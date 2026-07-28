Создание торговых систем с искусственным интеллектом на MQL5 (Часть 3): Переход к прокручиваемому интерфейсу с единым окном чата
Введение
В нашей предыдущей статье (Часть 2) мы создали интерактивную программу с поддержкой ChatGPT и пользовательским интерфейсом (UI) на языке MetaQuotes Language 5 (MQL5). Инструмент позволил отправлять запросы в API OpenAI и сразу просматривать ответы непосредственно на графике. В Части 3 мы развиваем программу дальше: создаем прокручиваемую чат-панель с отметками времени, плавной динамической прокруткой и подробной историей диалогов для многоходового общения. Ниже мы подробно разберем следующее:
- Устройство обновленной программы с ChatGPT
- Реализация на MQL5
- Тестирование программы ChatGPT
- Заключение
В результате вы получите усовершенствованную программу на языке MQL5 для интерактивных запросов к ИИ, готовую к дальнейшей кастомизации.
Устройство обновленной программы с ChatGPT
Обновленная программа с ChatGPT расширяет наш торговый интерфейс на базе ИИ: в него добавлены прокрутка, единое окно чата с поддержкой многоходовых диалогов, отметки времени и динамическая обработка сообщений. Это позволяет сохранять контекст диалога между сеансами. Задача обновленной программы – обеспечить удобное непрерывное взаимодействие в диалоге: пользователь может просматривать историю и развивать предыдущие ответы ИИ. Это важно для доработки торговых стратегий без потери результатов прошлых взаимодействий. Мы пришли к выводу, что если придерживаться одного диалога, к которому ИИ сможет обращаться, то можно в любой момент вернуться к запросам, уточнить их и внести необходимые исправления.
Мы создадим панель с единым окном чата, прокручиваемым текстом, эффектами при наведении и формированием сообщений для запросов к API. Интерфейс будет адаптироваться к длине диалога и настройкам видимости полосы прокрутки. Мы реализуем логику разбора истории для многоходовых запросов, добавим отметки времени и функции очистки диалога и создания нового чата. Обновленный интерфейс обеспечит постоянную поддержку со стороны ИИ при принятии торговых решений. Посмотрим, что получится в результате.
Реализация на MQL5
Для реализации обновленной программы на языке MQL5 сначала изменим раздел входных параметров, добавив параметр режима полосы прокрутки. Он позволит либо показывать полосу прокрутки при наведении, либо отображать ее постоянно, либо вовсе скрыть ее и оставить только прокрутку колесом мыши. Для этого добавим перечисление и увеличим ограничение на число токенов в ответе до 3000. Этого достаточно для содержательного диалога, однако при необходимости лимит можно увеличить.
//+------------------------------------------------------------------+ //| ChatGPT AI EA Part 3.mq5 | //| Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria. | //| https://t.me/Forex_Algo_Trader | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict //--- Input parameters enum ENUM_SCROLLBAR_MODE { SCROLL_DYNAMIC_ALWAYS, // Show when needed SCROLL_DYNAMIC_HOVER, // Show on hover when needed SCROLL_WHEEL_ONLY // No scrollbar, wheel scroll only }; input ENUM_SCROLLBAR_MODE ScrollbarMode = SCROLL_DYNAMIC_HOVER; // Scrollbar Behavior //--- Scrollbar object names #define SCROLL_LEADER "ChatGPT_Scroll_Leader" #define SCROLL_UP_REC "ChatGPT_Scroll_Up_Rec" #define SCROLL_UP_LABEL "ChatGPT_Scroll_Up_Label" #define SCROLL_DOWN_REC "ChatGPT_Scroll_Down_Rec" #define SCROLL_DOWN_LABEL "ChatGPT_Scroll_Down_Label" #define SCROLL_SLIDER "ChatGPT_Scroll_Slider" //--- Input parameters input string OpenAI_Model = "gpt-3.5-turbo"; // OpenAI Model input string OpenAI_Endpoint = "https://api.openai.com/v1/chat/completions"; // OpenAI API Endpoint input int MaxResponseLength = 3000; // Max length of ChatGPT response to display input string LogFileName = "ChatGPT_EA_Log.txt"; // Log file name
Реализацию обновления начинаем с определения параметров конфигурации и констант, управляющих прокруткой и настройками API. Сначала создаем перечисление ENUM_SCROLLBAR_MODE с опциями SCROLL_DYNAMIC_ALWAYS (показывать полосу прокрутки при необходимости), SCROLL_DYNAMIC_HOVER (показывать при наведении) и SCROLL_WHEEL_ONLY (без полосы прокрутки, только прокрутка колесом мыши). В качестве значения по умолчанию для пользовательской настройки присваиваем параметру ScrollbarMode значение SCROLL_DYNAMIC_HOVER.
Затем определяем константы для имен объектов полосы прокрутки: SCROLL_LEADER, SCROLL_UP_REC, SCROLL_UP_LABEL, SCROLL_DOWN_REC, SCROLL_DOWN_LABEL и SCROLL_SLIDER. Это обеспечит единообразное обращение к ним в интерфейсе. Далее входному параметру MaxResponseLength присваиваем значение 3000, чтобы ограничить длину ответа и поддерживать более длинные диалоги. Далее немного доработаем класс JSON, чтобы он также мог обрабатывать значения типа double.
bool DeserializeFromArray(char &jsonCharacterArray[], int arrayLength, int ¤tIndex) { //--- Deserialize from array string validNumericCharacters = "0123456789+-.eE"; //--- Valid number chars int startPosition = currentIndex; //--- Start position for(; currentIndex < arrayLength; currentIndex++) { //--- Loop array char currentCharacter = jsonCharacterArray[currentIndex]; //--- Current char if(currentCharacter == 0) break; //--- Break on null switch(currentCharacter) { //--- Switch on char case '\t': case '\r': case '\n': case ' ': startPosition = currentIndex + 1; break; //--- Skip whitespace case '[': { //--- Array start startPosition = currentIndex + 1; //--- Update start if(m_type != JsonUndefined) return false; //--- Type check m_type = JsonArray; //--- Set array currentIndex++; //--- Increment JsonValue childValue(GetPointer(this), JsonUndefined); //--- Child value while(childValue.DeserializeFromArray(jsonCharacterArray, arrayLength, currentIndex)) { //--- Loop children if(childValue.m_type != JsonUndefined) AddChild(childValue); //--- Add if defined if(childValue.m_type == JsonInteger || childValue.m_type == JsonDouble || childValue.m_type == JsonArray) currentIndex++; //--- Adjust index childValue.Reset(); //--- Reset child childValue.m_parent = GetPointer(this); //--- Set parent if(jsonCharacterArray[currentIndex] == ']') break; //--- End array currentIndex++; //--- Increment if(currentIndex >= arrayLength) return false; //--- Bounds check } return (jsonCharacterArray[currentIndex] == ']' || jsonCharacterArray[currentIndex] == 0); //--- Valid end } //--- End array case case ']': return (m_parent && m_parent.m_type == JsonArray); //--- Array end case ':': { //--- Key separator if(m_temporaryKey == "") return false; //--- Key check JsonValue childValue(GetPointer(this), JsonUndefined); //--- New child JsonValue *addedChild = AddChild(childValue); //--- Add addedChild.m_key = m_temporaryKey; //--- Set key m_temporaryKey = ""; //--- Clear temp currentIndex++; //--- Increment if(!addedChild.DeserializeFromArray(jsonCharacterArray, arrayLength, currentIndex)) return false; //--- Recurse } break; //--- End key case case ',': { //--- Value separator startPosition = currentIndex + 1; //--- Update start if(!m_parent && m_type != JsonObject) return false; //--- Check context if(m_parent && m_parent.m_type != JsonArray && m_parent.m_type != JsonObject) return false; //--- Parent type if(m_parent && m_parent.m_type == JsonArray && m_type == JsonUndefined) return true; //--- Undefined in array } break; //--- End separator case '{': { //--- Object start startPosition = currentIndex + 1; //--- Update start if(m_type != JsonUndefined) return false; //--- Type check m_type = JsonObject; //--- Set object currentIndex++; //--- Increment if(!DeserializeFromArray(jsonCharacterArray, arrayLength, currentIndex)) return false; //--- Recurse return (jsonCharacterArray[currentIndex] == '}' || jsonCharacterArray[currentIndex] == 0); //--- Valid end } break; //--- End object case case '}': return (m_type == JsonObject); //--- Object end case 't': case 'T': case 'f': case 'F': { //--- Boolean start if(m_type != JsonUndefined) return false; //--- Type check m_type = JsonBoolean; //--- Set boolean if(currentIndex + 3 < arrayLength && StringCompare(GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, currentIndex, 4), "true", false) == 0) { //--- True check m_booleanValue = true; currentIndex += 3; return true; //--- Set true } if(currentIndex + 4 < arrayLength && StringCompare(GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, currentIndex, 5), "false", false) == 0) { //--- False check m_booleanValue = false; currentIndex += 4; return true; //--- Set false } return false; //--- Invalid boolean } break; //--- End boolean case 'n': case 'N': { //--- Null start if(m_type != JsonUndefined) return false; //--- Type check m_type = JsonNull; //--- Set null if(currentIndex + 3 < arrayLength && StringCompare(GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, currentIndex, 4), "null", false) == 0) { //--- Null check currentIndex += 3; return true; //--- Valid null } return false; //--- Invalid null } break; //--- End null case '0': case '1': case '2': case '3': case '4': case '5': case '6': case '7': case '8': case '9': case '-': case '+': case '.': { //--- Number start if(m_type != JsonUndefined) return false; //--- Type check bool isDouble = false; //--- Double flag int startOfNumber = currentIndex; //--- Number start while(jsonCharacterArray[currentIndex] != 0 && currentIndex < arrayLength) { //--- Parse number currentIndex++; //--- Increment if(StringFind(validNumericCharacters, GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, currentIndex, 1)) < 0) break; //--- Invalid char if(!isDouble) isDouble = (jsonCharacterArray[currentIndex] == '.' || jsonCharacterArray[currentIndex] == 'e' || jsonCharacterArray[currentIndex] == 'E'); //--- Set double } m_stringValue = GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, startOfNumber, currentIndex - startOfNumber); //--- Get string if(isDouble) { //--- Double handling m_type = JsonDouble; //--- Set type m_doubleValue = StringToDouble(m_stringValue); //--- Convert double m_integerValue = (long)m_doubleValue; //--- Set integer m_booleanValue = m_integerValue != 0; //--- Set boolean } else { //--- Integer handling m_type = JsonInteger; //--- Set type m_integerValue = StringToInteger(m_stringValue); //--- Convert integer m_doubleValue = (double)m_integerValue; //--- Set double m_booleanValue = m_integerValue != 0; //--- Set boolean } currentIndex--; //--- Adjust index return true; //--- Success } break; //--- End number case '\"': { //--- String or key start if(m_type == JsonObject) { //--- Key in object currentIndex++; //--- Increment int startOfString = currentIndex; //--- String start if(!ExtractStringFromArray(jsonCharacterArray, arrayLength, currentIndex)) return false; //--- Extract m_temporaryKey = GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, startOfString, currentIndex - startOfString); //--- Set temp key } else { //--- Value string if(m_type != JsonUndefined) return false; //--- Type check m_type = JsonString; //--- Set string currentIndex++; //--- Increment int startOfString = currentIndex; //--- String start if(!ExtractStringFromArray(jsonCharacterArray, arrayLength, currentIndex)) return false; //--- Extract SetFromString(JsonString, GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, startOfString, currentIndex - startOfString)); //--- Set value return true; //--- Success } } break; //--- End string } } return true; //--- Default success }
В функции десериализации обрабатываем значения типа double, которые не учитывались в предыдущих версиях. Для наглядности выделили соответствующий фрагмент. Теперь нужно добавить глобальные переменные для компоновки интерфейса, прокрутки, состояний наведения и цветов. Они потребуются для более сложной панели с заголовком, нижней областью, кнопками и полосой прокрутки.
