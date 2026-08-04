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Создание торговых систем с искусственным интеллектом на MQL5 (Часть 4): Преодоление ограничений многострочного ввода, сохранение чатов между сеансами и генерация торговых сигналов

Создание торговых систем с искусственным интеллектом на MQL5 (Часть 4): Преодоление ограничений многострочного ввода, сохранение чатов между сеансами и генерация торговых сигналов

MetaTrader 5Торговые системы |
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Allan Munene Mutiiria
Allan Munene Mutiiria

Введение

В нашей предыдущей статье (часть 3) мы обновили программу с интеграцией ChatGPT на языке MetaQuotes Language 5 (MQL5), добавив прокручиваемый интерфейс с единым окном чата. Мы добавили временные метки, динамическую прокрутку и историю многошагового диалога, чтобы обеспечить непрерывное взаимодействие с ИИ в MetaTrader 5. В части 4 мы устраним ограничения многострочного ввода благодаря улучшенной отрисовке текста. Мы добавим боковую панель для навигации по сохраненным историям чатов, которые будут храниться с шифрованием Advanced Encryption Standard (AES-256) и сжатием ZIP. Мы также сформируем начальные торговые сигналы за счет интеграции данных графика, чтобы ИИ мог выдавать рыночную аналитику. Мы рассмотрим следующие темы:

  1. Обработка многострочного ввода, сохранение истории чатов между сеансами и генерация торговых сигналов
  2. Реализация на MQL5
  3. Тестирование на исторических данных
  4. Заключение

В результате вы получите торгового ИИ-помощника на языке MQL5 с более удобным интерфейсом и функциями, учитывающими контекст. Его можно будет доработать под свои задачи. Приступим!


Обработка многострочного ввода, сохранение истории чатов между сеансами в боковой панели и генерация торговых сигналов

Поддержка многострочного ввода в торговых системах с ИИ позволяет вводить подробные промпты и данные, например многострочные описания рынка или фрагменты кода. Благодаря этому ИИ обрабатывает сложные запросы без усечения, что важно для точных ответов на динамичных рынках, где однострочный ввод ограничивает контекст. Сохранение истории чатов между сеансами позволяет использовать предыдущие выводы ИИ и не повторять одну и ту же информацию. Генерация торговых сигналов использует ИИ для анализа рыночных данных и подготовки рекомендаций на покупку или продажу, сокращая объем ручного анализа и помогая быстрее реагировать на такие возможности, как разворот тренда. Вместе эти функции делают систему надежнее: сохраняют контекст, интегрируют ИИ в принятие торговых решений в реальном времени, помогают сократить число ошибок и повысить прибыльность.

Мы обновим программу с ИИ, добавив расширенную обработку текста для работы с многострочным вводом. Текущая логика позволяет без проблем ввести не более 63 символов, поэтому она подходит только для простых промптов. Поэтому мы расширим область ввода, чтобы при необходимости можно было вводить столько строк, сколько потребуется. В отдельных случаях для получения торговых сигналов от ИИ требуется более подробный промпт. Мы также добавим безопасное хранение истории чатов между сеансами, которое обеспечит быстрый поиск и навигацию по предыдущим диалогам. Это позволит не повторять информацию при обращении к уже обсуждавшимся данным. Для защиты чатов мы будем использовать шифрование Advanced Encryption Standard (AES). Мы выбрали этот вариант из соображений удобства внедрения, но вы можете использовать любой другой подходящий алгоритм. Мы не будем подробно рассматривать логику защиты, но ниже приведена иллюстрация ее работы.

AES 256 WORKFLOW

Иногда требуется вести отдельный диалог для анализа конкретного графика, например XAUUSD, а затем начать другой диалог по GBPUSD. В дальнейшем может потребоваться вернуться к этому диалогу: проверить предыдущие ответы, внести исправления или отправить новый промпт. Вместо повторения всего диалога достаточно открыть сохраненную историю.

Чтобы все это стало полностью понятным и чтобы был виден прогресс, мы добавим получение и интеграцию данных графика для формирования начальных торговых сигналов на основе анализа ИИ. Для этого потребуется переработать интерфейс, сделав его более узнаваемым визуально за счет иконок и боковой панели навигации. Мы разработаем интерфейс с понятными элементами навигации для управления чатами и отображения сигналов. Это сделает систему удобной и эффективной для применения ИИ в торговых стратегиях. Ниже показан результат, к которому мы стремимся.

REFINED UI PLAN


Реализация на MQL5

Для реализации обновленной программы на языке MQL5 сначала разделим код на модули, чтобы отделить файлы, с которыми мы сейчас активно работаем, от тех, которые непосредственно не задействуем. Ранее мы говорили, что вынесем код для работы с JSON в отдельный файл, и теперь пришло время это сделать. Также определим отдельную функцию для обработки растровых файлов и подключим ее к программе. Так код будет проще сопровождать.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                         AI ChatGPT EA Part 4.mq5 |
//|                           Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria. |
//|                                   https://t.me/Forex_Algo_Trader |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria."
#property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader"
#property version "1.00"
#property strict
#property icon "1. Forex Algo-Trader.ico"

#include "AI JSON FILE.mqh"                        //--- Include JSON parsing library
#include "AI CREATE OBJECTS FNS.mqh"               //--- Include object creation functions

Как видите, мы вынесли их в подключаемые файлы, которые добавили в программу через директиву #include. Для простоты мы переместили их в корневую папку программы, поэтому использовали двойные кавычки. Если файлы находятся в другой папке, двойные кавычки нужно заменить угловыми скобками < > и правильно указать путь. См. ниже.

INCLUDED FILES DIRECTORY

Мы просто вынесли соответствующие фрагменты кода. Для обработки меток с растровым изображением (bitmap label) потребуется отдельная функция.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Creates a bitmap label object                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool createBitmapLabel(string objName, int xDistance, int yDistance, int xSize, int ySize,
                       string bitmapPath, color clr, ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER) {
   ResetLastError();                                          //--- Reset error code
   if (!ObjectCreate(0, objName, OBJ_BITMAP_LABEL, 0, 0, 0)) { //--- Create bitmap label
      Print(__FUNCTION__, ": failed to create bitmap label! Error code = ", GetLastError()); //--- Log failure
      return false;                                            //--- Return failure
   }
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XDISTANCE, xDistance); //--- Set x distance
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YDISTANCE, yDistance); //--- Set y distance
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XSIZE, xSize);         //--- Set width
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YSIZE, ySize);         //--- Set height
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_CORNER, corner);       //--- Set corner
   ObjectSetString(0, objName, OBJPROP_BMPFILE, bitmapPath);   //--- Set bitmap path
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_COLOR, clr);           //--- Set color
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BACK, false);          //--- Set to foreground
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_STATE, false);         //--- Disable state
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTABLE, false);    //--- Disable selectability
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTED, false);      //--- Disable selection
   return true;                                                //--- Return success
}

Реализуем функцию для создания растровых меток, которая позволит отображать на панели управления масштабируемые значки и изображения, как видно из приведенного описания. В функции createBitmapLabel используется функция ObjectCreate для создания растровой метки OBJ_BITMAP_LABEL с заданными координатами (xDistance и yDistance), размерами (xSize и ySize), путем к растровому файлу, цветом и привязкой к углу (CORNER_LEFT_UPPER по умолчанию). Свойство OBJPROP_BMPFILE задает изображение, а ObjectSetInteger делает объект невыделяемым и выводит его на передний план. Если создать объект не удается, ошибка выводится через Print. Ниже приведена полная реализация файла с функцией создания объектов.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                        AI CREATE OBJECTS FNS.mqh |
//|                           Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria. |
//|                                   https://t.me/Forex_Algo_Trader |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria."
#property link      "https://t.me/Forex_Algo_Trader"

//+------------------------------------------------------------------+
//| Creates a rectangle label object                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool createRecLabel(string objName, int xDistance, int yDistance, int xSize, int ySize,
                    color bgColor, int borderWidth, color borderColor = clrNONE,
                    ENUM_BORDER_TYPE borderType = BORDER_FLAT,
                    ENUM_LINE_STYLE borderStyle = STYLE_SOLID,
                    ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER) {   //--- Create rectangle label
   ResetLastError();                                                 //--- Reset previous errors
   if (!ObjectCreate(0, objName, OBJ_RECTANGLE_LABEL, 0, 0, 0)) {    //--- Attempt creation
      Print(__FUNCTION__, ": failed to create rec label! Error code = ", _LastError); //--- Print error
      return (false);                                                //--- Return failure
   }
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XDISTANCE, xDistance); //--- Set x distance
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YDISTANCE, yDistance); //--- Set y distance
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XSIZE, xSize);         //--- Set width
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YSIZE, ySize);         //--- Set height
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_CORNER, corner);       //--- Set corner
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BGCOLOR, bgColor);     //--- Set background color
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BORDER_TYPE, borderType); //--- Set border type
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_STYLE, borderStyle); //--- Set border style
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_WIDTH, borderWidth); //--- Set border width
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_COLOR, borderColor); //--- Set border color
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BACK, false);        //--- Not background
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_STATE, false);       //--- Not pressed
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTABLE, false);  //--- Not selectable
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTED, false);    //--- Not selected
   ChartRedraw(0);                                           //--- Redraw chart
   return (true);                                            //--- Success
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Creates a button object                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool createButton(string objName, int xDistance, int yDistance, int xSize, int ySize,
                  string text = "", color textColor = clrBlack, int fontSize = 12,
                  color bgColor = clrNONE, color borderColor = clrNONE,
                  string font = "Arial Rounded MT Bold",
                  ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER, bool isBack = false) { //--- Create button
   ResetLastError();                                         //--- Reset errors
   if (!ObjectCreate(0, objName, OBJ_BUTTON, 0, 0, 0)) {     //--- Attempt creation
      Print(__FUNCTION__, ": failed to create the button! Error code = ", _LastError); //--- Print error
      return (false);                                        //--- Failure
   }
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XDISTANCE, xDistance); //--- Set x distance
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YDISTANCE, yDistance); //--- Set y distance
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XSIZE, xSize);       //--- Set width
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YSIZE, ySize);       //--- Set height
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_CORNER, corner);     //--- Set corner
   ObjectSetString(0, objName, OBJPROP_TEXT, text);          //--- Set text
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_COLOR, textColor);   //--- Set text color
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_FONTSIZE, fontSize); //--- Set font size
   ObjectSetString(0, objName, OBJPROP_FONT, font);          //--- Set font
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BGCOLOR, bgColor);   //--- Set background
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BORDER_COLOR, borderColor); //--- Set border color
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BACK, isBack);       //--- Set back
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_STATE, false);       //--- Not pressed
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTABLE, false);  //--- Not selectable
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTED, false);    //--- Not selected
   ChartRedraw(0);                                           //--- Redraw
   return (true);                                            //--- Success
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Creates an edit field object                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool createEdit(string objName, int xDistance, int yDistance, int xSize, int ySize,
                string text = "", color textColor = clrBlack, int fontSize = 12,
                color bgColor = clrNONE, color borderColor = clrNONE,
                string font = "Arial Rounded MT Bold",
                ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER,
                int align = ALIGN_LEFT, bool readOnly = false) {  //--- Create edit
   ResetLastError();                                         //--- Reset errors
   if (!ObjectCreate(0, objName, OBJ_EDIT, 0, 0, 0)) {      //--- Attempt creation
      Print(__FUNCTION__, ": failed to create the edit! Error code = ", _LastError); //--- Print error
      return (false);                                        //--- Failure
   }
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XDISTANCE, xDistance); //--- Set x distance
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YDISTANCE, yDistance); //--- Set y distance
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XSIZE, xSize);       //--- Set width
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YSIZE, ySize);       //--- Set height
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_CORNER, corner);     //--- Set corner
   ObjectSetString(0, objName, OBJPROP_TEXT, text);          //--- Set text
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_COLOR, textColor);   //--- Set text color
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_FONTSIZE, fontSize); //--- Set font size
   ObjectSetString(0, objName, OBJPROP_FONT, font);          //--- Set font
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BGCOLOR, bgColor);   //--- Set background
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BORDER_COLOR, borderColor); //--- Set border color
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_ALIGN, align);       //--- Set alignment
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_READONLY, readOnly); //--- Set read-only
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BACK, false);        //--- Not back
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_STATE, false);       //--- Not active
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTABLE, false);  //--- Not selectable
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTED, false);    //--- Not selected
   ChartRedraw(0);                                           //--- Redraw
   return (true);                                            //--- Success
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Creates a text label object                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool createLabel(string objName, int xDistance, int yDistance,
                 string text, color textColor = clrBlack, int fontSize = 12,
                 string font = "Arial Rounded MT Bold",
                 ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER,
                 ENUM_ANCHOR_POINT anchor = ANCHOR_LEFT_UPPER) {   //--- Create label
   ResetLastError();                                         //--- Reset errors
   if (!ObjectCreate(0, objName, OBJ_LABEL, 0, 0, 0)) {     //--- Attempt creation
      Print(__FUNCTION__, ": failed to create the label! Error code = ", _LastError); //--- Print error
      return (false);                                        //--- Failure
   }
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XDISTANCE, xDistance); //--- Set x distance
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YDISTANCE, yDistance); //--- Set y distance
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_CORNER, corner);     //--- Set corner
   ObjectSetString(0, objName, OBJPROP_TEXT, text);          //--- Set text
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_COLOR, textColor);   //--- Set color
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_FONTSIZE, fontSize); //--- Set font size
   ObjectSetString(0, objName, OBJPROP_FONT, font);          //--- Set font
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BACK, false);        //--- Not back
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_STATE, false);       //--- Not active
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTABLE, false);  //--- Not selectable
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTED, false);    //--- Not selected
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_ANCHOR, anchor);     //--- Set anchor
   ChartRedraw(0);                                           //--- Redraw
   return (true);                                            //--- Success
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Creates a bitmap label object                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool createBitmapLabel(string objName, int xDistance, int yDistance, int xSize, int ySize,
                       string bitmapPath, color clr, ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER) {
   ResetLastError();                                          //--- Reset error code
   if (!ObjectCreate(0, objName, OBJ_BITMAP_LABEL, 0, 0, 0)) { //--- Create bitmap label
      Print(__FUNCTION__, ": failed to create bitmap label! Error code = ", GetLastError()); //--- Log failure
      return false;                                            //--- Return failure
   }
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XDISTANCE, xDistance); //--- Set x distance
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YDISTANCE, yDistance); //--- Set y distance
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XSIZE, xSize);         //--- Set width
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YSIZE, ySize);         //--- Set height
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_CORNER, corner);       //--- Set corner
   ObjectSetString(0, objName, OBJPROP_BMPFILE, bitmapPath);   //--- Set bitmap path
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_COLOR, clr);           //--- Set color
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BACK, false);          //--- Set to foreground
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_STATE, false);         //--- Disable state
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTABLE, false);    //--- Disable selectability
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTED, false);      //--- Disable selection
   return true;                                                //--- Return success
}

Аналогичный подход используется и в модуле JSON с небольшим дополнением для преобразования строк в значения типов integer и double. Далее необходимо дополнить определения и импортировать значки в виде растровых файлов. О размерах беспокоиться не нужно: для упрощения работы мы изменим размеры изображений. Для простоты разместим изображения в базовом каталоге, чтобы не указывать пути к ним. Важно учитывать формат изображений, поскольку поддерживаются только растровые файлы. Посмотрим, как это выглядит в нашем случае.

