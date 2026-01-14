MetaTrader 5 / Handelssysteme
English 日本語
preview
Aufbau von KI-gestützten Handelssystemen in MQL5 (Teil 4): Überwindung mehrzeiliger Eingaben, Sicherstellung der Chat-Persistenz und Generierung von Signalen

Aufbau von KI-gestützten Handelssystemen in MQL5 (Teil 4): Überwindung mehrzeiliger Eingaben, Sicherstellung der Chat-Persistenz und Generierung von Signalen

MetaTrader 5Handelssysteme |
59 0
Allan Munene Mutiiria
Allan Munene Mutiiria

Einführung

In unserem vorherigen Artikel (Teil 3) haben wir das in ChatGPT integrierte Programm in MetaQuotes Language 5 (MQL5) mit einer scrollbaren, einzelchatorientierten Nutzeroberfläche erweitert. Wir haben Zeitstempel, dynamisches Scrollen und einen Gesprächsverlauf mit mehreren Umdrehungen hinzugefügt, um eine nahtlose KI-Interaktion im MetaTrader 5 zu ermöglichen. In Teil 4 überwinden wir die Einschränkungen bei mehrzeiligen Eingaben durch eine verfeinerte Textdarstellung. Wir fügen eine Seitenleiste für die Navigation in persistenten Chatverläufen hinzu, die mit Advanced Encryption Standard (AES256) Verschlüsselung und ZIP Kompression gespeichert werden. Wir generieren auch erste Handelssignale durch die Integration von Chart-Daten, um KI-gesteuerte Markteinblicke zu ermöglichen. Wir werden die folgenden Themen behandeln:

  1. Verstehen der Handhabung mehrzeiliger Eingaben, der Chat-Persistenz und der Erzeugung von Handelssignalen
  2. Implementation in MQL5
  3. Backtests
  4. Schlussfolgerung

Am Ende haben Sie einen MQL5-KI-Handelsassistenten mit verbesserter Nutzerfreundlichkeit und kontextabhängigen Funktionen, der sofort angepasst werden kann – beginnen wir!


Verstehen der Handhabung von mehrzeiligen Eingaben, der Persistenz von Sidebar-Chats und der Erzeugung von Handelssignalen

Die Verarbeitung mehrzeiliger Eingaben in KI-Handelssystemen ist unerlässlich, damit wir detaillierte Aufforderungen oder Daten eingeben können, z. B. mehrzeilige Marktbeschreibungen oder Codefragmente. So wird sichergestellt, dass die KI komplexe Abfragen ohne Abbruch verarbeiten kann, was für präzise Antworten auf dynamischen Märkten entscheidend ist, wo einzeilige Eingaben den Kontext einschränken können. Die Chat-Persistenz schafft einen Mehrwert, indem sie den Gesprächsverlauf über mehrere Sitzungen hinweg speichert und es uns ermöglicht, auf früheren KI-Erkenntnissen aufzubauen, ohne Informationen zu wiederholen, während die Generierung von Handelssignalen KI nutzt, um Marktdaten zu analysieren und umsetzbare Kauf- oder Verkaufsempfehlungen zu erstellen, was die manuelle Analyse reduziert und uns hilft, schneller auf Gelegenheiten wie Trendumkehrungen zu reagieren. Gemeinsam schaffen diese Funktionen ein robusteres System, das die Nutzererfahrung durch die Beibehaltung des Kontexts und die Integration von KI in Echtzeit-Handelsentscheidungen verbessert, um Fehler zu minimieren und die Rentabilität zu steigern.

Unser Plan ist es, das KI-Programm zu verbessern, indem wir eine fortgeschrittene Textverarbeitung implementieren, um mehrzeilige Eingaben zu verarbeiten, da die derzeitige Logik uns eine nahtlose Eingabe von maximal 63 Zeichen erlaubt, was uns auf einfache Aufforderungen beschränkt. Wir werden diesen Kontext also erweitern, damit wir bei Bedarf so viele Zeilen wie möglich eingeben können, denn in manchen Fällen müssen wir vielleicht noch detaillierter sein, wenn wir die KI auffordern, uns Handelssignale zu geben. Wir werden auch sichere Speichermechanismen für die Chat-Persistenz einbauen, um ein einfaches Abrufen und Navigieren in vergangenen Unterhaltungen zu ermöglichen, damit wir uns nicht ständig wiederholen müssen, wenn wir etwas nachschlagen wollen. Aus Sicherheitsgründen verwenden wir das Modell Advanced Encryption Standard (AES), um die Chats zu verschlüsseln. Wir haben uns für dieses Modell entschieden, weil es so einfach zu handhaben ist, aber Sie können auch ein anderes Modell Ihrer Wahl verwenden. Wir werden nicht tief in die Schutzlogik eindringen, aber wir haben ein Bild zusammengestellt, um zu zeigen, wie es funktioniert (siehe unten).

AES 256 ARBEITSABLAUF

Die Idee dahinter ist, dass wir manchmal eine Unterhaltung führen wollen, die ein bestimmtes Chart wie XAUUSD analysiert, und wir können eine weitere Unterhaltung über GBPUSD beginnen. Es kann vorkommen, dass wir auf diese Konversation Bezug nehmen müssen, z. B. um frühere Antworten zu überprüfen, Korrekturen vorzunehmen oder eine weitere Aufforderung zu geben. Anstatt die gesamte Konversation zu wiederholen, können Sie einfach auf den gespeicherten Verlauf verweisen.

Damit dies alles Sinn macht und Fortschritte zu sehen sind, werden wir Funktionen zum Abrufen und Integrieren von Chart-Daten hinzufügen, um erste Handelssignale auf der Grundlage von KI-Analysen zu generieren. Dazu müssen wir die Nutzeroberfläche neu definieren, um sie mit Icons und einer seitlichen Navigationsleiste zu versehen. Wir werden eine Schnittstelle mit intuitiven Navigationselementen für die Verwaltung von Chats und die Anzeige von Signalen entwerfen, um sicherzustellen, dass das System nutzerfreundlich und effizient für uns ist, um KI in unseren Strategien zu nutzen. Schauen Sie sich unten an, was wir erreichen werden.

VERFEINERTER UI PLAN


Implementation in MQL5

Um das aktualisierte Programm in MQL5 zu implementieren, werden wir zunächst den Code modularisieren, sodass wir Dateien, die wir nicht aktiv benötigen, von denen trennen können, die wir benötigen. Wir hatten schon früher gesagt, dass wir die Datei JSON abtrennen würden, und jetzt ist es so weit. Wir werden auch eine zusätzliche Funktion für die Behandlung von Bitmap-Dateien definieren und diese ebenfalls trennen und einbinden. Dies wird die Verwaltung erleichtern.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                         AI ChatGPT EA Part 4.mq5 |
//|                           Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria. |
//|                                   https://t.me/Forex_Algo_Trader |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria."
#property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader"
#property version "1.00"
#property strict
#property icon "1. Forex Algo-Trader.ico"

#include "AI JSON FILE.mqh"                        //--- Include JSON parsing library
#include "AI CREATE OBJECTS FNS.mqh"               //--- Include object creation functions

Wie Sie sehen können, erstellen wir die Dateien als Includes und binden sie mit der Anweisung #include in unser Programm ein. Der Einfachheit halber haben wir sie in unseren Basisordner verschoben, in dem sich das Programm befindet, weshalb wir das Modell der doppelten Anführungszeichen verwendet haben. Wenn sie sich in einem anderen Ordner befinden, müssen Sie die Anführungszeichen durch spitze Klammern („<“) ersetzen und den Pfad korrekt angeben. Siehe unten.

VERZEICHNIS DER ENTHALTENEN DATEIEN

Wir haben nur die Codesegmente verschoben. Wir brauchen eine Funktion für die Handhabung der Bitmap-Etiketten, also brauchen wir eine Funktion dafür.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Creates a bitmap label object                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool createBitmapLabel(string objName, int xDistance, int yDistance, int xSize, int ySize,
                       string bitmapPath, color clr, ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER) {
   ResetLastError();                                          //--- Reset error code
   if (!ObjectCreate(0, objName, OBJ_BITMAP_LABEL, 0, 0, 0)) { //--- Create bitmap label
      Print(__FUNCTION__, ": failed to create bitmap label! Error code = ", GetLastError()); //--- Log failure
      return false;                                            //--- Return failure
   }
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XDISTANCE, xDistance); //--- Set x distance
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YDISTANCE, yDistance); //--- Set y distance
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XSIZE, xSize);         //--- Set width
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YSIZE, ySize);         //--- Set height
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_CORNER, corner);       //--- Set corner
   ObjectSetString(0, objName, OBJPROP_BMPFILE, bitmapPath);   //--- Set bitmap path
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_COLOR, clr);           //--- Set color
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BACK, false);          //--- Set to foreground
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_STATE, false);         //--- Disable state
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTABLE, false);    //--- Disable selectability
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTED, false);      //--- Disable selection
   return true;                                                //--- Return success
}

Wir implementieren eine Funktion zur Erstellung von Bitmap-Labels, die die Anzeige von skalierten Icons und Bildern in der Nutzeroberfläche ermöglicht, wie Sie in der Beschreibung gesehen haben. In der Funktion „createBitmapLabel“ verwenden wir die Funktion ObjectCreate, um ein Bitmap-Label (OBJ_BITMAP_LABEL) mit den angegebenen Koordinaten („xDistance“, „yDistance“), der Größe („xSize“, „ySize“), Bitmap-Pfad, Farbe und Eckausrichtung (standardmäßig CORNER_LEFT_UPPER) zu erzeugen, Eigenschaften wie „OBJPROP_BMPFILE“ für das Bild zu setzen und sicherzustellen, dass es nicht auswählbar und im Vordergrund mit ObjectSetInteger ist, und alle Fehler mit Print zu protokollieren, wenn die Erstellung fehlschlägt. Im Allgemeinen handelt es sich hier um die vollständige Implementierung dieser Datei zur Objekterstellung.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                        AI CREATE OBJECTS FNS.mqh |
//|                           Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria. |
//|                                   https://t.me/Forex_Algo_Trader |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria."
#property link      "https://t.me/Forex_Algo_Trader"

//+------------------------------------------------------------------+
//| Creates a rectangle label object                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool createRecLabel(string objName, int xDistance, int yDistance, int xSize, int ySize,
                    color bgColor, int borderWidth, color borderColor = clrNONE,
                    ENUM_BORDER_TYPE borderType = BORDER_FLAT,
                    ENUM_LINE_STYLE borderStyle = STYLE_SOLID,
                    ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER) {   //--- Create rectangle label
   ResetLastError();                                                 //--- Reset previous errors
   if (!ObjectCreate(0, objName, OBJ_RECTANGLE_LABEL, 0, 0, 0)) {    //--- Attempt creation
      Print(__FUNCTION__, ": failed to create rec label! Error code = ", _LastError); //--- Print error
      return (false);                                                //--- Return failure
   }
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XDISTANCE, xDistance); //--- Set x distance
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YDISTANCE, yDistance); //--- Set y distance
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XSIZE, xSize);         //--- Set width
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YSIZE, ySize);         //--- Set height
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_CORNER, corner);       //--- Set corner
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BGCOLOR, bgColor);     //--- Set background color
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BORDER_TYPE, borderType); //--- Set border type
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_STYLE, borderStyle); //--- Set border style
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_WIDTH, borderWidth); //--- Set border width
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_COLOR, borderColor); //--- Set border color
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BACK, false);        //--- Not background
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_STATE, false);       //--- Not pressed
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTABLE, false);  //--- Not selectable
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTED, false);    //--- Not selected
   ChartRedraw(0);                                           //--- Redraw chart
   return (true);                                            //--- Success
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Creates a button object                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool createButton(string objName, int xDistance, int yDistance, int xSize, int ySize,
                  string text = "", color textColor = clrBlack, int fontSize = 12,
                  color bgColor = clrNONE, color borderColor = clrNONE,
                  string font = "Arial Rounded MT Bold",
                  ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER, bool isBack = false) { //--- Create button
   ResetLastError();                                         //--- Reset errors
   if (!ObjectCreate(0, objName, OBJ_BUTTON, 0, 0, 0)) {     //--- Attempt creation
      Print(__FUNCTION__, ": failed to create the button! Error code = ", _LastError); //--- Print error
      return (false);                                        //--- Failure
   }
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XDISTANCE, xDistance); //--- Set x distance
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YDISTANCE, yDistance); //--- Set y distance
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XSIZE, xSize);       //--- Set width
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YSIZE, ySize);       //--- Set height
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_CORNER, corner);     //--- Set corner
   ObjectSetString(0, objName, OBJPROP_TEXT, text);          //--- Set text
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_COLOR, textColor);   //--- Set text color
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_FONTSIZE, fontSize); //--- Set font size
   ObjectSetString(0, objName, OBJPROP_FONT, font);          //--- Set font
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BGCOLOR, bgColor);   //--- Set background
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BORDER_COLOR, borderColor); //--- Set border color
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BACK, isBack);       //--- Set back
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_STATE, false);       //--- Not pressed
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTABLE, false);  //--- Not selectable
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTED, false);    //--- Not selected
   ChartRedraw(0);                                           //--- Redraw
   return (true);                                            //--- Success
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Creates an edit field object                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool createEdit(string objName, int xDistance, int yDistance, int xSize, int ySize,
                string text = "", color textColor = clrBlack, int fontSize = 12,
                color bgColor = clrNONE, color borderColor = clrNONE,
                string font = "Arial Rounded MT Bold",
                ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER,
                int align = ALIGN_LEFT, bool readOnly = false) {  //--- Create edit
   ResetLastError();                                         //--- Reset errors
   if (!ObjectCreate(0, objName, OBJ_EDIT, 0, 0, 0)) {      //--- Attempt creation
      Print(__FUNCTION__, ": failed to create the edit! Error code = ", _LastError); //--- Print error
      return (false);                                        //--- Failure
   }
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XDISTANCE, xDistance); //--- Set x distance
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YDISTANCE, yDistance); //--- Set y distance
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XSIZE, xSize);       //--- Set width
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YSIZE, ySize);       //--- Set height
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_CORNER, corner);     //--- Set corner
   ObjectSetString(0, objName, OBJPROP_TEXT, text);          //--- Set text
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_COLOR, textColor);   //--- Set text color
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_FONTSIZE, fontSize); //--- Set font size
   ObjectSetString(0, objName, OBJPROP_FONT, font);          //--- Set font
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BGCOLOR, bgColor);   //--- Set background
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BORDER_COLOR, borderColor); //--- Set border color
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_ALIGN, align);       //--- Set alignment
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_READONLY, readOnly); //--- Set read-only
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BACK, false);        //--- Not back
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_STATE, false);       //--- Not active
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTABLE, false);  //--- Not selectable
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTED, false);    //--- Not selected
   ChartRedraw(0);                                           //--- Redraw
   return (true);                                            //--- Success
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Creates a text label object                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool createLabel(string objName, int xDistance, int yDistance,
                 string text, color textColor = clrBlack, int fontSize = 12,
                 string font = "Arial Rounded MT Bold",
                 ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER,
                 ENUM_ANCHOR_POINT anchor = ANCHOR_LEFT_UPPER) {   //--- Create label
   ResetLastError();                                         //--- Reset errors
   if (!ObjectCreate(0, objName, OBJ_LABEL, 0, 0, 0)) {     //--- Attempt creation
      Print(__FUNCTION__, ": failed to create the label! Error code = ", _LastError); //--- Print error
      return (false);                                        //--- Failure
   }
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XDISTANCE, xDistance); //--- Set x distance
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YDISTANCE, yDistance); //--- Set y distance
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_CORNER, corner);     //--- Set corner
   ObjectSetString(0, objName, OBJPROP_TEXT, text);          //--- Set text
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_COLOR, textColor);   //--- Set color
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_FONTSIZE, fontSize); //--- Set font size
   ObjectSetString(0, objName, OBJPROP_FONT, font);          //--- Set font
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BACK, false);        //--- Not back
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_STATE, false);       //--- Not active
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTABLE, false);  //--- Not selectable
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTED, false);    //--- Not selected
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_ANCHOR, anchor);     //--- Set anchor
   ChartRedraw(0);                                           //--- Redraw
   return (true);                                            //--- Success
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Creates a bitmap label object                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool createBitmapLabel(string objName, int xDistance, int yDistance, int xSize, int ySize,
                       string bitmapPath, color clr, ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER) {
   ResetLastError();                                          //--- Reset error code
   if (!ObjectCreate(0, objName, OBJ_BITMAP_LABEL, 0, 0, 0)) { //--- Create bitmap label
      Print(__FUNCTION__, ": failed to create bitmap label! Error code = ", GetLastError()); //--- Log failure
      return false;                                            //--- Return failure
   }
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XDISTANCE, xDistance); //--- Set x distance
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YDISTANCE, yDistance); //--- Set y distance
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XSIZE, xSize);         //--- Set width
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YSIZE, ySize);         //--- Set height
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_CORNER, corner);       //--- Set corner
   ObjectSetString(0, objName, OBJPROP_BMPFILE, bitmapPath);   //--- Set bitmap path
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_COLOR, clr);           //--- Set color
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BACK, false);          //--- Set to foreground
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_STATE, false);         //--- Disable state
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTABLE, false);    //--- Disable selectability
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTED, false);      //--- Disable selection
   return true;                                                //--- Return success
}

Die gleiche Implementierung wird in JSON verwendet, mit einem einfachen Upgrade, um die Konvertierung von Integer- und Double-Strings zu handhaben. Als Nächstes müssen wir die Definition verbessern und die Bildsymbole als Bitmap-Dateien importieren. Sie müssen sich keine Gedanken über ihre Größe machen, da wir sie der Einfachheit halber in der Größe anpassen werden. Der Einfachheit halber werden wir die Bilder in das Basisverzeichnis legen, damit wir uns nicht um ihre Pfade kümmern müssen. Es ist wichtig, die Formate zu kennen, da wir nur mit Bitmaps arbeiten können. Schauen Sie unten in unserem Fall nach.

