLabel" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); itemY += g_buttonHeight + 5 ; int numChats = MathMin ( ArraySize (chats), 7 ); int chatIndices[ 7 ]; for ( int i = 0 ; i < numChats; i++) { chatIndices[i] = ArraySize (chats) - 1 - i; } for ( int i = 0 ; i < numChats; i++) { int chatIdx = chatIndices[i]; string hashed_id = EncodeID(chats[chatIdx].id); string fullText = chats[chatIdx].title + " > " + hashed_id; string labelText = fullText; if ( StringLen (fullText) > 19 ) { labelText = StringSubstr (fullText, 0 , 16 ) + "..." ; } string bgName = "ChatGPT_ChatBg_" + hashed_id; string labelName = "ChatGPT_ChatLabel_" + hashed_id; color bgColor = clrWhite ; color borderColor = clrGray ; createRecLabel(bgName, sidebarX + 5 + 10 , itemY, g_sidebarWidth - 10 - 10 , 25 , clrBeige , 1 , DarkenColor( clrBeige , 9 ), BORDER_FLAT , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 , bgName, OBJPROP_ZORDER , 1 ); color textColor = (chats[chatIdx].id == current_chat_id) ? clrBlue : clrBlack ; createLabel(labelName, sidebarX + 10 + 10 , itemY + 3 , labelText, textColor, 10 , "Arial" , CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_ZORDER , 2 ); itemY += 25 + 5 ; } ChartRedraw (); }

Реализуем функцию UpdateSidebarDynamic для создания динамической боковой панели, предназначенной для навигации по сохраненным историям чатов. Сначала с помощью ObjectsTotal, ObjectName, ObjectDelete и проверок StringFind удаляются существующие объекты боковой панели: ChatGPT_NewChatButton, ChatGPT_ClearButton, ChatGPT_HistoryButton, ChatGPT_ChatLabel_ и ChatGPT_SidebarLogo. Затем боковая панель заново создается в позиции g_dashboardX, а логотип ChatGPT_SidebarLogo добавляется через createBitmapLabel на основе g_scaled_sidebar_resource или resourceImgLogo.

С помощью createButton создаются кнопки ChatGPT_NewChatButton, ChatGPT_ClearButton и ChatGPT_HistoryButton. Для них через createBitmapLabel добавляются значки ChatGPT_NewChatIcon, ChatGPT_ClearIcon и ChatGPT_HistoryIcon, а через createLabel – метки ChatGPT_NewChatLabel, ChatGPT_ClearLabel и ChatGPT_HistoryLabel. Устанавливается OBJPROP_ZORDER, а свойством OBJPROP_SELECTABLE отключается выделение объектов. Для семи последних чатов из массива chats идентификаторы кодируются функцией EncodeID. Объекты ChatGPT_ChatBg_ и ChatGPT_ChatLabel_ создаются через createRecLabel и createLabel, а при необходимости заголовки сокращаются с помощью StringSubstr. Активный чат выделяется цветом clrBlue на основе current_chat_id, после чего ChartRedraw обновляет отображение боковой панели. При вызове этой функции во время инициализации получаем следующий результат.

Боковая панель полностью обновлена и готова к работе. Осталось обработать созданные элементы в обработчике события OnDeinit.

void OnDeinit ( const int reason) { UpdateCurrentHistory(); ObjectsDeleteAll ( 0 , "ChatGPT_" ); DeleteScrollbar(); DeletePromptScrollbar(); if ( StringLen (g_scaled_image_resource) > 0 ) { ResourceFree (g_scaled_image_resource); } if ( StringLen (g_scaled_sidebar_resource) > 0 ) { ResourceFree (g_scaled_sidebar_resource); } if ( StringLen (g_scaled_newchat_resource) > 0 ) { ResourceFree (g_scaled_newchat_resource); } if ( StringLen (g_scaled_clear_resource) > 0 ) { ResourceFree (g_scaled_clear_resource); } if ( StringLen (g_scaled_history_resource) > 0 ) { ResourceFree (g_scaled_history_resource); } if (logFileHandle != INVALID_HANDLE ) { FileClose (logFileHandle); } } void OnTick () { } void HideDashboard() { dashboard_visible = false ; for ( int i = 0 ; i < objCount; i++) { ObjectDelete ( 0 , dashboardObjects[i]); } DeleteScrollbar(); DeletePromptScrollbar(); ObjectDelete ( 0 , "ChatGPT_DashboardBg" ); ObjectDelete ( 0 , "ChatGPT_SidebarBg" ); ChartRedraw (); }