BITMAP FILES

Когда файлы будут готовы, их нужно будет подключить, чтобы использовать в программе. Мы создадим из них ресурсы, чтобы они были доступны в итоговой программе и после компиляции пользователю не приходилось отдельно хранить эти файлы изображений. Для этого используем следующий подход.

#resource "AI MQL5.bmp"
#define resourceImg "::AI MQL5.bmp"                //--- Define main image resource
#resource "AI LOGO.bmp"
#define resourceImgLogo "::AI LOGO.bmp"            //--- Define logo image resource
#resource "AI NEW CHAT.bmp"
#define resourceNewChat "::AI NEW CHAT.bmp"        //--- Define new chat icon resource
#resource "AI CLEAR.bmp"
#define resourceClear "::AI CLEAR.bmp"             //--- Define clear icon resource
#resource "AI HISTORY.bmp"
#define resourceHistory "::AI HISTORY.bmp"         //--- Define history icon resource

С помощью директивы #resource подключаем пять растровых файлов: AI MQL5.bmp, AI LOGO.bmp, AI NEW CHAT.bmp, AI CLEAR.bmp и AI HISTORY.bmp. С помощью директивы #define определяем для них константы resourceImg, resourceImgLogo, resourceNewChat, resourceClear и resourceHistory, чтобы единообразно ссылаться на них во всей программе. Это позволит добавить пользовательские иконки для логотипа основной панели, логотипа боковой панели и кнопок действий, улучшив внешний вид и удобство интерфейса. Также потребуется добавить входные параметры и глобальные переменные для работы с новыми элементами основной панели.

#define P_SCROLL_LEADER "ChatGPT_P_Scroll_Leader"  //--- Define prompt scrollbar leader name
#define P_SCROLL_UP_REC "ChatGPT_P_Scroll_Up_Rec"  //--- Define prompt scroll up rectangle name
#define P_SCROLL_UP_LABEL "ChatGPT_P_Scroll_Up_Label" //--- Define prompt scroll up label name
#define P_SCROLL_DOWN_REC "ChatGPT_P_Scroll_Down_Rec" //--- Define prompt scroll down rectangle name
#define P_SCROLL_DOWN_LABEL "ChatGPT_P_Scroll_Down_Label" //--- Define prompt scroll down label name
#define P_SCROLL_SLIDER "ChatGPT_P_Scroll_Slider"  //--- Define prompt scrollbar slider name

input string OpenAI_Model = "gpt-4o";              // OpenAI model for API requests

input int MaxChartBars = 10;                       // Maximum recent bars to fetch details

string conversationHistory = "";                    //--- Store conversation history
string currentPrompt = "";                         //--- Store current user prompt
int logFileHandle = INVALID_HANDLE;                //--- Store log file handle
bool button_hover = false;                         //--- Track submit button hover state
color button_original_bg = clrRoyalBlue;           //--- Set submit button background color
color button_darker_bg;                            //--- Store submit button darker background
bool clear_hover = false;                          //--- Track clear button hover state
bool new_chat_hover = false;                       //--- Track new chat button hover state
color clear_original_bg = clrLightCoral;           //--- Set clear button background color
color clear_darker_bg;                             //--- Store clear button darker background
color new_chat_original_bg = clrLightBlue;         //--- Set new chat button background color
color new_chat_darker_bg;                          //--- Store new chat button darker background
color chart_button_bg = clrLightGreen;             //--- Set chart button background color
color chart_button_darker_bg;                      //--- Store chart button darker background
bool chart_hover = false;                          //--- Track chart button hover state
bool close_hover = false;                          //--- Track close button hover state
color close_original_bg = clrLightGray;            //--- Set close button background color
color close_darker_bg;                             //--- Store close button darker background
int g_sidebarWidth = 150;                         //--- Set sidebar width
int g_dashboardX = 10;                            //--- Set dashboard x position
int g_mainContentX = g_dashboardX + g_sidebarWidth; //--- Calculate main content x position
int g_mainY = 30;                                 //--- Set main content y position
int g_mainWidth = 550;                            //--- Set main content width
int g_dashboardWidth = g_sidebarWidth + g_mainWidth; //--- Calculate total dashboard width
int g_mainHeight = 0;                             //--- Store calculated main height
int g_padding = 10;                               //--- Set general padding
int g_sidePadding = 6;                            //--- Set side padding
int g_textPadding = 10;                           //--- Set text padding
int g_headerHeight = 40;                          //--- Set header height
int g_displayHeight = 280;                        //--- Set display height
int g_footerHeight = 180;                         //--- Set footer height
int g_promptHeight = 130;                         //--- Set prompt area height
int g_margin = 5;                                 //--- Set margin
int g_buttonHeight = 36;                          //--- Set button height
int g_editHeight = 25;                            //--- Set edit field height
int g_lineSpacing = 2;                            //--- Set line spacing
int g_editW = 0;                                  //--- Store edit field width
bool scroll_visible = false;                       //--- Track main scrollbar visibility
bool mouse_in_display = false;                    //--- Track mouse in main display area
int scroll_pos = 0;                               //--- Store main scroll position
int prev_scroll_pos = -1;                         //--- Store previous main scroll position
int slider_height = 20;                           //--- Set main slider height
bool movingStateSlider = false;                   //--- Track main slider drag state
int mlbDownX_Slider = 0;                          //--- Store main slider mouse x position
int mlbDownY_Slider = 0;                          //--- Store main slider mouse y position
int mlbDown_YD_Slider = 0;                        //--- Store main slider y distance
int g_total_height = 0;                           //--- Store total main display height
int g_visible_height = 0;                         //--- Store visible main display height
bool p_scroll_visible = false;                    //--- Track prompt scrollbar visibility
bool mouse_in_prompt = false;                     //--- Track mouse in prompt area
int p_scroll_pos = 0;                             //--- Store prompt scroll position
int p_slider_height = 20;                         //--- Set prompt slider height
bool p_movingStateSlider = false;                 //--- Track prompt slider drag state
int p_mlbDownX_Slider = 0;                        //--- Store prompt slider mouse x position
int p_mlbDownY_Slider = 0;                        //--- Store prompt slider mouse y position
int p_mlbDown_YD_Slider = 0;                      //--- Store prompt slider y distance
int p_total_height = 0;                           //--- Store total prompt height
int p_visible_height = 0;                         //--- Store visible prompt height
color g_promptBg = clrOldLace;                    //--- Set prompt background color
string g_scaled_image_resource = "";               //--- Store scaled main image resource
string g_scaled_sidebar_resource = "";            //--- Store scaled sidebar image resource
string g_scaled_newchat_resource = "";            //--- Store scaled new chat icon resource
string g_scaled_clear_resource = "";              //--- Store scaled clear icon resource
string g_scaled_history_resource = "";            //--- Store scaled history icon resource
bool dashboard_visible = true;                     //--- Track dashboard visibility
string dashboardObjects[20];                      //--- Store dashboard object names
int objCount = 0;                                 //--- Track number of dashboard objects

Сначала подключаем новые определения полосы прокрутки, а затем заменяем модель ИИ на более совершенную – gpt-4o. Она потребуется для обработки более сложных данных и получения более качественных ответов при работе с чувствительными данными, такими как торговые сигналы. Впрочем, вы можете выбрать любую другую модель. Также добавляем несколько глобальных переменных для реализации новой логики. Для ясности добавлены комментарии. Теперь можно приступить к реализации. Сначала определим несколько вспомогательных функций для масштабирования изображений.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Scale Image Using Bicubic Interpolation                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void ScaleImage(uint &pixels[], int original_width, int original_height, int new_width, int new_height) {
   uint scaled_pixels[];                          //--- Declare array for scaled pixels
   ArrayResize(scaled_pixels, new_width * new_height); //--- Resize scaled pixel array
   for (int y = 0; y < new_height; y++) {        //--- Iterate through new height
      for (int x = 0; x < new_width; x++) {      //--- Iterate through new width
         double original_x = (double)x * original_width / new_width; //--- Calculate original x coordinate
         double original_y = (double)y * original_height / new_height; //--- Calculate original y coordinate
         uint pixel = BicubicInterpolate(pixels, original_width, original_height, original_x, original_y); //--- Interpolate pixel color
         scaled_pixels[y * new_width + x] = pixel; //--- Store interpolated pixel
      }
   }
   ArrayResize(pixels, new_width * new_height);   //--- Resize original pixel array
   ArrayCopy(pixels, scaled_pixels);              //--- Copy scaled pixels to original array
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Perform Bicubic Interpolation for a Pixel                        |
//+------------------------------------------------------------------+
uint BicubicInterpolate(uint &pixels[], int width, int height, double x, double y) {
   int x0 = (int)x;                               //--- Get integer x coordinate
   int y0 = (int)y;                               //--- Get integer y coordinate
   double fractional_x = x - x0;                  //--- Calculate fractional x
   double fractional_y = y - y0;                  //--- Calculate fractional y
   int x_indices[4], y_indices[4];                //--- Declare arrays for neighbor indices
   for (int i = -1; i <= 2; i++) {               //--- Iterate to set indices
      x_indices[i + 1] = MathMin(MathMax(x0 + i, 0), width - 1); //--- Clamp x indices
      y_indices[i + 1] = MathMin(MathMax(y0 + i, 0), height - 1); //--- Clamp y indices
   }
   uint neighborhood_pixels[16];                  //--- Declare array for 4x4 pixel neighborhood
   for (int j = 0; j < 4; j++) {                 //--- Iterate through y indices
      for (int i = 0; i < 4; i++) {              //--- Iterate through x indices
         neighborhood_pixels[j * 4 + i] = pixels[y_indices[j] * width + x_indices[i]]; //--- Store neighbor pixel
      }
   }
   uchar alpha_components[16], red_components[16], green_components[16], blue_components[16]; //--- Declare arrays for color components
   for (int i = 0; i < 16; i++) {                //--- Iterate through neighborhood pixels
      GetArgb(neighborhood_pixels[i], alpha_components[i], red_components[i], green_components[i], blue_components[i]); //--- Extract ARGB components
   }
   uchar alpha_out = (uchar)BicubicInterpolateComponent(alpha_components, fractional_x, fractional_y); //--- Interpolate alpha component
   uchar red_out = (uchar)BicubicInterpolateComponent(red_components, fractional_x, fractional_y); //--- Interpolate red component
   uchar green_out = (uchar)BicubicInterpolateComponent(green_components, fractional_x, fractional_y); //--- Interpolate green component
   uchar blue_out = (uchar)BicubicInterpolateComponent(blue_components, fractional_x, fractional_y); //--- Interpolate blue component
   return (alpha_out << 24) | (red_out << 16) | (green_out << 8) | blue_out; //--- Combine components into pixel color
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Perform Bicubic Interpolation for a Color Component              |
//+------------------------------------------------------------------+
double BicubicInterpolateComponent(uchar &components[], double fractional_x, double fractional_y) {
   double weights_x[4];                           //--- Declare x interpolation weights
   double t = fractional_x;                       //--- Set x fraction
   weights_x[0] = (-0.5 * t * t * t + t * t - 0.5 * t); //--- Calculate first x weight
   weights_x[1] = (1.5 * t * t * t - 2.5 * t * t + 1); //--- Calculate second x weight
   weights_x[2] = (-1.5 * t * t * t + 2 * t * t + 0.5 * t); //--- Calculate third x weight
   weights_x[3] = (0.5 * t * t * t - 0.5 * t * t); //--- Calculate fourth x weight
   double y_values[4];                            //--- Declare y interpolation values
   for (int j = 0; j < 4; j++) {                 //--- Iterate through rows
      y_values[j] = weights_x[0] * components[j * 4 + 0] + weights_x[1] * components[j * 4 + 1] +
                    weights_x[2] * components[j * 4 + 2] + weights_x[3] * components[j * 4 + 3]; //--- Calculate row value
   }
   double weights_y[4];                           //--- Declare y interpolation weights
   t = fractional_y;                              //--- Set y fraction
   weights_y[0] = (-0.5 * t * t * t + t * t - 0.5 * t); //--- Calculate first y weight
   weights_y[1] = (1.5 * t * t * t - 2.5 * t * t + 1); //--- Calculate second y weight
   weights_y[2] = (-1.5 * t * t * t + 2 * t * t + 0.5 * t); //--- Calculate third y weight
   weights_y[3] = (0.5 * t * t * t - 0.5 * t * t); //--- Calculate fourth y weight
   double result = weights_y[0] * y_values[0] + weights_y[1] * y_values[1] +
                   weights_y[2] * y_values[2] + weights_y[3] * y_values[3]; //--- Calculate final interpolated value
   return MathMax(0, MathMin(255, result));      //--- Clamp result to valid range
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Extract ARGB Components from a Pixel                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void GetArgb(uint pixel, uchar &alpha, uchar &red, uchar &green, uchar &blue) {
   alpha = (uchar)((pixel >> 24) & 0xFF);         //--- Extract alpha component
   red = (uchar)((pixel >> 16) & 0xFF);           //--- Extract red component
   green = (uchar)((pixel >> 8) & 0xFF);          //--- Extract green component
   blue = (uchar)(pixel & 0xFF);                  //--- Extract blue component
}