bool clear_hover = false; bool new_chat_hover = false; color clear_original_bg = clrLightCoral; color clear_darker_bg; color new_chat_original_bg = clrLightBlue; color new_chat_darker_bg; int g_mainX = 10; int g_mainY = 30; int g_mainWidth = 550; int g_mainHeight = 0; int g_padding = 10; int g_sidePadding = 6; int g_textPadding = 10; int g_headerHeight = 40; int g_displayHeight = 280; int g_footerHeight = 50; int g_lineSpacing = 2; bool scroll_visible = false; bool mouse_in_display = false; int scroll_pos = 0; int prev_scroll_pos = -1; int slider_height = 20; bool movingStateSlider = false; int mlbDownX_Slider = 0; int mlbDownY_Slider = 0; int mlbDown_YD_Slider = 0; int g_total_height = 0; int g_visible_height = 0;
Здесь инициализируем дополнительные глобальные переменные и цветовые схемы для обновленной программы. Они обеспечат динамические эффекты наведения и управление компоновкой. Для кнопок очистки и нового чата инициализируем флаги наведения clear_hover и new_chat_hover значением false. В качестве исходных цветов фона задаем clear_original_bg = clrLightCoral и new_chat_original_bg = clrLightBlue; для состояния наведения определяем более темные варианты clear_darker_bg и new_chat_darker_bg. Затем настраиваем размеры панели: g_mainX = 10, g_mainY = 30, g_mainWidth = 550, g_mainHeight = 0 (будет вычислена); отступы g_padding = 10, g_sidePadding = 6 и g_textPadding = 10; высоты заголовка g_headerHeight = 40, области отображения g_displayHeight = 280 и нижней области g_footerHeight = 50; межстрочный интервал g_lineSpacing = 2.
Наконец, инициализируем переменные прокрутки: scroll_visible и mouse_in_display = false; scroll_pos = 0 и prev_scroll_pos = -1; slider_height = 20; флаг перетаскивания movingStateSlider = false; позиции mlbDownX_Slider, mlbDownY_Slider и mlbDown_YD_Slider = 0; значения высоты g_total_height и g_visible_height = 0. Затем до обновления области отображения нужно определить логику полосы прокрутки, поскольку она будет динамической. Определим функции полосы прокрутки.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Calculate font size based on screen DPI | //+------------------------------------------------------------------+ int getFontSizeByDPI(int baseFontSize, int baseDPI = 96) { int currentDPI = (int)TerminalInfoInteger(TERMINAL_SCREEN_DPI); //--- Retrieve current screen DPI int scaledFontSize = (int)(baseFontSize * (double)baseDPI / currentDPI); //--- Calculate scaled font size return MathMax(scaledFontSize, 8); //--- Ensure minimum font size of 8 } //+------------------------------------------------------------------+ //| Create scrollbar elements | //+------------------------------------------------------------------+ void CreateScrollbar() { int displayX = g_mainX + g_sidePadding; //--- Calculate display x position int displayY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding; //--- Calculate display y position int displayW = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding; //--- Calculate display width int scrollbar_x = displayX + displayW - 16; //--- Set scrollbar x position int scrollbar_y = displayY + 16; //--- Set scrollbar y position int scrollbar_width = 16; //--- Set scrollbar width int scrollbar_height = g_displayHeight - 2 * 16; //--- Calculate scrollbar height int button_size = 16; //--- Set button size if (!createRecLabel(SCROLL_LEADER, scrollbar_x, scrollbar_y, scrollbar_width, scrollbar_height, C'220,220,220', 1, clrGainsboro, BORDER_FLAT, STYLE_SOLID, CORNER_LEFT_UPPER)) { //--- Create scrollbar leader FileWriteString(logFileHandle, "Failed to create scrollbar leader\n"); //--- Log failure } if (!createRecLabel(SCROLL_UP_REC, scrollbar_x, displayY, scrollbar_width, button_size, clrGainsboro, 1, clrGainsboro, BORDER_FLAT, STYLE_SOLID, CORNER_LEFT_UPPER)) { //--- Create scroll up button FileWriteString(logFileHandle, "Failed to create scrollbar up button\n"); //--- Log failure } if (!createLabel(SCROLL_UP_LABEL, scrollbar_x + 2, displayY + -2, CharToString(0x35), clrDimGray, getFontSizeByDPI(10), "Webdings", CORNER_LEFT_UPPER)) { //--- Create scroll up label FileWriteString(logFileHandle, "Failed to create scrollbar up label\n"); //--- Log failure } if (!createRecLabel(SCROLL_DOWN_REC, scrollbar_x, displayY + g_displayHeight - button_size, scrollbar_width, button_size, clrGainsboro, 1, clrGainsboro, BORDER_FLAT, STYLE_SOLID, CORNER_LEFT_UPPER)) { //--- Create scroll down button FileWriteString(logFileHandle, "Failed to create scrollbar down button\n"); //--- Log failure } if (!createLabel(SCROLL_DOWN_LABEL, scrollbar_x + 2, displayY + g_displayHeight - button_size + -2, CharToString(0x36), clrDimGray, getFontSizeByDPI(10), "Webdings", CORNER_LEFT_UPPER)) { //--- Create scroll down label FileWriteString(logFileHandle, "Failed to create scrollbar down label\n"); //--- Log failure } slider_height = CalculateSliderHeight(); //--- Calculate slider height if (!createRecLabel(SCROLL_SLIDER, scrollbar_x, displayY + g_displayHeight - button_size - slider_height, scrollbar_width, slider_height, clrSilver, 1, clrGainsboro, BORDER_FLAT, STYLE_SOLID, CORNER_LEFT_UPPER)) { //--- Create scrollbar slider FileWriteString(logFileHandle, "Failed to create scrollbar slider\n"); //--- Log failure } FileWriteString(logFileHandle, "Scrollbar created: x=" + IntegerToString(scrollbar_x) + ", y=" + IntegerToString(scrollbar_y) + ", height=" + IntegerToString(scrollbar_height) + ", slider_height=" + IntegerToString(slider_height) + "\n"); //--- Log scrollbar creation } //+------------------------------------------------------------------+ //| Delete scrollbar elements | //+------------------------------------------------------------------+ void DeleteScrollbar() { ObjectDelete(0, SCROLL_LEADER); //--- Remove scrollbar leader ObjectDelete(0, SCROLL_UP_REC); //--- Remove scroll up rectangle ObjectDelete(0, SCROLL_UP_LABEL); //--- Remove scroll up label ObjectDelete(0, SCROLL_DOWN_REC); //--- Remove scroll down rectangle ObjectDelete(0, SCROLL_DOWN_LABEL); //--- Remove scroll down label ObjectDelete(0, SCROLL_SLIDER); //--- Remove scrollbar slider } //+------------------------------------------------------------------+ //| Calculate scrollbar slider height | //+------------------------------------------------------------------+ int CalculateSliderHeight() { int scroll_area_height = g_displayHeight - 2 * 16; //--- Calculate scroll area height int slider_min_height = 20; //--- Set minimum slider height if (g_total_height <= g_visible_height) return scroll_area_height; //--- Return full height if no scroll double visible_ratio = (double)g_visible_height / g_total_height; //--- Calculate visible ratio int height = (int)MathFloor(scroll_area_height * visible_ratio); //--- Calculate slider height return MathMax(slider_min_height, height); //--- Return minimum or calculated height } //+------------------------------------------------------------------+ //| Update scrollbar slider position | //+------------------------------------------------------------------+ void UpdateSliderPosition() { int displayX = g_mainX + g_sidePadding; //--- Calculate display x position int displayY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding; //--- Calculate display y position int scrollbar_x = displayX + (g_mainWidth - 2 * g_sidePadding) - 16; //--- Set scrollbar x position int scrollbar_y = displayY + 16; //--- Set scrollbar y position int scroll_area_height = g_displayHeight - 2 * 16; //--- Calculate scroll area height int max_scroll = MathMax(0, g_total_height - g_visible_height); //--- Calculate maximum scroll if (max_scroll <= 0) return; //--- Exit if no scroll needed double scroll_ratio = (double)scroll_pos / max_scroll; //--- Calculate scroll ratio int scroll_area_y_max = scrollbar_y + scroll_area_height - slider_height; //--- Calculate max slider y int scroll_area_y_min = scrollbar_y; //--- Set min slider y int new_y = scroll_area_y_min + (int)(scroll_ratio * (scroll_area_y_max - scroll_area_y_min)); //--- Calculate new y position new_y = MathMax(scroll_area_y_min, MathMin(new_y, scroll_area_y_max)); //--- Clamp y position ObjectSetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE, new_y); //--- Update slider y position FileWriteString(logFileHandle, "Slider position updated: scroll_pos=" + IntegerToString(scroll_pos) + ", max_scroll=" + IntegerToString(max_scroll) + ", new_y=" + IntegerToString(new_y) + "\n"); //--- Log slider update } //+------------------------------------------------------------------+ //| Update scrollbar button colors | //+------------------------------------------------------------------+ void UpdateButtonColors() { int max_scroll = MathMax(0, g_total_height - g_visible_height); //--- Calculate maximum scroll if (scroll_pos == 0) { //--- Check if at top ObjectSetInteger(0, SCROLL_UP_LABEL, OBJPROP_COLOR, clrSilver); //--- Set scroll up label to disabled color } else { //--- Not at top ObjectSetInteger(0, SCROLL_UP_LABEL, OBJPROP_COLOR, clrDimGray); //--- Set scroll up label to active color } if (scroll_pos == max_scroll) { //--- Check if at bottom ObjectSetInteger(0, SCROLL_DOWN_LABEL, OBJPROP_COLOR, clrSilver); //--- Set scroll down label to disabled color } else { //--- Not at bottom ObjectSetInteger(0, SCROLL_DOWN_LABEL, OBJPROP_COLOR, clrDimGray); //--- Set scroll down label to active color } FileWriteString(logFileHandle, "Button colors updated: scroll_pos=" + IntegerToString(scroll_pos) + ", max_scroll=" + IntegerToString(max_scroll) + "\n"); //--- Log button color update } //+------------------------------------------------------------------+ //| Scroll up (show earlier messages) | //+------------------------------------------------------------------+ void ScrollUp() { if (scroll_pos > 0) { //--- Check if scroll possible scroll_pos = MathMax(0, scroll_pos - 30); //--- Decrease scroll position UpdateResponseDisplay(); //--- Update response display if (scroll_visible) { //--- Check if scrollbar visible UpdateSliderPosition(); //--- Update slider position UpdateButtonColors(); //--- Update button colors } FileWriteString(logFileHandle, "Scrolled up: scroll_pos=" + IntegerToString(scroll_pos) + "\n"); //--- Log scroll up } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Scroll down (show later messages) | //+------------------------------------------------------------------+ void ScrollDown() { int max_scroll = MathMax(0, g_total_height - g_visible_height); //--- Calculate maximum scroll if (scroll_pos < max_scroll) { //--- Check if scroll possible scroll_pos = MathMin(max_scroll, scroll_pos + 30); //--- Increase scroll position UpdateResponseDisplay(); //--- Update response display if (scroll_visible) { //--- Check if scrollbar visible UpdateSliderPosition(); //--- Update slider position UpdateButtonColors(); //--- Update button colors } FileWriteString(logFileHandle, "Scrolled down: scroll_pos=" + IntegerToString(scroll_pos) + "\n"); //--- Log scroll down } }
Для адаптивного интерфейса с чатом функция getFontSizeByDPI получает DPI экрана (точек на дюйм) через TerminalInfoInteger с использованием TERMINAL_SCREEN_DPI, масштабирует базовый размер шрифта относительно стандартного DPI 96 и с помощью MathMax задает минимальный размер 8. Это поддерживает читаемость текста на разных экранах. В функции CreateScrollbar вычисляем позиции displayX и displayY, а также размеры полосы прокрутки. Затем создаем направляющий прямоугольник SCROLL_LEADER со светло-серым фоном C'220,220,220', кнопки вверх и вниз SCROLL_UP_REC и SCROLL_DOWN_REC с цветом clrGainsboro и их метки SCROLL_UP_LABEL и SCROLL_DOWN_LABEL со стрелками Webdings 0x35 и 0x36. В функциях createLabel и createRecLabel используем размер шрифта с учетом DPI, а ошибки записываем в файл журнала через FileWriteString.
