Aufbau von KI-gestützten Handelssystemen in MQL5 (Teil 4): Überwindung mehrzeiliger Eingaben, Sicherstellung der Chat-Persistenz und Generierung von Signalen
Einführung
In unserem vorherigen Artikel (Teil 3) haben wir das in ChatGPT integrierte Programm in MetaQuotes Language 5 (MQL5) mit einer scrollbaren, einzelchatorientierten Nutzeroberfläche erweitert. Wir haben Zeitstempel, dynamisches Scrollen und einen Gesprächsverlauf mit mehreren Umdrehungen hinzugefügt, um eine nahtlose KI-Interaktion im MetaTrader 5 zu ermöglichen. In Teil 4 überwinden wir die Einschränkungen bei mehrzeiligen Eingaben durch eine verfeinerte Textdarstellung. Wir fügen eine Seitenleiste für die Navigation in persistenten Chatverläufen hinzu, die mit Advanced Encryption Standard (AES256) Verschlüsselung und ZIP Kompression gespeichert werden. Wir generieren auch erste Handelssignale durch die Integration von Chart-Daten, um KI-gesteuerte Markteinblicke zu ermöglichen. Wir werden die folgenden Themen behandeln:
- Verstehen der Handhabung mehrzeiliger Eingaben, der Chat-Persistenz und der Erzeugung von Handelssignalen
- Implementation in MQL5
- Backtests
- Schlussfolgerung
Am Ende haben Sie einen MQL5-KI-Handelsassistenten mit verbesserter Nutzerfreundlichkeit und kontextabhängigen Funktionen, der sofort angepasst werden kann – beginnen wir!
Verstehen der Handhabung von mehrzeiligen Eingaben, der Persistenz von Sidebar-Chats und der Erzeugung von Handelssignalen
Die Verarbeitung mehrzeiliger Eingaben in KI-Handelssystemen ist unerlässlich, damit wir detaillierte Aufforderungen oder Daten eingeben können, z. B. mehrzeilige Marktbeschreibungen oder Codefragmente. So wird sichergestellt, dass die KI komplexe Abfragen ohne Abbruch verarbeiten kann, was für präzise Antworten auf dynamischen Märkten entscheidend ist, wo einzeilige Eingaben den Kontext einschränken können. Die Chat-Persistenz schafft einen Mehrwert, indem sie den Gesprächsverlauf über mehrere Sitzungen hinweg speichert und es uns ermöglicht, auf früheren KI-Erkenntnissen aufzubauen, ohne Informationen zu wiederholen, während die Generierung von Handelssignalen KI nutzt, um Marktdaten zu analysieren und umsetzbare Kauf- oder Verkaufsempfehlungen zu erstellen, was die manuelle Analyse reduziert und uns hilft, schneller auf Gelegenheiten wie Trendumkehrungen zu reagieren. Gemeinsam schaffen diese Funktionen ein robusteres System, das die Nutzererfahrung durch die Beibehaltung des Kontexts und die Integration von KI in Echtzeit-Handelsentscheidungen verbessert, um Fehler zu minimieren und die Rentabilität zu steigern.
Unser Plan ist es, das KI-Programm zu verbessern, indem wir eine fortgeschrittene Textverarbeitung implementieren, um mehrzeilige Eingaben zu verarbeiten, da die derzeitige Logik uns eine nahtlose Eingabe von maximal 63 Zeichen erlaubt, was uns auf einfache Aufforderungen beschränkt. Wir werden diesen Kontext also erweitern, damit wir bei Bedarf so viele Zeilen wie möglich eingeben können, denn in manchen Fällen müssen wir vielleicht noch detaillierter sein, wenn wir die KI auffordern, uns Handelssignale zu geben. Wir werden auch sichere Speichermechanismen für die Chat-Persistenz einbauen, um ein einfaches Abrufen und Navigieren in vergangenen Unterhaltungen zu ermöglichen, damit wir uns nicht ständig wiederholen müssen, wenn wir etwas nachschlagen wollen. Aus Sicherheitsgründen verwenden wir das Modell Advanced Encryption Standard (AES), um die Chats zu verschlüsseln. Wir haben uns für dieses Modell entschieden, weil es so einfach zu handhaben ist, aber Sie können auch ein anderes Modell Ihrer Wahl verwenden. Wir werden nicht tief in die Schutzlogik eindringen, aber wir haben ein Bild zusammengestellt, um zu zeigen, wie es funktioniert (siehe unten).
Die Idee dahinter ist, dass wir manchmal eine Unterhaltung führen wollen, die ein bestimmtes Chart wie XAUUSD analysiert, und wir können eine weitere Unterhaltung über GBPUSD beginnen. Es kann vorkommen, dass wir auf diese Konversation Bezug nehmen müssen, z. B. um frühere Antworten zu überprüfen, Korrekturen vorzunehmen oder eine weitere Aufforderung zu geben. Anstatt die gesamte Konversation zu wiederholen, können Sie einfach auf den gespeicherten Verlauf verweisen.
Damit dies alles Sinn macht und Fortschritte zu sehen sind, werden wir Funktionen zum Abrufen und Integrieren von Chart-Daten hinzufügen, um erste Handelssignale auf der Grundlage von KI-Analysen zu generieren. Dazu müssen wir die Nutzeroberfläche neu definieren, um sie mit Icons und einer seitlichen Navigationsleiste zu versehen. Wir werden eine Schnittstelle mit intuitiven Navigationselementen für die Verwaltung von Chats und die Anzeige von Signalen entwerfen, um sicherzustellen, dass das System nutzerfreundlich und effizient für uns ist, um KI in unseren Strategien zu nutzen. Schauen Sie sich unten an, was wir erreichen werden.
Implementation in MQL5
Um das aktualisierte Programm in MQL5 zu implementieren, werden wir zunächst den Code modularisieren, sodass wir Dateien, die wir nicht aktiv benötigen, von denen trennen können, die wir benötigen. Wir hatten schon früher gesagt, dass wir die Datei JSON abtrennen würden, und jetzt ist es so weit. Wir werden auch eine zusätzliche Funktion für die Behandlung von Bitmap-Dateien definieren und diese ebenfalls trennen und einbinden. Dies wird die Verwaltung erleichtern.
//+------------------------------------------------------------------+ //| AI ChatGPT EA Part 4.mq5 | //| Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria. | //| https://t.me/Forex_Algo_Trader | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict #property icon "1. Forex Algo-Trader.ico" #include "AI JSON FILE.mqh" //--- Include JSON parsing library #include "AI CREATE OBJECTS FNS.mqh" //--- Include object creation functions
Wie Sie sehen können, erstellen wir die Dateien als Includes und binden sie mit der Anweisung #include in unser Programm ein. Der Einfachheit halber haben wir sie in unseren Basisordner verschoben, in dem sich das Programm befindet, weshalb wir das Modell der doppelten Anführungszeichen verwendet haben. Wenn sie sich in einem anderen Ordner befinden, müssen Sie die Anführungszeichen durch spitze Klammern („<“) ersetzen und den Pfad korrekt angeben. Siehe unten.
Wir haben nur die Codesegmente verschoben. Wir brauchen eine Funktion für die Handhabung der Bitmap-Etiketten, also brauchen wir eine Funktion dafür.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Creates a bitmap label object | //+------------------------------------------------------------------+ bool createBitmapLabel(string objName, int xDistance, int yDistance, int xSize, int ySize, string bitmapPath, color clr, ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER) { ResetLastError(); //--- Reset error code if (!ObjectCreate(0, objName, OBJ_BITMAP_LABEL, 0, 0, 0)) { //--- Create bitmap label Print(__FUNCTION__, ": failed to create bitmap label! Error code = ", GetLastError()); //--- Log failure return false; //--- Return failure } ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XDISTANCE, xDistance); //--- Set x distance ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YDISTANCE, yDistance); //--- Set y distance ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XSIZE, xSize); //--- Set width ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YSIZE, ySize); //--- Set height ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_CORNER, corner); //--- Set corner ObjectSetString(0, objName, OBJPROP_BMPFILE, bitmapPath); //--- Set bitmap path ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_COLOR, clr); //--- Set color ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BACK, false); //--- Set to foreground ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_STATE, false); //--- Disable state ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Disable selectability ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTED, false); //--- Disable selection return true; //--- Return success }
Wir implementieren eine Funktion zur Erstellung von Bitmap-Labels, die die Anzeige von skalierten Icons und Bildern in der Nutzeroberfläche ermöglicht, wie Sie in der Beschreibung gesehen haben. In der Funktion „createBitmapLabel“ verwenden wir die Funktion ObjectCreate, um ein Bitmap-Label (OBJ_BITMAP_LABEL) mit den angegebenen Koordinaten („xDistance“, „yDistance“), der Größe („xSize“, „ySize“), Bitmap-Pfad, Farbe und Eckausrichtung (standardmäßig CORNER_LEFT_UPPER) zu erzeugen, Eigenschaften wie „OBJPROP_BMPFILE“ für das Bild zu setzen und sicherzustellen, dass es nicht auswählbar und im Vordergrund mit ObjectSetInteger ist, und alle Fehler mit Print zu protokollieren, wenn die Erstellung fehlschlägt. Im Allgemeinen handelt es sich hier um die vollständige Implementierung dieser Datei zur Objekterstellung.
//+------------------------------------------------------------------+ //| AI CREATE OBJECTS FNS.mqh | //| Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria. | //| https://t.me/Forex_Algo_Trader | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" //+------------------------------------------------------------------+ //| Creates a rectangle label object | //+------------------------------------------------------------------+ bool createRecLabel(string objName, int xDistance, int yDistance, int xSize, int ySize, color bgColor, int borderWidth, color borderColor = clrNONE, ENUM_BORDER_TYPE borderType = BORDER_FLAT, ENUM_LINE_STYLE borderStyle = STYLE_SOLID, ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER) { //--- Create rectangle label ResetLastError(); //--- Reset previous errors if (!ObjectCreate(0, objName, OBJ_RECTANGLE_LABEL, 0, 0, 0)) { //--- Attempt creation Print(__FUNCTION__, ": failed to create rec label! Error code = ", _LastError); //--- Print error return (false); //--- Return failure } ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XDISTANCE, xDistance); //--- Set x distance ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YDISTANCE, yDistance); //--- Set y distance ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XSIZE, xSize); //--- Set width ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YSIZE, ySize); //--- Set height ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_CORNER, corner); //--- Set corner ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BGCOLOR, bgColor); //--- Set background color ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BORDER_TYPE, borderType); //--- Set border type ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_STYLE, borderStyle); //--- Set border style ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_WIDTH, borderWidth); //--- Set border width ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_COLOR, borderColor); //--- Set border color ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BACK, false); //--- Not background ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_STATE, false); //--- Not pressed ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Not selectable ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTED, false); //--- Not selected ChartRedraw(0); //--- Redraw chart return (true); //--- Success } //+------------------------------------------------------------------+ //| Creates a button object | //+------------------------------------------------------------------+ bool createButton(string objName, int xDistance, int yDistance, int xSize, int ySize, string text = "", color textColor = clrBlack, int fontSize = 12, color bgColor = clrNONE, color borderColor = clrNONE, string font = "Arial Rounded MT Bold", ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER, bool isBack = false) { //--- Create button ResetLastError(); //--- Reset errors if (!ObjectCreate(0, objName, OBJ_BUTTON, 0, 0, 0)) { //--- Attempt creation Print(__FUNCTION__, ": failed to create the button! Error code = ", _LastError); //--- Print error return (false); //--- Failure } ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XDISTANCE, xDistance); //--- Set x distance ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YDISTANCE, yDistance); //--- Set y distance ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XSIZE, xSize); //--- Set width ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YSIZE, ySize); //--- Set height ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_CORNER, corner); //--- Set corner ObjectSetString(0, objName, OBJPROP_TEXT, text); //--- Set text ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_COLOR, textColor); //--- Set text color ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_FONTSIZE, fontSize); //--- Set font size ObjectSetString(0, objName, OBJPROP_FONT, font); //--- Set font ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BGCOLOR, bgColor); //--- Set background ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BORDER_COLOR, borderColor); //--- Set border color ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BACK, isBack); //--- Set back ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_STATE, false); //--- Not pressed ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Not selectable ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTED, false); //--- Not selected ChartRedraw(0); //--- Redraw return (true); //--- Success } //+------------------------------------------------------------------+ //| Creates an edit field object | //+------------------------------------------------------------------+ bool createEdit(string objName, int xDistance, int yDistance, int xSize, int ySize, string text = "", color textColor = clrBlack, int fontSize = 12, color bgColor = clrNONE, color borderColor = clrNONE, string font = "Arial Rounded MT Bold", ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER, int align = ALIGN_LEFT, bool readOnly = false) { //--- Create edit ResetLastError(); //--- Reset errors if (!ObjectCreate(0, objName, OBJ_EDIT, 0, 0, 0)) { //--- Attempt creation Print(__FUNCTION__, ": failed to create the edit! Error code = ", _LastError); //--- Print error return (false); //--- Failure } ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XDISTANCE, xDistance); //--- Set x distance ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YDISTANCE, yDistance); //--- Set y distance ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XSIZE, xSize); //--- Set width ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YSIZE, ySize); //--- Set height ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_CORNER, corner); //--- Set corner ObjectSetString(0, objName, OBJPROP_TEXT, text); //--- Set text ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_COLOR, textColor); //--- Set text color ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_FONTSIZE, fontSize); //--- Set font size ObjectSetString(0, objName, OBJPROP_FONT, font); //--- Set font ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BGCOLOR, bgColor); //--- Set background ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BORDER_COLOR, borderColor); //--- Set border color ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_ALIGN, align); //--- Set alignment ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_READONLY, readOnly); //--- Set read-only ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BACK, false); //--- Not back ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_STATE, false); //--- Not active ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Not selectable ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTED, false); //--- Not selected ChartRedraw(0); //--- Redraw return (true); //--- Success } //+------------------------------------------------------------------+ //| Creates a text label object | //+------------------------------------------------------------------+ bool createLabel(string objName, int xDistance, int yDistance, string text, color textColor = clrBlack, int fontSize = 12, string font = "Arial Rounded MT Bold", ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER, ENUM_ANCHOR_POINT anchor = ANCHOR_LEFT_UPPER) { //--- Create label ResetLastError(); //--- Reset errors if (!ObjectCreate(0, objName, OBJ_LABEL, 0, 0, 0)) { //--- Attempt creation Print(__FUNCTION__, ": failed to create the label! Error code = ", _LastError); //--- Print error return (false); //--- Failure } ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XDISTANCE, xDistance); //--- Set x distance ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YDISTANCE, yDistance); //--- Set y distance ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_CORNER, corner); //--- Set corner ObjectSetString(0, objName, OBJPROP_TEXT, text); //--- Set text ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_COLOR, textColor); //--- Set color ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_FONTSIZE, fontSize); //--- Set font size ObjectSetString(0, objName, OBJPROP_FONT, font); //--- Set font ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BACK, false); //--- Not back ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_STATE, false); //--- Not active ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Not selectable ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTED, false); //--- Not selected ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_ANCHOR, anchor); //--- Set anchor ChartRedraw(0); //--- Redraw return (true); //--- Success } //+------------------------------------------------------------------+ //| Creates a bitmap label object | //+------------------------------------------------------------------+ bool createBitmapLabel(string objName, int xDistance, int yDistance, int xSize, int ySize, string bitmapPath, color clr, ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER) { ResetLastError(); //--- Reset error code if (!ObjectCreate(0, objName, OBJ_BITMAP_LABEL, 0, 0, 0)) { //--- Create bitmap label Print(__FUNCTION__, ": failed to create bitmap label! Error code = ", GetLastError()); //--- Log failure return false; //--- Return failure } ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XDISTANCE, xDistance); //--- Set x distance ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YDISTANCE, yDistance); //--- Set y distance ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XSIZE, xSize); //--- Set width ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YSIZE, ySize); //--- Set height ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_CORNER, corner); //--- Set corner ObjectSetString(0, objName, OBJPROP_BMPFILE, bitmapPath); //--- Set bitmap path ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_COLOR, clr); //--- Set color ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BACK, false); //--- Set to foreground ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_STATE, false); //--- Disable state ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Disable selectability ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTED, false); //--- Disable selection return true; //--- Return success }
Die gleiche Implementierung wird in JSON verwendet, mit einem einfachen Upgrade, um die Konvertierung von Integer- und Double-Strings zu handhaben. Als Nächstes müssen wir die Definition verbessern und die Bildsymbole als Bitmap-Dateien importieren. Sie müssen sich keine Gedanken über ihre Größe machen, da wir sie der Einfachheit halber in der Größe anpassen werden. Der Einfachheit halber werden wir die Bilder in das Basisverzeichnis legen, damit wir uns nicht um ihre Pfade kümmern müssen. Es ist wichtig, die Formate zu kennen, da wir nur mit Bitmaps arbeiten können. Schauen Sie unten in unserem Fall nach.
