Создание торговых систем с искусственным интеллектом на MQL5 (Часть 3): Переход к прокручиваемому интерфейсу с единым окном чата

Введение

В нашей предыдущей статье (Часть 2) мы создали интерактивную программу с поддержкой ChatGPT и пользовательским интерфейсом (UI) на языке MetaQuotes Language 5 (MQL5). Инструмент позволил отправлять запросы в API OpenAI и сразу просматривать ответы непосредственно на графике. В Части 3 мы развиваем программу дальше: создаем прокручиваемую чат-панель с отметками времени, плавной динамической прокруткой и подробной историей диалогов для многоходового общения. Ниже мы подробно разберем следующее:

В результате вы получите усовершенствованную программу на языке MQL5 для интерактивных запросов к ИИ, готовую к дальнейшей кастомизации.





Устройство обновленной программы с ChatGPT

Обновленная программа с ChatGPT расширяет наш торговый интерфейс на базе ИИ: в него добавлены прокрутка, единое окно чата с поддержкой многоходовых диалогов, отметки времени и динамическая обработка сообщений. Это позволяет сохранять контекст диалога между сеансами. Задача обновленной программы – обеспечить удобное непрерывное взаимодействие в диалоге: пользователь может просматривать историю и развивать предыдущие ответы ИИ. Это важно для доработки торговых стратегий без потери результатов прошлых взаимодействий. Мы пришли к выводу, что если придерживаться одного диалога, к которому ИИ сможет обращаться, то можно в любой момент вернуться к запросам, уточнить их и внести необходимые исправления.

Мы создадим панель с единым окном чата, прокручиваемым текстом, эффектами при наведении и формированием сообщений для запросов к API. Интерфейс будет адаптироваться к длине диалога и настройкам видимости полосы прокрутки. Мы реализуем логику разбора истории для многоходовых запросов, добавим отметки времени и функции очистки диалога и создания нового чата. Обновленный интерфейс обеспечит постоянную поддержку со стороны ИИ при принятии торговых решений. Посмотрим, что получится в результате.





Реализация на MQL5

Для реализации обновленной программы на языке MQL5 сначала изменим раздел входных параметров, добавив параметр режима полосы прокрутки. Он позволит либо показывать полосу прокрутки при наведении, либо отображать ее постоянно, либо вовсе скрыть ее и оставить только прокрутку колесом мыши. Для этого добавим перечисление и увеличим ограничение на число токенов в ответе до 3000. Этого достаточно для содержательного диалога, однако при необходимости лимит можно увеличить.

#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict enum ENUM_SCROLLBAR_MODE { SCROLL_DYNAMIC_ALWAYS, SCROLL_DYNAMIC_HOVER, SCROLL_WHEEL_ONLY }; input ENUM_SCROLLBAR_MODE ScrollbarMode = SCROLL_DYNAMIC_HOVER; #define SCROLL_LEADER "ChatGPT_Scroll_Leader" #define SCROLL_UP_REC "ChatGPT_Scroll_Up_Rec" #define SCROLL_UP_LABEL "ChatGPT_Scroll_Up_Label" #define SCROLL_DOWN_REC "ChatGPT_Scroll_Down_Rec" #define SCROLL_DOWN_LABEL "ChatGPT_Scroll_Down_Label" #define SCROLL_SLIDER "ChatGPT_Scroll_Slider" input string OpenAI_Model = "gpt-3.5-turbo" ; input string OpenAI_Endpoint = "https://api.openai.com/v1/chat/completions" ; input int MaxResponseLength = 3000 ; input string LogFileName = "ChatGPT_EA_Log.txt" ;

Реализацию обновления начинаем с определения параметров конфигурации и констант, управляющих прокруткой и настройками API. Сначала создаем перечисление ENUM_SCROLLBAR_MODE с опциями SCROLL_DYNAMIC_ALWAYS (показывать полосу прокрутки при необходимости), SCROLL_DYNAMIC_HOVER (показывать при наведении) и SCROLL_WHEEL_ONLY (без полосы прокрутки, только прокрутка колесом мыши). В качестве значения по умолчанию для пользовательской настройки присваиваем параметру ScrollbarMode значение SCROLL_DYNAMIC_HOVER.

Затем определяем константы для имен объектов полосы прокрутки: SCROLL_LEADER, SCROLL_UP_REC, SCROLL_UP_LABEL, SCROLL_DOWN_REC, SCROLL_DOWN_LABEL и SCROLL_SLIDER. Это обеспечит единообразное обращение к ним в интерфейсе. Далее входному параметру MaxResponseLength присваиваем значение 3000, чтобы ограничить длину ответа и поддерживать более длинные диалоги. Далее немного доработаем класс JSON, чтобы он также мог обрабатывать значения типа double.

bool DeserializeFromArray( char &jsonCharacterArray[], int arrayLength, int ¤tIndex) { string validNumericCharacters = "0123456789+-.eE" ; int startPosition = currentIndex; for (; currentIndex < arrayLength; currentIndex++) { char currentCharacter = jsonCharacterArray[currentIndex]; if (currentCharacter == 0 ) break ; switch (currentCharacter) { case '\t' : case '\r' : case '

' : case ' ' : startPosition = currentIndex + 1 ; break ; case '[' : { startPosition = currentIndex + 1 ; if (m_type != JsonUndefined) return false ; m_type = JsonArray; currentIndex++; JsonValue childValue( GetPointer ( this ), JsonUndefined); while (childValue.DeserializeFromArray(jsonCharacterArray, arrayLength, currentIndex)) { if (childValue.m_type != JsonUndefined) AddChild(childValue); if (childValue.m_type == JsonInteger || childValue.m_type == JsonDouble || childValue.m_type == JsonArray) currentIndex++; childValue.Reset(); childValue.m_parent = GetPointer ( this ); if (jsonCharacterArray[currentIndex] == ']' ) break ; currentIndex++; if (currentIndex >= arrayLength) return false ; } return (jsonCharacterArray[currentIndex] == ']' || jsonCharacterArray[currentIndex] == 0 ); } case ']' : return (m_parent && m_parent.m_type == JsonArray); case ':' : { if (m_temporaryKey == "" ) return false ; JsonValue childValue( GetPointer ( this ), JsonUndefined); JsonValue *addedChild = AddChild(childValue); addedChild.m_key = m_temporaryKey; m_temporaryKey = "" ; currentIndex++; if (!addedChild.DeserializeFromArray(jsonCharacterArray, arrayLength, currentIndex)) return false ; } break ; case ',' : { startPosition = currentIndex + 1 ; if (!m_parent && m_type != JsonObject) return false ; if (m_parent && m_parent.m_type != JsonArray && m_parent.m_type != JsonObject) return false ; if (m_parent && m_parent.m_type == JsonArray && m_type == JsonUndefined) return true ; } break ; case '{' : { startPosition = currentIndex + 1 ; if (m_type != JsonUndefined) return false ; m_type = JsonObject; currentIndex++; if (!DeserializeFromArray(jsonCharacterArray, arrayLength, currentIndex)) return false ; return (jsonCharacterArray[currentIndex] == '}' || jsonCharacterArray[currentIndex] == 0 ); } break ; case '}' : return (m_type == JsonObject); case 't' : case 'T' : case 'f' : case 'F' : { if (m_type != JsonUndefined) return false ; m_type = JsonBoolean; if (currentIndex + 3 < arrayLength && StringCompare (GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, currentIndex, 4 ), "true" , false ) == 0 ) { m_booleanValue = true ; currentIndex += 3 ; return true ; } if (currentIndex + 4 < arrayLength && StringCompare (GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, currentIndex, 5 ), "false" , false ) == 0 ) { m_booleanValue = false ; currentIndex += 4 ; return true ; } return false ; } break ; case 'n' : case 'N' : { if (m_type != JsonUndefined) return false ; m_type = JsonNull; if (currentIndex + 3 < arrayLength && StringCompare (GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, currentIndex, 4 ), "null" , false ) == 0 ) { currentIndex += 3 ; return true ; } return false ; } break ; case '0' : case '1' : case '2' : case '3' : case '4' : case '5' : case '6' : case '7' : case '8' : case '9' : case '-' : case '+' : case '.' : { if (m_type != JsonUndefined) return false ; bool isDouble = false ; int startOfNumber = currentIndex; while (jsonCharacterArray[currentIndex] != 0 && currentIndex < arrayLength) { currentIndex++; if ( StringFind (validNumericCharacters, GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, currentIndex, 1 )) < 0 ) break ; if (!isDouble) isDouble = (jsonCharacterArray[currentIndex] == '.' || jsonCharacterArray[currentIndex] == 'e' || jsonCharacterArray[currentIndex] == 'E' ); } m_stringValue = GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, startOfNumber, currentIndex - startOfNumber); if (isDouble) { m_type = JsonDouble; m_doubleValue = StringToDouble (m_stringValue); m_integerValue = ( long )m_doubleValue; m_booleanValue = m_integerValue != 0 ; } else { m_type = JsonInteger; m_integerValue = StringToInteger (m_stringValue); m_doubleValue = ( double )m_integerValue; m_booleanValue = m_integerValue != 0 ; } currentIndex--; return true ; } break ; case '\"' : { if (m_type == JsonObject) { currentIndex++; int startOfString = currentIndex; if (!ExtractStringFromArray(jsonCharacterArray, arrayLength, currentIndex)) return false ; m_temporaryKey = GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, startOfString, currentIndex - startOfString); } else { if (m_type != JsonUndefined) return false ; m_type = JsonString; currentIndex++; int startOfString = currentIndex; if (!ExtractStringFromArray(jsonCharacterArray, arrayLength, currentIndex)) return false ; SetFromString(JsonString, GetSubstringFromArray(jsonCharacterArray, startOfString, currentIndex - startOfString)); return true ; } } break ; } } return true ; }