Здесь реализуются функции масштабирования изображений, обеспечивающие качественное отображение элементов в интерфейсе чата. Функция ScaleImage изменяет размеры изображений для заданных элементов интерфейса. Она создает новый массив пикселей scaled_pixels, вычисляет исходные координаты методом пропорционального отображения, применяет BicubicInterpolate для получения плавных переходов цветов пикселей, а затем копирует результат в исходный массив с помощью ArrayCopy. Функция BicubicInterpolate использует окрестность размером 4x4 пикселя. С помощью GetArgb она выделяет компоненты ARGB, а затем применяет BicubicInterpolateComponent с расчетом кубических весов для интерполяции каждого цветового канала. Это обеспечивает четкое отображение значков и логотипов на боковой и основной панелях. Теперь доработаем полосу прокрутки области промпта по аналогии с логикой прокрутки области ответа.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Create Prompt Scrollbar Elements                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void CreatePromptScrollbar() {
   int promptX = g_mainContentX + g_sidePadding;  //--- Calculate prompt x position
   int footerY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight + g_padding; //--- Calculate footer y position
   int promptY = footerY + g_margin;              //--- Calculate prompt y position
   int promptW = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding; //--- Calculate prompt width
   int scrollbar_x = promptX + promptW - 16;      //--- Calculate prompt scrollbar x position
   int scrollbar_y = promptY + 16;                //--- Set prompt scrollbar y position
   int scrollbar_width = 16;                      //--- Set prompt scrollbar width
   int scrollbar_height = g_promptHeight - 2 * 16; //--- Calculate prompt scrollbar height
   int button_size = 16;                          //--- Set prompt button size
   createRecLabel(P_SCROLL_LEADER, scrollbar_x, scrollbar_y, scrollbar_width, scrollbar_height, C'220,220,220', 1, clrGainsboro, BORDER_FLAT, STYLE_SOLID, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create prompt scrollbar leader rectangle
   createRecLabel(P_SCROLL_UP_REC, scrollbar_x, promptY, scrollbar_width, button_size, clrGainsboro, 1, clrGainsboro, BORDER_FLAT, STYLE_SOLID, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create prompt scroll up button rectangle
   createLabel(P_SCROLL_UP_LABEL, scrollbar_x + 2, promptY + -2, CharToString(0x35), clrDimGray, getFontSizeByDPI(10), "Webdings", CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create prompt scroll up arrow label
   createRecLabel(P_SCROLL_DOWN_REC, scrollbar_x, promptY + g_promptHeight - button_size, scrollbar_width, button_size, clrGainsboro, 1, clrGainsboro, BORDER_FLAT, STYLE_SOLID, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create prompt scroll down button rectangle
   createLabel(P_SCROLL_DOWN_LABEL, scrollbar_x + 2, promptY + g_promptHeight - button_size + -2, CharToString(0x36), clrDimGray, getFontSizeByDPI(10), "Webdings", CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create prompt scroll down arrow label
   p_slider_height = CalculatePromptSliderHeight(); //--- Calculate prompt slider height
   createRecLabel(P_SCROLL_SLIDER, scrollbar_x, promptY + g_promptHeight - button_size - p_slider_height, scrollbar_width, p_slider_height, clrSilver, 1, clrGainsboro, BORDER_FLAT, STYLE_SOLID, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create prompt scrollbar slider rectangle
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Delete Prompt Scrollbar Elements                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void DeletePromptScrollbar() {
   ObjectDelete(0, P_SCROLL_LEADER);              //--- Delete prompt scrollbar leader
   ObjectDelete(0, P_SCROLL_UP_REC);              //--- Delete prompt scroll up rectangle
   ObjectDelete(0, P_SCROLL_UP_LABEL);            //--- Delete prompt scroll up label
   ObjectDelete(0, P_SCROLL_DOWN_REC);            //--- Delete prompt scroll down rectangle
   ObjectDelete(0, P_SCROLL_DOWN_LABEL);          //--- Delete prompt scroll down label
   ObjectDelete(0, P_SCROLL_SLIDER);              //--- Delete prompt scrollbar slider
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate Prompt Scrollbar Slider Height                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculatePromptSliderHeight() {
   int scroll_area_height = g_promptHeight - 2 * 16; //--- Calculate prompt scroll area height
   int slider_min_height = 20;                    //--- Set minimum prompt slider height
   if (p_total_height <= p_visible_height) return scroll_area_height; //--- Return full height if no scroll needed
   double visible_ratio = (double)p_visible_height / p_total_height; //--- Calculate visible prompt height ratio
   int height = (int)MathFloor(scroll_area_height * visible_ratio); //--- Calculate proportional slider height
   return MathMax(slider_min_height, height);     //--- Return minimum or calculated height
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Update Prompt Scrollbar Slider Position                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void UpdatePromptSliderPosition() {
   int promptX = g_mainContentX + g_sidePadding;  //--- Calculate prompt x position
   int footerY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight + g_padding; //--- Calculate footer y position
   int promptY = footerY + g_margin;              //--- Calculate prompt y position
   int scrollbar_x = promptX + (g_mainWidth - 2 * g_sidePadding) - 16; //--- Calculate prompt scrollbar x position
   int scrollbar_y = promptY + 16;                //--- Set prompt scrollbar y position
   int scroll_area_height = g_promptHeight - 2 * 16; //--- Calculate prompt scroll area height
   int max_scroll = MathMax(0, p_total_height - p_visible_height); //--- Calculate maximum prompt scroll distance
   if (max_scroll <= 0) return;                   //--- Exit if no scrolling needed
   double scroll_ratio = (double)p_scroll_pos / max_scroll; //--- Calculate prompt scroll position ratio
   int scroll_area_y_max = scrollbar_y + scroll_area_height - p_slider_height; //--- Calculate maximum prompt slider y position
   int scroll_area_y_min = scrollbar_y;           //--- Set minimum prompt slider y position
   int new_y = scroll_area_y_min + (int)(scroll_ratio * (scroll_area_y_max - scroll_area_y_min)); //--- Calculate new prompt slider y position
   new_y = MathMax(scroll_area_y_min, MathMin(new_y, scroll_area_y_max)); //--- Clamp y position to valid range
   ObjectSetInteger(0, P_SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE, new_y); //--- Update prompt slider y position
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Update Prompt Scrollbar Button Colors                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void UpdatePromptButtonColors() {
   int max_scroll = MathMax(0, p_total_height - p_visible_height); //--- Calculate maximum prompt scroll distance
   if (p_scroll_pos == 0) {                       //--- Check if at top of prompt display
      ObjectSetInteger(0, P_SCROLL_UP_LABEL, OBJPROP_COLOR, clrSilver); //--- Set prompt scroll up label to disabled color
   } else {                                       //--- Not at top
      ObjectSetInteger(0, P_SCROLL_UP_LABEL, OBJPROP_COLOR, clrDimGray); //--- Set prompt scroll up label to active color
   }
   if (p_scroll_pos == max_scroll) {              //--- Check if at bottom of prompt display
      ObjectSetInteger(0, P_SCROLL_DOWN_LABEL, OBJPROP_COLOR, clrSilver); //--- Set prompt scroll down label to disabled color
   } else {                                       //--- Not at bottom
      ObjectSetInteger(0, P_SCROLL_DOWN_LABEL, OBJPROP_COLOR, clrDimGray); //--- Set prompt scroll down label to active color
   }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Scroll Up Prompt Display                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void PromptScrollUp() {
   if (p_scroll_pos > 0) {                        //--- Check if prompt scroll position allows scrolling up
      p_scroll_pos = MathMax(0, p_scroll_pos - 30); //--- Decrease prompt scroll position by 30
      UpdatePromptDisplay();                      //--- Update prompt display
      if (p_scroll_visible) {                     //--- Check if prompt scrollbar is visible
         UpdatePromptSliderPosition();            //--- Update prompt slider position
         UpdatePromptButtonColors();              //--- Update prompt scrollbar button colors
      }
   }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Scroll Down Prompt Display                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void PromptScrollDown() {
   int max_scroll = MathMax(0, p_total_height - p_visible_height); //--- Calculate maximum prompt scroll distance
   if (p_scroll_pos < max_scroll) {               //--- Check if prompt scroll position allows scrolling down
      p_scroll_pos = MathMin(max_scroll, p_scroll_pos + 30); //--- Increase prompt scroll position by 30
      UpdatePromptDisplay();                      //--- Update prompt display
      if (p_scroll_visible) {                     //--- Check if prompt scrollbar is visible
         UpdatePromptSliderPosition();            //--- Update prompt slider position
         UpdatePromptButtonColors();              //--- Update prompt scrollbar button colors
      }
   }
}

Реализуем прокручиваемую область промпта для обработки многострочного пользовательского ввода. Это устраняет прежние ограничения при отображении сложных промптов. Функция CreatePromptScrollbar создает полосу прокрутки для области промпта. Для отрисовки прямоугольников P_SCROLL_LEADER, P_SCROLL_UP_REC, P_SCROLL_DOWN_REC и P_SCROLL_SLIDER используется createRecLabel, а для создания P_SCROLL_UP_LABEL и P_SCROLL_DOWN_LABEL со стрелками Webdings – createLabel. Позиции рассчитываются на основе g_mainContentX, g_sidePadding и g_promptHeight.

Функция DeletePromptScrollbar удаляет эти объекты с помощью ObjectDelete. Функция CalculatePromptSliderHeight вычисляет p_slider_height пропорционально видимой области промпта, используя p_visible_height и p_total_height. Функция UpdatePromptSliderPosition с помощью ObjectSetInteger изменяет положение P_SCROLL_SLIDER в зависимости от относительного значения p_scroll_pos. Функция UpdatePromptButtonColors переключает цвета P_SCROLL_UP_LABEL и P_SCROLL_DOWN_LABEL между clrSilver и clrDimGray, обозначая возможность прокрутки. Наконец, функции PromptScrollUp и PromptScrollDown изменяют p_scroll_pos на 30 пикселей, вызывают UpdatePromptDisplay и обновляют отображение полосы прокрутки, если p_scroll_visible равно true. Это обеспечивает плавную навигацию по многострочному вводу в интерфейсе.

После реализации логики прокрутки нужно создать контейнер промпта, в котором будет размещено поле редактирования. Само поле редактирования по-прежнему ограничено 63 символами, но это ограничение можно обойти, объединяя введенные фрагменты текста. Поэтому требуется более крупный контейнер для промпта. Проблема в том, что после завершения редактирования введенный текст будет добавляться построчно. Нужно сделать интерфейс интуитивно понятным, чтобы ввод текста воспринимался как продолжение абзаца. Для этого текст добавляется к предыдущему абзацу. Однако возникает другая проблема: иногда требуется начать новый абзац. Чтобы решить эту проблему, вместо ввода команд \n или \newLine для переноса строки используем уникальную комбинацию – две точки (".."). Если такая комбинация встречается во введенном тексте, она интерпретируется как команда новой строки. Это лишь произвольно выбранная комбинация; при необходимости ее можно заменить любой другой – как вам будет удобнее. Теперь реализуем логику для этого.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Split String on Delimiter                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
int SplitOnString(string inputText, string delim, string &result[]) {
   ArrayResize(result, 0);                        //--- Clear result array
   int pos = 0;                                   //--- Initialize starting position
   int delim_len = StringLen(delim);              //--- Get delimiter length
   while (true) {                                 //--- Loop until string is fully processed
      int found = StringFind(inputText, delim, pos); //--- Find delimiter position
      if (found == -1) {                          //--- Check if no more delimiters
         string part = StringSubstr(inputText, pos); //--- Extract remaining string
         if (StringLen(part) > 0 || ArraySize(result) > 0) { //--- Check if part is non-empty or array not empty
            int size = ArraySize(result);         //--- Get current array size
            ArrayResize(result, size + 1);        //--- Resize result array
            result[size] = part;                  //--- Add remaining part
         }
         break;                                  //--- Exit loop
      }
      string part = StringSubstr(inputText, pos, found - pos); //--- Extract part before delimiter
      int size = ArraySize(result);              //--- Get current array size
      ArrayResize(result, size + 1);             //--- Resize result array
      result[size] = part;                       //--- Add part to array
      pos = found + delim_len;                   //--- Update position past delimiter
   }
   return ArraySize(result);                     //--- Return number of parts
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Replace Exact Double Periods with Newline                        |
//+------------------------------------------------------------------+
string ReplaceExactDoublePeriods(string text) {
   string result = "";                            //--- Initialize result string
   int len = StringLen(text);                     //--- Get text length
   for (int i = 0; i < len; i++) {               //--- Iterate through characters
      if (i + 1 < len && StringGetCharacter(text, i) == '.' && StringGetCharacter(text, i + 1) == '.') { //--- Check for double period
         bool preceded = (i > 0 && StringGetCharacter(text, i - 1) == '.'); //--- Check if preceded by period
         bool followed = (i + 2 < len && StringGetCharacter(text, i + 2) == '.'); //--- Check if followed by period
         if (!preceded && !followed) {            //--- Confirm exact double period
            result += "\n";                       //--- Append newline
            i++;                                  //--- Skip next period
         } else {                                 //--- Not exact double period
            result += ".";                        //--- Append period
         }
      } else {                                    //--- Non-double period character
         result += StringSubstr(text, i, 1);      //--- Append character
      }
   }
   return result;                                //--- Return processed string
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Create Prompt Placeholder Label                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CreatePlaceholder() {
   if (ObjectFind(0, "ChatGPT_PromptPlaceholder") < 0 && StringLen(currentPrompt) == 0) { //--- Check if placeholder is needed
      int placeholderFontSize = 10;               //--- Set placeholder font size
      string placeholderFont = "Arial";            //--- Set placeholder font
      int lineHeight = TextGetHeight("A", placeholderFont, placeholderFontSize); //--- Calculate line height
      int footerY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight + g_padding; //--- Calculate footer y position
      int promptY = footerY + g_margin;           //--- Calculate prompt y position
      int editY = promptY + g_promptHeight - g_editHeight - 5; //--- Calculate edit field y position
      int editX = g_mainContentX + g_sidePadding + g_textPadding; //--- Calculate edit field x position
      int labelY = editY + (g_editHeight - lineHeight) / 2; //--- Calculate label y position
      createLabel("ChatGPT_PromptPlaceholder", editX + 2, labelY, "Type your prompt here...", clrGray, placeholderFontSize, placeholderFont, CORNER_LEFT_UPPER, ANCHOR_LEFT_UPPER); //--- Create placeholder label
      ChartRedraw();                              //--- Redraw chart to reflect changes
   }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Delete Prompt Placeholder Label                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void DeletePlaceholder() {
   if (ObjectFind(0, "ChatGPT_PromptPlaceholder") >= 0) { //--- Check if placeholder exists
      ObjectDelete(0, "ChatGPT_PromptPlaceholder"); //--- Delete placeholder label
      ChartRedraw();                              //--- Redraw chart to reflect changes
   }
}

Для улучшения обработки многострочного ввода определяем функцию SplitOnString. Она разделяет входной текст на массив по заданному разделителю, использует StringFind и StringSubstr для извлечения фрагментов, а ArrayResize – для их хранения. Это позволяет точно разбирать историю диалога. Функция ReplaceExactDoublePeriods с помощью StringGetCharacter преобразует две точки в переносы строк. Она отличает именно такую комбинацию от других последовательностей точек, обеспечивая корректное многострочное отображение и устраняя прежние ограничения. Эта комбинация выбрана, чтобы одна точка и многоточие интерпретировались иначе.