BITMAP-DATEIEN

Wenn Sie mit den Dateien fertig sind, müssen wir sie einfügen, damit wir sie verwenden können. Wir werden sie als Ressourcen erstellen, sodass sie im endgültigen Programm zur Verfügung stehen, sodass der Nutzer nach der Kompilierung nicht immer über die Dateien verfügen muss. Hier ist der Ansatz, mit dem wir das erreichen.

#resource "AI MQL5.bmp"
#define resourceImg "::AI MQL5.bmp"                //--- Define main image resource
#resource "AI LOGO.bmp"
#define resourceImgLogo "::AI LOGO.bmp"            //--- Define logo image resource
#resource "AI NEW CHAT.bmp"
#define resourceNewChat "::AI NEW CHAT.bmp"        //--- Define new chat icon resource
#resource "AI CLEAR.bmp"
#define resourceClear "::AI CLEAR.bmp"             //--- Define clear icon resource
#resource "AI HISTORY.bmp"
#define resourceHistory "::AI HISTORY.bmp"         //--- Define history icon resource

Mit der Direktive #resource binden wir fünf Bitmap-Dateien ein: „AI MQL5.bmp“, „AI LOGO.bmp“, „AI NEW CHAT.bmp“, „AI CLEAR.bmp“, und „AI HISTORY.bmp“, und weisen Sie sie den Konstanten „resourceImg“, „resourceImgLogo“, „resourceNewChat“, „resourceClear“ und „resourceHistory“ mit der Anweisung #define zu, um eine konsistente Referenzierung im gesamten Programm zu gewährleisten. Dies ermöglicht die Integration unserer nutzerdefinierten Symbole für das Hauptlogo des Dashboards, das Logo der Seitenleiste und die Aktionsschaltflächen, wodurch die Ästhetik und die Nutzerfreundlichkeit der Schnittstelle verbessert werden. Außerdem müssen wir weitere Eingaben und globale Variablen hinzufügen, um die neuen Dashboard-Elemente zu verarbeiten.

#define P_SCROLL_LEADER "ChatGPT_P_Scroll_Leader"  //--- Define prompt scrollbar leader name
#define P_SCROLL_UP_REC "ChatGPT_P_Scroll_Up_Rec"  //--- Define prompt scroll up rectangle name
#define P_SCROLL_UP_LABEL "ChatGPT_P_Scroll_Up_Label" //--- Define prompt scroll up label name
#define P_SCROLL_DOWN_REC "ChatGPT_P_Scroll_Down_Rec" //--- Define prompt scroll down rectangle name
#define P_SCROLL_DOWN_LABEL "ChatGPT_P_Scroll_Down_Label" //--- Define prompt scroll down label name
#define P_SCROLL_SLIDER "ChatGPT_P_Scroll_Slider"  //--- Define prompt scrollbar slider name

input string OpenAI_Model = "gpt-4o";              // OpenAI model for API requests

input int MaxChartBars = 10;                       // Maximum recent bars to fetch details

string conversationHistory = "";                    //--- Store conversation history
string currentPrompt = "";                         //--- Store current user prompt
int logFileHandle = INVALID_HANDLE;                //--- Store log file handle
bool button_hover = false;                         //--- Track submit button hover state
color button_original_bg = clrRoyalBlue;           //--- Set submit button background color
color button_darker_bg;                            //--- Store submit button darker background
bool clear_hover = false;                          //--- Track clear button hover state
bool new_chat_hover = false;                       //--- Track new chat button hover state
color clear_original_bg = clrLightCoral;           //--- Set clear button background color
color clear_darker_bg;                             //--- Store clear button darker background
color new_chat_original_bg = clrLightBlue;         //--- Set new chat button background color
color new_chat_darker_bg;                          //--- Store new chat button darker background
color chart_button_bg = clrLightGreen;             //--- Set chart button background color
color chart_button_darker_bg;                      //--- Store chart button darker background
bool chart_hover = false;                          //--- Track chart button hover state
bool close_hover = false;                          //--- Track close button hover state
color close_original_bg = clrLightGray;            //--- Set close button background color
color close_darker_bg;                             //--- Store close button darker background
int g_sidebarWidth = 150;                         //--- Set sidebar width
int g_dashboardX = 10;                            //--- Set dashboard x position
int g_mainContentX = g_dashboardX + g_sidebarWidth; //--- Calculate main content x position
int g_mainY = 30;                                 //--- Set main content y position
int g_mainWidth = 550;                            //--- Set main content width
int g_dashboardWidth = g_sidebarWidth + g_mainWidth; //--- Calculate total dashboard width
int g_mainHeight = 0;                             //--- Store calculated main height
int g_padding = 10;                               //--- Set general padding
int g_sidePadding = 6;                            //--- Set side padding
int g_textPadding = 10;                           //--- Set text padding
int g_headerHeight = 40;                          //--- Set header height
int g_displayHeight = 280;                        //--- Set display height
int g_footerHeight = 180;                         //--- Set footer height
int g_promptHeight = 130;                         //--- Set prompt area height
int g_margin = 5;                                 //--- Set margin
int g_buttonHeight = 36;                          //--- Set button height
int g_editHeight = 25;                            //--- Set edit field height
int g_lineSpacing = 2;                            //--- Set line spacing
int g_editW = 0;                                  //--- Store edit field width
bool scroll_visible = false;                       //--- Track main scrollbar visibility
bool mouse_in_display = false;                    //--- Track mouse in main display area
int scroll_pos = 0;                               //--- Store main scroll position
int prev_scroll_pos = -1;                         //--- Store previous main scroll position
int slider_height = 20;                           //--- Set main slider height
bool movingStateSlider = false;                   //--- Track main slider drag state
int mlbDownX_Slider = 0;                          //--- Store main slider mouse x position
int mlbDownY_Slider = 0;                          //--- Store main slider mouse y position
int mlbDown_YD_Slider = 0;                        //--- Store main slider y distance
int g_total_height = 0;                           //--- Store total main display height
int g_visible_height = 0;                         //--- Store visible main display height
bool p_scroll_visible = false;                    //--- Track prompt scrollbar visibility
bool mouse_in_prompt = false;                     //--- Track mouse in prompt area
int p_scroll_pos = 0;                             //--- Store prompt scroll position
int p_slider_height = 20;                         //--- Set prompt slider height
bool p_movingStateSlider = false;                 //--- Track prompt slider drag state
int p_mlbDownX_Slider = 0;                        //--- Store prompt slider mouse x position
int p_mlbDownY_Slider = 0;                        //--- Store prompt slider mouse y position
int p_mlbDown_YD_Slider = 0;                      //--- Store prompt slider y distance
int p_total_height = 0;                           //--- Store total prompt height
int p_visible_height = 0;                         //--- Store visible prompt height
color g_promptBg = clrOldLace;                    //--- Set prompt background color
string g_scaled_image_resource = "";               //--- Store scaled main image resource
string g_scaled_sidebar_resource = "";            //--- Store scaled sidebar image resource
string g_scaled_newchat_resource = "";            //--- Store scaled new chat icon resource
string g_scaled_clear_resource = "";              //--- Store scaled clear icon resource
string g_scaled_history_resource = "";            //--- Store scaled history icon resource
bool dashboard_visible = true;                     //--- Track dashboard visibility
string dashboardObjects[20];                      //--- Store dashboard object names
int objCount = 0;                                 //--- Track number of dashboard objects

Hier fügen wir zunächst die neuen Rollbalken-Definitionen ein und ändern dann das KI-Modell in ein fortgeschrittenes Modell (gpt-4o), da wir komplexere Daten verarbeiten und bessere Antworten erhalten müssen, da wir es mit sensiblen Daten wie Handelssignalen zu tun haben werden. Sie können jedoch ein beliebiges Modell Ihrer Wahl haben. Wir fügen auch einige weitere globale Variablen hinzu, um die Handhabung der neuen Logik, die wir einbauen werden, zu erleichtern. Wir haben der Klarheit halber Kommentare hinzugefügt. Wir können nun mit der Implementierung beginnen. Zunächst werden wir einige Hilfsfunktionen definieren, um die Skalierung der Bilder zu unterstützen.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Scale Image Using Bicubic Interpolation                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void ScaleImage(uint &pixels[], int original_width, int original_height, int new_width, int new_height) {
   uint scaled_pixels[];                          //--- Declare array for scaled pixels
   ArrayResize(scaled_pixels, new_width * new_height); //--- Resize scaled pixel array
   for (int y = 0; y < new_height; y++) {        //--- Iterate through new height
      for (int x = 0; x < new_width; x++) {      //--- Iterate through new width
         double original_x = (double)x * original_width / new_width; //--- Calculate original x coordinate
         double original_y = (double)y * original_height / new_height; //--- Calculate original y coordinate
         uint pixel = BicubicInterpolate(pixels, original_width, original_height, original_x, original_y); //--- Interpolate pixel color
         scaled_pixels[y * new_width + x] = pixel; //--- Store interpolated pixel
      }
   }
   ArrayResize(pixels, new_width * new_height);   //--- Resize original pixel array
   ArrayCopy(pixels, scaled_pixels);              //--- Copy scaled pixels to original array
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Perform Bicubic Interpolation for a Pixel                        |
//+------------------------------------------------------------------+
uint BicubicInterpolate(uint &pixels[], int width, int height, double x, double y) {
   int x0 = (int)x;                               //--- Get integer x coordinate
   int y0 = (int)y;                               //--- Get integer y coordinate
   double fractional_x = x - x0;                  //--- Calculate fractional x
   double fractional_y = y - y0;                  //--- Calculate fractional y
   int x_indices[4], y_indices[4];                //--- Declare arrays for neighbor indices
   for (int i = -1; i <= 2; i++) {               //--- Iterate to set indices
      x_indices[i + 1] = MathMin(MathMax(x0 + i, 0), width - 1); //--- Clamp x indices
      y_indices[i + 1] = MathMin(MathMax(y0 + i, 0), height - 1); //--- Clamp y indices
   }
   uint neighborhood_pixels[16];                  //--- Declare array for 4x4 pixel neighborhood
   for (int j = 0; j < 4; j++) {                 //--- Iterate through y indices
      for (int i = 0; i < 4; i++) {              //--- Iterate through x indices
         neighborhood_pixels[j * 4 + i] = pixels[y_indices[j] * width + x_indices[i]]; //--- Store neighbor pixel
      }
   }
   uchar alpha_components[16], red_components[16], green_components[16], blue_components[16]; //--- Declare arrays for color components
   for (int i = 0; i < 16; i++) {                //--- Iterate through neighborhood pixels
      GetArgb(neighborhood_pixels[i], alpha_components[i], red_components[i], green_components[i], blue_components[i]); //--- Extract ARGB components
   }
   uchar alpha_out = (uchar)BicubicInterpolateComponent(alpha_components, fractional_x, fractional_y); //--- Interpolate alpha component
   uchar red_out = (uchar)BicubicInterpolateComponent(red_components, fractional_x, fractional_y); //--- Interpolate red component
   uchar green_out = (uchar)BicubicInterpolateComponent(green_components, fractional_x, fractional_y); //--- Interpolate green component
   uchar blue_out = (uchar)BicubicInterpolateComponent(blue_components, fractional_x, fractional_y); //--- Interpolate blue component
   return (alpha_out << 24) | (red_out << 16) | (green_out << 8) | blue_out; //--- Combine components into pixel color
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Perform Bicubic Interpolation for a Color Component              |
//+------------------------------------------------------------------+
double BicubicInterpolateComponent(uchar &components[], double fractional_x, double fractional_y) {
   double weights_x[4];                           //--- Declare x interpolation weights
   double t = fractional_x;                       //--- Set x fraction
   weights_x[0] = (-0.5 * t * t * t + t * t - 0.5 * t); //--- Calculate first x weight
   weights_x[1] = (1.5 * t * t * t - 2.5 * t * t + 1); //--- Calculate second x weight
   weights_x[2] = (-1.5 * t * t * t + 2 * t * t + 0.5 * t); //--- Calculate third x weight
   weights_x[3] = (0.5 * t * t * t - 0.5 * t * t); //--- Calculate fourth x weight
   double y_values[4];                            //--- Declare y interpolation values
   for (int j = 0; j < 4; j++) {                 //--- Iterate through rows
      y_values[j] = weights_x[0] * components[j * 4 + 0] + weights_x[1] * components[j * 4 + 1] +
                    weights_x[2] * components[j * 4 + 2] + weights_x[3] * components[j * 4 + 3]; //--- Calculate row value
   }
   double weights_y[4];                           //--- Declare y interpolation weights
   t = fractional_y;                              //--- Set y fraction
   weights_y[0] = (-0.5 * t * t * t + t * t - 0.5 * t); //--- Calculate first y weight
   weights_y[1] = (1.5 * t * t * t - 2.5 * t * t + 1); //--- Calculate second y weight
   weights_y[2] = (-1.5 * t * t * t + 2 * t * t + 0.5 * t); //--- Calculate third y weight
   weights_y[3] = (0.5 * t * t * t - 0.5 * t * t); //--- Calculate fourth y weight
   double result = weights_y[0] * y_values[0] + weights_y[1] * y_values[1] +
                   weights_y[2] * y_values[2] + weights_y[3] * y_values[3]; //--- Calculate final interpolated value
   return MathMax(0, MathMin(255, result));      //--- Clamp result to valid range
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Extract ARGB Components from a Pixel                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void GetArgb(uint pixel, uchar &alpha, uchar &red, uchar &green, uchar &blue) {
   alpha = (uchar)((pixel >> 24) & 0xFF);         //--- Extract alpha component
   red = (uchar)((pixel >> 16) & 0xFF);           //--- Extract red component
   green = (uchar)((pixel >> 8) & 0xFF);          //--- Extract green component
   blue = (uchar)(pixel & 0xFF);                  //--- Extract blue component
}

