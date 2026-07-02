Торговые инструменты на MQL5 (Часть 31): Создание интерактивной палитры инструментов в MQL5

Введение

У вас уже есть отлично отображаемая "Палитра инструментов" на графике MT5 — чистая компоновка, сглаженные значки и две темы — но это всего лишь визуальная оболочка: щелчки ничего не делают. Недостающим элементом является слой взаимодействия, который превращает отрисовку в поведение: надежная проверка попадания по bitmap label-объектам, обработчик событий графика, который обрабатывает события CHARTEVENT_*, а также детерминированный конечный автомат, который сопоставляет ввод пользователя с выбором инструмента, манипуляцией панелью и размещением объектов.

Эта статья написана для разработчиков MetaQuotes Language 5(MQL5) и алгоритмических трейдеров, которым нужен проверяемый, готовый к промышленному использованию интерактивный слой поверх пользовательского интерфейса. Наша цель конкретна: реализовать единую точку входа "OnEvent"/"OnChartEvent" и вспомогательные классы, обеспечивающие следующие минимальные сценарии использования:

Выбор инструмента и размещение объекта графика

Прокрутка переполненных категорий

Перетаскивание панели и привязка её к краям

Изменение размера панели снизу

Смена темы в реальном времени

Для этого мы расширяем архитектуру из Части 30 до десяти взаимодействующих классов: реестр инструментов, слои холста (включая холсты выдвижной панели в высоком разрешении), компоновка и проверка попаданий, менеджер выдвижной панели, рендерер, маршрутизатор событий и механизм рисования, поддерживающий размещение в один, два и три клика. На протяжении всей статьи мы рассматриваем контракт взаимодействия (activeTool, clicksRequired, последовательность размещения) как единственный источник истины, поэтому поведение является тестируемым и расширяемым. Мы рассмотрим следующие темы:

В итоге у вас будет полностью интерактивная боковая панель MQL5 с выдвижной панелью выбора инструментов, прокручиваемыми списками, позиционированием с помощью перетаскивания и привязки, а также механизмом рисования с многокликовым вводом, который размещает объекты графика непосредственно из палитры.





От статической боковой панели к интерактивной системе рисования

В предыдущей части мы создали боковую панель, которая отображает значки категорий со сглаженными углами и поддержкой двух тем, но каждая кнопка остается неработающей. Нажатие на категорию ничего не делает, панель остается неподвижной, и нет пути от выбора инструмента к фактическому рисованию на графике. Разрыв между просто отрисованным интерфейсом и действительно пригодным к использованию интерфейсом как раз и закрывается слоем взаимодействия. Именно его мы и реализуем в этой статье.

Обновление предоставляет три основные возможности. Во-первых, выдвижные панели, которые появляются при наведении курсора на кнопку категории, отображая отдельные инструменты внутри этой группы со значками, метками, подсветкой при наведении и поддержкой прокрутки для более длинных списков. Во-вторых, полноценная система взаимодействия с мышью, позволяющая перетаскивать панель за область захвата, изменять ее размер от нижнего края, прокручивать переполненные категории с помощью колеса мыши или бегунка прокрутки, переключать тему по щелчку и закрывать панель. В-третьих, механизм рисования на графике, который преобразует выбор инструментов в реальные объекты графика, обрабатывая размещение одним щелчком, например, горизонтальные линии и стрелки, размещение двумя щелчками, например, линии тренда и прямоугольники, и размещение тремя щелчками, например, каналы и вилы.

На графике это означает, что вы можете навести курсор на категорию "линии", выбрать линию тренда из выдвижной панели, а затем щелкнуть две точки на графике, чтобы разместить ее. Если боковая панель закрывает часть графика, возьмитесь за точки захвата и перетащите ее к противоположному краю, где она прилипнет вплотную к краю. Когда категория активна, ее кнопка подсвечивается синим цветом с акцентной полосой, чтобы вы всегда знали, к какой группе принадлежит ваш текущий инструмент. Изменение размера панели снизу позволяет отображать меньше категорий на небольших экранах, не теряя при этом доступа к остальным категориям из-за прокрутки.