Функция DeleteScrollbar удаляет все объекты полосы прокрутки с помощью ObjectDelete. В функции CalculateSliderHeight вычисляем высоту ползунка полосы прокрутки по отношению высоты видимой области к общей высоте текста, при этом минимальная высота составляет 20 пикселей. Благодаря этому ползунок остается удобным в использовании при увеличении длины диалога. Функция UpdateSliderPosition корректирует координату Y ползунка по коэффициенту прокрутки, рассчитанному на основе scroll_pos и max_scroll. Она ограничивает положение допустимыми значениями и записывает обновления в журнал. В UpdateButtonColors задаем цвет кнопок прокрутки: clrSilver, если кнопка отключена при достижении верхнего или нижнего положения, и clrDimGray, если она активна. Изменения записываются в журнал. Функции ScrollUp и ScrollDown изменяют scroll_pos на 30 пикселей, вызывают UpdateResponseDisplay, обновляют полосу прокрутки, если она видима, и записывают действия в журнал. В результате получается динамический прокручиваемый интерфейс чата с адаптивным размером текста.
Поскольку в сложных диалогах потребуется переносить длинные абзацы, нужно обрабатывать пустые строки для лучшей читаемости. Ниже приведена логика доработки функции WrapText для этой задачи.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Wrap text respecting newlines and max width | //+------------------------------------------------------------------+ void WrapText(const string inputText, const string font, const int fontSize, const int maxWidth, string &wrappedLines[], int offset = 0) { const int maxChars = 60; //--- Set maximum characters per line ArrayResize(wrappedLines, 0); //--- Clear wrapped lines array TextSetFont(font, fontSize); //--- Set font string paragraphs[]; //--- Declare paragraphs array int numParagraphs = StringSplit(inputText, '\n', paragraphs); //--- Split text into paragraphs for (int p = 0; p < numParagraphs; p++) { //--- Iterate through paragraphs string para = paragraphs[p]; //--- Get current paragraph if (StringLen(para) == 0) { //--- Check empty paragraph int size = ArraySize(wrappedLines); //--- Get current size ArrayResize(wrappedLines, size + 1); //--- Resize lines array wrappedLines[size] = " "; //--- Add empty line continue; //--- Skip to next } string words[]; //--- Declare words array int numWords = StringSplit(para, ' ', words); //--- Split paragraph into words string currentLine = ""; //--- Initialize current line for (int w = 0; w < numWords; w++) { //--- Iterate through words string testLine = currentLine + (StringLen(currentLine) > 0 ? " " : "") + words[w]; //--- Build test line uint wid, hei; //--- Declare width and height TextGetSize(testLine, wid, hei); //--- Get test line size int textWidth = (int)wid; //--- Get text width if (textWidth + offset <= maxWidth && StringLen(testLine) <= maxChars) { //--- Check line fits currentLine = testLine; //--- Update current line } else { //--- Line exceeds limits if (StringLen(currentLine) > 0) { //--- Check non-empty line int size = ArraySize(wrappedLines); //--- Get current size ArrayResize(wrappedLines, size + 1); //--- Resize lines array wrappedLines[size] = currentLine; //--- Add line } currentLine = words[w]; //--- Start new line TextGetSize(currentLine, wid, hei); //--- Get new line size textWidth = (int)wid; //--- Update text width if (textWidth + offset > maxWidth || StringLen(currentLine) > maxChars) { //--- Check word too long string wrappedWord = ""; //--- Initialize wrapped word for (int c = 0; c < StringLen(words[w]); c++) { //--- Iterate through characters string testWord = wrappedWord + StringSubstr(words[w], c, 1); //--- Build test word TextGetSize(testWord, wid, hei); //--- Get test word size int wordWidth = (int)wid; //--- Get word width if (wordWidth + offset > maxWidth || StringLen(testWord) > maxChars) { //--- Check word fits if (StringLen(wrappedWord) > 0) { //--- Check non-empty word int size = ArraySize(wrappedLines); //--- Get current size ArrayResize(wrappedLines, size + 1); //--- Resize lines array wrappedLines[size] = wrappedWord; //--- Add wrapped word } wrappedWord = StringSubstr(words[w], c, 1); //--- Start new word } else { //--- Word fits wrappedWord = testWord; //--- Update wrapped word } } currentLine = wrappedWord; //--- Set current line to wrapped word } } } if (StringLen(currentLine) > 0) { //--- Check remaining line int size = ArraySize(wrappedLines); //--- Get current size ArrayResize(wrappedLines, size + 1); //--- Resize lines array wrappedLines[size] = currentLine; //--- Add line } } }
Мы уже встречались с этой функцией, поэтому рассмотрим ее еще раз и выделим наиболее важную логику обновления. В функции WrapText задаем максимальное число символов в строке maxChars, равное 60, и очищаем выходной массив wrappedLines с помощью ArrayResize. С помощью TextSetFont задаем шрифт и его размер, а с помощью StringSplit разбиваем входной текст на абзацы по символу переноса строки. Для пустого абзаца добавляем пробел в wrappedLines и переходим к следующему абзацу.
