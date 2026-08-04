Создание торговых систем с искусственным интеллектом на MQL5 (Часть 4): Преодоление ограничений многострочного ввода, сохранение чатов между сеансами и генерация торговых сигналов
Введение
В нашей предыдущей статье (часть 3) мы обновили программу с интеграцией ChatGPT на языке MetaQuotes Language 5 (MQL5), добавив прокручиваемый интерфейс с единым окном чата. Мы добавили временные метки, динамическую прокрутку и историю многошагового диалога, чтобы обеспечить непрерывное взаимодействие с ИИ в MetaTrader 5. В части 4 мы устраним ограничения многострочного ввода благодаря улучшенной отрисовке текста. Мы добавим боковую панель для навигации по сохраненным историям чатов, которые будут храниться с шифрованием Advanced Encryption Standard (AES-256) и сжатием ZIP. Мы также сформируем начальные торговые сигналы за счет интеграции данных графика, чтобы ИИ мог выдавать рыночную аналитику. Мы рассмотрим следующие темы:
- Обработка многострочного ввода, сохранение истории чатов между сеансами и генерация торговых сигналов
- Реализация на MQL5
- Тестирование на исторических данных
- Заключение
В результате вы получите торгового ИИ-помощника на языке MQL5 с более удобным интерфейсом и функциями, учитывающими контекст. Его можно будет доработать под свои задачи. Приступим!
Обработка многострочного ввода, сохранение истории чатов между сеансами в боковой панели и генерация торговых сигналов
Поддержка многострочного ввода в торговых системах с ИИ позволяет вводить подробные промпты и данные, например многострочные описания рынка или фрагменты кода. Благодаря этому ИИ обрабатывает сложные запросы без усечения, что важно для точных ответов на динамичных рынках, где однострочный ввод ограничивает контекст. Сохранение истории чатов между сеансами позволяет использовать предыдущие выводы ИИ и не повторять одну и ту же информацию. Генерация торговых сигналов использует ИИ для анализа рыночных данных и подготовки рекомендаций на покупку или продажу, сокращая объем ручного анализа и помогая быстрее реагировать на такие возможности, как разворот тренда. Вместе эти функции делают систему надежнее: сохраняют контекст, интегрируют ИИ в принятие торговых решений в реальном времени, помогают сократить число ошибок и повысить прибыльность.
Мы обновим программу с ИИ, добавив расширенную обработку текста для работы с многострочным вводом. Текущая логика позволяет без проблем ввести не более 63 символов, поэтому она подходит только для простых промптов. Поэтому мы расширим область ввода, чтобы при необходимости можно было вводить столько строк, сколько потребуется. В отдельных случаях для получения торговых сигналов от ИИ требуется более подробный промпт. Мы также добавим безопасное хранение истории чатов между сеансами, которое обеспечит быстрый поиск и навигацию по предыдущим диалогам. Это позволит не повторять информацию при обращении к уже обсуждавшимся данным. Для защиты чатов мы будем использовать шифрование Advanced Encryption Standard (AES). Мы выбрали этот вариант из соображений удобства внедрения, но вы можете использовать любой другой подходящий алгоритм. Мы не будем подробно рассматривать логику защиты, но ниже приведена иллюстрация ее работы.
Иногда требуется вести отдельный диалог для анализа конкретного графика, например XAUUSD, а затем начать другой диалог по GBPUSD. В дальнейшем может потребоваться вернуться к этому диалогу: проверить предыдущие ответы, внести исправления или отправить новый промпт. Вместо повторения всего диалога достаточно открыть сохраненную историю.
Чтобы все это стало полностью понятным и чтобы был виден прогресс, мы добавим получение и интеграцию данных графика для формирования начальных торговых сигналов на основе анализа ИИ. Для этого потребуется переработать интерфейс, сделав его более узнаваемым визуально за счет иконок и боковой панели навигации. Мы разработаем интерфейс с понятными элементами навигации для управления чатами и отображения сигналов. Это сделает систему удобной и эффективной для применения ИИ в торговых стратегиях. Ниже показан результат, к которому мы стремимся.
Реализация на MQL5
Для реализации обновленной программы на языке MQL5 сначала разделим код на модули, чтобы отделить файлы, с которыми мы сейчас активно работаем, от тех, которые непосредственно не задействуем. Ранее мы говорили, что вынесем код для работы с JSON в отдельный файл, и теперь пришло время это сделать. Также определим отдельную функцию для обработки растровых файлов и подключим ее к программе. Так код будет проще сопровождать.
//+------------------------------------------------------------------+ //| AI ChatGPT EA Part 4.mq5 | //| Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria. | //| https://t.me/Forex_Algo_Trader | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict #property icon "1. Forex Algo-Trader.ico" #include "AI JSON FILE.mqh" //--- Include JSON parsing library #include "AI CREATE OBJECTS FNS.mqh" //--- Include object creation functions
Как видите, мы вынесли их в подключаемые файлы, которые добавили в программу через директиву #include. Для простоты мы переместили их в корневую папку программы, поэтому использовали двойные кавычки. Если файлы находятся в другой папке, двойные кавычки нужно заменить угловыми скобками < > и правильно указать путь. См. ниже.
Мы просто вынесли соответствующие фрагменты кода. Для обработки меток с растровым изображением (bitmap label) потребуется отдельная функция.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Creates a bitmap label object | //+------------------------------------------------------------------+ bool createBitmapLabel(string objName, int xDistance, int yDistance, int xSize, int ySize, string bitmapPath, color clr, ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER) { ResetLastError(); //--- Reset error code if (!ObjectCreate(0, objName, OBJ_BITMAP_LABEL, 0, 0, 0)) { //--- Create bitmap label Print(__FUNCTION__, ": failed to create bitmap label! Error code = ", GetLastError()); //--- Log failure return false; //--- Return failure } ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XDISTANCE, xDistance); //--- Set x distance ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YDISTANCE, yDistance); //--- Set y distance ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XSIZE, xSize); //--- Set width ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YSIZE, ySize); //--- Set height ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_CORNER, corner); //--- Set corner ObjectSetString(0, objName, OBJPROP_BMPFILE, bitmapPath); //--- Set bitmap path ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_COLOR, clr); //--- Set color ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BACK, false); //--- Set to foreground ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_STATE, false); //--- Disable state ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Disable selectability ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTED, false); //--- Disable selection return true; //--- Return success }
Реализуем функцию для создания растровых меток, которая позволит отображать на панели управления масштабируемые значки и изображения, как видно из приведенного описания. В функции createBitmapLabel используется функция ObjectCreate для создания растровой метки OBJ_BITMAP_LABEL с заданными координатами (xDistance и yDistance), размерами (xSize и ySize), путем к растровому файлу, цветом и привязкой к углу (CORNER_LEFT_UPPER по умолчанию). Свойство OBJPROP_BMPFILE задает изображение, а ObjectSetInteger делает объект невыделяемым и выводит его на передний план. Если создать объект не удается, ошибка выводится через Print. Ниже приведена полная реализация файла с функцией создания объектов.
//+------------------------------------------------------------------+ //| AI CREATE OBJECTS FNS.mqh | //| Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria. | //| https://t.me/Forex_Algo_Trader | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" //+------------------------------------------------------------------+ //| Creates a rectangle label object | //+------------------------------------------------------------------+ bool createRecLabel(string objName, int xDistance, int yDistance, int xSize, int ySize, color bgColor, int borderWidth, color borderColor = clrNONE, ENUM_BORDER_TYPE borderType = BORDER_FLAT, ENUM_LINE_STYLE borderStyle = STYLE_SOLID, ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER) { //--- Create rectangle label ResetLastError(); //--- Reset previous errors if (!ObjectCreate(0, objName, OBJ_RECTANGLE_LABEL, 0, 0, 0)) { //--- Attempt creation Print(__FUNCTION__, ": failed to create rec label! Error code = ", _LastError); //--- Print error return (false); //--- Return failure } ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XDISTANCE, xDistance); //--- Set x distance ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YDISTANCE, yDistance); //--- Set y distance ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XSIZE, xSize); //--- Set width ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YSIZE, ySize); //--- Set height ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_CORNER, corner); //--- Set corner ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BGCOLOR, bgColor); //--- Set background color ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BORDER_TYPE, borderType); //--- Set border type ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_STYLE, borderStyle); //--- Set border style ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_WIDTH, borderWidth); //--- Set border width ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_COLOR, borderColor); //--- Set border color ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BACK, false); //--- Not background ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_STATE, false); //--- Not pressed ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Not selectable ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTED, false); //--- Not selected ChartRedraw(0); //--- Redraw chart return (true); //--- Success } //+------------------------------------------------------------------+ //| Creates a button object | //+------------------------------------------------------------------+ bool createButton(string objName, int xDistance, int yDistance, int xSize, int ySize, string text = "", color textColor = clrBlack, int fontSize = 12, color bgColor = clrNONE, color borderColor = clrNONE, string font = "Arial Rounded MT Bold", ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER, bool isBack = false) { //--- Create button ResetLastError(); //--- Reset errors if (!ObjectCreate(0, objName, OBJ_BUTTON, 0, 0, 0)) { //--- Attempt creation Print(__FUNCTION__, ": failed to create the button! Error code = ", _LastError); //--- Print error return (false); //--- Failure } ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XDISTANCE, xDistance); //--- Set x distance ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YDISTANCE, yDistance); //--- Set y distance ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XSIZE, xSize); //--- Set width ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YSIZE, ySize); //--- Set height ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_CORNER, corner); //--- Set corner ObjectSetString(0, objName, OBJPROP_TEXT, text); //--- Set text ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_COLOR, textColor); //--- Set text color ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_FONTSIZE, fontSize); //--- Set font size ObjectSetString(0, objName, OBJPROP_FONT, font); //--- Set font ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BGCOLOR, bgColor); //--- Set background ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BORDER_COLOR, borderColor); //--- Set border color ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BACK, isBack); //--- Set back ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_STATE, false); //--- Not pressed ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Not selectable ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTED, false); //--- Not selected ChartRedraw(0); //--- Redraw return (true); //--- Success } //+------------------------------------------------------------------+ //| Creates an edit field object | //+------------------------------------------------------------------+ bool createEdit(string objName, int xDistance, int yDistance, int xSize, int ySize, string text = "", color textColor = clrBlack, int fontSize = 12, color bgColor = clrNONE, color borderColor = clrNONE, string font = "Arial Rounded MT Bold", ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER, int align = ALIGN_LEFT, bool readOnly = false) { //--- Create edit ResetLastError(); //--- Reset errors if (!ObjectCreate(0, objName, OBJ_EDIT, 0, 0, 0)) { //--- Attempt creation Print(__FUNCTION__, ": failed to create the edit! Error code = ", _LastError); //--- Print error return (false); //--- Failure } ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XDISTANCE, xDistance); //--- Set x distance ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YDISTANCE, yDistance); //--- Set y distance ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XSIZE, xSize); //--- Set width ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YSIZE, ySize); //--- Set height ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_CORNER, corner); //--- Set corner ObjectSetString(0, objName, OBJPROP_TEXT, text); //--- Set text ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_COLOR, textColor); //--- Set text color ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_FONTSIZE, fontSize); //--- Set font size ObjectSetString(0, objName, OBJPROP_FONT, font); //--- Set font ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BGCOLOR, bgColor); //--- Set background ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BORDER_COLOR, borderColor); //--- Set border color ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_ALIGN, align); //--- Set alignment ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_READONLY, readOnly); //--- Set read-only ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BACK, false); //--- Not back ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_STATE, false); //--- Not active ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Not selectable ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTED, false); //--- Not selected ChartRedraw(0); //--- Redraw return (true); //--- Success } //+------------------------------------------------------------------+ //| Creates a text label object | //+------------------------------------------------------------------+ bool createLabel(string objName, int xDistance, int yDistance, string text, color textColor = clrBlack, int fontSize = 12, string font = "Arial Rounded MT Bold", ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER, ENUM_ANCHOR_POINT anchor = ANCHOR_LEFT_UPPER) { //--- Create label ResetLastError(); //--- Reset errors if (!ObjectCreate(0, objName, OBJ_LABEL, 0, 0, 0)) { //--- Attempt creation Print(__FUNCTION__, ": failed to create the label! Error code = ", _LastError); //--- Print error return (false); //--- Failure } ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XDISTANCE, xDistance); //--- Set x distance ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YDISTANCE, yDistance); //--- Set y distance ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_CORNER, corner); //--- Set corner ObjectSetString(0, objName, OBJPROP_TEXT, text); //--- Set text ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_COLOR, textColor); //--- Set color ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_FONTSIZE, fontSize); //--- Set font size ObjectSetString(0, objName, OBJPROP_FONT, font); //--- Set font ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BACK, false); //--- Not back ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_STATE, false); //--- Not active ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Not selectable ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTED, false); //--- Not selected ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_ANCHOR, anchor); //--- Set anchor ChartRedraw(0); //--- Redraw return (true); //--- Success } //+------------------------------------------------------------------+ //| Creates a bitmap label object | //+------------------------------------------------------------------+ bool createBitmapLabel(string objName, int xDistance, int yDistance, int xSize, int ySize, string bitmapPath, color clr, ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER) { ResetLastError(); //--- Reset error code if (!ObjectCreate(0, objName, OBJ_BITMAP_LABEL, 0, 0, 0)) { //--- Create bitmap label Print(__FUNCTION__, ": failed to create bitmap label! Error code = ", GetLastError()); //--- Log failure return false; //--- Return failure } ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XDISTANCE, xDistance); //--- Set x distance ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YDISTANCE, yDistance); //--- Set y distance ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XSIZE, xSize); //--- Set width ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YSIZE, ySize); //--- Set height ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_CORNER, corner); //--- Set corner ObjectSetString(0, objName, OBJPROP_BMPFILE, bitmapPath); //--- Set bitmap path ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_COLOR, clr); //--- Set color ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BACK, false); //--- Set to foreground ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_STATE, false); //--- Disable state ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Disable selectability ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTED, false); //--- Disable selection return true; //--- Return success }
Аналогичный подход используется и в модуле JSON с небольшим дополнением для преобразования строк в значения типов integer и double. Далее необходимо дополнить определения и импортировать значки в виде растровых файлов. О размерах беспокоиться не нужно: для упрощения работы мы изменим размеры изображений. Для простоты разместим изображения в базовом каталоге, чтобы не указывать пути к ним. Важно учитывать формат изображений, поскольку поддерживаются только растровые файлы. Посмотрим, как это выглядит в нашем случае.
