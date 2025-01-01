Справочник MQL5Основы языкаПрепроцессорВключение файлов (#include)
- Макроподстановка (#define)
- Свойства программ (#property)
- Включение файлов (#include)
- Импорт функций (#import)
- Условная компиляция (#ifdef, #ifndef, #else, #endif)
Включение файлов (#include)
Командная строка #include может встречаться в любом месте программы, но обычно все включения размещаются в начале файла исходного текста. Формат вызова:
#include <имя_файла>
Примеры:
#include <WinUser32.mqh>
Препроцессор заменяет строку #include <имя_файла> содержимым файла WinUser32.mqh. Угловые скобки обозначают, что файл WinUser32.mqh будет взят из стандартного каталога (обычно это каталог_терминала\MQL5\Include). Текущий каталог не просматривается.
Если имя файла заключено в кавычки, то поиск производится в текущем каталоге (в котором содержится основной файл исходного текста). Cтандартный каталог не просматривается.
