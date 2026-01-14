Aufbau von KI-gestützten Handelssystemen in MQL5 (Teil 4): Überwindung mehrzeiliger Eingaben, Sicherstellung der Chat-Persistenz und Generierung von Signalen

Einführung

In unserem vorherigen Artikel (Teil 3) haben wir das in ChatGPT integrierte Programm in MetaQuotes Language 5 (MQL5) mit einer scrollbaren, einzelchatorientierten Nutzeroberfläche erweitert. Wir haben Zeitstempel, dynamisches Scrollen und einen Gesprächsverlauf mit mehreren Umdrehungen hinzugefügt, um eine nahtlose KI-Interaktion im MetaTrader 5 zu ermöglichen. In Teil 4 überwinden wir die Einschränkungen bei mehrzeiligen Eingaben durch eine verfeinerte Textdarstellung. Wir fügen eine Seitenleiste für die Navigation in persistenten Chatverläufen hinzu, die mit Advanced Encryption Standard (AES256) Verschlüsselung und ZIP Kompression gespeichert werden. Wir generieren auch erste Handelssignale durch die Integration von Chart-Daten, um KI-gesteuerte Markteinblicke zu ermöglichen. Wir werden die folgenden Themen behandeln:

Am Ende haben Sie einen MQL5-KI-Handelsassistenten mit verbesserter Nutzerfreundlichkeit und kontextabhängigen Funktionen, der sofort angepasst werden kann – beginnen wir!





Verstehen der Handhabung von mehrzeiligen Eingaben, der Persistenz von Sidebar-Chats und der Erzeugung von Handelssignalen

Die Verarbeitung mehrzeiliger Eingaben in KI-Handelssystemen ist unerlässlich, damit wir detaillierte Aufforderungen oder Daten eingeben können, z. B. mehrzeilige Marktbeschreibungen oder Codefragmente. So wird sichergestellt, dass die KI komplexe Abfragen ohne Abbruch verarbeiten kann, was für präzise Antworten auf dynamischen Märkten entscheidend ist, wo einzeilige Eingaben den Kontext einschränken können. Die Chat-Persistenz schafft einen Mehrwert, indem sie den Gesprächsverlauf über mehrere Sitzungen hinweg speichert und es uns ermöglicht, auf früheren KI-Erkenntnissen aufzubauen, ohne Informationen zu wiederholen, während die Generierung von Handelssignalen KI nutzt, um Marktdaten zu analysieren und umsetzbare Kauf- oder Verkaufsempfehlungen zu erstellen, was die manuelle Analyse reduziert und uns hilft, schneller auf Gelegenheiten wie Trendumkehrungen zu reagieren. Gemeinsam schaffen diese Funktionen ein robusteres System, das die Nutzererfahrung durch die Beibehaltung des Kontexts und die Integration von KI in Echtzeit-Handelsentscheidungen verbessert, um Fehler zu minimieren und die Rentabilität zu steigern.

Unser Plan ist es, das KI-Programm zu verbessern, indem wir eine fortgeschrittene Textverarbeitung implementieren, um mehrzeilige Eingaben zu verarbeiten, da die derzeitige Logik uns eine nahtlose Eingabe von maximal 63 Zeichen erlaubt, was uns auf einfache Aufforderungen beschränkt. Wir werden diesen Kontext also erweitern, damit wir bei Bedarf so viele Zeilen wie möglich eingeben können, denn in manchen Fällen müssen wir vielleicht noch detaillierter sein, wenn wir die KI auffordern, uns Handelssignale zu geben. Wir werden auch sichere Speichermechanismen für die Chat-Persistenz einbauen, um ein einfaches Abrufen und Navigieren in vergangenen Unterhaltungen zu ermöglichen, damit wir uns nicht ständig wiederholen müssen, wenn wir etwas nachschlagen wollen. Aus Sicherheitsgründen verwenden wir das Modell Advanced Encryption Standard (AES), um die Chats zu verschlüsseln. Wir haben uns für dieses Modell entschieden, weil es so einfach zu handhaben ist, aber Sie können auch ein anderes Modell Ihrer Wahl verwenden. Wir werden nicht tief in die Schutzlogik eindringen, aber wir haben ein Bild zusammengestellt, um zu zeigen, wie es funktioniert (siehe unten).

Die Idee dahinter ist, dass wir manchmal eine Unterhaltung führen wollen, die ein bestimmtes Chart wie XAUUSD analysiert, und wir können eine weitere Unterhaltung über GBPUSD beginnen. Es kann vorkommen, dass wir auf diese Konversation Bezug nehmen müssen, z. B. um frühere Antworten zu überprüfen, Korrekturen vorzunehmen oder eine weitere Aufforderung zu geben. Anstatt die gesamte Konversation zu wiederholen, können Sie einfach auf den gespeicherten Verlauf verweisen.

Damit dies alles Sinn macht und Fortschritte zu sehen sind, werden wir Funktionen zum Abrufen und Integrieren von Chart-Daten hinzufügen, um erste Handelssignale auf der Grundlage von KI-Analysen zu generieren. Dazu müssen wir die Nutzeroberfläche neu definieren, um sie mit Icons und einer seitlichen Navigationsleiste zu versehen. Wir werden eine Schnittstelle mit intuitiven Navigationselementen für die Verwaltung von Chats und die Anzeige von Signalen entwerfen, um sicherzustellen, dass das System nutzerfreundlich und effizient für uns ist, um KI in unseren Strategien zu nutzen. Schauen Sie sich unten an, was wir erreichen werden.





Implementation in MQL5

Um das aktualisierte Programm in MQL5 zu implementieren, werden wir zunächst den Code modularisieren, sodass wir Dateien, die wir nicht aktiv benötigen, von denen trennen können, die wir benötigen. Wir hatten schon früher gesagt, dass wir die Datei JSON abtrennen würden, und jetzt ist es so weit. Wir werden auch eine zusätzliche Funktion für die Behandlung von Bitmap-Dateien definieren und diese ebenfalls trennen und einbinden. Dies wird die Verwaltung erleichtern.

#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict #property icon "1. Forex Algo-Trader.ico" #include "AI JSON FILE.mqh" #include "AI CREATE OBJECTS FNS.mqh"

Wie Sie sehen können, erstellen wir die Dateien als Includes und binden sie mit der Anweisung #include in unser Programm ein. Der Einfachheit halber haben wir sie in unseren Basisordner verschoben, in dem sich das Programm befindet, weshalb wir das Modell der doppelten Anführungszeichen verwendet haben. Wenn sie sich in einem anderen Ordner befinden, müssen Sie die Anführungszeichen durch spitze Klammern („<“) ersetzen und den Pfad korrekt angeben. Siehe unten.

Wir haben nur die Codesegmente verschoben. Wir brauchen eine Funktion für die Handhabung der Bitmap-Etiketten, also brauchen wir eine Funktion dafür.

bool createBitmapLabel( string objName, int xDistance, int yDistance, int xSize, int ySize, string bitmapPath, color clr, ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_BITMAP_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create bitmap label! Error code = " , GetLastError ()); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , xDistance); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , yDistance); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XSIZE , xSize); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YSIZE , ySize); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_CORNER , corner); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_BMPFILE , bitmapPath); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , clr); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTED , false ); return true ; }

Wir implementieren eine Funktion zur Erstellung von Bitmap-Labels, die die Anzeige von skalierten Icons und Bildern in der Nutzeroberfläche ermöglicht, wie Sie in der Beschreibung gesehen haben. In der Funktion „createBitmapLabel“ verwenden wir die Funktion ObjectCreate, um ein Bitmap-Label (OBJ_BITMAP_LABEL) mit den angegebenen Koordinaten („xDistance“, „yDistance“), der Größe („xSize“, „ySize“), Bitmap-Pfad, Farbe und Eckausrichtung (standardmäßig CORNER_LEFT_UPPER) zu erzeugen, Eigenschaften wie „OBJPROP_BMPFILE“ für das Bild zu setzen und sicherzustellen, dass es nicht auswählbar und im Vordergrund mit ObjectSetInteger ist, und alle Fehler mit Print zu protokollieren, wenn die Erstellung fehlschlägt. Im Allgemeinen handelt es sich hier um die vollständige Implementierung dieser Datei zur Objekterstellung.

#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" bool createRecLabel( string objName, int xDistance, int yDistance, int xSize, int ySize, color bgColor, int borderWidth, color borderColor = clrNONE , ENUM_BORDER_TYPE borderType = BORDER_FLAT , ENUM_LINE_STYLE borderStyle = STYLE_SOLID , ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_RECTANGLE_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create rec label! Error code = " , _LastError ); return ( false ); } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , xDistance); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , yDistance); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XSIZE , xSize); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YSIZE , ySize); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_CORNER , corner); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BGCOLOR , bgColor); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BORDER_TYPE , borderType); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STYLE , borderStyle); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_WIDTH , borderWidth); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , borderColor); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTED , false ); ChartRedraw ( 0 ); return ( true ); } bool createButton( string objName, int xDistance, int yDistance, int xSize, int ySize, string text = "" , color textColor = clrBlack , int fontSize = 12 , color bgColor = clrNONE , color borderColor = clrNONE , string font = "Arial Rounded MT Bold" , ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER , bool isBack = false ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create the button! Error code = " , _LastError ); return ( false ); } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , xDistance); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , yDistance); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XSIZE , xSize); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YSIZE , ySize); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_CORNER , corner); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , textColor); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_FONTSIZE , fontSize); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_FONT , font); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BGCOLOR , bgColor); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BORDER_COLOR , borderColor); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , isBack); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTED , false ); ChartRedraw ( 0 ); return ( true ); } bool createEdit( string objName, int xDistance, int yDistance, int xSize, int ySize, string text = "" , color textColor = clrBlack , int fontSize = 12 , color bgColor = clrNONE , color borderColor = clrNONE , string font = "Arial Rounded MT Bold" , ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER , int align = ALIGN_LEFT , bool readOnly = false ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_EDIT , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create the edit! Error code = " , _LastError ); return ( false ); } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , xDistance); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , yDistance); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XSIZE , xSize); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YSIZE , ySize); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_CORNER , corner); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , textColor); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_FONTSIZE , fontSize); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_FONT , font); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BGCOLOR , bgColor); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BORDER_COLOR , borderColor); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_ALIGN , align); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_READONLY , readOnly); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTED , false ); ChartRedraw ( 0 ); return ( true ); } bool createLabel( string objName, int xDistance, int yDistance, string text, color textColor = clrBlack , int fontSize = 12 , string font = "Arial Rounded MT Bold" , ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER , ENUM_ANCHOR_POINT anchor = ANCHOR_LEFT_UPPER ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create the label! Error code = " , _LastError ); return ( false ); } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , xDistance); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , yDistance); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_CORNER , corner); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , textColor); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_FONTSIZE , fontSize); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_FONT , font); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTED , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_ANCHOR , anchor); ChartRedraw ( 0 ); return ( true ); } bool createBitmapLabel( string objName, int xDistance, int yDistance, int xSize, int ySize, string bitmapPath, color clr, ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_BITMAP_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create bitmap label! Error code = " , GetLastError ()); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , xDistance); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , yDistance); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XSIZE , xSize); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YSIZE , ySize); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_CORNER , corner); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_BMPFILE , bitmapPath); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , clr); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTED , false ); return true ; }

Die gleiche Implementierung wird in JSON verwendet, mit einem einfachen Upgrade, um die Konvertierung von Integer- und Double-Strings zu handhaben. Als Nächstes müssen wir die Definition verbessern und die Bildsymbole als Bitmap-Dateien importieren. Sie müssen sich keine Gedanken über ihre Größe machen, da wir sie der Einfachheit halber in der Größe anpassen werden. Der Einfachheit halber werden wir die Bilder in das Basisverzeichnis legen, damit wir uns nicht um ihre Pfade kümmern müssen. Es ist wichtig, die Formate zu kennen, da wir nur mit Bitmaps arbeiten können. Schauen Sie unten in unserem Fall nach.