Wenn Sie mit den Dateien fertig sind, müssen wir sie einfügen, damit wir sie verwenden können. Wir werden sie als Ressourcen erstellen, sodass sie im endgültigen Programm zur Verfügung stehen, sodass der Nutzer nach der Kompilierung nicht immer über die Dateien verfügen muss. Hier ist der Ansatz, mit dem wir das erreichen.
#resource "AI MQL5.bmp" #define resourceImg "::AI MQL5.bmp" //--- Define main image resource #resource "AI LOGO.bmp" #define resourceImgLogo "::AI LOGO.bmp" //--- Define logo image resource #resource "AI NEW CHAT.bmp" #define resourceNewChat "::AI NEW CHAT.bmp" //--- Define new chat icon resource #resource "AI CLEAR.bmp" #define resourceClear "::AI CLEAR.bmp" //--- Define clear icon resource #resource "AI HISTORY.bmp" #define resourceHistory "::AI HISTORY.bmp" //--- Define history icon resource
Mit der Direktive #resource binden wir fünf Bitmap-Dateien ein: „AI MQL5.bmp“, „AI LOGO.bmp“, „AI NEW CHAT.bmp“, „AI CLEAR.bmp“, und „AI HISTORY.bmp“, und weisen Sie sie den Konstanten „resourceImg“, „resourceImgLogo“, „resourceNewChat“, „resourceClear“ und „resourceHistory“ mit der Anweisung #define zu, um eine konsistente Referenzierung im gesamten Programm zu gewährleisten. Dies ermöglicht die Integration unserer nutzerdefinierten Symbole für das Hauptlogo des Dashboards, das Logo der Seitenleiste und die Aktionsschaltflächen, wodurch die Ästhetik und die Nutzerfreundlichkeit der Schnittstelle verbessert werden. Außerdem müssen wir weitere Eingaben und globale Variablen hinzufügen, um die neuen Dashboard-Elemente zu verarbeiten.
#define P_SCROLL_LEADER "ChatGPT_P_Scroll_Leader" //--- Define prompt scrollbar leader name #define P_SCROLL_UP_REC "ChatGPT_P_Scroll_Up_Rec" //--- Define prompt scroll up rectangle name #define P_SCROLL_UP_LABEL "ChatGPT_P_Scroll_Up_Label" //--- Define prompt scroll up label name #define P_SCROLL_DOWN_REC "ChatGPT_P_Scroll_Down_Rec" //--- Define prompt scroll down rectangle name #define P_SCROLL_DOWN_LABEL "ChatGPT_P_Scroll_Down_Label" //--- Define prompt scroll down label name #define P_SCROLL_SLIDER "ChatGPT_P_Scroll_Slider" //--- Define prompt scrollbar slider name input string OpenAI_Model = "gpt-4o"; // OpenAI model for API requests input int MaxChartBars = 10; // Maximum recent bars to fetch details string conversationHistory = ""; //--- Store conversation history string currentPrompt = ""; //--- Store current user prompt int logFileHandle = INVALID_HANDLE; //--- Store log file handle bool button_hover = false; //--- Track submit button hover state color button_original_bg = clrRoyalBlue; //--- Set submit button background color color button_darker_bg; //--- Store submit button darker background bool clear_hover = false; //--- Track clear button hover state bool new_chat_hover = false; //--- Track new chat button hover state color clear_original_bg = clrLightCoral; //--- Set clear button background color color clear_darker_bg; //--- Store clear button darker background color new_chat_original_bg = clrLightBlue; //--- Set new chat button background color color new_chat_darker_bg; //--- Store new chat button darker background color chart_button_bg = clrLightGreen; //--- Set chart button background color color chart_button_darker_bg; //--- Store chart button darker background bool chart_hover = false; //--- Track chart button hover state bool close_hover = false; //--- Track close button hover state color close_original_bg = clrLightGray; //--- Set close button background color color close_darker_bg; //--- Store close button darker background int g_sidebarWidth = 150; //--- Set sidebar width int g_dashboardX = 10; //--- Set dashboard x position int g_mainContentX = g_dashboardX + g_sidebarWidth; //--- Calculate main content x position int g_mainY = 30; //--- Set main content y position int g_mainWidth = 550; //--- Set main content width int g_dashboardWidth = g_sidebarWidth + g_mainWidth; //--- Calculate total dashboard width int g_mainHeight = 0; //--- Store calculated main height int g_padding = 10; //--- Set general padding int g_sidePadding = 6; //--- Set side padding int g_textPadding = 10; //--- Set text padding int g_headerHeight = 40; //--- Set header height int g_displayHeight = 280; //--- Set display height int g_footerHeight = 180; //--- Set footer height int g_promptHeight = 130; //--- Set prompt area height int g_margin = 5; //--- Set margin int g_buttonHeight = 36; //--- Set button height int g_editHeight = 25; //--- Set edit field height int g_lineSpacing = 2; //--- Set line spacing int g_editW = 0; //--- Store edit field width bool scroll_visible = false; //--- Track main scrollbar visibility bool mouse_in_display = false; //--- Track mouse in main display area int scroll_pos = 0; //--- Store main scroll position int prev_scroll_pos = -1; //--- Store previous main scroll position int slider_height = 20; //--- Set main slider height bool movingStateSlider = false; //--- Track main slider drag state int mlbDownX_Slider = 0; //--- Store main slider mouse x position int mlbDownY_Slider = 0; //--- Store main slider mouse y position int mlbDown_YD_Slider = 0; //--- Store main slider y distance int g_total_height = 0; //--- Store total main display height int g_visible_height = 0; //--- Store visible main display height bool p_scroll_visible = false; //--- Track prompt scrollbar visibility bool mouse_in_prompt = false; //--- Track mouse in prompt area int p_scroll_pos = 0; //--- Store prompt scroll position int p_slider_height = 20; //--- Set prompt slider height bool p_movingStateSlider = false; //--- Track prompt slider drag state int p_mlbDownX_Slider = 0; //--- Store prompt slider mouse x position int p_mlbDownY_Slider = 0; //--- Store prompt slider mouse y position int p_mlbDown_YD_Slider = 0; //--- Store prompt slider y distance int p_total_height = 0; //--- Store total prompt height int p_visible_height = 0; //--- Store visible prompt height color g_promptBg = clrOldLace; //--- Set prompt background color string g_scaled_image_resource = ""; //--- Store scaled main image resource string g_scaled_sidebar_resource = ""; //--- Store scaled sidebar image resource string g_scaled_newchat_resource = ""; //--- Store scaled new chat icon resource string g_scaled_clear_resource = ""; //--- Store scaled clear icon resource string g_scaled_history_resource = ""; //--- Store scaled history icon resource bool dashboard_visible = true; //--- Track dashboard visibility string dashboardObjects[20]; //--- Store dashboard object names int objCount = 0; //--- Track number of dashboard objects
Hier fügen wir zunächst die neuen Rollbalken-Definitionen ein und ändern dann das KI-Modell in ein fortgeschrittenes Modell (gpt-4o), da wir komplexere Daten verarbeiten und bessere Antworten erhalten müssen, da wir es mit sensiblen Daten wie Handelssignalen zu tun haben werden. Sie können jedoch ein beliebiges Modell Ihrer Wahl haben. Wir fügen auch einige weitere globale Variablen hinzu, um die Handhabung der neuen Logik, die wir einbauen werden, zu erleichtern. Wir haben der Klarheit halber Kommentare hinzugefügt. Wir können nun mit der Implementierung beginnen. Zunächst werden wir einige Hilfsfunktionen definieren, um die Skalierung der Bilder zu unterstützen.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Scale Image Using Bicubic Interpolation | //+------------------------------------------------------------------+ void ScaleImage(uint &pixels[], int original_width, int original_height, int new_width, int new_height) { uint scaled_pixels[]; //--- Declare array for scaled pixels ArrayResize(scaled_pixels, new_width * new_height); //--- Resize scaled pixel array for (int y = 0; y < new_height; y++) { //--- Iterate through new height for (int x = 0; x < new_width; x++) { //--- Iterate through new width double original_x = (double)x * original_width / new_width; //--- Calculate original x coordinate double original_y = (double)y * original_height / new_height; //--- Calculate original y coordinate uint pixel = BicubicInterpolate(pixels, original_width, original_height, original_x, original_y); //--- Interpolate pixel color scaled_pixels[y * new_width + x] = pixel; //--- Store interpolated pixel } } ArrayResize(pixels, new_width * new_height); //--- Resize original pixel array ArrayCopy(pixels, scaled_pixels); //--- Copy scaled pixels to original array } //+------------------------------------------------------------------+ //| Perform Bicubic Interpolation for a Pixel | //+------------------------------------------------------------------+ uint BicubicInterpolate(uint &pixels[], int width, int height, double x, double y) { int x0 = (int)x; //--- Get integer x coordinate int y0 = (int)y; //--- Get integer y coordinate double fractional_x = x - x0; //--- Calculate fractional x double fractional_y = y - y0; //--- Calculate fractional y int x_indices[4], y_indices[4]; //--- Declare arrays for neighbor indices for (int i = -1; i <= 2; i++) { //--- Iterate to set indices x_indices[i + 1] = MathMin(MathMax(x0 + i, 0), width - 1); //--- Clamp x indices y_indices[i + 1] = MathMin(MathMax(y0 + i, 0), height - 1); //--- Clamp y indices } uint neighborhood_pixels[16]; //--- Declare array for 4x4 pixel neighborhood for (int j = 0; j < 4; j++) { //--- Iterate through y indices for (int i = 0; i < 4; i++) { //--- Iterate through x indices neighborhood_pixels[j * 4 + i] = pixels[y_indices[j] * width + x_indices[i]]; //--- Store neighbor pixel } } uchar alpha_components[16], red_components[16], green_components[16], blue_components[16]; //--- Declare arrays for color components for (int i = 0; i < 16; i++) { //--- Iterate through neighborhood pixels GetArgb(neighborhood_pixels[i], alpha_components[i], red_components[i], green_components[i], blue_components[i]); //--- Extract ARGB components } uchar alpha_out = (uchar)BicubicInterpolateComponent(alpha_components, fractional_x, fractional_y); //--- Interpolate alpha component uchar red_out = (uchar)BicubicInterpolateComponent(red_components, fractional_x, fractional_y); //--- Interpolate red component uchar green_out = (uchar)BicubicInterpolateComponent(green_components, fractional_x, fractional_y); //--- Interpolate green component uchar blue_out = (uchar)BicubicInterpolateComponent(blue_components, fractional_x, fractional_y); //--- Interpolate blue component return (alpha_out << 24) | (red_out << 16) | (green_out << 8) | blue_out; //--- Combine components into pixel color } //+------------------------------------------------------------------+ //| Perform Bicubic Interpolation for a Color Component | //+------------------------------------------------------------------+ double BicubicInterpolateComponent(uchar &components[], double fractional_x, double fractional_y) { double weights_x[4]; //--- Declare x interpolation weights double t = fractional_x; //--- Set x fraction weights_x[0] = (-0.5 * t * t * t + t * t - 0.5 * t); //--- Calculate first x weight weights_x[1] = (1.5 * t * t * t - 2.5 * t * t + 1); //--- Calculate second x weight weights_x[2] = (-1.5 * t * t * t + 2 * t * t + 0.5 * t); //--- Calculate third x weight weights_x[3] = (0.5 * t * t * t - 0.5 * t * t); //--- Calculate fourth x weight double y_values[4]; //--- Declare y interpolation values for (int j = 0; j < 4; j++) { //--- Iterate through rows y_values[j] = weights_x[0] * components[j * 4 + 0] + weights_x[1] * components[j * 4 + 1] + weights_x[2] * components[j * 4 + 2] + weights_x[3] * components[j * 4 + 3]; //--- Calculate row value } double weights_y[4]; //--- Declare y interpolation weights t = fractional_y; //--- Set y fraction weights_y[0] = (-0.5 * t * t * t + t * t - 0.5 * t); //--- Calculate first y weight weights_y[1] = (1.5 * t * t * t - 2.5 * t * t + 1); //--- Calculate second y weight weights_y[2] = (-1.5 * t * t * t + 2 * t * t + 0.5 * t); //--- Calculate third y weight weights_y[3] = (0.5 * t * t * t - 0.5 * t * t); //--- Calculate fourth y weight double result = weights_y[0] * y_values[0] + weights_y[1] * y_values[1] + weights_y[2] * y_values[2] + weights_y[3] * y_values[3]; //--- Calculate final interpolated value return MathMax(0, MathMin(255, result)); //--- Clamp result to valid range } //+------------------------------------------------------------------+ //| Extract ARGB Components from a Pixel | //+------------------------------------------------------------------+ void GetArgb(uint pixel, uchar &alpha, uchar &red, uchar &green, uchar &blue) { alpha = (uchar)((pixel >> 24) & 0xFF); //--- Extract alpha component red = (uchar)((pixel >> 16) & 0xFF); //--- Extract red component green = (uchar)((pixel >> 8) & 0xFF); //--- Extract green component blue = (uchar)(pixel & 0xFF); //--- Extract blue component }