В функции OnDeinit вызывается UpdateCurrentHistory для сохранения текущего состояния чата. Затем ObjectsDeleteAll удаляет все объекты с префиксом ChatGPT_, а DeleteScrollbar и DeletePromptScrollbar – полосы прокрутки. Если существуют ресурсы масштабированных изображений g_scaled_image_resource, g_scaled_sidebar_resource, g_scaled_newchat_resource, g_scaled_clear_resource и g_scaled_history_resource, они освобождаются через ResourceFree. Наконец, FileClose закрывает logFileHandle, предотвращая утечку ресурсов.

Функция OnTick остается пустой, поскольку программа пока использует обновления на основе событий. Функция HideDashboard присваивает dashboard_visible значение false, удаляет все объекты из dashboardObjects через ObjectDelete, а также удаляет ChatGPT_DashboardBg, ChatGPT_SidebarBg и полосы прокрутки с помощью DeleteScrollbar и DeletePromptScrollbar. Затем ChartRedraw перерисовывает график, скрывая интерфейс при нажатии кнопки закрытия чата. Кроме того, при клике на кнопку отправки промпта нужно обновить функцию отправки сообщения, поскольку теперь к нему добавляются данные графика. Для этого используется следующая логика.

void SubmitMessage( string prompt) { if ( StringLen (prompt) == 0 ) return ; string timestamp = TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_MINUTES ); string response = "" ; bool send_to_api = true ; if ( StringFind (prompt, "set title " ) == 0 ) { string new_title = StringSubstr (prompt, 10 ); current_title = new_title; response = "Title set to " + new_title; send_to_api = false ; UpdateCurrentHistory(); UpdateSidebarDynamic(); } if (send_to_api) { Print ( "Chat ID: " + IntegerToString (current_chat_id) + ", Title: " + current_title); FileWrite (logFileHandle, "Chat ID: " + IntegerToString (current_chat_id) + ", Title: " + current_title); Print ( "User: " + prompt); FileWrite (logFileHandle, "User: " + prompt); response = GetChatGPTResponse(prompt); Print ( "AI: " + response); FileWrite (logFileHandle, "AI: " + response); if ( StringFind (current_title, "Chat " ) == 0 ) { current_title = StringSubstr (prompt, 0 , 30 ); if ( StringLen (prompt) > 30 ) current_title += "..." ; UpdateCurrentHistory(); UpdateSidebarDynamic(); } } conversationHistory += "You: " + prompt + "

" + timestamp + "

AI: " + response + "

" + timestamp + "



" ; UpdateCurrentHistory(); UpdateResponseDisplay(); scroll_pos = MathMax ( 0 , g_total_height - g_visible_height); UpdateResponseDisplay(); if (scroll_visible) { UpdateSliderPosition(); UpdateButtonColors(); } ChartRedraw (); }

Функция SubmitMessage дорабатывается для обработки пользовательских промптов с данными графика и интеграции ответов ИИ. Также поддерживаются пользовательские заголовки чатов и сохранение истории диалогов между сеансами. С помощью StringLen проверяется, пуст ли prompt. Если это так, выполнение функции завершается; иначе с помощью TimeToString формируется текущая отметка времени. Если prompt начинается со строкового литерала "set title ", это определяется с помощью StringFind. Новый заголовок извлекается функцией StringSubstr, обновляется current_title, задается локальная переменная response, после чего без обращения к API вызываются UpdateCurrentHistory и UpdateSidebarDynamic. В противном случае через Print и FileWrite записываются current_chat_id и current_title, а GetChatGPTResponse получает ответ ИИ. Если заголовок задан по умолчанию, он заменяется первыми 30 символами prompt; затем prompt и ответ с отметками времени добавляются в conversationHistory. Интерфейс обновляется функциями UpdateResponseDisplay, UpdateSliderPosition и UpdateButtonColors, а scroll_pos обеспечивает прокрутку вниз с последующей перерисовкой.