Непустые абзацы разбиваем на слова с помощью StringSplit и формируем строки, добавляя слова, если они помещаются в maxWidth с учетом offset и ограничения на число символов. Ширину проверяем с помощью TextGetSize. Если строка превышает ограничения, добавляем ее в wrappedLines и начинаем новую строку с текущего слова. Слишком длинные слова разбиваем посимвольно: при превышении ограничения по ширине или числу символов добавляем сформированные фрагменты в новые строки. Каждый фрагмент сохраняется в wrappedLines. Оставшаяся строка добавляется в выходной массив. При инициализации нужно задать цвета элементов, а при завершении работы программы – удалить созданные элементы.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { button_darker_bg = DarkenColor(button_original_bg); //--- Set darker button background clear_darker_bg = DarkenColor(clear_original_bg); //--- Set darker clear button background new_chat_darker_bg = DarkenColor(new_chat_original_bg); //--- Set darker new chat button background logFileHandle = FileOpen(LogFileName, FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_TXT); //--- Open log file if (logFileHandle == INVALID_HANDLE) { //--- Check file open failure Print("Failed to open log file: ", GetLastError()); //--- Log failure return(INIT_FAILED); //--- Return initialization failure } FileSeek(logFileHandle, 0, SEEK_END); //--- Move to end of log file FileWriteString(logFileHandle, "EA Initialized at " + TimeToString(TimeCurrent()) + "\n"); //--- Log initialization CreateDashboard(); //--- Create dashboard UI UpdateResponseDisplay(); //--- Update response display ChartSetInteger(0, CHART_EVENT_MOUSE_MOVE, true); //--- Enable mouse move events ChartSetInteger(0, CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL, true); //--- Enable mouse wheel events ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, true); //--- Enable chart scrolling return(INIT_SUCCEEDED); //--- Return initialization success } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { ObjectsDeleteAll(0, "ChatGPT_"); //--- Remove all ChatGPT objects DeleteScrollbar(); //--- Delete scrollbar elements if (logFileHandle != INVALID_HANDLE) { //--- Check if log file open FileClose(logFileHandle); //--- Close log file } }
После инициализации определим новые элементы и добавим их в область отображения, чтобы увидеть, какого промежуточного результата достигли.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Create dashboard UI | //+------------------------------------------------------------------+ void CreateDashboard() { g_mainHeight = g_headerHeight + 2 * g_padding + g_displayHeight + g_footerHeight; //--- Calculate main height int displayX = g_mainX + g_sidePadding; //--- Calculate display x int displayY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding; //--- Calculate display y int displayW = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding; //--- Calculate display width int footerY = displayY + g_displayHeight + g_padding; //--- Calculate footer y int inputWidth = 448; //--- Set input field width int sendWidth = 80; //--- Set send button width int gap = 10; //--- Set gap between elements int totalW = inputWidth + gap + sendWidth; //--- Calculate total width int centerX = g_mainX + (g_mainWidth - totalW) / 2; //--- Calculate center x int inputX = centerX; //--- Set input field x int sendX = inputX + inputWidth + gap; //--- Calculate send button x int elemHeight = 36; //--- Set element height int elemY = footerY + 8; //--- Calculate element y createRecLabel("ChatGPT_MainContainer", g_mainX, g_mainY, g_mainWidth, g_mainHeight, clrWhite, 1, clrLightGray); //--- Create main container createRecLabel("ChatGPT_HeaderBg", g_mainX, g_mainY, g_mainWidth, g_headerHeight, clrWhiteSmoke, 0, clrNONE); //--- Create header background string title = "ChatGPT AI EA"; //--- Set title string titleFont = "Arial Rounded MT Bold"; //--- Set title font int titleSize = 14; //--- Set title font size TextSetFont(titleFont, titleSize); //--- Set title font uint titleWid, titleHei; //--- Declare title dimensions TextGetSize(title, titleWid, titleHei); //--- Get title size int titleY = g_mainY + (g_headerHeight - (int)titleHei) / 2 - 4; //--- Calculate title y int titleX = g_mainX + g_sidePadding; //--- Set title x createLabel("ChatGPT_TitleLabel", titleX, titleY, title, clrDarkSlateGray, titleSize, titleFont, CORNER_LEFT_UPPER, ANCHOR_LEFT_UPPER); //--- Create title label string dateStr = TimeToString(TimeTradeServer(), TIME_DATE|TIME_MINUTES); //--- Get current date string dateFont = "Arial"; //--- Set date font int dateSize = 12; //--- Set date font size TextSetFont(dateFont, dateSize); //--- Set date font uint dateWid, dateHei; //--- Declare date dimensions TextGetSize(dateStr, dateWid, dateHei); //--- Get date size int dateX = g_mainX + g_mainWidth / 2 - (int)(dateWid / 2) - 50; //--- Calculate date x int dateY = g_mainY + (g_headerHeight - (int)dateHei) / 2 - 4; //--- Calculate date y createLabel("ChatGPT_DateLabel", dateX, dateY, dateStr, clrSlateGray, dateSize, dateFont, CORNER_LEFT_UPPER, ANCHOR_LEFT_UPPER); //--- Create date label int clearWidth = 100; //--- Set clear button width int clearX = g_mainX + g_mainWidth - clearWidth - g_sidePadding; //--- Calculate clear button x int clearY = g_mainY + 4; //--- Set clear button y createButton("ChatGPT_ClearButton", clearX, clearY, clearWidth, g_headerHeight - 8, "Clear", clrWhite, 11, clear_original_bg, clrIndianRed); //--- Create clear button int new_chat_width = 100; //--- Set new chat button width int new_chat_x = clearX - new_chat_width - g_sidePadding; //--- Calculate new chat button x createButton("ChatGPT_NewChatButton", new_chat_x, clearY, new_chat_width, g_headerHeight - 8, "New Chat", clrWhite, 11, new_chat_original_bg, clrRoyalBlue); //--- Create new chat button createRecLabel("ChatGPT_ResponseBg", displayX, displayY, displayW, g_displayHeight, clrWhite, 1, clrGainsboro, BORDER_FLAT, STYLE_SOLID); //--- Create response background createRecLabel("ChatGPT_FooterBg", g_mainX, footerY, g_mainWidth, g_footerHeight, clrGainsboro, 0, clrNONE); //--- Create footer background createEdit("ChatGPT_InputEdit", inputX, elemY, inputWidth, elemHeight, "", clrBlack, 11, clrWhite, clrSilver); //--- Create input field createButton("ChatGPT_SubmitButton", sendX, elemY, sendWidth, elemHeight, "Send", clrWhite, 11, button_original_bg, clrDarkBlue); //--- Create send button ChartRedraw(); //--- Redraw chart }
В основной функции компоновки панели вычисляем высоту главного контейнера g_mainHeight как сумму g_headerHeight, g_displayHeight, g_footerHeight и удвоенного g_padding. С учетом отступов определяем координаты области отображения displayX и displayY, а также координату нижней области footerY, чтобы панель была динамической, а не статичной, как в предыдущей версии. С помощью createRecLabel создаем главный контейнер ChatGPT_MainContainer белого цвета и фон заголовка ChatGPT_HeaderBg серого цвета. Затем добавляем заголовок ChatGPT_TitleLabel с текстом "ChatGPT AI EA", шрифтом Arial Rounded MT Bold и размером 14; для его выравнивания используем TextGetSize. Создаем метку даты ChatGPT_DateLabel с текущим серверным временем, полученным через TimeTradeServer. Для нее задаем шрифт Arial размером 12 и выравнивание по центру.
В заголовок добавляем кнопки Clear (ChatGPT_ClearButton) и New Chat (ChatGPT_NewChatButton) с помощью createButton. Для них используем разные цвета – clrLightCoral и clrLightBlue – и размер шрифта 11. С помощью createRecLabel создаем область отображения чата ChatGPT_ResponseBg и нижнюю область ChatGPT_FooterBg для поля ввода. В нижней области по центру размещаем поле ввода ChatGPT_InputEdit шириной 448 пикселей и кнопку Send (ChatGPT_SubmitButton) шириной 80 пикселей. Для этого используем createEdit и createButton, задавая между элементами промежуток 10 пикселей. Наконец, перерисовываем график с помощью функции ChartRedraw. После компиляции получаем следующий результат.
Теперь, когда интерфейс со всеми элементами готов, можно перейти к обновлению области отображения с учетом новой истории диалога. Однако сначала понадобятся вспомогательные функции для получения строк сообщений и расчета их высоты, чтобы диалог помещался в области отображения без переполнения. Эти функции также обработают добавляемые строки с отметками времени.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Check if string is a timestamp in HH:MM format | //+------------------------------------------------------------------+ bool IsTimestamp(string line) { StringTrimLeft(line); //--- Trim left whitespace StringTrimRight(line); //--- Trim right whitespace if (StringLen(line) != 5) return false; //--- Check length if (StringGetCharacter(line, 2) != ':') return false; //--- Check colon string hh = StringSubstr(line, 0, 2); //--- Extract hours string mm = StringSubstr(line, 3, 2); //--- Extract minutes int h = (int)StringToInteger(hh); //--- Convert hours to integer int m = (int)StringToInteger(mm); //--- Convert minutes to integer if (h < 0 || h > 23 || m < 0 || m > 59) return false; //--- Validate time return true; //--- Confirm valid timestamp } //+------------------------------------------------------------------+ //| Compute lines and height for messages | //+------------------------------------------------------------------+ void ComputeLinesAndHeight(const string &font, const int fontSize, const int timestampFontSize, const int adjustedLineHeight, const int adjustedTimestampHeight, const int messageMargin, const int maxTextWidth, const string &msgRoles[], const string &msgContents[], const string &msgTimestamps[], const int numMessages, int &totalHeight_out, int &totalLines_out, string &allLines_out[], string &lineRoles_out[], int &lineHeights_out[]) { ArrayResize(allLines_out, 0); //--- Clear lines array ArrayResize(lineRoles_out, 0); //--- Clear roles array ArrayResize(lineHeights_out, 0); //--- Clear heights array totalLines_out = 0; //--- Initialize total lines totalHeight_out = 0; //--- Initialize total height for (int m = 0; m < numMessages; m++) { //--- Iterate through messages string wrappedLines[]; //--- Declare wrapped lines WrapText(msgContents[m], font, fontSize, maxTextWidth, wrappedLines); //--- Wrap message content int numLines = ArraySize(wrappedLines); //--- Get number of lines int currSize = ArraySize(allLines_out); //--- Get current size ArrayResize(allLines_out, currSize + numLines + 1); //--- Resize lines array ArrayResize(lineRoles_out, currSize + numLines + 1); //--- Resize roles array ArrayResize(lineHeights_out, currSize + numLines + 1); //--- Resize heights array for (int l = 0; l < numLines; l++) { //--- Iterate through wrapped lines allLines_out[currSize + l] = wrappedLines[l]; //--- Add line lineRoles_out[currSize + l] = msgRoles[m]; //--- Add role lineHeights_out[currSize + l] = adjustedLineHeight; //--- Set line height totalHeight_out += adjustedLineHeight; //--- Update total height } allLines_out[currSize + numLines] = msgTimestamps[m]; //--- Add timestamp lineRoles_out[currSize + numLines] = msgRoles[m] + "_timestamp"; //--- Add timestamp role lineHeights_out[currSize + numLines] = adjustedTimestampHeight; //--- Set timestamp height totalHeight_out += adjustedTimestampHeight; //--- Update total height totalLines_out += numLines + 1; //--- Update total lines if (m < numMessages - 1) { //--- Check for margin totalHeight_out += messageMargin; //--- Add message margin } } }
Здесь реализуем вспомогательные функции для проверки отметок времени и вычисления параметров отображения сообщений. В функции IsTimestamp удаляем начальные и конечные пробельные символы из входной строки с помощью StringTrimLeft и StringTrimRight. Затем проверяем, что строка содержит ровно 5 символов, а на позиции 2 находится двоеточие – с помощью StringGetCharacter. С помощью StringSubstr извлекаем часы и минуты, преобразуем их в целые числа через StringToInteger и возвращаем true, если часы находятся в диапазоне 0-23, а минуты – 0-59. Это обеспечивает точное распознавание отметок времени в истории диалога. При другом подходе потребуется определить собственные правила.
В функции ComputeLinesAndHeight очищаем выходные массивы allLines_out, lineRoles_out и lineHeights_out с помощью ArrayResize и присваиваем totalLines_out и totalHeight_out значение 0. Для каждого сообщения переносим текст с помощью WrapText, используя заданные шрифт, размер шрифта и максимальную ширину. Затем изменяем размер выходных массивов, чтобы разместить строки после переноса и отметку времени. Текст строки, роль User или AI и высоту записываем соответственно в allLines_out, lineRoles_out и lineHeights_out: для текста используется adjustedLineHeight, а для отметки времени – adjustedTimestampHeight. После этого обновляем totalHeight_out и totalLines_out. Между сообщениями, кроме последнего, добавляем отступ messageMargin для визуального разделения. Одновременно проверяем отметки времени и подготавливаем текст сообщений к отображению в прокручиваемом интерфейсе чата.