В функции десериализации обрабатываем значения типа double, которые не учитывались в предыдущих версиях. Для наглядности выделили соответствующий фрагмент. Теперь нужно добавить глобальные переменные для компоновки интерфейса, прокрутки, состояний наведения и цветов. Они потребуются для более сложной панели с заголовком, нижней областью, кнопками и полосой прокрутки.

bool clear_hover = false; bool new_chat_hover = false; color clear_original_bg = clrLightCoral; color clear_darker_bg; color new_chat_original_bg = clrLightBlue; color new_chat_darker_bg; int g_mainX = 10 ; int g_mainY = 30 ; int g_mainWidth = 550 ; int g_mainHeight = 0 ; int g_padding = 10 ; int g_sidePadding = 6 ; int g_textPadding = 10 ; int g_headerHeight = 40 ; int g_displayHeight = 280 ; int g_footerHeight = 50 ; int g_lineSpacing = 2 ; bool scroll_visible = false; bool mouse_in_display = false; int scroll_pos = 0 ; int prev_scroll_pos = - 1 ; int slider_height = 20 ; bool movingStateSlider = false; int mlbDownX_Slider = 0 ; int mlbDownY_Slider = 0 ; int mlbDown_YD_Slider = 0 ; int g_total_height = 0 ; int g_visible_height = 0 ;

Здесь инициализируем дополнительные глобальные переменные и цветовые схемы для обновленной программы. Они обеспечат динамические эффекты наведения и управление компоновкой. Для кнопок очистки и нового чата инициализируем флаги наведения clear_hover и new_chat_hover значением false. В качестве исходных цветов фона задаем clear_original_bg = clrLightCoral и new_chat_original_bg = clrLightBlue; для состояния наведения определяем более темные варианты clear_darker_bg и new_chat_darker_bg. Затем настраиваем размеры панели: g_mainX = 10, g_mainY = 30, g_mainWidth = 550, g_mainHeight = 0 (будет вычислена); отступы g_padding = 10, g_sidePadding = 6 и g_textPadding = 10; высоты заголовка g_headerHeight = 40, области отображения g_displayHeight = 280 и нижней области g_footerHeight = 50; межстрочный интервал g_lineSpacing = 2.

Наконец, инициализируем переменные прокрутки: scroll_visible и mouse_in_display = false; scroll_pos = 0 и prev_scroll_pos = -1; slider_height = 20; флаг перетаскивания movingStateSlider = false; позиции mlbDownX_Slider, mlbDownY_Slider и mlbDown_YD_Slider = 0; значения высоты g_total_height и g_visible_height = 0. Затем до обновления области отображения нужно определить логику полосы прокрутки, поскольку она будет динамической. Определим функции полосы прокрутки.

int getFontSizeByDPI( int baseFontSize, int baseDPI = 96 ) { int currentDPI = ( int ) TerminalInfoInteger ( TERMINAL_SCREEN_DPI ); int scaledFontSize = ( int )(baseFontSize * ( double )baseDPI / currentDPI); return MathMax (scaledFontSize, 8 ); } void CreateScrollbar() { int displayX = g_mainX + g_sidePadding; int displayY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding; int displayW = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding; int scrollbar_x = displayX + displayW - 16 ; int scrollbar_y = displayY + 16 ; int scrollbar_width = 16 ; int scrollbar_height = g_displayHeight - 2 * 16 ; int button_size = 16 ; if (!createRecLabel(SCROLL_LEADER, scrollbar_x, scrollbar_y, scrollbar_width, scrollbar_height, C'220,220,220' , 1 , clrGainsboro , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER )) { FileWriteString (logFileHandle, "Failed to create scrollbar leader

" ); } if (!createRecLabel(SCROLL_UP_REC, scrollbar_x, displayY, scrollbar_width, button_size, clrGainsboro , 1 , clrGainsboro , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER )) { FileWriteString (logFileHandle, "Failed to create scrollbar up button

" ); } if (!createLabel(SCROLL_UP_LABEL, scrollbar_x + 2 , displayY + - 2 , CharToString ( 0x35 ), clrDimGray , getFontSizeByDPI( 10 ), "Webdings" , CORNER_LEFT_UPPER )) { FileWriteString (logFileHandle, "Failed to create scrollbar up label

" ); } if (!createRecLabel(SCROLL_DOWN_REC, scrollbar_x, displayY + g_displayHeight - button_size, scrollbar_width, button_size, clrGainsboro , 1 , clrGainsboro , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER )) { FileWriteString (logFileHandle, "Failed to create scrollbar down button

" ); } if (!createLabel(SCROLL_DOWN_LABEL, scrollbar_x + 2 , displayY + g_displayHeight - button_size + - 2 , CharToString ( 0x36 ), clrDimGray , getFontSizeByDPI( 10 ), "Webdings" , CORNER_LEFT_UPPER )) { FileWriteString (logFileHandle, "Failed to create scrollbar down label

" ); } slider_height = CalculateSliderHeight(); if (!createRecLabel(SCROLL_SLIDER, scrollbar_x, displayY + g_displayHeight - button_size - slider_height, scrollbar_width, slider_height, clrSilver , 1 , clrGainsboro , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID , CORNER_LEFT_UPPER )) { FileWriteString (logFileHandle, "Failed to create scrollbar slider

" ); } FileWriteString (logFileHandle, "Scrollbar created: x=" + IntegerToString (scrollbar_x) + ", y=" + IntegerToString (scrollbar_y) + ", height=" + IntegerToString (scrollbar_height) + ", slider_height=" + IntegerToString (slider_height) + "

" ); } void DeleteScrollbar() { ObjectDelete ( 0 , SCROLL_LEADER); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_UP_REC); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_UP_LABEL); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_DOWN_REC); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_DOWN_LABEL); ObjectDelete ( 0 , SCROLL_SLIDER); } int CalculateSliderHeight() { int scroll_area_height = g_displayHeight - 2 * 16 ; int slider_min_height = 20 ; if (g_total_height <= g_visible_height) return scroll_area_height; double visible_ratio = ( double )g_visible_height / g_total_height; int height = ( int ) MathFloor (scroll_area_height * visible_ratio); return MathMax (slider_min_height, height); } void UpdateSliderPosition() { int displayX = g_mainX + g_sidePadding; int displayY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding; int scrollbar_x = displayX + (g_mainWidth - 2 * g_sidePadding) - 16 ; int scrollbar_y = displayY + 16 ; int scroll_area_height = g_displayHeight - 2 * 16 ; int max_scroll = MathMax ( 0 , g_total_height - g_visible_height); if (max_scroll <= 0 ) return ; double scroll_ratio = ( double )scroll_pos / max_scroll; int scroll_area_y_max = scrollbar_y + scroll_area_height - slider_height; int scroll_area_y_min = scrollbar_y; int new_y = scroll_area_y_min + ( int )(scroll_ratio * (scroll_area_y_max - scroll_area_y_min)); new_y = MathMax (scroll_area_y_min, MathMin (new_y, scroll_area_y_max)); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE , new_y); FileWriteString (logFileHandle, "Slider position updated: scroll_pos=" + IntegerToString (scroll_pos) + ", max_scroll=" + IntegerToString (max_scroll) + ", new_y=" + IntegerToString (new_y) + "