Hier implementieren wir Funktionen zur Bildskalierung, um ein hochwertiges visuelles Branding in der chatorientierten Nutzeroberfläche zu gewährleisten. Die Funktion „ScaleImage“ passt die Größe von Bildern an bestimmte UI-Elemente an, indem sie ein neues Pixel-Array „scaled_pixels“ erstellt, die Originalkoordinaten mit proportionalem Mapping berechnet und „BicubicInterpolate“ anwendet, um glatte Pixelfarben zu erzeugen, und dann das Ergebnis mit der Funktion ArrayCopy zurück in das Original-Array kopiert. Die Funktion „BicubicInterpolate“ verwendet eine 4x4-Pixel-Nachbarschaft, die über „GetArgb“ extrahiert wird, um die ARGB-Komponenten zu trennen, und wendet „BicubicInterpolateComponent“ mit kubischen Gewichtungsberechnungen an, um jeden Farbkanal zu interpolieren, was eine scharfe Darstellung für Icons und Logos in der Seitenleiste und im Dashboard gewährleistet. Wir müssen nun die Bildlaufleiste für der Prompt in einem ähnlichen Format bearbeiten, wie wir es mit der Bildlaufleistenlogik für die Antwortanzeige getan haben.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Create Prompt Scrollbar Elements | //+------------------------------------------------------------------+ void CreatePromptScrollbar() { int promptX = g_mainContentX + g_sidePadding; //--- Calculate prompt x position int footerY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight + g_padding; //--- Calculate footer y position int promptY = footerY + g_margin; //--- Calculate prompt y position int promptW = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding; //--- Calculate prompt width int scrollbar_x = promptX + promptW - 16; //--- Calculate prompt scrollbar x position int scrollbar_y = promptY + 16; //--- Set prompt scrollbar y position int scrollbar_width = 16; //--- Set prompt scrollbar width int scrollbar_height = g_promptHeight - 2 * 16; //--- Calculate prompt scrollbar height int button_size = 16; //--- Set prompt button size createRecLabel(P_SCROLL_LEADER, scrollbar_x, scrollbar_y, scrollbar_width, scrollbar_height, C'220,220,220', 1, clrGainsboro, BORDER_FLAT, STYLE_SOLID, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create prompt scrollbar leader rectangle createRecLabel(P_SCROLL_UP_REC, scrollbar_x, promptY, scrollbar_width, button_size, clrGainsboro, 1, clrGainsboro, BORDER_FLAT, STYLE_SOLID, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create prompt scroll up button rectangle createLabel(P_SCROLL_UP_LABEL, scrollbar_x + 2, promptY + -2, CharToString(0x35), clrDimGray, getFontSizeByDPI(10), "Webdings", CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create prompt scroll up arrow label createRecLabel(P_SCROLL_DOWN_REC, scrollbar_x, promptY + g_promptHeight - button_size, scrollbar_width, button_size, clrGainsboro, 1, clrGainsboro, BORDER_FLAT, STYLE_SOLID, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create prompt scroll down button rectangle createLabel(P_SCROLL_DOWN_LABEL, scrollbar_x + 2, promptY + g_promptHeight - button_size + -2, CharToString(0x36), clrDimGray, getFontSizeByDPI(10), "Webdings", CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create prompt scroll down arrow label p_slider_height = CalculatePromptSliderHeight(); //--- Calculate prompt slider height createRecLabel(P_SCROLL_SLIDER, scrollbar_x, promptY + g_promptHeight - button_size - p_slider_height, scrollbar_width, p_slider_height, clrSilver, 1, clrGainsboro, BORDER_FLAT, STYLE_SOLID, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create prompt scrollbar slider rectangle } //+------------------------------------------------------------------+ //| Delete Prompt Scrollbar Elements | //+------------------------------------------------------------------+ void DeletePromptScrollbar() { ObjectDelete(0, P_SCROLL_LEADER); //--- Delete prompt scrollbar leader ObjectDelete(0, P_SCROLL_UP_REC); //--- Delete prompt scroll up rectangle ObjectDelete(0, P_SCROLL_UP_LABEL); //--- Delete prompt scroll up label ObjectDelete(0, P_SCROLL_DOWN_REC); //--- Delete prompt scroll down rectangle ObjectDelete(0, P_SCROLL_DOWN_LABEL); //--- Delete prompt scroll down label ObjectDelete(0, P_SCROLL_SLIDER); //--- Delete prompt scrollbar slider } //+------------------------------------------------------------------+ //| Calculate Prompt Scrollbar Slider Height | //+------------------------------------------------------------------+ int CalculatePromptSliderHeight() { int scroll_area_height = g_promptHeight - 2 * 16; //--- Calculate prompt scroll area height int slider_min_height = 20; //--- Set minimum prompt slider height if (p_total_height <= p_visible_height) return scroll_area_height; //--- Return full height if no scroll needed double visible_ratio = (double)p_visible_height / p_total_height; //--- Calculate visible prompt height ratio int height = (int)MathFloor(scroll_area_height * visible_ratio); //--- Calculate proportional slider height return MathMax(slider_min_height, height); //--- Return minimum or calculated height } //+------------------------------------------------------------------+ //| Update Prompt Scrollbar Slider Position | //+------------------------------------------------------------------+ void UpdatePromptSliderPosition() { int promptX = g_mainContentX + g_sidePadding; //--- Calculate prompt x position int footerY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight + g_padding; //--- Calculate footer y position int promptY = footerY + g_margin; //--- Calculate prompt y position int scrollbar_x = promptX + (g_mainWidth - 2 * g_sidePadding) - 16; //--- Calculate prompt scrollbar x position int scrollbar_y = promptY + 16; //--- Set prompt scrollbar y position int scroll_area_height = g_promptHeight - 2 * 16; //--- Calculate prompt scroll area height int max_scroll = MathMax(0, p_total_height - p_visible_height); //--- Calculate maximum prompt scroll distance if (max_scroll <= 0) return; //--- Exit if no scrolling needed double scroll_ratio = (double)p_scroll_pos / max_scroll; //--- Calculate prompt scroll position ratio int scroll_area_y_max = scrollbar_y + scroll_area_height - p_slider_height; //--- Calculate maximum prompt slider y position int scroll_area_y_min = scrollbar_y; //--- Set minimum prompt slider y position int new_y = scroll_area_y_min + (int)(scroll_ratio * (scroll_area_y_max - scroll_area_y_min)); //--- Calculate new prompt slider y position new_y = MathMax(scroll_area_y_min, MathMin(new_y, scroll_area_y_max)); //--- Clamp y position to valid range ObjectSetInteger(0, P_SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE, new_y); //--- Update prompt slider y position } //+------------------------------------------------------------------+ //| Update Prompt Scrollbar Button Colors | //+------------------------------------------------------------------+ void UpdatePromptButtonColors() { int max_scroll = MathMax(0, p_total_height - p_visible_height); //--- Calculate maximum prompt scroll distance if (p_scroll_pos == 0) { //--- Check if at top of prompt display ObjectSetInteger(0, P_SCROLL_UP_LABEL, OBJPROP_COLOR, clrSilver); //--- Set prompt scroll up label to disabled color } else { //--- Not at top ObjectSetInteger(0, P_SCROLL_UP_LABEL, OBJPROP_COLOR, clrDimGray); //--- Set prompt scroll up label to active color } if (p_scroll_pos == max_scroll) { //--- Check if at bottom of prompt display ObjectSetInteger(0, P_SCROLL_DOWN_LABEL, OBJPROP_COLOR, clrSilver); //--- Set prompt scroll down label to disabled color } else { //--- Not at bottom ObjectSetInteger(0, P_SCROLL_DOWN_LABEL, OBJPROP_COLOR, clrDimGray); //--- Set prompt scroll down label to active color } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Scroll Up Prompt Display | //+------------------------------------------------------------------+ void PromptScrollUp() { if (p_scroll_pos > 0) { //--- Check if prompt scroll position allows scrolling up p_scroll_pos = MathMax(0, p_scroll_pos - 30); //--- Decrease prompt scroll position by 30 UpdatePromptDisplay(); //--- Update prompt display if (p_scroll_visible) { //--- Check if prompt scrollbar is visible UpdatePromptSliderPosition(); //--- Update prompt slider position UpdatePromptButtonColors(); //--- Update prompt scrollbar button colors } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Scroll Down Prompt Display | //+------------------------------------------------------------------+ void PromptScrollDown() { int max_scroll = MathMax(0, p_total_height - p_visible_height); //--- Calculate maximum prompt scroll distance if (p_scroll_pos < max_scroll) { //--- Check if prompt scroll position allows scrolling down p_scroll_pos = MathMin(max_scroll, p_scroll_pos + 30); //--- Increase prompt scroll position by 30 UpdatePromptDisplay(); //--- Update prompt display if (p_scroll_visible) { //--- Check if prompt scrollbar is visible UpdatePromptSliderPosition(); //--- Update prompt slider position UpdatePromptButtonColors(); //--- Update prompt scrollbar button colors } } }
Wir implementieren einen scrollbaren Prompt-Bereich, um mehrzeilige Nutzereingaben effektiv zu verarbeiten, und beheben damit frühere Einschränkungen bei der Anzeige komplexer Prompts. Die Funktion „CreatePromptScrollbar“ erstellt eine Bildlaufleiste für den Prompt-Bereich, indem sie „createRecLabel“ verwendet, um die Rechtecke „P_SCROLL_LEADER“, „P_SCROLL_UP_REC“, „P_SCROLL_DOWN_REC“ und „P_SCROLL_SLIDER“ zu zeichnen. Die Rechtecke und „createLabel“ für „P_SCROLL_UP_LABEL“ und „P_SCROLL_DOWN_LABEL“ mit Webdings-Pfeilen gezeichnet, wobei die Positionen anhand von „g_mainContentX“, „g_sidePadding“ und „g_promptHeight“ berechnet werden.
Die Funktion „DeletePromptScrollbar“ entfernt diese Objekte mit ObjectDelete zur Bereinigung, während „CalculatePromptSliderHeight“ die „p_slider_height“ proportional zum sichtbaren Prompt-Bereich mit „p_visible_height“ und „p_total_height“ berechnet. Die Funktion „UpdatePromptSliderPosition“ passt die „P_SCROLL_SLIDER“-Position mit ObjectSetInteger basierend auf dem „p_scroll_pos“-Verhältnis an, und „UpdatePromptButtonColors“ schaltet die Farben von „P_SCROLL_UP_LABEL“ und „P_SCROLL_DOWN_LABEL“ zwischen „clrSilver“ und clrDimGray um, um die Scrollbarkeit anzuzeigen. Schließlich passen „PromptScrollUp“ und „PromptScrollDown“ „p_scroll_pos“ um 30 Pixel an, rufen „UpdatePromptDisplay“ auf und aktualisieren die Darstellung der Bildlaufleiste, wenn „p_scroll_visible“ wahr ist, was eine reibungslose Navigation bei mehrzeiligen Eingaben in der Schnittstelle ermöglicht.
Nachdem die Logik der Bildlaufleiste gehandhabt wurde, müssen wir den Prompt-Halter erstellen, in dem wir das Bearbeitungsfeld unterbringen wollen. Was das Bearbeitungsfeld betrifft, so stehen uns immer noch maximal 63 Zeichen zur Verfügung, aber wir können die Längenbeschränkung überwinden, indem wir die Abschnitte verketten. Deshalb brauchen wir mehr Platz. Auch hier besteht das Problem darin, dass die Eingaben nach Abschluss der Bearbeitung als Zeilen angehängt werden. Wir müssen ein intuitives Programm erstellen, damit es sich wie die Fortsetzung eines Absatzes anfühlt. Wir können dies tun, indem wir an den vorherigen Absatz anknüpfen. Das wirft jedoch ein anderes Problem auf, wenn wir neue Absätze haben wollen. Um dieses Problem zu lösen, haben wir uns überlegt, dass es einfach wäre, statt einer Befehlszeile „\n“ für eine neue Zeile oder „\newLine“ ein eindeutiges Element wie zwei Punkte „..“ zu verwenden, sodass wir, wenn eine Eingabe diese enthält, dies als Befehl für eine neue Zeile interpretieren. Das war nur eine willkürliche Kombination, die wir uns ausgedacht haben; Sie können sie natürlich nach Belieben ändern. Sie wissen schon. Wir brauchen also eine Logik, um das zu erreichen.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Split String on Delimiter | //+------------------------------------------------------------------+ int SplitOnString(string inputText, string delim, string &result[]) { ArrayResize(result, 0); //--- Clear result array int pos = 0; //--- Initialize starting position int delim_len = StringLen(delim); //--- Get delimiter length while (true) { //--- Loop until string is fully processed int found = StringFind(inputText, delim, pos); //--- Find delimiter position if (found == -1) { //--- Check if no more delimiters string part = StringSubstr(inputText, pos); //--- Extract remaining string if (StringLen(part) > 0 || ArraySize(result) > 0) { //--- Check if part is non-empty or array not empty int size = ArraySize(result); //--- Get current array size ArrayResize(result, size + 1); //--- Resize result array result[size] = part; //--- Add remaining part } break; //--- Exit loop } string part = StringSubstr(inputText, pos, found - pos); //--- Extract part before delimiter int size = ArraySize(result); //--- Get current array size ArrayResize(result, size + 1); //--- Resize result array result[size] = part; //--- Add part to array pos = found + delim_len; //--- Update position past delimiter } return ArraySize(result); //--- Return number of parts } //+------------------------------------------------------------------+ //| Replace Exact Double Periods with Newline | //+------------------------------------------------------------------+ string ReplaceExactDoublePeriods(string text) { string result = ""; //--- Initialize result string int len = StringLen(text); //--- Get text length for (int i = 0; i < len; i++) { //--- Iterate through characters if (i + 1 < len && StringGetCharacter(text, i) == '.' && StringGetCharacter(text, i + 1) == '.') { //--- Check for double period bool preceded = (i > 0 && StringGetCharacter(text, i - 1) == '.'); //--- Check if preceded by period bool followed = (i + 2 < len && StringGetCharacter(text, i + 2) == '.'); //--- Check if followed by period if (!preceded && !followed) { //--- Confirm exact double period result += "\n"; //--- Append newline i++; //--- Skip next period } else { //--- Not exact double period result += "."; //--- Append period } } else { //--- Non-double period character result += StringSubstr(text, i, 1); //--- Append character } } return result; //--- Return processed string } //+------------------------------------------------------------------+ //| Create Prompt Placeholder Label | //+------------------------------------------------------------------+ void CreatePlaceholder() { if (ObjectFind(0, "ChatGPT_PromptPlaceholder") < 0 && StringLen(currentPrompt) == 0) { //--- Check if placeholder is needed int placeholderFontSize = 10; //--- Set placeholder font size string placeholderFont = "Arial"; //--- Set placeholder font int lineHeight = TextGetHeight("A", placeholderFont, placeholderFontSize); //--- Calculate line height int footerY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight + g_padding; //--- Calculate footer y position int promptY = footerY + g_margin; //--- Calculate prompt y position int editY = promptY + g_promptHeight - g_editHeight - 5; //--- Calculate edit field y position int editX = g_mainContentX + g_sidePadding + g_textPadding; //--- Calculate edit field x position int labelY = editY + (g_editHeight - lineHeight) / 2; //--- Calculate label y position createLabel("ChatGPT_PromptPlaceholder", editX + 2, labelY, "Type your prompt here...", clrGray, placeholderFontSize, placeholderFont, CORNER_LEFT_UPPER, ANCHOR_LEFT_UPPER); //--- Create placeholder label ChartRedraw(); //--- Redraw chart to reflect changes } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Delete Prompt Placeholder Label | //+------------------------------------------------------------------+ void DeletePlaceholder() { if (ObjectFind(0, "ChatGPT_PromptPlaceholder") >= 0) { //--- Check if placeholder exists ObjectDelete(0, "ChatGPT_PromptPlaceholder"); //--- Delete placeholder label ChartRedraw(); //--- Redraw chart to reflect changes } }
Um die Handhabung von mehrzeiligen Eingaben zu verbessern, definieren wir die Funktion „SplitOnString“, die den Eingabetext mit Hilfe eines bestimmten Trennzeichens in ein Array aufteilt und StringFind und StringSubstr verwendet, um Segmente zu extrahieren und ArrayResize, um sie zu speichern, was ein präzises Parsen des Gesprächsverlaufs ermöglicht. Die Funktion „ReplaceExactDoublePeriods“ wandelt unsere doppelten Punkte mit StringGetCharacter in Zeilenumbrüche um und sorgt für eine genaue mehrzeilige Darstellung, indem sie exakte doppelte Punkte von anderen Sequenzen unterscheidet und frühere Darstellungsbeschränkungen beseitigt. Wir haben diese speziellen Zeichen gewählt, damit die Eingabe eines einzelnen Punktes oder einer Ellipse anders interpretiert wird.
