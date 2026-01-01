MQL5でのAI搭載取引システムの構築（第3回）：複数行入力の克服、チャットの持続性の確保、シグナル生成

はじめに

前回の記事（第3回）では、MetaQuotes Language 5 (MQL5)で作成したChatGPT統合プログラムに、スクロール可能な単一チャット指向のUIを追加しました。これにより、タイムスタンプ、動的スクロール、マルチターン会話履歴が導入され、MetaTrader 5におけるAIとのインタラクションが大幅に向上しました。第4回では、改良されたテキストレンダリングを用いて複数行入力の制限を克服します。さらに、Advanced Encryption Standard (AES256)暗号化およびZIP圧縮を用いて保存された永続的なチャット履歴をナビゲートするためのサイドバーを追加します。また、AIによる市場分析を可能にするため、チャートデータを統合して初期の売買シグナルを生成します。本記事では以下のトピックを扱います。

この記事を読み終える頃には、操作性が向上し、文脈を考慮した機能を備えたMQL5ベースのAI取引アシスタントを手にしているはずです。それでは始めましょう。





複数行入力処理、サイドバーチャットの永続化、および売買シグナル生成の理解

AI取引システムにおける複数行入力の処理は、複数行の市場説明やコードスニペットなど、詳細なプロンプトやデータを入力できるようにするために不可欠です。これにより、AIが複雑なクエリを切り捨てずに処理でき、単一行入力ではコンテキストが制限される可能性のある動的市場でも正確な応答が可能となります。チャットの永続化は、セッションをまたいで会話履歴を保存することで、同じ情報を繰り返すことなく、過去のAIの分析や洞察を基に作業を進められる点で価値があります。売買シグナル生成では、AIが市場データを分析し、実行可能な買いまたは売りの推奨を生成します。これにより、手動分析の負担を減らし、トレンド転換などのチャンスに迅速に対応可能となります。これらの機能を組み合わせることで、文脈を維持しつつAIをリアルタイム取引判断に統合した堅牢なシステムが構築され、ユーザー体験の向上やエラーの最小化、収益性の改善に繋がります。

本記事では、AIプログラムを拡張し、複数行入力を処理できる高度なテキスト処理を実装します。現状のロジックでは、最大63文字までしか入力できず、単純なプロンプトに制限されていました。これを改良することで、必要に応じて任意の行数を入力できるようにし、AIにより詳細な指示を与えて売買シグナルを生成させることが可能になります。また、チャットの永続化のために、安全な保存メカニズムも組み込みます。これにより、過去の会話を簡単に取得してナビゲートでき、同じ内容を何度も繰り返す必要がなくなります。チャットはAdvanced Encryption Standard (AES)で暗号化し、セキュリティを確保します。AESを選んだのは扱いやすさのためですが、必要に応じて他の方式を使用することも可能です。本記事では暗号化の詳細ロジックには踏み込みませんが、仕組みを示す図を以下に示します。

ここでの考え方は、たとえばXAU/USDのチャートを分析する会話をおこなった後に、GBP/USDに関する別の会話を開始する、といった状況です。後になって過去の応答を確認したり、修正を加えたり、追加のプロンプトをおこないたい場合もあります。その際、会話全体を最初から繰り返すのではなく、保存された履歴を参照できるようにします。

これをより分かりやすくし、進化を確認できるようにするため、AIによる分析に基づいて初期の売買シグナルを生成するためのチャートデータ取得および統合機能を追加します。そのために、インターフェースを再定義し、アイコンやナビゲーションサイドバーを備えた、よりブランディングされたUIを設計します。直感的なナビゲーション要素を持つインターフェースを構築することで、チャット管理やシグナル表示を効率的におこなえるようにし、AIを取引戦略に活用したいユーザーにとって使いやすいシステムを実現します。以下は、最終的に実現するUIのイメージです。





MQL5での実装

MQL5でアップグレードしたプログラムを実装するにあたり、まずコードのモジュール化をおこないます。これにより、現在積極的に使用しないファイルと使用するファイルを分離することが可能になります。以前にJSONファイルを分離すると述べていましたが、今回はそのタイミングです。また、ビットマップファイルを扱うための追加関数を定義し、それも別ファイルとして分離し、組み込みます。これにより、管理がより容易になります。

#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict #property icon "1. Forex Algo-Trader.ico" #include "AI JSON FILE.mqh" #include "AI CREATE OBJECTS FNS.mqh"

ファイルはincludeとして作成し、#includeディレクティブを用いてプログラムに組み込みます。簡単にするため、プログラムがある基本フォルダに移動したため、ダブルクオートの形式を使用しています。もし別のフォルダにある場合は、ダブルクオートを山括弧(<)に置き換え、正しいパスを指定する必要があります。以下をご覧ください。

コードのセグメントを移動しただけです。ビットマップラベルを扱う関数が必要になるため、そのための関数を定義する必要があります。

bool createBitmapLabel( string objName, int xDistance, int yDistance, int xSize, int ySize, string bitmapPath, color clr, ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_BITMAP_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create bitmap label! Error code = " , GetLastError ()); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , xDistance); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , yDistance); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XSIZE , xSize); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YSIZE , ySize); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_CORNER , corner); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_BMPFILE , bitmapPath); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , clr); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTED , false ); return true ; }

ビットマップラベルを作成する関数を実装します。これにより、UI上にスケーリングされたアイコンや画像を表示できるようになります（前述の説明でも確認できた通りです）。createBitmapLabel関数では、ObjectCreate関数を使用して、指定した座標(xDistance, yDistance)、サイズ（xSize、ySize）、ビットマップパス、色、コーナー位置（デフォルトはCORNER_LEFT_UPPER）でビットマップラベル(OBJ_BITMAP_LABEL)を生成します。さらに、画像のプロパティとしてOBJPROP_BMPFILEを設定し、選択不可かつ前面に表示されるようにObjectSetIntegerで設定します。作成に失敗した場合はPrintでログを出力します。以下に、このオブジェクト作成ファイルの全実装を示します。

#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" bool createRecLabel( string objName, int xDistance, int yDistance, int xSize, int ySize, color bgColor, int borderWidth, color borderColor = clrNONE , ENUM_BORDER_TYPE borderType = BORDER_FLAT , ENUM_LINE_STYLE borderStyle = STYLE_SOLID , ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_RECTANGLE_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create rec label! Error code = " , _LastError ); return ( false ); } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , xDistance); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , yDistance); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XSIZE , xSize); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YSIZE , ySize); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_CORNER , corner); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BGCOLOR , bgColor); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BORDER_TYPE , borderType); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STYLE , borderStyle); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_WIDTH , borderWidth); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , borderColor); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTED , false ); ChartRedraw ( 0 ); return ( true ); } bool createButton( string objName, int xDistance, int yDistance, int xSize, int ySize, string text = "" , color textColor = clrBlack , int fontSize = 12 , color bgColor = clrNONE , color borderColor = clrNONE , string font = "Arial Rounded MT Bold" , ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER , bool isBack = false ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create the button! Error code = " , _LastError ); return ( false ); } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , xDistance); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , yDistance); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XSIZE , xSize); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YSIZE , ySize); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_CORNER , corner); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , textColor); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_FONTSIZE , fontSize); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_FONT , font); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BGCOLOR , bgColor); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BORDER_COLOR , borderColor); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , isBack); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTED , false ); ChartRedraw ( 0 ); return ( true ); } bool createEdit( string objName, int xDistance, int yDistance, int xSize, int ySize, string text = "" , color textColor = clrBlack , int fontSize = 12 , color bgColor = clrNONE , color borderColor = clrNONE , string font = "Arial Rounded MT Bold" , ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER , int align = ALIGN_LEFT , bool readOnly = false ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_EDIT , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create the edit! Error code = " , _LastError ); return ( false ); } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , xDistance); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , yDistance); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XSIZE , xSize); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YSIZE , ySize); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_CORNER , corner); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , textColor); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_FONTSIZE , fontSize); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_FONT , font); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BGCOLOR , bgColor); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BORDER_COLOR , borderColor); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_ALIGN , align); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_READONLY , readOnly); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTED , false ); ChartRedraw ( 0 ); return ( true ); } bool createLabel( string objName, int xDistance, int yDistance, string text, color textColor = clrBlack , int fontSize = 12 , string font = "Arial Rounded MT Bold" , ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER , ENUM_ANCHOR_POINT anchor = ANCHOR_LEFT_UPPER ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create the label! Error code = " , _LastError ); return ( false ); } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , xDistance); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , yDistance); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_CORNER , corner); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , textColor); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_FONTSIZE , fontSize); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_FONT , font); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTED , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_ANCHOR , anchor); ChartRedraw ( 0 ); return ( true ); } bool createBitmapLabel( string objName, int xDistance, int yDistance, int xSize, int ySize, string bitmapPath, color clr, ENUM_BASE_CORNER corner = CORNER_LEFT_UPPER ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_BITMAP_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create bitmap label! Error code = " , GetLastError ()); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , xDistance); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , yDistance); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XSIZE , xSize); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YSIZE , ySize); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_CORNER , corner); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_BMPFILE , bitmapPath); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , clr); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTED , false ); return true ; }

同じ実装をJSONにも適用しますが、整数や小数の文字列を変換できるように簡単なアップグレードを加えます。次におこなうべきことは、画像アイコンをビットマップファイルとして定義し、読み込む処理の改善です。サイズについては、後でリサイズするため心配する必要はありません。簡単にするため、画像は基本ディレクトリに置き、パスの管理に手間をかけないようにします。ビットマップファイルのみ扱えるため、フォーマットには注意してください。下記をご覧ください。

ファイルが準備できたら、使用できるように組み込みます。ファイルはリソースとして作成し、最終プログラムで利用可能にするため、コンパイル後にユーザーが常にファイルを保持する必要はありません。以下のように実装します。