" ); } void UpdateButtonColors() { int max_scroll = MathMax ( 0 , g_total_height - g_visible_height); if (scroll_pos == 0 ) { ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_UP_LABEL, OBJPROP_COLOR , clrSilver ); } else { ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_UP_LABEL, OBJPROP_COLOR , clrDimGray ); } if (scroll_pos == max_scroll) { ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_DOWN_LABEL, OBJPROP_COLOR , clrSilver ); } else { ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_DOWN_LABEL, OBJPROP_COLOR , clrDimGray ); } FileWriteString (logFileHandle, "Button colors updated: scroll_pos=" + IntegerToString (scroll_pos) + ", max_scroll=" + IntegerToString (max_scroll) + "

" ); } void ScrollUp() { if (scroll_pos > 0 ) { scroll_pos = MathMax ( 0 , scroll_pos - 30 ); UpdateResponseDisplay(); if (scroll_visible) { UpdateSliderPosition(); UpdateButtonColors(); } FileWriteString (logFileHandle, "Scrolled up: scroll_pos=" + IntegerToString (scroll_pos) + "

" ); } } void ScrollDown() { int max_scroll = MathMax ( 0 , g_total_height - g_visible_height); if (scroll_pos < max_scroll) { scroll_pos = MathMin (max_scroll, scroll_pos + 30 ); UpdateResponseDisplay(); if (scroll_visible) { UpdateSliderPosition(); UpdateButtonColors(); } FileWriteString (logFileHandle, "Scrolled down: scroll_pos=" + IntegerToString (scroll_pos) + "

" ); } }

Для адаптивного интерфейса с чатом функция getFontSizeByDPI получает DPI экрана (точек на дюйм) через TerminalInfoInteger с использованием TERMINAL_SCREEN_DPI, масштабирует базовый размер шрифта относительно стандартного DPI 96 и с помощью MathMax задает минимальный размер 8. Это поддерживает читаемость текста на разных экранах. В функции CreateScrollbar вычисляем позиции displayX и displayY, а также размеры полосы прокрутки. Затем создаем направляющий прямоугольник SCROLL_LEADER со светло-серым фоном C'220,220,220', кнопки вверх и вниз SCROLL_UP_REC и SCROLL_DOWN_REC с цветом clrGainsboro и их метки SCROLL_UP_LABEL и SCROLL_DOWN_LABEL со стрелками Webdings 0x35 и 0x36. В функциях createLabel и createRecLabel используем размер шрифта с учетом DPI, а ошибки записываем в файл журнала через FileWriteString.

Функция DeleteScrollbar удаляет все объекты полосы прокрутки с помощью ObjectDelete. В функции CalculateSliderHeight вычисляем высоту ползунка полосы прокрутки по отношению высоты видимой области к общей высоте текста, при этом минимальная высота составляет 20 пикселей. Благодаря этому ползунок остается удобным в использовании при увеличении длины диалога. Функция UpdateSliderPosition корректирует координату Y ползунка по коэффициенту прокрутки, рассчитанному на основе scroll_pos и max_scroll. Она ограничивает положение допустимыми значениями и записывает обновления в журнал. В UpdateButtonColors задаем цвет кнопок прокрутки: clrSilver, если кнопка отключена при достижении верхнего или нижнего положения, и clrDimGray, если она активна. Изменения записываются в журнал. Функции ScrollUp и ScrollDown изменяют scroll_pos на 30 пикселей, вызывают UpdateResponseDisplay, обновляют полосу прокрутки, если она видима, и записывают действия в журнал. В результате получается динамический прокручиваемый интерфейс чата с адаптивным размером текста.

Поскольку в сложных диалогах потребуется переносить длинные абзацы, нужно обрабатывать пустые строки для лучшей читаемости. Ниже приведена логика доработки функции WrapText для этой задачи.

void WrapText( const string inputText, const string font, const int fontSize, const int maxWidth, string &wrappedLines[], int offset = 0 ) { const int maxChars = 60 ; ArrayResize (wrappedLines, 0 ); TextSetFont (font, fontSize); string paragraphs[]; int numParagraphs = StringSplit (inputText, '

' , paragraphs); for ( int p = 0 ; p < numParagraphs; p++) { string para = paragraphs[p]; if ( StringLen (para) == 0 ) { int size = ArraySize (wrappedLines); ArrayResize (wrappedLines, size + 1 ); wrappedLines[size] = " " ; continue ; } string words[]; int numWords = StringSplit (para, ' ' , words); string currentLine = "" ; for ( int w = 0 ; w < numWords; w++) { string testLine = currentLine + ( StringLen (currentLine) > 0 ? " " : "" ) + words[w]; uint wid, hei; TextGetSize (testLine, wid, hei); int textWidth = ( int )wid; if (textWidth + offset <= maxWidth && StringLen (testLine) <= maxChars) { currentLine = testLine; } else { if ( StringLen (currentLine) > 0 ) { int size = ArraySize (wrappedLines); ArrayResize (wrappedLines, size + 1 ); wrappedLines[size] = currentLine; } currentLine = words[w]; TextGetSize (currentLine, wid, hei); textWidth = ( int )wid; if (textWidth + offset > maxWidth || StringLen (currentLine) > maxChars) { string wrappedWord = "" ; for ( int c = 0 ; c < StringLen (words[w]); c++) { string testWord = wrappedWord + StringSubstr (words[w], c, 1 ); TextGetSize (testWord, wid, hei); int wordWidth = ( int )wid; if (wordWidth + offset > maxWidth || StringLen (testWord) > maxChars) { if ( StringLen (wrappedWord) > 0 ) { int size = ArraySize (wrappedLines); ArrayResize (wrappedLines, size + 1 ); wrappedLines[size] = wrappedWord; } wrappedWord = StringSubstr (words[w], c, 1 ); } else { wrappedWord = testWord; } } currentLine = wrappedWord; } } } if ( StringLen (currentLine) > 0 ) { int size = ArraySize (wrappedLines); ArrayResize (wrappedLines, size + 1 ); wrappedLines[size] = currentLine; } } }

Мы уже встречались с этой функцией, поэтому рассмотрим ее еще раз и выделим наиболее важную логику обновления. В функции WrapText задаем максимальное число символов в строке maxChars, равное 60, и очищаем выходной массив wrappedLines с помощью ArrayResize. С помощью TextSetFont задаем шрифт и его размер, а с помощью StringSplit разбиваем входной текст на абзацы по символу переноса строки. Для пустого абзаца добавляем пробел в wrappedLines и переходим к следующему абзацу.

Непустые абзацы разбиваем на слова с помощью StringSplit и формируем строки, добавляя слова, если они помещаются в maxWidth с учетом offset и ограничения на число символов. Ширину проверяем с помощью TextGetSize. Если строка превышает ограничения, добавляем ее в wrappedLines и начинаем новую строку с текущего слова. Слишком длинные слова разбиваем посимвольно: при превышении ограничения по ширине или числу символов добавляем сформированные фрагменты в новые строки. Каждый фрагмент сохраняется в wrappedLines. Оставшаяся строка добавляется в выходной массив. При инициализации нужно задать цвета элементов, а при завершении работы программы – удалить созданные элементы.

int OnInit () { button_darker_bg = DarkenColor(button_original_bg); clear_darker_bg = DarkenColor(clear_original_bg); new_chat_darker_bg = DarkenColor(new_chat_original_bg); logFileHandle = FileOpen (LogFileName, FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_TXT ); if (logFileHandle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to open log file: " , GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } FileSeek (logFileHandle, 0 , SEEK_END ); FileWriteString (logFileHandle, "EA Initialized at " + TimeToString ( TimeCurrent ()) + "

" ); CreateDashboard(); UpdateResponseDisplay(); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 , "ChatGPT_" ); DeleteScrollbar(); if (logFileHandle != INVALID_HANDLE ) { FileClose (logFileHandle); } }

После инициализации определим новые элементы и добавим их в область отображения, чтобы увидеть, какого промежуточного результата достигли.