Когда файлы будут готовы, их нужно будет подключить, чтобы использовать в программе. Мы создадим из них ресурсы, чтобы они были доступны в итоговой программе и после компиляции пользователю не приходилось отдельно хранить эти файлы изображений. Для этого используем следующий подход.
#resource "AI MQL5.bmp" #define resourceImg "::AI MQL5.bmp" //--- Define main image resource #resource "AI LOGO.bmp" #define resourceImgLogo "::AI LOGO.bmp" //--- Define logo image resource #resource "AI NEW CHAT.bmp" #define resourceNewChat "::AI NEW CHAT.bmp" //--- Define new chat icon resource #resource "AI CLEAR.bmp" #define resourceClear "::AI CLEAR.bmp" //--- Define clear icon resource #resource "AI HISTORY.bmp" #define resourceHistory "::AI HISTORY.bmp" //--- Define history icon resource
С помощью директивы #resource подключаем пять растровых файлов: AI MQL5.bmp, AI LOGO.bmp, AI NEW CHAT.bmp, AI CLEAR.bmp и AI HISTORY.bmp. С помощью директивы #define определяем для них константы resourceImg, resourceImgLogo, resourceNewChat, resourceClear и resourceHistory, чтобы единообразно ссылаться на них во всей программе. Это позволит добавить пользовательские иконки для логотипа основной панели, логотипа боковой панели и кнопок действий, улучшив внешний вид и удобство интерфейса. Также потребуется добавить входные параметры и глобальные переменные для работы с новыми элементами основной панели.
#define P_SCROLL_LEADER "ChatGPT_P_Scroll_Leader" //--- Define prompt scrollbar leader name #define P_SCROLL_UP_REC "ChatGPT_P_Scroll_Up_Rec" //--- Define prompt scroll up rectangle name #define P_SCROLL_UP_LABEL "ChatGPT_P_Scroll_Up_Label" //--- Define prompt scroll up label name #define P_SCROLL_DOWN_REC "ChatGPT_P_Scroll_Down_Rec" //--- Define prompt scroll down rectangle name #define P_SCROLL_DOWN_LABEL "ChatGPT_P_Scroll_Down_Label" //--- Define prompt scroll down label name #define P_SCROLL_SLIDER "ChatGPT_P_Scroll_Slider" //--- Define prompt scrollbar slider name input string OpenAI_Model = "gpt-4o"; // OpenAI model for API requests input int MaxChartBars = 10; // Maximum recent bars to fetch details string conversationHistory = ""; //--- Store conversation history string currentPrompt = ""; //--- Store current user prompt int logFileHandle = INVALID_HANDLE; //--- Store log file handle bool button_hover = false; //--- Track submit button hover state color button_original_bg = clrRoyalBlue; //--- Set submit button background color color button_darker_bg; //--- Store submit button darker background bool clear_hover = false; //--- Track clear button hover state bool new_chat_hover = false; //--- Track new chat button hover state color clear_original_bg = clrLightCoral; //--- Set clear button background color color clear_darker_bg; //--- Store clear button darker background color new_chat_original_bg = clrLightBlue; //--- Set new chat button background color color new_chat_darker_bg; //--- Store new chat button darker background color chart_button_bg = clrLightGreen; //--- Set chart button background color color chart_button_darker_bg; //--- Store chart button darker background bool chart_hover = false; //--- Track chart button hover state bool close_hover = false; //--- Track close button hover state color close_original_bg = clrLightGray; //--- Set close button background color color close_darker_bg; //--- Store close button darker background int g_sidebarWidth = 150; //--- Set sidebar width int g_dashboardX = 10; //--- Set dashboard x position int g_mainContentX = g_dashboardX + g_sidebarWidth; //--- Calculate main content x position int g_mainY = 30; //--- Set main content y position int g_mainWidth = 550; //--- Set main content width int g_dashboardWidth = g_sidebarWidth + g_mainWidth; //--- Calculate total dashboard width int g_mainHeight = 0; //--- Store calculated main height int g_padding = 10; //--- Set general padding int g_sidePadding = 6; //--- Set side padding int g_textPadding = 10; //--- Set text padding int g_headerHeight = 40; //--- Set header height int g_displayHeight = 280; //--- Set display height int g_footerHeight = 180; //--- Set footer height int g_promptHeight = 130; //--- Set prompt area height int g_margin = 5; //--- Set margin int g_buttonHeight = 36; //--- Set button height int g_editHeight = 25; //--- Set edit field height int g_lineSpacing = 2; //--- Set line spacing int g_editW = 0; //--- Store edit field width bool scroll_visible = false; //--- Track main scrollbar visibility bool mouse_in_display = false; //--- Track mouse in main display area int scroll_pos = 0; //--- Store main scroll position int prev_scroll_pos = -1; //--- Store previous main scroll position int slider_height = 20; //--- Set main slider height bool movingStateSlider = false; //--- Track main slider drag state int mlbDownX_Slider = 0; //--- Store main slider mouse x position int mlbDownY_Slider = 0; //--- Store main slider mouse y position int mlbDown_YD_Slider = 0; //--- Store main slider y distance int g_total_height = 0; //--- Store total main display height int g_visible_height = 0; //--- Store visible main display height bool p_scroll_visible = false; //--- Track prompt scrollbar visibility bool mouse_in_prompt = false; //--- Track mouse in prompt area int p_scroll_pos = 0; //--- Store prompt scroll position int p_slider_height = 20; //--- Set prompt slider height bool p_movingStateSlider = false; //--- Track prompt slider drag state int p_mlbDownX_Slider = 0; //--- Store prompt slider mouse x position int p_mlbDownY_Slider = 0; //--- Store prompt slider mouse y position int p_mlbDown_YD_Slider = 0; //--- Store prompt slider y distance int p_total_height = 0; //--- Store total prompt height int p_visible_height = 0; //--- Store visible prompt height color g_promptBg = clrOldLace; //--- Set prompt background color string g_scaled_image_resource = ""; //--- Store scaled main image resource string g_scaled_sidebar_resource = ""; //--- Store scaled sidebar image resource string g_scaled_newchat_resource = ""; //--- Store scaled new chat icon resource string g_scaled_clear_resource = ""; //--- Store scaled clear icon resource string g_scaled_history_resource = ""; //--- Store scaled history icon resource bool dashboard_visible = true; //--- Track dashboard visibility string dashboardObjects[20]; //--- Store dashboard object names int objCount = 0; //--- Track number of dashboard objects
Сначала подключаем новые определения полосы прокрутки, а затем заменяем модель ИИ на более совершенную – gpt-4o. Она потребуется для обработки более сложных данных и получения более качественных ответов при работе с чувствительными данными, такими как торговые сигналы. Впрочем, вы можете выбрать любую другую модель. Также добавляем несколько глобальных переменных для реализации новой логики. Для ясности добавлены комментарии. Теперь можно приступить к реализации. Сначала определим несколько вспомогательных функций для масштабирования изображений.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Scale Image Using Bicubic Interpolation | //+------------------------------------------------------------------+ void ScaleImage(uint &pixels[], int original_width, int original_height, int new_width, int new_height) { uint scaled_pixels[]; //--- Declare array for scaled pixels ArrayResize(scaled_pixels, new_width * new_height); //--- Resize scaled pixel array for (int y = 0; y < new_height; y++) { //--- Iterate through new height for (int x = 0; x < new_width; x++) { //--- Iterate through new width double original_x = (double)x * original_width / new_width; //--- Calculate original x coordinate double original_y = (double)y * original_height / new_height; //--- Calculate original y coordinate uint pixel = BicubicInterpolate(pixels, original_width, original_height, original_x, original_y); //--- Interpolate pixel color scaled_pixels[y * new_width + x] = pixel; //--- Store interpolated pixel } } ArrayResize(pixels, new_width * new_height); //--- Resize original pixel array ArrayCopy(pixels, scaled_pixels); //--- Copy scaled pixels to original array } //+------------------------------------------------------------------+ //| Perform Bicubic Interpolation for a Pixel | //+------------------------------------------------------------------+ uint BicubicInterpolate(uint &pixels[], int width, int height, double x, double y) { int x0 = (int)x; //--- Get integer x coordinate int y0 = (int)y; //--- Get integer y coordinate double fractional_x = x - x0; //--- Calculate fractional x double fractional_y = y - y0; //--- Calculate fractional y int x_indices[4], y_indices[4]; //--- Declare arrays for neighbor indices for (int i = -1; i <= 2; i++) { //--- Iterate to set indices x_indices[i + 1] = MathMin(MathMax(x0 + i, 0), width - 1); //--- Clamp x indices y_indices[i + 1] = MathMin(MathMax(y0 + i, 0), height - 1); //--- Clamp y indices } uint neighborhood_pixels[16]; //--- Declare array for 4x4 pixel neighborhood for (int j = 0; j < 4; j++) { //--- Iterate through y indices for (int i = 0; i < 4; i++) { //--- Iterate through x indices neighborhood_pixels[j * 4 + i] = pixels[y_indices[j] * width + x_indices[i]]; //--- Store neighbor pixel } } uchar alpha_components[16], red_components[16], green_components[16], blue_components[16]; //--- Declare arrays for color components for (int i = 0; i < 16; i++) { //--- Iterate through neighborhood pixels GetArgb(neighborhood_pixels[i], alpha_components[i], red_components[i], green_components[i], blue_components[i]); //--- Extract ARGB components } uchar alpha_out = (uchar)BicubicInterpolateComponent(alpha_components, fractional_x, fractional_y); //--- Interpolate alpha component uchar red_out = (uchar)BicubicInterpolateComponent(red_components, fractional_x, fractional_y); //--- Interpolate red component uchar green_out = (uchar)BicubicInterpolateComponent(green_components, fractional_x, fractional_y); //--- Interpolate green component uchar blue_out = (uchar)BicubicInterpolateComponent(blue_components, fractional_x, fractional_y); //--- Interpolate blue component return (alpha_out << 24) | (red_out << 16) | (green_out << 8) | blue_out; //--- Combine components into pixel color } //+------------------------------------------------------------------+ //| Perform Bicubic Interpolation for a Color Component | //+------------------------------------------------------------------+ double BicubicInterpolateComponent(uchar &components[], double fractional_x, double fractional_y) { double weights_x[4]; //--- Declare x interpolation weights double t = fractional_x; //--- Set x fraction weights_x[0] = (-0.5 * t * t * t + t * t - 0.5 * t); //--- Calculate first x weight weights_x[1] = (1.5 * t * t * t - 2.5 * t * t + 1); //--- Calculate second x weight weights_x[2] = (-1.5 * t * t * t + 2 * t * t + 0.5 * t); //--- Calculate third x weight weights_x[3] = (0.5 * t * t * t - 0.5 * t * t); //--- Calculate fourth x weight double y_values[4]; //--- Declare y interpolation values for (int j = 0; j < 4; j++) { //--- Iterate through rows y_values[j] = weights_x[0] * components[j * 4 + 0] + weights_x[1] * components[j * 4 + 1] + weights_x[2] * components[j * 4 + 2] + weights_x[3] * components[j * 4 + 3]; //--- Calculate row value } double weights_y[4]; //--- Declare y interpolation weights t = fractional_y; //--- Set y fraction weights_y[0] = (-0.5 * t * t * t + t * t - 0.5 * t); //--- Calculate first y weight weights_y[1] = (1.5 * t * t * t - 2.5 * t * t + 1); //--- Calculate second y weight weights_y[2] = (-1.5 * t * t * t + 2 * t * t + 0.5 * t); //--- Calculate third y weight weights_y[3] = (0.5 * t * t * t - 0.5 * t * t); //--- Calculate fourth y weight double result = weights_y[0] * y_values[0] + weights_y[1] * y_values[1] + weights_y[2] * y_values[2] + weights_y[3] * y_values[3]; //--- Calculate final interpolated value return MathMax(0, MathMin(255, result)); //--- Clamp result to valid range } //+------------------------------------------------------------------+ //| Extract ARGB Components from a Pixel | //+------------------------------------------------------------------+ void GetArgb(uint pixel, uchar &alpha, uchar &red, uchar &green, uchar &blue) { alpha = (uchar)((pixel >> 24) & 0xFF); //--- Extract alpha component red = (uchar)((pixel >> 16) & 0xFF); //--- Extract red component green = (uchar)((pixel >> 8) & 0xFF); //--- Extract green component blue = (uchar)(pixel & 0xFF); //--- Extract blue component }