Теперь можно обновить заключительную часть, отвечающую за взаимодействие с графиком. Ее структура аналогична существующей. Рассмотрим только наиболее важную часть добавленной логики истории чатов, поскольку остальная часть уже знакома.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { int displayX = g_mainContentX + g_sidePadding; int displayY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding; int displayW = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding; int displayH = g_displayHeight; int footerY = displayY + g_displayHeight + g_padding; int promptY = footerY + g_margin; int promptH = g_promptHeight; int closeX = g_mainContentX + g_mainWidth - 100 - g_sidePadding; int closeY = g_mainY + 4 ; int closeW = 100 ; int closeH = g_headerHeight - 8 ; int buttonsY = promptY + g_promptHeight + g_margin; int buttonW = 140 ; int chartX = g_mainContentX + g_sidePadding; int sendX = g_mainContentX + g_mainWidth - g_sidePadding - buttonW; int editY = promptY + g_promptHeight - g_editHeight - 5 ; int editX = displayX + g_textPadding; bool need_scroll = g_total_height > g_visible_height; bool p_need_scroll = p_total_height > p_visible_height; if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if ( StringFind (sparam, "ChatGPT_ChatLabel_" ) == 0 ) { string hashed_id = StringSubstr (sparam, StringLen ( "ChatGPT_ChatLabel_" )); int new_id = DecodeID(hashed_id); int idx = GetChatIndex(new_id); if (idx >= 0 && new_id != current_chat_id) { UpdateCurrentHistory(); current_chat_id = new_id; current_title = chats[idx].title; conversationHistory = chats[idx].history; UpdateResponseDisplay(); UpdateSidebarDynamic(); ChartRedraw (); } return ; } } }

В обработчике события OnChartEvent рассчитываются позиции элементов основной области отображения, области промпта и кнопок с помощью g_mainContentX, g_sidePadding, g_headerHeight, g_displayHeight, g_promptHeight и g_textPadding. Необходимость полосы прокрутки определяется по g_total_height, g_visible_height, p_total_height и p_visible_height, как и в предыдущей версии.

Для события CHARTEVENT_OBJECT_CLICK с помощью StringFind проверяется клик по объекту ChatGPT_ChatLabel_. Затем StringSubstr извлекает закодированный ID, DecodeID декодирует его, а GetChatIndex позволяет перейти к выбранному чату, обновив current_chat_id, current_title и conversationHistory. После этого UpdateCurrentHistory, UpdateResponseDisplay, UpdateSidebarDynamic и ChartRedraw обновляют интерфейс и боковую панель. После компиляции получаем следующий результат.

По результатам визуализации видно, что события графика работают корректно. История чатов сохраняется между сеансами, поэтому диалог можно продолжать, получая и отправляя новые сообщения. Чаты зашифрованы, поэтому при попытке открыть файл их содержимое будет нечитаемым, как в показанном ниже примере.

Визуализация показывает, что программа дополнена новыми элементами, прокручиваемой областью промпта и интерактивным интерфейсом с сохранением истории чатов между сеансами. Тем самым поставленные задачи выполнены. Остается протестировать программу на исторических данных, и этому посвящен следующий раздел.





Тестирование на исторических данных

Мы провели тестирование; ниже представлена итоговая визуализация в виде одного изображения формата Graphics Interchange Format (GIF).





Заключение

В итоге мы значительно улучшили программу на языке MQL5: сняли ограничения многострочного ввода благодаря надежной отрисовке текста, добавили динамическую боковую панель для навигации по сохраненным чатам с шифрованием CRYPT_AES256 и сжатием CRYPT_ARCH_ZIP, а также реализовали генерацию начальных торговых сигналов на основе данных графика. Система позволяет работать с рыночной аналитикой на основе ИИ, сохранять контекст диалога между сеансами и управлять им через понятный интерфейс с двумя полосами прокрутки и единым узнаваемым оформлением. В следующих версиях продолжим совершенствовать генерацию сигналов на основе ИИ и рассмотрим автоматическое совершение сделок, чтобы расширить возможности торгового помощника. Оставайтесь с нами.





Приложения



№ Имя Тип Описание 1 AI_JSON_FILE.mqh Библиотека классов JSON Класс для сериализации и десериализации JSON 2 AI_CREATE_OBJECTS_FNS.mqh Библиотека функций объектов Функции для создания объектов визуализации, таких как метки и кнопки 3 AI_ChatGPT_EA_Part_4.mq5 Советник Основной советник для интеграции ИИ