Hier implementieren wir Funktionen zur Bildskalierung, um ein hochwertiges visuelles Branding in der chatorientierten Nutzeroberfläche zu gewährleisten. Die Funktion „ScaleImage“ passt die Größe von Bildern an bestimmte UI-Elemente an, indem sie ein neues Pixel-Array „scaled_pixels“ erstellt, die Originalkoordinaten mit proportionalem Mapping berechnet und „BicubicInterpolate“ anwendet, um glatte Pixelfarben zu erzeugen, und dann das Ergebnis mit der Funktion ArrayCopy zurück in das Original-Array kopiert. Die Funktion „BicubicInterpolate“ verwendet eine 4x4-Pixel-Nachbarschaft, die über „GetArgb“ extrahiert wird, um die ARGB-Komponenten zu trennen, und wendet „BicubicInterpolateComponent“ mit kubischen Gewichtungsberechnungen an, um jeden Farbkanal zu interpolieren, was eine scharfe Darstellung für Icons und Logos in der Seitenleiste und im Dashboard gewährleistet. Wir müssen nun die Bildlaufleiste für der Prompt in einem ähnlichen Format bearbeiten, wie wir es mit der Bildlaufleistenlogik für die Antwortanzeige getan haben.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Create Prompt Scrollbar Elements                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void CreatePromptScrollbar() {
   int promptX = g_mainContentX + g_sidePadding;  //--- Calculate prompt x position
   int footerY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight + g_padding; //--- Calculate footer y position
   int promptY = footerY + g_margin;              //--- Calculate prompt y position
   int promptW = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding; //--- Calculate prompt width
   int scrollbar_x = promptX + promptW - 16;      //--- Calculate prompt scrollbar x position
   int scrollbar_y = promptY + 16;                //--- Set prompt scrollbar y position
   int scrollbar_width = 16;                      //--- Set prompt scrollbar width
   int scrollbar_height = g_promptHeight - 2 * 16; //--- Calculate prompt scrollbar height
   int button_size = 16;                          //--- Set prompt button size
   createRecLabel(P_SCROLL_LEADER, scrollbar_x, scrollbar_y, scrollbar_width, scrollbar_height, C'220,220,220', 1, clrGainsboro, BORDER_FLAT, STYLE_SOLID, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create prompt scrollbar leader rectangle
   createRecLabel(P_SCROLL_UP_REC, scrollbar_x, promptY, scrollbar_width, button_size, clrGainsboro, 1, clrGainsboro, BORDER_FLAT, STYLE_SOLID, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create prompt scroll up button rectangle
   createLabel(P_SCROLL_UP_LABEL, scrollbar_x + 2, promptY + -2, CharToString(0x35), clrDimGray, getFontSizeByDPI(10), "Webdings", CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create prompt scroll up arrow label
   createRecLabel(P_SCROLL_DOWN_REC, scrollbar_x, promptY + g_promptHeight - button_size, scrollbar_width, button_size, clrGainsboro, 1, clrGainsboro, BORDER_FLAT, STYLE_SOLID, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create prompt scroll down button rectangle
   createLabel(P_SCROLL_DOWN_LABEL, scrollbar_x + 2, promptY + g_promptHeight - button_size + -2, CharToString(0x36), clrDimGray, getFontSizeByDPI(10), "Webdings", CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create prompt scroll down arrow label
   p_slider_height = CalculatePromptSliderHeight(); //--- Calculate prompt slider height
   createRecLabel(P_SCROLL_SLIDER, scrollbar_x, promptY + g_promptHeight - button_size - p_slider_height, scrollbar_width, p_slider_height, clrSilver, 1, clrGainsboro, BORDER_FLAT, STYLE_SOLID, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create prompt scrollbar slider rectangle
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Delete Prompt Scrollbar Elements                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void DeletePromptScrollbar() {
   ObjectDelete(0, P_SCROLL_LEADER);              //--- Delete prompt scrollbar leader
   ObjectDelete(0, P_SCROLL_UP_REC);              //--- Delete prompt scroll up rectangle
   ObjectDelete(0, P_SCROLL_UP_LABEL);            //--- Delete prompt scroll up label
   ObjectDelete(0, P_SCROLL_DOWN_REC);            //--- Delete prompt scroll down rectangle
   ObjectDelete(0, P_SCROLL_DOWN_LABEL);          //--- Delete prompt scroll down label
   ObjectDelete(0, P_SCROLL_SLIDER);              //--- Delete prompt scrollbar slider
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate Prompt Scrollbar Slider Height                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculatePromptSliderHeight() {
   int scroll_area_height = g_promptHeight - 2 * 16; //--- Calculate prompt scroll area height
   int slider_min_height = 20;                    //--- Set minimum prompt slider height
   if (p_total_height <= p_visible_height) return scroll_area_height; //--- Return full height if no scroll needed
   double visible_ratio = (double)p_visible_height / p_total_height; //--- Calculate visible prompt height ratio
   int height = (int)MathFloor(scroll_area_height * visible_ratio); //--- Calculate proportional slider height
   return MathMax(slider_min_height, height);     //--- Return minimum or calculated height
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Update Prompt Scrollbar Slider Position                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void UpdatePromptSliderPosition() {
   int promptX = g_mainContentX + g_sidePadding;  //--- Calculate prompt x position
   int footerY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight + g_padding; //--- Calculate footer y position
   int promptY = footerY + g_margin;              //--- Calculate prompt y position
   int scrollbar_x = promptX + (g_mainWidth - 2 * g_sidePadding) - 16; //--- Calculate prompt scrollbar x position
   int scrollbar_y = promptY + 16;                //--- Set prompt scrollbar y position
   int scroll_area_height = g_promptHeight - 2 * 16; //--- Calculate prompt scroll area height
   int max_scroll = MathMax(0, p_total_height - p_visible_height); //--- Calculate maximum prompt scroll distance
   if (max_scroll <= 0) return;                   //--- Exit if no scrolling needed
   double scroll_ratio = (double)p_scroll_pos / max_scroll; //--- Calculate prompt scroll position ratio
   int scroll_area_y_max = scrollbar_y + scroll_area_height - p_slider_height; //--- Calculate maximum prompt slider y position
   int scroll_area_y_min = scrollbar_y;           //--- Set minimum prompt slider y position
   int new_y = scroll_area_y_min + (int)(scroll_ratio * (scroll_area_y_max - scroll_area_y_min)); //--- Calculate new prompt slider y position
   new_y = MathMax(scroll_area_y_min, MathMin(new_y, scroll_area_y_max)); //--- Clamp y position to valid range
   ObjectSetInteger(0, P_SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE, new_y); //--- Update prompt slider y position
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Update Prompt Scrollbar Button Colors                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void UpdatePromptButtonColors() {
   int max_scroll = MathMax(0, p_total_height - p_visible_height); //--- Calculate maximum prompt scroll distance
   if (p_scroll_pos == 0) {                       //--- Check if at top of prompt display
      ObjectSetInteger(0, P_SCROLL_UP_LABEL, OBJPROP_COLOR, clrSilver); //--- Set prompt scroll up label to disabled color
   } else {                                       //--- Not at top
      ObjectSetInteger(0, P_SCROLL_UP_LABEL, OBJPROP_COLOR, clrDimGray); //--- Set prompt scroll up label to active color
   }
   if (p_scroll_pos == max_scroll) {              //--- Check if at bottom of prompt display
      ObjectSetInteger(0, P_SCROLL_DOWN_LABEL, OBJPROP_COLOR, clrSilver); //--- Set prompt scroll down label to disabled color
   } else {                                       //--- Not at bottom
      ObjectSetInteger(0, P_SCROLL_DOWN_LABEL, OBJPROP_COLOR, clrDimGray); //--- Set prompt scroll down label to active color
   }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Scroll Up Prompt Display                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void PromptScrollUp() {
   if (p_scroll_pos > 0) {                        //--- Check if prompt scroll position allows scrolling up
      p_scroll_pos = MathMax(0, p_scroll_pos - 30); //--- Decrease prompt scroll position by 30
      UpdatePromptDisplay();                      //--- Update prompt display
      if (p_scroll_visible) {                     //--- Check if prompt scrollbar is visible
         UpdatePromptSliderPosition();            //--- Update prompt slider position
         UpdatePromptButtonColors();              //--- Update prompt scrollbar button colors
      }
   }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Scroll Down Prompt Display                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void PromptScrollDown() {
   int max_scroll = MathMax(0, p_total_height - p_visible_height); //--- Calculate maximum prompt scroll distance
   if (p_scroll_pos < max_scroll) {               //--- Check if prompt scroll position allows scrolling down
      p_scroll_pos = MathMin(max_scroll, p_scroll_pos + 30); //--- Increase prompt scroll position by 30
      UpdatePromptDisplay();                      //--- Update prompt display
      if (p_scroll_visible) {                     //--- Check if prompt scrollbar is visible
         UpdatePromptSliderPosition();            //--- Update prompt slider position
         UpdatePromptButtonColors();              //--- Update prompt scrollbar button colors
      }
   }
}

Wir implementieren einen scrollbaren Prompt-Bereich, um mehrzeilige Nutzereingaben effektiv zu verarbeiten, und beheben damit frühere Einschränkungen bei der Anzeige komplexer Prompts. Die Funktion „CreatePromptScrollbar“ erstellt eine Bildlaufleiste für den Prompt-Bereich, indem sie „createRecLabel“ verwendet, um die Rechtecke „P_SCROLL_LEADER“, „P_SCROLL_UP_REC“, „P_SCROLL_DOWN_REC“ und „P_SCROLL_SLIDER“ zu zeichnen. Die Rechtecke und „createLabel“ für „P_SCROLL_UP_LABEL“ und „P_SCROLL_DOWN_LABEL“ mit Webdings-Pfeilen gezeichnet, wobei die Positionen anhand von „g_mainContentX“, „g_sidePadding“ und „g_promptHeight“ berechnet werden.

Die Funktion „DeletePromptScrollbar“ entfernt diese Objekte mit ObjectDelete zur Bereinigung, während „CalculatePromptSliderHeight“ die „p_slider_height“ proportional zum sichtbaren Prompt-Bereich mit „p_visible_height“ und „p_total_height“ berechnet. Die Funktion „UpdatePromptSliderPosition“ passt die „P_SCROLL_SLIDER“-Position mit ObjectSetInteger basierend auf dem „p_scroll_pos“-Verhältnis an, und „UpdatePromptButtonColors“ schaltet die Farben von „P_SCROLL_UP_LABEL“ und „P_SCROLL_DOWN_LABEL“ zwischen „clrSilver“ und clrDimGray um, um die Scrollbarkeit anzuzeigen. Schließlich passen „PromptScrollUp“ und „PromptScrollDown“ „p_scroll_pos“ um 30 Pixel an, rufen „UpdatePromptDisplay“ auf und aktualisieren die Darstellung der Bildlaufleiste, wenn „p_scroll_visible“ wahr ist, was eine reibungslose Navigation bei mehrzeiligen Eingaben in der Schnittstelle ermöglicht.

Nachdem die Logik der Bildlaufleiste gehandhabt wurde, müssen wir den Prompt-Halter erstellen, in dem wir das Bearbeitungsfeld unterbringen wollen. Was das Bearbeitungsfeld betrifft, so stehen uns immer noch maximal 63 Zeichen zur Verfügung, aber wir können die Längenbeschränkung überwinden, indem wir die Abschnitte verketten. Deshalb brauchen wir mehr Platz. Auch hier besteht das Problem darin, dass die Eingaben nach Abschluss der Bearbeitung als Zeilen angehängt werden. Wir müssen ein intuitives Programm erstellen, damit es sich wie die Fortsetzung eines Absatzes anfühlt. Wir können dies tun, indem wir an den vorherigen Absatz anknüpfen. Das wirft jedoch ein anderes Problem auf, wenn wir neue Absätze haben wollen. Um dieses Problem zu lösen, haben wir uns überlegt, dass es einfach wäre, statt einer Befehlszeile „\n“ für eine neue Zeile oder „\newLine“ ein eindeutiges Element wie zwei Punkte „..“ zu verwenden, sodass wir, wenn eine Eingabe diese enthält, dies als Befehl für eine neue Zeile interpretieren. Das war nur eine willkürliche Kombination, die wir uns ausgedacht haben; Sie können sie natürlich nach Belieben ändern. Sie wissen schon. Wir brauchen also eine Logik, um das zu erreichen.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Split String on Delimiter                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
int SplitOnString(string inputText, string delim, string &result[]) {
   ArrayResize(result, 0);                        //--- Clear result array
   int pos = 0;                                   //--- Initialize starting position
   int delim_len = StringLen(delim);              //--- Get delimiter length
   while (true) {                                 //--- Loop until string is fully processed
      int found = StringFind(inputText, delim, pos); //--- Find delimiter position
      if (found == -1) {                          //--- Check if no more delimiters
         string part = StringSubstr(inputText, pos); //--- Extract remaining string
         if (StringLen(part) > 0 || ArraySize(result) > 0) { //--- Check if part is non-empty or array not empty
            int size = ArraySize(result);         //--- Get current array size
            ArrayResize(result, size + 1);        //--- Resize result array
            result[size] = part;                  //--- Add remaining part
         }
         break;                                  //--- Exit loop
      }
      string part = StringSubstr(inputText, pos, found - pos); //--- Extract part before delimiter
      int size = ArraySize(result);              //--- Get current array size
      ArrayResize(result, size + 1);             //--- Resize result array
      result[size] = part;                       //--- Add part to array
      pos = found + delim_len;                   //--- Update position past delimiter
   }
   return ArraySize(result);                     //--- Return number of parts
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Replace Exact Double Periods with Newline                        |
//+------------------------------------------------------------------+
string ReplaceExactDoublePeriods(string text) {
   string result = "";                            //--- Initialize result string
   int len = StringLen(text);                     //--- Get text length
   for (int i = 0; i < len; i++) {               //--- Iterate through characters
      if (i + 1 < len && StringGetCharacter(text, i) == '.' && StringGetCharacter(text, i + 1) == '.') { //--- Check for double period
         bool preceded = (i > 0 && StringGetCharacter(text, i - 1) == '.'); //--- Check if preceded by period
         bool followed = (i + 2 < len && StringGetCharacter(text, i + 2) == '.'); //--- Check if followed by period
         if (!preceded && !followed) {            //--- Confirm exact double period
            result += "\n";                       //--- Append newline
            i++;                                  //--- Skip next period
         } else {                                 //--- Not exact double period
            result += ".";                        //--- Append period
         }
      } else {                                    //--- Non-double period character
         result += StringSubstr(text, i, 1);      //--- Append character
      }
   }
   return result;                                //--- Return processed string
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Create Prompt Placeholder Label                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CreatePlaceholder() {
   if (ObjectFind(0, "ChatGPT_PromptPlaceholder") < 0 && StringLen(currentPrompt) == 0) { //--- Check if placeholder is needed
      int placeholderFontSize = 10;               //--- Set placeholder font size
      string placeholderFont = "Arial";            //--- Set placeholder font
      int lineHeight = TextGetHeight("A", placeholderFont, placeholderFontSize); //--- Calculate line height
      int footerY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight + g_padding; //--- Calculate footer y position
      int promptY = footerY + g_margin;           //--- Calculate prompt y position
      int editY = promptY + g_promptHeight - g_editHeight - 5; //--- Calculate edit field y position
      int editX = g_mainContentX + g_sidePadding + g_textPadding; //--- Calculate edit field x position
      int labelY = editY + (g_editHeight - lineHeight) / 2; //--- Calculate label y position
      createLabel("ChatGPT_PromptPlaceholder", editX + 2, labelY, "Type your prompt here...", clrGray, placeholderFontSize, placeholderFont, CORNER_LEFT_UPPER, ANCHOR_LEFT_UPPER); //--- Create placeholder label
      ChartRedraw();                              //--- Redraw chart to reflect changes
   }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Delete Prompt Placeholder Label                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void DeletePlaceholder() {
   if (ObjectFind(0, "ChatGPT_PromptPlaceholder") >= 0) { //--- Check if placeholder exists
      ObjectDelete(0, "ChatGPT_PromptPlaceholder"); //--- Delete placeholder label
      ChartRedraw();                              //--- Redraw chart to reflect changes
   }
}

Um die Handhabung von mehrzeiligen Eingaben zu verbessern, definieren wir die Funktion „SplitOnString“, die den Eingabetext mit Hilfe eines bestimmten Trennzeichens in ein Array aufteilt und StringFind und StringSubstr verwendet, um Segmente zu extrahieren und ArrayResize, um sie zu speichern, was ein präzises Parsen des Gesprächsverlaufs ermöglicht. Die Funktion „ReplaceExactDoublePeriods“ wandelt unsere doppelten Punkte mit StringGetCharacter in Zeilenumbrüche um und sorgt für eine genaue mehrzeilige Darstellung, indem sie exakte doppelte Punkte von anderen Sequenzen unterscheidet und frühere Darstellungsbeschränkungen beseitigt. Wir haben diese speziellen Zeichen gewählt, damit die Eingabe eines einzelnen Punktes oder einer Ellipse anders interpretiert wird.