С этими функциями можно обновить функцию отображения: разобрать историю на роли, содержимое и отметки времени, выровнять сообщения в зависимости от роли, добавить отступы, обработать прокрутку и обрезку, а также динамически отображать полосу прокрутки.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Update response display with scrolling | //+------------------------------------------------------------------+ void UpdateResponseDisplay() { int total = ObjectsTotal(0, 0, -1); //--- Get total objects for (int j = total - 1; j >= 0; j--) { //--- Iterate through objects string name = ObjectName(0, j, 0, -1); //--- Get object name if (StringFind(name, "ChatGPT_ResponseLine_") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_MessageBg_") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_MessageText_") == 0 || StringFind(name, "ChatGPT_Timestamp_") == 0) { //--- Check for message objects ObjectDelete(0, name); //--- Delete object } } string displayText = conversationHistory; //--- Get conversation history int textX = g_mainX + g_sidePadding + g_textPadding; //--- Calculate text x position int textY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_textPadding; //--- Calculate text y position int fullMaxWidth = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding - 2 * g_textPadding; //--- Calculate max text width if (displayText == "") { //--- Check empty history string objName = "ChatGPT_ResponseLine_0"; //--- Set default label name createLabel(objName, textX, textY, "Type your message below and click Send to chat with the AI.", clrGray, 10, "Arial", CORNER_LEFT_UPPER, ANCHOR_LEFT_UPPER); //--- Create default label g_total_height = 0; //--- Reset total height g_visible_height = g_displayHeight - 2 * g_textPadding; //--- Set visible height if (scroll_visible) { //--- Check scrollbar visible DeleteScrollbar(); //--- Delete scrollbar scroll_visible = false; //--- Reset scrollbar visibility } ChartRedraw(); //--- Redraw chart return; //--- Exit function } string parts[]; //--- Declare parts array int numParts = StringSplit(displayText, '\n', parts); //--- Split history into parts string msgRoles[]; //--- Declare roles array string msgContents[]; //--- Declare contents array string msgTimestamps[]; //--- Declare timestamps array string currentRole = ""; //--- Initialize current role string currentContent = ""; //--- Initialize current content string currentTimestamp = ""; //--- Initialize current timestamp for (int p = 0; p < numParts; p++) { //--- Iterate through parts string line = parts[p]; //--- Get current line StringTrimLeft(line); //--- Trim left whitespace StringTrimRight(line); //--- Trim right whitespace if (StringLen(line) == 0) { //--- Check empty line if (currentRole != "") currentContent += "\n"; //--- Append newline continue; //--- Skip to next } if (StringFind(line, "You: ") == 0) { //--- Check user message if (currentRole != "") { //--- Check existing message int size = ArraySize(msgRoles); //--- Get current size ArrayResize(msgRoles, size + 1); //--- Resize roles array ArrayResize(msgContents, size + 1); //--- Resize contents array ArrayResize(msgTimestamps, size + 1); //--- Resize timestamps array msgRoles[size] = currentRole; //--- Add role msgContents[size] = currentContent; //--- Add content msgTimestamps[size] = currentTimestamp; //--- Add timestamp } currentRole = "User"; //--- Set role to User currentContent = StringSubstr(line, 5); //--- Extract user content currentTimestamp = ""; //--- Reset timestamp continue; //--- Skip to next } else if (StringFind(line, "AI: ") == 0) { //--- Check AI message if (currentRole != "") { //--- Check existing message int size = ArraySize(msgRoles); //--- Get current size ArrayResize(msgRoles, size + 1); //--- Resize roles array ArrayResize(msgContents, size + 1); //--- Resize contents array ArrayResize(msgTimestamps, size + 1); //--- Resize timestamps array msgRoles[size] = currentRole; //--- Add role msgContents[size] = currentContent; //--- Add content msgTimestamps[size] = currentTimestamp; //--- Add timestamp } currentRole = "AI"; //--- Set role to AI currentContent = StringSubstr(line, 4); //--- Extract AI content currentTimestamp = ""; //--- Reset timestamp continue; //--- Skip to next } else if (IsTimestamp(line)) { //--- Check timestamp if (currentRole != "") { //--- Check existing message currentTimestamp = line; //--- Set timestamp int size = ArraySize(msgRoles); //--- Get current size ArrayResize(msgRoles, size + 1); //--- Resize roles array ArrayResize(msgContents, size + 1); //--- Resize contents array ArrayResize(msgTimestamps, size + 1); //--- Resize timestamps array msgRoles[size] = currentRole; //--- Add role msgContents[size] = currentContent; //--- Add content msgTimestamps[size] = currentTimestamp; //--- Add timestamp currentRole = ""; //--- Reset role } } else { //--- Append to content if (currentRole != "") { //--- Check active message currentContent += "\n" + line; //--- Append line } } } if (currentRole != "") { //--- Check final message int size = ArraySize(msgRoles); //--- Get current size ArrayResize(msgRoles, size + 1); //--- Resize roles array ArrayResize(msgContents, size + 1); //--- Resize contents array ArrayResize(msgTimestamps, size + 1); //--- Resize timestamps array msgRoles[size] = currentRole; //--- Add role msgContents[size] = currentContent; //--- Add content msgTimestamps[size] = currentTimestamp; //--- Add timestamp } int numMessages = ArraySize(msgRoles); //--- Get number of messages if (numMessages == 0) { //--- Check no messages string objName = "ChatGPT_ResponseLine_0"; //--- Set default label name createLabel(objName, textX, textY, "Type your message below and click Send to chat with the AI.", clrGray, 10, "Arial", CORNER_LEFT_UPPER, ANCHOR_LEFT_UPPER); //--- Create default label g_total_height = 0; //--- Reset total height g_visible_height = g_displayHeight - 2 * g_textPadding; //--- Set visible height if (scroll_visible) { //--- Check scrollbar visible DeleteScrollbar(); //--- Delete scrollbar scroll_visible = false; //--- Reset scrollbar visibility } ChartRedraw(); //--- Redraw chart return; //--- Exit function } string font = "Arial"; //--- Set font int fontSize = 10; //--- Set font size int timestampFontSize = 8; //--- Set timestamp font size int lineHeight = TextGetHeight("A", font, fontSize); //--- Get line height int timestampHeight = TextGetHeight("A", font, timestampFontSize); //--- Get timestamp height int adjustedLineHeight = lineHeight + g_lineSpacing; //--- Calculate adjusted line height int adjustedTimestampHeight = timestampHeight + g_lineSpacing; //--- Calculate adjusted timestamp height int messageMargin = 12; //--- Set message margin int visibleHeight = g_displayHeight - 2 * g_textPadding; //--- Calculate visible height g_visible_height = visibleHeight; //--- Set visible height string tentativeAllLines[]; //--- Declare tentative lines string tentativeLineRoles[]; //--- Declare tentative roles int tentativeLineHeights[]; //--- Declare tentative heights int tentativeTotalHeight, tentativeTotalLines; //--- Declare tentative totals ComputeLinesAndHeight(font, fontSize, timestampFontSize, adjustedLineHeight, adjustedTimestampHeight, messageMargin, fullMaxWidth, msgRoles, msgContents, msgTimestamps, numMessages, tentativeTotalHeight, tentativeTotalLines, tentativeAllLines, tentativeLineRoles, tentativeLineHeights); //--- Compute tentative lines bool need_scroll = tentativeTotalHeight > visibleHeight; //--- Check if scrolling needed bool should_show_scrollbar = false; //--- Initialize scrollbar visibility int reserved_width = 0; //--- Initialize reserved width if (ScrollbarMode != SCROLL_WHEEL_ONLY) { //--- Check scrollbar mode should_show_scrollbar = need_scroll && (ScrollbarMode == SCROLL_DYNAMIC_ALWAYS || (ScrollbarMode == SCROLL_DYNAMIC_HOVER && mouse_in_display)); //--- Determine scrollbar visibility if (should_show_scrollbar) { //--- Check if scrollbar needed reserved_width = 16; //--- Reserve scrollbar width } } string allLines[]; //--- Declare final lines string lineRoles[]; //--- Declare final roles int lineHeights[]; //--- Declare final heights int totalHeight, totalLines; //--- Declare final totals int maxTextWidth = fullMaxWidth - reserved_width; //--- Calculate max text width if (reserved_width > 0) { //--- Check if scrollbar reserved ComputeLinesAndHeight(font, fontSize, timestampFontSize, adjustedLineHeight, adjustedTimestampHeight, messageMargin, maxTextWidth, msgRoles, msgContents, msgTimestamps, numMessages, totalHeight, totalLines, allLines, lineRoles, lineHeights); //--- Compute lines with reduced width } else { //--- Use tentative values totalHeight = tentativeTotalHeight; //--- Set total height totalLines = tentativeTotalLines; //--- Set total lines ArrayCopy(allLines, tentativeAllLines); //--- Copy lines ArrayCopy(lineRoles, tentativeLineRoles); //--- Copy roles ArrayCopy(lineHeights, tentativeLineHeights); //--- Copy heights } FileWriteString(logFileHandle, "UpdateResponseDisplay: totalHeight=" + IntegerToString(totalHeight) + ", visibleHeight=" + IntegerToString(visibleHeight) + ", totalLines=" + IntegerToString(totalLines) + ", reserved_width=" + IntegerToString(reserved_width) + "\n"); //--- Log display update g_total_height = totalHeight; //--- Set total height bool prev_scroll_visible = scroll_visible; //--- Store previous scrollbar state scroll_visible = should_show_scrollbar; //--- Update scrollbar visibility if (scroll_visible != prev_scroll_visible) { //--- Check scrollbar state change if (scroll_visible) { //--- Show scrollbar CreateScrollbar(); //--- Create scrollbar } else { //--- Hide scrollbar DeleteScrollbar(); //--- Delete scrollbar } } int max_scroll = MathMax(0, totalHeight - visibleHeight); //--- Calculate max scroll if (scroll_pos > max_scroll) scroll_pos = max_scroll; //--- Clamp scroll position if (scroll_pos < 0) scroll_pos = 0; //--- Ensure non-negative scroll if (totalHeight > visibleHeight && scroll_pos == prev_scroll_pos && prev_scroll_pos == -1) { //--- Check initial scroll scroll_pos = max_scroll; //--- Set to bottom } if (scroll_visible) { //--- Update scrollbar slider_height = CalculateSliderHeight(); //--- Calculate slider height ObjectSetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE, slider_height); //--- Set slider height UpdateSliderPosition(); //--- Update slider position UpdateButtonColors(); //--- Update button colors } int currentY = textY - scroll_pos; //--- Calculate current y position int endY = textY + visibleHeight; //--- Calculate end y position int startLineIndex = 0; //--- Initialize start line index int currentHeight = 0; //--- Initialize current height for (int line = 0; line < totalLines; line++) { //--- Find