Die Funktion „CreatePlaceholder“ fügt ein „ChatGPT_PromptPlaceholder“-Label mit „createLabel“ in den Prompt-Bereich ein, wenn „currentPrompt“ leer ist, wobei „TextGetHeight“ für die Ausrichtung verwendet wird, während „DeletePlaceholder“ ihn mit ObjectDelete entfernt, wenn Text eingegeben wird, um eine saubere und intuitive Prompt-Eingabe zu gewährleisten. Es ist eine gute Programmierpraxis, Ihren Code immer zu kompilieren und den Fortschritt zu testen, damit Sie nichts übersehen. Wir erstellen also das Dashboard und rufen unsere Funktionen auf, um die Hauptanzeige zu aktualisieren und den Prompt-Bereich hinzuzufügen. Wir werden den Haupthintergrundhalter so erweitern, dass er die linke Seitenleiste aufnimmt.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Create Dashboard Elements | //+------------------------------------------------------------------+ void CreateDashboard() { objCount = 0; //--- Reset object count g_mainHeight = g_headerHeight + 2 * g_padding + g_displayHeight + g_footerHeight; //--- Calculate main dashboard height int displayX = g_mainContentX + g_sidePadding; //--- Calculate display x position int displayY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding; //--- Calculate display y position int displayW = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding; //--- Calculate display width int footerY = displayY + g_displayHeight + g_padding; //--- Calculate footer y position int promptY = footerY + g_margin; //--- Calculate prompt y position int buttonsY = promptY + g_promptHeight + g_margin; //--- Calculate buttons y position int buttonW = 140; //--- Set button width int chartX = g_mainContentX + g_sidePadding; //--- Calculate chart button x position int sendX = g_mainContentX + g_mainWidth - g_sidePadding - buttonW; //--- Calculate send button x position dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_MainContainer"; //--- Store main container object name createRecLabel("ChatGPT_MainContainer", g_mainContentX, g_mainY, g_mainWidth, g_mainHeight, clrWhite, 1, clrLightGray); //--- Create main container rectangle dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_HeaderBg"; //--- Store header background object name createRecLabel("ChatGPT_HeaderBg", g_mainContentX, g_mainY, g_mainWidth, g_headerHeight, clrWhiteSmoke, 0, clrNONE); //--- Create header background rectangle string logo_resource = (StringLen(g_scaled_image_resource) > 0) ? g_scaled_image_resource : resourceImg; //--- Select header logo resource dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_HeaderLogo"; //--- Store header logo object name createBitmapLabel("ChatGPT_HeaderLogo", g_mainContentX + g_sidePadding, g_mainY + (g_headerHeight - 40)/2, 104, 40, logo_resource, clrWhite, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create header logo string title = "ChatGPT AI EA"; //--- Set dashboard title string titleFont = "Arial Rounded MT Bold"; //--- Set title font int titleSize = 14; //--- Set title font size TextSetFont(titleFont, titleSize); //--- Set title font uint titleWid, titleHei; //--- Declare title dimensions TextGetSize(title, titleWid, titleHei); //--- Get title dimensions int titleY = g_mainY + (g_headerHeight - (int)titleHei) / 2 - 4; //--- Calculate title y position int titleX = g_mainContentX + g_sidePadding + 104 + 5; //--- Calculate title x position dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_TitleLabel"; //--- Store title label object name createLabel("ChatGPT_TitleLabel", titleX, titleY, title, clrDarkSlateGray, titleSize, titleFont, CORNER_LEFT_UPPER, ANCHOR_LEFT_UPPER); //--- Create title label string dateStr = TimeToString(TimeTradeServer(), TIME_MINUTES); //--- Get current server time string dateFont = "Arial"; //--- Set date font int dateSize = 12; //--- Set date font size TextSetFont(dateFont, dateSize); //--- Set date font uint dateWid, dateHei; //--- Declare date dimensions TextGetSize(dateStr, dateWid, dateHei); //--- Get date dimensions int dateX = g_mainContentX + g_mainWidth / 2 - (int)(dateWid / 2) + 20; //--- Calculate date x position int dateY = g_mainY + (g_headerHeight - (int)dateHei) / 2 - 4; //--- Calculate date y position dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_DateLabel"; //--- Store date label object name createLabel("ChatGPT_DateLabel", dateX, dateY, dateStr, clrSlateGray, dateSize, dateFont, CORNER_LEFT_UPPER, ANCHOR_LEFT_UPPER); //--- Create date label int closeWidth = 100; //--- Set close button width int closeX = g_mainContentX + g_mainWidth - closeWidth - g_sidePadding; //--- Calculate close button x position int closeY = g_mainY + 4; //--- Calculate close button y position dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_CloseButton"; //--- Store close button object name createButton("ChatGPT_CloseButton", closeX, closeY, closeWidth, g_headerHeight - 8, "Close", clrWhite, 11, close_original_bg, clrGray); //--- Create close button dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_ResponseBg"; //--- Store response background object name createRecLabel("ChatGPT_ResponseBg", displayX, displayY, displayW, g_displayHeight, clrWhite, 1, clrGainsboro, BORDER_FLAT, STYLE_SOLID); //--- Create response background rectangle dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_FooterBg"; //--- Store footer background object name createRecLabel("ChatGPT_FooterBg", g_mainContentX, footerY, g_mainWidth, g_footerHeight, clrGainsboro, 0, clrNONE); //--- Create footer background rectangle dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_PromptBg"; //--- Store prompt background object name createRecLabel("ChatGPT_PromptBg", displayX, promptY, displayW, g_promptHeight, g_promptBg, 1, g_promptBg, BORDER_FLAT, STYLE_SOLID); //--- Create prompt background rectangle int editY = promptY + g_promptHeight - g_editHeight - 5; //--- Calculate edit field y position int editX = displayX + g_textPadding; //--- Calculate edit field x position g_editW = displayW - 2 * g_textPadding; //--- Calculate edit field width dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_PromptEdit"; //--- Store prompt edit object name createEdit("ChatGPT_PromptEdit", editX, editY, g_editW, g_editHeight, "", clrBlack, 13, DarkenColor(g_promptBg,0.93), DarkenColor(g_promptBg,0.87),"Calibri"); //--- Create prompt edit field ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_PromptEdit", OBJPROP_BORDER_TYPE, BORDER_FLAT); //--- Set edit field border type dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_GetChartButton"; //--- Store chart button object name createButton("ChatGPT_GetChartButton", chartX, buttonsY, buttonW, g_buttonHeight, "Get Chart Data", clrWhite, 11, chart_button_bg, clrDarkGreen); //--- Create chart data button dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_SendPromptButton"; //--- Store send button object name createButton("ChatGPT_SendPromptButton", sendX, buttonsY, buttonW, g_buttonHeight, "Send Prompt", clrWhite, 11, button_original_bg, clrDarkBlue); //--- Create send prompt button ChartRedraw(); //--- Redraw chart } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert Initialization Function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { button_darker_bg = DarkenColor(button_original_bg); //--- Set darker background for submit button clear_darker_bg = DarkenColor(clear_original_bg); //--- Set darker background for clear button new_chat_darker_bg = DarkenColor(new_chat_original_bg); //--- Set darker background for new chat button chart_button_darker_bg = DarkenColor(chart_button_bg); //--- Set darker background for chart button close_darker_bg = DarkenColor(close_original_bg); //--- Set darker background for close button logFileHandle = FileOpen(LogFileName, FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_TXT); //--- Open log file for reading and writing if (logFileHandle == INVALID_HANDLE) { //--- Check if file opening failed Print("Failed to open log file: ", GetLastError()); //--- Log error return(INIT_FAILED); //--- Return initialization failure } FileSeek(logFileHandle, 0, SEEK_END); //--- Move file pointer to end uint img_pixels[]; //--- Declare array for main image pixels uint orig_width = 0, orig_height = 0; //--- Initialize main image dimensions bool image_loaded = ResourceReadImage(resourceImg, img_pixels, orig_width, orig_height); //--- Load main image resource if (image_loaded && orig_width > 0 && orig_height > 0) { //--- Check if main image loaded successfully ScaleImage(img_pixels, (int)orig_width, (int)orig_height, 104, 40); //--- Scale main image to 104x40 g_scaled_image_resource = "::ChatGPT_HeaderImageScaled"; //--- Set scaled main image resource name if (ResourceCreate(g_scaled_image_resource, img_pixels, 104, 40, 0, 0, 104, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)) { //--- Create scaled main image resource Print("Scaled image resource created successfully"); //--- Log success } else { //--- Handle resource creation failure Print("Failed to create scaled image resource"); //--- Log error } } else { //--- Handle main image load failure Print("Failed to load original image resource"); //--- Log error } uint img_pixels_logo[]; //--- Declare array for logo image pixels uint orig_width_logo = 0, orig_height_logo = 0; //--- Initialize logo image dimensions bool image_loaded_logo = ResourceReadImage(resourceImgLogo, img_pixels_logo, orig_width_logo, orig_height_logo); //--- Load logo image resource if (image_loaded_logo && orig_width_logo > 0 && orig_height_logo > 0) { //--- Check if logo image loaded successfully ScaleImage(img_pixels_logo, (int)orig_width_logo, (int)orig_height_logo, 81, 81); //--- Scale logo image to 81x81 g_scaled_sidebar_resource = "::ChatGPT_SidebarImageScaled"; //--- Set scaled logo image resource name if (ResourceCreate(g_scaled_sidebar_resource, img_pixels_logo, 81, 81, 0, 0, 81, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)) { //--- Create scaled logo image resource Print("Scaled sidebar image resource created successfully"); //--- Log success } else { //--- Handle resource creation failure Print("Failed to create scaled sidebar image resource"); //--- Log error } } else { //--- Handle logo image load failure Print("Failed to load sidebar image resource"); //--- Log error } uint img_pixels_newchat[]; //--- Declare array for new chat icon pixels uint orig_width_newchat = 0, orig_height_newchat = 0; //--- Initialize new chat icon dimensions bool image_loaded_newchat = ResourceReadImage(resourceNewChat, img_pixels_newchat, orig_width_newchat, orig_height_newchat); //--- Load new chat icon resource if (image_loaded_newchat && orig_width_newchat > 0 && orig_height_newchat > 0) { //--- Check if new chat icon loaded successfully ScaleImage(img_pixels_newchat, (int)orig_width_newchat, (int)orig_height_newchat, 30, 30); //--- Scale new chat icon to 30x30 g_scaled_newchat_resource = "::ChatGPT_NewChatIconScaled"; //--- Set scaled new chat icon resource name if (ResourceCreate(g_scaled_newchat_resource, img_pixels_newchat, 30, 30, 0, 0, 30, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)) { //--- Create scaled new chat icon resource Print("Scaled new chat icon resource created successfully"); //--- Log success } else { //--- Handle resource creation failure Print("Failed to create scaled new chat icon resource"); //--- Log error } } else { //--- Handle new chat icon load failure Print("Failed to load new chat icon resource"); //--- Log error } uint img_pixels_clear[]; //--- Declare array for clear icon pixels uint orig_width_clear = 0, orig_height_clear = 0; //--- Initialize clear icon dimensions bool image_loaded_clear = ResourceReadImage(resourceClear, img_pixels_clear, orig_width_clear, orig_height_clear); //--- Load clear icon resource if (image_loaded_clear && orig_width_clear > 0 && orig_height_clear > 0) { //--- Check if clear icon loaded successfully ScaleImage(img_pixels_clear, (int)orig_width_clear, (int)orig_height_clear, 30, 30); //--- Scale clear icon to 30x30 g_scaled_clear_resource = "::ChatGPT_ClearIconScaled"; //--- Set scaled clear icon resource name if (ResourceCreate(g_scaled_clear_resource, img_pixels_clear, 30, 30, 0, 0, 30, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)) { //--- Create scaled clear icon resource Print("Scaled clear icon resource created successfully"); //--- Log success } else { //--- Handle resource creation failure Print("Failed to create scaled clear icon resource"); //--- Log error } } else { //--- Handle clear icon load failure Print("Failed to load clear icon resource"); //--- Log error } uint img_pixels_history[]; //--- Declare array for history icon pixels uint orig_width_history = 0, orig_height_history = 0; //--- Initialize history icon dimensions bool image_loaded_history = ResourceReadImage(resourceHistory, img_pixels_history, orig_width_history, orig_height_history); //--- Load history icon resource if (image_loaded_history && orig_width_history > 0 && orig_height_history > 0) { //--- Check if history icon loaded successfully ScaleImage(img_pixels_history, (int)orig_width_history, (int)orig_height_history, 30, 30); //--- Scale history icon to 30x30 g_scaled_history_resource = "::ChatGPT_HistoryIconScaled"; //--- Set scaled history icon resource name if (ResourceCreate(g_scaled_history_resource, img_pixels_history, 30, 30, 0, 0, 30, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)) { //--- Create scaled history icon resource Print("Scaled history icon resource created successfully"); //--- Log success } else { //--- Handle resource creation failure Print("Failed to create scaled history icon resource"); //--- Log error } } else { //--- Handle history icon load failure Print("Failed to load history icon resource"); //--- Log error } g_mainHeight = g_headerHeight + 2 * g_padding + g_displayHeight + g_footerHeight; //--- Calculate main dashboard height createRecLabel("ChatGPT_DashboardBg", g_dashboardX, g_mainY, g_dashboardWidth, g_mainHeight, clrWhite, 1, clrLightGray); //--- Create dashboard background rectangle ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_DashboardBg", OBJPROP_ZORDER, 0); //--- Set dashboard background z-order createRecLabel("ChatGPT_SidebarBg", g_dashboardX+2, g_mainY+2, g_sidebarWidth - 2 - 1, g_mainHeight - 2 - 2, clrGainsboro, 1, clrNONE); //--- Create sidebar background rectangle ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_SidebarBg", OBJPROP_ZORDER, 0); //--- Set sidebar background z-order CreateDashboard(); //--- Create dashboard elements UpdateResponseDisplay(); //--- Update response display CreatePlaceholder(); //--- Create prompt placeholder ChartSetInteger(0, CHART_EVENT_MOUSE_MOVE, true); //--- Enable mouse move events ChartSetInteger(0, CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL, true); //--- Enable mouse wheel events ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, true); //--- Enable chart mouse scrolling return(INIT_SUCCEEDED); //--- Return initialization success }
Wir beginnen mit der Erweiterung der Funktion „CreateDashboard“, die die Hauptoberfläche erstellt, indem sie die Layoutabmessungen mithilfe von „g_mainContentX“, „g_sidePadding“, „g_headerHeight“, „g_displayHeight“ und „g_footerHeight“ berechnet und Objekte wie „ChatGPT_MainContainer“ erstellt, wo wir die Breite erweitern, „ChatGPT_HeaderBg“ und „ChatGPT_FooterBg“ mit „createRecLabel“, ein skaliertes Header-Logo „ChatGPT_HeaderLogo“ mit „createBitmapLabel“ unter Verwendung von „g_scaled_image_resource“ oder „resourceImg“, einen Titel „ChatGPT_TitleLabel“ und einen Zeitstempel „ChatGPT_DateLabel“ mit „createLabel“ für ein klares Branding und einen klaren Kontext. Es fügt auch ein „ChatGPT_PromptEdit“ Feld mit „createEdit“, einen „ChatGPT_GetChartButton“ für die Integration von Marktdaten, einen „ChatGPT_SendPromptButton“ zum Senden von Prompts und eine „ChatGPT_CloseButton“ zum Ausblenden des Dashboards, wobei die Objektnamen in „dashboardObjects“ zur Verwaltung gespeichert werden.