Когда currentPrompt пуст, функция CreatePlaceholder с помощью createLabel добавляет в область промпта метку ChatGPT_PromptPlaceholder и выравнивает ее через TextGetHeight. После ввода текста функция DeletePlaceholder удаляет метку с помощью ObjectDelete. Это обеспечивает чистый и интуитивно понятный ввод промпта. Хорошая практика разработки – регулярно компилировать код и тестировать промежуточный результат, чтобы ничего не упустить. Теперь создадим основную панель и вызовем функции для обновления основной области отображения и добавления области промпта. Расширим основной фоновый контейнер, чтобы разместить в нем левую боковую панель.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Create Dashboard Elements                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void CreateDashboard() {
   objCount = 0;                             //--- Reset object count
   g_mainHeight = g_headerHeight + 2 * g_padding + g_displayHeight + g_footerHeight; //--- Calculate main dashboard height
   int displayX = g_mainContentX + g_sidePadding; //--- Calculate display x position
   int displayY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding; //--- Calculate display y position
   int displayW = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding; //--- Calculate display width
   int footerY = displayY + g_displayHeight + g_padding; //--- Calculate footer y position
   int promptY = footerY + g_margin;         //--- Calculate prompt y position
   int buttonsY = promptY + g_promptHeight + g_margin; //--- Calculate buttons y position
   int buttonW = 140;                        //--- Set button width
   int chartX = g_mainContentX + g_sidePadding; //--- Calculate chart button x position
   int sendX = g_mainContentX + g_mainWidth - g_sidePadding - buttonW; //--- Calculate send button x position
   dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_MainContainer"; //--- Store main container object name
   createRecLabel("ChatGPT_MainContainer", g_mainContentX, g_mainY, g_mainWidth, g_mainHeight, clrWhite, 1, clrLightGray); //--- Create main container rectangle
   dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_HeaderBg"; //--- Store header background object name
   createRecLabel("ChatGPT_HeaderBg", g_mainContentX, g_mainY, g_mainWidth, g_headerHeight, clrWhiteSmoke, 0, clrNONE); //--- Create header background rectangle
   string logo_resource = (StringLen(g_scaled_image_resource) > 0) ? g_scaled_image_resource : resourceImg; //--- Select header logo resource
   dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_HeaderLogo"; //--- Store header logo object name
   createBitmapLabel("ChatGPT_HeaderLogo", g_mainContentX + g_sidePadding, g_mainY + (g_headerHeight - 40)/2, 104, 40, logo_resource, clrWhite, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create header logo
   string title = "ChatGPT AI EA";           //--- Set dashboard title
   string titleFont = "Arial Rounded MT Bold"; //--- Set title font
   int titleSize = 14;                       //--- Set title font size
   TextSetFont(titleFont, titleSize);        //--- Set title font
   uint titleWid, titleHei;                  //--- Declare title dimensions
   TextGetSize(title, titleWid, titleHei);   //--- Get title dimensions
   int titleY = g_mainY + (g_headerHeight - (int)titleHei) / 2 - 4; //--- Calculate title y position
   int titleX = g_mainContentX + g_sidePadding + 104 + 5; //--- Calculate title x position
   dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_TitleLabel"; //--- Store title label object name
   createLabel("ChatGPT_TitleLabel", titleX, titleY, title, clrDarkSlateGray, titleSize, titleFont, CORNER_LEFT_UPPER, ANCHOR_LEFT_UPPER); //--- Create title label
   string dateStr = TimeToString(TimeTradeServer(), TIME_MINUTES); //--- Get current server time
   string dateFont = "Arial";                //--- Set date font
   int dateSize = 12;                        //--- Set date font size
   TextSetFont(dateFont, dateSize);          //--- Set date font
   uint dateWid, dateHei;                    //--- Declare date dimensions
   TextGetSize(dateStr, dateWid, dateHei);   //--- Get date dimensions
   int dateX = g_mainContentX + g_mainWidth / 2 - (int)(dateWid / 2) + 20; //--- Calculate date x position
   int dateY = g_mainY + (g_headerHeight - (int)dateHei) / 2 - 4; //--- Calculate date y position
   dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_DateLabel"; //--- Store date label object name
   createLabel("ChatGPT_DateLabel", dateX, dateY, dateStr, clrSlateGray, dateSize, dateFont, CORNER_LEFT_UPPER, ANCHOR_LEFT_UPPER); //--- Create date label
   int closeWidth = 100;                     //--- Set close button width
   int closeX = g_mainContentX + g_mainWidth - closeWidth - g_sidePadding; //--- Calculate close button x position
   int closeY = g_mainY + 4;                 //--- Calculate close button y position
   dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_CloseButton"; //--- Store close button object name
   createButton("ChatGPT_CloseButton", closeX, closeY, closeWidth, g_headerHeight - 8, "Close", clrWhite, 11, close_original_bg, clrGray); //--- Create close button
   dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_ResponseBg"; //--- Store response background object name
   createRecLabel("ChatGPT_ResponseBg", displayX, displayY, displayW, g_displayHeight, clrWhite, 1, clrGainsboro, BORDER_FLAT, STYLE_SOLID); //--- Create response background rectangle
   dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_FooterBg"; //--- Store footer background object name
   createRecLabel("ChatGPT_FooterBg", g_mainContentX, footerY, g_mainWidth, g_footerHeight, clrGainsboro, 0, clrNONE); //--- Create footer background rectangle
   dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_PromptBg"; //--- Store prompt background object name
   createRecLabel("ChatGPT_PromptBg", displayX, promptY, displayW, g_promptHeight, g_promptBg, 1, g_promptBg, BORDER_FLAT, STYLE_SOLID); //--- Create prompt background rectangle
   int editY = promptY + g_promptHeight - g_editHeight - 5; //--- Calculate edit field y position
   int editX = displayX + g_textPadding;     //--- Calculate edit field x position
   g_editW = displayW - 2 * g_textPadding;   //--- Calculate edit field width
   dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_PromptEdit"; //--- Store prompt edit object name
   createEdit("ChatGPT_PromptEdit", editX, editY, g_editW, g_editHeight, "", clrBlack, 13, DarkenColor(g_promptBg,0.93), DarkenColor(g_promptBg,0.87),"Calibri"); //--- Create prompt edit field
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_PromptEdit", OBJPROP_BORDER_TYPE, BORDER_FLAT); //--- Set edit field border type
   dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_GetChartButton"; //--- Store chart button object name
   createButton("ChatGPT_GetChartButton", chartX, buttonsY, buttonW, g_buttonHeight, "Get Chart Data", clrWhite, 11, chart_button_bg, clrDarkGreen); //--- Create chart data button
   dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_SendPromptButton"; //--- Store send button object name
   createButton("ChatGPT_SendPromptButton", sendX, buttonsY, buttonW, g_buttonHeight, "Send Prompt", clrWhite, 11, button_original_bg, clrDarkBlue); //--- Create send prompt button
   ChartRedraw();                            //--- Redraw chart
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert Initialization Function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit() {
   button_darker_bg = DarkenColor(button_original_bg); //--- Set darker background for submit button
   clear_darker_bg = DarkenColor(clear_original_bg);  //--- Set darker background for clear button
   new_chat_darker_bg = DarkenColor(new_chat_original_bg); //--- Set darker background for new chat button
   chart_button_darker_bg = DarkenColor(chart_button_bg); //--- Set darker background for chart button
   close_darker_bg = DarkenColor(close_original_bg);  //--- Set darker background for close button
   logFileHandle = FileOpen(LogFileName, FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_TXT); //--- Open log file for reading and writing
   if (logFileHandle == INVALID_HANDLE) {             //--- Check if file opening failed
      Print("Failed to open log file: ", GetLastError()); //--- Log error
      return(INIT_FAILED);                            //--- Return initialization failure
   }
   FileSeek(logFileHandle, 0, SEEK_END);             //--- Move file pointer to end
   uint img_pixels[];                                //--- Declare array for main image pixels
   uint orig_width = 0, orig_height = 0;             //--- Initialize main image dimensions
   bool image_loaded = ResourceReadImage(resourceImg, img_pixels, orig_width, orig_height); //--- Load main image resource
   if (image_loaded && orig_width > 0 && orig_height > 0) { //--- Check if main image loaded successfully
      ScaleImage(img_pixels, (int)orig_width, (int)orig_height, 104, 40); //--- Scale main image to 104x40
      g_scaled_image_resource = "::ChatGPT_HeaderImageScaled"; //--- Set scaled main image resource name
      if (ResourceCreate(g_scaled_image_resource, img_pixels, 104, 40, 0, 0, 104, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)) { //--- Create scaled main image resource
         Print("Scaled image resource created successfully"); //--- Log success
      } else {                                       //--- Handle resource creation failure
         Print("Failed to create scaled image resource"); //--- Log error
      }
   } else {                                          //--- Handle main image load failure
      Print("Failed to load original image resource"); //--- Log error
   }
   uint img_pixels_logo[];                           //--- Declare array for logo image pixels
   uint orig_width_logo = 0, orig_height_logo = 0;   //--- Initialize logo image dimensions
   bool image_loaded_logo = ResourceReadImage(resourceImgLogo, img_pixels_logo, orig_width_logo, orig_height_logo); //--- Load logo image resource
   if (image_loaded_logo && orig_width_logo > 0 && orig_height_logo > 0) { //--- Check if logo image loaded successfully
      ScaleImage(img_pixels_logo, (int)orig_width_logo, (int)orig_height_logo, 81, 81); //--- Scale logo image to 81x81
      g_scaled_sidebar_resource = "::ChatGPT_SidebarImageScaled"; //--- Set scaled logo image resource name
      if (ResourceCreate(g_scaled_sidebar_resource, img_pixels_logo, 81, 81, 0, 0, 81, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)) { //--- Create scaled logo image resource
         Print("Scaled sidebar image resource created successfully"); //--- Log success
      } else {                                       //--- Handle resource creation failure
         Print("Failed to create scaled sidebar image resource"); //--- Log error
      }
   } else {                                          //--- Handle logo image load failure
      Print("Failed to load sidebar image resource"); //--- Log error
   }
   uint img_pixels_newchat[];                        //--- Declare array for new chat icon pixels
   uint orig_width_newchat = 0, orig_height_newchat = 0; //--- Initialize new chat icon dimensions
   bool image_loaded_newchat = ResourceReadImage(resourceNewChat, img_pixels_newchat, orig_width_newchat, orig_height_newchat); //--- Load new chat icon resource
   if (image_loaded_newchat && orig_width_newchat > 0 && orig_height_newchat > 0) { //--- Check if new chat icon loaded successfully
      ScaleImage(img_pixels_newchat, (int)orig_width_newchat, (int)orig_height_newchat, 30, 30); //--- Scale new chat icon to 30x30
      g_scaled_newchat_resource = "::ChatGPT_NewChatIconScaled"; //--- Set scaled new chat icon resource name
      if (ResourceCreate(g_scaled_newchat_resource, img_pixels_newchat, 30, 30, 0, 0, 30, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)) { //--- Create scaled new chat icon resource
         Print("Scaled new chat icon resource created successfully"); //--- Log success
      } else {                                       //--- Handle resource creation failure
         Print("Failed to create scaled new chat icon resource"); //--- Log error
      }
   } else {                                          //--- Handle new chat icon load failure
      Print("Failed to load new chat icon resource"); //--- Log error
   }
   uint img_pixels_clear[];                          //--- Declare array for clear icon pixels
   uint orig_width_clear = 0, orig_height_clear = 0; //--- Initialize clear icon dimensions
   bool image_loaded_clear = ResourceReadImage(resourceClear, img_pixels_clear, orig_width_clear, orig_height_clear); //--- Load clear icon resource
   if (image_loaded_clear && orig_width_clear > 0 && orig_height_clear > 0) { //--- Check if clear icon loaded successfully
      ScaleImage(img_pixels_clear, (int)orig_width_clear, (int)orig_height_clear, 30, 30); //--- Scale clear icon to 30x30
      g_scaled_clear_resource = "::ChatGPT_ClearIconScaled"; //--- Set scaled clear icon resource name
      if (ResourceCreate(g_scaled_clear_resource, img_pixels_clear, 30, 30, 0, 0, 30, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)) { //--- Create scaled clear icon resource
         Print("Scaled clear icon resource created successfully"); //--- Log success
      } else {                                       //--- Handle resource creation failure
         Print("Failed to create scaled clear icon resource"); //--- Log error
      }
   } else {                                          //--- Handle clear icon load failure
      Print("Failed to load clear icon resource"); //--- Log error
   }
   uint img_pixels_history[];                        //--- Declare array for history icon pixels
   uint orig_width_history = 0, orig_height_history = 0; //--- Initialize history icon dimensions
   bool image_loaded_history = ResourceReadImage(resourceHistory, img_pixels_history, orig_width_history, orig_height_history); //--- Load history icon resource
   if (image_loaded_history && orig_width_history > 0 && orig_height_history > 0) { //--- Check if history icon loaded successfully
      ScaleImage(img_pixels_history, (int)orig_width_history, (int)orig_height_history, 30, 30); //--- Scale history icon to 30x30
      g_scaled_history_resource = "::ChatGPT_HistoryIconScaled"; //--- Set scaled history icon resource name
      if (ResourceCreate(g_scaled_history_resource, img_pixels_history, 30, 30, 0, 0, 30, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)) { //--- Create scaled history icon resource
         Print("Scaled history icon resource created successfully"); //--- Log success
      } else {                                       //--- Handle resource creation failure
         Print("Failed to create scaled history icon resource"); //--- Log error
      }
   } else {                                          //--- Handle history icon load failure
      Print("Failed to load history icon resource"); //--- Log error
   }
   g_mainHeight = g_headerHeight + 2 * g_padding + g_displayHeight + g_footerHeight; //--- Calculate main dashboard height
   createRecLabel("ChatGPT_DashboardBg", g_dashboardX, g_mainY, g_dashboardWidth, g_mainHeight, clrWhite, 1, clrLightGray); //--- Create dashboard background rectangle
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_DashboardBg", OBJPROP_ZORDER, 0); //--- Set dashboard background z-order
   createRecLabel("ChatGPT_SidebarBg", g_dashboardX+2, g_mainY+2, g_sidebarWidth - 2 - 1, g_mainHeight - 2 - 2, clrGainsboro, 1, clrNONE); //--- Create sidebar background rectangle
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_SidebarBg", OBJPROP_ZORDER, 0); //--- Set sidebar background z-order
   CreateDashboard();                                //--- Create dashboard elements
   UpdateResponseDisplay();                          //--- Update response display
   CreatePlaceholder();                              //--- Create prompt placeholder
   ChartSetInteger(0, CHART_EVENT_MOUSE_MOVE, true); //--- Enable mouse move events
   ChartSetInteger(0, CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL, true); //--- Enable mouse wheel events
   ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, true);     //--- Enable chart mouse scrolling
   return(INIT_SUCCEEDED);                           //--- Return initialization success
}