Здесь реализуются функции масштабирования изображений, обеспечивающие качественное отображение элементов в интерфейсе чата. Функция ScaleImage изменяет размеры изображений для заданных элементов интерфейса. Она создает новый массив пикселей scaled_pixels, вычисляет исходные координаты методом пропорционального отображения, применяет BicubicInterpolate для получения плавных переходов цветов пикселей, а затем копирует результат в исходный массив с помощью ArrayCopy. Функция BicubicInterpolate использует окрестность размером 4x4 пикселя. С помощью GetArgb она выделяет компоненты ARGB, а затем применяет BicubicInterpolateComponent с расчетом кубических весов для интерполяции каждого цветового канала. Это обеспечивает четкое отображение значков и логотипов на боковой и основной панелях. Теперь доработаем полосу прокрутки области промпта по аналогии с логикой прокрутки области ответа.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Create Prompt Scrollbar Elements | //+------------------------------------------------------------------+ void CreatePromptScrollbar() { int promptX = g_mainContentX + g_sidePadding; //--- Calculate prompt x position int footerY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight + g_padding; //--- Calculate footer y position int promptY = footerY + g_margin; //--- Calculate prompt y position int promptW = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding; //--- Calculate prompt width int scrollbar_x = promptX + promptW - 16; //--- Calculate prompt scrollbar x position int scrollbar_y = promptY + 16; //--- Set prompt scrollbar y position int scrollbar_width = 16; //--- Set prompt scrollbar width int scrollbar_height = g_promptHeight - 2 * 16; //--- Calculate prompt scrollbar height int button_size = 16; //--- Set prompt button size createRecLabel(P_SCROLL_LEADER, scrollbar_x, scrollbar_y, scrollbar_width, scrollbar_height, C'220,220,220', 1, clrGainsboro, BORDER_FLAT, STYLE_SOLID, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create prompt scrollbar leader rectangle createRecLabel(P_SCROLL_UP_REC, scrollbar_x, promptY, scrollbar_width, button_size, clrGainsboro, 1, clrGainsboro, BORDER_FLAT, STYLE_SOLID, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create prompt scroll up button rectangle createLabel(P_SCROLL_UP_LABEL, scrollbar_x + 2, promptY + -2, CharToString(0x35), clrDimGray, getFontSizeByDPI(10), "Webdings", CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create prompt scroll up arrow label createRecLabel(P_SCROLL_DOWN_REC, scrollbar_x, promptY + g_promptHeight - button_size, scrollbar_width, button_size, clrGainsboro, 1, clrGainsboro, BORDER_FLAT, STYLE_SOLID, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create prompt scroll down button rectangle createLabel(P_SCROLL_DOWN_LABEL, scrollbar_x + 2, promptY + g_promptHeight - button_size + -2, CharToString(0x36), clrDimGray, getFontSizeByDPI(10), "Webdings", CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create prompt scroll down arrow label p_slider_height = CalculatePromptSliderHeight(); //--- Calculate prompt slider height createRecLabel(P_SCROLL_SLIDER, scrollbar_x, promptY + g_promptHeight - button_size - p_slider_height, scrollbar_width, p_slider_height, clrSilver, 1, clrGainsboro, BORDER_FLAT, STYLE_SOLID, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create prompt scrollbar slider rectangle } //+------------------------------------------------------------------+ //| Delete Prompt Scrollbar Elements | //+------------------------------------------------------------------+ void DeletePromptScrollbar() { ObjectDelete(0, P_SCROLL_LEADER); //--- Delete prompt scrollbar leader ObjectDelete(0, P_SCROLL_UP_REC); //--- Delete prompt scroll up rectangle ObjectDelete(0, P_SCROLL_UP_LABEL); //--- Delete prompt scroll up label ObjectDelete(0, P_SCROLL_DOWN_REC); //--- Delete prompt scroll down rectangle ObjectDelete(0, P_SCROLL_DOWN_LABEL); //--- Delete prompt scroll down label ObjectDelete(0, P_SCROLL_SLIDER); //--- Delete prompt scrollbar slider } //+------------------------------------------------------------------+ //| Calculate Prompt Scrollbar Slider Height | //+------------------------------------------------------------------+ int CalculatePromptSliderHeight() { int scroll_area_height = g_promptHeight - 2 * 16; //--- Calculate prompt scroll area height int slider_min_height = 20; //--- Set minimum prompt slider height if (p_total_height <= p_visible_height) return scroll_area_height; //--- Return full height if no scroll needed double visible_ratio = (double)p_visible_height / p_total_height; //--- Calculate visible prompt height ratio int height = (int)MathFloor(scroll_area_height * visible_ratio); //--- Calculate proportional slider height return MathMax(slider_min_height, height); //--- Return minimum or calculated height } //+------------------------------------------------------------------+ //| Update Prompt Scrollbar Slider Position | //+------------------------------------------------------------------+ void UpdatePromptSliderPosition() { int promptX = g_mainContentX + g_sidePadding; //--- Calculate prompt x position int footerY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight + g_padding; //--- Calculate footer y position int promptY = footerY + g_margin; //--- Calculate prompt y position int scrollbar_x = promptX + (g_mainWidth - 2 * g_sidePadding) - 16; //--- Calculate prompt scrollbar x position int scrollbar_y = promptY + 16; //--- Set prompt scrollbar y position int scroll_area_height = g_promptHeight - 2 * 16; //--- Calculate prompt scroll area height int max_scroll = MathMax(0, p_total_height - p_visible_height); //--- Calculate maximum prompt scroll distance if (max_scroll <= 0) return; //--- Exit if no scrolling needed double scroll_ratio = (double)p_scroll_pos / max_scroll; //--- Calculate prompt scroll position ratio int scroll_area_y_max = scrollbar_y + scroll_area_height - p_slider_height; //--- Calculate maximum prompt slider y position int scroll_area_y_min = scrollbar_y; //--- Set minimum prompt slider y position int new_y = scroll_area_y_min + (int)(scroll_ratio * (scroll_area_y_max - scroll_area_y_min)); //--- Calculate new prompt slider y position new_y = MathMax(scroll_area_y_min, MathMin(new_y, scroll_area_y_max)); //--- Clamp y position to valid range ObjectSetInteger(0, P_SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE, new_y); //--- Update prompt slider y position } //+------------------------------------------------------------------+ //| Update Prompt Scrollbar Button Colors | //+------------------------------------------------------------------+ void UpdatePromptButtonColors() { int max_scroll = MathMax(0, p_total_height - p_visible_height); //--- Calculate maximum prompt scroll distance if (p_scroll_pos == 0) { //--- Check if at top of prompt display ObjectSetInteger(0, P_SCROLL_UP_LABEL, OBJPROP_COLOR, clrSilver); //--- Set prompt scroll up label to disabled color } else { //--- Not at top ObjectSetInteger(0, P_SCROLL_UP_LABEL, OBJPROP_COLOR, clrDimGray); //--- Set prompt scroll up label to active color } if (p_scroll_pos == max_scroll) { //--- Check if at bottom of prompt display ObjectSetInteger(0, P_SCROLL_DOWN_LABEL, OBJPROP_COLOR, clrSilver); //--- Set prompt scroll down label to disabled color } else { //--- Not at bottom ObjectSetInteger(0, P_SCROLL_DOWN_LABEL, OBJPROP_COLOR, clrDimGray); //--- Set prompt scroll down label to active color } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Scroll Up Prompt Display | //+------------------------------------------------------------------+ void PromptScrollUp() { if (p_scroll_pos > 0) { //--- Check if prompt scroll position allows scrolling up p_scroll_pos = MathMax(0, p_scroll_pos - 30); //--- Decrease prompt scroll position by 30 UpdatePromptDisplay(); //--- Update prompt display if (p_scroll_visible) { //--- Check if prompt scrollbar is visible UpdatePromptSliderPosition(); //--- Update prompt slider position UpdatePromptButtonColors(); //--- Update prompt scrollbar button colors } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Scroll Down Prompt Display | //+------------------------------------------------------------------+ void PromptScrollDown() { int max_scroll = MathMax(0, p_total_height - p_visible_height); //--- Calculate maximum prompt scroll distance if (p_scroll_pos < max_scroll) { //--- Check if prompt scroll position allows scrolling down p_scroll_pos = MathMin(max_scroll, p_scroll_pos + 30); //--- Increase prompt scroll position by 30 UpdatePromptDisplay(); //--- Update prompt display if (p_scroll_visible) { //--- Check if prompt scrollbar is visible UpdatePromptSliderPosition(); //--- Update prompt slider position UpdatePromptButtonColors(); //--- Update prompt scrollbar button colors } } }
Реализуем прокручиваемую область промпта для обработки многострочного пользовательского ввода. Это устраняет прежние ограничения при отображении сложных промптов. Функция CreatePromptScrollbar создает полосу прокрутки для области промпта. Для отрисовки прямоугольников P_SCROLL_LEADER, P_SCROLL_UP_REC, P_SCROLL_DOWN_REC и P_SCROLL_SLIDER используется createRecLabel, а для создания P_SCROLL_UP_LABEL и P_SCROLL_DOWN_LABEL со стрелками Webdings – createLabel. Позиции рассчитываются на основе g_mainContentX, g_sidePadding и g_promptHeight.
Функция DeletePromptScrollbar удаляет эти объекты с помощью ObjectDelete. Функция CalculatePromptSliderHeight вычисляет p_slider_height пропорционально видимой области промпта, используя p_visible_height и p_total_height. Функция UpdatePromptSliderPosition с помощью ObjectSetInteger изменяет положение P_SCROLL_SLIDER в зависимости от относительного значения p_scroll_pos. Функция UpdatePromptButtonColors переключает цвета P_SCROLL_UP_LABEL и P_SCROLL_DOWN_LABEL между clrSilver и clrDimGray, обозначая возможность прокрутки. Наконец, функции PromptScrollUp и PromptScrollDown изменяют p_scroll_pos на 30 пикселей, вызывают UpdatePromptDisplay и обновляют отображение полосы прокрутки, если p_scroll_visible равно true. Это обеспечивает плавную навигацию по многострочному вводу в интерфейсе.
После реализации логики прокрутки нужно создать контейнер промпта, в котором будет размещено поле редактирования. Само поле редактирования по-прежнему ограничено 63 символами, но это ограничение можно обойти, объединяя введенные фрагменты текста. Поэтому требуется более крупный контейнер для промпта. Проблема в том, что после завершения редактирования введенный текст будет добавляться построчно. Нужно сделать интерфейс интуитивно понятным, чтобы ввод текста воспринимался как продолжение абзаца. Для этого текст добавляется к предыдущему абзацу. Однако возникает другая проблема: иногда требуется начать новый абзац. Чтобы решить эту проблему, вместо ввода команд \n или \newLine для переноса строки используем уникальную комбинацию – две точки (".."). Если такая комбинация встречается во введенном тексте, она интерпретируется как команда новой строки. Это лишь произвольно выбранная комбинация; при необходимости ее можно заменить любой другой – как вам будет удобнее. Теперь реализуем логику для этого.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Split String on Delimiter | //+------------------------------------------------------------------+ int SplitOnString(string inputText, string delim, string &result[]) { ArrayResize(result, 0); //--- Clear result array int pos = 0; //--- Initialize starting position int delim_len = StringLen(delim); //--- Get delimiter length while (true) { //--- Loop until string is fully processed int found = StringFind(inputText, delim, pos); //--- Find delimiter position if (found == -1) { //--- Check if no more delimiters string part = StringSubstr(inputText, pos); //--- Extract remaining string if (StringLen(part) > 0 || ArraySize(result) > 0) { //--- Check if part is non-empty or array not empty int size = ArraySize(result); //--- Get current array size ArrayResize(result, size + 1); //--- Resize result array result[size] = part; //--- Add remaining part } break; //--- Exit loop } string part = StringSubstr(inputText, pos, found - pos); //--- Extract part before delimiter int size = ArraySize(result); //--- Get current array size ArrayResize(result, size + 1); //--- Resize result array result[size] = part; //--- Add part to array pos = found + delim_len; //--- Update position past delimiter } return ArraySize(result); //--- Return number of parts } //+------------------------------------------------------------------+ //| Replace Exact Double Periods with Newline | //+------------------------------------------------------------------+ string ReplaceExactDoublePeriods(string text) { string result = ""; //--- Initialize result string int len = StringLen(text); //--- Get text length for (int i = 0; i < len; i++) { //--- Iterate through characters if (i + 1 < len && StringGetCharacter(text, i) == '.' && StringGetCharacter(text, i + 1) == '.') { //--- Check for double period bool preceded = (i > 0 && StringGetCharacter(text, i - 1) == '.'); //--- Check if preceded by period bool followed = (i + 2 < len && StringGetCharacter(text, i + 2) == '.'); //--- Check if followed by period if (!preceded && !followed) { //--- Confirm exact double period result += "\n"; //--- Append newline i++; //--- Skip next period } else { //--- Not exact double period result += "."; //--- Append period } } else { //--- Non-double period character result += StringSubstr(text, i, 1); //--- Append character } } return result; //--- Return processed string } //+------------------------------------------------------------------+ //| Create Prompt Placeholder Label | //+------------------------------------------------------------------+ void CreatePlaceholder() { if (ObjectFind(0, "ChatGPT_PromptPlaceholder") < 0 && StringLen(currentPrompt) == 0) { //--- Check if placeholder is needed int placeholderFontSize = 10; //--- Set placeholder font size string placeholderFont = "Arial"; //--- Set placeholder font int lineHeight = TextGetHeight("A", placeholderFont, placeholderFontSize); //--- Calculate line height int footerY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight + g_padding; //--- Calculate footer y position int promptY = footerY + g_margin; //--- Calculate prompt y position int editY = promptY + g_promptHeight - g_editHeight - 5; //--- Calculate edit field y position int editX = g_mainContentX + g_sidePadding + g_textPadding; //--- Calculate edit field x position int labelY = editY + (g_editHeight - lineHeight) / 2; //--- Calculate label y position createLabel("ChatGPT_PromptPlaceholder", editX + 2, labelY, "Type your prompt here...", clrGray, placeholderFontSize, placeholderFont, CORNER_LEFT_UPPER, ANCHOR_LEFT_UPPER); //--- Create placeholder label ChartRedraw(); //--- Redraw chart to reflect changes } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Delete Prompt Placeholder Label | //+------------------------------------------------------------------+ void DeletePlaceholder() { if (ObjectFind(0, "ChatGPT_PromptPlaceholder") >= 0) { //--- Check if placeholder exists ObjectDelete(0, "ChatGPT_PromptPlaceholder"); //--- Delete placeholder label ChartRedraw(); //--- Redraw chart to reflect changes } }
Для улучшения обработки многострочного ввода определяем функцию SplitOnString. Она разделяет входной текст на массив по заданному разделителю, использует StringFind и StringSubstr для извлечения фрагментов, а ArrayResize – для их хранения. Это позволяет точно разбирать историю диалога. Функция ReplaceExactDoublePeriods с помощью StringGetCharacter преобразует две точки в переносы строк. Она отличает именно такую комбинацию от других последовательностей точек, обеспечивая корректное многострочное отображение и устраняя прежние ограничения. Эта комбинация выбрана, чтобы одна точка и многоточие интерпретировались иначе.