In OnInit wird das Programm initialisiert, indem dunklere Schaltflächenfarben mit „DarkenColor“ einstellt wird, eine Protokolldatei „ChatGPT_EA_Log.txt“ mit FileOpen geöffnet wird, die Bitmap-Ressourcen („AI MQL5.bmp“, „AI LOGO.bmp“, „AI NEW CHAT.bmp“, „AI CLEAR.bmp“, „AI HISTORY.bmp“) mit „ScaleImage“ skaliert werden und ResourceCreate für eine konsistente Darstellung und die Einrichtung des Dashboards mit „CreateDashboard“, „UpdateResponseDisplay“ und „CreatePlaceholder“, wobei Mausereignisse mit ChartSetInteger aktiviert werden, um Interaktivität in der Zukunft zu gewährleisten. Nach dem Kompilieren erhalten wir folgendes Ergebnis:
Jetzt, da wir die aktualisierte Anzeige haben, müssen wir die Chart-Daten abrufen, auf dem Prompt-Display anzeigen und zur Analyse senden. Abgesehen davon müssen wir UTF-8 besser handhaben, da wir mit kritischen Daten arbeiten werden, und auch die Protokollierung verbessern, die später entfernt werden kann, damit wir genau sehen können, was wir tun, damit wir im Falle von Problemen diese lösen können. Beginnen wir mit der Funktion zur Aktualisierung unserer Prompt-Anzeige, die einen ähnlichen Ansatz wie die Antwortanzeige verfolgt.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Update Prompt Display | //+------------------------------------------------------------------+ void UpdatePromptDisplay() { int total = ObjectsTotal(0, 0, -1); //--- Get total number of chart objects for (int j = total - 1; j >= 0; j--) { //--- Iterate through objects in reverse string name = ObjectName(0, j, 0, -1); //--- Get object name if (StringFind(name, "ChatGPT_PromptLine_") == 0) { //--- Check if object is prompt line ObjectDelete(0, name); //--- Delete prompt line object } } int promptX = g_mainContentX + g_sidePadding; //--- Calculate prompt x position int footerY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight + g_padding; //--- Calculate footer y position int promptY = footerY + g_margin; //--- Calculate prompt y position int textX = promptX + g_textPadding; //--- Calculate text x position int textY = promptY + g_textPadding; //--- Calculate text y position int editY = promptY + g_promptHeight - g_editHeight - 5; //--- Calculate edit field y position int fullMaxWidth = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding - 2 * g_textPadding; //--- Calculate maximum text width int visibleHeight = editY - textY - g_textPadding - g_margin; //--- Calculate visible height if (currentPrompt == "") { //--- Check if prompt is empty p_total_height = 0; //--- Set total prompt height to zero p_visible_height = visibleHeight; //--- Set visible prompt height if (p_scroll_visible) { //--- Check if prompt scrollbar is visible DeletePromptScrollbar(); //--- Delete prompt scrollbar p_scroll_visible = false; //--- Set prompt scrollbar visibility to false } ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_PromptEdit", OBJPROP_XSIZE, g_editW); //--- Set edit field width ChartRedraw(); //--- Redraw chart return; //--- Exit function } string font = "Arial"; //--- Set font for prompt int fontSize = 10; //--- Set font size for prompt int lineHeight = TextGetHeight("A", font, fontSize); //--- Calculate line height int adjustedLineHeight = lineHeight + g_lineSpacing; //--- Adjust line height with spacing p_visible_height = visibleHeight; //--- Set global visible prompt height string wrappedLines[]; //--- Declare array for wrapped lines WrapText(currentPrompt, font, fontSize, fullMaxWidth, wrappedLines); //--- Wrap prompt text int totalLines = ArraySize(wrappedLines); //--- Get number of wrapped lines int totalHeight = totalLines * adjustedLineHeight; //--- Calculate total height bool need_scroll = totalHeight > visibleHeight; //--- Check if scrollbar is needed bool should_show_scrollbar = false; //--- Initialize scrollbar visibility int reserved_width = 0; //--- Initialize reserved width for scrollbar if (ScrollbarMode != SCROLL_WHEEL_ONLY) { //--- Check if scrollbar mode allows display should_show_scrollbar = need_scroll && (ScrollbarMode == SCROLL_DYNAMIC_ALWAYS || (ScrollbarMode == SCROLL_DYNAMIC_HOVER && mouse_in_prompt)); //--- Determine if scrollbar should show if (should_show_scrollbar) { //--- Check if scrollbar is visible reserved_width = 16; //--- Reserve width for scrollbar } } if (reserved_width > 0) { //--- Check if scrollbar space reserved WrapText(currentPrompt, font, fontSize, fullMaxWidth - reserved_width, wrappedLines); //--- Re-wrap text with adjusted width totalLines = ArraySize(wrappedLines); //--- Update number of wrapped lines totalHeight = totalLines * adjustedLineHeight; //--- Update total height } p_total_height = totalHeight; //--- Set global total prompt height bool prev_p_scroll_visible = p_scroll_visible; //--- Store previous prompt scrollbar visibility p_scroll_visible = should_show_scrollbar; //--- Update prompt scrollbar visibility if (p_scroll_visible != prev_p_scroll_visible) { //--- Check if visibility changed if (p_scroll_visible) { //--- Check if scrollbar should be shown CreatePromptScrollbar(); //--- Create prompt scrollbar } else { //--- Scrollbar not needed DeletePromptScrollbar(); //--- Delete prompt scrollbar } } ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_PromptEdit", OBJPROP_XSIZE, g_editW - reserved_width); //--- Adjust edit field width int max_scroll = MathMax(0, totalHeight - visibleHeight); //--- Calculate maximum scroll distance if (p_scroll_pos > max_scroll) p_scroll_pos = max_scroll; //--- Clamp prompt scroll position if (p_scroll_pos < 0) p_scroll_pos = 0; //--- Ensure prompt scroll position is non-negative if (p_scroll_visible) { //--- Check if prompt scrollbar is visible p_slider_height = CalculatePromptSliderHeight(); //--- Calculate prompt slider height ObjectSetInteger(0, P_SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE, p_slider_height); //--- Update prompt slider size UpdatePromptSliderPosition(); //--- Update prompt slider position UpdatePromptButtonColors(); //--- Update prompt scrollbar button colors } int currentY = textY - p_scroll_pos; //--- Calculate current y position int endY = textY + visibleHeight; //--- Calculate end y position int startLineIndex = 0; //--- Initialize start line index int currentHeight = 0; //--- Initialize current height for (int line = 0; line < totalLines; line++) { //--- Iterate through lines if (currentHeight >= p_scroll_pos) { //--- Check if line is in view startLineIndex = line; //--- Set start line index currentY = textY + (currentHeight - p_scroll_pos); //--- Update current y position break; //--- Exit loop } currentHeight += adjustedLineHeight; //--- Add line height } int numVisibleLines = 0; //--- Initialize visible lines count int visibleHeightUsed = 0; //--- Initialize used visible height for (int line = startLineIndex; line < totalLines; line++) { //--- Iterate from start line if (visibleHeightUsed + adjustedLineHeight > visibleHeight) break; //--- Check if exceeds visible height visibleHeightUsed += adjustedLineHeight; //--- Add to used height numVisibleLines++; //--- Increment visible lines } int textX_pos = textX; //--- Set text x position int maxTextX = g_mainContentX + g_mainWidth - g_sidePadding - g_textPadding - reserved_width; //--- Calculate maximum text x position color textCol = clrBlack; //--- Set text color for (int li = 0; li < numVisibleLines; li++) { //--- Iterate through visible lines int lineIndex = startLineIndex + li; //--- Calculate line index if (lineIndex >= totalLines) break; //--- Check if index exceeds total lines string line = wrappedLines[lineIndex]; //--- Get line text string display_line = line; //--- Initialize display line if (line == " ") { //--- Check if line is empty display_line = " "; //--- Set display line to space textCol = clrWhite; //--- Set text color to white } string lineName = "ChatGPT_PromptLine_" + IntegerToString(lineIndex); //--- Generate line object name if (currentY >= textY && currentY < endY) { //--- Check if line is visible createLabel(lineName, textX_pos, currentY, display_line, textCol, fontSize, font, CORNER_LEFT_UPPER, ANCHOR_LEFT_UPPER); //--- Create line label } currentY += adjustedLineHeight; //--- Update current y position } ChartRedraw(); //--- Redraw chart }
Hier implementieren wir die Funktion „UpdatePromptDisplay“, um die Anzeige von mehrzeiligen Nutzeraufforderungen zu verwalten. Dadurch wird ein reibungsloses Rendern und Scrollen gewährleistet. Die Funktion löscht vorhandene „ChatGPT_PromptLine_“-Objekte mit Hilfe der Funktionen ObjectsTotal und ObjectDelete. Anschließend wird das Layout des Prompt-Bereichs mit „g_mainContentX“, „g_sidePadding“, „g_promptHeight“ und „g_textPadding“ berechnet. Wenn „currentPrompt“ leer ist, setzt die Funktion „p_total_height“ zurück, setzt „p_visible_height“, entfernt die Bildlaufleiste mit „DeletePromptScrollbar“ und passt die Breite von „ChatGPT_PromptEdit“ mit der Funktion ObjectSetInteger an.