#resource "AI MQL5.bmp" #define resourceImg "::AI MQL5.bmp" #resource "AI LOGO.bmp" #define resourceImgLogo "::AI LOGO.bmp" #resource "AI NEW CHAT.bmp" #define resourceNewChat "::AI NEW CHAT.bmp" #resource "AI CLEAR.bmp" #define resourceClear "::AI CLEAR.bmp" #resource "AI HISTORY.bmp" #define resourceHistory "::AI HISTORY.bmp"

#resourceディレクティブを使用して、「AI MQL5.bmp」、「AI LOGO.bmp」、「AI NEW CHAT.bmp」、「AI CLEAR.bmp」、「AI HISTORY.bmp」の5つのビットマップファイルを組み込み、#defineディレクティブでそれぞれresourceImg、resourceImgLogo、resourceNewChat、resourceClear、resourceHistoryと定数化します。これにより、プログラム全体で一貫して参照できるようになります。これにより、メインダッシュボードのロゴ、サイドバーロゴ、アクションボタン用のカスタムアイコンを統合でき、インターフェースの見栄えと操作性が向上します。また、新しいダッシュボード要素を扱うために、追加の入力パラメータやグローバル変数を定義する必要があります。

#define P_SCROLL_LEADER "ChatGPT_P_Scroll_Leader" #define P_SCROLL_UP_REC "ChatGPT_P_Scroll_Up_Rec" #define P_SCROLL_UP_LABEL "ChatGPT_P_Scroll_Up_Label" #define P_SCROLL_DOWN_REC "ChatGPT_P_Scroll_Down_Rec" #define P_SCROLL_DOWN_LABEL "ChatGPT_P_Scroll_Down_Label" #define P_SCROLL_SLIDER "ChatGPT_P_Scroll_Slider" input string OpenAI_Model = "gpt-4o" ; input int MaxChartBars = 10 ; string conversationHistory = "" ; string currentPrompt = "" ; int logFileHandle = INVALID_HANDLE ; bool button_hover = false ; color button_original_bg = clrRoyalBlue ; color button_darker_bg; bool clear_hover = false ; bool new_chat_hover = false ; color clear_original_bg = clrLightCoral ; color clear_darker_bg; color new_chat_original_bg = clrLightBlue ; color new_chat_darker_bg; color chart_button_bg = clrLightGreen ; color chart_button_darker_bg; bool chart_hover = false ; bool close_hover = false ; color close_original_bg = clrLightGray ; color close_darker_bg; int g_sidebarWidth = 150 ; int g_dashboardX = 10 ; int g_mainContentX = g_dashboardX + g_sidebarWidth; int g_mainY = 30 ; int g_mainWidth = 550 ; int g_dashboardWidth = g_sidebarWidth + g_mainWidth; int g_mainHeight = 0 ; int g_padding = 10 ; int g_sidePadding = 6 ; int g_textPadding = 10 ; int g_headerHeight = 40 ; int g_displayHeight = 280 ; int g_footerHeight = 180 ; int g_promptHeight = 130 ; int g_margin = 5 ; int g_buttonHeight = 36 ; int g_editHeight = 25 ; int g_lineSpacing = 2 ; int g_editW = 0 ; bool scroll_visible = false ; bool mouse_in_display = false ; int scroll_pos = 0 ; int prev_scroll_pos = - 1 ; int slider_height = 20 ; bool movingStateSlider = false ; int mlbDownX_Slider = 0 ; int mlbDownY_Slider = 0 ; int mlbDown_YD_Slider = 0 ; int g_total_height = 0 ; int g_visible_height = 0 ; bool p_scroll_visible = false ; bool mouse_in_prompt = false ; int p_scroll_pos = 0 ; int p_slider_height = 20 ; bool p_movingStateSlider = false ; int p_mlbDownX_Slider = 0 ; int p_mlbDownY_Slider = 0 ; int p_mlbDown_YD_Slider = 0 ; int p_total_height = 0 ; int p_visible_height = 0 ; color g_promptBg = clrOldLace ; string g_scaled_image_resource = "" ; string g_scaled_sidebar_resource = "" ; string g_scaled_newchat_resource = "" ; string g_scaled_clear_resource = "" ; string g_scaled_history_resource = "" ; bool dashboard_visible = true ; string dashboardObjects[ 20 ]; int objCount = 0 ;

ここでは、まず新しいスクロールバー定義をインクルードします。その後、より複雑なデータを扱い、売買シグナルのような機密性の高いデータに対してより適切な応答を得るために、高度なAIモデル(gpt-4o)に変更します。ただし、使用するモデルは任意で選択可能です。また、新しいロジックを扱うために、追加のグローバル変数も定義しています。理解を助けるためにコメントも加えています。これで実装を開始できます。まず、画像をスケーリングするのに役立つヘルパー関数をいくつか定義します。

void ScaleImage( uint &pixels[], int original_width, int original_height, int new_width, int new_height) { uint scaled_pixels[]; ArrayResize (scaled_pixels, new_width * new_height); for ( int y = 0 ; y < new_height; y++) { for ( int x = 0 ; x < new_width; x++) { double original_x = ( double )x * original_width / new_width; double original_y = ( double )y * original_height / new_height; uint pixel = BicubicInterpolate(pixels, original_width, original_height, original_x, original_y); scaled_pixels[y * new_width + x] = pixel; } } ArrayResize (pixels, new_width * new_height); ArrayCopy (pixels, scaled_pixels); } uint BicubicInterpolate( uint &pixels[], int width, int height, double x, double y) { int x0 = ( int )x; int y0 = ( int )y; double fractional_x = x - x0; double fractional_y = y - y0; int x_indices[ 4 ], y_indices[ 4 ]; for ( int i = - 1 ; i <= 2 ; i++) { x_indices[i + 1 ] = MathMin ( MathMax (x0 + i, 0 ), width - 1 ); y_indices[i + 1 ] = MathMin ( MathMax (y0 + i, 0 ), height - 1 ); } uint neighborhood_pixels[ 16 ]; for ( int j = 0 ; j < 4 ; j++) { for ( int i = 0 ; i < 4 ; i++) { neighborhood_pixels[j * 4 + i] = pixels[y_indices[j] * width + x_indices[i]]; } } uchar alpha_components[ 16 ], red_components[ 16 ], green_components[ 16 ], blue_components[ 16 ]; for ( int i = 0 ; i < 16 ; i++) { GetArgb(neighborhood_pixels[i], alpha_components[i], red_components[i], green_components[i], blue_components[i]); } uchar alpha_out = ( uchar )BicubicInterpolateComponent(alpha_components, fractional_x, fractional_y); uchar red_out = ( uchar )BicubicInterpolateComponent(red_components, fractional_x, fractional_y); uchar green_out = ( uchar )BicubicInterpolateComponent(green_components, fractional_x, fractional_y); uchar blue_out = ( uchar )BicubicInterpolateComponent(blue_components, fractional_x, fractional_y); return (alpha_out << 24 ) | (red_out << 16 ) | (green_out << 8 ) | blue_out; } double BicubicInterpolateComponent( uchar &components[], double fractional_x, double fractional_y) { double weights_x[ 4 ]; double t = fractional_x; weights_x[ 0 ] = (- 0.5 * t * t * t + t * t - 0.5 * t); weights_x[ 1 ] = ( 1.5 * t * t * t - 2.5 * t * t + 1 ); weights_x[ 2 ] = (- 1.5 * t * t * t + 2 * t * t + 0.5 * t); weights_x[ 3 ] = ( 0.5 * t * t * t - 0.5 * t * t); double y_values[ 4 ]; for ( int j = 0 ; j < 4 ; j++) { y_values[j] = weights_x[ 0 ] * components[j * 4 + 0 ] + weights_x[ 1 ] * components[j * 4 + 1 ] + weights_x[ 2 ] * components[j * 4 + 2 ] + weights_x[ 3 ] * components[j * 4 + 3 ]; } double weights_y[ 4 ]; t = fractional_y; weights_y[ 0 ] = (- 0.5 * t * t * t + t * t - 0.5 * t); weights_y[ 1 ] = ( 1.5 * t * t * t - 2.5 * t * t + 1 ); weights_y[ 2 ] = (- 1.5 * t * t * t + 2 * t * t + 0.5 * t); weights_y[ 3 ] = ( 0.5 * t * t * t - 0.5 * t * t); double result = weights_y[ 0 ] * y_values[ 0 ] + weights_y[ 1 ] * y_values[ 1 ] + weights_y[ 2 ] * y_values[ 2 ] + weights_y[ 3 ] * y_values[ 3 ]; return MathMax ( 0 , MathMin ( 255 , result)); } void GetArgb( uint pixel, uchar &alpha, uchar &red, uchar &green, uchar &blue) { alpha = ( uchar )((pixel >> 24 ) & 0xFF ); red = ( uchar )((pixel >> 16 ) & 0xFF ); green = ( uchar )((pixel >> 8 ) & 0xFF ); blue = ( uchar )(pixel & 0xFF ); }