start line if (currentHeight >= scroll_pos) { //--- Check if at scroll position startLineIndex = line; //--- Set start line currentY = textY + (currentHeight - scroll_pos); //--- Set current y break; //--- Exit loop } currentHeight += lineHeights[line]; //--- Add line height if (line < totalLines - 1 && StringFind(lineRoles[line], "_timestamp") >= 0 && StringFind(lineRoles[line + 1], "_timestamp") < 0) { //--- Check message gap currentHeight += messageMargin; //--- Add message margin } } int numVisibleLines = 0; //--- Initialize visible lines int visibleHeightUsed = 0; //--- Initialize used height for (int line = startLineIndex; line < totalLines; line++) { //--- Count visible lines int lineHeight = lineHeights[line]; //--- Get line height if (visibleHeightUsed + lineHeight > visibleHeight) break; //--- Check height limit visibleHeightUsed += lineHeight; //--- Add line height numVisibleLines++; //--- Increment visible lines if (line < totalLines - 1 && StringFind(lineRoles[line], "_timestamp") >= 0 && StringFind(lineRoles[line + 1], "_timestamp") < 0) { //--- Check message gap if (visibleHeightUsed + messageMargin > visibleHeight) break; //--- Check margin limit visibleHeightUsed += messageMargin; //--- Add message margin } } FileWriteString(logFileHandle, "Visible lines: startLineIndex=" + IntegerToString(startLineIndex) + ", numVisibleLines=" + IntegerToString(numVisibleLines) + ", scroll_pos=" + IntegerToString(scroll_pos) + ", currentY=" + IntegerToString(currentY) + "\n"); //--- Log visible lines int leftX = g_mainX + g_sidePadding + g_textPadding; //--- Set left text x int rightX = g_mainX + g_mainWidth - g_sidePadding - g_textPadding - reserved_width; //--- Set right text x color userColor = clrGray; //--- Set user text color color aiColor = clrBlue; //--- Set AI text color color timestampColor = clrDarkGray; //--- Set timestamp color for (int li = 0; li < numVisibleLines; li++) { //--- Display visible lines int lineIndex = startLineIndex + li; //--- Calculate line index if (lineIndex >= totalLines) break; //--- Check valid index string line = allLines[lineIndex]; //--- Get line text string role = lineRoles[lineIndex]; //--- Get line role bool isTimestamp = StringFind(role, "_timestamp") >= 0; //--- Check if timestamp int currFontSize = isTimestamp ? timestampFontSize : fontSize; //--- Set font size color textCol = isTimestamp ? timestampColor : (StringFind(role, "User") >= 0 ? userColor : aiColor); //--- Set text color string display_line = line; //--- Set display line if (line == " ") { //--- Check empty line display_line = " "; //--- Set to space textCol = clrWhite; //--- Set to white } int textX_pos = (StringFind(role, "User") >= 0) ? rightX : leftX; //--- Set text x position ENUM_ANCHOR_POINT textAnchor = (StringFind(role, "User") >= 0) ? ANCHOR_RIGHT_UPPER : ANCHOR_LEFT_UPPER; //--- Set text anchor string lineName = "ChatGPT_MessageText_" + IntegerToString(lineIndex); //--- Generate line name if (currentY >= textY && currentY < endY) { //--- Check if visible createLabel(lineName, textX_pos, currentY, display_line, textCol, currFontSize, font, CORNER_LEFT_UPPER, textAnchor); //--- Create label } currentY += lineHeights[lineIndex]; //--- Increment y position if (lineIndex < totalLines - 1 && StringFind(lineRoles[lineIndex], "_timestamp") >= 0 && StringFind(lineRoles[lineIndex + 1], "_timestamp") < 0) { //--- Check message gap currentY += messageMargin; //--- Add message margin } } ChartRedraw(); //--- Redraw chart }
В функции UpdateResponseDisplay сначала удаляем существующие объекты сообщений с префиксами ChatGPT_ResponseLine_, ChatGPT_MessageBg_, ChatGPT_MessageText_ и ChatGPT_Timestamp_. Для этого используем ObjectsTotal и ObjectDelete, после чего обновляем область отображения. Если история диалога conversationHistory пуста, с помощью createLabel создаем метку с предложением ввести сообщение. Затем присваиваем g_total_height значение 0, а g_visible_height – значение высоты области отображения за вычетом отступов; если полоса прокрутки отображается, удаляем ее через DeleteScrollbar и перерисовываем график с помощью функции ChartRedraw. В противном случае разбиваем историю по символам переноса строки с помощью StringSplit. Строки разбираем в массивы msgRoles, msgContents и msgTimestamps: определяем префиксы "You: " и "AI: ", распознаем отметки времени через IsTimestamp, накапливаем текст из нескольких строк и сохраняем завершенные сообщения.
Вычисляем координаты текста textX и textY, а также максимальную ширину fullMaxWidth; задаем размер шрифта 10 для сообщений и 8 для отметок времени; высоту строк определяем с помощью TextGetHeight и g_lineSpacing. С помощью ComputeLinesAndHeight формируем предварительные массивы строк и их высот, проверяем необходимость прокрутки и определяем видимость полосы прокрутки на основе ScrollbarMode и mouse_in_display. Если полоса прокрутки отображается, резервируем для нее 16 пикселей. При необходимости повторно вычисляем строки с учетом измененной ширины, обновляем g_total_height и управляем видимостью полосы прокрутки через CreateScrollbar или DeleteScrollbar. Затем ограничиваем scroll_pos диапазоном от 0 до max_scroll и для новых сообщений устанавливаем его в нижнее положение.
На основе scroll_pos вычисляем начальную строку и координату Y, определяем видимые строки в пределах g_visible_height и отображаем каждую через createLabel. Сообщения ИИ выравниваем по левому краю и окрашиваем в clrBlue, сообщения пользователя – по правому краю и окрашиваем в clrGray, а отметки времени – в clrDarkGray; между сообщениями задаем отступ 12 пикселей. Наконец, записываем сведения об отображении в журнал через FileWriteString и выполняем перерисовку. В результате область отображения будет заполнена доступной историей диалога. Теперь нужно обеспечить отправку запроса при нажатии кнопки Send. Для упрощения дальнейшей доработки разобьем существующую функцию на несколько более компактных.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Build messages array from history | //+------------------------------------------------------------------+ string BuildMessagesFromHistory(string newPrompt) { string messages = "["; //--- Start JSON array string temp = conversationHistory; //--- Copy conversation history while (StringLen(temp) > 0) { //--- Process history int you_pos = StringFind(temp, "You: "); //--- Find user message if (you_pos != 0) break; //--- Exit if no user message temp = StringSubstr(temp, 5); //--- Extract after "You: " int end_user = StringFind(temp, "\n"); //--- Find end of user message string user_content = StringSubstr(temp, 0, end_user); //--- Get user content temp = StringSubstr(temp, end_user + 1); //--- Move past user message int end_ts1 = StringFind(temp, "\n"); //--- Find end of timestamp temp = StringSubstr(temp, end_ts1 + 1); //--- Move past timestamp int ai_pos = StringFind(temp, "AI: "); //--- Find AI message if (ai_pos != 0) break; //--- Exit if no AI message temp = StringSubstr(temp, 4); //--- Extract after "AI: " int end_ai = StringFind(temp, "\n"); //--- Find end of AI message string ai_content = StringSubstr(temp, 0, end_ai); //--- Get AI content temp = StringSubstr(temp, end_ai + 1); //--- Move past AI message int end_ts2 = StringFind(temp, "\n\n"); //--- Find end of conversation block temp = StringSubstr(temp, end_ts2 + 2); //--- Move past block messages += "{\"role\":\"user\",\"content\":\"" + JsonEscape(user_content) + "\"},"; //--- Add user message messages += "{\"role\":\"assistant\",\"content\":\"" + JsonEscape(ai_content) + "\"},"; //--- Add AI message } messages += "{\"role\":\"user\",\"content\":\"" + JsonEscape(newPrompt) + "\"}]"; //--- Add new prompt return messages; //--- Return JSON messages } //+------------------------------------------------------------------+ //| Get ChatGPT response via API | //+------------------------------------------------------------------+ string GetChatGPTResponse(string prompt) { string messages = BuildMessagesFromHistory(prompt); //--- Build JSON messages string requestData = "{\"model\":\"" + OpenAI_Model + "\",\"messages\":" + messages + ",\"max_tokens\":" + IntegerToString(MaxResponseLength) + "}"; //--- Create request JSON FileWriteString(logFileHandle, "Request Data: " + requestData + "\n"); //--- Log request data char postData[]; //--- Declare post data array int dataLen = StringToCharArray(requestData, postData, 0, WHOLE_ARRAY, CP_UTF8); //--- Convert request to char array ArrayResize(postData, dataLen - 1); //--- Remove null terminator FileWriteString(logFileHandle, "Raw Post Data (Hex): " + LogCharArray(postData) + "\n"); //--- Log raw data string headers = "Authorization: Bearer " + OpenAI_API_Key + "\r\n" + "Content-Type: application/json; charset=UTF-8\r\n" + "Content-Length: " + IntegerToString(dataLen - 1) + "\r\n\r\n"; //--- Set request headers FileWriteString(logFileHandle, "Request Headers: " + headers + "\n"); //--- Log headers char result[]; //--- Declare result array string resultHeaders; //--- Declare result headers int res = WebRequest("POST", OpenAI_Endpoint, headers, 10000, postData, result, resultHeaders); //--- Send API request if (res != 200) { //--- Check request failure string response = CharArrayToString(result, 0, WHOLE_ARRAY, CP_UTF8); //--- Convert result to string string errMsg = "API request failed: HTTP Code " + IntegerToString(res) + ", Error: " + IntegerToString(GetLastError()) + ", Response: " + response; //--- Create error message Print(errMsg); //--- Print error FileWriteString(logFileHandle, errMsg + "\n"); //--- Log error FileWriteString(logFileHandle, "Raw Response Data (Hex): " + LogCharArray(result) + "\n"); //--- Log raw response return errMsg; //--- Return error message } string response = CharArrayToString(result, 0, WHOLE_ARRAY, CP_UTF8); //--- Convert response to string FileWriteString(logFileHandle, "API Response: " + response + "\n"); //--- Log response JsonValue jsonObject; //--- Declare JSON object int index = 0; //--- Initialize parse index char charArray[]; //--- Declare char array int arrayLength = StringToCharArray(response, charArray, 0, WHOLE_ARRAY, CP_UTF8); //--- Convert response to char array if (!jsonObject.DeserializeFromArray(charArray, arrayLength, index)) { //--- Parse JSON string errMsg = "Error: Failed to parse API response JSON: " + response; //--- Create error message Print(errMsg); //--- Print error FileWriteString(logFileHandle, errMsg + "\n"); //--- Log error return errMsg; //--- Return error message } JsonValue *error = jsonObject.FindChildByKey("error"); //--- Check for error if (error != NULL) { //--- Check error exists string errMsg = "API Error: " + error["message"].ToString(); //--- Get error message