Сначала расширим функцию CreateDashboard, формирующую основной интерфейс. Она рассчитывает размеры макета с помощью g_mainContentX, g_sidePadding, g_headerHeight, g_displayHeight и g_footerHeight, увеличивает ширину ChatGPT_MainContainer, а также создает ChatGPT_HeaderBg и ChatGPT_FooterBg через createRecLabel. Масштабируемый логотип в заголовке ChatGPT_HeaderLogo создается с помощью createBitmapLabel на основе g_scaled_image_resource или resourceImg, а заголовок ChatGPT_TitleLabel и метка времени ChatGPT_DateLabel – с помощью createLabel. Функция также создает поле ChatGPT_PromptEdit через createEdit, кнопку ChatGPT_GetChartButton для получения рыночных данных, кнопку ChatGPT_SendPromptButton для отправки промптов и кнопку ChatGPT_CloseButton для скрытия основной панели. Имена объектов сохраняются в dashboardObjects для дальнейшего управления.

Обработчик события OnInit инициализирует программу: задает более темные цвета кнопок с помощью DarkenColor, открывает файл журнала ChatGPT_EA_Log.txt через FileOpen и масштабирует растровые ресурсы AI MQL5.bmp, AI LOGO.bmp, AI NEW CHAT.bmp, AI CLEAR.bmp и AI HISTORY.bmp с помощью ScaleImage и ResourceCreate. Затем через CreateDashboard, UpdateResponseDisplay и CreatePlaceholder настраивается основная панель, а через ChartSetInteger включаются события мыши для дальнейшего взаимодействия с интерфейсом. После компиляции получаем следующий результат.

UPDATED DISPLAY WITH PROMPT HOLDER

Теперь, когда область отображения обновлена, получим данные графика, выведем их в области промпта и отправим на анализ. Для работы с критически важными данными потребуется улучшить обработку UTF-8 и ведение журнала. Этот журнал впоследствии можно удалить, но пока он позволит точно отслеживать выполняемые действия и устранять возможные проблемы. Начнем с функции обновления области промпта, использующей подход, аналогичный обновлению области ответа.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Update Prompt Display                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void UpdatePromptDisplay() {
   int total = ObjectsTotal(0, 0, -1);       //--- Get total number of chart objects
   for (int j = total - 1; j >= 0; j--) {   //--- Iterate through objects in reverse
      string name = ObjectName(0, j, 0, -1); //--- Get object name
      if (StringFind(name, "ChatGPT_PromptLine_") == 0) { //--- Check if object is prompt line
         ObjectDelete(0, name);              //--- Delete prompt line object
      }
   }
   int promptX = g_mainContentX + g_sidePadding; //--- Calculate prompt x position
   int footerY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight + g_padding; //--- Calculate footer y position
   int promptY = footerY + g_margin;         //--- Calculate prompt y position
   int textX = promptX + g_textPadding;      //--- Calculate text x position
   int textY = promptY + g_textPadding;      //--- Calculate text y position
   int editY = promptY + g_promptHeight - g_editHeight - 5; //--- Calculate edit field y position
   int fullMaxWidth = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding - 2 * g_textPadding; //--- Calculate maximum text width
   int visibleHeight = editY - textY - g_textPadding - g_margin; //--- Calculate visible height
   if (currentPrompt == "") {                //--- Check if prompt is empty
      p_total_height = 0;                    //--- Set total prompt height to zero
      p_visible_height = visibleHeight;       //--- Set visible prompt height
      if (p_scroll_visible) {                //--- Check if prompt scrollbar is visible
         DeletePromptScrollbar();            //--- Delete prompt scrollbar
         p_scroll_visible = false;           //--- Set prompt scrollbar visibility to false
      }
      ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_PromptEdit", OBJPROP_XSIZE, g_editW); //--- Set edit field width
      ChartRedraw();                         //--- Redraw chart
      return;                                //--- Exit function
   }
   string font = "Arial";                    //--- Set font for prompt
   int fontSize = 10;                        //--- Set font size for prompt
   int lineHeight = TextGetHeight("A", font, fontSize); //--- Calculate line height
   int adjustedLineHeight = lineHeight + g_lineSpacing; //--- Adjust line height with spacing
   p_visible_height = visibleHeight;         //--- Set global visible prompt height
   string wrappedLines[];                    //--- Declare array for wrapped lines
   WrapText(currentPrompt, font, fontSize, fullMaxWidth, wrappedLines); //--- Wrap prompt text
   int totalLines = ArraySize(wrappedLines); //--- Get number of wrapped lines
   int totalHeight = totalLines * adjustedLineHeight; //--- Calculate total height
   bool need_scroll = totalHeight > visibleHeight; //--- Check if scrollbar is needed
   bool should_show_scrollbar = false;       //--- Initialize scrollbar visibility
   int reserved_width = 0;                   //--- Initialize reserved width for scrollbar
   if (ScrollbarMode != SCROLL_WHEEL_ONLY) { //--- Check if scrollbar mode allows display
      should_show_scrollbar = need_scroll && (ScrollbarMode == SCROLL_DYNAMIC_ALWAYS || (ScrollbarMode == SCROLL_DYNAMIC_HOVER && mouse_in_prompt)); //--- Determine if scrollbar should show
      if (should_show_scrollbar) {           //--- Check if scrollbar is visible
         reserved_width = 16;                //--- Reserve width for scrollbar
      }
   }
   if (reserved_width > 0) {                 //--- Check if scrollbar space reserved
      WrapText(currentPrompt, font, fontSize, fullMaxWidth - reserved_width, wrappedLines); //--- Re-wrap text with adjusted width
      totalLines = ArraySize(wrappedLines);  //--- Update number of wrapped lines
      totalHeight = totalLines * adjustedLineHeight; //--- Update total height
   }
   p_total_height = totalHeight;             //--- Set global total prompt height
   bool prev_p_scroll_visible = p_scroll_visible; //--- Store previous prompt scrollbar visibility
   p_scroll_visible = should_show_scrollbar; //--- Update prompt scrollbar visibility
   if (p_scroll_visible != prev_p_scroll_visible) { //--- Check if visibility changed
      if (p_scroll_visible) {                //--- Check if scrollbar should be shown
         CreatePromptScrollbar();            //--- Create prompt scrollbar
      } else {                               //--- Scrollbar not needed
         DeletePromptScrollbar();            //--- Delete prompt scrollbar
      }
   }
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_PromptEdit", OBJPROP_XSIZE, g_editW - reserved_width); //--- Adjust edit field width
   int max_scroll = MathMax(0, totalHeight - visibleHeight); //--- Calculate maximum scroll distance
   if (p_scroll_pos > max_scroll) p_scroll_pos = max_scroll; //--- Clamp prompt scroll position
   if (p_scroll_pos < 0) p_scroll_pos = 0;   //--- Ensure prompt scroll position is non-negative
   if (p_scroll_visible) {                   //--- Check if prompt scrollbar is visible
      p_slider_height = CalculatePromptSliderHeight(); //--- Calculate prompt slider height
      ObjectSetInteger(0, P_SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE, p_slider_height); //--- Update prompt slider size
      UpdatePromptSliderPosition();          //--- Update prompt slider position
      UpdatePromptButtonColors();            //--- Update prompt scrollbar button colors
   }
   int currentY = textY - p_scroll_pos;      //--- Calculate current y position
   int endY = textY + visibleHeight;         //--- Calculate end y position
   int startLineIndex = 0;                   //--- Initialize start line index
   int currentHeight = 0;                    //--- Initialize current height
   for (int line = 0; line < totalLines; line++) { //--- Iterate through lines
      if (currentHeight >= p_scroll_pos) {   //--- Check if line is in view
         startLineIndex = line;              //--- Set start line index
         currentY = textY + (currentHeight - p_scroll_pos); //--- Update current y position
         break;                              //--- Exit loop
      }
      currentHeight += adjustedLineHeight;   //--- Add line height
   }
   int numVisibleLines = 0;                  //--- Initialize visible lines count
   int visibleHeightUsed = 0;                //--- Initialize used visible height
   for (int line = startLineIndex; line < totalLines; line++) { //--- Iterate from start line
      if (visibleHeightUsed + adjustedLineHeight > visibleHeight) break; //--- Check if exceeds visible height
      visibleHeightUsed += adjustedLineHeight; //--- Add to used height
      numVisibleLines++;                     //--- Increment visible lines
   }
   int textX_pos = textX;                    //--- Set text x position
   int maxTextX = g_mainContentX + g_mainWidth - g_sidePadding - g_textPadding - reserved_width; //--- Calculate maximum text x position
   color textCol = clrBlack;                 //--- Set text color
   for (int li = 0; li < numVisibleLines; li++) { //--- Iterate through visible lines
      int lineIndex = startLineIndex + li;   //--- Calculate line index
      if (lineIndex >= totalLines) break;    //--- Check if index exceeds total lines
      string line = wrappedLines[lineIndex]; //--- Get line text
      string display_line = line;            //--- Initialize display line
      if (line == " ") {                     //--- Check if line is empty
         display_line = " ";                 //--- Set display line to space
         textCol = clrWhite;                 //--- Set text color to white
      }
      string lineName = "ChatGPT_PromptLine_" + IntegerToString(lineIndex); //--- Generate line object name
      if (currentY >= textY && currentY < endY) { //--- Check if line is visible
         createLabel(lineName, textX_pos, currentY, display_line, textCol, fontSize, font, CORNER_LEFT_UPPER, ANCHOR_LEFT_UPPER); //--- Create line label
      }
      currentY += adjustedLineHeight;        //--- Update current y position
   }
   ChartRedraw();                            //--- Redraw chart
}

Здесь реализуется функция UpdatePromptDisplay для отображения многострочных пользовательских промптов. Это обеспечивает плавную отрисовку и прокрутку. Функция удаляет существующие объекты ChatGPT_PromptLine_ с помощью функций ObjectsTotal и ObjectDelete. Затем рассчитываются параметры размещения области промпта с помощью g_mainContentX, g_sidePadding, g_promptHeight и g_textPadding. Если currentPrompt пуст, функция сбрасывает p_total_height, задает p_visible_height, удаляет полосу прокрутки с помощью DeletePromptScrollbar и регулирует ширину ChatGPT_PromptEdit через ObjectSetInteger.