ここでは、チャット指向UIにおける高品質なビジュアルブランディングを確保するため、画像スケーリング関数を実装します。ScaleImage関数では、特定のUI要素に画像を合わせるために、まず新しいピクセル配列scaled_pixelsを作成し、比例マッピングによって元の座標を計算します。その後、BicubicInterpolateを適用して滑らかなピクセルカラーを生成し、ArrayCopy関数で結果を元の配列にコピーします。BicubicInterpolate関数では、4×4のピクセル近傍を使用し、GetArgbでARGBコンポーネントを分離します。その後、BicubicInterpolateComponentによる立方補間計算をおこない、各カラーチャンネルを補間します。これにより、サイドバーやダッシュボード上のアイコンやロゴが鮮明に表示されます。次に、応答表示スクロールバーのロジックと同様の形式で、プロンプト用スクロールバーの実装に取り組みます。

void CreatePromptScrollbar() { int promptX = g_mainContentX + g_sidePadding; int footerY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight + g_padding; int promptY = footerY + g_margin; int promptW = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding; int scrollbar_x = promptX + promptW - 16 ; int scrollbar_y = promptY + 16 ; int scrollbar_width = 16 ; int scrollbar_height = g_promptHeight - 2 * 16 ; int button_size = 16 ; createRecLabel(P_SCROLL_LEADER, scrollbar_x, scrollbar_y, scrollbar_width, scrollbar_height, C'220,220,220' , 1 , clrGainsboro , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER ); createRecLabel(P_SCROLL_UP_REC, scrollbar_x, promptY, scrollbar_width, button_size, clrGainsboro , 1 , clrGainsboro , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER ); createLabel(P_SCROLL_UP_LABEL, scrollbar_x + 2 , promptY + - 2 , CharToString ( 0x35 ), clrDimGray , getFontSizeByDPI( 10 ), "Webdings" , CORNER_LEFT_UPPER ); createRecLabel(P_SCROLL_DOWN_REC, scrollbar_x, promptY + g_promptHeight - button_size, scrollbar_width, button_size, clrGainsboro , 1 , clrGainsboro , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER ); createLabel(P_SCROLL_DOWN_LABEL, scrollbar_x + 2 , promptY + g_promptHeight - button_size + - 2 , CharToString ( 0x36 ), clrDimGray , getFontSizeByDPI( 10 ), "Webdings" , CORNER_LEFT_UPPER ); p_slider_height = CalculatePromptSliderHeight(); createRecLabel(P_SCROLL_SLIDER, scrollbar_x, promptY + g_promptHeight - button_size - p_slider_height, scrollbar_width, p_slider_height, clrSilver , 1 , clrGainsboro , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER ); } void DeletePromptScrollbar() { ObjectDelete ( 0 , P_SCROLL_LEADER); ObjectDelete ( 0 , P_SCROLL_UP_REC); ObjectDelete ( 0 , P_SCROLL_UP_LABEL); ObjectDelete ( 0 , P_SCROLL_DOWN_REC); ObjectDelete ( 0 , P_SCROLL_DOWN_LABEL); ObjectDelete ( 0 , P_SCROLL_SLIDER); } int CalculatePromptSliderHeight() { int scroll_area_height = g_promptHeight - 2 * 16 ; int slider_min_height = 20 ; if (p_total_height <= p_visible_height) return scroll_area_height; double visible_ratio = ( double )p_visible_height / p_total_height; int height = ( int ) MathFloor (scroll_area_height * visible_ratio); return MathMax (slider_min_height, height); } void UpdatePromptSliderPosition() { int promptX = g_mainContentX + g_sidePadding; int footerY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight + g_padding; int promptY = footerY + g_margin; int scrollbar_x = promptX + (g_mainWidth - 2 * g_sidePadding) - 16 ; int scrollbar_y = promptY + 16 ; int scroll_area_height = g_promptHeight - 2 * 16 ; int max_scroll = MathMax ( 0 , p_total_height - p_visible_height); if (max_scroll <= 0 ) return ; double scroll_ratio = ( double )p_scroll_pos / max_scroll; int scroll_area_y_max = scrollbar_y + scroll_area_height - p_slider_height; int scroll_area_y_min = scrollbar_y; int new_y = scroll_area_y_min + ( int )(scroll_ratio * (scroll_area_y_max - scroll_area_y_min)); new_y = MathMax (scroll_area_y_min, MathMin (new_y, scroll_area_y_max)); ObjectSetInteger ( 0 , P_SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE , new_y); } void UpdatePromptButtonColors() { int max_scroll = MathMax ( 0 , p_total_height - p_visible_height); if (p_scroll_pos == 0 ) { ObjectSetInteger ( 0 , P_SCROLL_UP_LABEL, OBJPROP_COLOR , clrSilver ); } else { ObjectSetInteger ( 0 , P_SCROLL_UP_LABEL, OBJPROP_COLOR , clrDimGray ); } if (p_scroll_pos == max_scroll) { ObjectSetInteger ( 0 , P_SCROLL_DOWN_LABEL, OBJPROP_COLOR , clrSilver ); } else { ObjectSetInteger ( 0 , P_SCROLL_DOWN_LABEL, OBJPROP_COLOR , clrDimGray ); } } void PromptScrollUp() { if (p_scroll_pos > 0 ) { p_scroll_pos = MathMax ( 0 , p_scroll_pos - 30 ); UpdatePromptDisplay(); if (p_scroll_visible) { UpdatePromptSliderPosition(); UpdatePromptButtonColors(); } } } void PromptScrollDown() { int max_scroll = MathMax ( 0 , p_total_height - p_visible_height); if (p_scroll_pos < max_scroll) { p_scroll_pos = MathMin (max_scroll, p_scroll_pos + 30 ); UpdatePromptDisplay(); if (p_scroll_visible) { UpdatePromptSliderPosition(); UpdatePromptButtonColors(); } } }

複数行のユーザー入力を効果的に扱うため、スクロール可能なプロンプト領域を実装し、これまでの複雑なプロンプト表示の制限を解消します。CreatePromptScrollbar関数では、プロンプト領域用のスクロールバーを構築します。createRecLabelを使用してP_SCROLL_LEADER、P_SCROLL_UP_REC、P_SCROLL_DOWN_REC、P_SCROLL_SLIDERの矩形を描画し、createLabelでWebdingsの矢印を持つP_SCROLL_UP_LABELとP_SCROLL_DOWN_LABELを作成します。位置はg_mainContentX、g_sidePadding、g_promptHeightに基づいて計算します。

DeletePromptScrollbar関数では、ObjectDeleteを用いてこれらのオブジェクトを削除しクリーンアップします。CalculatePromptSliderHeight関数は、表示されるプロンプト領域の高さに応じてp_slider_heightをp_visible_heightとp_total_heightの比率で計算します。UpdatePromptSliderPosition関数は、p_scroll_posの比率に基づきP_SCROLL_SLIDERの位置をObjectSetIntegerで調整します。UpdatePromptButtonColors関数は、スクロール可能かどうかを示すためにP_SCROLL_UP_LABELとP_SCROLL_DOWN_LABELの色をclrSilverとclrDimGrayの間で切り替えます。最後に、PromptScrollUpとPromptScrollDownはp_scroll_posを30ピクセルずつ調整し、UpdatePromptDisplayを呼び出して、p_scroll_visibleがtrueの場合はスクロールバーの表示も更新します。これにより、インターフェース上で複数行入力のスムーズなナビゲーションが可能になります。

スクロールバーのロジックが整ったところで、次にプロンプトホルダーを作成します。この中に編集フィールドを配置します。編集フィールドでは依然として最大63文字の制限がありますが、セクションを連結することでこの長さ制限を回避できます。そのため、より大きなプレースホルダーが必要です。ここでの問題は、編集終了後に入力が行として追加される点です。段落が自然に続くように直感的に扱えるプログラムを実現するには、前の段落に追記する形にします。しかし、新しい段落を作成したい場合には別の方法が必要です。ユーザーに「

」や「

ewLine」を入力させる代わりに、ここでは特別な組み合わせとしてダブルピリオド「..」を使用し、この文字列が含まれている場合に新しい行として解釈することにしました。これは任意の組み合わせであり、必要に応じて自由に変更できます。このロジックを実装していきます。

int SplitOnString( string inputText, string delim, string &result[]) { ArrayResize (result, 0 ); int pos = 0 ; int delim_len = StringLen (delim); while ( true ) { int found = StringFind (inputText, delim, pos); if (found == - 1 ) { string part = StringSubstr (inputText, pos); if ( StringLen (part) > 0 || ArraySize (result) > 0 ) { int size = ArraySize (result); ArrayResize (result, size + 1 ); result[size] = part; } break ; } string part = StringSubstr (inputText, pos, found - pos); int size = ArraySize (result); ArrayResize (result, size + 1 ); result[size] = part; pos = found + delim_len; } return ArraySize (result); } string ReplaceExactDoublePeriods( string text) { string result = "" ; int len = StringLen (text); for ( int i = 0 ; i < len; i++) { if (i + 1 < len && StringGetCharacter (text, i) == '.' && StringGetCharacter (text, i + 1 ) == '.' ) { bool preceded = (i > 0 && StringGetCharacter (text, i - 1 ) == '.' ); bool followed = (i + 2 < len && StringGetCharacter (text, i + 2 ) == '.' ); if (!preceded && !followed) { result += "

" ; i++; } else { result += "." ; } } else { result += StringSubstr (text, i, 1 ); } } return result; } void CreatePlaceholder() { if ( ObjectFind ( 0 , "ChatGPT_PromptPlaceholder" ) < 0 && StringLen (currentPrompt) == 0 ) { int placeholderFontSize = 10 ; string placeholderFont = "Arial" ; int lineHeight = TextGetHeight( "A" , placeholderFont, placeholderFontSize); int footerY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight + g_padding; int promptY = footerY + g_margin; int editY = promptY + g_promptHeight - g_editHeight - 5 ; int editX = g_mainContentX + g_sidePadding + g_textPadding; int labelY = editY + (g_editHeight - lineHeight) / 2 ; createLabel( "ChatGPT_PromptPlaceholder" , editX + 2 , labelY, "Type your prompt here..." , clrGray , placeholderFontSize, placeholderFont, CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); ChartRedraw (); } } void DeletePlaceholder() { if ( ObjectFind ( 0 , "ChatGPT_PromptPlaceholder" ) >= 0 ) { ObjectDelete ( 0 , "ChatGPT_PromptPlaceholder" ); ChartRedraw (); } }

複数行入力処理を強化するために、まずSplitOnString関数を定義します。この関数は、指定した区切り文字を用いて入力テキストを配列に分割します。StringFindとStringSubstrを使用してセグメントを抽出し、ArrayResizeで配列に格納することで、会話履歴の正確な解析を可能にします。ReplaceExactDoublePeriods関数では、ダブルピリオド「..」を改行に変換します。StringGetCharacterを使用して正確なダブルピリオドのみを判定することで、複数行のレンダリングを正確におこない、以前の表示制限を解消します。単一のピリオドや省略記号とは異なる扱いになるよう、特定の文字列を選択しています。