void CreateDashboard() { g_mainHeight = g_headerHeight + 2 * g_padding + g_displayHeight + g_footerHeight; int displayX = g_mainX + g_sidePadding; int displayY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding; int displayW = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding; int footerY = displayY + g_displayHeight + g_padding; int inputWidth = 448 ; int sendWidth = 80 ; int gap = 10 ; int totalW = inputWidth + gap + sendWidth; int centerX = g_mainX + (g_mainWidth - totalW) / 2 ; int inputX = centerX; int sendX = inputX + inputWidth + gap; int elemHeight = 36 ; int elemY = footerY + 8 ; createRecLabel( "ChatGPT_MainContainer" , g_mainX, g_mainY, g_mainWidth, g_mainHeight, clrWhite , 1 , clrLightGray ); createRecLabel( "ChatGPT_HeaderBg" , g_mainX, g_mainY, g_mainWidth, g_headerHeight, clrWhiteSmoke , 0 , clrNONE ); string title = "ChatGPT AI EA" ; string titleFont = "Arial Rounded MT Bold" ; int titleSize = 14 ; TextSetFont (titleFont, titleSize); uint titleWid, titleHei; TextGetSize (title, titleWid, titleHei); int titleY = g_mainY + (g_headerHeight - ( int )titleHei) / 2 - 4 ; int titleX = g_mainX + g_sidePadding; createLabel( "ChatGPT_TitleLabel" , titleX, titleY, title, clrDarkSlateGray , titleSize, titleFont, CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); string dateStr = TimeToString ( TimeTradeServer (), TIME_DATE | TIME_MINUTES ); string dateFont = "Arial" ; int dateSize = 12 ; TextSetFont (dateFont, dateSize); uint dateWid, dateHei; TextGetSize (dateStr, dateWid, dateHei); int dateX = g_mainX + g_mainWidth / 2 - ( int )(dateWid / 2 ) - 50 ; int dateY = g_mainY + (g_headerHeight - ( int )dateHei) / 2 - 4 ; createLabel( "ChatGPT_DateLabel" , dateX, dateY, dateStr, clrSlateGray , dateSize, dateFont, CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); int clearWidth = 100 ; int clearX = g_mainX + g_mainWidth - clearWidth - g_sidePadding; int clearY = g_mainY + 4 ; createButton( "ChatGPT_ClearButton" , clearX, clearY, clearWidth, g_headerHeight - 8 , "Clear" , clrWhite , 11 , clear_original_bg, clrIndianRed ); int new_chat_width = 100 ; int new_chat_x = clearX - new_chat_width - g_sidePadding; createButton( "ChatGPT_NewChatButton" , new_chat_x, clearY, new_chat_width, g_headerHeight - 8 , "New Chat" , clrWhite , 11 , new_chat_original_bg, clrRoyalBlue ); createRecLabel( "ChatGPT_ResponseBg" , displayX, displayY, displayW, g_displayHeight, clrWhite , 1 , clrGainsboro , BORDER_FLAT , STYLE_SOLID ); createRecLabel( "ChatGPT_FooterBg" , g_mainX, footerY, g_mainWidth, g_footerHeight, clrGainsboro , 0 , clrNONE ); createEdit( "ChatGPT_InputEdit" , inputX, elemY, inputWidth, elemHeight, "" , clrBlack , 11 , clrWhite , clrSilver ); createButton( "ChatGPT_SubmitButton" , sendX, elemY, sendWidth, elemHeight, "Send" , clrWhite , 11 , button_original_bg, clrDarkBlue ); ChartRedraw (); }

В основной функции компоновки панели вычисляем высоту главного контейнера g_mainHeight как сумму g_headerHeight, g_displayHeight, g_footerHeight и удвоенного g_padding. С учетом отступов определяем координаты области отображения displayX и displayY, а также координату нижней области footerY, чтобы панель была динамической, а не статичной, как в предыдущей версии. С помощью createRecLabel создаем главный контейнер ChatGPT_MainContainer белого цвета и фон заголовка ChatGPT_HeaderBg серого цвета. Затем добавляем заголовок ChatGPT_TitleLabel с текстом "ChatGPT AI EA", шрифтом Arial Rounded MT Bold и размером 14; для его выравнивания используем TextGetSize. Создаем метку даты ChatGPT_DateLabel с текущим серверным временем, полученным через TimeTradeServer. Для нее задаем шрифт Arial размером 12 и выравнивание по центру.

В заголовок добавляем кнопки Clear (ChatGPT_ClearButton) и New Chat (ChatGPT_NewChatButton) с помощью createButton. Для них используем разные цвета – clrLightCoral и clrLightBlue – и размер шрифта 11. С помощью createRecLabel создаем область отображения чата ChatGPT_ResponseBg и нижнюю область ChatGPT_FooterBg для поля ввода. В нижней области по центру размещаем поле ввода ChatGPT_InputEdit шириной 448 пикселей и кнопку Send (ChatGPT_SubmitButton) шириной 80 пикселей. Для этого используем createEdit и createButton, задавая между элементами промежуток 10 пикселей. Наконец, перерисовываем график с помощью функции ChartRedraw. После компиляции получаем следующий результат.

Теперь, когда интерфейс со всеми элементами готов, можно перейти к обновлению области отображения с учетом новой истории диалога. Однако сначала понадобятся вспомогательные функции для получения строк сообщений и расчета их высоты, чтобы диалог помещался в области отображения без переполнения. Эти функции также обработают добавляемые строки с отметками времени.

bool IsTimestamp( string line) { StringTrimLeft (line); StringTrimRight (line); if ( StringLen (line) != 5 ) return false ; if ( StringGetCharacter (line, 2 ) != ':' ) return false ; string hh = StringSubstr (line, 0 , 2 ); string mm = StringSubstr (line, 3 , 2 ); int h = ( int ) StringToInteger (hh); int m = ( int ) StringToInteger (mm); if (h < 0 || h > 23 || m < 0 || m > 59 ) return false ; return true ; } void ComputeLinesAndHeight( const string &font, const int fontSize, const int timestampFontSize, const int adjustedLineHeight, const int adjustedTimestampHeight, const int messageMargin, const int maxTextWidth, const string &msgRoles[], const string &msgContents[], const string &msgTimestamps[], const int numMessages, int &totalHeight_out, int &totalLines_out, string &allLines_out[], string &lineRoles_out[], int &lineHeights_out[]) { ArrayResize (allLines_out, 0 ); ArrayResize (lineRoles_out, 0 ); ArrayResize (lineHeights_out, 0 ); totalLines_out = 0 ; totalHeight_out = 0 ; for ( int m = 0 ; m < numMessages; m++) { string wrappedLines[]; WrapText(msgContents[m], font, fontSize, maxTextWidth, wrappedLines); int numLines = ArraySize (wrappedLines); int currSize = ArraySize (allLines_out); ArrayResize (allLines_out, currSize + numLines + 1 ); ArrayResize (lineRoles_out, currSize + numLines + 1 ); ArrayResize (lineHeights_out, currSize + numLines + 1 ); for ( int l = 0 ; l < numLines; l++) { allLines_out[currSize + l] = wrappedLines[l]; lineRoles_out[currSize + l] = msgRoles[m]; lineHeights_out[currSize + l] = adjustedLineHeight; totalHeight_out += adjustedLineHeight; } allLines_out[currSize + numLines] = msgTimestamps[m]; lineRoles_out[currSize + numLines] = msgRoles[m] + "_timestamp" ; lineHeights_out[currSize + numLines] = adjustedTimestampHeight; totalHeight_out += adjustedTimestampHeight; totalLines_out += numLines + 1 ; if (m < numMessages - 1 ) { totalHeight_out += messageMargin; } } }

Здесь реализуем вспомогательные функции для проверки отметок времени и вычисления параметров отображения сообщений. В функции IsTimestamp удаляем начальные и конечные пробельные символы из входной строки с помощью StringTrimLeft и StringTrimRight. Затем проверяем, что строка содержит ровно 5 символов, а на позиции 2 находится двоеточие – с помощью StringGetCharacter. С помощью StringSubstr извлекаем часы и минуты, преобразуем их в целые числа через StringToInteger и возвращаем true, если часы находятся в диапазоне 0-23, а минуты – 0-59. Это обеспечивает точное распознавание отметок времени в истории диалога. При другом подходе потребуется определить собственные правила.