Bei nicht leeren Prompts wird der Text mit der Funktion „WrapText“, die wir bereits früher definiert haben, in Zeilen umbrochen, „p_total_height“ wird aus „adjustedLineHeight“ berechnet, und die Bildlaufleiste wird auf der Grundlage von „ScrollbarMode“ und „mouse_in_prompt“ dynamisch ein- oder ausgeblendet, die bei Bedarf Platz mit „reserved_width“ reserviert, dann die sichtbaren Zeilen als „ChatGPT_PromptLine_“-Beschriftungen mit „createLabel“, aktualisiert die Positionen mit „p_scroll_pos“ rendert und das Chart mit ChartRedraw für eine nahtlose mehrzeilige Prompt-Interaktion aktualisiert. Um die Chart-Daten an der Prompt anzuhängen, implementieren wir die folgende Funktion.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Convert Timeframe to String | //+------------------------------------------------------------------+ string PeriodToString(ENUM_TIMEFRAMES period) { switch(period) { //--- Switch on timeframe case PERIOD_M1: return "M1"; //--- Return M1 for 1-minute case PERIOD_M5: return "M5"; //--- Return M5 for 5-minute case PERIOD_M15: return "M15"; //--- Return M15 for 15-minute case PERIOD_M30: return "M30"; //--- Return M30 for 30-minute case PERIOD_H1: return "H1"; //--- Return H1 for 1-hour case PERIOD_H4: return "H4"; //--- Return H4 for 4-hour case PERIOD_D1: return "D1"; //--- Return D1 for daily case PERIOD_W1: return "W1"; //--- Return W1 for weekly case PERIOD_MN1: return "MN1"; //--- Return MN1 for monthly default: return IntegerToString(period); //--- Return period as string for others } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Append Chart Data to Prompt | //+------------------------------------------------------------------+ void GetAndAppendChartData() { string symbol = Symbol(); //--- Get current chart symbol ENUM_TIMEFRAMES tf = (ENUM_TIMEFRAMES)_Period; //--- Get current timeframe string timeframe = PeriodToString(tf); //--- Convert timeframe to string long visibleBarsLong = ChartGetInteger(0, CHART_VISIBLE_BARS); //--- Get number of visible bars int visibleBars = (int)visibleBarsLong; //--- Convert visible bars to integer MqlRates rates[]; //--- Declare array for rate data int copied = CopyRates(symbol, tf, 0, MaxChartBars, rates); //--- Copy recent bar data if (copied != MaxChartBars) { //--- Check if copy failed Print("Failed to copy rates: ", GetLastError()); //--- Log error return; //--- Exit function } ArraySetAsSeries(rates, true); //--- Set rates as time series string data = "Chart Details: Symbol=" + symbol + ", Timeframe=" + timeframe + ", Visible Bars=" + IntegerToString(visibleBars) + "\n"; //--- Build chart details string data += "Recent Bars Data (Bar 1 is latest):\n"; //--- Add header for bar data for (int i = 0; i < copied; i++) { //--- Iterate through copied bars data += "Bar " + IntegerToString(i + 1) + ": Date=" + TimeToString(rates[i].time, TIME_DATE | TIME_MINUTES) + ", Open=" + DoubleToString(rates[i].open, _Digits) + ", High=" + DoubleToString(rates[i].high, _Digits) + ", Low=" + DoubleToString(rates[i].low, _Digits) + ", Close=" + DoubleToString(rates[i].close, _Digits) + ", Volume=" + IntegerToString((int)rates[i].tick_volume) + "\n"; //--- Add bar data } Print("Chart data appended to prompt: \n" + data); //--- Log chart data FileWrite(logFileHandle, "Chart data appended to prompt: \n" + data); //--- Write chart data to log string fileName = "candlesticksdata.txt"; //--- Set file name for chart data int handle = FileOpen(fileName, FILE_WRITE | FILE_TXT | FILE_ANSI); //--- Open file for writing if (handle == INVALID_HANDLE) { //--- Check if file opening failed Print("Failed to open file for writing: ", GetLastError()); //--- Log error return; //--- Exit function } FileWriteString(handle, data); //--- Write chart data to file FileClose(handle); //--- Close file handle = FileOpen(fileName, FILE_READ | FILE_TXT | FILE_ANSI); //--- Open file for reading if (handle == INVALID_HANDLE) { //--- Check if file opening failed Print("Failed to open file for reading: ", GetLastError()); //--- Log error return; //--- Exit function } string fileContent = ""; //--- Initialize file content string while (!FileIsEnding(handle)) { //--- Loop until end of file fileContent += FileReadString(handle) + "\n"; //--- Read and append line } FileClose(handle); //--- Close file if (StringLen(currentPrompt) > 0) { //--- Check if prompt is non-empty currentPrompt += "\n"; //--- Append newline to prompt } currentPrompt += fileContent; //--- Append chart data to prompt DeletePlaceholder(); //--- Delete prompt placeholder UpdatePromptDisplay(); //--- Update prompt display p_scroll_pos = MathMax(0, p_total_height - p_visible_height); //--- Set prompt scroll to bottom if (p_scroll_visible) { //--- Check if prompt scrollbar is visible UpdatePromptSliderPosition(); //--- Update prompt slider position UpdatePromptButtonColors(); //--- Update prompt scrollbar button colors } ChartRedraw(); //--- Redraw chart }
Um die Integration von Chart-Daten zu implementieren, definieren wir die Funktion „PeriodToString“, um Zeitrahmen-Enums wie PERIOD_M1 oder „PERIOD_H1“ mit Hilfe einer Switch-Anweisung in lesbare Strings wie „M1“ oder „H1“ umzuwandeln und so eine klare Kommunikation der Zeitrahmen eines Chart sicherzustellen. Anschließend definieren wir die Funktion „GetAndAppendChartData“, die das Symbol des aktuellen Charts mit „Symbol“, den Zeitrahmen mit _Period und die sichtbaren Balken mit ChartGetInteger abruft. Anschließend verwenden wir CopyRates, um die Daten der letzten Balken in ein MqlRates-Array zu holen, und formatieren Details wie Open, High, Low, Close und Volume mit den Funktionen TimeToString und DoubleToString in einen String.
Wir protokollieren die Daten, speichern sie in „candlesticksdata.txt“ mit „FileWriteString“, lesen sie mit FileReadString zurück, hängen sie an „currentPrompt“ für die KI-Verarbeitung an und zeigen sie im Prompt-Bereich an, indem wir „DeletePlaceholder“, „UpdatePromptDisplay“ und Aktualisierung der Bildlaufleiste mit den Funktionen „UpdatePromptSliderPosition“ und „UpdatePromptButtonColors“. Dadurch wird sichergestellt, dass die Daten zuerst heruntergeladen und gespeichert werden, wenn wir auf „Chart-Daten senden“ klicken, wie unten dargestellt.
Da wir die Nachrichten aus der Historie erstellen, die wir zur Verfolgung der Konversation verwenden werden, müssen wir unsere Funktion erweitern, um die neuen Chart-Daten zu berücksichtigen, die wir an die KI senden, da sie ein neues Format haben, sodass wir alle Inhalte zwischen den Rollen berücksichtigen.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Build JSON Messages from History | //+------------------------------------------------------------------+ string BuildMessagesFromHistory(string newPrompt) { string lines[]; //--- Declare array for history lines int numLines = StringSplit(conversationHistory, '\n', lines); //--- Split history into lines string messages = "["; //--- Initialize JSON messages array string currentRole = ""; //--- Initialize current role string currentContent = ""; //--- Initialize current content for (int i = 0; i < numLines; i++) { //--- Iterate through history lines string line = lines[i]; //--- Get current line string trimmed = line; //--- Copy line for trimming StringTrimLeft(trimmed); //--- Remove leading whitespace StringTrimRight(trimmed); //--- Remove trailing whitespace if (StringLen(trimmed) == 0 || IsTimestamp(trimmed)) continue; //--- Skip empty or timestamp lines if (StringFind(trimmed, "You: ") == 0) { //--- Check if user message if (currentRole != "") { //--- Check if previous message exists string roleJson = (currentRole == "User") ? "user" : "assistant"; //--- Set JSON role messages += "{\"role\":\"" + roleJson + "\",\"content\":\"" + JsonEscape(currentContent) + "\"},"; //--- Add message to JSON } currentRole = "User"; //--- Set role to user currentContent = StringSubstr(line, StringFind(line, "You: ") + 5); //--- Extract user message } else if (StringFind(trimmed, "AI: ") == 0) { //--- Check if AI message if (currentRole != "") { //--- Check if previous message exists string roleJson = (currentRole == "User") ? "user" : "assistant"; //--- Set JSON role messages += "{\"role\":\"" + roleJson + "\",\"content\":\"" + JsonEscape(currentContent) + "\"},"; //--- Add message to JSON } currentRole = "AI"; //--- Set role to AI currentContent = StringSubstr(line, StringFind(line, "AI: ") + 4); //--- Extract AI message } else if (currentRole != "") { //--- Handle continuation line currentContent += "\n" + line; //--- Append line to content } } if (currentRole != "") { //--- Check if final message exists string roleJson = (currentRole == "User") ? "user" : "assistant"; //--- Set JSON role messages += "{\"role\":\"" + roleJson + "\",\"content\":\"" + JsonEscape(currentContent) + "\"},"; //--- Add final message to JSON } messages += "{\"role\":\"user\",\"content\":\"" + JsonEscape(newPrompt) + "\"}]"; //--- Add new prompt to JSON return messages; //--- Return JSON messages }
Wir erweitern die Funktion „BuildMessagesFromHistory“ um die Formatierung von Konversationsdaten für OpenAI-API-Anfragen. Die Zeichenkette von „conversationHistory“ wird mit StringSplit mit Zeilenumbruch in Zeilen aufgeteilt, jede Zeile wird mit StringTrimLeft und StringTrimRight bearbeitet, um Leerzeichen zu entfernen, und leere Zeilen oder Zeilen mit Zeitstempel, die mit „IsTimestamp“ gekennzeichnet sind, werden übersprungen. Wir identifizieren Nutzernachrichten, die mit „You: “ oder KI-Nachrichten, die mit „AI: “ beginnen, mit StringFind, extrahieren den Inhalt mit StringSubstr und erstellen ein JSON-Array „messages“, indem wir jede Nachricht als JSON-Objekt mit der Rolle („user“ oder „assistant“) anhängen und den Inhalt mit „JsonEscape“ entschlüsseln, um sicherzustellen, dass der neue Prompt als endgültige Nutzernachricht enthalten ist. Lassen Sie uns nun die Seitenleiste mit den benötigten Elementen aktualisieren und dauerhafte Chats einrichten. Definieren wir zunächst die Logik des Chats, damit wir sie für die Darstellung der kompletten Navigationsleiste verwenden können.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Chat Structure Definition | //+------------------------------------------------------------------+ struct Chat { int id; //--- Store chat ID string title; //--- Store chat title string history; //--- Store chat history }; Chat chats[]; //--- Declare array for chat storage int current_chat_id = -1; //--- Store current chat ID string current_title = ""; //--- Store current chat title string chatsFileName = "ChatGPT_Chats.txt"; //--- Set file name for chat storage //+------------------------------------------------------------------+ //| Encode Chat ID to Base62 | //+------------------------------------------------------------------+ string EncodeID(int id) { string chars = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"; //--- Define base62 character set string res = ""; //--- Initialize result string if (id == 0) return "0"; //--- Return "0" for zero ID while (id > 0) { //--- Loop while ID is positive res = StringSubstr(chars, id % 62, 1) + res; //--- Prepend base62 character id /= 62; //--- Divide ID by 62 } return res; //--- Return encoded ID } //+------------------------------------------------------------------+ //| Decode Base62 Chat ID | //+------------------------------------------------------------------+ int DecodeID(string enc) { string chars = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"; //--- Define base62 character set int id = 0; //--- Initialize decoded ID for (int i = 0; i < StringLen(enc); i++) { //--- Iterate through encoded string id = id * 62 + StringFind(chars, StringSubstr(enc, i, 1)); //--- Calculate ID value } return id; //--- Return decoded ID } //+------------------------------------------------------------------+ //| Load Chats from File | //+------------------------------------------------------------------+ void LoadChats() { if (!FileIsExist(chatsFileName)) { //--- Check if chats file exists CreateNewChat(); //--- Create new chat if file not found return; //--- Exit function } int handle = FileOpen(chatsFileName, FILE_READ | FILE_BIN); //--- Open chats file for reading if (handle == INVALID_HANDLE) { //--- Check if file opening failed Print("Failed to load chats: ", GetLastError()); //--- Log error CreateNewChat(); //--- Create new chat return; //--- Exit function } int file_size = (int)FileSize(handle); //--- Get file size uchar encoded_file[]; //--- Declare array for encoded file data ArrayResize(encoded_file, file_size); //--- Resize array to file size FileReadArray(handle, encoded_file, 0, file_size); //--- Read file data into array FileClose(handle); //--- Close file uchar empty_key[]; //--- Declare empty key array uchar key[32]; //--- Declare key array for decryption uchar api_bytes[]; //--- Declare array for API key bytes StringToCharArray(OpenAI_API_Key, api_bytes); //--- Convert API key to byte array uchar hash[]; //--- Declare array for hash CryptEncode(CRYPT_HASH_SHA256, api_bytes, empty_key, hash); //--- Generate SHA256 hash of API key ArrayCopy(key, hash, 0, 0, 32); //--- Copy first 32 bytes of hash to key uchar decoded_aes[]; //--- Declare array for AES-decrypted data int res_dec = CryptDecode(CRYPT_AES256, encoded_file, key, decoded_aes); //--- Decrypt file data with AES256 if (res_dec <= 0) { //--- Check if decryption failed Print("Failed to decrypt chats: ", GetLastError()); //--- Log error CreateNewChat(); //--- Create new chat return; //--- Exit function } uchar decoded_zip[]; //--- Declare array for unzipped data int res_zip = CryptDecode(CRYPT_ARCH_ZIP, decoded_aes, empty_key, decoded_zip); //--- Decompress decrypted data if (res_zip <= 0) { //--- Check if decompression failed Print("Failed to decompress chats: ", GetLastError()); //--- Log error CreateNewChat(); //--- Create new chat return; //--- Exit function } string jsonStr = CharArrayToString(decoded_zip); //--- Convert decompressed data to string char charArray[]; //--- Declare array for JSON characters int len = StringToCharArray(jsonStr, charArray, 0, WHOLE_ARRAY, CP_UTF8); //--- Convert JSON string to char array JsonValue json; //--- Declare JSON object int index = 0; //--- Initialize JSON parsing index if (!json.DeserializeFromArray(charArray, len, index)) { //--- Parse JSON data Print("Failed to parse chats JSON"); //--- Log error CreateNewChat(); //--- Create new chat return; //--- Exit function } if (json.m_type != JsonArray) { //--- Check if JSON is an array Print("Chats JSON not an array"); //--- Log error CreateNewChat(); //--- Create new chat return; //--- Exit function } int size = ArraySize(json.m_children); //--- Get number of chat objects ArrayResize(chats, size); //--- Resize chats array int max_id = 0; //--- Initialize maximum chat ID for (int i = 0; i < size; i++) { //--- Iterate through chat objects JsonValue obj = json.m_children[i]; //--- Get current chat object chats[i].id = (int)obj["id"].ToInteger(); //--- Set chat ID chats[i].title = obj["title"].ToString(); //--- Set chat title chats[i].history = obj["history"].ToString(); //--- Set chat history max_id = MathMax(max_id, chats[i].id); //--- Update maximum chat ID } if (size > 0) { //--- Check if chats exist current_chat_id = chats[size - 1].id; //--- Set current chat ID to last chat current_title = chats[size - 1].title; //--- Set current chat title conversationHistory = chats[size - 1].history; //--- Set current conversation history } else { //--- No chats found CreateNewChat(); //--- Create new chat } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Save Chats to File | //+------------------------------------------------------------------+ void SaveChats() { JsonValue jsonArr; //--- Declare JSON array jsonArr.m_type = JsonArray; //--- Set JSON type to array for (int i = 0; i < ArraySize(chats); i++) { //--- Iterate through chats JsonValue obj; //--- Declare JSON object obj.m_type = JsonObject; //--- Set JSON type to object obj["id"] = chats[i].id; //--- Set chat ID in JSON obj["title"] = chats[i].title; //--- Set chat title in JSON obj["history"] = chats[i].history; //--- Set chat history in JSON jsonArr.AddChild(obj); //--- Add object to JSON array } string jsonStr = jsonArr.SerializeToString(); //--- Serialize JSON array to string uchar data[]; //--- Declare array for JSON data StringToCharArray(jsonStr, data); //--- Convert JSON string to byte array uchar empty_key[]; //--- Declare empty key array uchar zipped[]; //--- Declare array for zipped data int res_zip = CryptEncode(CRYPT_ARCH_ZIP, data, empty_key, zipped); //--- Compress JSON data if (res_zip <= 0) { //--- Check if compression failed Print("Failed to compress chats: ", GetLastError()); //--- Log error return; //--- Exit function } uchar key[32]; //--- Declare key array for encryption uchar api_bytes[]; //--- Declare array for API key bytes StringToCharArray(OpenAI_API_Key, api_bytes); //--- Convert API key to byte array uchar hash[]; //--- Declare array for hash CryptEncode(CRYPT_HASH_SHA256, api_bytes, empty_key, hash); //--- Generate SHA256 hash of API key ArrayCopy(key, hash, 0, 0, 32); //--- Copy first 32 bytes of hash to key uchar encoded[]; //--- Declare array for encrypted data int res_enc = CryptEncode(CRYPT_AES256, zipped, key, encoded); //--- Encrypt compressed data with AES256 if (res_enc <= 0) { //--- Check if encryption failed Print("Failed to encrypt chats: ", GetLastError()); //--- Log error return; //--- Exit function } int handle = FileOpen(chatsFileName, FILE_WRITE | FILE_BIN); //--- Open chats file for writing if (handle == INVALID_HANDLE) { //--- Check if file opening failed Print("Failed to save chats: ", GetLastError()); //--- Log error return; //--- Exit function } FileWriteArray(handle, encoded, 0, res_enc); //--- Write encrypted data to file FileClose(handle); //--- Close file } //+------------------------------------------------------------------+ //| Get Chat Index by ID | //+------------------------------------------------------------------+ int GetChatIndex(int id) { for (int i = 0; i < ArraySize(chats); i++) { //--- Iterate through chats if (chats[i].id == id) return i; //--- Return index if ID matches } return -1; //--- Return -1 if ID not found } //+------------------------------------------------------------------+ //| Create New Chat | //+------------------------------------------------------------------+ void CreateNewChat() { int max_id = 0; //--- Initialize maximum chat ID for (int i = 0; i < ArraySize(chats); i++) { //--- Iterate through chats max_id = MathMax(max_id, chats[i].id); //--- Update maximum chat ID } int new_id = max_id + 1; //--- Calculate new chat ID int size = ArraySize(chats); //--- Get current chats array size ArrayResize(chats, size + 1); //--- Resize chats array chats[size].id = new_id; //--- Set new chat ID chats[size].title = "Chat " + IntegerToString(new_id); //--- Set new chat title chats[size].history = ""; //--- Initialize empty chat history current_chat_id = new_id; //--- Set current chat ID current_title = chats[size].title; //--- Set current chat title conversationHistory = ""; //--- Clear current conversation history SaveChats(); //--- Save chats to file UpdateSidebarDynamic(); //--- Update sidebar display UpdateResponseDisplay(); //--- Update response display UpdatePromptDisplay(); //--- Update prompt display CreatePlaceholder(); //--- Create prompt placeholder ChartRedraw(); //--- Redraw chart to reflect changes } //+------------------------------------------------------------------+ //| Update Current Chat History | //+------------------------------------------------------------------+ void UpdateCurrentHistory() { int idx = GetChatIndex(current_chat_id); //--- Get index of current chat if (idx >= 0) { //--- Check if valid index chats[idx].history = conversationHistory; //--- Update chat history chats[idx].title = current_title; //--- Update chat title SaveChats(); //--- Save chats to file } }
Hier implementieren wir persistente Chat-Speicher- und -Verwaltungsfunktionen, um den Gesprächsverlauf über mehrere Sitzungen hinweg aufrechtzuerhalten und eine nahtlose Navigation über die Seitenleiste zu ermöglichen, die wir aktualisieren werden. Wir definieren die Struktur „Chat“, um „id“, „title“ und „history“ für jeden Chat zu speichern, verfolgen die aktive Sitzung mit dem Array „chats“, „current_chat_id“ und „current_title“ und verwenden „chatsFileName“, eingestellt auf „ChatGPT_Chats.txt“, für die Speicherung. Die Funktionen „EncodeID“ und „DecodeID“ konvertieren Chat-IDs in und aus „base62“ unter Verwendung eines Zeichensatzes und StringSubstr für eine kompakte Anzeige in der Seitenleiste. Wir verwenden „LoadChats“, um Chats aus „ChatGPT_Chats.txt“ mit FileOpen, entschlüsseln mit CryptDecode unter Verwendung von CRYPT_AES256 und einem von „OpenAI_API_Key“ abgeleiteten Schlüssel über CryptEncode mit CRYPT_HASH_SHA256, dekomprimieren mit „CRYPT_ARCH_ZIP“ und parsen JSON mit „DeserializeFromArray“, um das Array „chats“ aufzufüllen, wobei bei Fehlern auf „CreateNewChat“ zurückgegriffen wird.