Когда currentPrompt пуст, функция CreatePlaceholder с помощью createLabel добавляет в область промпта метку ChatGPT_PromptPlaceholder и выравнивает ее через TextGetHeight. После ввода текста функция DeletePlaceholder удаляет метку с помощью ObjectDelete. Это обеспечивает чистый и интуитивно понятный ввод промпта. Хорошая практика разработки – регулярно компилировать код и тестировать промежуточный результат, чтобы ничего не упустить. Теперь создадим основную панель и вызовем функции для обновления основной области отображения и добавления области промпта. Расширим основной фоновый контейнер, чтобы разместить в нем левую боковую панель.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Create Dashboard Elements | //+------------------------------------------------------------------+ void CreateDashboard() { objCount = 0; //--- Reset object count g_mainHeight = g_headerHeight + 2 * g_padding + g_displayHeight + g_footerHeight; //--- Calculate main dashboard height int displayX = g_mainContentX + g_sidePadding; //--- Calculate display x position int displayY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding; //--- Calculate display y position int displayW = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding; //--- Calculate display width int footerY = displayY + g_displayHeight + g_padding; //--- Calculate footer y position int promptY = footerY + g_margin; //--- Calculate prompt y position int buttonsY = promptY + g_promptHeight + g_margin; //--- Calculate buttons y position int buttonW = 140; //--- Set button width int chartX = g_mainContentX + g_sidePadding; //--- Calculate chart button x position int sendX = g_mainContentX + g_mainWidth - g_sidePadding - buttonW; //--- Calculate send button x position dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_MainContainer"; //--- Store main container object name createRecLabel("ChatGPT_MainContainer", g_mainContentX, g_mainY, g_mainWidth, g_mainHeight, clrWhite, 1, clrLightGray); //--- Create main container rectangle dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_HeaderBg"; //--- Store header background object name createRecLabel("ChatGPT_HeaderBg", g_mainContentX, g_mainY, g_mainWidth, g_headerHeight, clrWhiteSmoke, 0, clrNONE); //--- Create header background rectangle string logo_resource = (StringLen(g_scaled_image_resource) > 0) ? g_scaled_image_resource : resourceImg; //--- Select header logo resource dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_HeaderLogo"; //--- Store header logo object name createBitmapLabel("ChatGPT_HeaderLogo", g_mainContentX + g_sidePadding, g_mainY + (g_headerHeight - 40)/2, 104, 40, logo_resource, clrWhite, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create header logo string title = "ChatGPT AI EA"; //--- Set dashboard title string titleFont = "Arial Rounded MT Bold"; //--- Set title font int titleSize = 14; //--- Set title font size TextSetFont(titleFont, titleSize); //--- Set title font uint titleWid, titleHei; //--- Declare title dimensions TextGetSize(title, titleWid, titleHei); //--- Get title dimensions int titleY = g_mainY + (g_headerHeight - (int)titleHei) / 2 - 4; //--- Calculate title y position int titleX = g_mainContentX + g_sidePadding + 104 + 5; //--- Calculate title x position dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_TitleLabel"; //--- Store title label object name createLabel("ChatGPT_TitleLabel", titleX, titleY, title, clrDarkSlateGray, titleSize, titleFont, CORNER_LEFT_UPPER, ANCHOR_LEFT_UPPER); //--- Create title label string dateStr = TimeToString(TimeTradeServer(), TIME_MINUTES); //--- Get current server time string dateFont = "Arial"; //--- Set date font int dateSize = 12; //--- Set date font size TextSetFont(dateFont, dateSize); //--- Set date font uint dateWid, dateHei; //--- Declare date dimensions TextGetSize(dateStr, dateWid, dateHei); //--- Get date dimensions int dateX = g_mainContentX + g_mainWidth / 2 - (int)(dateWid / 2) + 20; //--- Calculate date x position int dateY = g_mainY + (g_headerHeight - (int)dateHei) / 2 - 4; //--- Calculate date y position dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_DateLabel"; //--- Store date label object name createLabel("ChatGPT_DateLabel", dateX, dateY, dateStr, clrSlateGray, dateSize, dateFont, CORNER_LEFT_UPPER, ANCHOR_LEFT_UPPER); //--- Create date label int closeWidth = 100; //--- Set close button width int closeX = g_mainContentX + g_mainWidth - closeWidth - g_sidePadding; //--- Calculate close button x position int closeY = g_mainY + 4; //--- Calculate close button y position dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_CloseButton"; //--- Store close button object name createButton("ChatGPT_CloseButton", closeX, closeY, closeWidth, g_headerHeight - 8, "Close", clrWhite, 11, close_original_bg, clrGray); //--- Create close button dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_ResponseBg"; //--- Store response background object name createRecLabel("ChatGPT_ResponseBg", displayX, displayY, displayW, g_displayHeight, clrWhite, 1, clrGainsboro, BORDER_FLAT, STYLE_SOLID); //--- Create response background rectangle dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_FooterBg"; //--- Store footer background object name createRecLabel("ChatGPT_FooterBg", g_mainContentX, footerY, g_mainWidth, g_footerHeight, clrGainsboro, 0, clrNONE); //--- Create footer background rectangle dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_PromptBg"; //--- Store prompt background object name createRecLabel("ChatGPT_PromptBg", displayX, promptY, displayW, g_promptHeight, g_promptBg, 1, g_promptBg, BORDER_FLAT, STYLE_SOLID); //--- Create prompt background rectangle int editY = promptY + g_promptHeight - g_editHeight - 5; //--- Calculate edit field y position int editX = displayX + g_textPadding; //--- Calculate edit field x position g_editW = displayW - 2 * g_textPadding; //--- Calculate edit field width dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_PromptEdit"; //--- Store prompt edit object name createEdit("ChatGPT_PromptEdit", editX, editY, g_editW, g_editHeight, "", clrBlack, 13, DarkenColor(g_promptBg,0.93), DarkenColor(g_promptBg,0.87),"Calibri"); //--- Create prompt edit field ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_PromptEdit", OBJPROP_BORDER_TYPE, BORDER_FLAT); //--- Set edit field border type dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_GetChartButton"; //--- Store chart button object name createButton("ChatGPT_GetChartButton", chartX, buttonsY, buttonW, g_buttonHeight, "Get Chart Data", clrWhite, 11, chart_button_bg, clrDarkGreen); //--- Create chart data button dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_SendPromptButton"; //--- Store send button object name createButton("ChatGPT_SendPromptButton", sendX, buttonsY, buttonW, g_buttonHeight, "Send Prompt", clrWhite, 11, button_original_bg, clrDarkBlue); //--- Create send prompt button ChartRedraw(); //--- Redraw chart } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert Initialization Function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { button_darker_bg = DarkenColor(button_original_bg); //--- Set darker background for submit button clear_darker_bg = DarkenColor(clear_original_bg); //--- Set darker background for clear button new_chat_darker_bg = DarkenColor(new_chat_original_bg); //--- Set darker background for new chat button chart_button_darker_bg = DarkenColor(chart_button_bg); //--- Set darker background for chart button close_darker_bg = DarkenColor(close_original_bg); //--- Set darker background for close button logFileHandle = FileOpen(LogFileName, FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_TXT); //--- Open log file for reading and writing if (logFileHandle == INVALID_HANDLE) { //--- Check if file opening failed Print("Failed to open log file: ", GetLastError()); //--- Log error return(INIT_FAILED); //--- Return initialization failure } FileSeek(logFileHandle, 0, SEEK_END); //--- Move file pointer to end uint img_pixels[]; //--- Declare array for main image pixels uint orig_width = 0, orig_height = 0; //--- Initialize main image dimensions bool image_loaded = ResourceReadImage(resourceImg, img_pixels, orig_width, orig_height); //--- Load main image resource if (image_loaded && orig_width > 0 && orig_height > 0) { //--- Check if main image loaded successfully ScaleImage(img_pixels, (int)orig_width, (int)orig_height, 104, 40); //--- Scale main image to 104x40 g_scaled_image_resource = "::ChatGPT_HeaderImageScaled"; //--- Set scaled main image resource name if (ResourceCreate(g_scaled_image_resource, img_pixels, 104, 40, 0, 0, 104, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)) { //--- Create scaled main image resource Print("Scaled image resource created successfully"); //--- Log success } else { //--- Handle resource creation failure Print("Failed to create scaled image resource"); //--- Log error } } else { //--- Handle main image load failure Print("Failed to load original image resource"); //--- Log error } uint img_pixels_logo[]; //--- Declare array for logo image pixels uint orig_width_logo = 0, orig_height_logo = 0; //--- Initialize logo image dimensions bool image_loaded_logo = ResourceReadImage(resourceImgLogo, img_pixels_logo, orig_width_logo, orig_height_logo); //--- Load logo image resource if (image_loaded_logo && orig_width_logo > 0 && orig_height_logo > 0) { //--- Check if logo image loaded successfully ScaleImage(img_pixels_logo, (int)orig_width_logo, (int)orig_height_logo, 81, 81); //--- Scale logo image to 81x81 g_scaled_sidebar_resource = "::ChatGPT_SidebarImageScaled"; //--- Set scaled logo image resource name if (ResourceCreate(g_scaled_sidebar_resource, img_pixels_logo, 81, 81, 0, 0, 81, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)) { //--- Create scaled logo image resource Print("Scaled sidebar image resource created successfully"); //--- Log success } else { //--- Handle resource creation failure Print("Failed to create scaled sidebar image resource"); //--- Log error } } else { //--- Handle logo image load failure Print("Failed to load sidebar image resource"); //--- Log error } uint img_pixels_newchat[]; //--- Declare array for new chat icon pixels uint orig_width_newchat = 0, orig_height_newchat = 0; //--- Initialize new chat icon dimensions bool image_loaded_newchat = ResourceReadImage(resourceNewChat, img_pixels_newchat, orig_width_newchat, orig_height_newchat); //--- Load new chat icon resource if (image_loaded_newchat && orig_width_newchat > 0 && orig_height_newchat > 0) { //--- Check if new chat icon loaded successfully ScaleImage(img_pixels_newchat, (int)orig_width_newchat, (int)orig_height_newchat, 30, 30); //--- Scale new chat icon to 30x30 g_scaled_newchat_resource = "::ChatGPT_NewChatIconScaled"; //--- Set scaled new chat icon resource name if (ResourceCreate(g_scaled_newchat_resource, img_pixels_newchat, 30, 30, 0, 0, 30, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)) { //--- Create scaled new chat icon resource Print("Scaled new chat icon resource created successfully"); //--- Log success } else { //--- Handle resource creation failure Print("Failed to create scaled new chat icon resource"); //--- Log error } } else { //--- Handle new chat icon load failure Print("Failed to load new chat icon resource"); //--- Log error } uint img_pixels_clear[]; //--- Declare array for clear icon pixels uint orig_width_clear = 0, orig_height_clear = 0; //--- Initialize clear icon dimensions bool image_loaded_clear = ResourceReadImage(resourceClear, img_pixels_clear, orig_width_clear, orig_height_clear); //--- Load clear icon resource if (image_loaded_clear && orig_width_clear > 0 && orig_height_clear > 0) { //--- Check if clear icon loaded successfully ScaleImage(img_pixels_clear, (int)orig_width_clear, (int)orig_height_clear, 30, 30); //--- Scale clear icon to 30x30 g_scaled_clear_resource = "::ChatGPT_ClearIconScaled"; //--- Set scaled clear icon resource name if (ResourceCreate(g_scaled_clear_resource, img_pixels_clear, 30, 30, 0, 0, 30, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)) { //--- Create scaled clear icon resource Print("Scaled clear icon resource created successfully"); //--- Log success } else { //--- Handle resource creation failure Print("Failed to create scaled clear icon resource"); //--- Log error } } else { //--- Handle clear icon load failure Print("Failed to load clear icon resource"); //--- Log error } uint img_pixels_history[]; //--- Declare array for history icon pixels uint orig_width_history = 0, orig_height_history = 0; //--- Initialize history icon dimensions bool image_loaded_history = ResourceReadImage(resourceHistory, img_pixels_history, orig_width_history, orig_height_history); //--- Load history icon resource if (image_loaded_history && orig_width_history > 0 && orig_height_history > 0) { //--- Check if history icon loaded successfully ScaleImage(img_pixels_history, (int)orig_width_history, (int)orig_height_history, 30, 30); //--- Scale history icon to 30x30 g_scaled_history_resource = "::ChatGPT_HistoryIconScaled"; //--- Set scaled history icon resource name if (ResourceCreate(g_scaled_history_resource, img_pixels_history, 30, 30, 0, 0, 30, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)) { //--- Create scaled history icon resource Print("Scaled history icon resource created successfully"); //--- Log success } else { //--- Handle resource creation failure Print("Failed to create scaled history icon resource"); //--- Log error } } else { //--- Handle history icon load failure Print("Failed to load history icon resource"); //--- Log error } g_mainHeight = g_headerHeight + 2 * g_padding + g_displayHeight + g_footerHeight; //--- Calculate main dashboard height createRecLabel("ChatGPT_DashboardBg", g_dashboardX, g_mainY, g_dashboardWidth, g_mainHeight, clrWhite, 1, clrLightGray); //--- Create dashboard background rectangle ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_DashboardBg", OBJPROP_ZORDER, 0); //--- Set dashboard background z-order createRecLabel("ChatGPT_SidebarBg", g_dashboardX+2, g_mainY+2, g_sidebarWidth - 2 - 1, g_mainHeight - 2 - 2, clrGainsboro, 1, clrNONE); //--- Create sidebar background rectangle ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_SidebarBg", OBJPROP_ZORDER, 0); //--- Set sidebar background z-order CreateDashboard(); //--- Create dashboard elements UpdateResponseDisplay(); //--- Update response display CreatePlaceholder(); //--- Create prompt placeholder ChartSetInteger(0, CHART_EVENT_MOUSE_MOVE, true); //--- Enable mouse move events ChartSetInteger(0, CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL, true); //--- Enable mouse wheel events ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, true); //--- Enable chart mouse scrolling return(INIT_SUCCEEDED); //--- Return initialization success }
Сначала расширим функцию CreateDashboard, формирующую основной интерфейс. Она рассчитывает размеры макета с помощью g_mainContentX, g_sidePadding, g_headerHeight, g_displayHeight и g_footerHeight, увеличивает ширину ChatGPT_MainContainer, а также создает ChatGPT_HeaderBg и ChatGPT_FooterBg через createRecLabel. Масштабируемый логотип в заголовке ChatGPT_HeaderLogo создается с помощью createBitmapLabel на основе g_scaled_image_resource или resourceImg, а заголовок ChatGPT_TitleLabel и метка времени ChatGPT_DateLabel – с помощью createLabel. Функция также создает поле ChatGPT_PromptEdit через createEdit, кнопку ChatGPT_GetChartButton для получения рыночных данных, кнопку ChatGPT_SendPromptButton для отправки промптов и кнопку ChatGPT_CloseButton для скрытия основной панели. Имена объектов сохраняются в dashboardObjects для дальнейшего управления.