Die Funktion „CreatePlaceholder“ fügt ein „ChatGPT_PromptPlaceholder“-Label mit „createLabel“ in den Prompt-Bereich ein, wenn „currentPrompt“ leer ist, wobei „TextGetHeight“ für die Ausrichtung verwendet wird, während „DeletePlaceholder“ ihn mit ObjectDelete entfernt, wenn Text eingegeben wird, um eine saubere und intuitive Prompt-Eingabe zu gewährleisten. Es ist eine gute Programmierpraxis, Ihren Code immer zu kompilieren und den Fortschritt zu testen, damit Sie nichts übersehen. Wir erstellen also das Dashboard und rufen unsere Funktionen auf, um die Hauptanzeige zu aktualisieren und den Prompt-Bereich hinzuzufügen. Wir werden den Haupthintergrundhalter so erweitern, dass er die linke Seitenleiste aufnimmt.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Create Dashboard Elements                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void CreateDashboard() {
   objCount = 0;                             //--- Reset object count
   g_mainHeight = g_headerHeight + 2 * g_padding + g_displayHeight + g_footerHeight; //--- Calculate main dashboard height
   int displayX = g_mainContentX + g_sidePadding; //--- Calculate display x position
   int displayY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding; //--- Calculate display y position
   int displayW = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding; //--- Calculate display width
   int footerY = displayY + g_displayHeight + g_padding; //--- Calculate footer y position
   int promptY = footerY + g_margin;         //--- Calculate prompt y position
   int buttonsY = promptY + g_promptHeight + g_margin; //--- Calculate buttons y position
   int buttonW = 140;                        //--- Set button width
   int chartX = g_mainContentX + g_sidePadding; //--- Calculate chart button x position
   int sendX = g_mainContentX + g_mainWidth - g_sidePadding - buttonW; //--- Calculate send button x position
   dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_MainContainer"; //--- Store main container object name
   createRecLabel("ChatGPT_MainContainer", g_mainContentX, g_mainY, g_mainWidth, g_mainHeight, clrWhite, 1, clrLightGray); //--- Create main container rectangle
   dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_HeaderBg"; //--- Store header background object name
   createRecLabel("ChatGPT_HeaderBg", g_mainContentX, g_mainY, g_mainWidth, g_headerHeight, clrWhiteSmoke, 0, clrNONE); //--- Create header background rectangle
   string logo_resource = (StringLen(g_scaled_image_resource) > 0) ? g_scaled_image_resource : resourceImg; //--- Select header logo resource
   dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_HeaderLogo"; //--- Store header logo object name
   createBitmapLabel("ChatGPT_HeaderLogo", g_mainContentX + g_sidePadding, g_mainY + (g_headerHeight - 40)/2, 104, 40, logo_resource, clrWhite, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create header logo
   string title = "ChatGPT AI EA";           //--- Set dashboard title
   string titleFont = "Arial Rounded MT Bold"; //--- Set title font
   int titleSize = 14;                       //--- Set title font size
   TextSetFont(titleFont, titleSize);        //--- Set title font
   uint titleWid, titleHei;                  //--- Declare title dimensions
   TextGetSize(title, titleWid, titleHei);   //--- Get title dimensions
   int titleY = g_mainY + (g_headerHeight - (int)titleHei) / 2 - 4; //--- Calculate title y position
   int titleX = g_mainContentX + g_sidePadding + 104 + 5; //--- Calculate title x position
   dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_TitleLabel"; //--- Store title label object name
   createLabel("ChatGPT_TitleLabel", titleX, titleY, title, clrDarkSlateGray, titleSize, titleFont, CORNER_LEFT_UPPER, ANCHOR_LEFT_UPPER); //--- Create title label
   string dateStr = TimeToString(TimeTradeServer(), TIME_MINUTES); //--- Get current server time
   string dateFont = "Arial";                //--- Set date font
   int dateSize = 12;                        //--- Set date font size
   TextSetFont(dateFont, dateSize);          //--- Set date font
   uint dateWid, dateHei;                    //--- Declare date dimensions
   TextGetSize(dateStr, dateWid, dateHei);   //--- Get date dimensions
   int dateX = g_mainContentX + g_mainWidth / 2 - (int)(dateWid / 2) + 20; //--- Calculate date x position
   int dateY = g_mainY + (g_headerHeight - (int)dateHei) / 2 - 4; //--- Calculate date y position
   dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_DateLabel"; //--- Store date label object name
   createLabel("ChatGPT_DateLabel", dateX, dateY, dateStr, clrSlateGray, dateSize, dateFont, CORNER_LEFT_UPPER, ANCHOR_LEFT_UPPER); //--- Create date label
   int closeWidth = 100;                     //--- Set close button width
   int closeX = g_mainContentX + g_mainWidth - closeWidth - g_sidePadding; //--- Calculate close button x position
   int closeY = g_mainY + 4;                 //--- Calculate close button y position
   dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_CloseButton"; //--- Store close button object name
   createButton("ChatGPT_CloseButton", closeX, closeY, closeWidth, g_headerHeight - 8, "Close", clrWhite, 11, close_original_bg, clrGray); //--- Create close button
   dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_ResponseBg"; //--- Store response background object name
   createRecLabel("ChatGPT_ResponseBg", displayX, displayY, displayW, g_displayHeight, clrWhite, 1, clrGainsboro, BORDER_FLAT, STYLE_SOLID); //--- Create response background rectangle
   dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_FooterBg"; //--- Store footer background object name
   createRecLabel("ChatGPT_FooterBg", g_mainContentX, footerY, g_mainWidth, g_footerHeight, clrGainsboro, 0, clrNONE); //--- Create footer background rectangle
   dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_PromptBg"; //--- Store prompt background object name
   createRecLabel("ChatGPT_PromptBg", displayX, promptY, displayW, g_promptHeight, g_promptBg, 1, g_promptBg, BORDER_FLAT, STYLE_SOLID); //--- Create prompt background rectangle
   int editY = promptY + g_promptHeight - g_editHeight - 5; //--- Calculate edit field y position
   int editX = displayX + g_textPadding;     //--- Calculate edit field x position
   g_editW = displayW - 2 * g_textPadding;   //--- Calculate edit field width
   dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_PromptEdit"; //--- Store prompt edit object name
   createEdit("ChatGPT_PromptEdit", editX, editY, g_editW, g_editHeight, "", clrBlack, 13, DarkenColor(g_promptBg,0.93), DarkenColor(g_promptBg,0.87),"Calibri"); //--- Create prompt edit field
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_PromptEdit", OBJPROP_BORDER_TYPE, BORDER_FLAT); //--- Set edit field border type
   dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_GetChartButton"; //--- Store chart button object name
   createButton("ChatGPT_GetChartButton", chartX, buttonsY, buttonW, g_buttonHeight, "Get Chart Data", clrWhite, 11, chart_button_bg, clrDarkGreen); //--- Create chart data button
   dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_SendPromptButton"; //--- Store send button object name
   createButton("ChatGPT_SendPromptButton", sendX, buttonsY, buttonW, g_buttonHeight, "Send Prompt", clrWhite, 11, button_original_bg, clrDarkBlue); //--- Create send prompt button
   ChartRedraw();                            //--- Redraw chart
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert Initialization Function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit() {
   button_darker_bg = DarkenColor(button_original_bg); //--- Set darker background for submit button
   clear_darker_bg = DarkenColor(clear_original_bg);  //--- Set darker background for clear button
   new_chat_darker_bg = DarkenColor(new_chat_original_bg); //--- Set darker background for new chat button
   chart_button_darker_bg = DarkenColor(chart_button_bg); //--- Set darker background for chart button
   close_darker_bg = DarkenColor(close_original_bg);  //--- Set darker background for close button
   logFileHandle = FileOpen(LogFileName, FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_TXT); //--- Open log file for reading and writing
   if (logFileHandle == INVALID_HANDLE) {             //--- Check if file opening failed
      Print("Failed to open log file: ", GetLastError()); //--- Log error
      return(INIT_FAILED);                            //--- Return initialization failure
   }
   FileSeek(logFileHandle, 0, SEEK_END);             //--- Move file pointer to end
   uint img_pixels[];                                //--- Declare array for main image pixels
   uint orig_width = 0, orig_height = 0;             //--- Initialize main image dimensions
   bool image_loaded = ResourceReadImage(resourceImg, img_pixels, orig_width, orig_height); //--- Load main image resource
   if (image_loaded && orig_width > 0 && orig_height > 0) { //--- Check if main image loaded successfully
      ScaleImage(img_pixels, (int)orig_width, (int)orig_height, 104, 40); //--- Scale main image to 104x40
      g_scaled_image_resource = "::ChatGPT_HeaderImageScaled"; //--- Set scaled main image resource name
      if (ResourceCreate(g_scaled_image_resource, img_pixels, 104, 40, 0, 0, 104, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)) { //--- Create scaled main image resource
         Print("Scaled image resource created successfully"); //--- Log success
      } else {                                       //--- Handle resource creation failure
         Print("Failed to create scaled image resource"); //--- Log error
      }
   } else {                                          //--- Handle main image load failure
      Print("Failed to load original image resource"); //--- Log error
   }
   uint img_pixels_logo[];                           //--- Declare array for logo image pixels
   uint orig_width_logo = 0, orig_height_logo = 0;   //--- Initialize logo image dimensions
   bool image_loaded_logo = ResourceReadImage(resourceImgLogo, img_pixels_logo, orig_width_logo, orig_height_logo); //--- Load logo image resource
   if (image_loaded_logo && orig_width_logo > 0 && orig_height_logo > 0) { //--- Check if logo image loaded successfully
      ScaleImage(img_pixels_logo, (int)orig_width_logo, (int)orig_height_logo, 81, 81); //--- Scale logo image to 81x81
      g_scaled_sidebar_resource = "::ChatGPT_SidebarImageScaled"; //--- Set scaled logo image resource name
      if (ResourceCreate(g_scaled_sidebar_resource, img_pixels_logo, 81, 81, 0, 0, 81, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)) { //--- Create scaled logo image resource
         Print("Scaled sidebar image resource created successfully"); //--- Log success
      } else {                                       //--- Handle resource creation failure
         Print("Failed to create scaled sidebar image resource"); //--- Log error
      }
   } else {                                          //--- Handle logo image load failure
      Print("Failed to load sidebar image resource"); //--- Log error
   }
   uint img_pixels_newchat[];                        //--- Declare array for new chat icon pixels
   uint orig_width_newchat = 0, orig_height_newchat = 0; //--- Initialize new chat icon dimensions
   bool image_loaded_newchat = ResourceReadImage(resourceNewChat, img_pixels_newchat, orig_width_newchat, orig_height_newchat); //--- Load new chat icon resource
   if (image_loaded_newchat && orig_width_newchat > 0 && orig_height_newchat > 0) { //--- Check if new chat icon loaded successfully
      ScaleImage(img_pixels_newchat, (int)orig_width_newchat, (int)orig_height_newchat, 30, 30); //--- Scale new chat icon to 30x30
      g_scaled_newchat_resource = "::ChatGPT_NewChatIconScaled"; //--- Set scaled new chat icon resource name
      if (ResourceCreate(g_scaled_newchat_resource, img_pixels_newchat, 30, 30, 0, 0, 30, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)) { //--- Create scaled new chat icon resource
         Print("Scaled new chat icon resource created successfully"); //--- Log success
      } else {                                       //--- Handle resource creation failure
         Print("Failed to create scaled new chat icon resource"); //--- Log error
      }
   } else {                                          //--- Handle new chat icon load failure
      Print("Failed to load new chat icon resource"); //--- Log error
   }
   uint img_pixels_clear[];                          //--- Declare array for clear icon pixels
   uint orig_width_clear = 0, orig_height_clear = 0; //--- Initialize clear icon dimensions
   bool image_loaded_clear = ResourceReadImage(resourceClear, img_pixels_clear, orig_width_clear, orig_height_clear); //--- Load clear icon resource
   if (image_loaded_clear && orig_width_clear > 0 && orig_height_clear > 0) { //--- Check if clear icon loaded successfully
      ScaleImage(img_pixels_clear, (int)orig_width_clear, (int)orig_height_clear, 30, 30); //--- Scale clear icon to 30x30
      g_scaled_clear_resource = "::ChatGPT_ClearIconScaled"; //--- Set scaled clear icon resource name
      if (ResourceCreate(g_scaled_clear_resource, img_pixels_clear, 30, 30, 0, 0, 30, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)) { //--- Create scaled clear icon resource
         Print("Scaled clear icon resource created successfully"); //--- Log success
      } else {                                       //--- Handle resource creation failure
         Print("Failed to create scaled clear icon resource"); //--- Log error
      }
   } else {                                          //--- Handle clear icon load failure
      Print("Failed to load clear icon resource"); //--- Log error
   }
   uint img_pixels_history[];                        //--- Declare array for history icon pixels
   uint orig_width_history = 0, orig_height_history = 0; //--- Initialize history icon dimensions
   bool image_loaded_history = ResourceReadImage(resourceHistory, img_pixels_history, orig_width_history, orig_height_history); //--- Load history icon resource
   if (image_loaded_history && orig_width_history > 0 && orig_height_history > 0) { //--- Check if history icon loaded successfully
      ScaleImage(img_pixels_history, (int)orig_width_history, (int)orig_height_history, 30, 30); //--- Scale history icon to 30x30
      g_scaled_history_resource = "::ChatGPT_HistoryIconScaled"; //--- Set scaled history icon resource name
      if (ResourceCreate(g_scaled_history_resource, img_pixels_history, 30, 30, 0, 0, 30, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)) { //--- Create scaled history icon resource
         Print("Scaled history icon resource created successfully"); //--- Log success
      } else {                                       //--- Handle resource creation failure
         Print("Failed to create scaled history icon resource"); //--- Log error
      }
   } else {                                          //--- Handle history icon load failure
      Print("Failed to load history icon resource"); //--- Log error
   }
   g_mainHeight = g_headerHeight + 2 * g_padding + g_displayHeight + g_footerHeight; //--- Calculate main dashboard height
   createRecLabel("ChatGPT_DashboardBg", g_dashboardX, g_mainY, g_dashboardWidth, g_mainHeight, clrWhite, 1, clrLightGray); //--- Create dashboard background rectangle
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_DashboardBg", OBJPROP_ZORDER, 0); //--- Set dashboard background z-order
   createRecLabel("ChatGPT_SidebarBg", g_dashboardX+2, g_mainY+2, g_sidebarWidth - 2 - 1, g_mainHeight - 2 - 2, clrGainsboro, 1, clrNONE); //--- Create sidebar background rectangle
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_SidebarBg", OBJPROP_ZORDER, 0); //--- Set sidebar background z-order
   CreateDashboard();                                //--- Create dashboard elements
   UpdateResponseDisplay();                          //--- Update response display
   CreatePlaceholder();                              //--- Create prompt placeholder
   ChartSetInteger(0, CHART_EVENT_MOUSE_MOVE, true); //--- Enable mouse move events
   ChartSetInteger(0, CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL, true); //--- Enable mouse wheel events
   ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, true);     //--- Enable chart mouse scrolling
   return(INIT_SUCCEEDED);                           //--- Return initialization success
}

Wir beginnen mit der Erweiterung der Funktion „CreateDashboard“, die die Hauptoberfläche erstellt, indem sie die Layoutabmessungen mithilfe von „g_mainContentX“, „g_sidePadding“, „g_headerHeight“, „g_displayHeight“ und „g_footerHeight“ berechnet und Objekte wie „ChatGPT_MainContainer“ erstellt, wo wir die Breite erweitern, „ChatGPT_HeaderBg“ und „ChatGPT_FooterBg“ mit „createRecLabel“, ein skaliertes Header-Logo „ChatGPT_HeaderLogo“ mit „createBitmapLabel“ unter Verwendung von „g_scaled_image_resource“ oder „resourceImg“, einen Titel „ChatGPT_TitleLabel“ und einen Zeitstempel „ChatGPT_DateLabel“ mit „createLabel“ für ein klares Branding und einen klaren Kontext. Es fügt auch ein „ChatGPT_PromptEdit“ Feld mit „createEdit“, einen „ChatGPT_GetChartButton“ für die Integration von Marktdaten, einen „ChatGPT_SendPromptButton“ zum Senden von Prompts und eine „ChatGPT_CloseButton“ zum Ausblenden des Dashboards, wobei die Objektnamen in „dashboardObjects“ zur Verwaltung gespeichert werden.