В функции ComputeLinesAndHeight очищаем выходные массивы allLines_out, lineRoles_out и lineHeights_out с помощью ArrayResize и присваиваем totalLines_out и totalHeight_out значение 0. Для каждого сообщения переносим текст с помощью WrapText, используя заданные шрифт, размер шрифта и максимальную ширину. Затем изменяем размер выходных массивов, чтобы разместить строки после переноса и отметку времени. Текст строки, роль User или AI и высоту записываем соответственно в allLines_out, lineRoles_out и lineHeights_out: для текста используется adjustedLineHeight, а для отметки времени – adjustedTimestampHeight. После этого обновляем totalHeight_out и totalLines_out. Между сообщениями, кроме последнего, добавляем отступ messageMargin для визуального разделения. Одновременно проверяем отметки времени и подготавливаем текст сообщений к отображению в прокручиваемом интерфейсе чата.

С этими функциями можно обновить функцию отображения: разобрать историю на роли, содержимое и отметки времени, выровнять сообщения в зависимости от роли, добавить отступы, обработать прокрутку и обрезку, а также динамически отображать полосу прокрутки.

void UpdateResponseDisplay() { int total = ObjectsTotal ( 0 , 0 , - 1 ); for ( int j = total - 1 ; j >= 0 ; j--) { string name = ObjectName ( 0 , j, 0 , - 1 ); if ( StringFind (name, "ChatGPT_ResponseLine_" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_MessageBg_" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_MessageText_" ) == 0 || StringFind (name, "ChatGPT_Timestamp_" ) == 0 ) { ObjectDelete ( 0 , name); } } string displayText = conversationHistory; int textX = g_mainX + g_sidePadding + g_textPadding; int textY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_textPadding; int fullMaxWidth = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding - 2 * g_textPadding; if (displayText == "" ) { string objName = "ChatGPT_ResponseLine_0" ; createLabel(objName, textX, textY, "Type your message below and click Send to chat with the AI." , clrGray , 10 , "Arial" , CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); g_total_height = 0 ; g_visible_height = g_displayHeight - 2 * g_textPadding; if (scroll_visible) { DeleteScrollbar(); scroll_visible = false ; } ChartRedraw (); return ; } string parts[]; int numParts = StringSplit (displayText, '

' , parts); string msgRoles[]; string msgContents[]; string msgTimestamps[]; string currentRole = "" ; string currentContent = "" ; string currentTimestamp = "" ; for ( int p = 0 ; p < numParts; p++) { string line = parts[p]; StringTrimLeft (line); StringTrimRight (line); if ( StringLen (line) == 0 ) { if (currentRole != "" ) currentContent += "

" ; continue ; } if ( StringFind (line, "You: " ) == 0 ) { if (currentRole != "" ) { int size = ArraySize (msgRoles); ArrayResize (msgRoles, size + 1 ); ArrayResize (msgContents, size + 1 ); ArrayResize (msgTimestamps, size + 1 ); msgRoles[size] = currentRole; msgContents[size] = currentContent; msgTimestamps[size] = currentTimestamp; } currentRole = "User" ; currentContent = StringSubstr (line, 5 ); currentTimestamp = "" ; continue ; } else if ( StringFind (line, "AI: " ) == 0 ) { if (currentRole != "" ) { int size = ArraySize (msgRoles); ArrayResize (msgRoles, size + 1 ); ArrayResize (msgContents, size + 1 ); ArrayResize (msgTimestamps, size + 1 ); msgRoles[size] = currentRole; msgContents[size] = currentContent; msgTimestamps[size] = currentTimestamp; } currentRole = "AI" ; currentContent = StringSubstr (line, 4 ); currentTimestamp = "" ; continue ; } else if (IsTimestamp(line)) { if (currentRole != "" ) { currentTimestamp = line; int size = ArraySize (msgRoles); ArrayResize (msgRoles, size + 1 ); ArrayResize (msgContents, size + 1 ); ArrayResize (msgTimestamps, size + 1 ); msgRoles[size] = currentRole; msgContents[size] = currentContent; msgTimestamps[size] = currentTimestamp; currentRole = "" ; } } else { if (currentRole != "" ) { currentContent += "

" + line; } } } if (currentRole != "" ) { int size = ArraySize (msgRoles); ArrayResize (msgRoles, size + 1 ); ArrayResize (msgContents, size + 1 ); ArrayResize (msgTimestamps, size + 1 ); msgRoles[size] = currentRole; msgContents[size] = currentContent; msgTimestamps[size] = currentTimestamp; } int numMessages = ArraySize (msgRoles); if (numMessages == 0 ) { string objName = "ChatGPT_ResponseLine_0" ; createLabel(objName, textX, textY, "Type your message below and click Send to chat with the AI." , clrGray , 10 , "Arial" , CORNER_LEFT_UPPER , ANCHOR_LEFT_UPPER ); g_total_height = 0 ; g_visible_height = g_displayHeight - 2 * g_textPadding; if (scroll_visible) { DeleteScrollbar(); scroll_visible = false ; } ChartRedraw (); return ; } string font = "Arial" ; int fontSize = 10 ; int timestampFontSize = 8 ; int lineHeight = TextGetHeight( "A" , font, fontSize); int timestampHeight = TextGetHeight( "A" , font, timestampFontSize); int adjustedLineHeight = lineHeight + g_lineSpacing; int adjustedTimestampHeight = timestampHeight + g_lineSpacing; int messageMargin = 12 ; int visibleHeight = g_displayHeight - 2 * g_textPadding; g_visible_height = visibleHeight; string tentativeAllLines[]; string tentativeLineRoles[]; int tentativeLineHeights[]; int tentativeTotalHeight, tentativeTotalLines; ComputeLinesAndHeight(font, fontSize, timestampFontSize, adjustedLineHeight, adjustedTimestampHeight, messageMargin, fullMaxWidth, msgRoles, msgContents, msgTimestamps, numMessages, tentativeTotalHeight, tentativeTotalLines, tentativeAllLines, tentativeLineRoles, tentativeLineHeights); bool need_scroll = tentativeTotalHeight > visibleHeight; bool should_show_scrollbar = false ; int reserved_width = 0 ; if (ScrollbarMode != SCROLL_WHEEL_ONLY) { should_show_scrollbar = need_scroll && (ScrollbarMode == SCROLL_DYNAMIC_ALWAYS || (ScrollbarMode == SCROLL_DYNAMIC_HOVER && mouse_in_display)); if (should_show_scrollbar) { reserved_width = 16 ; } } string allLines[]; string lineRoles[]; int lineHeights[]; int totalHeight, totalLines; int maxTextWidth = fullMaxWidth - reserved_width; if (reserved_width > 0 ) { ComputeLinesAndHeight(font, fontSize, timestampFontSize, adjustedLineHeight, adjustedTimestampHeight, messageMargin, maxTextWidth, msgRoles, msgContents, msgTimestamps, numMessages, totalHeight, totalLines, allLines, lineRoles, lineHeights); } else { totalHeight = tentativeTotalHeight; totalLines = tentativeTotalLines; ArrayCopy (allLines, tentativeAllLines); ArrayCopy (lineRoles, tentativeLineRoles); ArrayCopy (lineHeights, tentativeLineHeights); } FileWriteString (logFileHandle, "UpdateResponseDisplay: totalHeight=" + IntegerToString (totalHeight) + ", visibleHeight=" + IntegerToString (visibleHeight) + ", totalLines=" + IntegerToString (totalLines) + ", reserved_width=" + IntegerToString (reserved_width) + "

" ); g_total_height = totalHeight; bool prev_scroll_visible = scroll_visible; scroll_visible = should_show_scrollbar; if (scroll_visible != prev_scroll_visible) { if (scroll_visible) { CreateScrollbar(); } else { DeleteScrollbar(); } } int max_scroll = MathMax ( 0 , totalHeight - visibleHeight); if (scroll_pos > max_scroll) scroll_pos = max_scroll; if (scroll_pos < 0 ) scroll_pos = 0 ; if (totalHeight > visibleHeight && scroll_pos == prev_scroll_pos && prev_scroll_pos == - 1 ) { scroll_pos = max_scroll; } if (scroll_visible) { slider_height = CalculateSliderHeight(); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE , slider_height); UpdateSliderPosition(); UpdateButtonColors(); } int currentY = textY - scroll_pos; int endY = textY + visibleHeight; int startLineIndex = 0 ; int currentHeight = 0 ; for ( int line = 0 ; line < totalLines; line++) { if (currentHeight >= scroll_pos) { startLineIndex = line; currentY = textY + (currentHeight - scroll_pos); break ; } currentHeight += lineHeights[line]; if (line < totalLines - 1 && StringFind (lineRoles[line], "_timestamp" ) >= 0 && StringFind (lineRoles[line + 1 ], "_timestamp" ) < 0 ) { currentHeight += messageMargin; } } int numVisibleLines = 0 ; int visibleHeightUsed = 0 ; for ( int line = startLineIndex; line < totalLines; line++) { int lineHeight = lineHeights[line]; if (visibleHeightUsed + lineHeight > visibleHeight) break ; visibleHeightUsed += lineHeight; numVisibleLines++; if (line < totalLines - 1 && StringFind (lineRoles[line], "_timestamp" ) >= 0 && StringFind (lineRoles[line + 1 ], "_timestamp" ) < 0 ) { if (visibleHeightUsed + messageMargin > visibleHeight) break ; visibleHeightUsed += messageMargin; } } FileWriteString (logFileHandle, "Visible lines: startLineIndex=" + IntegerToString (startLineIndex) + ", numVisibleLines=" + IntegerToString (numVisibleLines) + ", scroll_pos=" + IntegerToString (scroll_pos) + ", currentY=" + IntegerToString (currentY) + "