Обработчик события OnInit инициализирует программу: задает более темные цвета кнопок с помощью DarkenColor, открывает файл журнала ChatGPT_EA_Log.txt через FileOpen и масштабирует растровые ресурсы AI MQL5.bmp, AI LOGO.bmp, AI NEW CHAT.bmp, AI CLEAR.bmp и AI HISTORY.bmp с помощью ScaleImage и ResourceCreate. Затем через CreateDashboard, UpdateResponseDisplay и CreatePlaceholder настраивается основная панель, а через ChartSetInteger включаются события мыши для дальнейшего взаимодействия с интерфейсом. После компиляции получаем следующий результат.
Теперь, когда область отображения обновлена, получим данные графика, выведем их в области промпта и отправим на анализ. Для работы с критически важными данными потребуется улучшить обработку UTF-8 и ведение журнала. Этот журнал впоследствии можно удалить, но пока он позволит точно отслеживать выполняемые действия и устранять возможные проблемы. Начнем с функции обновления области промпта, использующей подход, аналогичный обновлению области ответа.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Update Prompt Display | //+------------------------------------------------------------------+ void UpdatePromptDisplay() { int total = ObjectsTotal(0, 0, -1); //--- Get total number of chart objects for (int j = total - 1; j >= 0; j--) { //--- Iterate through objects in reverse string name = ObjectName(0, j, 0, -1); //--- Get object name if (StringFind(name, "ChatGPT_PromptLine_") == 0) { //--- Check if object is prompt line ObjectDelete(0, name); //--- Delete prompt line object } } int promptX = g_mainContentX + g_sidePadding; //--- Calculate prompt x position int footerY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight + g_padding; //--- Calculate footer y position int promptY = footerY + g_margin; //--- Calculate prompt y position int textX = promptX + g_textPadding; //--- Calculate text x position int textY = promptY + g_textPadding; //--- Calculate text y position int editY = promptY + g_promptHeight - g_editHeight - 5; //--- Calculate edit field y position int fullMaxWidth = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding - 2 * g_textPadding; //--- Calculate maximum text width int visibleHeight = editY - textY - g_textPadding - g_margin; //--- Calculate visible height if (currentPrompt == "") { //--- Check if prompt is empty p_total_height = 0; //--- Set total prompt height to zero p_visible_height = visibleHeight; //--- Set visible prompt height if (p_scroll_visible) { //--- Check if prompt scrollbar is visible DeletePromptScrollbar(); //--- Delete prompt scrollbar p_scroll_visible = false; //--- Set prompt scrollbar visibility to false } ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_PromptEdit", OBJPROP_XSIZE, g_editW); //--- Set edit field width ChartRedraw(); //--- Redraw chart return; //--- Exit function } string font = "Arial"; //--- Set font for prompt int fontSize = 10; //--- Set font size for prompt int lineHeight = TextGetHeight("A", font, fontSize); //--- Calculate line height int adjustedLineHeight = lineHeight + g_lineSpacing; //--- Adjust line height with spacing p_visible_height = visibleHeight; //--- Set global visible prompt height string wrappedLines[]; //--- Declare array for wrapped lines WrapText(currentPrompt, font, fontSize, fullMaxWidth, wrappedLines); //--- Wrap prompt text int totalLines = ArraySize(wrappedLines); //--- Get number of wrapped lines int totalHeight = totalLines * adjustedLineHeight; //--- Calculate total height bool need_scroll = totalHeight > visibleHeight; //--- Check if scrollbar is needed bool should_show_scrollbar = false; //--- Initialize scrollbar visibility int reserved_width = 0; //--- Initialize reserved width for scrollbar if (ScrollbarMode != SCROLL_WHEEL_ONLY) { //--- Check if scrollbar mode allows display should_show_scrollbar = need_scroll && (ScrollbarMode == SCROLL_DYNAMIC_ALWAYS || (ScrollbarMode == SCROLL_DYNAMIC_HOVER && mouse_in_prompt)); //--- Determine if scrollbar should show if (should_show_scrollbar) { //--- Check if scrollbar is visible reserved_width = 16; //--- Reserve width for scrollbar } } if (reserved_width > 0) { //--- Check if scrollbar space reserved WrapText(currentPrompt, font, fontSize, fullMaxWidth - reserved_width, wrappedLines); //--- Re-wrap text with adjusted width totalLines = ArraySize(wrappedLines); //--- Update number of wrapped lines totalHeight = totalLines * adjustedLineHeight; //--- Update total height } p_total_height = totalHeight; //--- Set global total prompt height bool prev_p_scroll_visible = p_scroll_visible; //--- Store previous prompt scrollbar visibility p_scroll_visible = should_show_scrollbar; //--- Update prompt scrollbar visibility if (p_scroll_visible != prev_p_scroll_visible) { //--- Check if visibility changed if (p_scroll_visible) { //--- Check if scrollbar should be shown CreatePromptScrollbar(); //--- Create prompt scrollbar } else { //--- Scrollbar not needed DeletePromptScrollbar(); //--- Delete prompt scrollbar } } ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_PromptEdit", OBJPROP_XSIZE, g_editW - reserved_width); //--- Adjust edit field width int max_scroll = MathMax(0, totalHeight - visibleHeight); //--- Calculate maximum scroll distance if (p_scroll_pos > max_scroll) p_scroll_pos = max_scroll; //--- Clamp prompt scroll position if (p_scroll_pos < 0) p_scroll_pos = 0; //--- Ensure prompt scroll position is non-negative if (p_scroll_visible) { //--- Check if prompt scrollbar is visible p_slider_height = CalculatePromptSliderHeight(); //--- Calculate prompt slider height ObjectSetInteger(0, P_SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE, p_slider_height); //--- Update prompt slider size UpdatePromptSliderPosition(); //--- Update prompt slider position UpdatePromptButtonColors(); //--- Update prompt scrollbar button colors } int currentY = textY - p_scroll_pos; //--- Calculate current y position int endY = textY + visibleHeight; //--- Calculate end y position int startLineIndex = 0; //--- Initialize start line index int currentHeight = 0; //--- Initialize current height for (int line = 0; line < totalLines; line++) { //--- Iterate through lines if (currentHeight >= p_scroll_pos) { //--- Check if line is in view startLineIndex = line; //--- Set start line index currentY = textY + (currentHeight - p_scroll_pos); //--- Update current y position break; //--- Exit loop } currentHeight += adjustedLineHeight; //--- Add line height } int numVisibleLines = 0; //--- Initialize visible lines count int visibleHeightUsed = 0; //--- Initialize used visible height for (int line = startLineIndex; line < totalLines; line++) { //--- Iterate from start line if (visibleHeightUsed + adjustedLineHeight > visibleHeight) break; //--- Check if exceeds visible height visibleHeightUsed += adjustedLineHeight; //--- Add to used height numVisibleLines++; //--- Increment visible lines } int textX_pos = textX; //--- Set text x position int maxTextX = g_mainContentX + g_mainWidth - g_sidePadding - g_textPadding - reserved_width; //--- Calculate maximum text x position color textCol = clrBlack; //--- Set text color for (int li = 0; li < numVisibleLines; li++) { //--- Iterate through visible lines int lineIndex = startLineIndex + li; //--- Calculate line index if (lineIndex >= totalLines) break; //--- Check if index exceeds total lines string line = wrappedLines[lineIndex]; //--- Get line text string display_line = line; //--- Initialize display line if (line == " ") { //--- Check if line is empty display_line = " "; //--- Set display line to space textCol = clrWhite; //--- Set text color to white } string lineName = "ChatGPT_PromptLine_" + IntegerToString(lineIndex); //--- Generate line object name if (currentY >= textY && currentY < endY) { //--- Check if line is visible createLabel(lineName, textX_pos, currentY, display_line, textCol, fontSize, font, CORNER_LEFT_UPPER, ANCHOR_LEFT_UPPER); //--- Create line label } currentY += adjustedLineHeight; //--- Update current y position } ChartRedraw(); //--- Redraw chart }
Здесь реализуется функция UpdatePromptDisplay для отображения многострочных пользовательских промптов. Это обеспечивает плавную отрисовку и прокрутку. Функция удаляет существующие объекты ChatGPT_PromptLine_ с помощью функций ObjectsTotal и ObjectDelete. Затем рассчитываются параметры размещения области промпта с помощью g_mainContentX, g_sidePadding, g_promptHeight и g_textPadding. Если currentPrompt пуст, функция сбрасывает p_total_height, задает p_visible_height, удаляет полосу прокрутки с помощью DeletePromptScrollbar и регулирует ширину ChatGPT_PromptEdit через ObjectSetInteger.