CreatePlaceholder関数では、currentPromptが空の場合に、プロンプト領域にChatGPT_PromptPlaceholderラベルをcreateLabelで追加します。TextGetHeightを使用して縦位置を調整します。一方、DeletePlaceholder関数は、テキストが入力された際にObjectDeleteでラベルを削除し、クリーンで直感的なプロンプト入力体験を提供します。常にコードをコンパイルして進捗を確認することは良いプログラミング習慣です。これにより、見落としを防ぐことができます。次に、ダッシュボードを作成し、関数を呼び出してメイン表示を更新し、プロンプトセクションを追加します。メインの背景ホルダーを拡張し、左サイドバーを収容できるようにします。

void CreateDashboard() { objCount = 0 ; g_mainHeight = g_headerHeight + 2 * g_padding + g_displayHeight + g_footerHeight; int displayX = g_mainContentX + g_sidePadding; int displayY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding; int displayW = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding; int footerY = displayY + g_displayHeight + g_padding; int promptY = footerY + g_margin; int buttonsY = promptY + g_promptHeight + g_margin; int buttonW = 140 ; int chartX = g_mainContentX + g_sidePadding; int sendX = g_mainContentX + g_mainWidth - g_sidePadding - buttonW; dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_MainContainer" ; createRecLabel( "ChatGPT_MainContainer" , g_mainContentX, g_mainY, g_mainWidth, g_mainHeight, clrWhite , 1 , clrLightGray ); dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_HeaderBg" ; createRecLabel( "ChatGPT_HeaderBg" , g_mainContentX, g_mainY, g_mainWidth, g_headerHeight, clrWhiteSmoke , 0 , clrNONE ); string logo_resource = ( StringLen (g_scaled_image_resource) > 0 ) ? g_scaled_image_resource : resourceImg; dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_HeaderLogo" ; createBitmapLabel( "ChatGPT_HeaderLogo" , g_mainContentX + g_sidePadding, g_mainY + (g_headerHeight - 40 )/ 2 , 104 , 40 , logo_resource, clrWhite , CORNER_LEFT_UPPER ); string title = "ChatGPT AI EA" ; string titleFont = "Arial Rounded MT Bold" ; int titleSize = 14 ; TextSetFont (titleFont, titleSize); uint titleWid, titleHei; TextGetSize (title, titleWid, titleHei); int titleY = g_mainY + (g_headerHeight - ( int )titleHei) / 2 - 4 ; int titleX = g_mainContentX + g_sidePadding + 104 + 5 ; dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_TitleLabel" ; createLabel( "ChatGPT_TitleLabel" , titleX, titleY, title, clrDarkSlateGray , titleSize, titleFont, CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); string dateStr = TimeToString ( TimeTradeServer (), TIME_MINUTES ); string dateFont = "Arial" ; int dateSize = 12 ; TextSetFont (dateFont, dateSize); uint dateWid, dateHei; TextGetSize (dateStr, dateWid, dateHei); int dateX = g_mainContentX + g_mainWidth / 2 - ( int )(dateWid / 2 ) + 20 ; int dateY = g_mainY + (g_headerHeight - ( int )dateHei) / 2 - 4 ; dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_DateLabel" ; createLabel( "ChatGPT_DateLabel" , dateX, dateY, dateStr, clrSlateGray , dateSize, dateFont, CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); int closeWidth = 100 ; int closeX = g_mainContentX + g_mainWidth - closeWidth - g_sidePadding; int closeY = g_mainY + 4 ; dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_CloseButton" ; createButton( "ChatGPT_CloseButton" , closeX, closeY, closeWidth, g_headerHeight - 8 , "Close" , clrWhite , 11 , close_original_bg, clrGray ); dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_ResponseBg" ; createRecLabel( "ChatGPT_ResponseBg" , displayX, displayY, displayW, g_displayHeight, clrWhite , 1 , clrGainsboro , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID ); dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_FooterBg" ; createRecLabel( "ChatGPT_FooterBg" , g_mainContentX, footerY, g_mainWidth, g_footerHeight, clrGainsboro , 0 , clrNONE ); dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_PromptBg" ; createRecLabel( "ChatGPT_PromptBg" , displayX, promptY, displayW, g_promptHeight, g_promptBg, 1 , g_promptBg, BORDER_FLAT , STYLE_SOLID ); int editY = promptY + g_promptHeight - g_editHeight - 5 ; int editX = displayX + g_textPadding; g_editW = displayW - 2 * g_textPadding; dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_PromptEdit" ; createEdit( "ChatGPT_PromptEdit" , editX, editY, g_editW, g_editHeight, "" , clrBlack , 13 , DarkenColor(g_promptBg, 0.93 ), DarkenColor(g_promptBg, 0.87 ), "Calibri" ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_PromptEdit" , OBJPROP_BORDER_TYPE , BORDER_FLAT ); dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_GetChartButton" ; createButton( "ChatGPT_GetChartButton" , chartX, buttonsY, buttonW, g_buttonHeight, "Get Chart Data" , clrWhite , 11 , chart_button_bg, clrDarkGreen ); dashboardObjects[objCount++] = "ChatGPT_SendPromptButton" ; createButton( "ChatGPT_SendPromptButton" , sendX, buttonsY, buttonW, g_buttonHeight, "Send Prompt" , clrWhite , 11 , button_original_bg, clrDarkBlue ); ChartRedraw (); } int OnInit () { button_darker_bg = DarkenColor(button_original_bg); clear_darker_bg = DarkenColor(clear_original_bg); new_chat_darker_bg = DarkenColor(new_chat_original_bg); chart_button_darker_bg = DarkenColor(chart_button_bg); close_darker_bg = DarkenColor(close_original_bg); logFileHandle = FileOpen (LogFileName, FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_TXT ); if (logFileHandle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to open log file: " , GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } FileSeek (logFileHandle, 0 , SEEK_END ); uint img_pixels[]; uint orig_width = 0 , orig_height = 0 ; bool image_loaded = ResourceReadImage (resourceImg, img_pixels, orig_width, orig_height); if (image_loaded && orig_width > 0 && orig_height > 0 ) { ScaleImage(img_pixels, ( int )orig_width, ( int )orig_height, 104 , 40 ); g_scaled_image_resource = "::ChatGPT_HeaderImageScaled" ; if ( ResourceCreate (g_scaled_image_resource, img_pixels, 104 , 40 , 0 , 0 , 104 , COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Scaled image resource created successfully" ); } else { Print ( "Failed to create scaled image resource" ); } } else { Print ( "Failed to load original image resource" ); } uint img_pixels_logo[]; uint orig_width_logo = 0 , orig_height_logo = 0 ; bool image_loaded_logo = ResourceReadImage (resourceImgLogo, img_pixels_logo, orig_width_logo, orig_height_logo); if (image_loaded_logo && orig_width_logo > 0 && orig_height_logo > 0 ) { ScaleImage(img_pixels_logo, ( int )orig_width_logo, ( int )orig_height_logo, 81 , 81 ); g_scaled_sidebar_resource = "::ChatGPT_SidebarImageScaled" ; if ( ResourceCreate (g_scaled_sidebar_resource, img_pixels_logo, 81 , 81 , 0 , 0 , 81 , COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Scaled sidebar image resource created successfully" ); } else { Print ( "Failed to create scaled sidebar image resource" ); } } else { Print ( "Failed to load sidebar image resource" ); } uint img_pixels_newchat[]; uint orig_width_newchat = 0 , orig_height_newchat = 0 ; bool image_loaded_newchat = ResourceReadImage (resourceNewChat, img_pixels_newchat, orig_width_newchat, orig_height_newchat); if (image_loaded_newchat && orig_width_newchat > 0 && orig_height_newchat > 0 ) { ScaleImage(img_pixels_newchat, ( int )orig_width_newchat, ( int )orig_height_newchat, 30 , 30 ); g_scaled_newchat_resource = "::ChatGPT_NewChatIconScaled" ; if ( ResourceCreate (g_scaled_newchat_resource, img_pixels_newchat, 30 , 30 , 0 , 0 , 30 , COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Scaled new chat icon resource created successfully" ); } else { Print ( "Failed to create scaled new chat icon resource" ); } } else { Print ( "Failed to load new chat icon resource" ); } uint img_pixels_clear[]; uint orig_width_clear = 0 , orig_height_clear = 0 ; bool image_loaded_clear = ResourceReadImage (resourceClear, img_pixels_clear, orig_width_clear, orig_height_clear); if (image_loaded_clear && orig_width_clear > 0 && orig_height_clear > 0 ) { ScaleImage(img_pixels_clear, ( int )orig_width_clear, ( int )orig_height_clear, 30 , 30 ); g_scaled_clear_resource = "::ChatGPT_ClearIconScaled" ; if ( ResourceCreate (g_scaled_clear_resource, img_pixels_clear, 30 , 30 , 0 , 0 , 30 , COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Scaled clear icon resource created successfully" ); } else { Print ( "Failed to create scaled clear icon resource" ); } } else { Print ( "Failed to load clear icon resource" ); } uint img_pixels_history[]; uint orig_width_history = 0 , orig_height_history = 0 ; bool image_loaded_history = ResourceReadImage (resourceHistory, img_pixels_history, orig_width_history, orig_height_history); if (image_loaded_history && orig_width_history > 0 && orig_height_history > 0 ) { ScaleImage(img_pixels_history, ( int )orig_width_history, ( int )orig_height_history, 30 , 30 ); g_scaled_history_resource = "::ChatGPT_HistoryIconScaled" ; if ( ResourceCreate (g_scaled_history_resource, img_pixels_history, 30 , 30 , 0 , 0 , 30 , COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Scaled history icon resource created successfully" ); } else { Print ( "Failed to create scaled history icon resource" ); } } else { Print ( "Failed to load history icon resource" ); } g_mainHeight = g_headerHeight + 2 * g_padding + g_displayHeight + g_footerHeight; createRecLabel( "ChatGPT_DashboardBg" , g_dashboardX, g_mainY, g_dashboardWidth, g_mainHeight, clrWhite , 1 , clrLightGray ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_DashboardBg" , OBJPROP_ZORDER , 0 ); createRecLabel( "ChatGPT_SidebarBg" , g_dashboardX+ 2 , g_mainY+ 2 , g_sidebarWidth - 2 - 1 , g_mainHeight - 2 - 2 , clrGainsboro , 1 , clrNONE ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_SidebarBg" , OBJPROP_ZORDER , 0 ); CreateDashboard(); UpdateResponseDisplay(); CreatePlaceholder(); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