" ); int leftX = g_mainX + g_sidePadding + g_textPadding; int rightX = g_mainX + g_mainWidth - g_sidePadding - g_textPadding - reserved_width; color userColor = clrGray ; color aiColor = clrBlue ; color timestampColor = clrDarkGray ; for ( int li = 0 ; li < numVisibleLines; li++) { int lineIndex = startLineIndex + li; if (lineIndex >= totalLines) break ; string line = allLines[lineIndex]; string role = lineRoles[lineIndex]; bool isTimestamp = StringFind (role, "_timestamp" ) >= 0 ; int currFontSize = isTimestamp ? timestampFontSize : fontSize; color textCol = isTimestamp ? timestampColor : ( StringFind (role, "User" ) >= 0 ? userColor : aiColor); string display_line = line; if (line == " " ) { display_line = " " ; textCol = clrWhite ; } int textX_pos = ( StringFind (role, "User" ) >= 0 ) ? rightX : leftX; ENUM_ANCHOR_POINT textAnchor = ( StringFind (role, "User" ) >= 0 ) ? ANCHOR_RIGHT_UPPER : ANCHOR_LEFT_UPPER ; string lineName = "ChatGPT_MessageText_" + IntegerToString (lineIndex); if (currentY >= textY && currentY < endY) { createLabel(lineName, textX_pos, currentY, display_line, textCol, currFontSize, font, CORNER_LEFT_UPPER , textAnchor); } currentY += lineHeights[lineIndex]; if (lineIndex < totalLines - 1 && StringFind (lineRoles[lineIndex], "_timestamp" ) >= 0 && StringFind (lineRoles[lineIndex + 1 ], "_timestamp" ) < 0 ) { currentY += messageMargin; } } ChartRedraw (); }

В функции UpdateResponseDisplay сначала удаляем существующие объекты сообщений с префиксами ChatGPT_ResponseLine_, ChatGPT_MessageBg_, ChatGPT_MessageText_ и ChatGPT_Timestamp_. Для этого используем ObjectsTotal и ObjectDelete, после чего обновляем область отображения. Если история диалога conversationHistory пуста, с помощью createLabel создаем метку с предложением ввести сообщение. Затем присваиваем g_total_height значение 0, а g_visible_height – значение высоты области отображения за вычетом отступов; если полоса прокрутки отображается, удаляем ее через DeleteScrollbar и перерисовываем график с помощью функции ChartRedraw. В противном случае разбиваем историю по символам переноса строки с помощью StringSplit. Строки разбираем в массивы msgRoles, msgContents и msgTimestamps: определяем префиксы "You: " и "AI: ", распознаем отметки времени через IsTimestamp, накапливаем текст из нескольких строк и сохраняем завершенные сообщения.

Вычисляем координаты текста textX и textY, а также максимальную ширину fullMaxWidth; задаем размер шрифта 10 для сообщений и 8 для отметок времени; высоту строк определяем с помощью TextGetHeight и g_lineSpacing. С помощью ComputeLinesAndHeight формируем предварительные массивы строк и их высот, проверяем необходимость прокрутки и определяем видимость полосы прокрутки на основе ScrollbarMode и mouse_in_display. Если полоса прокрутки отображается, резервируем для нее 16 пикселей. При необходимости повторно вычисляем строки с учетом измененной ширины, обновляем g_total_height и управляем видимостью полосы прокрутки через CreateScrollbar или DeleteScrollbar. Затем ограничиваем scroll_pos диапазоном от 0 до max_scroll и для новых сообщений устанавливаем его в нижнее положение.

На основе scroll_pos вычисляем начальную строку и координату Y, определяем видимые строки в пределах g_visible_height и отображаем каждую через createLabel. Сообщения ИИ выравниваем по левому краю и окрашиваем в clrBlue, сообщения пользователя – по правому краю и окрашиваем в clrGray, а отметки времени – в clrDarkGray; между сообщениями задаем отступ 12 пикселей. Наконец, записываем сведения об отображении в журнал через FileWriteString и выполняем перерисовку. В результате область отображения будет заполнена доступной историей диалога. Теперь нужно обеспечить отправку запроса при нажатии кнопки Send. Для упрощения дальнейшей доработки разобьем существующую функцию на несколько более компактных.

string BuildMessagesFromHistory( string newPrompt) { string messages = "[" ; string temp = conversationHistory; while ( StringLen (temp) > 0 ) { int you_pos = StringFind (temp, "You: " ); if (you_pos != 0 ) break ; temp = StringSubstr (temp, 5 ); int end_user = StringFind (temp, "

" ); string user_content = StringSubstr (temp, 0 , end_user); temp = StringSubstr (temp, end_user + 1 ); int end_ts1 = StringFind (temp, "

" ); temp = StringSubstr (temp, end_ts1 + 1 ); int ai_pos = StringFind (temp, "AI: " ); if (ai_pos != 0 ) break ; temp = StringSubstr (temp, 4 ); int end_ai = StringFind (temp, "

" ); string ai_content = StringSubstr (temp, 0 , end_ai); temp = StringSubstr (temp, end_ai + 1 ); int end_ts2 = StringFind (temp, "



" ); temp = StringSubstr (temp, end_ts2 + 2 ); messages += "{\"role\":\"user\",\"content\":\"" + JsonEscape(user_content) + "\"}," ; messages += "{\"role\":\"assistant\",\"content\":\"" + JsonEscape(ai_content) + "\"}," ; } messages += "{\"role\":\"user\",\"content\":\"" + JsonEscape(newPrompt) + "\"}]" ; return messages; } string GetChatGPTResponse( string prompt) { string messages = BuildMessagesFromHistory(prompt); string requestData = "{\"model\":\"" + OpenAI_Model + "\",\"messages\":" + messages + ",\"max_tokens\":" + IntegerToString (MaxResponseLength) + "}" ; FileWriteString (logFileHandle, "Request Data: " + requestData + "

" ); char postData[]; int dataLen = StringToCharArray (requestData, postData, 0 , WHOLE_ARRAY , CP_UTF8 ); ArrayResize (postData, dataLen - 1 ); FileWriteString (logFileHandle, "Raw Post Data (Hex): " + LogCharArray(postData) + "

" ); string headers = "Authorization: Bearer " + OpenAI_API_Key + "\r

" + "Content-Type: application/json; charset=UTF-8\r

" + "Content-Length: " + IntegerToString (dataLen - 1 ) + "\r

\r

" ; FileWriteString (logFileHandle, "Request Headers: " + headers + "

" ); char result[]; string resultHeaders; int res = WebRequest ( "POST" , OpenAI_Endpoint, headers, 10000 , postData, result, resultHeaders); if (res != 200 ) { string response = CharArrayToString (result, 0 , WHOLE_ARRAY , CP_UTF8 ); string errMsg = "API request failed: HTTP Code " + IntegerToString (res) + ", Error: " + IntegerToString ( GetLastError ()) + ", Response: " + response; Print (errMsg); FileWriteString (logFileHandle, errMsg + "

" ); FileWriteString (logFileHandle, "Raw Response Data (Hex): " + LogCharArray(result) + "

" ); return errMsg; } string response = CharArrayToString (result, 0 , WHOLE_ARRAY , CP_UTF8 ); FileWriteString (logFileHandle, "API Response: " + response + "