Для непустых промптов текст разбивается на строки с помощью ранее определенной функции WrapText, а p_total_height вычисляется на основе adjustedLineHeight. Полоса прокрутки динамически отображается или скрывается в зависимости от ScrollbarMode и mouse_in_prompt; при необходимости с помощью reserved_width резервируется место для нее. Видимые строки выводятся как метки ChatGPT_PromptLine_ через createLabel, их позиции обновляются с учетом p_scroll_pos, а ChartRedraw перерисовывает график. Для добавления данных графика в промпт реализуем следующую функцию.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Convert Timeframe to String | //+------------------------------------------------------------------+ string PeriodToString(ENUM_TIMEFRAMES period) { switch(period) { //--- Switch on timeframe case PERIOD_M1: return "M1"; //--- Return M1 for 1-minute case PERIOD_M5: return "M5"; //--- Return M5 for 5-minute case PERIOD_M15: return "M15"; //--- Return M15 for 15-minute case PERIOD_M30: return "M30"; //--- Return M30 for 30-minute case PERIOD_H1: return "H1"; //--- Return H1 for 1-hour case PERIOD_H4: return "H4"; //--- Return H4 for 4-hour case PERIOD_D1: return "D1"; //--- Return D1 for daily case PERIOD_W1: return "W1"; //--- Return W1 for weekly case PERIOD_MN1: return "MN1"; //--- Return MN1 for monthly default: return IntegerToString(period); //--- Return period as string for others } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Append Chart Data to Prompt | //+------------------------------------------------------------------+ void GetAndAppendChartData() { string symbol = Symbol(); //--- Get current chart symbol ENUM_TIMEFRAMES tf = (ENUM_TIMEFRAMES)_Period; //--- Get current timeframe string timeframe = PeriodToString(tf); //--- Convert timeframe to string long visibleBarsLong = ChartGetInteger(0, CHART_VISIBLE_BARS); //--- Get number of visible bars int visibleBars = (int)visibleBarsLong; //--- Convert visible bars to integer MqlRates rates[]; //--- Declare array for rate data int copied = CopyRates(symbol, tf, 0, MaxChartBars, rates); //--- Copy recent bar data if (copied != MaxChartBars) { //--- Check if copy failed Print("Failed to copy rates: ", GetLastError()); //--- Log error return; //--- Exit function } ArraySetAsSeries(rates, true); //--- Set rates as time series string data = "Chart Details: Symbol=" + symbol + ", Timeframe=" + timeframe + ", Visible Bars=" + IntegerToString(visibleBars) + "\n"; //--- Build chart details string data += "Recent Bars Data (Bar 1 is latest):\n"; //--- Add header for bar data for (int i = 0; i < copied; i++) { //--- Iterate through copied bars data += "Bar " + IntegerToString(i + 1) + ": Date=" + TimeToString(rates[i].time, TIME_DATE | TIME_MINUTES) + ", Open=" + DoubleToString(rates[i].open, _Digits) + ", High=" + DoubleToString(rates[i].high, _Digits) + ", Low=" + DoubleToString(rates[i].low, _Digits) + ", Close=" + DoubleToString(rates[i].close, _Digits) + ", Volume=" + IntegerToString((int)rates[i].tick_volume) + "\n"; //--- Add bar data } Print("Chart data appended to prompt: \n" + data); //--- Log chart data FileWrite(logFileHandle, "Chart data appended to prompt: \n" + data); //--- Write chart data to log string fileName = "candlesticksdata.txt"; //--- Set file name for chart data int handle = FileOpen(fileName, FILE_WRITE | FILE_TXT | FILE_ANSI); //--- Open file for writing if (handle == INVALID_HANDLE) { //--- Check if file opening failed Print("Failed to open file for writing: ", GetLastError()); //--- Log error return; //--- Exit function } FileWriteString(handle, data); //--- Write chart data to file FileClose(handle); //--- Close file handle = FileOpen(fileName, FILE_READ | FILE_TXT | FILE_ANSI); //--- Open file for reading if (handle == INVALID_HANDLE) { //--- Check if file opening failed Print("Failed to open file for reading: ", GetLastError()); //--- Log error return; //--- Exit function } string fileContent = ""; //--- Initialize file content string while (!FileIsEnding(handle)) { //--- Loop until end of file fileContent += FileReadString(handle) + "\n"; //--- Read and append line } FileClose(handle); //--- Close file if (StringLen(currentPrompt) > 0) { //--- Check if prompt is non-empty currentPrompt += "\n"; //--- Append newline to prompt } currentPrompt += fileContent; //--- Append chart data to prompt DeletePlaceholder(); //--- Delete prompt placeholder UpdatePromptDisplay(); //--- Update prompt display p_scroll_pos = MathMax(0, p_total_height - p_visible_height); //--- Set prompt scroll to bottom if (p_scroll_visible) { //--- Check if prompt scrollbar is visible UpdatePromptSliderPosition(); //--- Update prompt slider position UpdatePromptButtonColors(); //--- Update prompt scrollbar button colors } ChartRedraw(); //--- Redraw chart }
Для интеграции данных графика определяем функцию PeriodToString. Она с помощью оператора switch преобразует значения перечисления таймфреймов, такие как PERIOD_M1 и PERIOD_H1, в читаемые строки M1 и H1. Затем определяем функцию GetAndAppendChartData. Она получает символ текущего графика через Symbol, таймфрейм через _Period и число видимых баров через ChartGetInteger, а затем с помощью CopyRates загружает данные последних баров в массив MqlRates. Значения цен открытия, максимума, минимума, закрытия и объема форматируются в строку функциями TimeToString и DoubleToString.
Данные записываются в журнал, сохраняются в файл candlesticksdata.txt через FileWriteString и затем считываются с помощью FileReadString. После этого они добавляются в currentPrompt для обработки ИИ и отображаются в области промпта через DeletePlaceholder и UpdatePromptDisplay. Внешний вид полосы прокрутки обновляют функции UpdatePromptSliderPosition и UpdatePromptButtonColors. Благодаря этому, когда мы нажимаем кнопку отправки данных графика, они сначала загружаются и сохраняются, как показано ниже.
Сообщения будут формироваться из истории диалога, поэтому функцию нужно доработать с учетом нового формата данных графика, отправляемых ИИ. Для этого необходимо учитывать все содержимое между ролями.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Build JSON Messages from History | //+------------------------------------------------------------------+ string BuildMessagesFromHistory(string newPrompt) { string lines[]; //--- Declare array for history lines int numLines = StringSplit(conversationHistory, '\n', lines); //--- Split history into lines string messages = "["; //--- Initialize JSON messages array string currentRole = ""; //--- Initialize current role string currentContent = ""; //--- Initialize current content for (int i = 0; i < numLines; i++) { //--- Iterate through history lines string line = lines[i]; //--- Get current line string trimmed = line; //--- Copy line for trimming StringTrimLeft(trimmed); //--- Remove leading whitespace StringTrimRight(trimmed); //--- Remove trailing whitespace if (StringLen(trimmed) == 0 || IsTimestamp(trimmed)) continue; //--- Skip empty or timestamp lines if (StringFind(trimmed, "You: ") == 0) { //--- Check if user message if (currentRole != "") { //--- Check if previous message exists string roleJson = (currentRole == "User") ? "user" : "assistant"; //--- Set JSON role messages += "{\"role\":\"" + roleJson + "\",\"content\":\"" + JsonEscape(currentContent) + "\"},"; //--- Add message to JSON } currentRole = "User"; //--- Set role to user currentContent = StringSubstr(line, StringFind(line, "You: ") + 5); //--- Extract user message } else if (StringFind(trimmed, "AI: ") == 0) { //--- Check if AI message if (currentRole != "") { //--- Check if previous message exists string roleJson = (currentRole == "User") ? "user" : "assistant"; //--- Set JSON role messages += "{\"role\":\"" + roleJson + "\",\"content\":\"" + JsonEscape(currentContent) + "\"},"; //--- Add message to JSON } currentRole = "AI"; //--- Set role to AI currentContent = StringSubstr(line, StringFind(line, "AI: ") + 4); //--- Extract AI message } else if (currentRole != "") { //--- Handle continuation line currentContent += "\n" + line; //--- Append line to content } } if (currentRole != "") { //--- Check if final message exists string roleJson = (currentRole == "User") ? "user" : "assistant"; //--- Set JSON role messages += "{\"role\":\"" + roleJson + "\",\"content\":\"" + JsonEscape(currentContent) + "\"},"; //--- Add final message to JSON } messages += "{\"role\":\"user\",\"content\":\"" + JsonEscape(newPrompt) + "\"}]"; //--- Add new prompt to JSON return messages; //--- Return JSON messages }
Дорабатываем функцию BuildMessagesFromHistory для форматирования данных диалога в запросы к OpenAI API. Строка conversationHistory разбивается на строки с помощью StringSplit с разделителем переноса строки. Затем каждая строка обрабатывается функциями StringTrimLeft и StringTrimRight для удаления пробельных символов; пустые строки и строки с отметками времени, определяемые IsTimestamp, пропускаются. С помощью StringFind определяются сообщения пользователя, начинающиеся со строкового литерала "You: ", и сообщения ИИ, начинающиеся с "AI: ". Содержимое извлекается через StringSubstr, а затем формируется JSON-массив messages: каждое сообщение добавляется как JSON-объект с ролью "user" или "assistant", а его содержимое экранируется с помощью JsonEscape. Новый промпт добавляется как последнее сообщение пользователя. Теперь обновим боковую панель, добавив необходимые элементы и поддержку сохранения истории чатов между сеансами. Сначала определим логику чата, необходимую для отображения полной навигационной панели.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Chat Structure Definition | //+------------------------------------------------------------------+ struct Chat { int id; //--- Store chat ID string title; //--- Store chat title string history; //--- Store chat history }; Chat chats[]; //--- Declare array for chat storage int current_chat_id = -1; //--- Store current chat ID string current_title = ""; //--- Store current chat title string chatsFileName = "ChatGPT_Chats.txt"; //--- Set file name for chat storage //+------------------------------------------------------------------+ //| Encode Chat ID to Base62 | //+------------------------------------------------------------------+ string EncodeID(int id) { string chars = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"; //--- Define base62 character set string res = ""; //--- Initialize result string if (id == 0) return "0"; //--- Return "0" for zero ID while (id > 0) { //--- Loop while ID is positive res = StringSubstr(chars, id % 62, 1) + res; //--- Prepend base62 character id /= 62; //--- Divide ID by 62 } return res; //--- Return encoded ID } //+------------------------------------------------------------------+ //| Decode Base62 Chat ID | //+------------------------------------------------------------------+ int DecodeID(string enc) { string chars = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"; //--- Define base62 character set int id = 0; //--- Initialize decoded ID for (int i = 0; i < StringLen(enc); i++) { //--- Iterate through encoded string id = id * 62 + StringFind(chars, StringSubstr(enc, i, 1)); //--- Calculate ID value } return id; //--- Return decoded ID } //+------------------------------------------------------------------+ //| Load Chats from File | //+------------------------------------------------------------------+ void LoadChats() { if (!FileIsExist(chatsFileName)) { //--- Check if chats file exists CreateNewChat(); //--- Create new chat if file not found return; //--- Exit function } int handle = FileOpen(chatsFileName, FILE_READ | FILE_BIN); //--- Open chats file for reading if (handle == INVALID_HANDLE) { //--- Check if file opening failed Print("Failed to load chats: ", GetLastError()); //--- Log error CreateNewChat(); //--- Create new chat return; //--- Exit function } int file_size = (int)FileSize(handle); //--- Get file size uchar encoded_file[]; //--- Declare array for encoded file data ArrayResize(encoded_file, file_size); //--- Resize array to file size FileReadArray(handle, encoded_file, 0, file_size); //--- Read file data into array FileClose(handle); //--- Close file uchar empty_key[]; //--- Declare empty key array uchar key[32]; //--- Declare key array for decryption uchar api_bytes[]; //--- Declare array for API key bytes StringToCharArray(OpenAI_API_Key, api_bytes); //--- Convert API key to byte array uchar hash[]; //--- Declare array for hash CryptEncode(CRYPT_HASH_SHA256, api_bytes, empty_key, hash); //--- Generate SHA256 hash of API key ArrayCopy(key, hash, 0, 0, 32); //--- Copy first 32 bytes of hash to key uchar decoded_aes[]; //--- Declare array for AES-decrypted data int res_dec = CryptDecode(CRYPT_AES256, encoded_file, key, decoded_aes); //--- Decrypt file data with AES256 if (res_dec <= 0) { //--- Check if decryption failed Print("Failed to decrypt chats: ", GetLastError()); //--- Log error CreateNewChat(); //--- Create new chat return; //--- Exit function } uchar decoded_zip[]; //--- Declare array for unzipped data int res_zip = CryptDecode(CRYPT_ARCH_ZIP, decoded_aes, empty_key, decoded_zip); //--- Decompress decrypted data if (res_zip <= 0) { //--- Check if decompression failed Print("Failed to decompress chats: ", GetLastError()); //--- Log error CreateNewChat(); //--- Create new chat return; //--- Exit function } string jsonStr = CharArrayToString(decoded_zip); //--- Convert decompressed data to string char charArray[]; //--- Declare array for JSON characters int len = StringToCharArray(jsonStr, charArray, 0, WHOLE_ARRAY, CP_UTF8); //--- Convert JSON string to char array JsonValue json; //--- Declare JSON object int index = 0; //--- Initialize JSON parsing index if (!json.DeserializeFromArray(charArray, len, index)) { //--- Parse JSON data Print("Failed to parse chats JSON"); //--- Log error CreateNewChat(); //--- Create new chat return; //--- Exit function } if (json.m_type != JsonArray) { //--- Check if JSON is an array Print("Chats JSON not an array"); //--- Log error CreateNewChat(); //--- Create new chat return; //--- Exit function } int size = ArraySize(json.m_children); //--- Get number of chat objects ArrayResize(chats, size); //--- Resize chats array int max_id = 0; //--- Initialize maximum chat ID for (int i = 0; i < size; i++) { //--- Iterate through chat objects JsonValue obj = json.m_children[i]; //--- Get current chat object chats[i].id = (int)obj["id"].ToInteger(); //--- Set chat ID chats[i].title = obj["title"].ToString(); //--- Set chat title chats[i].history = obj["history"].ToString(); //--- Set chat history max_id = MathMax(max_id, chats[i].id); //--- Update maximum chat ID } if (size > 0) { //--- Check if chats exist current_chat_id = chats[size - 1].id; //--- Set current chat ID to last chat current_title = chats[size - 1].title; //--- Set current chat title conversationHistory = chats[size - 1].history; //--- Set current conversation history } else { //--- No chats found CreateNewChat(); //--- Create new chat } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Save Chats to File | //+------------------------------------------------------------------+ void SaveChats() { JsonValue jsonArr; //--- Declare JSON array jsonArr.m_type = JsonArray; //--- Set JSON type to array for (int i = 0; i < ArraySize(chats); i++) { //--- Iterate through chats JsonValue obj; //--- Declare JSON object obj.m_type = JsonObject; //--- Set JSON type to object obj["id"] = chats[i].id; //--- Set chat ID in JSON obj["title"] = chats[i].title; //--- Set chat title in JSON obj["history"] = chats[i].history; //--- Set chat history in JSON jsonArr.AddChild(obj); //--- Add object to JSON array } string jsonStr = jsonArr.SerializeToString(); //--- Serialize JSON array to string uchar data[]; //--- Declare array for JSON data StringToCharArray(jsonStr, data); //--- Convert JSON string to byte array uchar empty_key[]; //--- Declare empty key array uchar zipped[]; //--- Declare array for zipped data int res_zip = CryptEncode(CRYPT_ARCH_ZIP, data, empty_key, zipped); //--- Compress JSON data if (res_zip <= 0) { //--- Check if compression failed Print("Failed to compress chats: ", GetLastError()); //--- Log error return; //--- Exit function } uchar key[32]; //--- Declare key array for encryption uchar api_bytes[]; //--- Declare array for API key bytes StringToCharArray(OpenAI_API_Key, api_bytes); //--- Convert API key to byte array uchar hash[]; //--- Declare array for hash CryptEncode(CRYPT_HASH_SHA256, api_bytes, empty_key, hash); //--- Generate SHA256 hash of API key ArrayCopy(key, hash, 0, 0, 32); //--- Copy first 32 bytes of hash to key uchar encoded[]; //--- Declare array for encrypted data int res_enc = CryptEncode(CRYPT_AES256, zipped, key, encoded); //--- Encrypt compressed data with AES256 if (res_enc <= 0) { //--- Check if encryption failed Print("Failed to encrypt chats: ", GetLastError()); //--- Log error return; //--- Exit function } int handle = FileOpen(chatsFileName, FILE_WRITE | FILE_BIN); //--- Open chats file for writing if (handle == INVALID_HANDLE) { //--- Check if file opening failed Print("Failed to save chats: ", GetLastError()); //--- Log error return; //--- Exit function } FileWriteArray(handle, encoded, 0, res_enc); //--- Write encrypted data to file FileClose(handle); //--- Close file } //+------------------------------------------------------------------+ //| Get Chat Index by ID | //+------------------------------------------------------------------+ int GetChatIndex(int id) { for (int i = 0; i < ArraySize(chats); i++) { //--- Iterate through chats if (chats[i].id == id) return i; //--- Return index if ID matches } return -1; //--- Return -1 if ID not found } //+------------------------------------------------------------------+ //| Create New Chat | //+------------------------------------------------------------------+ void CreateNewChat() { int max_id = 0; //--- Initialize maximum chat ID for (int i = 0; i < ArraySize(chats); i++) { //--- Iterate through chats max_id = MathMax(max_id, chats[i].id); //--- Update maximum chat ID } int new_id = max_id + 1; //--- Calculate new chat ID int size = ArraySize(chats); //--- Get current chats array size ArrayResize(chats, size + 1); //--- Resize chats array chats[size].id = new_id; //--- Set new chat ID chats[size].title = "Chat " + IntegerToString(new_id); //--- Set new chat title chats[size].history = ""; //--- Initialize empty chat history current_chat_id = new_id; //--- Set current chat ID current_title = chats[size].title; //--- Set current chat title conversationHistory = ""; //--- Clear current conversation history SaveChats(); //--- Save chats to file UpdateSidebarDynamic(); //--- Update sidebar display UpdateResponseDisplay(); //--- Update response display UpdatePromptDisplay(); //--- Update prompt display CreatePlaceholder(); //--- Create prompt placeholder ChartRedraw(); //--- Redraw chart to reflect changes } //+------------------------------------------------------------------+ //| Update Current Chat History | //+------------------------------------------------------------------+ void UpdateCurrentHistory() { int idx = GetChatIndex(current_chat_id); //--- Get index of current chat if (idx >= 0) { //--- Check if valid index chats[idx].history = conversationHistory; //--- Update chat history chats[idx].title = current_title; //--- Update chat title SaveChats(); //--- Save chats to file } }
Здесь реализуются сохранение истории чатов между сеансами и управление сохраненными чатами. Это позволит обновить боковую панель и перемещаться по сохраненным чатам. Определяем структуру Chat для хранения id, title и history каждого чата. Для отслеживания активного сеанса используются массив chats, переменные current_chat_id и current_title, а переменной chatsFileName присваивается имя файла ChatGPT_Chats.txt. Функции EncodeID и DecodeID преобразуют идентификаторы чатов в формат base62 и обратно, используя набор символов и StringSubstr. Это обеспечивает компактное отображение на боковой панели. Функция LoadChats считывает чаты из файла ChatGPT_Chats.txt через FileOpen. Данные расшифровываются функцией CryptDecode с применением CRYPT_AES256 и ключа, полученного из OpenAI_API_Key через CryptEncode с CRYPT_HASH_SHA256, затем распаковываются методом CRYPT_ARCH_ZIP. После разбора JSON функцией DeserializeFromArray заполняется массив chats; при ошибке вызывается CreateNewChat.
Функция SaveChats сериализует массив chats в JSON с помощью SerializeToString, сжимает его через CryptEncode с методом CRYPT_ARCH_ZIP, шифрует с помощью CRYPT_AES256 и записывает в файл ChatGPT_Chats.txt через FileWriteArray. Реализуем GetChatIndex для поиска чата по ID с помощью ArraySize и CreateNewChat для инициализации новых чатов с возрастающими ID. При этом обновляются current_chat_id, current_title и conversationHistory, данные сохраняются через SaveChats, а интерфейс обновляется функциями UpdateSidebarDynamic, UpdateResponseDisplay и UpdatePromptDisplay.
Функция UpdateCurrentHistory обновляет history и title текущего чата в массиве chats и сохраняет данные в файл. Благодаря этому история чатов сохраняется между сеансами и остается доступной в боковой панели. Подход к кодированию и декодированию можно выбрать самостоятельно. Здесь выбран наиболее простой вариант. Теперь, когда эти функции готовы, можно определить логику обновления боковой панели.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Update Sidebar Dynamically | //+------------------------------------------------------------------+ void UpdateSidebarDynamic() { int total = ObjectsTotal(0, 0, -1); //--- Get total number of chart objects for (int j = total - 1; j >= 0; j--) { //--- Iterate through objects in reverse string name = ObjectName(0, j, 0, -1); //--- Get object name if (StringFind(name, "ChatGPT_NewChatButton") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_ClearButton") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_HistoryButton") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_ChatLabel_") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_ChatBg_") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_SidebarLogo") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_NewChatIcon") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_NewChatLabel") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_ClearIcon") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_ClearLabel") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_HistoryIcon") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_HistoryLabel") == 0) { //--- Check if object is part of sidebar ObjectDelete(0, name); //--- Delete sidebar object } } int sidebarX = g_dashboardX; //--- Set sidebar x position int itemY = g_mainY + 10; //--- Set initial item y position string sidebar_logo_resource = (StringLen(g_scaled_sidebar_resource) > 0) ? g_scaled_sidebar_resource : resourceImgLogo; //--- Select sidebar logo resource createBitmapLabel("ChatGPT_SidebarLogo", sidebarX + (g_sidebarWidth - 81)/2, itemY, 81, 81, sidebar_logo_resource, clrWhite, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create sidebar logo ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_SidebarLogo", OBJPROP_ZORDER, 1); //--- Set logo z-order itemY += 81 + 10; //--- Update item y position createButton("ChatGPT_NewChatButton", sidebarX + 5, itemY, g_sidebarWidth - 10, g_buttonHeight, "", clrWhite, 11, new_chat_original_bg, clrRoyalBlue); //--- Create new chat button ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_NewChatButton", OBJPROP_ZORDER, 1); //--- Set new chat button z-order string newchat_icon_resource = (StringLen(g_scaled_newchat_resource) > 0) ? g_scaled_newchat_resource : resourceNewChat; //--- Select new chat icon resource createBitmapLabel("ChatGPT_NewChatIcon", sidebarX + 5 + 10, itemY + (g_buttonHeight - 30)/2, 30, 30, newchat_icon_resource, clrNONE, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create new chat icon ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_NewChatIcon", OBJPROP_ZORDER, 2); //--- Set new chat icon z-order ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_NewChatIcon", OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Disable new chat icon selectability createLabel("ChatGPT_NewChatLabel", sidebarX + 5 + 10 + 30 + 5, itemY + (g_buttonHeight - 20)/2, "New Chat", clrWhite, 11, "Arial", CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create new chat label ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_NewChatLabel", OBJPROP_ZORDER, 2); //--- Set new chat label z-order ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_NewChatLabel", OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Disable new chat label selectability itemY += g_buttonHeight + 5; //--- Update item y position createButton("ChatGPT_ClearButton", sidebarX + 5, itemY, g_sidebarWidth - 10, g_buttonHeight, "", clrWhite, 11, clear_original_bg, clrIndianRed); //--- Create clear button ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_ClearButton", OBJPROP_ZORDER, 1); //--- Set clear button z-order string clear_icon_resource = (StringLen(g_scaled_clear_resource) > 0) ? g_scaled_clear_resource : resourceClear; //--- Select clear icon resource createBitmapLabel("ChatGPT_ClearIcon", sidebarX + 5 + 10, itemY + (g_buttonHeight - 30)/2, 30, 30, clear_icon_resource, clrNONE, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create clear icon ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_ClearIcon", OBJPROP_ZORDER, 2); //--- Set clear icon z-order ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_ClearIcon", OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Disable clear icon selectability createLabel("ChatGPT_ClearLabel", sidebarX + 5 + 10 + 30 + 5, itemY + (g_buttonHeight - 20)/2, "Clear", clrWhite, 11, "Arial", CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create clear label ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_ClearLabel", OBJPROP_ZORDER, 2); //--- Set clear label z-order ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_ClearLabel", OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Disable clear label selectability itemY += g_buttonHeight + 10; //--- Update item y position createButton("ChatGPT_HistoryButton", sidebarX + 5, itemY, g_sidebarWidth - 10, g_buttonHeight, "", clrBlack, 12, clrWhite, clrGray); //--- Create history button ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_HistoryButton", OBJPROP_ZORDER, 1); //--- Set history button z-order string history_icon_resource = (StringLen(g_scaled_history_resource) > 0) ? g_scaled_history_resource : resourceHistory; //--- Select history icon resource createBitmapLabel("ChatGPT_HistoryIcon", sidebarX + 5 + 10, itemY + (g_buttonHeight - 30)/2, 30, 30, history_icon_resource, clrNONE, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create history icon ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_HistoryIcon", OBJPROP_ZORDER, 2); //--- Set history icon z-order ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_HistoryIcon", OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Disable history icon selectability createLabel("ChatGPT_HistoryLabel", sidebarX + 5 + 10 + 30 + 5, itemY + (g_buttonHeight - 20)/2, "History", clrBlack, 12, "Arial", CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create history label ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_HistoryLabel", OBJPROP_ZORDER, 2); //--- Set history label z-order ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_HistoryLabel", OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Disable history label selectability itemY += g_buttonHeight + 5; //--- Update item y position int numChats = MathMin(ArraySize(chats), 7); //--- Limit number of chats to display int chatIndices[7]; //--- Declare array for chat indices for (int i = 0; i < numChats; i++) { //--- Iterate to set chat indices chatIndices[i] = ArraySize(chats) - 1 - i; //--- Set index for latest chats first } for (int i = 0; i < numChats; i++) { //--- Iterate through chats to display int chatIdx = chatIndices[i]; //--- Get chat index string hashed_id = EncodeID(chats[chatIdx].id); //--- Encode chat ID to base62 string fullText = chats[chatIdx].title + " > " + hashed_id; //--- Create full chat title text string labelText = fullText; //--- Initialize label text if (StringLen(fullText) > 19) { //--- Check if text exceeds length limit labelText = StringSubstr(fullText, 0, 16) + "..."; //--- Truncate text with ellipsis } string bgName = "ChatGPT_ChatBg_" + hashed_id; //--- Generate background object name string labelName = "ChatGPT_ChatLabel_" + hashed_id; //--- Generate label object name color bgColor = clrWhite; //--- Set background color color borderColor = clrGray; //--- Set border color createRecLabel(bgName, sidebarX + 5 + 10, itemY, g_sidebarWidth - 10 - 10, 25, clrBeige, 1, DarkenColor(clrBeige, 9), BORDER_FLAT, STYLE_SOLID); //--- Create chat background rectangle ObjectSetInteger(0, bgName, OBJPROP_ZORDER, 1); //--- Set background z-order color textColor = (chats[chatIdx].id == current_chat_id) ? clrBlue : clrBlack; //--- Set text color based on selection createLabel(labelName, sidebarX + 10 + 10, itemY + 3, labelText, textColor, 10, "Arial", CORNER_LEFT_UPPER, ANCHOR_LEFT_UPPER); //--- Create chat label ObjectSetInteger(0, labelName, OBJPROP_ZORDER, 2); //--- Set label z-order itemY += 25 + 5; //--- Update item y position } ChartRedraw(); //--- Redraw chart to reflect changes }
Реализуем функцию UpdateSidebarDynamic для создания динамической боковой панели, предназначенной для навигации по сохраненным историям чатов. Сначала с помощью ObjectsTotal, ObjectName, ObjectDelete и проверок StringFind удаляются существующие объекты боковой панели: ChatGPT_NewChatButton, ChatGPT_ClearButton, ChatGPT_HistoryButton, ChatGPT_ChatLabel_ и ChatGPT_SidebarLogo. Затем боковая панель заново создается в позиции g_dashboardX, а логотип ChatGPT_SidebarLogo добавляется через createBitmapLabel на основе g_scaled_sidebar_resource или resourceImgLogo.