In OnInit wird das Programm initialisiert, indem dunklere Schaltflächenfarben mit „DarkenColor“ einstellt wird, eine Protokolldatei „ChatGPT_EA_Log.txt“ mit FileOpen geöffnet wird, die Bitmap-Ressourcen („AI MQL5.bmp“, „AI LOGO.bmp“, „AI NEW CHAT.bmp“, „AI CLEAR.bmp“, „AI HISTORY.bmp“) mit „ScaleImage“ skaliert werden und ResourceCreate für eine konsistente Darstellung und die Einrichtung des Dashboards mit „CreateDashboard“, „UpdateResponseDisplay“ und „CreatePlaceholder“, wobei Mausereignisse mit ChartSetInteger aktiviert werden, um Interaktivität in der Zukunft zu gewährleisten. Nach dem Kompilieren erhalten wir folgendes Ergebnis:

AKTUALISIERTE ANZEIGE MIT DEM PROMPT-HALTER

Jetzt, da wir die aktualisierte Anzeige haben, müssen wir die Chart-Daten abrufen, auf dem Prompt-Display anzeigen und zur Analyse senden. Abgesehen davon müssen wir UTF-8 besser handhaben, da wir mit kritischen Daten arbeiten werden, und auch die Protokollierung verbessern, die später entfernt werden kann, damit wir genau sehen können, was wir tun, damit wir im Falle von Problemen diese lösen können. Beginnen wir mit der Funktion zur Aktualisierung unserer Prompt-Anzeige, die einen ähnlichen Ansatz wie die Antwortanzeige verfolgt.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Update Prompt Display                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void UpdatePromptDisplay() {
   int total = ObjectsTotal(0, 0, -1);       //--- Get total number of chart objects
   for (int j = total - 1; j >= 0; j--) {   //--- Iterate through objects in reverse
      string name = ObjectName(0, j, 0, -1); //--- Get object name
      if (StringFind(name, "ChatGPT_PromptLine_") == 0) { //--- Check if object is prompt line
         ObjectDelete(0, name);              //--- Delete prompt line object
      }
   }
   int promptX = g_mainContentX + g_sidePadding; //--- Calculate prompt x position
   int footerY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight + g_padding; //--- Calculate footer y position
   int promptY = footerY + g_margin;         //--- Calculate prompt y position
   int textX = promptX + g_textPadding;      //--- Calculate text x position
   int textY = promptY + g_textPadding;      //--- Calculate text y position
   int editY = promptY + g_promptHeight - g_editHeight - 5; //--- Calculate edit field y position
   int fullMaxWidth = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding - 2 * g_textPadding; //--- Calculate maximum text width
   int visibleHeight = editY - textY - g_textPadding - g_margin; //--- Calculate visible height
   if (currentPrompt == "") {                //--- Check if prompt is empty
      p_total_height = 0;                    //--- Set total prompt height to zero
      p_visible_height = visibleHeight;       //--- Set visible prompt height
      if (p_scroll_visible) {                //--- Check if prompt scrollbar is visible
         DeletePromptScrollbar();            //--- Delete prompt scrollbar
         p_scroll_visible = false;           //--- Set prompt scrollbar visibility to false
      }
      ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_PromptEdit", OBJPROP_XSIZE, g_editW); //--- Set edit field width
      ChartRedraw();                         //--- Redraw chart
      return;                                //--- Exit function
   }
   string font = "Arial";                    //--- Set font for prompt
   int fontSize = 10;                        //--- Set font size for prompt
   int lineHeight = TextGetHeight("A", font, fontSize); //--- Calculate line height
   int adjustedLineHeight = lineHeight + g_lineSpacing; //--- Adjust line height with spacing
   p_visible_height = visibleHeight;         //--- Set global visible prompt height
   string wrappedLines[];                    //--- Declare array for wrapped lines
   WrapText(currentPrompt, font, fontSize, fullMaxWidth, wrappedLines); //--- Wrap prompt text
   int totalLines = ArraySize(wrappedLines); //--- Get number of wrapped lines
   int totalHeight = totalLines * adjustedLineHeight; //--- Calculate total height
   bool need_scroll = totalHeight > visibleHeight; //--- Check if scrollbar is needed
   bool should_show_scrollbar = false;       //--- Initialize scrollbar visibility
   int reserved_width = 0;                   //--- Initialize reserved width for scrollbar
   if (ScrollbarMode != SCROLL_WHEEL_ONLY) { //--- Check if scrollbar mode allows display
      should_show_scrollbar = need_scroll && (ScrollbarMode == SCROLL_DYNAMIC_ALWAYS || (ScrollbarMode == SCROLL_DYNAMIC_HOVER && mouse_in_prompt)); //--- Determine if scrollbar should show
      if (should_show_scrollbar) {           //--- Check if scrollbar is visible
         reserved_width = 16;                //--- Reserve width for scrollbar
      }
   }
   if (reserved_width > 0) {                 //--- Check if scrollbar space reserved
      WrapText(currentPrompt, font, fontSize, fullMaxWidth - reserved_width, wrappedLines); //--- Re-wrap text with adjusted width
      totalLines = ArraySize(wrappedLines);  //--- Update number of wrapped lines
      totalHeight = totalLines * adjustedLineHeight; //--- Update total height
   }
   p_total_height = totalHeight;             //--- Set global total prompt height
   bool prev_p_scroll_visible = p_scroll_visible; //--- Store previous prompt scrollbar visibility
   p_scroll_visible = should_show_scrollbar; //--- Update prompt scrollbar visibility
   if (p_scroll_visible != prev_p_scroll_visible) { //--- Check if visibility changed
      if (p_scroll_visible) {                //--- Check if scrollbar should be shown
         CreatePromptScrollbar();            //--- Create prompt scrollbar
      } else {                               //--- Scrollbar not needed
         DeletePromptScrollbar();            //--- Delete prompt scrollbar
      }
   }
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_PromptEdit", OBJPROP_XSIZE, g_editW - reserved_width); //--- Adjust edit field width
   int max_scroll = MathMax(0, totalHeight - visibleHeight); //--- Calculate maximum scroll distance
   if (p_scroll_pos > max_scroll) p_scroll_pos = max_scroll; //--- Clamp prompt scroll position
   if (p_scroll_pos < 0) p_scroll_pos = 0;   //--- Ensure prompt scroll position is non-negative
   if (p_scroll_visible) {                   //--- Check if prompt scrollbar is visible
      p_slider_height = CalculatePromptSliderHeight(); //--- Calculate prompt slider height
      ObjectSetInteger(0, P_SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE, p_slider_height); //--- Update prompt slider size
      UpdatePromptSliderPosition();          //--- Update prompt slider position
      UpdatePromptButtonColors();            //--- Update prompt scrollbar button colors
   }
   int currentY = textY - p_scroll_pos;      //--- Calculate current y position
   int endY = textY + visibleHeight;         //--- Calculate end y position
   int startLineIndex = 0;                   //--- Initialize start line index
   int currentHeight = 0;                    //--- Initialize current height
   for (int line = 0; line < totalLines; line++) { //--- Iterate through lines
      if (currentHeight >= p_scroll_pos) {   //--- Check if line is in view
         startLineIndex = line;              //--- Set start line index
         currentY = textY + (currentHeight - p_scroll_pos); //--- Update current y position
         break;                              //--- Exit loop
      }
      currentHeight += adjustedLineHeight;   //--- Add line height
   }
   int numVisibleLines = 0;                  //--- Initialize visible lines count
   int visibleHeightUsed = 0;                //--- Initialize used visible height
   for (int line = startLineIndex; line < totalLines; line++) { //--- Iterate from start line
      if (visibleHeightUsed + adjustedLineHeight > visibleHeight) break; //--- Check if exceeds visible height
      visibleHeightUsed += adjustedLineHeight; //--- Add to used height
      numVisibleLines++;                     //--- Increment visible lines
   }
   int textX_pos = textX;                    //--- Set text x position
   int maxTextX = g_mainContentX + g_mainWidth - g_sidePadding - g_textPadding - reserved_width; //--- Calculate maximum text x position
   color textCol = clrBlack;                 //--- Set text color
   for (int li = 0; li < numVisibleLines; li++) { //--- Iterate through visible lines
      int lineIndex = startLineIndex + li;   //--- Calculate line index
      if (lineIndex >= totalLines) break;    //--- Check if index exceeds total lines
      string line = wrappedLines[lineIndex]; //--- Get line text
      string display_line = line;            //--- Initialize display line
      if (line == " ") {                     //--- Check if line is empty
         display_line = " ";                 //--- Set display line to space
         textCol = clrWhite;                 //--- Set text color to white
      }
      string lineName = "ChatGPT_PromptLine_" + IntegerToString(lineIndex); //--- Generate line object name
      if (currentY >= textY && currentY < endY) { //--- Check if line is visible
         createLabel(lineName, textX_pos, currentY, display_line, textCol, fontSize, font, CORNER_LEFT_UPPER, ANCHOR_LEFT_UPPER); //--- Create line label
      }
      currentY += adjustedLineHeight;        //--- Update current y position
   }
   ChartRedraw();                            //--- Redraw chart
}

Hier implementieren wir die Funktion „UpdatePromptDisplay“, um die Anzeige von mehrzeiligen Nutzeraufforderungen zu verwalten. Dadurch wird ein reibungsloses Rendern und Scrollen gewährleistet. Die Funktion löscht vorhandene „ChatGPT_PromptLine_“-Objekte mit Hilfe der Funktionen ObjectsTotal und ObjectDelete. Anschließend wird das Layout des Prompt-Bereichs mit „g_mainContentX“, „g_sidePadding“, „g_promptHeight“ und „g_textPadding“ berechnet. Wenn „currentPrompt“ leer ist, setzt die Funktion „p_total_height“ zurück, setzt „p_visible_height“, entfernt die Bildlaufleiste mit „DeletePromptScrollbar“ und passt die Breite von „ChatGPT_PromptEdit“ mit der Funktion ObjectSetInteger an.

Bei nicht leeren Prompts wird der Text mit der Funktion „WrapText“, die wir bereits früher definiert haben, in Zeilen umbrochen, „p_total_height“ wird aus „adjustedLineHeight“ berechnet, und die Bildlaufleiste wird auf der Grundlage von „ScrollbarMode“ und „mouse_in_prompt“ dynamisch ein- oder ausgeblendet, die bei Bedarf Platz mit „reserved_width“ reserviert, dann die sichtbaren Zeilen als „ChatGPT_PromptLine_“-Beschriftungen mit „createLabel“, aktualisiert die Positionen mit „p_scroll_pos“ rendert und das Chart mit ChartRedraw für eine nahtlose mehrzeilige Prompt-Interaktion aktualisiert. Um die Chart-Daten an der Prompt anzuhängen, implementieren wir die folgende Funktion.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Convert Timeframe to String                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
string PeriodToString(ENUM_TIMEFRAMES period) {
   switch(period) {                          //--- Switch on timeframe
      case PERIOD_M1: return "M1";           //--- Return M1 for 1-minute
      case PERIOD_M5: return "M5";           //--- Return M5 for 5-minute
      case PERIOD_M15: return "M15";         //--- Return M15 for 15-minute
      case PERIOD_M30: return "M30";         //--- Return M30 for 30-minute
      case PERIOD_H1: return "H1";           //--- Return H1 for 1-hour
      case PERIOD_H4: return "H4";           //--- Return H4 for 4-hour
      case PERIOD_D1: return "D1";           //--- Return D1 for daily
      case PERIOD_W1: return "W1";           //--- Return W1 for weekly
      case PERIOD_MN1: return "MN1";         //--- Return MN1 for monthly
      default: return IntegerToString(period); //--- Return period as string for others
   }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Append Chart Data to Prompt                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void GetAndAppendChartData() {
   string symbol = Symbol();                  //--- Get current chart symbol
   ENUM_TIMEFRAMES tf = (ENUM_TIMEFRAMES)_Period; //--- Get current timeframe
   string timeframe = PeriodToString(tf);     //--- Convert timeframe to string
   long visibleBarsLong = ChartGetInteger(0, CHART_VISIBLE_BARS); //--- Get number of visible bars
   int visibleBars = (int)visibleBarsLong;   //--- Convert visible bars to integer
   MqlRates rates[];                         //--- Declare array for rate data
   int copied = CopyRates(symbol, tf, 0, MaxChartBars, rates); //--- Copy recent bar data
   if (copied != MaxChartBars) {             //--- Check if copy failed
      Print("Failed to copy rates: ", GetLastError()); //--- Log error
      return;                                //--- Exit function
   }
   ArraySetAsSeries(rates, true);            //--- Set rates as time series
   string data = "Chart Details: Symbol=" + symbol + ", Timeframe=" + timeframe + ", Visible Bars=" + IntegerToString(visibleBars) + "\n"; //--- Build chart details string
   data += "Recent Bars Data (Bar 1 is latest):\n"; //--- Add header for bar data
   for (int i = 0; i < copied; i++) {       //--- Iterate through copied bars
      data += "Bar " + IntegerToString(i + 1) + ": Date=" + TimeToString(rates[i].time, TIME_DATE | TIME_MINUTES) + ", Open=" + DoubleToString(rates[i].open, _Digits) + ", High=" + DoubleToString(rates[i].high, _Digits) + ", Low=" + DoubleToString(rates[i].low, _Digits) + ", Close=" + DoubleToString(rates[i].close, _Digits) + ", Volume=" + IntegerToString((int)rates[i].tick_volume) + "\n"; //--- Add bar data
   }
   Print("Chart data appended to prompt: \n" + data); //--- Log chart data
   FileWrite(logFileHandle, "Chart data appended to prompt: \n" + data); //--- Write chart data to log
   string fileName = "candlesticksdata.txt"; //--- Set file name for chart data
   int handle = FileOpen(fileName, FILE_WRITE | FILE_TXT | FILE_ANSI); //--- Open file for writing
   if (handle == INVALID_HANDLE) {           //--- Check if file opening failed
      Print("Failed to open file for writing: ", GetLastError()); //--- Log error
      return;                                //--- Exit function
   }
   FileWriteString(handle, data);            //--- Write chart data to file
   FileClose(handle);                        //--- Close file
   handle = FileOpen(fileName, FILE_READ | FILE_TXT | FILE_ANSI); //--- Open file for reading
   if (handle == INVALID_HANDLE) {           //--- Check if file opening failed
      Print("Failed to open file for reading: ", GetLastError()); //--- Log error
      return;                                //--- Exit function
   }
   string fileContent = "";                  //--- Initialize file content string
   while (!FileIsEnding(handle)) {           //--- Loop until end of file
      fileContent += FileReadString(handle) + "\n"; //--- Read and append line
   }
   FileClose(handle);                        //--- Close file
   if (StringLen(currentPrompt) > 0) {       //--- Check if prompt is non-empty
      currentPrompt += "\n";                 //--- Append newline to prompt
   }
   currentPrompt += fileContent;             //--- Append chart data to prompt
   DeletePlaceholder();                      //--- Delete prompt placeholder
   UpdatePromptDisplay();                    //--- Update prompt display
   p_scroll_pos = MathMax(0, p_total_height - p_visible_height); //--- Set prompt scroll to bottom
   if (p_scroll_visible) {                   //--- Check if prompt scrollbar is visible
      UpdatePromptSliderPosition();          //--- Update prompt slider position
      UpdatePromptButtonColors();            //--- Update prompt scrollbar button colors
   }
   ChartRedraw();                            //--- Redraw chart
}

Um die Integration von Chart-Daten zu implementieren, definieren wir die Funktion „PeriodToString“, um Zeitrahmen-Enums wie PERIOD_M1 oder „PERIOD_H1“ mit Hilfe einer Switch-Anweisung in lesbare Strings wie „M1“ oder „H1“ umzuwandeln und so eine klare Kommunikation der Zeitrahmen eines Chart sicherzustellen. Anschließend definieren wir die Funktion „GetAndAppendChartData“, die das Symbol des aktuellen Charts mit „Symbol“, den Zeitrahmen mit _Period und die sichtbaren Balken mit ChartGetInteger abruft. Anschließend verwenden wir CopyRates, um die Daten der letzten Balken in ein MqlRates-Array zu holen, und formatieren Details wie Open, High, Low, Close und Volume mit den Funktionen TimeToString und DoubleToString in einen String.