Wenn Sie mit den Dateien fertig sind, müssen wir sie einfügen, damit wir sie verwenden können. Wir werden sie als Ressourcen erstellen, sodass sie im endgültigen Programm zur Verfügung stehen, sodass der Nutzer nach der Kompilierung nicht immer über die Dateien verfügen muss. Hier ist der Ansatz, mit dem wir das erreichen.

#resource "AI MQL5.bmp" #define resourceImg "::AI MQL5.bmp" #resource "AI LOGO.bmp" #define resourceImgLogo "::AI LOGO.bmp" #resource "AI NEW CHAT.bmp" #define resourceNewChat "::AI NEW CHAT.bmp" #resource "AI CLEAR.bmp" #define resourceClear "::AI CLEAR.bmp" #resource "AI HISTORY.bmp" #define resourceHistory "::AI HISTORY.bmp"

Mit der Direktive #resource binden wir fünf Bitmap-Dateien ein: „AI MQL5.bmp“, „AI LOGO.bmp“, „AI NEW CHAT.bmp“, „AI CLEAR.bmp“, und „AI HISTORY.bmp“, und weisen Sie sie den Konstanten „resourceImg“, „resourceImgLogo“, „resourceNewChat“, „resourceClear“ und „resourceHistory“ mit der Anweisung #define zu, um eine konsistente Referenzierung im gesamten Programm zu gewährleisten. Dies ermöglicht die Integration unserer nutzerdefinierten Symbole für das Hauptlogo des Dashboards, das Logo der Seitenleiste und die Aktionsschaltflächen, wodurch die Ästhetik und die Nutzerfreundlichkeit der Schnittstelle verbessert werden. Außerdem müssen wir weitere Eingaben und globale Variablen hinzufügen, um die neuen Dashboard-Elemente zu verarbeiten.

#define P_SCROLL_LEADER "ChatGPT_P_Scroll_Leader" #define P_SCROLL_UP_REC "ChatGPT_P_Scroll_Up_Rec" #define P_SCROLL_UP_LABEL "ChatGPT_P_Scroll_Up_Label" #define P_SCROLL_DOWN_REC "ChatGPT_P_Scroll_Down_Rec" #define P_SCROLL_DOWN_LABEL "ChatGPT_P_Scroll_Down_Label" #define P_SCROLL_SLIDER "ChatGPT_P_Scroll_Slider" input string OpenAI_Model = "gpt-4o" ; input int MaxChartBars = 10 ; string conversationHistory = "" ; string currentPrompt = "" ; int logFileHandle = INVALID_HANDLE ; bool button_hover = false ; color button_original_bg = clrRoyalBlue ; color button_darker_bg; bool clear_hover = false ; bool new_chat_hover = false ; color clear_original_bg = clrLightCoral ; color clear_darker_bg; color new_chat_original_bg = clrLightBlue ; color new_chat_darker_bg; color chart_button_bg = clrLightGreen ; color chart_button_darker_bg; bool chart_hover = false ; bool close_hover = false ; color close_original_bg = clrLightGray ; color close_darker_bg; int g_sidebarWidth = 150 ; int g_dashboardX = 10 ; int g_mainContentX = g_dashboardX + g_sidebarWidth; int g_mainY = 30 ; int g_mainWidth = 550 ; int g_dashboardWidth = g_sidebarWidth + g_mainWidth; int g_mainHeight = 0 ; int g_padding = 10 ; int g_sidePadding = 6 ; int g_textPadding = 10 ; int g_headerHeight = 40 ; int g_displayHeight = 280 ; int g_footerHeight = 180 ; int g_promptHeight = 130 ; int g_margin = 5 ; int g_buttonHeight = 36 ; int g_editHeight = 25 ; int g_lineSpacing = 2 ; int g_editW = 0 ; bool scroll_visible = false ; bool mouse_in_display = false ; int scroll_pos = 0 ; int prev_scroll_pos = - 1 ; int slider_height = 20 ; bool movingStateSlider = false ; int mlbDownX_Slider = 0 ; int mlbDownY_Slider = 0 ; int mlbDown_YD_Slider = 0 ; int g_total_height = 0 ; int g_visible_height = 0 ; bool p_scroll_visible = false ; bool mouse_in_prompt = false ; int p_scroll_pos = 0 ; int p_slider_height = 20 ; bool p_movingStateSlider = false ; int p_mlbDownX_Slider = 0 ; int p_mlbDownY_Slider = 0 ; int p_mlbDown_YD_Slider = 0 ; int p_total_height = 0 ; int p_visible_height = 0 ; color g_promptBg = clrOldLace ; string g_scaled_image_resource = "" ; string g_scaled_sidebar_resource = "" ; string g_scaled_newchat_resource = "" ; string g_scaled_clear_resource = "" ; string g_scaled_history_resource = "" ; bool dashboard_visible = true ; string dashboardObjects[ 20 ]; int objCount = 0 ;

Hier fügen wir zunächst die neuen Rollbalken-Definitionen ein und ändern dann das KI-Modell in ein fortgeschrittenes Modell (gpt-4o), da wir komplexere Daten verarbeiten und bessere Antworten erhalten müssen, da wir es mit sensiblen Daten wie Handelssignalen zu tun haben werden. Sie können jedoch ein beliebiges Modell Ihrer Wahl haben. Wir fügen auch einige weitere globale Variablen hinzu, um die Handhabung der neuen Logik, die wir einbauen werden, zu erleichtern. Wir haben der Klarheit halber Kommentare hinzugefügt. Wir können nun mit der Implementierung beginnen. Zunächst werden wir einige Hilfsfunktionen definieren, um die Skalierung der Bilder zu unterstützen.

void ScaleImage( uint &pixels[], int original_width, int original_height, int new_width, int new_height) { uint scaled_pixels[]; ArrayResize (scaled_pixels, new_width * new_height); for ( int y = 0 ; y < new_height; y++) { for ( int x = 0 ; x < new_width; x++) { double original_x = ( double )x * original_width / new_width; double original_y = ( double )y * original_height / new_height; uint pixel = BicubicInterpolate(pixels, original_width, original_height, original_x, original_y); scaled_pixels[y * new_width + x] = pixel; } } ArrayResize (pixels, new_width * new_height); ArrayCopy (pixels, scaled_pixels); } uint BicubicInterpolate( uint &pixels[], int width, int height, double x, double y) { int x0 = ( int )x; int y0 = ( int )y; double fractional_x = x - x0; double fractional_y = y - y0; int x_indices[ 4 ], y_indices[ 4 ]; for ( int i = - 1 ; i <= 2 ; i++) { x_indices[i + 1 ] = MathMin ( MathMax (x0 + i, 0 ), width - 1 ); y_indices[i + 1 ] = MathMin ( MathMax (y0 + i, 0 ), height - 1 ); } uint neighborhood_pixels[ 16 ]; for ( int j = 0 ; j < 4 ; j++) { for ( int i = 0 ; i < 4 ; i++) { neighborhood_pixels[j * 4 + i] = pixels[y_indices[j] * width + x_indices[i]]; } } uchar alpha_components[ 16 ], red_components[ 16 ], green_components[ 16 ], blue_components[ 16 ]; for ( int i = 0 ; i < 16 ; i++) { GetArgb(neighborhood_pixels[i], alpha_components[i], red_components[i], green_components[i], blue_components[i]); } uchar alpha_out = ( uchar )BicubicInterpolateComponent(alpha_components, fractional_x, fractional_y); uchar red_out = ( uchar )BicubicInterpolateComponent(red_components, fractional_x, fractional_y); uchar green_out = ( uchar )BicubicInterpolateComponent(green_components, fractional_x, fractional_y); uchar blue_out = ( uchar )BicubicInterpolateComponent(blue_components, fractional_x, fractional_y); return (alpha_out << 24 ) | (red_out << 16 ) | (green_out << 8 ) | blue_out; } double BicubicInterpolateComponent( uchar &components[], double fractional_x, double fractional_y) { double weights_x[ 4 ]; double t = fractional_x; weights_x[ 0 ] = (- 0.5 * t * t * t + t * t - 0.5 * t); weights_x[ 1 ] = ( 1.5 * t * t * t - 2.5 * t * t + 1 ); weights_x[ 2 ] = (- 1.5 * t * t * t + 2 * t * t + 0.5 * t); weights_x[ 3 ] = ( 0.5 * t * t * t - 0.5 * t * t); double y_values[ 4 ]; for ( int j = 0 ; j < 4 ; j++) { y_values[j] = weights_x[ 0 ] * components[j * 4 + 0 ] + weights_x[ 1 ] * components[j * 4 + 1 ] + weights_x[ 2 ] * components[j * 4 + 2 ] + weights_x[ 3 ] * components[j * 4 + 3 ]; } double weights_y[ 4 ]; t = fractional_y; weights_y[ 0 ] = (- 0.5 * t * t * t + t * t - 0.5 * t); weights_y[ 1 ] = ( 1.5 * t * t * t - 2.5 * t * t + 1 ); weights_y[ 2 ] = (- 1.5 * t * t * t + 2 * t * t + 0.5 * t); weights_y[ 3 ] = ( 0.5 * t * t * t - 0.5 * t * t); double result = weights_y[ 0 ] * y_values[ 0 ] + weights_y[ 1 ] * y_values[ 1 ] + weights_y[ 2 ] * y_values[ 2 ] + weights_y[ 3 ] * y_values[ 3 ]; return MathMax ( 0 , MathMin ( 255 , result)); } void GetArgb( uint pixel, uchar &alpha, uchar &red, uchar &green, uchar &blue) { alpha = ( uchar )((pixel >> 24 ) & 0xFF ); red = ( uchar )((pixel >> 16 ) & 0xFF ); green = ( uchar )((pixel >> 8 ) & 0xFF ); blue = ( uchar )(pixel & 0xFF ); }