まず、CreateDashboard関数を拡張します。この関数では、g_mainContentX、g_sidePadding、g_headerHeight、g_displayHeight、g_footerHeightを使用してレイアウトの寸法を計算し、メインインターフェースを構築します。ChatGPT_MainContainerなどのオブジェクトを作成し、幅を拡張します。また、createRecLabelでChatGPT_HeaderBgやChatGPT_FooterBgを作成し、createBitmapLabelでスケーリング済みヘッダロゴChatGPT_HeaderLogoをg_scaled_image_resourceまたはresourceImgを使って表示します。さらに、タイトルChatGPT_TitleLabelとタイムスタンプChatGPT_DateLabelをcreateLabelで作成し、ブランド表示と文脈を明確にします。加えて、createEditでChatGPT_PromptEditフィールドを追加し、市場データ統合用のChatGPT_GetChartButton、プロンプト送信用のChatGPT_SendPromptButton、ダッシュボード非表示用のChatGPT_CloseButtonを作成します。作成したオブジェクト名はdashboardObjectsに格納し、管理を容易にします。

OnInitイベントハンドラでは、DarkenColorを用いてボタン色を暗めに設定し、FileOpenでログファイルChatGPT_EA_Log.txtを開きます。さらに、ScaleImageとResourceCreateを使用してビットマップリソース（AI MQL5.bmp、AI LOGO.bmp、AI NEW CHAT.bmp、AI CLEAR.bmp、AI HISTORY.bmp）をスケーリングし、表示の一貫性を確保します。その後、CreateDashboard、UpdateResponseDisplay、CreatePlaceholderを呼び出してダッシュボードをセットアップし、ChartSetIntegerでマウスイベントを有効化して将来的なインタラクティブ操作に備えます。コンパイルすると、次の結果が得られます。

表示が更新されたところで、次はチャートデータの取得、プロンプト表示への反映、および分析送信の処理に取り組みます。その際、重要なデータを扱うためUTF-8の取り扱いを改善し、またログ機能を強化します。ログは後で削除可能ですが、現在の処理状況を正確に把握し、問題発生時に迅速に対応できるようにするためです。まず、プロンプト表示を更新する関数から開始します。この関数は、応答表示の更新と同様のアプローチで実装します。

void UpdatePromptDisplay() { int total = ObjectsTotal ( 0 , 0 , - 1 ); for ( int j = total - 1 ; j >= 0 ; j--) { string name = ObjectName ( 0 , j, 0 , - 1 ); if ( StringFind (name, "ChatGPT_PromptLine_" ) == 0 ) { ObjectDelete ( 0 , name); } } int promptX = g_mainContentX + g_sidePadding; int footerY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight + g_padding; int promptY = footerY + g_margin; int textX = promptX + g_textPadding; int textY = promptY + g_textPadding; int editY = promptY + g_promptHeight - g_editHeight - 5 ; int fullMaxWidth = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding - 2 * g_textPadding; int visibleHeight = editY - textY - g_textPadding - g_margin; if (currentPrompt == "" ) { p_total_height = 0 ; p_visible_height = visibleHeight; if (p_scroll_visible) { DeletePromptScrollbar(); p_scroll_visible = false ; } ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_PromptEdit" , OBJPROP_XSIZE , g_editW); ChartRedraw (); return ; } string font = "Arial" ; int fontSize = 10 ; int lineHeight = TextGetHeight( "A" , font, fontSize); int adjustedLineHeight = lineHeight + g_lineSpacing; p_visible_height = visibleHeight; string wrappedLines[]; WrapText(currentPrompt, font, fontSize, fullMaxWidth, wrappedLines); int totalLines = ArraySize (wrappedLines); int totalHeight = totalLines * adjustedLineHeight; bool need_scroll = totalHeight > visibleHeight; bool should_show_scrollbar = false ; int reserved_width = 0 ; if (ScrollbarMode != SCROLL_WHEEL_ONLY) { should_show_scrollbar = need_scroll && (ScrollbarMode == SCROLL_DYNAMIC_ALWAYS || (ScrollbarMode == SCROLL_DYNAMIC_HOVER && mouse_in_prompt)); if (should_show_scrollbar) { reserved_width = 16 ; } } if (reserved_width > 0 ) { WrapText(currentPrompt, font, fontSize, fullMaxWidth - reserved_width, wrappedLines); totalLines = ArraySize (wrappedLines); totalHeight = totalLines * adjustedLineHeight; } p_total_height = totalHeight; bool prev_p_scroll_visible = p_scroll_visible; p_scroll_visible = should_show_scrollbar; if (p_scroll_visible != prev_p_scroll_visible) { if (p_scroll_visible) { CreatePromptScrollbar(); } else { DeletePromptScrollbar(); } } ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_PromptEdit" , OBJPROP_XSIZE , g_editW - reserved_width); int max_scroll = MathMax ( 0 , totalHeight - visibleHeight); if (p_scroll_pos > max_scroll) p_scroll_pos = max_scroll; if (p_scroll_pos < 0 ) p_scroll_pos = 0 ; if (p_scroll_visible) { p_slider_height = CalculatePromptSliderHeight(); ObjectSetInteger ( 0 , P_SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE , p_slider_height); UpdatePromptSliderPosition(); UpdatePromptButtonColors(); } int currentY = textY - p_scroll_pos; int endY = textY + visibleHeight; int startLineIndex = 0 ; int currentHeight = 0 ; for ( int line = 0 ; line < totalLines; line++) { if (currentHeight >= p_scroll_pos) { startLineIndex = line; currentY = textY + (currentHeight - p_scroll_pos); break ; } currentHeight += adjustedLineHeight; } int numVisibleLines = 0 ; int visibleHeightUsed = 0 ; for ( int line = startLineIndex; line < totalLines; line++) { if (visibleHeightUsed + adjustedLineHeight > visibleHeight) break ; visibleHeightUsed += adjustedLineHeight; numVisibleLines++; } int textX_pos = textX; int maxTextX = g_mainContentX + g_mainWidth - g_sidePadding - g_textPadding - reserved_width; color textCol = clrBlack ; for ( int li = 0 ; li < numVisibleLines; li++) { int lineIndex = startLineIndex + li; if (lineIndex >= totalLines) break ; string line = wrappedLines[lineIndex]; string display_line = line; if (line == " " ) { display_line = " " ; textCol = clrWhite ; } string lineName = "ChatGPT_PromptLine_" + IntegerToString (lineIndex); if (currentY >= textY && currentY < endY) { createLabel(lineName, textX_pos, currentY, display_line, textCol, fontSize, font, CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); } currentY += adjustedLineHeight; } ChartRedraw (); }

ここでは、複数行のユーザープロンプト表示を管理するUpdatePromptDisplay関数を実装します。これにより、スムーズなレンダリングとスクロールが可能になります。関数はまず、ObjectsTotalとObjectDelete関数を使用して既存のChatGPT_PromptLine_オブジェクトを削除します。その後、g_mainContentX、g_sidePadding、g_promptHeight、g_textPaddingを用いてプロンプト領域のレイアウトを計算します。currentPromptが空の場合は、p_total_heightをリセットし、p_visible_heightを設定、DeletePromptScrollbarでスクロールバーを削除し、ObjectSetIntegerでChatGPT_PromptEditの幅を調整します。

プロンプトが空でない場合は、前に定義したWrapText関数を使用してテキストを行単位に折り返し、adjustedLineHeightからp_total_heightを算出します。その後、ScrollbarModeやmouse_in_promptに応じてスクロールバーの表示・非表示を動的に切り替え、必要に応じてreserved_widthでスペースを確保します。表示される行はcreateLabelでChatGPT_PromptLine_ラベルとして描画し、p_scroll_posで位置を更新し、ChartRedrawでチャートをリフレッシュして、複数行プロンプトのシームレスな操作を実現します。次に、チャートデータをプロンプトに追加するための関数を実装します。

string PeriodToString( ENUM_TIMEFRAMES period) { switch (period) { case PERIOD_M1 : return "M1" ; case PERIOD_M5 : return "M5" ; case PERIOD_M15 : return "M15" ; case PERIOD_M30 : return "M30" ; case PERIOD_H1 : return "H1" ; case PERIOD_H4 : return "H4" ; case PERIOD_D1 : return "D1" ; case PERIOD_W1 : return "W1" ; case PERIOD_MN1 : return "MN1" ; default : return IntegerToString (period); } } void GetAndAppendChartData() { string symbol = Symbol (); ENUM_TIMEFRAMES tf = ( ENUM_TIMEFRAMES ) _Period ; string timeframe = PeriodToString(tf); long visibleBarsLong = ChartGetInteger ( 0 , CHART_VISIBLE_BARS ); int visibleBars = ( int )visibleBarsLong; MqlRates rates[]; int copied = CopyRates (symbol, tf, 0 , MaxChartBars, rates); if (copied != MaxChartBars) { Print ( "Failed to copy rates: " , GetLastError ()); return ; } ArraySetAsSeries (rates, true ); string data = "Chart Details: Symbol=" + symbol + ", Timeframe=" + timeframe + ", Visible Bars=" + IntegerToString (visibleBars) + "

" ; data += "Recent Bars Data (Bar 1 is latest):

" ; for ( int i = 0 ; i < copied; i++) { data += "Bar " + IntegerToString (i + 1 ) + ": Date=" + TimeToString (rates[i].time, TIME_DATE | TIME_MINUTES ) + ", Open=" + DoubleToString (rates[i].open, _Digits ) + ", High=" + DoubleToString (rates[i].high, _Digits ) + ", Low=" + DoubleToString (rates[i].low, _Digits ) + ", Close=" + DoubleToString (rates[i].close, _Digits ) + ", Volume=" + IntegerToString (( int )rates[i].tick_volume) + "