Wir protokollieren die Daten, speichern sie in „candlesticksdata.txt“ mit „FileWriteString“, lesen sie mit FileReadString zurück, hängen sie an „currentPrompt“ für die KI-Verarbeitung an und zeigen sie im Prompt-Bereich an, indem wir „DeletePlaceholder“, „UpdatePromptDisplay“ und Aktualisierung der Bildlaufleiste mit den Funktionen „UpdatePromptSliderPosition“ und „UpdatePromptButtonColors“. Dadurch wird sichergestellt, dass die Daten zuerst heruntergeladen und gespeichert werden, wenn wir auf „Chart-Daten senden“ klicken, wie unten dargestellt.

DATENSPEICHERUNG DER BALKEN

Da wir die Nachrichten aus der Historie erstellen, die wir zur Verfolgung der Konversation verwenden werden, müssen wir unsere Funktion erweitern, um die neuen Chart-Daten zu berücksichtigen, die wir an die KI senden, da sie ein neues Format haben, sodass wir alle Inhalte zwischen den Rollen berücksichtigen.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Build JSON Messages from History                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
string BuildMessagesFromHistory(string newPrompt) {
   string lines[];                           //--- Declare array for history lines
   int numLines = StringSplit(conversationHistory, '\n', lines); //--- Split history into lines
   string messages = "[";                    //--- Initialize JSON messages array
   string currentRole = "";                  //--- Initialize current role
   string currentContent = "";               //--- Initialize current content
   for (int i = 0; i < numLines; i++) {     //--- Iterate through history lines
      string line = lines[i];                //--- Get current line
      string trimmed = line;                 //--- Copy line for trimming
      StringTrimLeft(trimmed);               //--- Remove leading whitespace
      StringTrimRight(trimmed);              //--- Remove trailing whitespace
      if (StringLen(trimmed) == 0 || IsTimestamp(trimmed)) continue; //--- Skip empty or timestamp lines
      if (StringFind(trimmed, "You: ") == 0) { //--- Check if user message
         if (currentRole != "") {            //--- Check if previous message exists
            string roleJson = (currentRole == "User") ? "user" : "assistant"; //--- Set JSON role
            messages += "{\"role\":\"" + roleJson + "\",\"content\":\"" + JsonEscape(currentContent) + "\"},"; //--- Add message to JSON
         }
         currentRole = "User";              //--- Set role to user
         currentContent = StringSubstr(line, StringFind(line, "You: ") + 5); //--- Extract user message
      } else if (StringFind(trimmed, "AI: ") == 0) { //--- Check if AI message
         if (currentRole != "") {            //--- Check if previous message exists
            string roleJson = (currentRole == "User") ? "user" : "assistant"; //--- Set JSON role
            messages += "{\"role\":\"" + roleJson + "\",\"content\":\"" + JsonEscape(currentContent) + "\"},"; //--- Add message to JSON
         }
         currentRole = "AI";                //--- Set role to AI
         currentContent = StringSubstr(line, StringFind(line, "AI: ") + 4); //--- Extract AI message
      } else if (currentRole != "") {       //--- Handle continuation line
         currentContent += "\n" + line;     //--- Append line to content
      }
   }
   if (currentRole != "") {                  //--- Check if final message exists
      string roleJson = (currentRole == "User") ? "user" : "assistant"; //--- Set JSON role
      messages += "{\"role\":\"" + roleJson + "\",\"content\":\"" + JsonEscape(currentContent) + "\"},"; //--- Add final message to JSON
   }
   messages += "{\"role\":\"user\",\"content\":\"" + JsonEscape(newPrompt) + "\"}]"; //--- Add new prompt to JSON
   return messages;                          //--- Return JSON messages
}

Wir erweitern die Funktion „BuildMessagesFromHistory“ um die Formatierung von Konversationsdaten für OpenAI-API-Anfragen. Die Zeichenkette von „conversationHistory“ wird mit StringSplit mit Zeilenumbruch in Zeilen aufgeteilt, jede Zeile wird mit StringTrimLeft und StringTrimRight bearbeitet, um Leerzeichen zu entfernen, und leere Zeilen oder Zeilen mit Zeitstempel, die mit „IsTimestamp“ gekennzeichnet sind, werden übersprungen. Wir identifizieren Nutzernachrichten, die mit „You: “ oder KI-Nachrichten, die mit „AI: “ beginnen, mit StringFind, extrahieren den Inhalt mit StringSubstr und erstellen ein JSON-Array „messages“, indem wir jede Nachricht als JSON-Objekt mit der Rolle („user“ oder „assistant“) anhängen und den Inhalt mit „JsonEscape“ entschlüsseln, um sicherzustellen, dass der neue Prompt als endgültige Nutzernachricht enthalten ist. Lassen Sie uns nun die Seitenleiste mit den benötigten Elementen aktualisieren und dauerhafte Chats einrichten. Definieren wir zunächst die Logik des Chats, damit wir sie für die Darstellung der kompletten Navigationsleiste verwenden können.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Chat Structure Definition                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
struct Chat {
   int id;                                        //--- Store chat ID
   string title;                                  //--- Store chat title
   string history;                                //--- Store chat history
};
Chat chats[];                                     //--- Declare array for chat storage
int current_chat_id = -1;                         //--- Store current chat ID
string current_title = "";                        //--- Store current chat title
string chatsFileName = "ChatGPT_Chats.txt";       //--- Set file name for chat storage

//+------------------------------------------------------------------+
//| Encode Chat ID to Base62                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
string EncodeID(int id) {
   string chars = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"; //--- Define base62 character set
   string res = "";                                //--- Initialize result string
   if (id == 0) return "0";                        //--- Return "0" for zero ID
   while (id > 0) {                                //--- Loop while ID is positive
      res = StringSubstr(chars, id % 62, 1) + res; //--- Prepend base62 character
      id /= 62;                                    //--- Divide ID by 62
   }
   return res;                                     //--- Return encoded ID
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Decode Base62 Chat ID                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int DecodeID(string enc) {
   string chars = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"; //--- Define base62 character set
   int id = 0;                                     //--- Initialize decoded ID
   for (int i = 0; i < StringLen(enc); i++) {      //--- Iterate through encoded string
      id = id * 62 + StringFind(chars, StringSubstr(enc, i, 1)); //--- Calculate ID value
   }
   return id;                                      //--- Return decoded ID
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Load Chats from File                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void LoadChats() {
   if (!FileIsExist(chatsFileName)) {              //--- Check if chats file exists
      CreateNewChat();                             //--- Create new chat if file not found
      return;                                      //--- Exit function
   }
   int handle = FileOpen(chatsFileName, FILE_READ | FILE_BIN); //--- Open chats file for reading
   if (handle == INVALID_HANDLE) {                 //--- Check if file opening failed
      Print("Failed to load chats: ", GetLastError()); //--- Log error
      CreateNewChat();                             //--- Create new chat
      return;                                      //--- Exit function
   }
   int file_size = (int)FileSize(handle);          //--- Get file size
   uchar encoded_file[];                           //--- Declare array for encoded file data
   ArrayResize(encoded_file, file_size);           //--- Resize array to file size
   FileReadArray(handle, encoded_file, 0, file_size); //--- Read file data into array
   FileClose(handle);                              //--- Close file
   uchar empty_key[];                              //--- Declare empty key array
   uchar key[32];                                  //--- Declare key array for decryption
   uchar api_bytes[];                              //--- Declare array for API key bytes
   StringToCharArray(OpenAI_API_Key, api_bytes);   //--- Convert API key to byte array
   uchar hash[];                                   //--- Declare array for hash
   CryptEncode(CRYPT_HASH_SHA256, api_bytes, empty_key, hash); //--- Generate SHA256 hash of API key
   ArrayCopy(key, hash, 0, 0, 32);                 //--- Copy first 32 bytes of hash to key
   uchar decoded_aes[];                            //--- Declare array for AES-decrypted data
   int res_dec = CryptDecode(CRYPT_AES256, encoded_file, key, decoded_aes); //--- Decrypt file data with AES256
   if (res_dec <= 0) {                             //--- Check if decryption failed
      Print("Failed to decrypt chats: ", GetLastError()); //--- Log error
      CreateNewChat();                             //--- Create new chat
      return;                                      //--- Exit function
   }
   uchar decoded_zip[];                            //--- Declare array for unzipped data
   int res_zip = CryptDecode(CRYPT_ARCH_ZIP, decoded_aes, empty_key, decoded_zip); //--- Decompress decrypted data
   if (res_zip <= 0) {                             //--- Check if decompression failed
      Print("Failed to decompress chats: ", GetLastError()); //--- Log error
      CreateNewChat();                             //--- Create new chat
      return;                                      //--- Exit function
   }
   string jsonStr = CharArrayToString(decoded_zip); //--- Convert decompressed data to string
   char charArray[];                               //--- Declare array for JSON characters
   int len = StringToCharArray(jsonStr, charArray, 0, WHOLE_ARRAY, CP_UTF8); //--- Convert JSON string to char array
   JsonValue json;                                 //--- Declare JSON object
   int index = 0;                                  //--- Initialize JSON parsing index
   if (!json.DeserializeFromArray(charArray, len, index)) { //--- Parse JSON data
      Print("Failed to parse chats JSON");         //--- Log error
      CreateNewChat();                             //--- Create new chat
      return;                                      //--- Exit function
   }
   if (json.m_type != JsonArray) {                 //--- Check if JSON is an array
      Print("Chats JSON not an array");            //--- Log error
      CreateNewChat();                             //--- Create new chat
      return;                                      //--- Exit function
   }
   int size = ArraySize(json.m_children);          //--- Get number of chat objects
   ArrayResize(chats, size);                       //--- Resize chats array
   int max_id = 0;                                 //--- Initialize maximum chat ID
   for (int i = 0; i < size; i++) {                //--- Iterate through chat objects
      JsonValue obj = json.m_children[i];          //--- Get current chat object
      chats[i].id = (int)obj["id"].ToInteger();    //--- Set chat ID
      chats[i].title = obj["title"].ToString();    //--- Set chat title
      chats[i].history = obj["history"].ToString(); //--- Set chat history
      max_id = MathMax(max_id, chats[i].id);       //--- Update maximum chat ID
   }
   if (size > 0) {                                 //--- Check if chats exist
      current_chat_id = chats[size - 1].id;        //--- Set current chat ID to last chat
      current_title = chats[size - 1].title;       //--- Set current chat title
      conversationHistory = chats[size - 1].history; //--- Set current conversation history
   } else {                                        //--- No chats found
      CreateNewChat();                             //--- Create new chat
   }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Save Chats to File                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void SaveChats() {
   JsonValue jsonArr;                            //--- Declare JSON array
   jsonArr.m_type = JsonArray;                   //--- Set JSON type to array
   for (int i = 0; i < ArraySize(chats); i++) {  //--- Iterate through chats
      JsonValue obj;                             //--- Declare JSON object
      obj.m_type = JsonObject;                   //--- Set JSON type to object
      obj["id"] = chats[i].id;                   //--- Set chat ID in JSON
      obj["title"] = chats[i].title;             //--- Set chat title in JSON
      obj["history"] = chats[i].history;         //--- Set chat history in JSON
      jsonArr.AddChild(obj);                     //--- Add object to JSON array
   }
   string jsonStr = jsonArr.SerializeToString(); //--- Serialize JSON array to string
   uchar data[];                                 //--- Declare array for JSON data
   StringToCharArray(jsonStr, data);             //--- Convert JSON string to byte array
   uchar empty_key[];                            //--- Declare empty key array
   uchar zipped[];                               //--- Declare array for zipped data
   int res_zip = CryptEncode(CRYPT_ARCH_ZIP, data, empty_key, zipped); //--- Compress JSON data
   if (res_zip <= 0) {                           //--- Check if compression failed
      Print("Failed to compress chats: ", GetLastError()); //--- Log error
      return;                                    //--- Exit function
   }
   uchar key[32];                                //--- Declare key array for encryption
   uchar api_bytes[];                            //--- Declare array for API key bytes
   StringToCharArray(OpenAI_API_Key, api_bytes); //--- Convert API key to byte array
   uchar hash[];                                 //--- Declare array for hash
   CryptEncode(CRYPT_HASH_SHA256, api_bytes, empty_key, hash); //--- Generate SHA256 hash of API key
   ArrayCopy(key, hash, 0, 0, 32);               //--- Copy first 32 bytes of hash to key
   uchar encoded[];                              //--- Declare array for encrypted data
   int res_enc = CryptEncode(CRYPT_AES256, zipped, key, encoded); //--- Encrypt compressed data with AES256
   if (res_enc <= 0) {                           //--- Check if encryption failed
      Print("Failed to encrypt chats: ", GetLastError()); //--- Log error
      return;                                    //--- Exit function
   }
   int handle = FileOpen(chatsFileName, FILE_WRITE | FILE_BIN); //--- Open chats file for writing
   if (handle == INVALID_HANDLE) {               //--- Check if file opening failed
      Print("Failed to save chats: ", GetLastError()); //--- Log error
      return;                                    //--- Exit function
   }
   FileWriteArray(handle, encoded, 0, res_enc);  //--- Write encrypted data to file
   FileClose(handle);                            //--- Close file
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Get Chat Index by ID                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
int GetChatIndex(int id) {
   for (int i = 0; i < ArraySize(chats); i++) {  //--- Iterate through chats
      if (chats[i].id == id) return i;           //--- Return index if ID matches
   }
   return -1;                                    //--- Return -1 if ID not found
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Create New Chat                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CreateNewChat() {
   int max_id = 0;                               //--- Initialize maximum chat ID
   for (int i = 0; i < ArraySize(chats); i++) {  //--- Iterate through chats
      max_id = MathMax(max_id, chats[i].id);     //--- Update maximum chat ID
   }
   int new_id = max_id + 1;                      //--- Calculate new chat ID
   int size = ArraySize(chats);                  //--- Get current chats array size
   ArrayResize(chats, size + 1);                 //--- Resize chats array
   chats[size].id = new_id;                      //--- Set new chat ID
   chats[size].title = "Chat " + IntegerToString(new_id); //--- Set new chat title
   chats[size].history = "";                     //--- Initialize empty chat history
   current_chat_id = new_id;                     //--- Set current chat ID
   current_title = chats[size].title;            //--- Set current chat title
   conversationHistory = "";                     //--- Clear current conversation history
   SaveChats();                                  //--- Save chats to file
   UpdateSidebarDynamic();                       //--- Update sidebar display
   UpdateResponseDisplay();                      //--- Update response display
   UpdatePromptDisplay();                        //--- Update prompt display
   CreatePlaceholder();                          //--- Create prompt placeholder
   ChartRedraw();                                //--- Redraw chart to reflect changes
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Update Current Chat History                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void UpdateCurrentHistory() {
   int idx = GetChatIndex(current_chat_id);      //--- Get index of current chat
   if (idx >= 0) {                               //--- Check if valid index
      chats[idx].history = conversationHistory;  //--- Update chat history
      chats[idx].title = current_title;          //--- Update chat title
      SaveChats();                               //--- Save chats to file
   }
}

Hier implementieren wir persistente Chat-Speicher- und -Verwaltungsfunktionen, um den Gesprächsverlauf über mehrere Sitzungen hinweg aufrechtzuerhalten und eine nahtlose Navigation über die Seitenleiste zu ermöglichen, die wir aktualisieren werden. Wir definieren die Struktur „Chat“, um „id“, „title“ und „history“ für jeden Chat zu speichern, verfolgen die aktive Sitzung mit dem Array „chats“, „current_chat_id“ und „current_title“ und verwenden „chatsFileName“, eingestellt auf „ChatGPT_Chats.txt“, für die Speicherung. Die Funktionen „EncodeID“ und „DecodeID“ konvertieren Chat-IDs in und aus „base62“ unter Verwendung eines Zeichensatzes und StringSubstr für eine kompakte Anzeige in der Seitenleiste. Wir verwenden „LoadChats“, um Chats aus „ChatGPT_Chats.txt“ mit FileOpen, entschlüsseln mit CryptDecode unter Verwendung von CRYPT_AES256 und einem von „OpenAI_API_Key“ abgeleiteten Schlüssel über CryptEncode mit CRYPT_HASH_SHA256, dekomprimieren mit „CRYPT_ARCH_ZIP“ und parsen JSON mit „DeserializeFromArray“, um das Array „chats“ aufzufüllen, wobei bei Fehlern auf „CreateNewChat“ zurückgegriffen wird.