Для непустых промптов текст разбивается на строки с помощью ранее определенной функции WrapText, а p_total_height вычисляется на основе adjustedLineHeight. Полоса прокрутки динамически отображается или скрывается в зависимости от ScrollbarMode и mouse_in_prompt; при необходимости с помощью reserved_width резервируется место для нее. Видимые строки выводятся как метки ChatGPT_PromptLine_ через createLabel, их позиции обновляются с учетом p_scroll_pos, а ChartRedraw перерисовывает график. Для добавления данных графика в промпт реализуем следующую функцию.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Convert Timeframe to String                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
string PeriodToString(ENUM_TIMEFRAMES period) {
   switch(period) {                          //--- Switch on timeframe
      case PERIOD_M1: return "M1";           //--- Return M1 for 1-minute
      case PERIOD_M5: return "M5";           //--- Return M5 for 5-minute
      case PERIOD_M15: return "M15";         //--- Return M15 for 15-minute
      case PERIOD_M30: return "M30";         //--- Return M30 for 30-minute
      case PERIOD_H1: return "H1";           //--- Return H1 for 1-hour
      case PERIOD_H4: return "H4";           //--- Return H4 for 4-hour
      case PERIOD_D1: return "D1";           //--- Return D1 for daily
      case PERIOD_W1: return "W1";           //--- Return W1 for weekly
      case PERIOD_MN1: return "MN1";         //--- Return MN1 for monthly
      default: return IntegerToString(period); //--- Return period as string for others
   }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Append Chart Data to Prompt                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void GetAndAppendChartData() {
   string symbol = Symbol();                  //--- Get current chart symbol
   ENUM_TIMEFRAMES tf = (ENUM_TIMEFRAMES)_Period; //--- Get current timeframe
   string timeframe = PeriodToString(tf);     //--- Convert timeframe to string
   long visibleBarsLong = ChartGetInteger(0, CHART_VISIBLE_BARS); //--- Get number of visible bars
   int visibleBars = (int)visibleBarsLong;   //--- Convert visible bars to integer
   MqlRates rates[];                         //--- Declare array for rate data
   int copied = CopyRates(symbol, tf, 0, MaxChartBars, rates); //--- Copy recent bar data
   if (copied != MaxChartBars) {             //--- Check if copy failed
      Print("Failed to copy rates: ", GetLastError()); //--- Log error
      return;                                //--- Exit function
   }
   ArraySetAsSeries(rates, true);            //--- Set rates as time series
   string data = "Chart Details: Symbol=" + symbol + ", Timeframe=" + timeframe + ", Visible Bars=" + IntegerToString(visibleBars) + "\n"; //--- Build chart details string
   data += "Recent Bars Data (Bar 1 is latest):\n"; //--- Add header for bar data
   for (int i = 0; i < copied; i++) {       //--- Iterate through copied bars
      data += "Bar " + IntegerToString(i + 1) + ": Date=" + TimeToString(rates[i].time, TIME_DATE | TIME_MINUTES) + ", Open=" + DoubleToString(rates[i].open, _Digits) + ", High=" + DoubleToString(rates[i].high, _Digits) + ", Low=" + DoubleToString(rates[i].low, _Digits) + ", Close=" + DoubleToString(rates[i].close, _Digits) + ", Volume=" + IntegerToString((int)rates[i].tick_volume) + "\n"; //--- Add bar data
   }
   Print("Chart data appended to prompt: \n" + data); //--- Log chart data
   FileWrite(logFileHandle, "Chart data appended to prompt: \n" + data); //--- Write chart data to log
   string fileName = "candlesticksdata.txt"; //--- Set file name for chart data
   int handle = FileOpen(fileName, FILE_WRITE | FILE_TXT | FILE_ANSI); //--- Open file for writing
   if (handle == INVALID_HANDLE) {           //--- Check if file opening failed
      Print("Failed to open file for writing: ", GetLastError()); //--- Log error
      return;                                //--- Exit function
   }
   FileWriteString(handle, data);            //--- Write chart data to file
   FileClose(handle);                        //--- Close file
   handle = FileOpen(fileName, FILE_READ | FILE_TXT | FILE_ANSI); //--- Open file for reading
   if (handle == INVALID_HANDLE) {           //--- Check if file opening failed
      Print("Failed to open file for reading: ", GetLastError()); //--- Log error
      return;                                //--- Exit function
   }
   string fileContent = "";                  //--- Initialize file content string
   while (!FileIsEnding(handle)) {           //--- Loop until end of file
      fileContent += FileReadString(handle) + "\n"; //--- Read and append line
   }
   FileClose(handle);                        //--- Close file
   if (StringLen(currentPrompt) > 0) {       //--- Check if prompt is non-empty
      currentPrompt += "\n";                 //--- Append newline to prompt
   }
   currentPrompt += fileContent;             //--- Append chart data to prompt
   DeletePlaceholder();                      //--- Delete prompt placeholder
   UpdatePromptDisplay();                    //--- Update prompt display
   p_scroll_pos = MathMax(0, p_total_height - p_visible_height); //--- Set prompt scroll to bottom
   if (p_scroll_visible) {                   //--- Check if prompt scrollbar is visible
      UpdatePromptSliderPosition();          //--- Update prompt slider position
      UpdatePromptButtonColors();            //--- Update prompt scrollbar button colors
   }
   ChartRedraw();                            //--- Redraw chart
}

Для интеграции данных графика определяем функцию PeriodToString. Она с помощью оператора switch преобразует значения перечисления таймфреймов, такие как PERIOD_M1 и PERIOD_H1, в читаемые строки M1 и H1. Затем определяем функцию GetAndAppendChartData. Она получает символ текущего графика через Symbol, таймфрейм через _Period и число видимых баров через ChartGetInteger, а затем с помощью CopyRates загружает данные последних баров в массив MqlRates. Значения цен открытия, максимума, минимума, закрытия и объема форматируются в строку функциями TimeToString и DoubleToString.

Данные записываются в журнал, сохраняются в файл candlesticksdata.txt через FileWriteString и затем считываются с помощью FileReadString. После этого они добавляются в currentPrompt для обработки ИИ и отображаются в области промпта через DeletePlaceholder и UpdatePromptDisplay. Внешний вид полосы прокрутки обновляют функции UpdatePromptSliderPosition и UpdatePromptButtonColors. Благодаря этому, когда мы нажимаем кнопку отправки данных графика, они сначала загружаются и сохраняются, как показано ниже.

BARS DATA STORAGE

Сообщения будут формироваться из истории диалога, поэтому функцию нужно доработать с учетом нового формата данных графика, отправляемых ИИ. Для этого необходимо учитывать все содержимое между ролями.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Build JSON Messages from History                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
string BuildMessagesFromHistory(string newPrompt) {
   string lines[];                           //--- Declare array for history lines
   int numLines = StringSplit(conversationHistory, '\n', lines); //--- Split history into lines
   string messages = "[";                    //--- Initialize JSON messages array
   string currentRole = "";                  //--- Initialize current role
   string currentContent = "";               //--- Initialize current content
   for (int i = 0; i < numLines; i++) {     //--- Iterate through history lines
      string line = lines[i];                //--- Get current line
      string trimmed = line;                 //--- Copy line for trimming
      StringTrimLeft(trimmed);               //--- Remove leading whitespace
      StringTrimRight(trimmed);              //--- Remove trailing whitespace
      if (StringLen(trimmed) == 0 || IsTimestamp(trimmed)) continue; //--- Skip empty or timestamp lines
      if (StringFind(trimmed, "You: ") == 0) { //--- Check if user message
         if (currentRole != "") {            //--- Check if previous message exists
            string roleJson = (currentRole == "User") ? "user" : "assistant"; //--- Set JSON role
            messages += "{\"role\":\"" + roleJson + "\",\"content\":\"" + JsonEscape(currentContent) + "\"},"; //--- Add message to JSON
         }
         currentRole = "User";              //--- Set role to user
         currentContent = StringSubstr(line, StringFind(line, "You: ") + 5); //--- Extract user message
      } else if (StringFind(trimmed, "AI: ") == 0) { //--- Check if AI message
         if (currentRole != "") {            //--- Check if previous message exists
            string roleJson = (currentRole == "User") ? "user" : "assistant"; //--- Set JSON role
            messages += "{\"role\":\"" + roleJson + "\",\"content\":\"" + JsonEscape(currentContent) + "\"},"; //--- Add message to JSON
         }
         currentRole = "AI";                //--- Set role to AI
         currentContent = StringSubstr(line, StringFind(line, "AI: ") + 4); //--- Extract AI message
      } else if (currentRole != "") {       //--- Handle continuation line
         currentContent += "\n" + line;     //--- Append line to content
      }
   }
   if (currentRole != "") {                  //--- Check if final message exists
      string roleJson = (currentRole == "User") ? "user" : "assistant"; //--- Set JSON role
      messages += "{\"role\":\"" + roleJson + "\",\"content\":\"" + JsonEscape(currentContent) + "\"},"; //--- Add final message to JSON
   }
   messages += "{\"role\":\"user\",\"content\":\"" + JsonEscape(newPrompt) + "\"}]"; //--- Add new prompt to JSON
   return messages;                          //--- Return JSON messages
}

Дорабатываем функцию BuildMessagesFromHistory для форматирования данных диалога в запросы к OpenAI API. Строка conversationHistory разбивается на строки с помощью StringSplit с разделителем переноса строки. Затем каждая строка обрабатывается функциями StringTrimLeft и StringTrimRight для удаления пробельных символов; пустые строки и строки с отметками времени, определяемые IsTimestamp, пропускаются. С помощью StringFind определяются сообщения пользователя, начинающиеся со строкового литерала "You: ", и сообщения ИИ, начинающиеся с "AI: ". Содержимое извлекается через StringSubstr, а затем формируется JSON-массив messages: каждое сообщение добавляется как JSON-объект с ролью "user" или "assistant", а его содержимое экранируется с помощью JsonEscape. Новый промпт добавляется как последнее сообщение пользователя. Теперь обновим боковую панель, добавив необходимые элементы и поддержку сохранения истории чатов между сеансами. Сначала определим логику чата, необходимую для отображения полной навигационной панели.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Chat Structure Definition                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
struct Chat {
   int id;                                        //--- Store chat ID
   string title;                                  //--- Store chat title
   string history;                                //--- Store chat history
};
Chat chats[];                                     //--- Declare array for chat storage
int current_chat_id = -1;                         //--- Store current chat ID
string current_title = "";                        //--- Store current chat title
string chatsFileName = "ChatGPT_Chats.txt";       //--- Set file name for chat storage

//+------------------------------------------------------------------+
//| Encode Chat ID to Base62                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
string EncodeID(int id) {
   string chars = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"; //--- Define base62 character set
   string res = "";                                //--- Initialize result string
   if (id == 0) return "0";                        //--- Return "0" for zero ID
   while (id > 0) {                                //--- Loop while ID is positive
      res = StringSubstr(chars, id % 62, 1) + res; //--- Prepend base62 character
      id /= 62;                                    //--- Divide ID by 62
   }
   return res;                                     //--- Return encoded ID
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Decode Base62 Chat ID                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int DecodeID(string enc) {
   string chars = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"; //--- Define base62 character set
   int id = 0;                                     //--- Initialize decoded ID
   for (int i = 0; i < StringLen(enc); i++) {      //--- Iterate through encoded string
      id = id * 62 + StringFind(chars, StringSubstr(enc, i, 1)); //--- Calculate ID value
   }
   return id;                                      //--- Return decoded ID
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Load Chats from File                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void LoadChats() {
   if (!FileIsExist(chatsFileName)) {              //--- Check if chats file exists
      CreateNewChat();                             //--- Create new chat if file not found
      return;                                      //--- Exit function
   }
   int handle = FileOpen(chatsFileName, FILE_READ | FILE_BIN); //--- Open chats file for reading
   if (handle == INVALID_HANDLE) {                 //--- Check if file opening failed
      Print("Failed to load chats: ", GetLastError()); //--- Log error
      CreateNewChat();                             //--- Create new chat
      return;                                      //--- Exit function
   }
   int file_size = (int)FileSize(handle);          //--- Get file size
   uchar encoded_file[];                           //--- Declare array for encoded file data
   ArrayResize(encoded_file, file_size);           //--- Resize array to file size
   FileReadArray(handle, encoded_file, 0, file_size); //--- Read file data into array
   FileClose(handle);                              //--- Close file
   uchar empty_key[];                              //--- Declare empty key array
   uchar key[32];                                  //--- Declare key array for decryption
   uchar api_bytes[];                              //--- Declare array for API key bytes
   StringToCharArray(OpenAI_API_Key, api_bytes);   //--- Convert API key to byte array
   uchar hash[];                                   //--- Declare array for hash
   CryptEncode(CRYPT_HASH_SHA256, api_bytes, empty_key, hash); //--- Generate SHA256 hash of API key
   ArrayCopy(key, hash, 0, 0, 32);                 //--- Copy first 32 bytes of hash to key
   uchar decoded_aes[];                            //--- Declare array for AES-decrypted data
   int res_dec = CryptDecode(CRYPT_AES256, encoded_file, key, decoded_aes); //--- Decrypt file data with AES256
   if (res_dec <= 0) {                             //--- Check if decryption failed
      Print("Failed to decrypt chats: ", GetLastError()); //--- Log error
      CreateNewChat();                             //--- Create new chat
      return;                                      //--- Exit function
   }
   uchar decoded_zip[];                            //--- Declare array for unzipped data
   int res_zip = CryptDecode(CRYPT_ARCH_ZIP, decoded_aes, empty_key, decoded_zip); //--- Decompress decrypted data
   if (res_zip <= 0) {                             //--- Check if decompression failed
      Print("Failed to decompress chats: ", GetLastError()); //--- Log error
      CreateNewChat();                             //--- Create new chat
      return;                                      //--- Exit function
   }
   string jsonStr = CharArrayToString(decoded_zip); //--- Convert decompressed data to string
   char charArray[];                               //--- Declare array for JSON characters
   int len = StringToCharArray(jsonStr, charArray, 0, WHOLE_ARRAY, CP_UTF8); //--- Convert JSON string to char array
   JsonValue json;                                 //--- Declare JSON object
   int index = 0;                                  //--- Initialize JSON parsing index
   if (!json.DeserializeFromArray(charArray, len, index)) { //--- Parse JSON data
      Print("Failed to parse chats JSON");         //--- Log error
      CreateNewChat();                             //--- Create new chat
      return;                                      //--- Exit function
   }
   if (json.m_type != JsonArray) {                 //--- Check if JSON is an array
      Print("Chats JSON not an array");            //--- Log error
      CreateNewChat();                             //--- Create new chat
      return;                                      //--- Exit function
   }
   int size = ArraySize(json.m_children);          //--- Get number of chat objects
   ArrayResize(chats, size);                       //--- Resize chats array
   int max_id = 0;                                 //--- Initialize maximum chat ID
   for (int i = 0; i < size; i++) {                //--- Iterate through chat objects
      JsonValue obj = json.m_children[i];          //--- Get current chat object
      chats[i].id = (int)obj["id"].ToInteger();    //--- Set chat ID
      chats[i].title = obj["title"].ToString();    //--- Set chat title
      chats[i].history = obj["history"].ToString(); //--- Set chat history
      max_id = MathMax(max_id, chats[i].id);       //--- Update maximum chat ID
   }
   if (size > 0) {                                 //--- Check if chats exist
      current_chat_id = chats[size - 1].id;        //--- Set current chat ID to last chat
      current_title = chats[size - 1].title;       //--- Set current chat title
      conversationHistory = chats[size - 1].history; //--- Set current conversation history
   } else {                                        //--- No chats found
      CreateNewChat();                             //--- Create new chat
   }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Save Chats to File                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void SaveChats() {
   JsonValue jsonArr;                            //--- Declare JSON array
   jsonArr.m_type = JsonArray;                   //--- Set JSON type to array
   for (int i = 0; i < ArraySize(chats); i++) {  //--- Iterate through chats
      JsonValue obj;                             //--- Declare JSON object
      obj.m_type = JsonObject;                   //--- Set JSON type to object
      obj["id"] = chats[i].id;                   //--- Set chat ID in JSON
      obj["title"] = chats[i].title;             //--- Set chat title in JSON
      obj["history"] = chats[i].history;         //--- Set chat history in JSON
      jsonArr.AddChild(obj);                     //--- Add object to JSON array
   }
   string jsonStr = jsonArr.SerializeToString(); //--- Serialize JSON array to string
   uchar data[];                                 //--- Declare array for JSON data
   StringToCharArray(jsonStr, data);             //--- Convert JSON string to byte array
   uchar empty_key[];                            //--- Declare empty key array
   uchar zipped[];                               //--- Declare array for zipped data
   int res_zip = CryptEncode(CRYPT_ARCH_ZIP, data, empty_key, zipped); //--- Compress JSON data
   if (res_zip <= 0) {                           //--- Check if compression failed
      Print("Failed to compress chats: ", GetLastError()); //--- Log error
      return;                                    //--- Exit function
   }
   uchar key[32];                                //--- Declare key array for encryption
   uchar api_bytes[];                            //--- Declare array for API key bytes
   StringToCharArray(OpenAI_API_Key, api_bytes); //--- Convert API key to byte array
   uchar hash[];                                 //--- Declare array for hash
   CryptEncode(CRYPT_HASH_SHA256, api_bytes, empty_key, hash); //--- Generate SHA256 hash of API key
   ArrayCopy(key, hash, 0, 0, 32);               //--- Copy first 32 bytes of hash to key
   uchar encoded[];                              //--- Declare array for encrypted data
   int res_enc = CryptEncode(CRYPT_AES256, zipped, key, encoded); //--- Encrypt compressed data with AES256
   if (res_enc <= 0) {                           //--- Check if encryption failed
      Print("Failed to encrypt chats: ", GetLastError()); //--- Log error
      return;                                    //--- Exit function
   }
   int handle = FileOpen(chatsFileName, FILE_WRITE | FILE_BIN); //--- Open chats file for writing
   if (handle == INVALID_HANDLE) {               //--- Check if file opening failed
      Print("Failed to save chats: ", GetLastError()); //--- Log error
      return;                                    //--- Exit function
   }
   FileWriteArray(handle, encoded, 0, res_enc);  //--- Write encrypted data to file
   FileClose(handle);                            //--- Close file
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Get Chat Index by ID                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
int GetChatIndex(int id) {
   for (int i = 0; i < ArraySize(chats); i++) {  //--- Iterate through chats
      if (chats[i].id == id) return i;           //--- Return index if ID matches
   }
   return -1;                                    //--- Return -1 if ID not found
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Create New Chat                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CreateNewChat() {
   int max_id = 0;                               //--- Initialize maximum chat ID
   for (int i = 0; i < ArraySize(chats); i++) {  //--- Iterate through chats
      max_id = MathMax(max_id, chats[i].id);     //--- Update maximum chat ID
   }
   int new_id = max_id + 1;                      //--- Calculate new chat ID
   int size = ArraySize(chats);                  //--- Get current chats array size
   ArrayResize(chats, size + 1);                 //--- Resize chats array
   chats[size].id = new_id;                      //--- Set new chat ID
   chats[size].title = "Chat " + IntegerToString(new_id); //--- Set new chat title
   chats[size].history = "";                     //--- Initialize empty chat history
   current_chat_id = new_id;                     //--- Set current chat ID
   current_title = chats[size].title;            //--- Set current chat title
   conversationHistory = "";                     //--- Clear current conversation history
   SaveChats();                                  //--- Save chats to file
   UpdateSidebarDynamic();                       //--- Update sidebar display
   UpdateResponseDisplay();                      //--- Update response display
   UpdatePromptDisplay();                        //--- Update prompt display
   CreatePlaceholder();                          //--- Create prompt placeholder
   ChartRedraw();                                //--- Redraw chart to reflect changes
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Update Current Chat History                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void UpdateCurrentHistory() {
   int idx = GetChatIndex(current_chat_id);      //--- Get index of current chat
   if (idx >= 0) {                               //--- Check if valid index
      chats[idx].history = conversationHistory;  //--- Update chat history
      chats[idx].title = current_title;          //--- Update chat title
      SaveChats();                               //--- Save chats to file
   }
}