" ; } Print ( "Chart data appended to prompt:

" + data); FileWrite (logFileHandle, "Chart data appended to prompt:

" + data); string fileName = "candlesticksdata.txt" ; int handle = FileOpen (fileName, FILE_WRITE | FILE_TXT | FILE_ANSI ); if (handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to open file for writing: " , GetLastError ()); return ; } FileWriteString (handle, data); FileClose (handle); handle = FileOpen (fileName, FILE_READ | FILE_TXT | FILE_ANSI ); if (handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to open file for reading: " , GetLastError ()); return ; } string fileContent = "" ; while (! FileIsEnding (handle)) { fileContent += FileReadString (handle) + "

" ; } FileClose (handle); if ( StringLen (currentPrompt) > 0 ) { currentPrompt += "

" ; } currentPrompt += fileContent; DeletePlaceholder(); UpdatePromptDisplay(); p_scroll_pos = MathMax ( 0 , p_total_height - p_visible_height); if (p_scroll_visible) { UpdatePromptSliderPosition(); UpdatePromptButtonColors(); } ChartRedraw (); }

チャートデータ統合を実装するために、まずPeriodToString関数を定義します。この関数では、PERIOD_M1やPERIOD_H1のような時間足列挙型を、switch文を用いて「M1」や「H1」のように読みやすい文字列に変換し、チャート期間を明確に伝えられるようにします。次に、GetAndAppendChartData関数を定義します。この関数では、Symbolで現在のチャートの通貨ペアを取得し、_Periodで時間足、ChartGetIntegerで表示されているバー数を取得します。その後、CopyRatesを使用して最近のバー情報をMqlRates配列に取得し、TimeToStringやDoubleToStringで始値、最高値、最安値、終値、出来高などの詳細を文字列に整形します。

取得したデータはログに出力し、FileWriteStringでcandlesticksdata.txtに保存、FileReadStringで読み戻してcurrentPromptに追記し、AI処理用に準備します。その後、DeletePlaceholder、UpdatePromptDisplayを呼び出してプロンプト領域に表示し、UpdatePromptSliderPositionとUpdatePromptButtonColorsでスクロールバーの表示を更新します。これにより、チャートデータ送信ボタンをクリックした際、データを先に取得し、保存してから処理できるようになります。下記に手順を示します。

会話履歴からメッセージを構築するため、AIに送信する新しいチャートデータを考慮できるように関数を拡張する必要があります。チャートデータは新しいフォーマットを持つため、役割ごとのすべての内容を考慮するように処理をおこないます。

string BuildMessagesFromHistory( string newPrompt) { string lines[]; int numLines = StringSplit (conversationHistory, '

' , lines); string messages = "[" ; string currentRole = "" ; string currentContent = "" ; for ( int i = 0 ; i < numLines; i++) { string line = lines[i]; string trimmed = line; StringTrimLeft (trimmed); StringTrimRight (trimmed); if ( StringLen (trimmed) == 0 || IsTimestamp(trimmed)) continue ; if ( StringFind (trimmed, "You: " ) == 0 ) { if (currentRole != "" ) { string roleJson = (currentRole == "User" ) ? "user" : "assistant" ; messages += "{\"role\":\"" + roleJson + "\",\"content\":\"" + JsonEscape(currentContent) + "\"}," ; } currentRole = "User" ; currentContent = StringSubstr (line, StringFind (line, "You: " ) + 5 ); } else if ( StringFind (trimmed, "AI: " ) == 0 ) { if (currentRole != "" ) { string roleJson = (currentRole == "User" ) ? "user" : "assistant" ; messages += "{\"role\":\"" + roleJson + "\",\"content\":\"" + JsonEscape(currentContent) + "\"}," ; } currentRole = "AI" ; currentContent = StringSubstr (line, StringFind (line, "AI: " ) + 4 ); } else if (currentRole != "" ) { currentContent += "

" + line; } } if (currentRole != "" ) { string roleJson = (currentRole == "User" ) ? "user" : "assistant" ; messages += "{\"role\":\"" + roleJson + "\",\"content\":\"" + JsonEscape(currentContent) + "\"}," ; } messages += "{\"role\":\"user\",\"content\":\"" + JsonEscape(newPrompt) + "\"}]" ; return messages; }

BuildMessagesFromHistory関数を拡張し、OpenAI APIリクエスト用に会話データを整形します。conversationHistory文字列を改行で区切ってStringSplitで分割し、各行をStringTrimLeftとStringTrimRightで前後の空白を削除します。空行やIsTimestampで判定されるタイムスタンプ行はスキップします。ユーザーメッセージは「You: 」で、AIメッセージは「AI: 」で始まるものとしてStringFindで判定し、StringSubstrで内容を抽出します。その後、各メッセージを役割（userまたはassistant）とともにJSONオブジェクトとして配列messagesに追加し、JsonEscapeで内容をエスケープします。新しいプロンプトは最後のユーザーメッセージとして含めます。次に、サイドバーを扱い、必要な要素を更新して永続的なチャットを管理できるようにします。まずチャットのロジックを定義し、それを使ってナビゲーションバー全体を描画できるようにします。

struct Chat { int id; string title; string history; }; Chat chats[]; int current_chat_id = - 1 ; string current_title = "" ; string chatsFileName = "ChatGPT_Chats.txt" ; string EncodeID( int id) { string chars = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" ; string res = "" ; if (id == 0 ) return "0" ; while (id > 0 ) { res = StringSubstr (chars, id % 62 , 1 ) + res; id /= 62 ; } return res; } int DecodeID( string enc) { string chars = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" ; int id = 0 ; for ( int i = 0 ; i < StringLen (enc); i++) { id = id * 62 + StringFind (chars, StringSubstr (enc, i, 1 )); } return id; } void LoadChats() { if (! FileIsExist (chatsFileName)) { CreateNewChat(); return ; } int handle = FileOpen (chatsFileName, FILE_READ | FILE_BIN ); if (handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to load chats: " , GetLastError ()); CreateNewChat(); return ; } int file_size = ( int ) FileSize (handle); uchar encoded_file[]; ArrayResize (encoded_file, file_size); FileReadArray (handle, encoded_file, 0 , file_size); FileClose (handle); uchar empty_key[]; uchar key[ 32 ]; uchar api_bytes[]; StringToCharArray (OpenAI_API_Key, api_bytes); uchar hash[]; CryptEncode ( CRYPT_HASH_SHA256 , api_bytes, empty_key, hash); ArrayCopy (key, hash, 0 , 0 , 32 ); uchar decoded_aes[]; int res_dec = CryptDecode ( CRYPT_AES256 , encoded_file, key, decoded_aes); if (res_dec <= 0 ) { Print ( "Failed to decrypt chats: " , GetLastError ()); CreateNewChat(); return ; } uchar decoded_zip[]; int res_zip = CryptDecode ( CRYPT_ARCH_ZIP , decoded_aes, empty_key, decoded_zip); if (res_zip <= 0 ) { Print ( "Failed to decompress chats: " , GetLastError ()); CreateNewChat(); return ; } string jsonStr = CharArrayToString (decoded_zip); char charArray[]; int len = StringToCharArray (jsonStr, charArray, 0 , WHOLE_ARRAY , CP_UTF8 ); JsonValue json; int index = 0 ; if (!json.DeserializeFromArray(charArray, len, index)) { Print ( "Failed to parse chats JSON" ); CreateNewChat(); return ; } if (json.m_type != JsonArray) { Print ( "Chats JSON not an array" ); CreateNewChat(); return ; } int size = ArraySize (json.m_children); ArrayResize (chats, size); int max_id = 0 ; for ( int i = 0 ; i < size; i++) { JsonValue obj = json.m_children[i]; chats[i].id = ( int )obj[ "id" ].ToInteger(); chats[i].title = obj[ "title" ].ToString(); chats[i].history = obj[ "history" ].ToString(); max_id = MathMax (max_id, chats[i].id); } if (size > 0 ) { current_chat_id = chats[size - 1 ].id; current_title = chats[size - 1 ].title; conversationHistory = chats[size - 1 ].history; } else { CreateNewChat(); } } void SaveChats() { JsonValue jsonArr; jsonArr.m_type = JsonArray; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (chats); i++) { JsonValue obj; obj.m_type = JsonObject; obj[ "id" ] = chats[i].id; obj[ "title" ] = chats[i].title; obj[ "history" ] = chats[i].history; jsonArr.AddChild(obj); } string jsonStr = jsonArr.SerializeToString(); uchar data[]; StringToCharArray (jsonStr, data); uchar empty_key[]; uchar zipped[]; int res_zip = CryptEncode ( CRYPT_ARCH_ZIP , data, empty_key, zipped); if (res_zip <= 0 ) { Print ( "Failed to compress chats: " , GetLastError ()); return ; } uchar key[ 32 ]; uchar api_bytes[]; StringToCharArray (OpenAI_API_Key, api_bytes); uchar hash[]; CryptEncode ( CRYPT_HASH_SHA256 , api_bytes, empty_key, hash); ArrayCopy (key, hash, 0 , 0 , 32 ); uchar encoded[]; int res_enc = CryptEncode ( CRYPT_AES256 , zipped, key, encoded); if (res_enc <= 0 ) { Print ( "Failed to encrypt chats: " , GetLastError ()); return ; } int handle = FileOpen (chatsFileName, FILE_WRITE | FILE_BIN ); if (handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to save chats: " , GetLastError ()); return ; } FileWriteArray (handle, encoded, 0 , res_enc); FileClose (handle); } int GetChatIndex( int id) { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (chats); i++) { if (chats[i].id == id) return i; } return - 1 ; } void CreateNewChat() { int max_id = 0 ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (chats); i++) { max_id = MathMax (max_id, chats[i].id); } int new_id = max_id + 1 ; int size = ArraySize (chats); ArrayResize (chats, size + 1 ); chats[size].id = new_id; chats[size].title = "Chat " + IntegerToString (new_id); chats[size].history = "" ; current_chat_id = new_id; current_title = chats[size].title; conversationHistory = "" ; SaveChats(); UpdateSidebarDynamic(); UpdateResponseDisplay(); UpdatePromptDisplay(); CreatePlaceholder(); ChartRedraw (); } void UpdateCurrentHistory() { int idx = GetChatIndex(current_chat_id); if (idx >= 0 ) { chats[idx].history = conversationHistory; chats[idx].title = current_title; SaveChats(); } }