Hier implementieren wir Funktionen zur Bildskalierung, um ein hochwertiges visuelles Branding in der chatorientierten Nutzeroberfläche zu gewährleisten. Die Funktion „ScaleImage“ passt die Größe von Bildern an bestimmte UI-Elemente an, indem sie ein neues Pixel-Array „scaled_pixels“ erstellt, die Originalkoordinaten mit proportionalem Mapping berechnet und „BicubicInterpolate“ anwendet, um glatte Pixelfarben zu erzeugen, und dann das Ergebnis mit der Funktion ArrayCopy zurück in das Original-Array kopiert. Die Funktion „BicubicInterpolate“ verwendet eine 4x4-Pixel-Nachbarschaft, die über „GetArgb“ extrahiert wird, um die ARGB-Komponenten zu trennen, und wendet „BicubicInterpolateComponent“ mit kubischen Gewichtungsberechnungen an, um jeden Farbkanal zu interpolieren, was eine scharfe Darstellung für Icons und Logos in der Seitenleiste und im Dashboard gewährleistet. Wir müssen nun die Bildlaufleiste für der Prompt in einem ähnlichen Format bearbeiten, wie wir es mit der Bildlaufleistenlogik für die Antwortanzeige getan haben.

void CreatePromptScrollbar() { int promptX = g_mainContentX + g_sidePadding; int footerY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight + g_padding; int promptY = footerY + g_margin; int promptW = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding; int scrollbar_x = promptX + promptW - 16 ; int scrollbar_y = promptY + 16 ; int scrollbar_width = 16 ; int scrollbar_height = g_promptHeight - 2 * 16 ; int button_size = 16 ; createRecLabel(P_SCROLL_LEADER, scrollbar_x, scrollbar_y, scrollbar_width, scrollbar_height, C'220,220,220' , 1 , clrGainsboro , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER ); createRecLabel(P_SCROLL_UP_REC, scrollbar_x, promptY, scrollbar_width, button_size, clrGainsboro , 1 , clrGainsboro , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER ); createLabel(P_SCROLL_UP_LABEL, scrollbar_x + 2 , promptY + - 2 , CharToString ( 0x35 ), clrDimGray , getFontSizeByDPI( 10 ), "Webdings" , CORNER_LEFT_UPPER ); createRecLabel(P_SCROLL_DOWN_REC, scrollbar_x, promptY + g_promptHeight - button_size, scrollbar_width, button_size, clrGainsboro , 1 , clrGainsboro , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER ); createLabel(P_SCROLL_DOWN_LABEL, scrollbar_x + 2 , promptY + g_promptHeight - button_size + - 2 , CharToString ( 0x36 ), clrDimGray , getFontSizeByDPI( 10 ), "Webdings" , CORNER_LEFT_UPPER ); p_slider_height = CalculatePromptSliderHeight(); createRecLabel(P_SCROLL_SLIDER, scrollbar_x, promptY + g_promptHeight - button_size - p_slider_height, scrollbar_width, p_slider_height, clrSilver , 1 , clrGainsboro , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER ); } void DeletePromptScrollbar() { ObjectDelete ( 0 , P_SCROLL_LEADER); ObjectDelete ( 0 , P_SCROLL_UP_REC); ObjectDelete ( 0 , P_SCROLL_UP_LABEL); ObjectDelete ( 0 , P_SCROLL_DOWN_REC); ObjectDelete ( 0 , P_SCROLL_DOWN_LABEL); ObjectDelete ( 0 , P_SCROLL_SLIDER); } int CalculatePromptSliderHeight() { int scroll_area_height = g_promptHeight - 2 * 16 ; int slider_min_height = 20 ; if (p_total_height <= p_visible_height) return scroll_area_height; double visible_ratio = ( double )p_visible_height / p_total_height; int height = ( int ) MathFloor (scroll_area_height * visible_ratio); return MathMax (slider_min_height, height); } void UpdatePromptSliderPosition() { int promptX = g_mainContentX + g_sidePadding; int footerY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight + g_padding; int promptY = footerY + g_margin; int scrollbar_x = promptX + (g_mainWidth - 2 * g_sidePadding) - 16 ; int scrollbar_y = promptY + 16 ; int scroll_area_height = g_promptHeight - 2 * 16 ; int max_scroll = MathMax ( 0 , p_total_height - p_visible_height); if (max_scroll <= 0 ) return ; double scroll_ratio = ( double )p_scroll_pos / max_scroll; int scroll_area_y_max = scrollbar_y + scroll_area_height - p_slider_height; int scroll_area_y_min = scrollbar_y; int new_y = scroll_area_y_min + ( int )(scroll_ratio * (scroll_area_y_max - scroll_area_y_min)); new_y = MathMax (scroll_area_y_min, MathMin (new_y, scroll_area_y_max)); ObjectSetInteger ( 0 , P_SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE , new_y); } void UpdatePromptButtonColors() { int max_scroll = MathMax ( 0 , p_total_height - p_visible_height); if (p_scroll_pos == 0 ) { ObjectSetInteger ( 0 , P_SCROLL_UP_LABEL, OBJPROP_COLOR , clrSilver ); } else { ObjectSetInteger ( 0 , P_SCROLL_UP_LABEL, OBJPROP_COLOR , clrDimGray ); } if (p_scroll_pos == max_scroll) { ObjectSetInteger ( 0 , P_SCROLL_DOWN_LABEL, OBJPROP_COLOR , clrSilver ); } else { ObjectSetInteger ( 0 , P_SCROLL_DOWN_LABEL, OBJPROP_COLOR , clrDimGray ); } } void PromptScrollUp() { if (p_scroll_pos > 0 ) { p_scroll_pos = MathMax ( 0 , p_scroll_pos - 30 ); UpdatePromptDisplay(); if (p_scroll_visible) { UpdatePromptSliderPosition(); UpdatePromptButtonColors(); } } } void PromptScrollDown() { int max_scroll = MathMax ( 0 , p_total_height - p_visible_height); if (p_scroll_pos < max_scroll) { p_scroll_pos = MathMin (max_scroll, p_scroll_pos + 30 ); UpdatePromptDisplay(); if (p_scroll_visible) { UpdatePromptSliderPosition(); UpdatePromptButtonColors(); } } }

Wir implementieren einen scrollbaren Prompt-Bereich, um mehrzeilige Nutzereingaben effektiv zu verarbeiten, und beheben damit frühere Einschränkungen bei der Anzeige komplexer Prompts. Die Funktion „CreatePromptScrollbar“ erstellt eine Bildlaufleiste für den Prompt-Bereich, indem sie „createRecLabel“ verwendet, um die Rechtecke „P_SCROLL_LEADER“, „P_SCROLL_UP_REC“, „P_SCROLL_DOWN_REC“ und „P_SCROLL_SLIDER“ zu zeichnen. Die Rechtecke und „createLabel“ für „P_SCROLL_UP_LABEL“ und „P_SCROLL_DOWN_LABEL“ mit Webdings-Pfeilen gezeichnet, wobei die Positionen anhand von „g_mainContentX“, „g_sidePadding“ und „g_promptHeight“ berechnet werden.

Die Funktion „DeletePromptScrollbar“ entfernt diese Objekte mit ObjectDelete zur Bereinigung, während „CalculatePromptSliderHeight“ die „p_slider_height“ proportional zum sichtbaren Prompt-Bereich mit „p_visible_height“ und „p_total_height“ berechnet. Die Funktion „UpdatePromptSliderPosition“ passt die „P_SCROLL_SLIDER“-Position mit ObjectSetInteger basierend auf dem „p_scroll_pos“-Verhältnis an, und „UpdatePromptButtonColors“ schaltet die Farben von „P_SCROLL_UP_LABEL“ und „P_SCROLL_DOWN_LABEL“ zwischen „clrSilver“ und clrDimGray um, um die Scrollbarkeit anzuzeigen. Schließlich passen „PromptScrollUp“ und „PromptScrollDown“ „p_scroll_pos“ um 30 Pixel an, rufen „UpdatePromptDisplay“ auf und aktualisieren die Darstellung der Bildlaufleiste, wenn „p_scroll_visible“ wahr ist, was eine reibungslose Navigation bei mehrzeiligen Eingaben in der Schnittstelle ermöglicht.

Nachdem die Logik der Bildlaufleiste gehandhabt wurde, müssen wir den Prompt-Halter erstellen, in dem wir das Bearbeitungsfeld unterbringen wollen. Was das Bearbeitungsfeld betrifft, so stehen uns immer noch maximal 63 Zeichen zur Verfügung, aber wir können die Längenbeschränkung überwinden, indem wir die Abschnitte verketten. Deshalb brauchen wir mehr Platz. Auch hier besteht das Problem darin, dass die Eingaben nach Abschluss der Bearbeitung als Zeilen angehängt werden. Wir müssen ein intuitives Programm erstellen, damit es sich wie die Fortsetzung eines Absatzes anfühlt. Wir können dies tun, indem wir an den vorherigen Absatz anknüpfen. Das wirft jedoch ein anderes Problem auf, wenn wir neue Absätze haben wollen. Um dieses Problem zu lösen, haben wir uns überlegt, dass es einfach wäre, statt einer Befehlszeile „

“ für eine neue Zeile oder „

ewLine“ ein eindeutiges Element wie zwei Punkte „..“ zu verwenden, sodass wir, wenn eine Eingabe diese enthält, dies als Befehl für eine neue Zeile interpretieren. Das war nur eine willkürliche Kombination, die wir uns ausgedacht haben; Sie können sie natürlich nach Belieben ändern. Sie wissen schon. Wir brauchen also eine Logik, um das zu erreichen.

int SplitOnString( string inputText, string delim, string &result[]) { ArrayResize (result, 0 ); int pos = 0 ; int delim_len = StringLen (delim); while ( true ) { int found = StringFind (inputText, delim, pos); if (found == - 1 ) { string part = StringSubstr (inputText, pos); if ( StringLen (part) > 0 || ArraySize (result) > 0 ) { int size = ArraySize (result); ArrayResize (result, size + 1 ); result[size] = part; } break ; } string part = StringSubstr (inputText, pos, found - pos); int size = ArraySize (result); ArrayResize (result, size + 1 ); result[size] = part; pos = found + delim_len; } return ArraySize (result); } string ReplaceExactDoublePeriods( string text) { string result = "" ; int len = StringLen (text); for ( int i = 0 ; i < len; i++) { if (i + 1 < len && StringGetCharacter (text, i) == '.' && StringGetCharacter (text, i + 1 ) == '.' ) { bool preceded = (i > 0 && StringGetCharacter (text, i - 1 ) == '.' ); bool followed = (i + 2 < len && StringGetCharacter (text, i + 2 ) == '.' ); if (!preceded && !followed) { result += "

" ; i++; } else { result += "." ; } } else { result += StringSubstr (text, i, 1 ); } } return result; } void CreatePlaceholder() { if ( ObjectFind ( 0 , "ChatGPT_PromptPlaceholder" ) < 0 && StringLen (currentPrompt) == 0 ) { int placeholderFontSize = 10 ; string placeholderFont = "Arial" ; int lineHeight = TextGetHeight( "A" , placeholderFont, placeholderFontSize); int footerY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight + g_padding; int promptY = footerY + g_margin; int editY = promptY + g_promptHeight - g_editHeight - 5 ; int editX = g_mainContentX + g_sidePadding + g_textPadding; int labelY = editY + (g_editHeight - lineHeight) / 2 ; createLabel( "ChatGPT_PromptPlaceholder" , editX + 2 , labelY, "Type your prompt here..." , clrGray , placeholderFontSize, placeholderFont, CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); ChartRedraw (); } } void DeletePlaceholder() { if ( ObjectFind ( 0 , "ChatGPT_PromptPlaceholder" ) >= 0 ) { ObjectDelete ( 0 , "ChatGPT_PromptPlaceholder" ); ChartRedraw (); } }

Um die Handhabung von mehrzeiligen Eingaben zu verbessern, definieren wir die Funktion „SplitOnString“, die den Eingabetext mit Hilfe eines bestimmten Trennzeichens in ein Array aufteilt und StringFind und StringSubstr verwendet, um Segmente zu extrahieren und ArrayResize, um sie zu speichern, was ein präzises Parsen des Gesprächsverlaufs ermöglicht. Die Funktion „ReplaceExactDoublePeriods“ wandelt unsere doppelten Punkte mit StringGetCharacter in Zeilenumbrüche um und sorgt für eine genaue mehrzeilige Darstellung, indem sie exakte doppelte Punkte von anderen Sequenzen unterscheidet und frühere Darstellungsbeschränkungen beseitigt. Wir haben diese speziellen Zeichen gewählt, damit die Eingabe eines einzelnen Punktes oder einer Ellipse anders interpretiert wird.