Здесь реализуются сохранение истории чатов между сеансами и управление сохраненными чатами. Это позволит обновить боковую панель и перемещаться по сохраненным чатам. Определяем структуру Chat для хранения id, title и history каждого чата. Для отслеживания активного сеанса используются массив chats, переменные current_chat_id и current_title, а переменной chatsFileName присваивается имя файла ChatGPT_Chats.txt. Функции EncodeID и DecodeID преобразуют идентификаторы чатов в формат base62 и обратно, используя набор символов и StringSubstr. Это обеспечивает компактное отображение на боковой панели. Функция LoadChats считывает чаты из файла ChatGPT_Chats.txt через FileOpen. Данные расшифровываются функцией CryptDecode с применением CRYPT_AES256 и ключа, полученного из OpenAI_API_Key через CryptEncode с CRYPT_HASH_SHA256, затем распаковываются методом CRYPT_ARCH_ZIP. После разбора JSON функцией DeserializeFromArray заполняется массив chats; при ошибке вызывается CreateNewChat.

Функция SaveChats сериализует массив chats в JSON с помощью SerializeToString, сжимает его через CryptEncode с методом CRYPT_ARCH_ZIP, шифрует с помощью CRYPT_AES256 и записывает в файл ChatGPT_Chats.txt через FileWriteArray. Реализуем GetChatIndex для поиска чата по ID с помощью ArraySize и CreateNewChat для инициализации новых чатов с возрастающими ID. При этом обновляются current_chat_id, current_title и conversationHistory, данные сохраняются через SaveChats, а интерфейс обновляется функциями UpdateSidebarDynamic, UpdateResponseDisplay и UpdatePromptDisplay.

Функция UpdateCurrentHistory обновляет history и title текущего чата в массиве chats и сохраняет данные в файл. Благодаря этому история чатов сохраняется между сеансами и остается доступной в боковой панели. Подход к кодированию и декодированию можно выбрать самостоятельно. Здесь выбран наиболее простой вариант. Теперь, когда эти функции готовы, можно определить логику обновления боковой панели.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Update Sidebar Dynamically                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void UpdateSidebarDynamic() {
   int total = ObjectsTotal(0, 0, -1);           //--- Get total number of chart objects
   for (int j = total - 1; j >= 0; j--) {       //--- Iterate through objects in reverse
      string name = ObjectName(0, j, 0, -1);     //--- Get object name
      if (StringFind(name, "ChatGPT_NewChatButton") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_ClearButton") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_HistoryButton") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_ChatLabel_") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_ChatBg_") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_SidebarLogo") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_NewChatIcon") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_NewChatLabel") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_ClearIcon") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_ClearLabel") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_HistoryIcon") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_HistoryLabel") == 0) { //--- Check if object is part of sidebar
         ObjectDelete(0, name);                  //--- Delete sidebar object
      }
   }
   int sidebarX = g_dashboardX;                   //--- Set sidebar x position
   int itemY = g_mainY + 10;                     //--- Set initial item y position
   string sidebar_logo_resource = (StringLen(g_scaled_sidebar_resource) > 0) ? g_scaled_sidebar_resource : resourceImgLogo; //--- Select sidebar logo resource
   createBitmapLabel("ChatGPT_SidebarLogo", sidebarX + (g_sidebarWidth - 81)/2, itemY, 81, 81, sidebar_logo_resource, clrWhite, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create sidebar logo
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_SidebarLogo", OBJPROP_ZORDER, 1); //--- Set logo z-order
   itemY += 81 + 10;                             //--- Update item y position
   createButton("ChatGPT_NewChatButton", sidebarX + 5, itemY, g_sidebarWidth - 10, g_buttonHeight, "", clrWhite, 11, new_chat_original_bg, clrRoyalBlue); //--- Create new chat button
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_NewChatButton", OBJPROP_ZORDER, 1); //--- Set new chat button z-order
   string newchat_icon_resource = (StringLen(g_scaled_newchat_resource) > 0) ? g_scaled_newchat_resource : resourceNewChat; //--- Select new chat icon resource
   createBitmapLabel("ChatGPT_NewChatIcon", sidebarX + 5 + 10, itemY + (g_buttonHeight - 30)/2, 30, 30, newchat_icon_resource, clrNONE, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create new chat icon
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_NewChatIcon", OBJPROP_ZORDER, 2); //--- Set new chat icon z-order
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_NewChatIcon", OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Disable new chat icon selectability
   createLabel("ChatGPT_NewChatLabel", sidebarX + 5 + 10 + 30 + 5, itemY + (g_buttonHeight - 20)/2, "New Chat", clrWhite, 11, "Arial", CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create new chat label
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_NewChatLabel", OBJPROP_ZORDER, 2); //--- Set new chat label z-order
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_NewChatLabel", OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Disable new chat label selectability
   itemY += g_buttonHeight + 5;                  //--- Update item y position
   createButton("ChatGPT_ClearButton", sidebarX + 5, itemY, g_sidebarWidth - 10, g_buttonHeight, "", clrWhite, 11, clear_original_bg, clrIndianRed); //--- Create clear button
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_ClearButton", OBJPROP_ZORDER, 1); //--- Set clear button z-order
   string clear_icon_resource = (StringLen(g_scaled_clear_resource) > 0) ? g_scaled_clear_resource : resourceClear; //--- Select clear icon resource
   createBitmapLabel("ChatGPT_ClearIcon", sidebarX + 5 + 10, itemY + (g_buttonHeight - 30)/2, 30, 30, clear_icon_resource, clrNONE, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create clear icon
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_ClearIcon", OBJPROP_ZORDER, 2); //--- Set clear icon z-order
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_ClearIcon", OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Disable clear icon selectability
   createLabel("ChatGPT_ClearLabel", sidebarX + 5 + 10 + 30 + 5, itemY + (g_buttonHeight - 20)/2, "Clear", clrWhite, 11, "Arial", CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create clear label
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_ClearLabel", OBJPROP_ZORDER, 2); //--- Set clear label z-order
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_ClearLabel", OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Disable clear label selectability
   itemY += g_buttonHeight + 10;                 //--- Update item y position
   createButton("ChatGPT_HistoryButton", sidebarX + 5, itemY, g_sidebarWidth - 10, g_buttonHeight, "", clrBlack, 12, clrWhite, clrGray); //--- Create history button
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_HistoryButton", OBJPROP_ZORDER, 1); //--- Set history button z-order
   string history_icon_resource = (StringLen(g_scaled_history_resource) > 0) ? g_scaled_history_resource : resourceHistory; //--- Select history icon resource
   createBitmapLabel("ChatGPT_HistoryIcon", sidebarX + 5 + 10, itemY + (g_buttonHeight - 30)/2, 30, 30, history_icon_resource, clrNONE, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create history icon
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_HistoryIcon", OBJPROP_ZORDER, 2); //--- Set history icon z-order
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_HistoryIcon", OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Disable history icon selectability
   createLabel("ChatGPT_HistoryLabel", sidebarX + 5 + 10 + 30 + 5, itemY + (g_buttonHeight - 20)/2, "History", clrBlack, 12, "Arial", CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create history label
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_HistoryLabel", OBJPROP_ZORDER, 2); //--- Set history label z-order
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_HistoryLabel", OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Disable history label selectability
   itemY += g_buttonHeight + 5;                  //--- Update item y position
   int numChats = MathMin(ArraySize(chats), 7);  //--- Limit number of chats to display
   int chatIndices[7];                           //--- Declare array for chat indices
   for (int i = 0; i < numChats; i++) {          //--- Iterate to set chat indices
      chatIndices[i] = ArraySize(chats) - 1 - i; //--- Set index for latest chats first
   }
   for (int i = 0; i < numChats; i++) {          //--- Iterate through chats to display
      int chatIdx = chatIndices[i];              //--- Get chat index
      string hashed_id = EncodeID(chats[chatIdx].id); //--- Encode chat ID to base62
      string fullText = chats[chatIdx].title + " > " + hashed_id; //--- Create full chat title text
      string labelText = fullText;               //--- Initialize label text
      if (StringLen(fullText) > 19) {            //--- Check if text exceeds length limit
         labelText = StringSubstr(fullText, 0, 16) + "..."; //--- Truncate text with ellipsis
      }
      string bgName = "ChatGPT_ChatBg_" + hashed_id; //--- Generate background object name
      string labelName = "ChatGPT_ChatLabel_" + hashed_id; //--- Generate label object name
      color bgColor = clrWhite;                  //--- Set background color
      color borderColor = clrGray;               //--- Set border color
      createRecLabel(bgName, sidebarX + 5 + 10, itemY, g_sidebarWidth - 10 - 10, 25, clrBeige, 1, DarkenColor(clrBeige, 9), BORDER_FLAT, STYLE_SOLID); //--- Create chat background rectangle
      ObjectSetInteger(0, bgName, OBJPROP_ZORDER, 1); //--- Set background z-order
      color textColor = (chats[chatIdx].id == current_chat_id) ? clrBlue : clrBlack; //--- Set text color based on selection
      createLabel(labelName, sidebarX + 10 + 10, itemY + 3, labelText, textColor, 10, "Arial", CORNER_LEFT_UPPER, ANCHOR_LEFT_UPPER); //--- Create chat label
      ObjectSetInteger(0, labelName, OBJPROP_ZORDER, 2); //--- Set label z-order
      itemY += 25 + 5;                           //--- Update item y position
   }
   ChartRedraw();                                //--- Redraw chart to reflect changes
}

Реализуем функцию UpdateSidebarDynamic для создания динамической боковой панели, предназначенной для навигации по сохраненным историям чатов. Сначала с помощью ObjectsTotal, ObjectName, ObjectDelete и проверок StringFind удаляются существующие объекты боковой панели: ChatGPT_NewChatButton, ChatGPT_ClearButton, ChatGPT_HistoryButton, ChatGPT_ChatLabel_ и ChatGPT_SidebarLogo. Затем боковая панель заново создается в позиции g_dashboardX, а логотип ChatGPT_SidebarLogo добавляется через createBitmapLabel на основе g_scaled_sidebar_resource или resourceImgLogo.