С помощью createButton создаются кнопки ChatGPT_NewChatButton, ChatGPT_ClearButton и ChatGPT_HistoryButton. Для них через createBitmapLabel добавляются значки ChatGPT_NewChatIcon, ChatGPT_ClearIcon и ChatGPT_HistoryIcon, а через createLabel – метки ChatGPT_NewChatLabel, ChatGPT_ClearLabel и ChatGPT_HistoryLabel. Устанавливается OBJPROP_ZORDER, а свойством OBJPROP_SELECTABLE отключается выделение объектов. Для семи последних чатов из массива chats идентификаторы кодируются функцией EncodeID. Объекты ChatGPT_ChatBg_ и ChatGPT_ChatLabel_ создаются через createRecLabel и createLabel, а при необходимости заголовки сокращаются с помощью StringSubstr. Активный чат выделяется цветом clrBlue на основе current_chat_id, после чего ChartRedraw обновляет отображение боковой панели. При вызове этой функции во время инициализации получаем следующий результат.
Боковая панель полностью обновлена и готова к работе. Осталось обработать созданные элементы в обработчике события OnDeinit.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert Deinitialization Function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { UpdateCurrentHistory(); //--- Update current chat history ObjectsDeleteAll(0, "ChatGPT_"); //--- Delete all ChatGPT objects DeleteScrollbar(); //--- Delete main scrollbar elements DeletePromptScrollbar(); //--- Delete prompt scrollbar elements if (StringLen(g_scaled_image_resource) > 0) { //--- Check if main image resource exists ResourceFree(g_scaled_image_resource); //--- Free main image resource } if (StringLen(g_scaled_sidebar_resource) > 0) { //--- Check if sidebar image resource exists ResourceFree(g_scaled_sidebar_resource); //--- Free sidebar image resource } if (StringLen(g_scaled_newchat_resource) > 0) { //--- Check if new chat icon resource exists ResourceFree(g_scaled_newchat_resource); //--- Free new chat icon resource } if (StringLen(g_scaled_clear_resource) > 0) { //--- Check if clear icon resource exists ResourceFree(g_scaled_clear_resource); //--- Free clear icon resource } if (StringLen(g_scaled_history_resource) > 0) { //--- Check if history icon resource exists ResourceFree(g_scaled_history_resource); //--- Free history icon resource } if (logFileHandle != INVALID_HANDLE) { //--- Check if log file is open FileClose(logFileHandle); //--- Close log file } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert Tick Function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { } //+------------------------------------------------------------------+ //| Hide Dashboard | //+------------------------------------------------------------------+ void HideDashboard() { dashboard_visible = false; //--- Set dashboard visibility to false for (int i = 0; i < objCount; i++) { //--- Iterate through dashboard objects ObjectDelete(0, dashboardObjects[i]); //--- Delete dashboard object } DeleteScrollbar(); //--- Delete main scrollbar elements DeletePromptScrollbar(); //--- Delete prompt scrollbar elements ObjectDelete(0, "ChatGPT_DashboardBg"); //--- Delete dashboard background ObjectDelete(0, "ChatGPT_SidebarBg"); //--- Delete sidebar background ChartRedraw(); //--- Redraw chart to reflect changes }
В функции OnDeinit вызывается UpdateCurrentHistory для сохранения текущего состояния чата. Затем ObjectsDeleteAll удаляет все объекты с префиксом ChatGPT_, а DeleteScrollbar и DeletePromptScrollbar – полосы прокрутки. Если существуют ресурсы масштабированных изображений g_scaled_image_resource, g_scaled_sidebar_resource, g_scaled_newchat_resource, g_scaled_clear_resource и g_scaled_history_resource, они освобождаются через ResourceFree. Наконец, FileClose закрывает logFileHandle, предотвращая утечку ресурсов.
Функция OnTick остается пустой, поскольку программа пока использует обновления на основе событий. Функция HideDashboard присваивает dashboard_visible значение false, удаляет все объекты из dashboardObjects через ObjectDelete, а также удаляет ChatGPT_DashboardBg, ChatGPT_SidebarBg и полосы прокрутки с помощью DeleteScrollbar и DeletePromptScrollbar. Затем ChartRedraw перерисовывает график, скрывая интерфейс при нажатии кнопки закрытия чата. Кроме того, при клике на кнопку отправки промпта нужно обновить функцию отправки сообщения, поскольку теперь к нему добавляются данные графика. Для этого используется следующая логика.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Submit User Prompt and Handle Response | //+------------------------------------------------------------------+ void SubmitMessage(string prompt) { if (StringLen(prompt) == 0) return; //--- Exit if prompt is empty string timestamp = TimeToString(TimeCurrent(), TIME_MINUTES); //--- Get current time as string string response = ""; //--- Initialize response string bool send_to_api = true; //--- Set flag to send to API if (StringFind(prompt, "set title ") == 0) { //--- Check if prompt is a title change string new_title = StringSubstr(prompt, 10); //--- Extract new title current_title = new_title; //--- Set current chat title response = "Title set to " + new_title; //--- Set response message send_to_api = false; //--- Disable API call UpdateCurrentHistory(); //--- Update current chat history UpdateSidebarDynamic(); //--- Update sidebar display } if (send_to_api) { //--- Check if API call is needed Print("Chat ID: " + IntegerToString(current_chat_id) + ", Title: " + current_title); //--- Log chat ID and title FileWrite(logFileHandle, "Chat ID: " + IntegerToString(current_chat_id) + ", Title: " + current_title); //--- Write chat ID and title to log Print("User: " + prompt); //--- Log user prompt FileWrite(logFileHandle, "User: " + prompt); //--- Write user prompt to log response = GetChatGPTResponse(prompt); //--- Get response from ChatGPT API Print("AI: " + response); //--- Log AI response FileWrite(logFileHandle, "AI: " + response); //--- Write AI response to log if (StringFind(current_title, "Chat ") == 0) { //--- Check if title is default current_title = StringSubstr(prompt, 0, 30); //--- Set title to first 30 characters of prompt if (StringLen(prompt) > 30) current_title += "..."; //--- Append ellipsis if truncated UpdateCurrentHistory(); //--- Update current chat history UpdateSidebarDynamic(); //--- Update sidebar display } } conversationHistory += "You: " + prompt + "\n" + timestamp + "\nAI: " + response + "\n" + timestamp + "\n\n"; //--- Append to conversation history UpdateCurrentHistory(); //--- Update current chat history UpdateResponseDisplay(); //--- Update response display scroll_pos = MathMax(0, g_total_height - g_visible_height); //--- Set scroll position to bottom UpdateResponseDisplay(); //--- Update response display again if (scroll_visible) { //--- Check if main scrollbar is visible UpdateSliderPosition(); //--- Update main slider position UpdateButtonColors(); //--- Update main scrollbar button colors } ChartRedraw(); //--- Redraw chart }
Функция SubmitMessage дорабатывается для обработки пользовательских промптов с данными графика и интеграции ответов ИИ. Также поддерживаются пользовательские заголовки чатов и сохранение истории диалогов между сеансами. С помощью StringLen проверяется, пуст ли prompt. Если это так, выполнение функции завершается; иначе с помощью TimeToString формируется текущая отметка времени. Если prompt начинается со строкового литерала "set title ", это определяется с помощью StringFind. Новый заголовок извлекается функцией StringSubstr, обновляется current_title, задается локальная переменная response, после чего без обращения к API вызываются UpdateCurrentHistory и UpdateSidebarDynamic. В противном случае через Print и FileWrite записываются current_chat_id и current_title, а GetChatGPTResponse получает ответ ИИ. Если заголовок задан по умолчанию, он заменяется первыми 30 символами prompt; затем prompt и ответ с отметками времени добавляются в conversationHistory. Интерфейс обновляется функциями UpdateResponseDisplay, UpdateSliderPosition и UpdateButtonColors, а scroll_pos обеспечивает прокрутку вниз с последующей перерисовкой.
Теперь можно обновить заключительную часть, отвечающую за взаимодействие с графиком. Ее структура аналогична существующей. Рассмотрим только наиболее важную часть добавленной логики истории чатов, поскольку остальная часть уже знакома.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Handle Chart Events | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { int displayX = g_mainContentX + g_sidePadding; //--- Calculate main display x position int displayY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding; //--- Calculate main display y position int displayW = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding; //--- Calculate main display width int displayH = g_displayHeight; //--- Set main display height int footerY = displayY + g_displayHeight + g_padding; //--- Calculate footer y position int promptY = footerY + g_margin; //--- Calculate prompt y position int promptH = g_promptHeight; //--- Set prompt height int closeX = g_mainContentX + g_mainWidth - 100 - g_sidePadding; //--- Calculate close button x position int closeY = g_mainY + 4; //--- Calculate close button y position int closeW = 100; //--- Set close button width int closeH = g_headerHeight - 8; //--- Calculate close button height int buttonsY = promptY + g_promptHeight + g_margin; //--- Calculate buttons y position int buttonW = 140; //--- Set button width int chartX = g_mainContentX + g_sidePadding; //--- Calculate chart button x position int sendX = g_mainContentX + g_mainWidth - g_sidePadding - buttonW; //--- Calculate send button x position int editY = promptY + g_promptHeight - g_editHeight - 5; //--- Calculate edit field y position int editX = displayX + g_textPadding; //--- Calculate edit field x position bool need_scroll = g_total_height > g_visible_height; //--- Check if main scrollbar is needed bool p_need_scroll = p_total_height > p_visible_height; //--- Check if prompt scrollbar is needed if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) { //--- Handle object click event if (StringFind(sparam, "ChatGPT_ChatLabel_") == 0) { //--- Check if chat label clicked string hashed_id = StringSubstr(sparam, StringLen("ChatGPT_ChatLabel_")); //--- Extract hashed ID int new_id = DecodeID(hashed_id); //--- Decode chat ID int idx = GetChatIndex(new_id); //--- Get chat index if (idx >= 0 && new_id != current_chat_id) { //--- Check if valid and different chat UpdateCurrentHistory(); //--- Update current chat history current_chat_id = new_id; //--- Set new chat ID current_title = chats[idx].title; //--- Set new chat title conversationHistory = chats[idx].history; //--- Set new conversation history UpdateResponseDisplay(); //--- Update response display UpdateSidebarDynamic(); //--- Update sidebar display ChartRedraw(); //--- Redraw chart } return; //--- Exit function } } }
В обработчике события OnChartEvent рассчитываются позиции элементов основной области отображения, области промпта и кнопок с помощью g_mainContentX, g_sidePadding, g_headerHeight, g_displayHeight, g_promptHeight и g_textPadding. Необходимость полосы прокрутки определяется по g_total_height, g_visible_height, p_total_height и p_visible_height, как и в предыдущей версии.
Для события CHARTEVENT_OBJECT_CLICK с помощью StringFind проверяется клик по объекту ChatGPT_ChatLabel_. Затем StringSubstr извлекает закодированный ID, DecodeID декодирует его, а GetChatIndex позволяет перейти к выбранному чату, обновив current_chat_id, current_title и conversationHistory. После этого UpdateCurrentHistory, UpdateResponseDisplay, UpdateSidebarDynamic и ChartRedraw обновляют интерфейс и боковую панель. После компиляции получаем следующий результат.
По результатам визуализации видно, что события графика работают корректно. История чатов сохраняется между сеансами, поэтому диалог можно продолжать, получая и отправляя новые сообщения. Чаты зашифрованы, поэтому при попытке открыть файл их содержимое будет нечитаемым, как в показанном ниже примере.
Визуализация показывает, что программа дополнена новыми элементами, прокручиваемой областью промпта и интерактивным интерфейсом с сохранением истории чатов между сеансами. Тем самым поставленные задачи выполнены. Остается протестировать программу на исторических данных, и этому посвящен следующий раздел.
Тестирование на исторических данных
Мы провели тестирование; ниже представлена итоговая визуализация в виде одного изображения формата Graphics Interchange Format (GIF).
Заключение
В итоге мы значительно улучшили программу на языке MQL5: сняли ограничения многострочного ввода благодаря надежной отрисовке текста, добавили динамическую боковую панель для навигации по сохраненным чатам с шифрованием CRYPT_AES256 и сжатием CRYPT_ARCH_ZIP, а также реализовали генерацию начальных торговых сигналов на основе данных графика. Система позволяет работать с рыночной аналитикой на основе ИИ, сохранять контекст диалога между сеансами и управлять им через понятный интерфейс с двумя полосами прокрутки и единым узнаваемым оформлением. В следующих версиях продолжим совершенствовать генерацию сигналов на основе ИИ и рассмотрим автоматическое совершение сделок, чтобы расширить возможности торгового помощника. Оставайтесь с нами.
Приложения
|№
|Имя
|Тип
|Описание
|1
|AI_JSON_FILE.mqh
|Библиотека классов JSON
|Класс для сериализации и десериализации JSON
|2
|AI_CREATE_OBJECTS_FNS.mqh
|Библиотека функций объектов
|Функции для создания объектов визуализации, таких как метки и кнопки
|3
|AI_ChatGPT_EA_Part_4.mq5
|Советник
|Основной советник для интеграции ИИ
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/19782
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