Включение файлов (#include)

Командная строка #include может встречаться в любом месте программы, но обычно все включения размещаются в начале файла исходного текста. Формат вызова:

#include <имя_файла>

#include "имя_файла"

Примеры:

#include <WinUser32.mqh>

#include "mylib.mqh"

Препроцессор заменяет строку #include <имя_файла> содержимым файла WinUser32.mqh. Угловые скобки обозначают, что файл WinUser32.mqh будет взят из стандартного каталога (обычно это каталог_терминала\MQL5\Include). Текущий каталог не просматривается.

Если имя файла заключено в кавычки, то поиск производится в текущем каталоге (в котором содержится основной файл исходного текста). Cтандартный каталог не просматривается.

Смотри также

Стандартная библиотека, Импорт функций