Die Funktion „SaveChats“ serialisiert das Array „chats“ mit „SerializeToString“ zu JSON, komprimiert es mit „CryptEncode“ unter Verwendung von „CRYPT_ARCH_ZIP“, verschlüsselt es mit „CRYPT_AES256“ und schreibt es mit „ChatGPT_Chats.txt“ mit der Funktion FileWriteArray. Wir implementieren „GetChatIndex“ um einen Chat nach ID mit ArraySize zu finden und „CreateNewChat“ um neue Chats mit inkrementellen IDs zu initialisieren, „current_chat_id“, „current_title“ und „conversationHistory“ zu aktualisierenund „conversationHistory“, speichern mit „SaveChats“ und aktualisieren die Nutzeroberfläche mit „UpdateSidebarDynamic“, „UpdateResponseDisplay“ und „UpdatePromptDisplay“.

Die Funktion „UpdateCurrentHistory“ aktualisiert den „Verlauf“ und den „Titel“ des aktuellen Chats im Array „chats“ und speichert ihn in einer Datei, um dauerhafte, navigierbare Chatdaten zu gewährleisten. Die Wahl des Dekodierungs- und Kodierungsansatzes liegt ganz bei Ihnen. Wir haben just das Einfachste gewählt, um die Dinge einfach zu halten. Mit diesen Funktionen ausgestattet, können wir nun die Logik zur Aktualisierung der Seitenleiste definieren.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Update Sidebar Dynamically                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void UpdateSidebarDynamic() {
   int total = ObjectsTotal(0, 0, -1);           //--- Get total number of chart objects
   for (int j = total - 1; j >= 0; j--) {       //--- Iterate through objects in reverse
      string name = ObjectName(0, j, 0, -1);     //--- Get object name
      if (StringFind(name, "ChatGPT_NewChatButton") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_ClearButton") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_HistoryButton") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_ChatLabel_") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_ChatBg_") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_SidebarLogo") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_NewChatIcon") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_NewChatLabel") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_ClearIcon") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_ClearLabel") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_HistoryIcon") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_HistoryLabel") == 0) { //--- Check if object is part of sidebar
         ObjectDelete(0, name);                  //--- Delete sidebar object
      }
   }
   int sidebarX = g_dashboardX;                   //--- Set sidebar x position
   int itemY = g_mainY + 10;                     //--- Set initial item y position
   string sidebar_logo_resource = (StringLen(g_scaled_sidebar_resource) > 0) ? g_scaled_sidebar_resource : resourceImgLogo; //--- Select sidebar logo resource
   createBitmapLabel("ChatGPT_SidebarLogo", sidebarX + (g_sidebarWidth - 81)/2, itemY, 81, 81, sidebar_logo_resource, clrWhite, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create sidebar logo
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_SidebarLogo", OBJPROP_ZORDER, 1); //--- Set logo z-order
   itemY += 81 + 10;                             //--- Update item y position
   createButton("ChatGPT_NewChatButton", sidebarX + 5, itemY, g_sidebarWidth - 10, g_buttonHeight, "", clrWhite, 11, new_chat_original_bg, clrRoyalBlue); //--- Create new chat button
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_NewChatButton", OBJPROP_ZORDER, 1); //--- Set new chat button z-order
   string newchat_icon_resource = (StringLen(g_scaled_newchat_resource) > 0) ? g_scaled_newchat_resource : resourceNewChat; //--- Select new chat icon resource
   createBitmapLabel("ChatGPT_NewChatIcon", sidebarX + 5 + 10, itemY + (g_buttonHeight - 30)/2, 30, 30, newchat_icon_resource, clrNONE, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create new chat icon
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_NewChatIcon", OBJPROP_ZORDER, 2); //--- Set new chat icon z-order
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_NewChatIcon", OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Disable new chat icon selectability
   createLabel("ChatGPT_NewChatLabel", sidebarX + 5 + 10 + 30 + 5, itemY + (g_buttonHeight - 20)/2, "New Chat", clrWhite, 11, "Arial", CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create new chat label
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_NewChatLabel", OBJPROP_ZORDER, 2); //--- Set new chat label z-order
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_NewChatLabel", OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Disable new chat label selectability
   itemY += g_buttonHeight + 5;                  //--- Update item y position
   createButton("ChatGPT_ClearButton", sidebarX + 5, itemY, g_sidebarWidth - 10, g_buttonHeight, "", clrWhite, 11, clear_original_bg, clrIndianRed); //--- Create clear button
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_ClearButton", OBJPROP_ZORDER, 1); //--- Set clear button z-order
   string clear_icon_resource = (StringLen(g_scaled_clear_resource) > 0) ? g_scaled_clear_resource : resourceClear; //--- Select clear icon resource
   createBitmapLabel("ChatGPT_ClearIcon", sidebarX + 5 + 10, itemY + (g_buttonHeight - 30)/2, 30, 30, clear_icon_resource, clrNONE, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create clear icon
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_ClearIcon", OBJPROP_ZORDER, 2); //--- Set clear icon z-order
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_ClearIcon", OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Disable clear icon selectability
   createLabel("ChatGPT_ClearLabel", sidebarX + 5 + 10 + 30 + 5, itemY + (g_buttonHeight - 20)/2, "Clear", clrWhite, 11, "Arial", CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create clear label
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_ClearLabel", OBJPROP_ZORDER, 2); //--- Set clear label z-order
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_ClearLabel", OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Disable clear label selectability
   itemY += g_buttonHeight + 10;                 //--- Update item y position
   createButton("ChatGPT_HistoryButton", sidebarX + 5, itemY, g_sidebarWidth - 10, g_buttonHeight, "", clrBlack, 12, clrWhite, clrGray); //--- Create history button
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_HistoryButton", OBJPROP_ZORDER, 1); //--- Set history button z-order
   string history_icon_resource = (StringLen(g_scaled_history_resource) > 0) ? g_scaled_history_resource : resourceHistory; //--- Select history icon resource
   createBitmapLabel("ChatGPT_HistoryIcon", sidebarX + 5 + 10, itemY + (g_buttonHeight - 30)/2, 30, 30, history_icon_resource, clrNONE, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create history icon
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_HistoryIcon", OBJPROP_ZORDER, 2); //--- Set history icon z-order
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_HistoryIcon", OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Disable history icon selectability
   createLabel("ChatGPT_HistoryLabel", sidebarX + 5 + 10 + 30 + 5, itemY + (g_buttonHeight - 20)/2, "History", clrBlack, 12, "Arial", CORNER_LEFT_UPPER); //--- Create history label
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_HistoryLabel", OBJPROP_ZORDER, 2); //--- Set history label z-order
   ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_HistoryLabel", OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Disable history label selectability
   itemY += g_buttonHeight + 5;                  //--- Update item y position
   int numChats = MathMin(ArraySize(chats), 7);  //--- Limit number of chats to display
   int chatIndices[7];                           //--- Declare array for chat indices
   for (int i = 0; i < numChats; i++) {          //--- Iterate to set chat indices
      chatIndices[i] = ArraySize(chats) - 1 - i; //--- Set index for latest chats first
   }
   for (int i = 0; i < numChats; i++) {          //--- Iterate through chats to display
      int chatIdx = chatIndices[i];              //--- Get chat index
      string hashed_id = EncodeID(chats[chatIdx].id); //--- Encode chat ID to base62
      string fullText = chats[chatIdx].title + " > " + hashed_id; //--- Create full chat title text
      string labelText = fullText;               //--- Initialize label text
      if (StringLen(fullText) > 19) {            //--- Check if text exceeds length limit
         labelText = StringSubstr(fullText, 0, 16) + "..."; //--- Truncate text with ellipsis
      }
      string bgName = "ChatGPT_ChatBg_" + hashed_id; //--- Generate background object name
      string labelName = "ChatGPT_ChatLabel_" + hashed_id; //--- Generate label object name
      color bgColor = clrWhite;                  //--- Set background color
      color borderColor = clrGray;               //--- Set border color
      createRecLabel(bgName, sidebarX + 5 + 10, itemY, g_sidebarWidth - 10 - 10, 25, clrBeige, 1, DarkenColor(clrBeige, 9), BORDER_FLAT, STYLE_SOLID); //--- Create chat background rectangle
      ObjectSetInteger(0, bgName, OBJPROP_ZORDER, 1); //--- Set background z-order
      color textColor = (chats[chatIdx].id == current_chat_id) ? clrBlue : clrBlack; //--- Set text color based on selection
      createLabel(labelName, sidebarX + 10 + 10, itemY + 3, labelText, textColor, 10, "Arial", CORNER_LEFT_UPPER, ANCHOR_LEFT_UPPER); //--- Create chat label
      ObjectSetInteger(0, labelName, OBJPROP_ZORDER, 2); //--- Set label z-order
      itemY += 25 + 5;                           //--- Update item y position
   }
   ChartRedraw();                                //--- Redraw chart to reflect changes
}

Wir implementieren die Funktion „UpdateSidebarDynamic“, um eine dynamische Seitenleiste für die Navigation in den von uns erstellten dauerhaften Chatverläufen zu erstellen. Zuerst löschen wir bestehende Seitenleistenobjekte wie „ChatGPT_NewChatButton“, „ChatGPT_ClearButton“, „ChatGPT_HistoryButton“, „ChatGPT_ChatLabel_“ und „ChatGPT_SidebarLogo“ mit ObjectsTotal, „ObjectName“ und „ObjectDelete“ auf der Grundlage der Prüfungen mit StringFind, dann wird die Seitenleiste an der Position „g_dashboardX“ mit einem Logo „ChatGPT_SidebarLogo“ über „createBitmapLabel“ mit „g_scaled_sidebar_resource“ oder „resourceImgLogo“ wieder aufgebaut.

Wir fügen die Schaltflächen „ChatGPT_NewChatButton“, „ChatGPT_ClearButton“ und „ChatGPT_HistoryButton“ mit „createButton“ hinzu, gepaart mit Icons „ChatGPT_NewChatIcon“, „ChatGPT_ClearIcon“ und „ChatGPT_HistoryIcon“ mit „createBitmapLabel“ und Beschriftungen „ChatGPT_NewChatLabel“, „ChatGPT_ClearLabel“ und „ChatGPT_HistoryLabel“ mit „createLabel“, Einstellung von „OBJPROP_ZORDER“ und deaktivieren die Auswahlmöglichkeit mit OBJPROP_SELECTABLE. Für bis zu sieben aktuelle Chats aus dem Array „chats“ kodieren wir IDs mit „EncodeID“, erstellen „ChatGPT_ChatBg_“ und „ChatGPT_ChatLabel_“ Objekte mit „createRecLabel“ und „createLabel“, kürzen Titel mit „StringSubstr“, falls erforderlich, und heben den aktiven Chat mit „clrBlue“ unter Verwendung von „current_chat_id“ hervor und aktualisieren die Anzeige mit ChartRedraw für eine nahtlose Seitenleiste. Wenn wir diese Funktion in der Initialisierung aufrufen, erhalten wir folgendes Ergebnis.

VOLLSTÄNDIG AKTUALISIERTE SEITENLEISTE

Da die Seitenleiste vollständig aktualisiert wurde, ist nun alles in Ordnung. Wir müssen uns nur um die Elemente kümmern, die wir bei Bedarf in „OnDeinit“ erstellt haben.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert Deinitialization Function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason) {
   UpdateCurrentHistory();                           //--- Update current chat history
   ObjectsDeleteAll(0, "ChatGPT_");                  //--- Delete all ChatGPT objects
   DeleteScrollbar();                                //--- Delete main scrollbar elements
   DeletePromptScrollbar();                          //--- Delete prompt scrollbar elements
   if (StringLen(g_scaled_image_resource) > 0) {     //--- Check if main image resource exists
      ResourceFree(g_scaled_image_resource);         //--- Free main image resource
   }
   if (StringLen(g_scaled_sidebar_resource) > 0) {   //--- Check if sidebar image resource exists
      ResourceFree(g_scaled_sidebar_resource);       //--- Free sidebar image resource
   }
   if (StringLen(g_scaled_newchat_resource) > 0) {   //--- Check if new chat icon resource exists
      ResourceFree(g_scaled_newchat_resource);       //--- Free new chat icon resource
   }
   if (StringLen(g_scaled_clear_resource) > 0) {     //--- Check if clear icon resource exists
      ResourceFree(g_scaled_clear_resource);         //--- Free clear icon resource
   }
   if (StringLen(g_scaled_history_resource) > 0) {   //--- Check if history icon resource exists
      ResourceFree(g_scaled_history_resource);       //--- Free history icon resource
   }
   if (logFileHandle != INVALID_HANDLE) {            //--- Check if log file is open
      FileClose(logFileHandle);                      //--- Close log file
   }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert Tick Function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick() {
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Hide Dashboard                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void HideDashboard() {
   dashboard_visible = false;                        //--- Set dashboard visibility to false
   for (int i = 0; i < objCount; i++) {              //--- Iterate through dashboard objects
      ObjectDelete(0, dashboardObjects[i]);          //--- Delete dashboard object
   }
   DeleteScrollbar();                                //--- Delete main scrollbar elements
   DeletePromptScrollbar();                          //--- Delete prompt scrollbar elements
   ObjectDelete(0, "ChatGPT_DashboardBg");           //--- Delete dashboard background
   ObjectDelete(0, "ChatGPT_SidebarBg");             //--- Delete sidebar background
   ChartRedraw();                                    //--- Redraw chart to reflect changes
}

In der Funktion OnDeinit rufen wir die Funktion „UpdateCurrentHistory“ auf, um den aktuellen Chat-Status zu speichern, entfernen alle Objekte mit dem Präfix „ChatGPT_“ mit ObjectsDeleteAll, löschen Scrollbars mit „DeleteScrollbar“ und „DeletePromptScrollbar“, geben skalierte Bildressourcen frei wie „g_scaled_image_resource“, „g_scaled_sidebar_resource“, „g_scaled_newchat_resource“, „g_scaled_clear_resource“ und „g_scaled_history_resource“ mit ResourceFree, falls sie existieren, und schießen das „logFileHandle“ mit FileClose, um Ressourcenlecks zu vermeiden.