Print(errMsg); //--- Print error FileWriteString(logFileHandle, errMsg + "\n"); //--- Log error return errMsg; //--- Return error message } string content = jsonObject["choices"][0]["message"]["content"].ToString(); //--- Extract response content if (StringLen(content) > 0) { //--- Check non-empty content StringReplace(content, "\\n", "\n"); //--- Replace escaped newlines StringTrimLeft(content); //--- Trim left whitespace StringTrimRight(content); //--- Trim right whitespace return content; //--- Return content } string errMsg = "Error: No content in API response: " + response; //--- Create error message Print(errMsg); //--- Print error FileWriteString(logFileHandle, errMsg + "\n"); //--- Log error return errMsg; //--- Return error message } //+------------------------------------------------------------------+ //| Submit user message to ChatGPT | //+------------------------------------------------------------------+ void SubmitMessage() { string prompt = (string)ObjectGetString(0, "ChatGPT_InputEdit", OBJPROP_TEXT); //--- Get user input if (StringLen(prompt) > 0) { //--- Check non-empty input string response = GetChatGPTResponse(prompt); //--- Get AI response Print("User: " + prompt); //--- Log user prompt Print("AI: " + response); //--- Log AI response string timestamp = TimeToString(TimeCurrent(), TIME_MINUTES); //--- Get current timestamp conversationHistory += "You: " + prompt + "\n" + timestamp + "\nAI: " + response + "\n" + timestamp + "\n\n"; //--- Append to history ObjectSetString(0, "ChatGPT_InputEdit", OBJPROP_TEXT, ""); //--- Clear input field UpdateResponseDisplay(); //--- Update display with new content scroll_pos = MathMax(0, g_total_height - g_visible_height); //--- Scroll to bottom UpdateResponseDisplay(); //--- Redraw display if (scroll_visible) { //--- Check scrollbar visible UpdateSliderPosition(); //--- Update slider position UpdateButtonColors(); //--- Update button colors } FileWriteString(logFileHandle, "Prompt: " + prompt + " | Response: " + response + " | Time: " + timestamp + "\n"); //--- Log interaction ChartRedraw(); //--- Redraw chart } }
Здесь реализуем основные функции взаимодействия с API и обработки сообщений. Сначала определяем функцию BuildMessagesFromHistory, которая формирует массив JSON для запросов к API на основе conversationHistory. Она перебирает историю, извлекает сообщения пользователя с префиксом "You: " и сообщения ИИ с префиксом "AI: " с помощью StringFind и StringSubstr, пропускает отметки времени и пустые строки. С помощью JsonEscape содержимое преобразуется в объекты JSON с ролями "user" и "assistant"; в конце добавляется новый запрос пользователя. В результате формируется корректный массив для многоходовых диалогов.
В функции GetChatGPTResponse формируем JSON-запрос с помощью BuildMessagesFromHistory, OpenAI_Model и MaxResponseLength, преобразуем его в массив char через StringToCharArray, задаем заголовки с API-ключом OpenAI_API_Key и отправляем POST-запрос на OpenAI_Endpoint с помощью WebRequest. Обрабатывая ответ, сначала проверяем статус ответа HTTP: если он отличен от 200, записываем необработанные данные и ошибки в logFileHandle через FileWriteString. Затем разбираем ответ JSON с помощью JsonValue::DeserializeFromArray, проверяем ошибки API и извлекаем содержимое из choices[0][message][content]. Перед возвратом результата убираем экранирование символов переноса строки и удаляем лишние пробельные символы, как и в предыдущей версии.
В функции SubmitMessage получаем пользовательский ввод из ChatGPT_InputEdit через ObjectGetString. Если строка не пуста, вызываем GetChatGPTResponse, записываем запрос и ответ через Print, добавляем их в conversationHistory с отметками времени, полученными через TimeCurrent, и очищаем поле ввода с помощью ObjectSetString. Затем обновляем область отображения через UpdateResponseDisplay, прокручиваем ее вниз, задавая scroll_pos, и при необходимости обновляем визуальное представление полосы прокрутки. Взаимодействие также записывается в журнал. В результате получается система для управления диалогами с ИИ, взаимодействия с API и динамического обновления интерфейса чата. Вызвать эту функцию при нажатии кнопки Send можно следующим образом.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Chart event handler for ChatGPT UI | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam == "ChatGPT_SubmitButton") { //--- Handle submit button click SubmitMessage(); //--- Submit user message } }
Для обработки взаимодействий с графиком мы используем обработчик событий OnChartEvent. Когда пользователь кликает по кнопке, мы вызываем функцию для отправки запроса. Ниже показан результат.
На изображении видно, что диалог стал длиннее, а интерфейс – интуитивнее: сообщения пользователя отображаются справа, ответы ИИ – слева, и у каждого сообщения есть отметка времени. Теперь остается сделать область отображения интерактивной, чтобы обеспечить перетаскивание полосы прокрутки и состояния наведения для добавленных кнопок. Ниже приведена полная логика, реализующая это поведение.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Chart event handler for ChatGPT UI | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { int displayX = g_mainX + g_sidePadding; //--- Calculate display x position int displayY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding; //--- Calculate display y position int displayW = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding; //--- Calculate display width int displayH = g_displayHeight; //--- Set display height int clearX = g_mainX + g_mainWidth - 100 - g_sidePadding; //--- Calculate clear button x int clearY = g_mainY + 4; //--- Set clear button y int clearW = 100; //--- Set clear button width int clearH = g_headerHeight - 8; //--- Calculate clear button height int new_chat_x = clearX - 100 - g_sidePadding; //--- Calculate new chat button x int new_chat_w = 100; //--- Set new chat button width int new_chat_h = clearH; //--- Set new chat button height int sendX = g_mainX + (g_mainWidth - 448 - 10 - 80) / 2 + 448 + 10; //--- Calculate send button x int sendY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight + g_padding; //--- Calculate send button y int sendW = 80; //--- Set send button width int sendH = g_footerHeight; //--- Set send button height bool need_scroll = g_total_height > g_visible_height; //--- Check if scrolling needed if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam == "ChatGPT_SubmitButton") { //--- Handle submit button click SubmitMessage(); //--- Submit user message } else if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam == "ChatGPT_ClearButton") { //--- Handle clear button click conversationHistory = ""; //--- Clear conversation history scroll_pos = 0; //--- Reset scroll position prev_scroll_pos = -1; //--- Reset previous scroll position UpdateResponseDisplay(); //--- Update response display ObjectSetString(0, "ChatGPT_InputEdit", OBJPROP_TEXT, ""); //--- Clear input field ChartRedraw(); //--- Redraw chart } else if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam == "ChatGPT_NewChatButton") { //--- Handle new chat button click conversationHistory = ""; //--- Clear conversation history scroll_pos = 0; //--- Reset scroll position prev_scroll_pos = -1; //--- Reset previous scroll position UpdateResponseDisplay(); //--- Update response display ObjectSetString(0, "ChatGPT_InputEdit", OBJPROP_TEXT, ""); //--- Clear input field ChartRedraw(); //--- Redraw chart } else if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && (sparam == SCROLL_UP_REC || sparam == SCROLL_UP_LABEL)) { //--- Handle scroll up click ScrollUp(); //--- Scroll up } else if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && (sparam == SCROLL_DOWN_REC || sparam == SCROLL_DOWN_LABEL)) { //--- Handle scroll down click ScrollDown(); //--- Scroll down } else if (id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) { //--- Handle mouse move events int mouseX = (int)lparam; //--- Get mouse x coordinate int mouseY = (int)dparam; //--- Get mouse y coordinate bool isOverSend = (mouseX >= sendX && mouseX <= sendX + sendW && mouseY >= sendY && mouseY <= sendY + sendH); //--- Check send button hover if (isOverSend && !button_hover) { //--- Check send button hover start ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_SubmitButton", OBJPROP_BGCOLOR, button_darker_bg); //--- Set hover background button_hover = true; //--- Set hover flag ChartRedraw(); //--- Redraw chart } else if (!isOverSend && button_hover) { //--- Check send button hover end ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_SubmitButton", OBJPROP_BGCOLOR, button_original_bg); //--- Reset background button_hover = false; //--- Reset hover flag ChartRedraw(); //--- Redraw chart } bool isOverClear = (mouseX >= clearX && mouseX <= clearX + clearW && mouseY >= clearY && mouseY <= clearY + clearH); //--- Check clear button hover if (isOverClear && !clear_hover) { //--- Check clear button hover start ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_ClearButton", OBJPROP_BGCOLOR, clear_darker_bg); //--- Set hover background clear_hover = true; //--- Set hover flag ChartRedraw(); //--- Redraw chart } else if (!isOverClear && clear_hover) { //--- Check clear button hover end ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_ClearButton", OBJPROP_BGCOLOR, clear_original_bg); //--- Reset background clear_hover = false; //--- Reset hover flag ChartRedraw(); //--- Redraw chart } bool isOverNewChat = (mouseX >= new_chat_x && mouseX <= new_chat_x + new_chat_w && mouseY >= clearY && mouseY <= clearY + new_chat_h); //--- Check new chat button hover if (isOverNewChat && !new_chat_hover) { //--- Check new chat button hover start ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_NewChatButton", OBJPROP_BGCOLOR, new_chat_darker_bg); //--- Set hover background new_chat_hover = true; //--- Set hover flag ChartRedraw(); //--- Redraw chart } else if (!isOverNewChat && new_chat_hover) { //--- Check new chat button hover end ObjectSetInteger(0, "ChatGPT_NewChatButton", OBJPROP_BGCOLOR, new_chat_original_bg); //--- Reset background new_chat_hover = false; //--- Reset hover flag ChartRedraw(); //--- Redraw chart } bool is_in = (mouseX >= displayX && mouseX <= displayX + displayW && mouseY >= displayY && mouseY <= displayY + displayH); //--- Check if mouse in display if (is_in != mouse_in_display) { //--- Check display hover change mouse_in_display = is_in; //--- Update display hover status ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, !