Die Funktion „CreatePlaceholder“ fügt ein „ChatGPT_PromptPlaceholder“-Label mit „createLabel“ in den Prompt-Bereich ein, wenn „currentPrompt“ leer ist, wobei „TextGetHeight“ für die Ausrichtung verwendet wird, während „DeletePlaceholder“ ihn mit ObjectDelete entfernt, wenn Text eingegeben wird, um eine saubere und intuitive Prompt-Eingabe zu gewährleisten. Es ist eine gute Programmierpraxis, Ihren Code immer zu kompilieren und den Fortschritt zu testen, damit Sie nichts übersehen. Wir erstellen also das Dashboard und rufen unsere Funktionen auf, um die Hauptanzeige zu aktualisieren und den Prompt-Bereich hinzuzufügen. Wir werden den Haupthintergrundhalter so erweitern, dass er die linke Seitenleiste aufnimmt.

void CreateDashboard() { objCount = 0 ; g_mainHeight = g_headerHeight + 2 * g_padding + g_displayHeight + g_footerHeight; int displayX = g_mainContentX + g_sidePadding; int displayY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding; int displayW = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding; int footerY = displayY + g_displayHeight + g_padding; int promptY = footerY + g_margin; int buttonsY = promptY + g_promptHeight + g_margin; int buttonW = 140 ; int chartX = g_mainContentX + g_sidePadding; int sendX = g_mainContentX + g_mainWidth - g_sidePadding - buttonW; dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_MainContainer" ; createRecLabel( "ChatGPT_MainContainer" , g_mainContentX, g_mainY, g_mainWidth, g_mainHeight, clrWhite , 1 , clrLightGray ); dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_HeaderBg" ; createRecLabel( "ChatGPT_HeaderBg" , g_mainContentX, g_mainY, g_mainWidth, g_headerHeight, clrWhiteSmoke , 0 , clrNONE ); string logo_resource = ( StringLen (g_scaled_image_resource) > 0 ) ? g_scaled_image_resource : resourceImg; dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_HeaderLogo" ; createBitmapLabel( "ChatGPT_HeaderLogo" , g_mainContentX + g_sidePadding, g_mainY + (g_headerHeight - 40 )/ 2 , 104 , 40 , logo_resource, clrWhite , CORNER_LEFT_UPPER ); string title = "ChatGPT AI EA" ; string titleFont = "Arial Rounded MT Bold" ; int titleSize = 14 ; TextSetFont (titleFont, titleSize); uint titleWid, titleHei; TextGetSize (title, titleWid, titleHei); int titleY = g_mainY + (g_headerHeight - ( int )titleHei) / 2 - 4 ; int titleX = g_mainContentX + g_sidePadding + 104 + 5 ; dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_TitleLabel" ; createLabel( "ChatGPT_TitleLabel" , titleX, titleY, title, clrDarkSlateGray , titleSize, titleFont, CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); string dateStr = TimeToString ( TimeTradeServer (), TIME_MINUTES ); string dateFont = "Arial" ; int dateSize = 12 ; TextSetFont (dateFont, dateSize); uint dateWid, dateHei; TextGetSize (dateStr, dateWid, dateHei); int dateX = g_mainContentX + g_mainWidth / 2 - ( int )(dateWid / 2 ) + 20 ; int dateY = g_mainY + (g_headerHeight - ( int )dateHei) / 2 - 4 ; dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_DateLabel" ; createLabel( "ChatGPT_DateLabel" , dateX, dateY, dateStr, clrSlateGray , dateSize, dateFont, CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); int closeWidth = 100 ; int closeX = g_mainContentX + g_mainWidth - closeWidth - g_sidePadding; int closeY = g_mainY + 4 ; dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_CloseButton" ; createButton( "ChatGPT_CloseButton" , closeX, closeY, closeWidth, g_headerHeight - 8 , "Close" , clrWhite , 11 , close_original_bg, clrGray ); dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_ResponseBg" ; createRecLabel( "ChatGPT_ResponseBg" , displayX, displayY, displayW, g_displayHeight, clrWhite , 1 , clrGainsboro , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID ); dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_FooterBg" ; createRecLabel( "ChatGPT_FooterBg" , g_mainContentX, footerY, g_mainWidth, g_footerHeight, clrGainsboro , 0 , clrNONE ); dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_PromptBg" ; createRecLabel( "ChatGPT_PromptBg" , displayX, promptY, displayW, g_promptHeight, g_promptBg, 1 , g_promptBg, BORDER_FLAT , STYLE_SOLID ); int editY = promptY + g_promptHeight - g_editHeight - 5 ; int editX = displayX + g_textPadding; g_editW = displayW - 2 * g_textPadding; dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_PromptEdit" ; createEdit( "ChatGPT_PromptEdit" , editX, editY, g_editW, g_editHeight, "" , clrBlack , 13 , DarkenColor(g_promptBg, 0.93 ), DarkenColor(g_promptBg, 0.87 ), "Calibri" ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_PromptEdit" , OBJPROP_BORDER_TYPE , BORDER_FLAT ); dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_GetChartButton" ; createButton( "ChatGPT_GetChartButton" , chartX, buttonsY, buttonW, g_buttonHeight, "Get Chart Data" , clrWhite , 11 , chart_button_bg, clrDarkGreen ); dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_SendPromptButton" ; createButton( "ChatGPT_SendPromptButton" , sendX, buttonsY, buttonW, g_buttonHeight, "Send Prompt" , clrWhite , 11 , button_original_bg, clrDarkBlue ); ChartRedraw (); } int OnInit () { button_darker_bg = DarkenColor(button_original_bg); clear_darker_bg = DarkenColor(clear_original_bg); new_chat_darker_bg = DarkenColor(new_chat_original_bg); chart_button_darker_bg = DarkenColor(chart_button_bg); close_darker_bg = DarkenColor(close_original_bg); logFileHandle = FileOpen (LogFileName, FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_TXT ); if (logFileHandle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to open log file: " , GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } FileSeek (logFileHandle, 0 , SEEK_END ); uint img_pixels[]; uint orig_width = 0 , orig_height = 0 ; bool image_loaded = ResourceReadImage (resourceImg, img_pixels, orig_width, orig_height); if (image_loaded && orig_width > 0 && orig_height > 0 ) { ScaleImage(img_pixels, ( int )orig_width, ( int )orig_height, 104 , 40 ); g_scaled_image_resource = "::ChatGPT_HeaderImageScaled" ; if ( ResourceCreate (g_scaled_image_resource, img_pixels, 104 , 40 , 0 , 0 , 104 , COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Scaled image resource created successfully" ); } else { Print ( "Failed to create scaled image resource" ); } } else { Print ( "Failed to load original image resource" ); } uint img_pixels_logo[]; uint orig_width_logo = 0 , orig_height_logo = 0 ; bool image_loaded_logo = ResourceReadImage (resourceImgLogo, img_pixels_logo, orig_width_logo, orig_height_logo); if (image_loaded_logo && orig_width_logo > 0 && orig_height_logo > 0 ) { ScaleImage(img_pixels_logo, ( int )orig_width_logo, ( int )orig_height_logo, 81 , 81 ); g_scaled_sidebar_resource = "::ChatGPT_SidebarImageScaled" ; if ( ResourceCreate (g_scaled_sidebar_resource, img_pixels_logo, 81 , 81 , 0 , 0 , 81 , COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Scaled sidebar image resource created successfully" ); } else { Print ( "Failed to create scaled sidebar image resource" ); } } else { Print ( "Failed to load sidebar image resource" ); } uint img_pixels_newchat[]; uint orig_width_newchat = 0 , orig_height_newchat = 0 ; bool image_loaded_newchat = ResourceReadImage (resourceNewChat, img_pixels_newchat, orig_width_newchat, orig_height_newchat); if (image_loaded_newchat && orig_width_newchat > 0 && orig_height_newchat > 0 ) { ScaleImage(img_pixels_newchat, ( int )orig_width_newchat, ( int )orig_height_newchat, 30 , 30 ); g_scaled_newchat_resource = "::ChatGPT_NewChatIconScaled" ; if ( ResourceCreate (g_scaled_newchat_resource, img_pixels_newchat, 30 , 30 , 0 , 0 , 30 , COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Scaled new chat icon resource created successfully" ); } else { Print ( "Failed to create scaled new chat icon resource" ); } } else { Print ( "Failed to load new chat icon resource" ); } uint img_pixels_clear[]; uint orig_width_clear = 0 , orig_height_clear = 0 ; bool image_loaded_clear = ResourceReadImage (resourceClear, img_pixels_clear, orig_width_clear, orig_height_clear); if (image_loaded_clear && orig_width_clear > 0 && orig_height_clear > 0 ) { ScaleImage(img_pixels_clear, ( int )orig_width_clear, ( int )orig_height_clear, 30 , 30 ); g_scaled_clear_resource = "::ChatGPT_ClearIconScaled" ; if ( ResourceCreate (g_scaled_clear_resource, img_pixels_clear, 30 , 30 , 0 , 0 , 30 , COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Scaled clear icon resource created successfully" ); } else { Print ( "Failed to create scaled clear icon resource" ); } } else { Print ( "Failed to load clear icon resource" ); } uint img_pixels_history[]; uint orig_width_history = 0 , orig_height_history = 0 ; bool image_loaded_history = ResourceReadImage (resourceHistory, img_pixels_history, orig_width_history, orig_height_history); if (image_loaded_history && orig_width_history > 0 && orig_height_history > 0 ) { ScaleImage(img_pixels_history, ( int )orig_width_history, ( int )orig_height_history, 30 , 30 ); g_scaled_history_resource = "::ChatGPT_HistoryIconScaled" ; if ( ResourceCreate (g_scaled_history_resource, img_pixels_history, 30 , 30 , 0 , 0 , 30 , COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Scaled history icon resource created successfully" ); } else { Print ( "Failed to create scaled history icon resource" ); } } else { Print ( "Failed to load history icon resource" ); } g_mainHeight = g_headerHeight + 2 * g_padding + g_displayHeight + g_footerHeight; createRecLabel( "ChatGPT_DashboardBg" , g_dashboardX, g_mainY, g_dashboardWidth, g_mainHeight, clrWhite , 1 , clrLightGray ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_DashboardBg" , OBJPROP_ZORDER , 0 ); createRecLabel( "ChatGPT_SidebarBg" , g_dashboardX+ 2 , g_mainY+ 2 , g_sidebarWidth - 2 - 1 , g_mainHeight - 2 - 2 , clrGainsboro , 1 , clrNONE ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_SidebarBg" , OBJPROP_ZORDER , 0 ); CreateDashboard(); UpdateResponseDisplay(); CreatePlaceholder(); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Wir beginnen mit der Erweiterung der Funktion „CreateDashboard“, die die Hauptoberfläche erstellt, indem sie die Layoutabmessungen mithilfe von „g_mainContentX“, „g_sidePadding“, „g_headerHeight“, „g_displayHeight“ und „g_footerHeight“ berechnet und Objekte wie „ChatGPT_MainContainer“ erstellt, wo wir die Breite erweitern, „ChatGPT_HeaderBg“ und „ChatGPT_FooterBg“ mit „createRecLabel“, ein skaliertes Header-Logo „ChatGPT_HeaderLogo“ mit „createBitmapLabel“ unter Verwendung von „g_scaled_image_resource“ oder „resourceImg“, einen Titel „ChatGPT_TitleLabel“ und einen Zeitstempel „ChatGPT_DateLabel“ mit „createLabel“ für ein klares Branding und einen klaren Kontext. Es fügt auch ein „ChatGPT_PromptEdit“ Feld mit „createEdit“, einen „ChatGPT_GetChartButton“ für die Integration von Marktdaten, einen „ChatGPT_SendPromptButton“ zum Senden von Prompts und eine „ChatGPT_CloseButton“ zum Ausblenden des Dashboards, wobei die Objektnamen in „dashboardObjects“ zur Verwaltung gespeichert werden.