Die Funktion OnTick bleibt leer, da das Programm derzeit auf ereignisgesteuerte Aktualisierungen angewiesen ist, während die Funktion „HideDashboard“ „dashboard_visible“ auf false setzt, alle Objekte in „dashboardObjects“ mit ObjectDelete löscht, „ChatGPT_DashboardBg“, „ChatGPT_SidebarBg“ und Scrollbars mit „DeleteScrollbar“ und „DeletePromptScrollbar“ entfernt und das Chart mit ChartRedraw aktualisiert, um die Nutzeroberfläche nahtlos auszuschalten, was wir aufrufen werden, wenn wir auf die Schaltfläche zum Schließen des Chat klicken. Wenn wir auf der Prompt klicken, müssen wir außerdem die Funktion, die der Prompt sendet, aktualisieren, da wir nun Chart-Daten an sie anhängen. Hier ist die Logik, mit der wir das erreicht haben.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Submit User Prompt and Handle Response                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void SubmitMessage(string prompt) {
   if (StringLen(prompt) == 0) return;       //--- Exit if prompt is empty
   string timestamp = TimeToString(TimeCurrent(), TIME_MINUTES); //--- Get current time as string
   string response = "";                     //--- Initialize response string
   bool send_to_api = true;                  //--- Set flag to send to API
   if (StringFind(prompt, "set title ") == 0) { //--- Check if prompt is a title change
      string new_title = StringSubstr(prompt, 10); //--- Extract new title
      current_title = new_title;             //--- Set current chat title
      response = "Title set to " + new_title; //--- Set response message
      send_to_api = false;                   //--- Disable API call
      UpdateCurrentHistory();                //--- Update current chat history
      UpdateSidebarDynamic();                //--- Update sidebar display
   }
   if (send_to_api) {                        //--- Check if API call is needed
      Print("Chat ID: " + IntegerToString(current_chat_id) + ", Title: " + current_title); //--- Log chat ID and title
      FileWrite(logFileHandle, "Chat ID: " + IntegerToString(current_chat_id) + ", Title: " + current_title); //--- Write chat ID and title to log
      Print("User: " + prompt);              //--- Log user prompt
      FileWrite(logFileHandle, "User: " + prompt); //--- Write user prompt to log
      response = GetChatGPTResponse(prompt); //--- Get response from ChatGPT API
      Print("AI: " + response);              //--- Log AI response
      FileWrite(logFileHandle, "AI: " + response); //--- Write AI response to log
      if (StringFind(current_title, "Chat ") == 0) { //--- Check if title is default
         current_title = StringSubstr(prompt, 0, 30); //--- Set title to first 30 characters of prompt
         if (StringLen(prompt) > 30) current_title += "..."; //--- Append ellipsis if truncated
         UpdateCurrentHistory();             //--- Update current chat history
         UpdateSidebarDynamic();             //--- Update sidebar display
      }
   }
   conversationHistory += "You: " + prompt + "\n" + timestamp + "\nAI: " + response + "\n" + timestamp + "\n\n"; //--- Append to conversation history
   UpdateCurrentHistory();                   //--- Update current chat history
   UpdateResponseDisplay();                  //--- Update response display
   scroll_pos = MathMax(0, g_total_height - g_visible_height); //--- Set scroll position to bottom
   UpdateResponseDisplay();                  //--- Update response display again
   if (scroll_visible) {                     //--- Check if main scrollbar is visible
      UpdateSliderPosition();                //--- Update main slider position
      UpdateButtonColors();                  //--- Update main scrollbar button colors
   }
   ChartRedraw();                            //--- Redraw chart
}

In der Funktion „SubmitMessage“ aktualisieren wir sie, um Nutzeraufforderungen mit den Chart-Daten zu verarbeiten und KI-Antworten zu integrieren, die nutzerdefinierte Chat-Titel und Gesprächspersistenz unterstützen. Wir prüfen, ob der „Prompt“ leer ist, indem wir StringLen verwenden, um sie zu beenden, wenn dies der Fall ist, andernfalls erfassen wir den aktuellen Zeitstempel mit der Funktion TimeToString. Wenn der Prompt mit „set title “ unter Verwendung von StringFind beginnt, extrahieren wir den neuen Titel mit StringSubstr, aktualisieren „current_title“, setzen eine lokale „response“ und rufen „UpdateCurrentHistory“ und „UpdateSidebarDynamic“ ohne einen API-Aufruf; andernfalls protokollieren wir „current_chat_id“ und „current_title“ mit „Print“ und FileWrite, holen die KI-Antwort mit „GetChatGPTResponse“, aktualisieren den Titel aus den ersten 30 Zeichen des Prompts, wenn dieser voreingestellt ist, hängen den Prompt und die Antwort an „conversationHistory“ mit Zeitstempeln an und aktualisieren die Nutzeroberfläche mit „UpdateResponseDisplay“, „UpdateSliderPosition“ und „UpdateButtonColors“, um mit „scroll_pos“ zum unteren Rand zu scrollen und neu zu zeichnen.

Wir können nun den letzten Teil der Interaktion im Chart aktualisieren, der das gleiche Format wie die bestehende Struktur hat. Wir werden nur den kritischsten Teil der Chatverläufe erklären, den wir eingeführt haben; der Rest ist für uns nicht mehr neu.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Handle Chart Events                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) {
   int displayX = g_mainContentX + g_sidePadding;   //--- Calculate main display x position
   int displayY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding; //--- Calculate main display y position
   int displayW = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding;  //--- Calculate main display width
   int displayH = g_displayHeight;                  //--- Set main display height
   int footerY = displayY + g_displayHeight + g_padding; //--- Calculate footer y position
   int promptY = footerY + g_margin;                //--- Calculate prompt y position
   int promptH = g_promptHeight;                    //--- Set prompt height
   int closeX = g_mainContentX + g_mainWidth - 100 - g_sidePadding; //--- Calculate close button x position
   int closeY = g_mainY + 4;                        //--- Calculate close button y position
   int closeW = 100;                                //--- Set close button width
   int closeH = g_headerHeight - 8;                 //--- Calculate close button height
   int buttonsY = promptY + g_promptHeight + g_margin; //--- Calculate buttons y position
   int buttonW = 140;                               //--- Set button width
   int chartX = g_mainContentX + g_sidePadding;     //--- Calculate chart button x position
   int sendX = g_mainContentX + g_mainWidth - g_sidePadding - buttonW; //--- Calculate send button x position
   int editY = promptY + g_promptHeight - g_editHeight - 5; //--- Calculate edit field y position
   int editX = displayX + g_textPadding;            //--- Calculate edit field x position
   bool need_scroll = g_total_height > g_visible_height; //--- Check if main scrollbar is needed
   bool p_need_scroll = p_total_height > p_visible_height; //--- Check if prompt scrollbar is needed
   if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) {             //--- Handle object click event
      if (StringFind(sparam, "ChatGPT_ChatLabel_") == 0) { //--- Check if chat label clicked
         string hashed_id = StringSubstr(sparam, StringLen("ChatGPT_ChatLabel_")); //--- Extract hashed ID
         int new_id = DecodeID(hashed_id);          //--- Decode chat ID
         int idx = GetChatIndex(new_id);            //--- Get chat index
         if (idx >= 0 && new_id != current_chat_id) { //--- Check if valid and different chat
            UpdateCurrentHistory();                 //--- Update current chat history
            current_chat_id = new_id;               //--- Set new chat ID
            current_title = chats[idx].title;       //--- Set new chat title
            conversationHistory = chats[idx].history; //--- Set new conversation history
            UpdateResponseDisplay();                //--- Update response display
            UpdateSidebarDynamic();                 //--- Update sidebar display
            ChartRedraw();                          //--- Redraw chart
         }
         return;                                    //--- Exit function
      }
   }
}

In der Ereignisbehandlung OnChartEvent berechnen wir die Layoutpositionen für die Hauptanzeige, den Prompt-Bereich und die Schaltflächen mithilfe von Variablen wie „g_mainContentX“, „g_sidePadding“, „g_headerHeight“, „g_displayHeight“, „g_promptHeight“ und „g_textPadding“, und bestimmen den Bedarf an Bildlaufleisten mit „g_total_height“, „g_visible_height“, „p_total_height“ und „p_visible_height“, wie wir es in der vorherigen Version getan haben.

Bei „CHARTEVENT_OBJECT_CLICK“-Ereignissen prüfen wir mit StringFind ob ein „ChatGPT_ChatLabel_“ angeklickt wurde, extrahieren die gehashte ID mit StringSubstr, dekodieren sie mit „DecodeID“ und wechseln zu dem ausgewählten Chat durch Aktualisierung von „current_chat_id“, „current_title“ und „conversationHistory“ über „GetChatIndex“, gefolgt von der Aktualisierung der Nutzeroberfläche mit „UpdateCurrentHistory“, „UpdateResponseDisplay“, „UpdateSidebarDynamic“ und ChartRedraw, was eine nahtlose Chat-Navigation in der Seitenleiste gewährleistet. Wenn wir kompilieren, erhalten wir folgendes Ergebnis.

INTERAKTION EREIGNIS GIF

Anhand der Visualisierung können wir sehen, dass die Chart-Ereignisse gut funktionieren. Die Chats sind zwischen den Sitzungsaufrufen beständig, und wir können fortgesetzte Antworten abrufen und senden. Sie sind verschlüsselt, und wenn Sie versuchen, auf das Protokoll zuzugreifen, sollten Sie etwas erhalten, das für Menschen unlesbar ist, wie das folgende Beispiel in unserem Fall.

VERSCHLÜSSELTE CHATS

Anhand der Visualisierung können wir sehen, dass wir das Programm durch Hinzufügen neuer Elemente, die Anzeige eines scrollbaren Prompt-Bereichs und die Interaktivität der Schnittstelle mit persistenten Chats verbessern und somit unsere Ziele erreichen können. Bleiben nur noch die Backtests des Programms, und das wird im nächsten Abschnitt behandelt.


Backtests

Wir haben die Tests durchgeführt, und unten sehen Sie die kompilierte Visualisierung in einem einzigen Graphics Interchange Format (GIF) Bitmap-Bildformat.

BACKTEST GIF


Schlussfolgerung

Abschließend haben wir unser Programm in MQL5 erheblich verbessert, indem wir die Beschränkungen bei mehrzeiligen Eingaben durch eine robuste Textdarstellung überwunden, eine dynamische Seitenleiste für eine dauerhafte Chat-Navigation mit sicherer Verschlüsselung durch CRYPT_AES256 und der Komprimierung mit „CRYPT_ARCH_ZIP“ hinzugefügt und erste Handelssignale durch die Integration von Chart-Daten erzeugt haben. Dieses System ermöglicht uns eine nahtlose Interaktion mit KI-gesteuerten Markteinblicken, wobei der Gesprächskontext über mehrere Sitzungen hinweg mit intuitiven Steuerelementen aufrechterhalten wird, die alle durch eine visuell gebrandete Nutzeroberfläche mit zwei Bildlaufleisten verbessert werden. In den nächsten Versionen werden wir die KI-gesteuerte Signalerzeugung weiter verfeinern und die automatische Handelsausführung erforschen, um die Fähigkeiten unseres Handelsassistenten zu verbessern. Bleiben Sie dran.


Anlagen

S/N Name Typ Beschreibung
1 AI_JSON_FILE.mqh JSON-Klassenbibliothek Klasse zur Handhabung der JSON-Serialisierung und -Deserialisierung
2 AI_CREATE_OBJECTS_FNS.mqh Bibliothek der Objektfunktionen Funktionen zur Erstellung von Visualisierungsobjekten wie Beschriftungen und Schaltflächen
3 AI_ChatGPT_EA_Part_4.mq5 Expert Advisor Haupt-Expertenratgeber für die KI-Integration


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/en/articles/19782

Beigefügte Dateien |
ZIP herunterladen
AI_ChatGPT_EA_Part_4.mq5 (333.24 KB)
AI_CREATE_OBJECTS_FNS.mqh (11.26 KB)
AI_JSON_FILE.mqh (26.62 KB)

Warnung: Alle Rechte sind von MetaQuotes Ltd. vorbehalten. Kopieren oder Vervielfältigen untersagt.

Dieser Artikel wurde von einem Nutzer der Website verfasst und gibt dessen persönliche Meinung wieder. MetaQuotes Ltd übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der dargestellten Informationen oder für Folgen, die sich aus der Anwendung der beschriebenen Lösungen, Strategien oder Empfehlungen ergeben.

Andere Artikel von diesem Autor

Zur Diskussion im Händlerforum
Dynamic Swing Architecture: Marktstrukturerkennung von Umkehrpunkten (Swings) bis zur automatisierten Ausführung Dynamic Swing Architecture: Marktstrukturerkennung von Umkehrpunkten (Swings) bis zur automatisierten Ausführung
In diesem Artikel wird ein vollautomatisches MQL5-System vorgestellt, mit dem sich Marktschwankungen präzise erkennen und handeln lassen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Umkehr-Indikatoren mit festen Balken passt sich dieses System dynamisch an die sich entwickelnde Preisstruktur an und erkennt hohe und tiefe Umkehrpunkte in Echtzeit, um Richtungsgelegenheiten zu nutzen, sobald sie sich bilden.
MQL5-Assistenten-Techniken, die Sie kennen sollten (Teil 84): Verwendung von Mustern des Stochastik-Oszillators und des FrAMA – Schlussfolgerung MQL5-Assistenten-Techniken, die Sie kennen sollten (Teil 84): Verwendung von Mustern des Stochastik-Oszillators und des FrAMA – Schlussfolgerung
Der Stochastik-Oszillator und der Fractal Adaptive Moving Average sind ein Indikatorpaar, das aufgrund seiner Fähigkeit, sich gegenseitig zu ergänzen, in einem MQL5 Expert Advisor verwendet werden kann. Wir haben diese Paarung im letzten Artikel vorgestellt und wollen nun abschließend ihre 5 letzten Signalmuster betrachten. Dabei verwenden wir wie immer den MQL5-Assistenten, um deren Potenzial zu erkunden und zu testen.
MQL5-Assistenten-Techniken, die Sie kennen sollten (Teil 85): Verwendung von Mustern des Stochastik-Oszillators und der FrAMA mit Beta-VAE-Inferenzlernen MQL5-Assistenten-Techniken, die Sie kennen sollten (Teil 85): Verwendung von Mustern des Stochastik-Oszillators und der FrAMA mit Beta-VAE-Inferenzlernen
Dieser Beitrag schließt an Teil 84 an, in dem wir die Kombination von Stochastik und Fractal Adaptive Moving Average vorgestellt haben. Wir verlagern nun den Schwerpunkt auf das Inferenzlernen, um zu sehen, ob die im letzten Artikel unterlegenen Muster eine Trendwende erfahren könnten. Der Stochastik und der FrAMA sind eine sich ergänzende Paarung von Momentum und Trend. Für unser Inferenzlernen greifen wir auf den Beta-Algorithmus eines Variational Auto Encoders zurück. Außerdem implementieren wir, wie immer, eine nutzerdefinierte Signalklasse, die für die Integration mit dem MQL5-Assistenten entwickelt wurde.
Entwicklung des Price Action Analysis Toolkit (Teil 46): Entwicklung eines interaktiven Fibonacci Retracement EA mit intelligenter Visualisierung in MQL5 Entwicklung des Price Action Analysis Toolkit (Teil 46): Entwicklung eines interaktiven Fibonacci Retracement EA mit intelligenter Visualisierung in MQL5
Die Fibonacci-Instrumente gehören zu den beliebtesten Instrumenten der technischen Analysten. In diesem Artikel erstellen wir einen interaktiven Fibonacci-EA, der Retracement- und Extension-Ebenen zeichnet, die dynamisch auf Kursbewegungen reagieren und Echtzeitwarnungen, stilvolle Linien und eine scrollende Schlagzeile im Nachrichtenstil liefern. Ein weiterer wichtiger Vorteil dieses EAs ist die Flexibilität: Sie können die Werte für den höchsten (A) und den niedrigsten (B) Umkehrpunkt direkt im Chart manuell eingeben und haben so die genaue Kontrolle über den Marktbereich, den Sie analysieren möchten.