Die Funktion „SaveChats“ serialisiert das Array „chats“ mit „SerializeToString“ zu JSON, komprimiert es mit „CryptEncode“ unter Verwendung von „CRYPT_ARCH_ZIP“, verschlüsselt es mit „CRYPT_AES256“ und schreibt es mit „ChatGPT_Chats.txt“ mit der Funktion FileWriteArray. Wir implementieren „GetChatIndex“ um einen Chat nach ID mit ArraySize zu finden und „CreateNewChat“ um neue Chats mit inkrementellen IDs zu initialisieren, „current_chat_id“, „current_title“ und „conversationHistory“ zu aktualisierenund „conversationHistory“, speichern mit „SaveChats“ und aktualisieren die Nutzeroberfläche mit „UpdateSidebarDynamic“, „UpdateResponseDisplay“ und „UpdatePromptDisplay“.
Die Funktion „UpdateCurrentHistory“ aktualisiert den „Verlauf“ und den „Titel“ des aktuellen Chats im Array „chats“ und speichert ihn in einer Datei, um dauerhafte, navigierbare Chatdaten zu gewährleisten. Die Wahl des Dekodierungs- und Kodierungsansatzes liegt ganz bei Ihnen. Wir haben just das Einfachste gewählt, um die Dinge einfach zu halten. Mit diesen Funktionen ausgestattet, können wir nun die Logik zur Aktualisierung der Seitenleiste definieren.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Update Sidebar Dynamically | //+------------------------------------------------------------------+ void UpdateSidebarDynamic() { int total = ObjectsTotal(0, 0, -1); //--- Get total number of chart objects for (int j = total - 1; j >= 0; j--) { //--- Iterate through objects in reverse string name = ObjectName(0, j, 0, -1); //--- Get object name if (StringFind(name, "ChatGPT_NewChatButton") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_ClearButton") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_HistoryButton") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_ChatLabel_") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_ChatBg_") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_SidebarLogo") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_NewChatIcon") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_NewChatLabel") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_ClearIcon") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_ClearLabel") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_HistoryIcon") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_HistoryLabel") == 0) { //--- Check if object is part of sidebar ObjectDelete(0, name); //--- Delete sidebar object } } int sidebarX = g_dashboardX; //--- Set sidebar x position int itemY = g_mainY + 10; //--- Set initial item y position string sidebar_logo_resource = (StringLen(g_scaled_sidebar_resource) > 0) ? g_scaled_sidebar_resource : resourceImgLogo; //--- Select sidebar logo resource createBitmapLabel("ChatGPT_SidebarLogo", sidebarX + (g_sidebarWidth - 81)/2, itemY, 81, 81, sidebar_logo_resource, clrWhite, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create sidebar logo ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_SidebarLogo", OBJPROP_ZORDER, 1); //--- Set logo z-order itemY += 81 + 10; //--- Update item y position createButton("ChatGPT_NewChatButton", sidebarX + 5, itemY, g_sidebarWidth - 10, g_buttonHeight, "", clrWhite, 11, new_chat_original_bg, clrRoyalBlue); //--- Create new chat button ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_NewChatButton", OBJPROP_ZORDER, 1); //--- Set new chat button z-order string newchat_icon_resource = (StringLen(g_scaled_newchat_resource) > 0) ? g_scaled_newchat_resource : resourceNewChat; //--- Select new chat icon resource createBitmapLabel("ChatGPT_NewChatIcon", sidebarX + 5 + 10, itemY + (g_buttonHeight - 30)/2, 30, 30, newchat_icon_resource, clrNONE, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create new chat icon ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_NewChatIcon", OBJPROP_ZORDER, 2); //--- Set new chat icon z-order ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_NewChatIcon", OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Disable new chat icon selectability createLabel("ChatGPT_NewChatLabel", sidebarX + 5 + 10 + 30 + 5, itemY + (g_buttonHeight - 20)/2, "New Chat", clrWhite, 11, "Arial", CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create new chat label ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_NewChatLabel", OBJPROP_ZORDER, 2); //--- Set new chat label z-order ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_NewChatLabel", OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Disable new chat label selectability itemY += g_buttonHeight + 5; //--- Update item y position createButton("ChatGPT_ClearButton", sidebarX + 5, itemY, g_sidebarWidth - 10, g_buttonHeight, "", clrWhite, 11, clear_original_bg, clrIndianRed); //--- Create clear button ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_ClearButton", OBJPROP_ZORDER, 1); //--- Set clear button z-order string clear_icon_resource = (StringLen(g_scaled_clear_resource) > 0) ? g_scaled_clear_resource : resourceClear; //--- Select clear icon resource createBitmapLabel("ChatGPT_ClearIcon", sidebarX + 5 + 10, itemY + (g_buttonHeight - 30)/2, 30, 30, clear_icon_resource, clrNONE, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create clear icon ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_ClearIcon", OBJPROP_ZORDER, 2); //--- Set clear icon z-order ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_ClearIcon", OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Disable clear icon selectability createLabel("ChatGPT_ClearLabel", sidebarX + 5 + 10 + 30 + 5, itemY + (g_buttonHeight - 20)/2, "Clear", clrWhite, 11, "Arial", CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create clear label ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_ClearLabel", OBJPROP_ZORDER, 2); //--- Set clear label z-order ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_ClearLabel", OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Disable clear label selectability itemY += g_buttonHeight + 10; //--- Update item y position createButton("ChatGPT_HistoryButton", sidebarX + 5, itemY, g_sidebarWidth - 10, g_buttonHeight, "", clrBlack, 12, clrWhite, clrGray); //--- Create history button ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_HistoryButton", OBJPROP_ZORDER, 1); //--- Set history button z-order string history_icon_resource = (StringLen(g_scaled_history_resource) > 0) ? g_scaled_history_resource : resourceHistory; //--- Select history icon resource createBitmapLabel("ChatGPT_HistoryIcon", sidebarX + 5 + 10, itemY + (g_buttonHeight - 30)/2, 30, 30, history_icon_resource, clrNONE, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create history icon ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_HistoryIcon", OBJPROP_ZORDER, 2); //--- Set history icon z-order ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_HistoryIcon", OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Disable history icon selectability createLabel("ChatGPT_HistoryLabel", sidebarX + 5 + 10 + 30 + 5, itemY + (g_buttonHeight - 20)/2, "History", clrBlack, 12, "Arial", CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create history label ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_HistoryLabel", OBJPROP_ZORDER, 2); //--- Set history label z-order ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_HistoryLabel", OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Disable history label selectability itemY += g_buttonHeight + 5; //--- Update item y position int numChats = MathMin(ArraySize(chats), 7); //--- Limit number of chats to display int chatIndices[7]; //--- Declare array for chat indices for (int i = 0; i < numChats; i++) { //--- Iterate to set chat indices chatIndices[i] = ArraySize(chats) - 1 - i; //--- Set index for latest chats first } for (int i = 0; i < numChats; i++) { //--- Iterate through chats to display int chatIdx = chatIndices[i]; //--- Get chat index string hashed_id = EncodeID(chats[chatIdx].id); //--- Encode chat ID to base62 string fullText = chats[chatIdx].title + " > " + hashed_id; //--- Create full chat title text string labelText = fullText; //--- Initialize label text if (StringLen(fullText) > 19) { //--- Check if text exceeds length limit labelText = StringSubstr(fullText, 0, 16) + "..."; //--- Truncate text with ellipsis } string bgName = "ChatGPT_ChatBg_" + hashed_id; //--- Generate background object name string labelName = "ChatGPT_ChatLabel_" + hashed_id; //--- Generate label object name color bgColor = clrWhite; //--- Set background color color borderColor = clrGray; //--- Set border color createRecLabel(bgName, sidebarX + 5 + 10, itemY, g_sidebarWidth - 10 - 10, 25, clrBeige, 1, DarkenColor(clrBeige, 9), BORDER_FLAT, STYLE_SOLID); //--- Create chat background rectangle ObjectSetInteger(0, bgName, OBJPROP_ZORDER, 1); //--- Set background z-order color textColor = (chats[chatIdx].id == current_chat_id) ? clrBlue : clrBlack; //--- Set text color based on selection createLabel(labelName, sidebarX + 10 + 10, itemY + 3, labelText, textColor, 10, "Arial", CORNER_LEFT_UPPER, ANCHOR_LEFT_UPPER); //--- Create chat label ObjectSetInteger(0, labelName, OBJPROP_ZORDER, 2); //--- Set label z-order itemY += 25 + 5; //--- Update item y position } ChartRedraw(); //--- Redraw chart to reflect changes }
Wir implementieren die Funktion „UpdateSidebarDynamic“, um eine dynamische Seitenleiste für die Navigation in den von uns erstellten dauerhaften Chatverläufen zu erstellen. Zuerst löschen wir bestehende Seitenleistenobjekte wie „ChatGPT_NewChatButton“, „ChatGPT_ClearButton“, „ChatGPT_HistoryButton“, „ChatGPT_ChatLabel_“ und „ChatGPT_SidebarLogo“ mit ObjectsTotal, „ObjectName“ und „ObjectDelete“ auf der Grundlage der Prüfungen mit StringFind, dann wird die Seitenleiste an der Position „g_dashboardX“ mit einem Logo „ChatGPT_SidebarLogo“ über „createBitmapLabel“ mit „g_scaled_sidebar_resource“ oder „resourceImgLogo“ wieder aufgebaut.
Wir fügen die Schaltflächen „ChatGPT_NewChatButton“, „ChatGPT_ClearButton“ und „ChatGPT_HistoryButton“ mit „createButton“ hinzu, gepaart mit Icons „ChatGPT_NewChatIcon“, „ChatGPT_ClearIcon“ und „ChatGPT_HistoryIcon“ mit „createBitmapLabel“ und Beschriftungen „ChatGPT_NewChatLabel“, „ChatGPT_ClearLabel“ und „ChatGPT_HistoryLabel“ mit „createLabel“, Einstellung von „OBJPROP_ZORDER“ und deaktivieren die Auswahlmöglichkeit mit OBJPROP_SELECTABLE. Für bis zu sieben aktuelle Chats aus dem Array „chats“ kodieren wir IDs mit „EncodeID“, erstellen „ChatGPT_ChatBg_“ und „ChatGPT_ChatLabel_“ Objekte mit „createRecLabel“ und „createLabel“, kürzen Titel mit „StringSubstr“, falls erforderlich, und heben den aktiven Chat mit „clrBlue“ unter Verwendung von „current_chat_id“ hervor und aktualisieren die Anzeige mit ChartRedraw für eine nahtlose Seitenleiste. Wenn wir diese Funktion in der Initialisierung aufrufen, erhalten wir folgendes Ergebnis.