" ); JsonValue jsonObject; int index = 0 ; char charArray[]; int arrayLength = StringToCharArray (response, charArray, 0 , WHOLE_ARRAY , CP_UTF8 ); if (!jsonObject.DeserializeFromArray(charArray, arrayLength, index)) { string errMsg = "Error: Failed to parse API response JSON: " + response; Print (errMsg); FileWriteString (logFileHandle, errMsg + "

" ); return errMsg; } JsonValue *error = jsonObject.FindChildByKey( "error" ); if (error != NULL ) { string errMsg = "API Error: " + error[ "message" ].ToString(); Print (errMsg); FileWriteString (logFileHandle, errMsg + "

" ); return errMsg; } string content = jsonObject[ "choices" ][ 0 ][ "message" ][ "content" ].ToString(); if ( StringLen (content) > 0 ) { StringReplace (content, "\

" , "

" ); StringTrimLeft (content); StringTrimRight (content); return content; } string errMsg = "Error: No content in API response: " + response; Print (errMsg); FileWriteString (logFileHandle, errMsg + "

" ); return errMsg; } void SubmitMessage() { string prompt = ( string ) ObjectGetString ( 0 , "ChatGPT_InputEdit" , OBJPROP_TEXT ); if ( StringLen (prompt) > 0 ) { string response = GetChatGPTResponse(prompt); Print ( "User: " + prompt); Print ( "AI: " + response); string timestamp = TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_MINUTES ); conversationHistory += "You: " + prompt + "

" + timestamp + "

AI: " + response + "

" + timestamp + "



" ; ObjectSetString ( 0 , "ChatGPT_InputEdit" , OBJPROP_TEXT , "" ); UpdateResponseDisplay(); scroll_pos = MathMax ( 0 , g_total_height - g_visible_height); UpdateResponseDisplay(); if (scroll_visible) { UpdateSliderPosition(); UpdateButtonColors(); } FileWriteString (logFileHandle, "Prompt: " + prompt + " | Response: " + response + " | Time: " + timestamp + "

" ); ChartRedraw (); } }

Здесь реализуем основные функции взаимодействия с API и обработки сообщений. Сначала определяем функцию BuildMessagesFromHistory, которая формирует массив JSON для запросов к API на основе conversationHistory. Она перебирает историю, извлекает сообщения пользователя с префиксом "You: " и сообщения ИИ с префиксом "AI: " с помощью StringFind и StringSubstr, пропускает отметки времени и пустые строки. С помощью JsonEscape содержимое преобразуется в объекты JSON с ролями "user" и "assistant"; в конце добавляется новый запрос пользователя. В результате формируется корректный массив для многоходовых диалогов.

В функции GetChatGPTResponse формируем JSON-запрос с помощью BuildMessagesFromHistory, OpenAI_Model и MaxResponseLength, преобразуем его в массив char через StringToCharArray, задаем заголовки с API-ключом OpenAI_API_Key и отправляем POST-запрос на OpenAI_Endpoint с помощью WebRequest. Обрабатывая ответ, сначала проверяем статус ответа HTTP: если он отличен от 200, записываем необработанные данные и ошибки в logFileHandle через FileWriteString. Затем разбираем ответ JSON с помощью JsonValue::DeserializeFromArray, проверяем ошибки API и извлекаем содержимое из choices[0][message][content]. Перед возвратом результата убираем экранирование символов переноса строки и удаляем лишние пробельные символы, как и в предыдущей версии.

В функции SubmitMessage получаем пользовательский ввод из ChatGPT_InputEdit через ObjectGetString. Если строка не пуста, вызываем GetChatGPTResponse, записываем запрос и ответ через Print, добавляем их в conversationHistory с отметками времени, полученными через TimeCurrent, и очищаем поле ввода с помощью ObjectSetString. Затем обновляем область отображения через UpdateResponseDisplay, прокручиваем ее вниз, задавая scroll_pos, и при необходимости обновляем визуальное представление полосы прокрутки. Взаимодействие также записывается в журнал. В результате получается система для управления диалогами с ИИ, взаимодействия с API и динамического обновления интерфейса чата. Вызвать эту функцию при нажатии кнопки Send можно следующим образом.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam == "ChatGPT_SubmitButton" ) { SubmitMessage(); } }

Для обработки взаимодействий с графиком мы используем обработчик событий OnChartEvent. Когда пользователь кликает по кнопке, мы вызываем функцию для отправки запроса. Ниже показан результат.

На изображении видно, что диалог стал длиннее, а интерфейс – интуитивнее: сообщения пользователя отображаются справа, ответы ИИ – слева, и у каждого сообщения есть отметка времени. Теперь остается сделать область отображения интерактивной, чтобы обеспечить перетаскивание полосы прокрутки и состояния наведения для добавленных кнопок. Ниже приведена полная логика, реализующая это поведение.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { int displayX = g_mainX + g_sidePadding; int displayY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding; int displayW = g_mainWidth - 2 * g_sidePadding; int displayH = g_displayHeight; int clearX = g_mainX + g_mainWidth - 100 - g_sidePadding; int clearY = g_mainY + 4 ; int clearW = 100 ; int clearH = g_headerHeight - 8 ; int new_chat_x = clearX - 100 - g_sidePadding; int new_chat_w = 100 ; int new_chat_h = clearH; int sendX = g_mainX + (g_mainWidth - 448 - 10 - 80 ) / 2 + 448 + 10 ; int sendY = g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight + g_padding; int sendW = 80 ; int sendH = g_footerHeight; bool need_scroll = g_total_height > g_visible_height; if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam == "ChatGPT_SubmitButton" ) { SubmitMessage(); } else if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam == "ChatGPT_ClearButton" ) { conversationHistory = "" ; scroll_pos = 0 ; prev_scroll_pos = - 1 ; UpdateResponseDisplay(); ObjectSetString ( 0 , "ChatGPT_InputEdit" , OBJPROP_TEXT , "" ); ChartRedraw (); } else if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam == "ChatGPT_NewChatButton" ) { conversationHistory = "" ; scroll_pos = 0 ; prev_scroll_pos = - 1 ; UpdateResponseDisplay(); ObjectSetString ( 0 , "ChatGPT_InputEdit" , OBJPROP_TEXT , "" ); ChartRedraw (); } else if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && (sparam == SCROLL_UP_REC || sparam == SCROLL_UP_LABEL)) { ScrollUp(); } else if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && (sparam == SCROLL_DOWN_REC || sparam == SCROLL_DOWN_LABEL)) { ScrollDown(); } else if (id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { int mouseX = ( int )lparam; int mouseY = ( int )dparam; bool isOverSend = (mouseX >= sendX && mouseX <= sendX + sendW && mouseY >= sendY && mouseY <= sendY + sendH); if (isOverSend && !button_hover) { ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_SubmitButton" , OBJPROP_BGCOLOR , button_darker_bg); button_hover = true ; ChartRedraw (); } else if (!isOverSend && button_hover) { ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_SubmitButton" , OBJPROP_BGCOLOR , button_original_bg); button_hover = false ; ChartRedraw (); } bool isOverClear = (mouseX >= clearX && mouseX <= clearX + clearW && mouseY >= clearY && mouseY <= clearY + clearH); if (isOverClear && !clear_hover) { ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_ClearButton" , OBJPROP_BGCOLOR , clear_darker_bg); clear_hover = true ; ChartRedraw (); } else if (!isOverClear && clear_hover) { ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_ClearButton" , OBJPROP_BGCOLOR , clear_original_bg); clear_hover = false ; ChartRedraw (); } bool isOverNewChat = (mouseX >= new_chat_x && mouseX <= new_chat_x + new_chat_w && mouseY >= clearY && mouseY <= clearY + new_chat_h); if (isOverNewChat && !new_chat_hover) { ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_NewChatButton" , OBJPROP_BGCOLOR , new_chat_darker_bg); new_chat_hover = true ; ChartRedraw (); } else if (!isOverNewChat && new_chat_hover) { ObjectSetInteger ( 0 , "ChatGPT_NewChatButton" , OBJPROP_BGCOLOR , new_chat_original_bg); new_chat_hover = false ; ChartRedraw (); } bool is_in = (mouseX >= displayX && mouseX <= displayX + displayW && mouseY >= displayY && mouseY <= displayY + displayH); if (is_in != mouse_in_display) { mouse_in_display = is_in; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , !(mouse_in_display && need_scroll)); if (ScrollbarMode == SCROLL_DYNAMIC_HOVER) { UpdateResponseDisplay(); } } static int prevMouseState = 0 ; int MouseState = ( int )sparam; if (prevMouseState == 0 && MouseState == 1 && scroll_visible) { int scrollbar_x = displayX + displayW - 16 ; int xd_slider = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XDISTANCE ); int yd_slider = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE ); int xs_slider = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XSIZE ); int ys_slider = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE ); if (mouseX >= xd_slider && mouseX <= xd_slider + xs_slider && mouseY >= yd_slider && mouseY <= yd_slider + ys_slider) { movingStateSlider = true ; mlbDownX_Slider = mouseX; mlbDownY_Slider = mouseY; mlbDown_YD_Slider = yd_slider; ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_BGCOLOR , clrDimGray ); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE , slider_height); ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); FileWriteString (logFileHandle, "Slider drag started: x=" + IntegerToString (mouseX) + ", y=" + IntegerToString (mouseY) + "