Мы расширим определения и перечисления значков, чтобы охватить все тридцать пять инструментов. Мы введем структуру определения инструментов и перестроим реестр для использования динамических массивов инструментов. Мы также расширим набор цветовых тем, добавим класс выдвижной панели, создадим обработчик событий графика и реализуем механизм рисования с несколькими щелчками мышью. Вкратце, вот иллюстрация результата, на который мы рассчитываем.









Реализация средствами MQL5

Расширение определений значков, перечислений, входных данных и структур

Для поддержки полноценной интерактивной системы рисования мы сначала расширяем базовые определения, добавляя отдельные значки инструментов, исчерпывающее перечисление типов инструментов, новые входные параметры и реструктурированные типы данных.

#property copyright "Copyright 2026, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict SIconDefinition ICON_TOOL_POINTER = { "Wingdings 3" , ( uchar ) '-' }; SIconDefinition ICON_TOOL_CROSSHAIR = { "Wingdings" , ( uchar ) 'W' }; SIconDefinition ICON_TOOL_TRENDLINE = { "Wingdings 3" , ( uchar ) '&' }; SIconDefinition ICON_TOOL_HLINE = { "Wingdings 3" , ( uchar ) '"' }; SIconDefinition ICON_TOOL_VLINE = { "Wingdings 3" , ( uchar ) '#' }; SIconDefinition ICON_TOOL_RAY = { "Wingdings 3" , ( uchar ) '&' }; SIconDefinition ICON_TOOL_EXTENDED_LINE = { "Wingdings 3" , ( uchar ) '1' }; SIconDefinition ICON_TOOL_INFO_LINE = { "Wingdings 3" , ( uchar ) '2' }; SIconDefinition ICON_TOOL_PARALLEL_CH = { "Wingdings 3" , ( uchar ) 'H' }; SIconDefinition ICON_TOOL_REGRESSION_CH = { "Wingdings 3" , ( uchar ) 'I' }; SIconDefinition ICON_TOOL_STDDEV_CH = { "Wingdings 3" , ( uchar ) 'J' }; SIconDefinition ICON_TOOL_PITCHFORK = { "Wingdings 3" , ( uchar ) 'H' }; SIconDefinition ICON_TOOL_SCHIFF = { "Wingdings 3" , ( uchar ) 'I' }; SIconDefinition ICON_TOOL_MOD_SCHIFF = { "Wingdings 3" , ( uchar ) 'K' }; SIconDefinition ICON_TOOL_GANN_LINE = { "Wingdings 3" , ( uchar ) '&' }; SIconDefinition ICON_TOOL_GANN_FAN = { "Wingdings 3" , ( uchar ) '0' }; SIconDefinition ICON_TOOL_GANN_GRID = { "Wingdings" , ( uchar ) 'i' }; SIconDefinition ICON_TOOL_FIBO_RET = { "Wingdings" , ( uchar ) '[' }; SIconDefinition ICON_TOOL_FIBO_EXP = { "Wingdings 3" , ( uchar ) '&' }; SIconDefinition ICON_TOOL_FIBO_CH = { "Wingdings 3" , ( uchar ) 'H' }; SIconDefinition ICON_TOOL_FIBO_TZ = { "Wingdings 3" , ( uchar ) '#' }; SIconDefinition ICON_TOOL_FIBO_FAN = { "Wingdings 3" , ( uchar ) 'J' }; SIconDefinition ICON_TOOL_FIBO_ARCS = { "Wingdings" , ( uchar ) 'l' }; SIconDefinition ICON_TOOL_RECTANGLE = { "Wingdings" , ( uchar ) 'o' }; SIconDefinition ICON_TOOL_TRIANGLE = { "Wingdings 3" , ( uchar ) 'p' }; SIconDefinition ICON_TOOL_ELLIPSE = { "Wingdings" , ( uchar ) 'l' }; SIconDefinition ICON_TOOL_TEXT = { "Webdings" , ( uchar ) '>' }; SIconDefinition ICON_TOOL_ARROW_UP = { "Wingdings" , ( uchar ) 225 }; SIconDefinition ICON_TOOL_ARROW_DOWN = { "Wingdings" , ( uchar ) 226 }; SIconDefinition ICON_TOOL_THUMB_UP = { "Wingdings" , ( uchar ) 'C' }; SIconDefinition ICON_TOOL_THUMB_DOWN = { "Wingdings" , ( uchar ) 'D' }; SIconDefinition ICON_TOOL_PRICE_LABEL = { "Wingdings" , ( uchar ) 234 }; SIconDefinition ICON_TOOL_STOP_SIGN = { "Wingdings" , ( uchar ) 251 }; SIconDefinition ICON_TOOL_CHECK_MARK = { "Wingdings" , ( uchar ) 252 }; enum TOOL_TYPE { TOOL_NONE = 0 , TOOL_POINTER, TOOL_CROSSHAIR, TOOL_TRENDLINE, TOOL_HLINE, TOOL_VLINE, TOOL_RAY, TOOL_EXTENDED_LINE, TOOL_INFO_LINE, TOOL_PARALLEL_CHANNEL, TOOL_REGRESSION_CHANNEL, TOOL_STDDEV_CHANNEL, TOOL_PITCHFORK, TOOL_SCHIFF_PITCHFORK, TOOL_MOD_SCHIFF, TOOL_GANN_LINE, TOOL_GANN_FAN, TOOL_GANN_GRID, TOOL_FIBO_RETRACEMENT, TOOL_FIBO_EXPANSION, TOOL_FIBO_CHANNEL, TOOL_FIBO_TIMEZONES, TOOL_FIBO_FAN, TOOL_FIBO_ARCS, TOOL_RECTANGLE, TOOL_TRIANGLE, TOOL_ELLIPSE, TOOL_TEXT, TOOL_ARROW_UP, TOOL_ARROW_DOWN, TOOL_THUMB_UP, TOOL_THUMB_DOWN, TOOL_PRICE_LABEL, TOOL_STOP_SIGN, TOOL_CHECK_MARK }; input int FlyoutIconSize = 22 ; input int FlyoutLabelSize = 15 ; input int FlyoutTitleSize = 14 ; input int MouseScrollSpeed = 8 ; struct ToolDefinition { TOOL_TYPE toolType; string toolLabel; string iconFontName; uchar iconCharCode; string tooltipText; }; struct CategoryDefinition { string categoryLabel; string iconFontName; uchar iconCharCode; ToolDefinition tools[]; }; struct ThemeColorSet { color sidebarBackground; color sidebarBorder; color buttonHoverBackground; color buttonActiveBackground; color buttonIconColor; color buttonIconActiveColor; color flyoutBackground; color flyoutBorder; color flyoutItemHoverBackground; color flyoutTextColor; color flyoutTextActiveColor; color flyoutTitleColor; color gripDotsColor; color closeButtonHoverColor; color themeButtonHoverColor; color separatorColor; color accentBarColor; color scrollArrowColor; color scrollArrowHoverColor; };