С помощью createButton создаются кнопки ChatGPT_NewChatButton, ChatGPT_ClearButton и ChatGPT_HistoryButton. Для них через createBitmapLabel добавляются значки ChatGPT_NewChatIcon, ChatGPT_ClearIcon и ChatGPT_HistoryIcon, а через createLabel – метки ChatGPT_NewChatLabel, ChatGPT_ClearLabel и ChatGPT_HistoryLabel. Устанавливается OBJPROP_ZORDER, а свойством OBJPROP_SELECTABLE отключается выделение объектов. Для семи последних чатов из массива chats идентификаторы кодируются функцией EncodeID. Объекты ChatGPT_ChatBg_ и ChatGPT_ChatLabel_ создаются через createRecLabel и createLabel, а при необходимости заголовки сокращаются с помощью StringSubstr. Активный чат выделяется цветом clrBlue на основе current_chat_id, после чего ChartRedraw обновляет отображение боковой панели. При вызове этой функции во время инициализации получаем следующий результат.

FULLY UPDATED SIDEBAR

Боковая панель полностью обновлена и готова к работе. Осталось обработать созданные элементы в обработчике события OnDeinit.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert Deinitialization Function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason) {
   UpdateCurrentHistory();                           //--- Update current chat history
   ObjectsDeleteAll(0, "ChatGPT_");                  //--- Delete all ChatGPT objects
   DeleteScrollbar();                                //--- Delete main scrollbar elements
   DeletePromptScrollbar();                          //--- Delete prompt scrollbar elements
   if (StringLen(g_scaled_image_resource) > 0) {     //--- Check if main image resource exists
      ResourceFree(g_scaled_image_resource);         //--- Free main image resource
   }
   if (StringLen(g_scaled_sidebar_resource) > 0) {   //--- Check if sidebar image resource exists
      ResourceFree(g_scaled_sidebar_resource);       //--- Free sidebar image resource
   }
   if (StringLen(g_scaled_newchat_resource) > 0) {   //--- Check if new chat icon resource exists
      ResourceFree(g_scaled_newchat_resource);       //--- Free new chat icon resource
   }
   if (StringLen(g_scaled_clear_resource) > 0) {     //--- Check if clear icon resource exists
      ResourceFree(g_scaled_clear_resource);         //--- Free clear icon resource
   }
   if (StringLen(g_scaled_history_resource) > 0) {   //--- Check if history icon resource exists
      ResourceFree(g_scaled_history_resource);       //--- Free history icon resource
   }
   if (logFileHandle != INVALID_HANDLE) {            //--- Check if log file is open
      FileClose(logFileHandle);                      //--- Close log file
   }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert Tick Function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick() {
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Hide Dashboard                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void HideDashboard() {
   dashboard_visible = false;                        //--- Set dashboard visibility to false
   for (int i = 0; i < objCount; i++) {              //--- Iterate through dashboard objects
      ObjectDelete(0, dashboardObjects[i]);          //--- Delete dashboard object
   }
   DeleteScrollbar();                                //--- Delete main scrollbar elements
   DeletePromptScrollbar();                          //--- Delete prompt scrollbar elements
   ObjectDelete(0, "ChatGPT_DashboardBg");           //--- Delete dashboard background
   ObjectDelete(0, "ChatGPT_SidebarBg");             //--- Delete sidebar background
   ChartRedraw();                                    //--- Redraw chart to reflect changes
}

В функции OnDeinit вызывается UpdateCurrentHistory для сохранения текущего состояния чата. Затем ObjectsDeleteAll удаляет все объекты с префиксом ChatGPT_, а DeleteScrollbar и DeletePromptScrollbar – полосы прокрутки. Если существуют ресурсы масштабированных изображений g_scaled_image_resource, g_scaled_sidebar_resource, g_scaled_newchat_resource, g_scaled_clear_resource и g_scaled_history_resource, они освобождаются через ResourceFree. Наконец, FileClose закрывает logFileHandle, предотвращая утечку ресурсов.

Функция OnTick остается пустой, поскольку программа пока использует обновления на основе событий. Функция HideDashboard присваивает dashboard_visible значение false, удаляет все объекты из dashboardObjects через ObjectDelete, а также удаляет ChatGPT_DashboardBg, ChatGPT_SidebarBg и полосы прокрутки с помощью DeleteScrollbar и DeletePromptScrollbar. Затем ChartRedraw перерисовывает график, скрывая интерфейс при нажатии кнопки закрытия чата. Кроме того, при клике на кнопку отправки промпта нужно обновить функцию отправки сообщения, поскольку теперь к нему добавляются данные графика. Для этого используется следующая логика.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Submit User Prompt and Handle Response                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void SubmitMessage(string prompt) {
   if (StringLen(prompt) == 0) return;       //--- Exit if prompt is empty
   string timestamp = TimeToString(TimeCurrent(), TIME_MINUTES); //--- Get current time as string
   string response = "";                     //--- Initialize response string
   bool send_to_api = true;                  //--- Set flag to send to API
   if (StringFind(prompt, "set title ") == 0) { //--- Check if prompt is a title change
      string new_title = StringSubstr(prompt, 10); //--- Extract new title
      current_title = new_title;             //--- Set current chat title
      response = "Title set to " + new_title; //--- Set response message
      send_to_api = false;                   //--- Disable API call
      UpdateCurrentHistory();                //--- Update current chat history
      UpdateSidebarDynamic();                //--- Update sidebar display
   }
   if (send_to_api) {                        //--- Check if API call is needed
      Print("Chat ID: " + IntegerToString(current_chat_id) + ", Title: " + current_title); //--- Log chat ID and title
      FileWrite(logFileHandle, "Chat ID: " + IntegerToString(current_chat_id) + ", Title: " + current_title); //--- Write chat ID and title to log
      Print("User: " + prompt);              //--- Log user prompt
      FileWrite(logFileHandle, "User: " + prompt); //--- Write user prompt to log
      response = GetChatGPTResponse(prompt); //--- Get response from ChatGPT API
      Print("AI: " + response);              //--- Log AI response
      FileWrite(logFileHandle, "AI: " + response); //--- Write AI response to log
      if (StringFind(current_title, "Chat ") == 0) { //--- Check if title is default
         current_title = StringSubstr(prompt, 0, 30); //--- Set title to first 30 characters of prompt
         if (StringLen(prompt) > 30) current_title += "..."; //--- Append ellipsis if truncated
         UpdateCurrentHistory();             //--- Update current chat history
         UpdateSidebarDynamic();             //--- Update sidebar display
      }
   }
   conversationHistory += "You: " + prompt + "\n" + timestamp + "\nAI: " + response + "\n" + timestamp + "\n\n"; //--- Append to conversation history
   UpdateCurrentHistory();                   //--- Update current chat history
   UpdateResponseDisplay();                  //--- Update response display
   scroll_pos = MathMax(0, g_total_height - g_visible_height); //--- Set scroll position to bottom
   UpdateResponseDisplay();                  //--- Update response display again
   if (scroll_visible) {                     //--- Check if main scrollbar is visible
      UpdateSliderPosition();                //--- Update main slider position
      UpdateButtonColors();                  //--- Update main scrollbar button colors
   }
   ChartRedraw();                            //--- Redraw chart
}

Функция SubmitMessage дорабатывается для обработки пользовательских промптов с данными графика и интеграции ответов ИИ. Также поддерживаются пользовательские заголовки чатов и сохранение истории диалогов между сеансами. С помощью StringLen проверяется, пуст ли prompt. Если это так, выполнение функции завершается; иначе с помощью TimeToString формируется текущая отметка времени. Если prompt начинается со строкового литерала "set title ", это определяется с помощью StringFind. Новый заголовок извлекается функцией StringSubstr, обновляется current_title, задается локальная переменная response, после чего без обращения к API вызываются UpdateCurrentHistory и UpdateSidebarDynamic. В противном случае через Print и FileWrite записываются current_chat_id и current_title, а GetChatGPTResponse получает ответ ИИ. Если заголовок задан по умолчанию, он заменяется первыми 30 символами prompt; затем prompt и ответ с отметками времени добавляются в conversationHistory. Интерфейс обновляется функциями UpdateResponseDisplay, UpdateSliderPosition и UpdateButtonColors, а scroll_pos обеспечивает прокрутку вниз с последующей перерисовкой.

Теперь можно обновить заключительную часть, отвечающую за взаимодействие с графиком. Ее структура аналогична существующей. Рассмотрим только наиболее важную часть добавленной логики истории чатов, поскольку остальная часть уже знакома.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Handle Chart Events                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) {
   int displayX = g_mainContentX + g_sidePadding;   //--- Calculate main display x position
   int displayY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding; //--- Calculate main display y position
   int displayW = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding;  //--- Calculate main display width
   int displayH = g_displayHeight;                  //--- Set main display height
   int footerY = displayY + g_displayHeight + g_padding; //--- Calculate footer y position
   int promptY = footerY + g_margin;                //--- Calculate prompt y position
   int promptH = g_promptHeight;                    //--- Set prompt height
   int closeX = g_mainContentX + g_mainWidth - 100 - g_sidePadding; //--- Calculate close button x position
   int closeY = g_mainY + 4;                        //--- Calculate close button y position
   int closeW = 100;                                //--- Set close button width
   int closeH = g_headerHeight - 8;                 //--- Calculate close button height
   int buttonsY = promptY + g_promptHeight + g_margin; //--- Calculate buttons y position
   int buttonW = 140;                               //--- Set button width
   int chartX = g_mainContentX + g_sidePadding;     //--- Calculate chart button x position
   int sendX = g_mainContentX + g_mainWidth - g_sidePadding - buttonW; //--- Calculate send button x position
   int editY = promptY + g_promptHeight - g_editHeight - 5; //--- Calculate edit field y position
   int editX = displayX + g_textPadding;            //--- Calculate edit field x position
   bool need_scroll = g_total_height > g_visible_height; //--- Check if main scrollbar is needed
   bool p_need_scroll = p_total_height > p_visible_height; //--- Check if prompt scrollbar is needed
   if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) {             //--- Handle object click event
      if (StringFind(sparam, "ChatGPT_ChatLabel_") == 0) { //--- Check if chat label clicked
         string hashed_id = StringSubstr(sparam, StringLen("ChatGPT_ChatLabel_")); //--- Extract hashed ID
         int new_id = DecodeID(hashed_id);          //--- Decode chat ID
         int idx = GetChatIndex(new_id);            //--- Get chat index
         if (idx >= 0 && new_id != current_chat_id) { //--- Check if valid and different chat
            UpdateCurrentHistory();                 //--- Update current chat history
            current_chat_id = new_id;               //--- Set new chat ID
            current_title = chats[idx].title;       //--- Set new chat title
            conversationHistory = chats[idx].history; //--- Set new conversation history
            UpdateResponseDisplay();                //--- Update response display
            UpdateSidebarDynamic();                 //--- Update sidebar display
            ChartRedraw();                          //--- Redraw chart
         }
         return;                                    //--- Exit function
      }
   }
}

В обработчике события OnChartEvent рассчитываются позиции элементов основной области отображения, области промпта и кнопок с помощью g_mainContentX, g_sidePadding, g_headerHeight, g_displayHeight, g_promptHeight и g_textPadding. Необходимость полосы прокрутки определяется по g_total_height, g_visible_height, p_total_height и p_visible_height, как и в предыдущей версии.

Для события CHARTEVENT_OBJECT_CLICK с помощью StringFind проверяется клик по объекту ChatGPT_ChatLabel_. Затем StringSubstr извлекает закодированный ID, DecodeID декодирует его, а GetChatIndex позволяет перейти к выбранному чату, обновив current_chat_id, current_title и conversationHistory. После этого UpdateCurrentHistory, UpdateResponseDisplay, UpdateSidebarDynamic и ChartRedraw обновляют интерфейс и боковую панель. После компиляции получаем следующий результат.

INTERACTION EVENT GIF

По результатам визуализации видно, что события графика работают корректно. История чатов сохраняется между сеансами, поэтому диалог можно продолжать, получая и отправляя новые сообщения. Чаты зашифрованы, поэтому при попытке открыть файл их содержимое будет нечитаемым, как в показанном ниже примере.

ENCRYPTED CHATS

Визуализация показывает, что программа дополнена новыми элементами, прокручиваемой областью промпта и интерактивным интерфейсом с сохранением истории чатов между сеансами. Тем самым поставленные задачи выполнены. Остается протестировать программу на исторических данных, и этому посвящен следующий раздел.


Тестирование на исторических данных

Мы провели тестирование; ниже представлена итоговая визуализация в виде одного изображения формата Graphics Interchange Format (GIF).

BACKTEST GIF


Заключение

В итоге мы значительно улучшили программу на языке MQL5: сняли ограничения многострочного ввода благодаря надежной отрисовке текста, добавили динамическую боковую панель для навигации по сохраненным чатам с шифрованием CRYPT_AES256 и сжатием CRYPT_ARCH_ZIP, а также реализовали генерацию начальных торговых сигналов на основе данных графика. Система позволяет работать с рыночной аналитикой на основе ИИ, сохранять контекст диалога между сеансами и управлять им через понятный интерфейс с двумя полосами прокрутки и единым узнаваемым оформлением. В следующих версиях продолжим совершенствовать генерацию сигналов на основе ИИ и рассмотрим автоматическое совершение сделок, чтобы расширить возможности торгового помощника. Оставайтесь с нами.


Приложения

Имя Тип Описание
1 AI_JSON_FILE.mqh Библиотека классов JSON Класс для сериализации и десериализации JSON
2 AI_CREATE_OBJECTS_FNS.mqh Библиотека функций объектов Функции для создания объектов визуализации, таких как метки и кнопки
3 AI_ChatGPT_EA_Part_4.mq5 Советник Основной советник для интеграции ИИ


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/19782

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AI_ChatGPT_EA_Part_4.mq5 (333.24 KB)
AI_CREATE_OBJECTS_FNS.mqh (11.26 KB)
AI_JSON_FILE.mqh (26.62 KB)

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Allan Munene Mutiiria
Allan Munene Mutiiria
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