ここでは、永続的なチャット保存および管理関数を実装し、セッションをまたいで会話履歴を保持できるようにします。これにより、サイドバーを通じてシームレスにナビゲーションできるようになります。まず、Chat構造体を定義し、各チャットのid、title、historyを保持します。chats配列、アクティブセッションを追跡するcurrent_chat_idおよびcurrent_title、保存用のchatsFileName (ChatGPT_Chats.txt)を設定します。EncodeIDとDecodeID関数では、チャットIDをbase62形式に変換し、StringSubstrで短く表示してサイドバーに収めます。LoadChatsでは、FileOpenでChatGPT_Chats.txtを読み込み、CryptDecode (CRYPT_AES256)で復号化します。鍵はOpenAI_API_KeyからCryptEncode(CRYPT_HASH_SHA256)で生成します。さらにCRYPT_ARCH_ZIPで解凍し、DeserializeFromArrayでJSONを解析してchats配列に格納します。エラーが発生した場合はCreateNewChatで新規チャットを作成します。

SaveChatsでは、chats配列をSerializeToStringでJSON化し、CryptEncode（CRYPT_ARCH_ZIP）で圧縮、CRYPT_AES256で暗号化した上で、FileWriteArrayでChatGPT_Chats.txtに保存します。GetChatIndexはIDからチャットを検索する関数で、ArraySizeを使用します。CreateNewChatは新しいチャットを初期化し、インクリメントされたIDを付与、current_chat_id、current_title、conversationHistoryを更新、SaveChatsで保存し、UpdateSidebarDynamic、UpdateResponseDisplay、UpdatePromptDisplayでUIを更新します。

UpdateCurrentHistory関数は、現在のチャットのhistoryとtitleをchats配列に更新し、ファイルに保存します。これにより、永続的でナビゲーション可能なチャットデータが確保されます。デコードおよびエンコード方式の選択は任意で、ここでは簡単さを重視して最も扱いやすい方法を採用しています。これらの関数を備えたことで、次にサイドバーを更新するロジックを定義できます。

void UpdateSidebarDynamic() { int total = ObjectsTotal ( 0 , 0 , - 1 ); for ( int j = total - 1 ; j >= 0 ; j--) { string name = ObjectName ( 0 , j, 0 , - 1 ); if ( StringFind (name, "ChatGPT_NewChatButton" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_ClearButton" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_HistoryButton" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_ChatLabel_" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_ChatBg_" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_SidebarLogo" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_NewChatIcon" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_NewChatLabel" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_ClearIcon" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_ClearLabel" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_HistoryIcon" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_HistoryLabel" ) == 0 ) { ObjectDelete ( 0 , name); } } int sidebarX = g_dashboardX; int itemY = g_mainY + 10 ; string sidebar_logo_resource = ( StringLen (g_scaled_sidebar_resource) > 0 ) ? g_scaled_sidebar_resource : resourceImgLogo; createBitmapLabel( "ChatGPT_SidebarLogo" , sidebarX + (g_sidebarWidth - 81 )/ 2 , itemY, 81 , 81 , sidebar_logo_resource, clrWhite , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_SidebarLogo" , OBJPROP_ZORDER , 1 ); itemY += 81 + 10 ; createButton( "ChatGPT_NewChatButton" , sidebarX + 5 , itemY, g_sidebarWidth - 10 , g_buttonHeight, "" , clrWhite , 11 , new_chat_original_bg, clrRoyalBlue ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_NewChatButton" , OBJPROP_ZORDER , 1 ); string newchat_icon_resource = ( StringLen (g_scaled_newchat_resource) > 0 ) ? g_scaled_newchat_resource : resourceNewChat; createBitmapLabel( "ChatGPT_NewChatIcon" , sidebarX + 5 + 10 , itemY + (g_buttonHeight - 30 )/ 2 , 30 , 30 , newchat_icon_resource, clrNONE , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_NewChatIcon" , OBJPROP_ZORDER , 2 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_NewChatIcon" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); createLabel( "ChatGPT_NewChatLabel" , sidebarX + 5 + 10 + 30 + 5 , itemY + (g_buttonHeight - 20 )/ 2 , "New Chat" , clrWhite , 11 , "Arial" , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_NewChatLabel" , OBJPROP_ZORDER , 2 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_NewChatLabel" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); itemY += g_buttonHeight + 5 ; createButton( "ChatGPT_ClearButton" , sidebarX + 5 , itemY, g_sidebarWidth - 10 , g_buttonHeight, "" , clrWhite , 11 , clear_original_bg, clrIndianRed ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_ClearButton" , OBJPROP_ZORDER , 1 ); string clear_icon_resource = ( StringLen (g_scaled_clear_resource) > 0 ) ? g_scaled_clear_resource : resourceClear; createBitmapLabel( "ChatGPT_ClearIcon" , sidebarX + 5 + 10 , itemY + (g_buttonHeight - 30 )/ 2 , 30 , 30 , clear_icon_resource, clrNONE , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_ClearIcon" , OBJPROP_ZORDER , 2 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_ClearIcon" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); createLabel( "ChatGPT_ClearLabel" , sidebarX + 5 + 10 + 30 + 5 , itemY + (g_buttonHeight - 20 )/ 2 , "Clear" , clrWhite , 11 , "Arial" , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_ClearLabel" , OBJPROP_ZORDER , 2 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_ClearLabel" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); itemY += g_buttonHeight + 10 ; createButton( "ChatGPT_HistoryButton" , sidebarX + 5 , itemY, g_sidebarWidth - 10 , g_buttonHeight, "" , clrBlack , 12 , clrWhite , clrGray ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_HistoryButton" , OBJPROP_ZORDER , 1 ); string history_icon_resource = ( StringLen (g_scaled_history_resource) > 0 ) ? g_scaled_history_resource : resourceHistory; createBitmapLabel( "ChatGPT_HistoryIcon" , sidebarX + 5 + 10 , itemY + (g_buttonHeight - 30 )/ 2 , 30 , 30 , history_icon_resource, clrNONE , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_HistoryIcon" , OBJPROP_ZORDER , 2 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_HistoryIcon" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); createLabel( "ChatGPT_HistoryLabel" , sidebarX + 5 + 10 + 30 + 5 , itemY + (g_buttonHeight - 20 )/ 2 , "History" , clrBlack , 12 , "Arial" , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_HistoryLabel" , OBJPROP_ZORDER , 2 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_HistoryLabel" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); itemY += g_buttonHeight + 5 ; int numChats = MathMin ( ArraySize (chats), 7 ); int chatIndices[ 7 ]; for ( int i = 0 ; i < numChats; i++) { chatIndices[i] = ArraySize (chats) - 1 - i; } for ( int i = 0 ; i < numChats; i++) { int chatIdx = chatIndices[i]; string hashed_id = EncodeID(chats[chatIdx].id); string fullText = chats[chatIdx].title + " > " + hashed_id; string labelText = fullText; if ( StringLen (fullText) > 19 ) { labelText = StringSubstr (fullText, 0 , 16 ) + "..." ; } string bgName = "ChatGPT_ChatBg_" + hashed_id; string labelName = "ChatGPT_ChatLabel_" + hashed_id; color bgColor = clrWhite ; color borderColor = clrGray ; createRecLabel(bgName, sidebarX + 5 + 10 , itemY, g_sidebarWidth - 10 - 10 , 25 , clrBeige , 1 , DarkenColor( clrBeige , 9 ), BORDER_FLAT , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 , bgName, OBJPROP_ZORDER , 1 ); color textColor = (chats[chatIdx].id == current_chat_id) ? clrBlue : clrBlack ; createLabel(labelName, sidebarX + 10 + 10 , itemY + 3 , labelText, textColor, 10 , "Arial" , CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_ZORDER , 2 ); itemY += 25 + 5 ; } ChartRedraw (); }

UpdateSidebarDynamic関数を実装し、作成した永続的チャット履歴をナビゲートするための動的サイドバーを作成します。まず、ObjectsTotal、ObjectName、ObjectDeleteを使用して既存のサイドバーオブジェクト（ChatGPT_NewChatButton、ChatGPT_ClearButton、ChatGPT_HistoryButton、ChatGPT_ChatLabel_、ChatGPT_SidebarLogo）を、StringFindで判定しながら削除します。その後、g_dashboardXの位置にサイドバーを再構築し、createBitmapLabelでロゴChatGPT_SidebarLogoをg_scaled_sidebar_resourceまたはresourceImgLogoを用いて表示します。

次に、ボタンChatGPT_NewChatButton、ChatGPT_ClearButton、ChatGPT_HistoryButtonをcreateButtonで追加し、アイコンChatGPT_NewChatIcon、ChatGPT_ClearIcon、ChatGPT_HistoryIconをcreateBitmapLabelで作成、ラベルChatGPT_NewChatLabel、ChatGPT_ClearLabel、ChatGPT_HistoryLabelをcreateLabelで作成します。OBJPROP_ZORDERを設定し、OBJPROP_SELECTABLEで選択不可にします。chats配列から最大7件の最近のチャットについて、EncodeIDでIDを符号化し、createRecLabelとcreateLabelでChatGPT_ChatBg_とChatGPT_ChatLabel_オブジェクトを作成します。必要に応じてStringSubstrでタイトルを切り詰め、current_chat_idに基づきアクティブチャットをclrBlueでハイライトします。最後にChartRedrawで表示を更新し、シームレスなサイドバー体験を提供します。初期化時にこの関数を呼び出すと、以下のような表示が得られます。