In OnInit wird das Programm initialisiert, indem dunklere Schaltflächenfarben mit „DarkenColor“ einstellt wird, eine Protokolldatei „ChatGPT_EA_Log.txt“ mit FileOpen geöffnet wird, die Bitmap-Ressourcen („AI MQL5.bmp“, „AI LOGO.bmp“, „AI NEW CHAT.bmp“, „AI CLEAR.bmp“, „AI HISTORY.bmp“) mit „ScaleImage“ skaliert werden und ResourceCreate für eine konsistente Darstellung und die Einrichtung des Dashboards mit „CreateDashboard“, „UpdateResponseDisplay“ und „CreatePlaceholder“, wobei Mausereignisse mit ChartSetInteger aktiviert werden, um Interaktivität in der Zukunft zu gewährleisten. Nach dem Kompilieren erhalten wir folgendes Ergebnis:

Jetzt, da wir die aktualisierte Anzeige haben, müssen wir die Chart-Daten abrufen, auf dem Prompt-Display anzeigen und zur Analyse senden. Abgesehen davon müssen wir UTF-8 besser handhaben, da wir mit kritischen Daten arbeiten werden, und auch die Protokollierung verbessern, die später entfernt werden kann, damit wir genau sehen können, was wir tun, damit wir im Falle von Problemen diese lösen können. Beginnen wir mit der Funktion zur Aktualisierung unserer Prompt-Anzeige, die einen ähnlichen Ansatz wie die Antwortanzeige verfolgt.

void UpdatePromptDisplay() { int total = ObjectsTotal ( 0 , 0 , - 1 ); for ( int j = total - 1 ; j >= 0 ; j--) { string name = ObjectName ( 0 , j, 0 , - 1 ); if ( StringFind (name, "ChatGPT_PromptLine_" ) == 0 ) { ObjectDelete ( 0 , name); } } int promptX = g_mainContentX + g_sidePadding; int footerY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight + g_padding; int promptY = footerY + g_margin; int textX = promptX + g_textPadding; int textY = promptY + g_textPadding; int editY = promptY + g_promptHeight - g_editHeight - 5 ; int fullMaxWidth = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding - 2 * g_textPadding; int visibleHeight = editY - textY - g_textPadding - g_margin; if (currentPrompt == "" ) { p_total_height = 0 ; p_visible_height = visibleHeight; if (p_scroll_visible) { DeletePromptScrollbar(); p_scroll_visible = false ; } ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_PromptEdit" , OBJPROP_XSIZE , g_editW); ChartRedraw (); return ; } string font = "Arial" ; int fontSize = 10 ; int lineHeight = TextGetHeight( "A" , font, fontSize); int adjustedLineHeight = lineHeight + g_lineSpacing; p_visible_height = visibleHeight; string wrappedLines[]; WrapText(currentPrompt, font, fontSize, fullMaxWidth, wrappedLines); int totalLines = ArraySize (wrappedLines); int totalHeight = totalLines * adjustedLineHeight; bool need_scroll = totalHeight > visibleHeight; bool should_show_scrollbar = false ; int reserved_width = 0 ; if (ScrollbarMode != SCROLL_WHEEL_ONLY) { should_show_scrollbar = need_scroll && (ScrollbarMode == SCROLL_DYNAMIC_ALWAYS || (ScrollbarMode == SCROLL_DYNAMIC_HOVER && mouse_in_prompt)); if (should_show_scrollbar) { reserved_width = 16 ; } } if (reserved_width > 0 ) { WrapText(currentPrompt, font, fontSize, fullMaxWidth - reserved_width, wrappedLines); totalLines = ArraySize (wrappedLines); totalHeight = totalLines * adjustedLineHeight; } p_total_height = totalHeight; bool prev_p_scroll_visible = p_scroll_visible; p_scroll_visible = should_show_scrollbar; if (p_scroll_visible != prev_p_scroll_visible) { if (p_scroll_visible) { CreatePromptScrollbar(); } else { DeletePromptScrollbar(); } } ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_PromptEdit" , OBJPROP_XSIZE , g_editW - reserved_width); int max_scroll = MathMax ( 0 , totalHeight - visibleHeight); if (p_scroll_pos > max_scroll) p_scroll_pos = max_scroll; if (p_scroll_pos < 0 ) p_scroll_pos = 0 ; if (p_scroll_visible) { p_slider_height = CalculatePromptSliderHeight(); ObjectSetInteger ( 0 , P_SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE , p_slider_height); UpdatePromptSliderPosition(); UpdatePromptButtonColors(); } int currentY = textY - p_scroll_pos; int endY = textY + visibleHeight; int startLineIndex = 0 ; int currentHeight = 0 ; for ( int line = 0 ; line < totalLines; line++) { if (currentHeight >= p_scroll_pos) { startLineIndex = line; currentY = textY + (currentHeight - p_scroll_pos); break ; } currentHeight += adjustedLineHeight; } int numVisibleLines = 0 ; int visibleHeightUsed = 0 ; for ( int line = startLineIndex; line < totalLines; line++) { if (visibleHeightUsed + adjustedLineHeight > visibleHeight) break ; visibleHeightUsed += adjustedLineHeight; numVisibleLines++; } int textX_pos = textX; int maxTextX = g_mainContentX + g_mainWidth - g_sidePadding - g_textPadding - reserved_width; color textCol = clrBlack ; for ( int li = 0 ; li < numVisibleLines; li++) { int lineIndex = startLineIndex + li; if (lineIndex >= totalLines) break ; string line = wrappedLines[lineIndex]; string display_line = line; if (line == " " ) { display_line = " " ; textCol = clrWhite ; } string lineName = "ChatGPT_PromptLine_" + IntegerToString (lineIndex); if (currentY >= textY && currentY < endY) { createLabel(lineName, textX_pos, currentY, display_line, textCol, fontSize, font, CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); } currentY += adjustedLineHeight; } ChartRedraw (); }

Hier implementieren wir die Funktion „UpdatePromptDisplay“, um die Anzeige von mehrzeiligen Nutzeraufforderungen zu verwalten. Dadurch wird ein reibungsloses Rendern und Scrollen gewährleistet. Die Funktion löscht vorhandene „ChatGPT_PromptLine_“-Objekte mit Hilfe der Funktionen ObjectsTotal und ObjectDelete. Anschließend wird das Layout des Prompt-Bereichs mit „g_mainContentX“, „g_sidePadding“, „g_promptHeight“ und „g_textPadding“ berechnet. Wenn „currentPrompt“ leer ist, setzt die Funktion „p_total_height“ zurück, setzt „p_visible_height“, entfernt die Bildlaufleiste mit „DeletePromptScrollbar“ und passt die Breite von „ChatGPT_PromptEdit“ mit der Funktion ObjectSetInteger an.

Bei nicht leeren Prompts wird der Text mit der Funktion „WrapText“, die wir bereits früher definiert haben, in Zeilen umbrochen, „p_total_height“ wird aus „adjustedLineHeight“ berechnet, und die Bildlaufleiste wird auf der Grundlage von „ScrollbarMode“ und „mouse_in_prompt“ dynamisch ein- oder ausgeblendet, die bei Bedarf Platz mit „reserved_width“ reserviert, dann die sichtbaren Zeilen als „ChatGPT_PromptLine_“-Beschriftungen mit „createLabel“, aktualisiert die Positionen mit „p_scroll_pos“ rendert und das Chart mit ChartRedraw für eine nahtlose mehrzeilige Prompt-Interaktion aktualisiert. Um die Chart-Daten an der Prompt anzuhängen, implementieren wir die folgende Funktion.

string PeriodToString( ENUM_TIMEFRAMES period) { switch (period) { case PERIOD_M1 : return "M1" ; case PERIOD_M5 : return "M5" ; case PERIOD_M15 : return "M15" ; case PERIOD_M30 : return "M30" ; case PERIOD_H1 : return "H1" ; case PERIOD_H4 : return "H4" ; case PERIOD_D1 : return "D1" ; case PERIOD_W1 : return "W1" ; case PERIOD_MN1 : return "MN1" ; default : return IntegerToString (period); } } void GetAndAppendChartData() { string symbol = Symbol (); ENUM_TIMEFRAMES tf = ( ENUM_TIMEFRAMES ) _Period ; string timeframe = PeriodToString(tf); long visibleBarsLong = ChartGetInteger ( 0 , CHART_VISIBLE_BARS ); int visibleBars = ( int )visibleBarsLong; MqlRates rates[]; int copied = CopyRates (symbol, tf, 0 , MaxChartBars, rates); if (copied != MaxChartBars) { Print ( "Failed to copy rates: " , GetLastError ()); return ; } ArraySetAsSeries (rates, true ); string data = "Chart Details: Symbol=" + symbol + ", Timeframe=" + timeframe + ", Visible Bars=" + IntegerToString (visibleBars) + "

" ; data += "Recent Bars Data (Bar 1 is latest):