(mouse_in_display && need_scroll)); //--- Update chart scroll if (ScrollbarMode == SCROLL_DYNAMIC_HOVER) { //--- Check dynamic hover mode UpdateResponseDisplay(); //--- Update response display } } static int prevMouseState = 0; //--- Store previous mouse state int MouseState = (int)sparam; //--- Get current mouse state if (prevMouseState == 0 && MouseState == 1 && scroll_visible) { //--- Check slider drag start int scrollbar_x = displayX + displayW - 16; //--- Calculate scrollbar x int xd_slider = (int)ObjectGetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XDISTANCE); //--- Get slider x int yd_slider = (int)ObjectGetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE); //--- Get slider y int xs_slider = (int)ObjectGetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XSIZE); //--- Get slider width int ys_slider = (int)ObjectGetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE); //--- Get slider height if (mouseX >= xd_slider && mouseX <= xd_slider + xs_slider && mouseY >= yd_slider && mouseY <= yd_slider + ys_slider) { //--- Check slider click movingStateSlider = true; //--- Set drag state mlbDownX_Slider = mouseX; //--- Store mouse x mlbDownY_Slider = mouseY; //--- Store mouse y mlbDown_YD_Slider = yd_slider; //--- Store slider y ObjectSetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_BGCOLOR, clrDimGray); //--- Set drag color ObjectSetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE, slider_height); //--- Set slider height ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, false); //--- Disable chart scroll FileWriteString(logFileHandle, "Slider drag started: x=" + IntegerToString(mouseX) + ", y=" + IntegerToString(mouseY) + "\n"); //--- Log drag start } } if (movingStateSlider) { //--- Handle slider drag int delta_y = mouseY - mlbDownY_Slider; //--- Calculate y displacement int new_y = mlbDown_YD_Slider + delta_y; //--- Calculate new y position int scroll_area_y_min = (g_mainY + g_headerHeight + g_padding) + 16; //--- Set min slider y int scroll_area_y_max = (g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight - 16 - slider_height); //--- Set max slider y new_y = MathMax(scroll_area_y_min, MathMin(new_y, scroll_area_y_max)); //--- Clamp y position ObjectSetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE, new_y); //--- Update slider y int max_scroll = MathMax(0, g_total_height - g_visible_height); //--- Calculate max scroll double scroll_ratio = (double)(new_y - scroll_area_y_min) / (scroll_area_y_max - scroll_area_y_min); //--- Calculate scroll ratio int new_scroll_pos = (int)MathRound(scroll_ratio * max_scroll); //--- Calculate new scroll position if (new_scroll_pos != scroll_pos) { //--- Check if scroll changed scroll_pos = new_scroll_pos; //--- Update scroll position UpdateResponseDisplay(); //--- Update response display if (scroll_visible) { //--- Check scrollbar visible UpdateSliderPosition(); //--- Update slider position UpdateButtonColors(); //--- Update button colors } FileWriteString(logFileHandle, "Slider dragged: new_scroll_pos=" + IntegerToString(new_scroll_pos) + "\n"); //--- Log drag } ChartRedraw(); //--- Redraw chart } if (MouseState == 0) { //--- Handle mouse release if (movingStateSlider) { //--- Check if dragging movingStateSlider = false; //--- Reset drag state if (scroll_visible) { //--- Check scrollbar visible ObjectSetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_BGCOLOR, clrGray); //--- Reset slider color } ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, !(mouse_in_display && need_scroll)); //--- Restore chart scroll FileWriteString(logFileHandle, "Slider drag ended\n"); //--- Log drag end } } prevMouseState = MouseState; //--- Update previous mouse state static bool prevMouseInsideScrollUp = false; //--- Track previous scroll up hover static bool prevMouseInsideScrollDown = false; //--- Track previous scroll down hover static bool prevMouseInsideSlider = false; //--- Track previous slider hover if (scroll_visible) { //--- Check scrollbar visible int scrollbar_x = displayX + displayW - 16; //--- Calculate scrollbar x int button_size = 16; //--- Set button size int xd_slider = (int)ObjectGetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XDISTANCE); //--- Get slider x int yd_slider = (int)ObjectGetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE); //--- Get slider y int xs_slider = (int)ObjectGetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XSIZE); //--- Get slider width int ys_slider = (int)ObjectGetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE); //--- Get slider height bool isMouseInsideUp = (mouseX >= scrollbar_x && mouseX <= scrollbar_x + 16 && mouseY >= displayY && mouseY <= displayY + button_size); //--- Check scroll up hover bool isMouseInsideDown = (mouseX >= scrollbar_x && mouseX <= scrollbar_x + 16 && mouseY >= displayY + g_displayHeight - button_size && mouseY <= displayY + g_displayHeight); //--- Check scroll down hover bool isMouseInsideSlider = (mouseX >= xd_slider && mouseX <= xd_slider + xs_slider && mouseY >= yd_slider && mouseY <= yd_slider + ys_slider); //--- Check slider hover if (isMouseInsideUp != prevMouseInsideScrollUp) { //--- Check scroll up hover change ObjectSetInteger(0, SCROLL_UP_REC, OBJPROP_BGCOLOR, isMouseInsideUp ? clrSilver : clrGainsboro); //--- Update scroll up color prevMouseInsideScrollUp = isMouseInsideUp; //--- Update hover state ChartRedraw(); //--- Redraw chart } if (isMouseInsideDown != prevMouseInsideScrollDown) { //--- Check scroll down hover change ObjectSetInteger(0, SCROLL_DOWN_REC, OBJPROP_BGCOLOR, isMouseInsideDown ? clrSilver : clrGainsboro); //--- Update scroll down color prevMouseInsideScrollDown = isMouseInsideDown; //--- Update hover state ChartRedraw(); //--- Redraw chart } if (isMouseInsideSlider != prevMouseInsideSlider && !movingStateSlider) { //--- Check slider hover change ObjectSetInteger(0, SCROLL_SLIDER, OBJPROP_BGCOLOR, isMouseInsideSlider ? clrDarkGray : clrSilver); //--- Update slider color prevMouseInsideSlider = isMouseInsideSlider; //--- Update hover state ChartRedraw(); //--- Redraw chart } } } else if (id == CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL) { //--- Handle mouse wheel events int mouseX = (int)lparam; //--- Get mouse x coordinate int mouseY = (int)dparam; //--- Get mouse y coordinate int delta = (int)sparam; //--- Get wheel delta bool in_display = (mouseX >= displayX && mouseX <= displayX + displayW && mouseY >= displayY && mouseY <= displayY + displayH); //--- Check if mouse in display if (in_display != mouse_in_display) { //--- Check display hover change mouse_in_display = in_display; //--- Update display hover ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, !(mouse_in_display && need_scroll)); //--- Update chart scroll if (ScrollbarMode == SCROLL_DYNAMIC_HOVER) { //--- Check dynamic hover mode UpdateResponseDisplay(); //--- Update response display } } if (in_display && need_scroll) { //--- Check scroll conditions int scroll_amount = 30 * (delta > 0 ? -1 : 1); //--- Calculate scroll amount scroll_pos = MathMax(0, MathMin(MathMax(0, g_total_height - g_visible_height), scroll_pos + scroll_amount)); //--- Update scroll position UpdateResponseDisplay(); //--- Update response display if (scroll_visible) { //--- Check scrollbar visible UpdateSliderPosition(); //--- Update slider position UpdateButtonColors(); //--- Update button colors } ChartRedraw(); //--- Redraw chart } } }
Чтобы обеспечить полную интерактивность, в функции OnChartEvent вычисляем координаты области отображения (displayX, displayY, displayW, displayH), кнопки очистки (clearX, clearY, clearW, clearH), кнопки нового чата (new_chat_x, new_chat_w, new_chat_h) и кнопки отправки (sendX, sendY, sendW, sendH), используя глобальные переменные макета. Для событий клика (CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) обрабатываем ChatGPT_ClearButton и ChatGPT_NewChatButton: очищаем conversationHistory, сбрасываем scroll_pos и prev_scroll_pos, очищаем поле ввода с помощью ObjectSetString и обновляем область отображения функцией UpdateResponseDisplay. Для кнопок прокрутки SCROLL_UP_REC, SCROLL_UP_LABEL, SCROLL_DOWN_REC и SCROLL_DOWN_LABEL вызываем соответственно ScrollUp или ScrollDown.
Для событий перемещения мыши (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) отслеживаем наведение на кнопки отправки, очистки и нового чата. При наведении с помощью ObjectSetInteger обновляем цвета их фона: button_darker_bg, clear_darker_bg и new_chat_darker_bg. Также проверяем, находится ли указатель в области отображения, присваиваем флагу mouse_in_display соответствующее значение, обновляем прокрутку графика через ChartSetInteger и в режиме SCROLL_DYNAMIC_HOVER обновляем область отображения.
Чтобы обработать перетаскивание ползунка, отслеживаем клики по SCROLL_SLIDER, присваиваем movingStateSlider нужное значение, обновляем Y-координату ползунка с помощью ObjectSetInteger с учетом движения мыши, вычисляем scroll_pos по коэффициенту прокрутки и записываем данные в журнал через функцию FileWriteString. При отпускании кнопки мыши сбрасываем состояние перетаскивания и восстанавливаем цвет ползунка. Для событий колесика мыши (CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL) изменяем scroll_pos на 30 пикселей в зависимости от направления прокрутки, обновляем область отображения и, если полоса прокрутки отображается, обновляем ее внешний вид. Также обрабатываем эффекты наведения на полосу прокрутки, обновляя цвета кнопок прокрутки вверх и вниз, а также ползунка. После каждого действия вызываем ChartRedraw и выполняем перерисовку. В результате программа поддерживает клики, наведение, перетаскивание и прокрутку. Ниже показан окончательный результат.
На изображении видно, что программу удалось улучшить: добавить новые элементы, отобразить прокручиваемую историю диалога и сделать интерфейс интерактивным. Таким образом, поставленные цели достигнуты. Остается протестировать программу, и этому посвящен следующий раздел.
Тестирование программы с ChatGPT
Мы провели тестирование; ниже представлена итоговая визуализация в виде одного изображения формата Graphics Interchange Format (GIF).
Заключение
В итоге мы улучшили программу с ChatGPT на языке MQL5, перейдя к прокручиваемому интерфейсу с единым окном чата, динамическим разбором JSON, историей диалога с отметками времени и интерактивными кнопками отправки, очистки и создания нового чата. Эта программа позволяет позволяет удобно использовать выводы ИИ для анализа рынка, сохраняя контекст многоходового диалога и повышая удобство работы благодаря адаптивной прокрутке и эффектам наведения. В последующих версиях мы доработаем отображение для поддержки полноценного двустороннего диалога и передачи актуальных данных, чтобы получать торговые инсайты. Оставайтесь с нами.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/19741
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