" ); } } if (movingStateSlider) { int delta_y = mouseY - mlbDownY_Slider; int new_y = mlbDown_YD_Slider + delta_y; int scroll_area_y_min = (g_mainY + g_headerHeight + g_padding) + 16 ; int scroll_area_y_max = (g_mainY + g_headerHeight + g_padding + g_displayHeight - 16 - slider_height); new_y = MathMax (scroll_area_y_min, MathMin (new_y, scroll_area_y_max)); ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE , new_y); int max_scroll = MathMax ( 0 , g_total_height - g_visible_height); double scroll_ratio = ( double )(new_y - scroll_area_y_min) / (scroll_area_y_max - scroll_area_y_min); int new_scroll_pos = ( int ) MathRound (scroll_ratio * max_scroll); if (new_scroll_pos != scroll_pos) { scroll_pos = new_scroll_pos; UpdateResponseDisplay(); if (scroll_visible) { UpdateSliderPosition(); UpdateButtonColors(); } FileWriteString (logFileHandle, "Slider dragged: new_scroll_pos=" + IntegerToString (new_scroll_pos) + "

" ); } ChartRedraw (); } if (MouseState == 0 ) { if (movingStateSlider) { movingStateSlider = false ; if (scroll_visible) { ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_BGCOLOR , clrGray ); } ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , !(mouse_in_display && need_scroll)); FileWriteString (logFileHandle, "Slider drag ended

" ); } } prevMouseState = MouseState; static bool prevMouseInsideScrollUp = false ; static bool prevMouseInsideScrollDown = false ; static bool prevMouseInsideSlider = false ; if (scroll_visible) { int scrollbar_x = displayX + displayW - 16 ; int button_size = 16 ; int xd_slider = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XDISTANCE ); int yd_slider = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YDISTANCE ); int xs_slider = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_XSIZE ); int ys_slider = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_YSIZE ); bool isMouseInsideUp = (mouseX >= scrollbar_x && mouseX <= scrollbar_x + 16 && mouseY >= displayY && mouseY <= displayY + button_size); bool isMouseInsideDown = (mouseX >= scrollbar_x && mouseX <= scrollbar_x + 16 && mouseY >= displayY + g_displayHeight - button_size && mouseY <= displayY + g_displayHeight); bool isMouseInsideSlider = (mouseX >= xd_slider && mouseX <= xd_slider + xs_slider && mouseY >= yd_slider && mouseY <= yd_slider + ys_slider); if (isMouseInsideUp != prevMouseInsideScrollUp) { ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_UP_REC, OBJPROP_BGCOLOR , isMouseInsideUp ? clrSilver : clrGainsboro ); prevMouseInsideScrollUp = isMouseInsideUp; ChartRedraw (); } if (isMouseInsideDown != prevMouseInsideScrollDown) { ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_DOWN_REC, OBJPROP_BGCOLOR , isMouseInsideDown ? clrSilver : clrGainsboro ); prevMouseInsideScrollDown = isMouseInsideDown; ChartRedraw (); } if (isMouseInsideSlider != prevMouseInsideSlider && !movingStateSlider) { ObjectSetInteger ( 0 , SCROLL_SLIDER, OBJPROP_BGCOLOR , isMouseInsideSlider ? clrDarkGray : clrSilver ); prevMouseInsideSlider = isMouseInsideSlider; ChartRedraw (); } } } else if (id == CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL ) { int mouseX = ( int )lparam; int mouseY = ( int )dparam; int delta = ( int )sparam; bool in_display = (mouseX >= displayX && mouseX <= displayX + displayW && mouseY >= displayY && mouseY <= displayY + displayH); if (in_display != mouse_in_display) { mouse_in_display = in_display; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , !(mouse_in_display && need_scroll)); if (ScrollbarMode == SCROLL_DYNAMIC_HOVER) { UpdateResponseDisplay(); } } if (in_display && need_scroll) { int scroll_amount = 30 * (delta > 0 ? - 1 : 1 ); scroll_pos = MathMax ( 0 , MathMin ( MathMax ( 0 , g_total_height - g_visible_height), scroll_pos + scroll_amount)); UpdateResponseDisplay(); if (scroll_visible) { UpdateSliderPosition(); UpdateButtonColors(); } ChartRedraw (); } } }

Чтобы обеспечить полную интерактивность, в функции OnChartEvent вычисляем координаты области отображения (displayX, displayY, displayW, displayH), кнопки очистки (clearX, clearY, clearW, clearH), кнопки нового чата (new_chat_x, new_chat_w, new_chat_h) и кнопки отправки (sendX, sendY, sendW, sendH), используя глобальные переменные макета. Для событий клика (CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) обрабатываем ChatGPT_ClearButton и ChatGPT_NewChatButton: очищаем conversationHistory, сбрасываем scroll_pos и prev_scroll_pos, очищаем поле ввода с помощью ObjectSetString и обновляем область отображения функцией UpdateResponseDisplay. Для кнопок прокрутки SCROLL_UP_REC, SCROLL_UP_LABEL, SCROLL_DOWN_REC и SCROLL_DOWN_LABEL вызываем соответственно ScrollUp или ScrollDown.

Для событий перемещения мыши (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) отслеживаем наведение на кнопки отправки, очистки и нового чата. При наведении с помощью ObjectSetInteger обновляем цвета их фона: button_darker_bg, clear_darker_bg и new_chat_darker_bg. Также проверяем, находится ли указатель в области отображения, присваиваем флагу mouse_in_display соответствующее значение, обновляем прокрутку графика через ChartSetInteger и в режиме SCROLL_DYNAMIC_HOVER обновляем область отображения.

Чтобы обработать перетаскивание ползунка, отслеживаем клики по SCROLL_SLIDER, присваиваем movingStateSlider нужное значение, обновляем Y-координату ползунка с помощью ObjectSetInteger с учетом движения мыши, вычисляем scroll_pos по коэффициенту прокрутки и записываем данные в журнал через функцию FileWriteString. При отпускании кнопки мыши сбрасываем состояние перетаскивания и восстанавливаем цвет ползунка. Для событий колесика мыши (CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL) изменяем scroll_pos на 30 пикселей в зависимости от направления прокрутки, обновляем область отображения и, если полоса прокрутки отображается, обновляем ее внешний вид. Также обрабатываем эффекты наведения на полосу прокрутки, обновляя цвета кнопок прокрутки вверх и вниз, а также ползунка. После каждого действия вызываем ChartRedraw и выполняем перерисовку. В результате программа поддерживает клики, наведение, перетаскивание и прокрутку. Ниже показан окончательный результат.

На изображении видно, что программу удалось улучшить: добавить новые элементы, отобразить прокручиваемую историю диалога и сделать интерфейс интерактивным. Таким образом, поставленные цели достигнуты. Остается протестировать программу, и этому посвящен следующий раздел.





Тестирование программы с ChatGPT

Мы провели тестирование; ниже представлена итоговая визуализация в виде одного изображения формата Graphics Interchange Format (GIF).





Заключение

В итоге мы улучшили программу с ChatGPT на языке MQL5, перейдя к прокручиваемому интерфейсу с единым окном чата, динамическим разбором JSON, историей диалога с отметками времени и интерактивными кнопками отправки, очистки и создания нового чата. Эта программа позволяет позволяет удобно использовать выводы ИИ для анализа рынка, сохраняя контекст многоходового диалога и повышая удобство работы благодаря адаптивной прокрутке и эффектам наведения. В последующих версиях мы доработаем отображение для поддержки полноценного двустороннего диалога и передачи актуальных данных, чтобы получать торговые инсайты. Оставайтесь с нами.