" ; for ( int i = 0 ; i < copied; i++) { data += "Bar " + IntegerToString (i + 1 ) + ": Date=" + TimeToString (rates[i].time, TIME_DATE | TIME_MINUTES ) + ", Open=" + DoubleToString (rates[i].open, _Digits ) + ", High=" + DoubleToString (rates[i].high, _Digits ) + ", Low=" + DoubleToString (rates[i].low, _Digits ) + ", Close=" + DoubleToString (rates[i].close, _Digits ) + ", Volume=" + IntegerToString (( int )rates[i].tick_volume) + "

" ; } Print ( "Chart data appended to prompt:

" + data); FileWrite (logFileHandle, "Chart data appended to prompt:

" + data); string fileName = "candlesticksdata.txt" ; int handle = FileOpen (fileName, FILE_WRITE | FILE_TXT | FILE_ANSI ); if (handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to open file for writing: " , GetLastError ()); return ; } FileWriteString (handle, data); FileClose (handle); handle = FileOpen (fileName, FILE_READ | FILE_TXT | FILE_ANSI ); if (handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to open file for reading: " , GetLastError ()); return ; } string fileContent = "" ; while (! FileIsEnding (handle)) { fileContent += FileReadString (handle) + "

" ; } FileClose (handle); if ( StringLen (currentPrompt) > 0 ) { currentPrompt += "

" ; } currentPrompt += fileContent; DeletePlaceholder(); UpdatePromptDisplay(); p_scroll_pos = MathMax ( 0 , p_total_height - p_visible_height); if (p_scroll_visible) { UpdatePromptSliderPosition(); UpdatePromptButtonColors(); } ChartRedraw (); }

Um die Integration von Chart-Daten zu implementieren, definieren wir die Funktion „PeriodToString“, um Zeitrahmen-Enums wie PERIOD_M1 oder „PERIOD_H1“ mit Hilfe einer Switch-Anweisung in lesbare Strings wie „M1“ oder „H1“ umzuwandeln und so eine klare Kommunikation der Zeitrahmen eines Chart sicherzustellen. Anschließend definieren wir die Funktion „GetAndAppendChartData“, die das Symbol des aktuellen Charts mit „Symbol“, den Zeitrahmen mit _Period und die sichtbaren Balken mit ChartGetInteger abruft. Anschließend verwenden wir CopyRates, um die Daten der letzten Balken in ein MqlRates-Array zu holen, und formatieren Details wie Open, High, Low, Close und Volume mit den Funktionen TimeToString und DoubleToString in einen String.

Wir protokollieren die Daten, speichern sie in „candlesticksdata.txt“ mit „FileWriteString“, lesen sie mit FileReadString zurück, hängen sie an „currentPrompt“ für die KI-Verarbeitung an und zeigen sie im Prompt-Bereich an, indem wir „DeletePlaceholder“, „UpdatePromptDisplay“ und Aktualisierung der Bildlaufleiste mit den Funktionen „UpdatePromptSliderPosition“ und „UpdatePromptButtonColors“. Dadurch wird sichergestellt, dass die Daten zuerst heruntergeladen und gespeichert werden, wenn wir auf „Chart-Daten senden“ klicken, wie unten dargestellt.

Da wir die Nachrichten aus der Historie erstellen, die wir zur Verfolgung der Konversation verwenden werden, müssen wir unsere Funktion erweitern, um die neuen Chart-Daten zu berücksichtigen, die wir an die KI senden, da sie ein neues Format haben, sodass wir alle Inhalte zwischen den Rollen berücksichtigen.

string BuildMessagesFromHistory( string newPrompt) { string lines[]; int numLines = StringSplit (conversationHistory, '

' , lines); string messages = "[" ; string currentRole = "" ; string currentContent = "" ; for ( int i = 0 ; i < numLines; i++) { string line = lines[i]; string trimmed = line; StringTrimLeft (trimmed); StringTrimRight (trimmed); if ( StringLen (trimmed) == 0 || IsTimestamp(trimmed)) continue ; if ( StringFind (trimmed, "You: " ) == 0 ) { if (currentRole != "" ) { string roleJson = (currentRole == "User" ) ? "user" : "assistant" ; messages += "{\"role\":\"" + roleJson + "\",\"content\":\"" + JsonEscape(currentContent) + "\"}," ; } currentRole = "User" ; currentContent = StringSubstr (line, StringFind (line, "You: " ) + 5 ); } else if ( StringFind (trimmed, "AI: " ) == 0 ) { if (currentRole != "" ) { string roleJson = (currentRole == "User" ) ? "user" : "assistant" ; messages += "{\"role\":\"" + roleJson + "\",\"content\":\"" + JsonEscape(currentContent) + "\"}," ; } currentRole = "AI" ; currentContent = StringSubstr (line, StringFind (line, "AI: " ) + 4 ); } else if (currentRole != "" ) { currentContent += "

" + line; } } if (currentRole != "" ) { string roleJson = (currentRole == "User" ) ? "user" : "assistant" ; messages += "{\"role\":\"" + roleJson + "\",\"content\":\"" + JsonEscape(currentContent) + "\"}," ; } messages += "{\"role\":\"user\",\"content\":\"" + JsonEscape(newPrompt) + "\"}]" ; return messages; }

Wir erweitern die Funktion „BuildMessagesFromHistory“ um die Formatierung von Konversationsdaten für OpenAI-API-Anfragen. Die Zeichenkette von „conversationHistory“ wird mit StringSplit mit Zeilenumbruch in Zeilen aufgeteilt, jede Zeile wird mit StringTrimLeft und StringTrimRight bearbeitet, um Leerzeichen zu entfernen, und leere Zeilen oder Zeilen mit Zeitstempel, die mit „IsTimestamp“ gekennzeichnet sind, werden übersprungen. Wir identifizieren Nutzernachrichten, die mit „You: “ oder KI-Nachrichten, die mit „AI: “ beginnen, mit StringFind, extrahieren den Inhalt mit StringSubstr und erstellen ein JSON-Array „messages“, indem wir jede Nachricht als JSON-Objekt mit der Rolle („user“ oder „assistant“) anhängen und den Inhalt mit „JsonEscape“ entschlüsseln, um sicherzustellen, dass der neue Prompt als endgültige Nutzernachricht enthalten ist. Lassen Sie uns nun die Seitenleiste mit den benötigten Elementen aktualisieren und dauerhafte Chats einrichten. Definieren wir zunächst die Logik des Chats, damit wir sie für die Darstellung der kompletten Navigationsleiste verwenden können.

struct Chat { int id; string title; string history; }; Chat chats[]; int current_chat_id = - 1 ; string current_title = "" ; string chatsFileName = "ChatGPT_Chats.txt" ; string EncodeID( int id) { string chars = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" ; string res = "" ; if (id == 0 ) return "0" ; while (id > 0 ) { res = StringSubstr (chars, id % 62 , 1 ) + res; id /= 62 ; } return res; } int DecodeID( string enc) { string chars = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" ; int id = 0 ; for ( int i = 0 ; i < StringLen (enc); i++) { id = id * 62 + StringFind (chars, StringSubstr (enc, i, 1 )); } return id; } void LoadChats() { if (! FileIsExist (chatsFileName)) { CreateNewChat(); return ; } int handle = FileOpen (chatsFileName, FILE_READ | FILE_BIN ); if (handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to load chats: " , GetLastError ()); CreateNewChat(); return ; } int file_size = ( int ) FileSize (handle); uchar encoded_file[]; ArrayResize (encoded_file, file_size); FileReadArray (handle, encoded_file, 0 , file_size); FileClose (handle); uchar empty_key[]; uchar key[ 32 ]; uchar api_bytes[]; StringToCharArray (OpenAI_API_Key, api_bytes); uchar hash[]; CryptEncode ( CRYPT_HASH_SHA256 , api_bytes, empty_key, hash); ArrayCopy (key, hash, 0 , 0 , 32 ); uchar decoded_aes[]; int res_dec = CryptDecode ( CRYPT_AES256 , encoded_file, key, decoded_aes); if (res_dec <= 0 ) { Print ( "Failed to decrypt chats: " , GetLastError ()); CreateNewChat(); return ; } uchar decoded_zip[]; int res_zip = CryptDecode ( CRYPT_ARCH_ZIP , decoded_aes, empty_key, decoded_zip); if (res_zip <= 0 ) { Print ( "Failed to decompress chats: " , GetLastError ()); CreateNewChat(); return ; } string jsonStr = CharArrayToString (decoded_zip); char charArray[]; int len = StringToCharArray (jsonStr, charArray, 0 , WHOLE_ARRAY , CP_UTF8 ); JsonValue json; int index = 0 ; if (!json.DeserializeFromArray(charArray, len, index)) { Print ( "Failed to parse chats JSON" ); CreateNewChat(); return ; } if (json.m_type != JsonArray) { Print ( "Chats JSON not an array" ); CreateNewChat(); return ; } int size = ArraySize (json.m_children); ArrayResize (chats, size); int max_id = 0 ; for ( int i = 0 ; i < size; i++) { JsonValue obj = json.m_children[i]; chats[i].id = ( int )obj[ "id" ].ToInteger(); chats[i].title = obj[ "title" ].ToString(); chats[i].history = obj[ "history" ].ToString(); max_id = MathMax (max_id, chats[i].id); } if (size > 0 ) { current_chat_id = chats[size - 1 ].id; current_title = chats[size - 1 ].title; conversationHistory = chats[size - 1 ].history; } else { CreateNewChat(); } } void SaveChats() { JsonValue jsonArr; jsonArr.m_type = JsonArray; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (chats); i++) { JsonValue obj; obj.m_type = JsonObject; obj[ "id" ] = chats[i].id; obj[ "title" ] = chats[i].title; obj[ "history" ] = chats[i].history; jsonArr.AddChild(obj); } string jsonStr = jsonArr.SerializeToString(); uchar data[]; StringToCharArray (jsonStr, data); uchar empty_key[]; uchar zipped[]; int res_zip = CryptEncode ( CRYPT_ARCH_ZIP , data, empty_key, zipped); if (res_zip <= 0 ) { Print ( "Failed to compress chats: " , GetLastError ()); return ; } uchar key[ 32 ]; uchar api_bytes[]; StringToCharArray (OpenAI_API_Key, api_bytes); uchar hash[]; CryptEncode ( CRYPT_HASH_SHA256 , api_bytes, empty_key, hash); ArrayCopy (key, hash, 0 , 0 , 32 ); uchar encoded[]; int res_enc = CryptEncode ( CRYPT_AES256 , zipped, key, encoded); if (res_enc <= 0 ) { Print ( "Failed to encrypt chats: " , GetLastError ()); return ; } int handle = FileOpen (chatsFileName, FILE_WRITE | FILE_BIN ); if (handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to save chats: " , GetLastError ()); return ; } FileWriteArray (handle, encoded, 0 , res_enc); FileClose (handle); } int GetChatIndex( int id) { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (chats); i++) { if (chats[i].id == id) return i; } return - 1 ; } void CreateNewChat() { int max_id = 0 ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (chats); i++) { max_id = MathMax (max_id, chats[i].id); } int new_id = max_id + 1 ; int size = ArraySize (chats); ArrayResize (chats, size + 1 ); chats[size].id = new_id; chats[size].title = "Chat " + IntegerToString (new_id); chats[size].history = "" ; current_chat_id = new_id; current_title = chats[size].title; conversationHistory = "" ; SaveChats(); UpdateSidebarDynamic(); UpdateResponseDisplay(); UpdatePromptDisplay(); CreatePlaceholder(); ChartRedraw (); } void UpdateCurrentHistory() { int idx = GetChatIndex(current_chat_id); if (idx >= 0 ) { chats[idx].history = conversationHistory; chats[idx].title = current_title; SaveChats(); } }