Da die Seitenleiste vollständig aktualisiert wurde, ist nun alles in Ordnung. Wir müssen uns nur um die Elemente kümmern, die wir bei Bedarf in „OnDeinit“ erstellt haben.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert Deinitialization Function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { UpdateCurrentHistory(); //--- Update current chat history ObjectsDeleteAll(0, "ChatGPT_"); //--- Delete all ChatGPT objects DeleteScrollbar(); //--- Delete main scrollbar elements DeletePromptScrollbar(); //--- Delete prompt scrollbar elements if (StringLen(g_scaled_image_resource) > 0) { //--- Check if main image resource exists ResourceFree(g_scaled_image_resource); //--- Free main image resource } if (StringLen(g_scaled_sidebar_resource) > 0) { //--- Check if sidebar image resource exists ResourceFree(g_scaled_sidebar_resource); //--- Free sidebar image resource } if (StringLen(g_scaled_newchat_resource) > 0) { //--- Check if new chat icon resource exists ResourceFree(g_scaled_newchat_resource); //--- Free new chat icon resource } if (StringLen(g_scaled_clear_resource) > 0) { //--- Check if clear icon resource exists ResourceFree(g_scaled_clear_resource); //--- Free clear icon resource } if (StringLen(g_scaled_history_resource) > 0) { //--- Check if history icon resource exists ResourceFree(g_scaled_history_resource); //--- Free history icon resource } if (logFileHandle != INVALID_HANDLE) { //--- Check if log file is open FileClose(logFileHandle); //--- Close log file } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert Tick Function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { } //+------------------------------------------------------------------+ //| Hide Dashboard | //+------------------------------------------------------------------+ void HideDashboard() { dashboard_visible = false; //--- Set dashboard visibility to false for (int i = 0; i < objCount; i++) { //--- Iterate through dashboard objects ObjectDelete(0, dashboardObjects[i]); //--- Delete dashboard object } DeleteScrollbar(); //--- Delete main scrollbar elements DeletePromptScrollbar(); //--- Delete prompt scrollbar elements ObjectDelete(0, "ChatGPT_DashboardBg"); //--- Delete dashboard background ObjectDelete(0, "ChatGPT_SidebarBg"); //--- Delete sidebar background ChartRedraw(); //--- Redraw chart to reflect changes }
In der Funktion OnDeinit rufen wir die Funktion „UpdateCurrentHistory“ auf, um den aktuellen Chat-Status zu speichern, entfernen alle Objekte mit dem Präfix „ChatGPT_“ mit ObjectsDeleteAll, löschen Scrollbars mit „DeleteScrollbar“ und „DeletePromptScrollbar“, geben skalierte Bildressourcen frei wie „g_scaled_image_resource“, „g_scaled_sidebar_resource“, „g_scaled_newchat_resource“, „g_scaled_clear_resource“ und „g_scaled_history_resource“ mit ResourceFree, falls sie existieren, und schießen das „logFileHandle“ mit FileClose, um Ressourcenlecks zu vermeiden.
Die Funktion OnTick bleibt leer, da das Programm derzeit auf ereignisgesteuerte Aktualisierungen angewiesen ist, während die Funktion „HideDashboard“ „dashboard_visible“ auf false setzt, alle Objekte in „dashboardObjects“ mit ObjectDelete löscht, „ChatGPT_DashboardBg“, „ChatGPT_SidebarBg“ und Scrollbars mit „DeleteScrollbar“ und „DeletePromptScrollbar“ entfernt und das Chart mit ChartRedraw aktualisiert, um die Nutzeroberfläche nahtlos auszuschalten, was wir aufrufen werden, wenn wir auf die Schaltfläche zum Schließen des Chat klicken. Wenn wir auf der Prompt klicken, müssen wir außerdem die Funktion, die der Prompt sendet, aktualisieren, da wir nun Chart-Daten an sie anhängen. Hier ist die Logik, mit der wir das erreicht haben.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Submit User Prompt and Handle Response | //+------------------------------------------------------------------+ void SubmitMessage(string prompt) { if (StringLen(prompt) == 0) return; //--- Exit if prompt is empty string timestamp = TimeToString(TimeCurrent(), TIME_MINUTES); //--- Get current time as string string response = ""; //--- Initialize response string bool send_to_api = true; //--- Set flag to send to API if (StringFind(prompt, "set title ") == 0) { //--- Check if prompt is a title change string new_title = StringSubstr(prompt, 10); //--- Extract new title current_title = new_title; //--- Set current chat title response = "Title set to " + new_title; //--- Set response message send_to_api = false; //--- Disable API call UpdateCurrentHistory(); //--- Update current chat history UpdateSidebarDynamic(); //--- Update sidebar display } if (send_to_api) { //--- Check if API call is needed Print("Chat ID: " + IntegerToString(current_chat_id) + ", Title: " + current_title); //--- Log chat ID and title FileWrite(logFileHandle, "Chat ID: " + IntegerToString(current_chat_id) + ", Title: " + current_title); //--- Write chat ID and title to log Print("User: " + prompt); //--- Log user prompt FileWrite(logFileHandle, "User: " + prompt); //--- Write user prompt to log response = GetChatGPTResponse(prompt); //--- Get response from ChatGPT API Print("AI: " + response); //--- Log AI response FileWrite(logFileHandle, "AI: " + response); //--- Write AI response to log if (StringFind(current_title, "Chat ") == 0) { //--- Check if title is default current_title = StringSubstr(prompt, 0, 30); //--- Set title to first 30 characters of prompt if (StringLen(prompt) > 30) current_title += "..."; //--- Append ellipsis if truncated UpdateCurrentHistory(); //--- Update current chat history UpdateSidebarDynamic(); //--- Update sidebar display } } conversationHistory += "You: " + prompt + "\n" + timestamp + "\nAI: " + response + "\n" + timestamp + "\n\n"; //--- Append to conversation history UpdateCurrentHistory(); //--- Update current chat history UpdateResponseDisplay(); //--- Update response display scroll_pos = MathMax(0, g_total_height - g_visible_height); //--- Set scroll position to bottom UpdateResponseDisplay(); //--- Update response display again if (scroll_visible) { //--- Check if main scrollbar is visible UpdateSliderPosition(); //--- Update main slider position UpdateButtonColors(); //--- Update main scrollbar button colors } ChartRedraw(); //--- Redraw chart }
In der Funktion „SubmitMessage“ aktualisieren wir sie, um Nutzeraufforderungen mit den Chart-Daten zu verarbeiten und KI-Antworten zu integrieren, die nutzerdefinierte Chat-Titel und Gesprächspersistenz unterstützen. Wir prüfen, ob der „Prompt“ leer ist, indem wir StringLen verwenden, um sie zu beenden, wenn dies der Fall ist, andernfalls erfassen wir den aktuellen Zeitstempel mit der Funktion TimeToString. Wenn der Prompt mit „set title “ unter Verwendung von StringFind beginnt, extrahieren wir den neuen Titel mit StringSubstr, aktualisieren „current_title“, setzen eine lokale „response“ und rufen „UpdateCurrentHistory“ und „UpdateSidebarDynamic“ ohne einen API-Aufruf; andernfalls protokollieren wir „current_chat_id“ und „current_title“ mit „Print“ und FileWrite, holen die KI-Antwort mit „GetChatGPTResponse“, aktualisieren den Titel aus den ersten 30 Zeichen des Prompts, wenn dieser voreingestellt ist, hängen den Prompt und die Antwort an „conversationHistory“ mit Zeitstempeln an und aktualisieren die Nutzeroberfläche mit „UpdateResponseDisplay“, „UpdateSliderPosition“ und „UpdateButtonColors“, um mit „scroll_pos“ zum unteren Rand zu scrollen und neu zu zeichnen.
Wir können nun den letzten Teil der Interaktion im Chart aktualisieren, der das gleiche Format wie die bestehende Struktur hat. Wir werden nur den kritischsten Teil der Chatverläufe erklären, den wir eingeführt haben; der Rest ist für uns nicht mehr neu.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Handle Chart Events | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { int displayX = g_mainContentX + g_sidePadding; //--- Calculate main display x position int displayY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding; //--- Calculate main display y position int displayW = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding; //--- Calculate main display width int displayH = g_displayHeight; //--- Set main display height int footerY = displayY + g_displayHeight + g_padding; //--- Calculate footer y position int promptY = footerY + g_margin; //--- Calculate prompt y position int promptH = g_promptHeight; //--- Set prompt height int closeX = g_mainContentX + g_mainWidth - 100 - g_sidePadding; //--- Calculate close button x position int closeY = g_mainY + 4; //--- Calculate close button y position int closeW = 100; //--- Set close button width int closeH = g_headerHeight - 8; //--- Calculate close button height int buttonsY = promptY + g_promptHeight + g_margin; //--- Calculate buttons y position int buttonW = 140; //--- Set button width int chartX = g_mainContentX + g_sidePadding; //--- Calculate chart button x position int sendX = g_mainContentX + g_mainWidth - g_sidePadding - buttonW; //--- Calculate send button x position int editY = promptY + g_promptHeight - g_editHeight - 5; //--- Calculate edit field y position int editX = displayX + g_textPadding; //--- Calculate edit field x position bool need_scroll = g_total_height > g_visible_height; //--- Check if main scrollbar is needed bool p_need_scroll = p_total_height > p_visible_height; //--- Check if prompt scrollbar is needed if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) { //--- Handle object click event if (StringFind(sparam, "ChatGPT_ChatLabel_") == 0) { //--- Check if chat label clicked string hashed_id = StringSubstr(sparam, StringLen("ChatGPT_ChatLabel_")); //--- Extract hashed ID int new_id = DecodeID(hashed_id); //--- Decode chat ID int idx = GetChatIndex(new_id); //--- Get chat index if (idx >= 0 && new_id != current_chat_id) { //--- Check if valid and different chat UpdateCurrentHistory(); //--- Update current chat history current_chat_id = new_id; //--- Set new chat ID current_title = chats[idx].title; //--- Set new chat title conversationHistory = chats[idx].history; //--- Set new conversation history UpdateResponseDisplay(); //--- Update response display UpdateSidebarDynamic(); //--- Update sidebar display ChartRedraw(); //--- Redraw chart } return; //--- Exit function } } }
In der Ereignisbehandlung OnChartEvent berechnen wir die Layoutpositionen für die Hauptanzeige, den Prompt-Bereich und die Schaltflächen mithilfe von Variablen wie „g_mainContentX“, „g_sidePadding“, „g_headerHeight“, „g_displayHeight“, „g_promptHeight“ und „g_textPadding“, und bestimmen den Bedarf an Bildlaufleisten mit „g_total_height“, „g_visible_height“, „p_total_height“ und „p_visible_height“, wie wir es in der vorherigen Version getan haben.
Bei „CHARTEVENT_OBJECT_CLICK“-Ereignissen prüfen wir mit StringFind ob ein „ChatGPT_ChatLabel_“ angeklickt wurde, extrahieren die gehashte ID mit StringSubstr, dekodieren sie mit „DecodeID“ und wechseln zu dem ausgewählten Chat durch Aktualisierung von „current_chat_id“, „current_title“ und „conversationHistory“ über „GetChatIndex“, gefolgt von der Aktualisierung der Nutzeroberfläche mit „UpdateCurrentHistory“, „UpdateResponseDisplay“, „UpdateSidebarDynamic“ und ChartRedraw, was eine nahtlose Chat-Navigation in der Seitenleiste gewährleistet. Wenn wir kompilieren, erhalten wir folgendes Ergebnis.
Anhand der Visualisierung können wir sehen, dass die Chart-Ereignisse gut funktionieren. Die Chats sind zwischen den Sitzungsaufrufen beständig, und wir können fortgesetzte Antworten abrufen und senden. Sie sind verschlüsselt, und wenn Sie versuchen, auf das Protokoll zuzugreifen, sollten Sie etwas erhalten, das für Menschen unlesbar ist, wie das folgende Beispiel in unserem Fall.
Anhand der Visualisierung können wir sehen, dass wir das Programm durch Hinzufügen neuer Elemente, die Anzeige eines scrollbaren Prompt-Bereichs und die Interaktivität der Schnittstelle mit persistenten Chats verbessern und somit unsere Ziele erreichen können. Bleiben nur noch die Backtests des Programms, und das wird im nächsten Abschnitt behandelt.
Backtests
Wir haben die Tests durchgeführt, und unten sehen Sie die kompilierte Visualisierung in einem einzigen Graphics Interchange Format (GIF) Bitmap-Bildformat.
Schlussfolgerung
Abschließend haben wir unser Programm in MQL5 erheblich verbessert, indem wir die Beschränkungen bei mehrzeiligen Eingaben durch eine robuste Textdarstellung überwunden, eine dynamische Seitenleiste für eine dauerhafte Chat-Navigation mit sicherer Verschlüsselung durch CRYPT_AES256 und der Komprimierung mit „CRYPT_ARCH_ZIP“ hinzugefügt und erste Handelssignale durch die Integration von Chart-Daten erzeugt haben. Dieses System ermöglicht uns eine nahtlose Interaktion mit KI-gesteuerten Markteinblicken, wobei der Gesprächskontext über mehrere Sitzungen hinweg mit intuitiven Steuerelementen aufrechterhalten wird, die alle durch eine visuell gebrandete Nutzeroberfläche mit zwei Bildlaufleisten verbessert werden. In den nächsten Versionen werden wir die KI-gesteuerte Signalerzeugung weiter verfeinern und die automatische Handelsausführung erforschen, um die Fähigkeiten unseres Handelsassistenten zu verbessern. Bleiben Sie dran.
Anlagen
|S/N
|Name
|Typ
|Beschreibung
|1
|AI_JSON_FILE.mqh
|JSON-Klassenbibliothek
|Klasse zur Handhabung der JSON-Serialisierung und -Deserialisierung
|2
|AI_CREATE_OBJECTS_FNS.mqh
|Bibliothek der Objektfunktionen
|Funktionen zur Erstellung von Visualisierungsobjekten wie Beschriftungen und Schaltflächen
|3
|AI_ChatGPT_EA_Part_4.mq5
|Expert Advisor
|Haupt-Expertenratgeber für die KI-Integration
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/en/articles/19782
Warnung: Alle Rechte sind von MetaQuotes Ltd. vorbehalten. Kopieren oder Vervielfältigen untersagt.
Dieser Artikel wurde von einem Nutzer der Website verfasst und gibt dessen persönliche Meinung wieder. MetaQuotes Ltd übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der dargestellten Informationen oder für Folgen, die sich aus der Anwendung der beschriebenen Lösungen, Strategien oder Empfehlungen ergeben.
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.