サイドバーが完全に更新されたので、準備は整いました。後は、OnDeinitイベントハンドラで、必要に応じて作成した要素を適切に処理するだけです。

void OnDeinit ( const int reason) { UpdateCurrentHistory(); ObjectsDeleteAll ( 0 , "ChatGPT_" ); DeleteScrollbar(); DeletePromptScrollbar(); if ( StringLen (g_scaled_image_resource) > 0 ) { ResourceFree (g_scaled_image_resource); } if ( StringLen (g_scaled_sidebar_resource) > 0 ) { ResourceFree (g_scaled_sidebar_resource); } if ( StringLen (g_scaled_newchat_resource) > 0 ) { ResourceFree (g_scaled_newchat_resource); } if ( StringLen (g_scaled_clear_resource) > 0 ) { ResourceFree (g_scaled_clear_resource); } if ( StringLen (g_scaled_history_resource) > 0 ) { ResourceFree (g_scaled_history_resource); } if (logFileHandle != INVALID_HANDLE ) { FileClose (logFileHandle); } } void OnTick () { } void HideDashboard() { dashboard_visible = false ; for ( int i = 0 ; i < objCount; i++) { ObjectDelete ( 0 , dashboardObjects[i]); } DeleteScrollbar(); DeletePromptScrollbar(); ObjectDelete ( 0 , "ChatGPT_DashboardBg" ); ObjectDelete ( 0 , "ChatGPT_SidebarBg" ); ChartRedraw (); }

OnDeinit関数では、まずUpdateCurrentHistory関数を呼び出して現在のチャット状態を保存します。その後、ObjectsDeleteAllでChatGPT_プレフィックスのオブジェクトをすべて削除し、DeleteScrollbarとDeletePromptScrollbarでスクロールバーも削除します。スケーリング済みの画像リソース（g_scaled_image_resource、g_scaled_sidebar_resource、g_scaled_newchat_resource、g_scaled_clear_resource、g_scaled_history_resource）が存在する場合はResourceFreeで解放し、logFileHandleをFileCloseで閉じてリソースリークを防ぎます。

OnTick関数は現在イベント駆動の更新に依存しているため空のままです。HideDashboard関数では、dashboard_visibleをfalseに設定し、dashboardObjects内のすべてのオブジェクトをObjectDeleteで削除します。また、ChatGPT_DashboardBg、ChatGPT_SidebarBgおよびスクロールバーをDeleteScrollbarとDeletePromptScrollbarで削除し、ChartRedrawでチャートを更新してUIをシームレスに非表示にします。この関数はチャットを閉じるボタンをクリックした際に呼び出されます。さらに、プロンプト送信ボタンをクリックした際には、チャートデータを追記する仕様に伴い、プロンプト送信関数を更新する必要があります。以下がそのロジックです。

void SubmitMessage( string prompt) { if ( StringLen (prompt) == 0 ) return ; string timestamp = TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_MINUTES ); string response = "" ; bool send_to_api = true ; if ( StringFind (prompt, "set title " ) == 0 ) { string new_title = StringSubstr (prompt, 10 ); current_title = new_title; response = "Title set to " + new_title; send_to_api = false ; UpdateCurrentHistory(); UpdateSidebarDynamic(); } if (send_to_api) { Print ( "Chat ID: " + IntegerToString (current_chat_id) + ", Title: " + current_title); FileWrite (logFileHandle, "Chat ID: " + IntegerToString (current_chat_id) + ", Title: " + current_title); Print ( "User: " + prompt); FileWrite (logFileHandle, "User: " + prompt); response = GetChatGPTResponse(prompt); Print ( "AI: " + response); FileWrite (logFileHandle, "AI: " + response); if ( StringFind (current_title, "Chat " ) == 0 ) { current_title = StringSubstr (prompt, 0 , 30 ); if ( StringLen (prompt) > 30 ) current_title += "..." ; UpdateCurrentHistory(); UpdateSidebarDynamic(); } } conversationHistory += "You: " + prompt + "

" + timestamp + "

AI: " + response + "

" + timestamp + "



" ; UpdateCurrentHistory(); UpdateResponseDisplay(); scroll_pos = MathMax ( 0 , g_total_height - g_visible_height); UpdateResponseDisplay(); if (scroll_visible) { UpdateSliderPosition(); UpdateButtonColors(); } ChartRedraw (); }

SubmitMessage関数では、ユーザープロンプトにチャートデータを組み込み、AI応答を統合できるように更新し、カスタムチャットタイトルや会話の永続化にも対応します。まず、StringLenでpromptが空かをチェックし、空の場合は処理を終了します。空でない場合は、TimeToStringで現在のタイムスタンプを取得します。プロンプトが「set title 」で始まる場合は、StringFindで判定し、StringSubstrで新しいタイトルを抽出してcurrent_titleを更新し、ローカルのresponseを設定して、API呼び出しをおこなわずにUpdateCurrentHistoryとUpdateSidebarDynamicを呼び出します。それ以外の場合は、PrintとFileWriteでcurrent_chat_idとcurrent_titleをログに出力し、GetChatGPTResponseでAI応答を取得します。デフォルトタイトルの場合はプロンプトの最初の30文字でタイトルを更新し、タイムスタンプとともにconversationHistoryにプロンプトと応答を追記します。その後、UpdateResponseDisplay、UpdateSliderPosition、UpdateButtonColorsを呼び出して、scroll_posで画面を下までスクロールし、描画を更新します。

これで、チャートとのインタラクションに関する最終部分も既存の構造と同様の形式で更新できます。ここでは、今回導入したチャット履歴の最も重要な部分のみを説明し、その他は既存の処理と同じです。

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { int displayX = g_mainContentX + g_sidePadding; int displayY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding; int displayW = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding; int displayH = g_displayHeight; int footerY = displayY + g_displayHeight + g_padding; int promptY = footerY + g_margin; int promptH = g_promptHeight; int closeX = g_mainContentX + g_mainWidth - 100 - g_sidePadding; int closeY = g_mainY + 4 ; int closeW = 100 ; int closeH = g_headerHeight - 8 ; int buttonsY = promptY + g_promptHeight + g_margin; int buttonW = 140 ; int chartX = g_mainContentX + g_sidePadding; int sendX = g_mainContentX + g_mainWidth - g_sidePadding - buttonW; int editY = promptY + g_promptHeight - g_editHeight - 5 ; int editX = displayX + g_textPadding; bool need_scroll = g_total_height > g_visible_height; bool p_need_scroll = p_total_height > p_visible_height; if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if ( StringFind (sparam, "ChatGPT_ChatLabel_" ) == 0 ) { string hashed_id = StringSubstr (sparam, StringLen ( "ChatGPT_ChatLabel_" )); int new_id = DecodeID(hashed_id); int idx = GetChatIndex(new_id); if (idx >= 0 && new_id != current_chat_id) { UpdateCurrentHistory(); current_chat_id = new_id; current_title = chats[idx].title; conversationHistory = chats[idx].history; UpdateResponseDisplay(); UpdateSidebarDynamic(); ChartRedraw (); } return ; } } }

OnChartEventイベントハンドラでは、g_mainContentX、g_sidePadding、g_headerHeight、g_displayHeight、g_promptHeight、g_textPaddingなどの変数を用いて、メイン表示、プロンプト領域、ボタンのレイアウト位置を計算します。また、前バージョンと同様に、g_total_height、g_visible_height、p_total_height、p_visible_heightでスクロールバーの必要性を判定します。

CHARTEVENT_OBJECT_CLICKイベントでは、ChatGPT_ChatLabel_がクリックされたかをStringFindで確認し、ハッシュ化されたIDをStringSubstrで抽出、DecodeIDで復号化します。GetChatIndexを用いて選択されたチャットに切り替え、current_chat_id、current_title、conversationHistoryを更新します。その後、UpdateCurrentHistory、UpdateResponseDisplay、UpdateSidebarDynamicを呼び出し、ChartRedrawでUIを更新することで、サイドバー上でのチャットナビゲーションをシームレスにおこなえるようにします。コンパイルすると、次の結果が得られます。

表示を確認すると、チャートイベントが正常に動作していることがわかります。チャットについては、セッションをまたいでも永続化されており、継続的な応答の取得や送信が可能です。データは暗号化されており、ログにアクセスしても人間が読めない形式になっています。以下はサンプルです。

表示から、プログラムを新しい要素で拡張し、スクロール可能なプロンプトセクションを表示し、永続的なチャットに対応したインタラクティブなインターフェースを実現できたことが確認できます。残っている作業は、このプログラムのバックテストをおこなうことです。バックテストについては次のセクションで扱います。





バックテスト

テストを実施しました。以下はコンパイル後の可視化を単一のGraphics Interchange Format (GIF)ビットマップ画像形式で示したものです。





結論

今回のMQL5プログラムでは、複数行入力の制限を克服する堅牢なテキストレンダリング機能、永続チャットのナビゲーションに対応した動的サイドバー（CRYPT_AES256暗号化およびCRYPT_ARCH_ZIP圧縮付き）、チャートデータ統合による初期売買シグナル生成を追加することで、大幅に機能を強化しました。このシステムにより、AI駆動の市場インサイトとシームレスにやり取りでき、直感的な操作でセッションをまたいだ会話の文脈を維持できます。また、二重スクロールバーを備えた視覚的にブランディングされたUIにより、操作性も向上しています。今後のバージョンでは、AI駆動のシグナル生成をさらに洗練させ、自動取引の実装も検討し、取引アシスタントの能力を一層高める予定です。どうぞご期待ください。





シリアル番号 名前 種類 説明 1 AI_JSON_FILE.mqh JSONクラスライブラリ JSONのシリアライズおよびデシリアライズを扱うクラス 2 AI_CREATE_OBJECTS_FNS.mqh オブジェクト関数ライブラリ ラベルやボタンなどの可視化オブジェクトを作成する関数 3 AI_ChatGPT_EA_Part_4.mq5 EA AI統合を扱うメインのEA