Hier implementieren wir persistente Chat-Speicher- und -Verwaltungsfunktionen, um den Gesprächsverlauf über mehrere Sitzungen hinweg aufrechtzuerhalten und eine nahtlose Navigation über die Seitenleiste zu ermöglichen, die wir aktualisieren werden. Wir definieren die Struktur „Chat“, um „id“, „title“ und „history“ für jeden Chat zu speichern, verfolgen die aktive Sitzung mit dem Array „chats“, „current_chat_id“ und „current_title“ und verwenden „chatsFileName“, eingestellt auf „ChatGPT_Chats.txt“, für die Speicherung. Die Funktionen „EncodeID“ und „DecodeID“ konvertieren Chat-IDs in und aus „base62“ unter Verwendung eines Zeichensatzes und StringSubstr für eine kompakte Anzeige in der Seitenleiste. Wir verwenden „LoadChats“, um Chats aus „ChatGPT_Chats.txt“ mit FileOpen, entschlüsseln mit CryptDecode unter Verwendung von CRYPT_AES256 und einem von „OpenAI_API_Key“ abgeleiteten Schlüssel über CryptEncode mit CRYPT_HASH_SHA256, dekomprimieren mit „CRYPT_ARCH_ZIP“ und parsen JSON mit „DeserializeFromArray“, um das Array „chats“ aufzufüllen, wobei bei Fehlern auf „CreateNewChat“ zurückgegriffen wird.

Die Funktion „SaveChats“ serialisiert das Array „chats“ mit „SerializeToString“ zu JSON, komprimiert es mit „CryptEncode“ unter Verwendung von „CRYPT_ARCH_ZIP“, verschlüsselt es mit „CRYPT_AES256“ und schreibt es mit „ChatGPT_Chats.txt“ mit der Funktion FileWriteArray. Wir implementieren „GetChatIndex“ um einen Chat nach ID mit ArraySize zu finden und „CreateNewChat“ um neue Chats mit inkrementellen IDs zu initialisieren, „current_chat_id“, „current_title“ und „conversationHistory“ zu aktualisierenund „conversationHistory“, speichern mit „SaveChats“ und aktualisieren die Nutzeroberfläche mit „UpdateSidebarDynamic“, „UpdateResponseDisplay“ und „UpdatePromptDisplay“.

Die Funktion „UpdateCurrentHistory“ aktualisiert den „Verlauf“ und den „Titel“ des aktuellen Chats im Array „chats“ und speichert ihn in einer Datei, um dauerhafte, navigierbare Chatdaten zu gewährleisten. Die Wahl des Dekodierungs- und Kodierungsansatzes liegt ganz bei Ihnen. Wir haben just das Einfachste gewählt, um die Dinge einfach zu halten. Mit diesen Funktionen ausgestattet, können wir nun die Logik zur Aktualisierung der Seitenleiste definieren.

void UpdateSidebarDynamic() { int total = ObjectsTotal ( 0 , 0 , - 1 ); for ( int j = total - 1 ; j >= 0 ; j--) { string name = ObjectName ( 0 , j, 0 , - 1 ); if ( StringFind (name, "ChatGPT_NewChatButton" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_ClearButton" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_HistoryButton" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_ChatLabel_" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_ChatBg_" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_SidebarLogo" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_NewChatIcon" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_NewChatLabel" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_ClearIcon" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_ClearLabel" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_HistoryIcon" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_HistoryLabel" ) == 0 ) { ObjectDelete ( 0 , name); } } int sidebarX = g_dashboardX; int itemY = g_mainY + 10 ; string sidebar_logo_resource = ( StringLen (g_scaled_sidebar_resource) > 0 ) ? g_scaled_sidebar_resource : resourceImgLogo; createBitmapLabel( "ChatGPT_SidebarLogo" , sidebarX + (g_sidebarWidth - 81 )/ 2 , itemY, 81 , 81 , sidebar_logo_resource, clrWhite , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_SidebarLogo" , OBJPROP_ZORDER , 1 ); itemY += 81 + 10 ; createButton( "ChatGPT_NewChatButton" , sidebarX + 5 , itemY, g_sidebarWidth - 10 , g_buttonHeight, "" , clrWhite , 11 , new_chat_original_bg, clrRoyalBlue ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_NewChatButton" , OBJPROP_ZORDER , 1 ); string newchat_icon_resource = ( StringLen (g_scaled_newchat_resource) > 0 ) ? g_scaled_newchat_resource : resourceNewChat; createBitmapLabel( "ChatGPT_NewChatIcon" , sidebarX + 5 + 10 , itemY + (g_buttonHeight - 30 )/ 2 , 30 , 30 , newchat_icon_resource, clrNONE , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_NewChatIcon" , OBJPROP_ZORDER , 2 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_NewChatIcon" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); createLabel( "ChatGPT_NewChatLabel" , sidebarX + 5 + 10 + 30 + 5 , itemY + (g_buttonHeight - 20 )/ 2 , "New Chat" , clrWhite , 11 , "Arial" , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_NewChatLabel" , OBJPROP_ZORDER , 2 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_NewChatLabel" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); itemY += g_buttonHeight + 5 ; createButton( "ChatGPT_ClearButton" , sidebarX + 5 , itemY, g_sidebarWidth - 10 , g_buttonHeight, "" , clrWhite , 11 , clear_original_bg, clrIndianRed ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_ClearButton" , OBJPROP_ZORDER , 1 ); string clear_icon_resource = ( StringLen (g_scaled_clear_resource) > 0 ) ? g_scaled_clear_resource : resourceClear; createBitmapLabel( "ChatGPT_ClearIcon" , sidebarX + 5 + 10 , itemY + (g_buttonHeight - 30 )/ 2 , 30 , 30 , clear_icon_resource, clrNONE , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_ClearIcon" , OBJPROP_ZORDER , 2 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_ClearIcon" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); createLabel( "ChatGPT_ClearLabel" , sidebarX + 5 + 10 + 30 + 5 , itemY + (g_buttonHeight - 20 )/ 2 , "Clear" , clrWhite , 11 , "Arial" , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_ClearLabel" , OBJPROP_ZORDER , 2 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_ClearLabel" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); itemY += g_buttonHeight + 10 ; createButton( "ChatGPT_HistoryButton" , sidebarX + 5 , itemY, g_sidebarWidth - 10 , g_buttonHeight, "" , clrBlack , 12 , clrWhite , clrGray ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_HistoryButton" , OBJPROP_ZORDER , 1 ); string history_icon_resource = ( StringLen (g_scaled_history_resource) > 0 ) ? g_scaled_history_resource : resourceHistory; createBitmapLabel( "ChatGPT_HistoryIcon" , sidebarX + 5 + 10 , itemY + (g_buttonHeight - 30 )/ 2 , 30 , 30 , history_icon_resource, clrNONE , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_HistoryIcon" , OBJPROP_ZORDER , 2 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_HistoryIcon" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); createLabel( "ChatGPT_HistoryLabel" , sidebarX + 5 + 10 + 30 + 5 , itemY + (g_buttonHeight - 20 )/ 2 , "History" , clrBlack , 12 , "Arial" , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_HistoryLabel" , OBJPROP_ZORDER , 2 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_HistoryLabel" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); itemY += g_buttonHeight + 5 ; int numChats = MathMin ( ArraySize (chats), 7 ); int chatIndices[ 7 ]; for ( int i = 0 ; i < numChats; i++) { chatIndices[i] = ArraySize (chats) - 1 - i; } for ( int i = 0 ; i < numChats; i++) { int chatIdx = chatIndices[i]; string hashed_id = EncodeID(chats[chatIdx].id); string fullText = chats[chatIdx].title + " > " + hashed_id; string labelText = fullText; if ( StringLen (fullText) > 19 ) { labelText = StringSubstr (fullText, 0 , 16 ) + "..." ; } string bgName = "ChatGPT_ChatBg_" + hashed_id; string labelName = "ChatGPT_ChatLabel_" + hashed_id; color bgColor = clrWhite ; color borderColor = clrGray ; createRecLabel(bgName, sidebarX + 5 + 10 , itemY, g_sidebarWidth - 10 - 10 , 25 , clrBeige , 1 , DarkenColor( clrBeige , 9 ), BORDER_FLAT , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 , bgName, OBJPROP_ZORDER , 1 ); color textColor = (chats[chatIdx].id == current_chat_id) ? clrBlue : clrBlack ; createLabel(labelName, sidebarX + 10 + 10 , itemY + 3 , labelText, textColor, 10 , "Arial" , CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_ZORDER , 2 ); itemY += 25 + 5 ; } ChartRedraw (); }

Wir implementieren die Funktion „UpdateSidebarDynamic“, um eine dynamische Seitenleiste für die Navigation in den von uns erstellten dauerhaften Chatverläufen zu erstellen. Zuerst löschen wir bestehende Seitenleistenobjekte wie „ChatGPT_NewChatButton“, „ChatGPT_ClearButton“, „ChatGPT_HistoryButton“, „ChatGPT_ChatLabel_“ und „ChatGPT_SidebarLogo“ mit ObjectsTotal, „ObjectName“ und „ObjectDelete“ auf der Grundlage der Prüfungen mit StringFind, dann wird die Seitenleiste an der Position „g_dashboardX“ mit einem Logo „ChatGPT_SidebarLogo“ über „createBitmapLabel“ mit „g_scaled_sidebar_resource“ oder „resourceImgLogo“ wieder aufgebaut.

Wir fügen die Schaltflächen „ChatGPT_NewChatButton“, „ChatGPT_ClearButton“ und „ChatGPT_HistoryButton“ mit „createButton“ hinzu, gepaart mit Icons „ChatGPT_NewChatIcon“, „ChatGPT_ClearIcon“ und „ChatGPT_HistoryIcon“ mit „createBitmapLabel“ und Beschriftungen „ChatGPT_NewChatLabel“, „ChatGPT_ClearLabel“ und „ChatGPT_HistoryLabel“ mit „createLabel“, Einstellung von „OBJPROP_ZORDER“ und deaktivieren die Auswahlmöglichkeit mit OBJPROP_SELECTABLE. Für bis zu sieben aktuelle Chats aus dem Array „chats“ kodieren wir IDs mit „EncodeID“, erstellen „ChatGPT_ChatBg_“ und „ChatGPT_ChatLabel_“ Objekte mit „createRecLabel“ und „createLabel“, kürzen Titel mit „StringSubstr“, falls erforderlich, und heben den aktiven Chat mit „clrBlue“ unter Verwendung von „current_chat_id“ hervor und aktualisieren die Anzeige mit ChartRedraw für eine nahtlose Seitenleiste. Wenn wir diese Funktion in der Initialisierung aufrufen, erhalten wir folgendes Ergebnis.

Da die Seitenleiste vollständig aktualisiert wurde, ist nun alles in Ordnung. Wir müssen uns nur um die Elemente kümmern, die wir bei Bedarf in „OnDeinit“ erstellt haben.

void OnDeinit ( const int reason) { UpdateCurrentHistory(); ObjectsDeleteAll ( 0 , "ChatGPT_" ); DeleteScrollbar(); DeletePromptScrollbar(); if ( StringLen (g_scaled_image_resource) > 0 ) { ResourceFree (g_scaled_image_resource); } if ( StringLen (g_scaled_sidebar_resource) > 0 ) { ResourceFree (g_scaled_sidebar_resource); } if ( StringLen (g_scaled_newchat_resource) > 0 ) { ResourceFree (g_scaled_newchat_resource); } if ( StringLen (g_scaled_clear_resource) > 0 ) { ResourceFree (g_scaled_clear_resource); } if ( StringLen (g_scaled_history_resource) > 0 ) { ResourceFree (g_scaled_history_resource); } if (logFileHandle != INVALID_HANDLE ) { FileClose (logFileHandle); } } void OnTick () { } void HideDashboard() { dashboard_visible = false ; for ( int i = 0 ; i < objCount; i++) { ObjectDelete ( 0 , dashboardObjects[i]); } DeleteScrollbar(); DeletePromptScrollbar(); ObjectDelete ( 0 , "ChatGPT_DashboardBg" ); ObjectDelete ( 0 , "ChatGPT_SidebarBg" ); ChartRedraw (); }

In der Funktion OnDeinit rufen wir die Funktion „UpdateCurrentHistory“ auf, um den aktuellen Chat-Status zu speichern, entfernen alle Objekte mit dem Präfix „ChatGPT_“ mit ObjectsDeleteAll, löschen Scrollbars mit „DeleteScrollbar“ und „DeletePromptScrollbar“, geben skalierte Bildressourcen frei wie „g_scaled_image_resource“, „g_scaled_sidebar_resource“, „g_scaled_newchat_resource“, „g_scaled_clear_resource“ und „g_scaled_history_resource“ mit ResourceFree, falls sie existieren, und schießen das „logFileHandle“ mit FileClose, um Ressourcenlecks zu vermeiden.

Die Funktion OnTick bleibt leer, da das Programm derzeit auf ereignisgesteuerte Aktualisierungen angewiesen ist, während die Funktion „HideDashboard“ „dashboard_visible“ auf false setzt, alle Objekte in „dashboardObjects“ mit ObjectDelete löscht, „ChatGPT_DashboardBg“, „ChatGPT_SidebarBg“ und Scrollbars mit „DeleteScrollbar“ und „DeletePromptScrollbar“ entfernt und das Chart mit ChartRedraw aktualisiert, um die Nutzeroberfläche nahtlos auszuschalten, was wir aufrufen werden, wenn wir auf die Schaltfläche zum Schließen des Chat klicken. Wenn wir auf der Prompt klicken, müssen wir außerdem die Funktion, die der Prompt sendet, aktualisieren, da wir nun Chart-Daten an sie anhängen. Hier ist die Logik, mit der wir das erreicht haben.

void SubmitMessage( string prompt) { if ( StringLen (prompt) == 0 ) return ; string timestamp = TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_MINUTES ); string response = "" ; bool send_to_api = true ; if ( StringFind (prompt, "set title " ) == 0 ) { string new_title = StringSubstr (prompt, 10 ); current_title = new_title; response = "Title set to " + new_title; send_to_api = false ; UpdateCurrentHistory(); UpdateSidebarDynamic(); } if (send_to_api) { Print ( "Chat ID: " + IntegerToString (current_chat_id) + ", Title: " + current_title); FileWrite (logFileHandle, "Chat ID: " + IntegerToString (current_chat_id) + ", Title: " + current_title); Print ( "User: " + prompt); FileWrite (logFileHandle, "User: " + prompt); response = GetChatGPTResponse(prompt); Print ( "AI: " + response); FileWrite (logFileHandle, "AI: " + response); if ( StringFind (current_title, "Chat " ) == 0 ) { current_title = StringSubstr (prompt, 0 , 30 ); if ( StringLen (prompt) > 30 ) current_title += "..." ; UpdateCurrentHistory(); UpdateSidebarDynamic(); } } conversationHistory += "You: " + prompt + "

" + timestamp + "

AI: " + response + "

" + timestamp + "



" ; UpdateCurrentHistory(); UpdateResponseDisplay(); scroll_pos = MathMax ( 0 , g_total_height - g_visible_height); UpdateResponseDisplay(); if (scroll_visible) { UpdateSliderPosition(); UpdateButtonColors(); } ChartRedraw (); }

In der Funktion „SubmitMessage“ aktualisieren wir sie, um Nutzeraufforderungen mit den Chart-Daten zu verarbeiten und KI-Antworten zu integrieren, die nutzerdefinierte Chat-Titel und Gesprächspersistenz unterstützen. Wir prüfen, ob der „Prompt“ leer ist, indem wir StringLen verwenden, um sie zu beenden, wenn dies der Fall ist, andernfalls erfassen wir den aktuellen Zeitstempel mit der Funktion TimeToString. Wenn der Prompt mit „set title “ unter Verwendung von StringFind beginnt, extrahieren wir den neuen Titel mit StringSubstr, aktualisieren „current_title“, setzen eine lokale „response“ und rufen „UpdateCurrentHistory“ und „UpdateSidebarDynamic“ ohne einen API-Aufruf; andernfalls protokollieren wir „current_chat_id“ und „current_title“ mit „Print“ und FileWrite, holen die KI-Antwort mit „GetChatGPTResponse“, aktualisieren den Titel aus den ersten 30 Zeichen des Prompts, wenn dieser voreingestellt ist, hängen den Prompt und die Antwort an „conversationHistory“ mit Zeitstempeln an und aktualisieren die Nutzeroberfläche mit „UpdateResponseDisplay“, „UpdateSliderPosition“ und „UpdateButtonColors“, um mit „scroll_pos“ zum unteren Rand zu scrollen und neu zu zeichnen.

Wir können nun den letzten Teil der Interaktion im Chart aktualisieren, der das gleiche Format wie die bestehende Struktur hat. Wir werden nur den kritischsten Teil der Chatverläufe erklären, den wir eingeführt haben; der Rest ist für uns nicht mehr neu.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { int displayX = g_mainContentX + g_sidePadding; int displayY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding; int displayW = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding; int displayH = g_displayHeight; int footerY = displayY + g_displayHeight + g_padding; int promptY = footerY + g_margin; int promptH = g_promptHeight; int closeX = g_mainContentX + g_mainWidth - 100 - g_sidePadding; int closeY = g_mainY + 4 ; int closeW = 100 ; int closeH = g_headerHeight - 8 ; int buttonsY = promptY + g_promptHeight + g_margin; int buttonW = 140 ; int chartX = g_mainContentX + g_sidePadding; int sendX = g_mainContentX + g_mainWidth - g_sidePadding - buttonW; int editY = promptY + g_promptHeight - g_editHeight - 5 ; int editX = displayX + g_textPadding; bool need_scroll = g_total_height > g_visible_height; bool p_need_scroll = p_total_height > p_visible_height; if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if ( StringFind (sparam, "ChatGPT_ChatLabel_" ) == 0 ) { string hashed_id = StringSubstr (sparam, StringLen ( "ChatGPT_ChatLabel_" )); int new_id = DecodeID(hashed_id); int idx = GetChatIndex(new_id); if (idx >= 0 && new_id != current_chat_id) { UpdateCurrentHistory(); current_chat_id = new_id; current_title = chats[idx].title; conversationHistory = chats[idx].history; UpdateResponseDisplay(); UpdateSidebarDynamic(); ChartRedraw (); } return ; } } }

In der Ereignisbehandlung OnChartEvent berechnen wir die Layoutpositionen für die Hauptanzeige, den Prompt-Bereich und die Schaltflächen mithilfe von Variablen wie „g_mainContentX“, „g_sidePadding“, „g_headerHeight“, „g_displayHeight“, „g_promptHeight“ und „g_textPadding“, und bestimmen den Bedarf an Bildlaufleisten mit „g_total_height“, „g_visible_height“, „p_total_height“ und „p_visible_height“, wie wir es in der vorherigen Version getan haben.

Bei „CHARTEVENT_OBJECT_CLICK“-Ereignissen prüfen wir mit StringFind ob ein „ChatGPT_ChatLabel_“ angeklickt wurde, extrahieren die gehashte ID mit StringSubstr, dekodieren sie mit „DecodeID“ und wechseln zu dem ausgewählten Chat durch Aktualisierung von „current_chat_id“, „current_title“ und „conversationHistory“ über „GetChatIndex“, gefolgt von der Aktualisierung der Nutzeroberfläche mit „UpdateCurrentHistory“, „UpdateResponseDisplay“, „UpdateSidebarDynamic“ und ChartRedraw, was eine nahtlose Chat-Navigation in der Seitenleiste gewährleistet. Wenn wir kompilieren, erhalten wir folgendes Ergebnis.

Anhand der Visualisierung können wir sehen, dass die Chart-Ereignisse gut funktionieren. Die Chats sind zwischen den Sitzungsaufrufen beständig, und wir können fortgesetzte Antworten abrufen und senden. Sie sind verschlüsselt, und wenn Sie versuchen, auf das Protokoll zuzugreifen, sollten Sie etwas erhalten, das für Menschen unlesbar ist, wie das folgende Beispiel in unserem Fall.

Anhand der Visualisierung können wir sehen, dass wir das Programm durch Hinzufügen neuer Elemente, die Anzeige eines scrollbaren Prompt-Bereichs und die Interaktivität der Schnittstelle mit persistenten Chats verbessern und somit unsere Ziele erreichen können. Bleiben nur noch die Backtests des Programms, und das wird im nächsten Abschnitt behandelt.





Backtests

Wir haben die Tests durchgeführt, und unten sehen Sie die kompilierte Visualisierung in einem einzigen Graphics Interchange Format (GIF) Bitmap-Bildformat.





Schlussfolgerung

Abschließend haben wir unser Programm in MQL5 erheblich verbessert, indem wir die Beschränkungen bei mehrzeiligen Eingaben durch eine robuste Textdarstellung überwunden, eine dynamische Seitenleiste für eine dauerhafte Chat-Navigation mit sicherer Verschlüsselung durch CRYPT_AES256 und der Komprimierung mit „CRYPT_ARCH_ZIP“ hinzugefügt und erste Handelssignale durch die Integration von Chart-Daten erzeugt haben. Dieses System ermöglicht uns eine nahtlose Interaktion mit KI-gesteuerten Markteinblicken, wobei der Gesprächskontext über mehrere Sitzungen hinweg mit intuitiven Steuerelementen aufrechterhalten wird, die alle durch eine visuell gebrandete Nutzeroberfläche mit zwei Bildlaufleisten verbessert werden. In den nächsten Versionen werden wir die KI-gesteuerte Signalerzeugung weiter verfeinern und die automatische Handelsausführung erforschen, um die Fähigkeiten unseres Handelsassistenten zu verbessern. Bleiben Sie dran.