Начнем с объявления тридцати пяти отдельных определений значков инструментов, используя ту же структуру "SIconDefinition", что и в предыдущей части, каждое из которых сопоставляет конкретный инструмент рисования с его шрифтом и кодом символа. Эти определения охватывают курсоры, линии, каналы, вилы, инструменты Ганна, инструменты Фибоначчи, фигуры и аннотации, и они будут отображаться в выдвижной панели при разворачивании категории.

Далее мы вводим перечисление "TOOL_TYPE", которое присваивает уникальный идентификатор каждому инструменту рисования в системе. Начиная с "TOOL_NONE" для отсутствия активного инструмента и "TOOL_POINTER" для курсора по умолчанию, оно перечисляет все тридцать пять инструментов вплоть до "TOOL_CHECK_MARK". Это перечисление используется всем конвейером взаимодействия и рисования для отслеживания того, какой инструмент выбрал пользователь.

Мы также добавили новые входные параметры. Размер значка выдвижной панели, размер шрифта метки и размер шрифта заголовка позволяют пользователю управлять внешним видом текста во всплывающей панели, а скорость прокрутки мыши регулирует скорость прокрутки боковой панели и списков в выдвижной панели за один шаг прокрутки колеса мыши.

Далее мы представляем структуру "ToolDefinition", которая объединяет тип инструмента, отображаемую метку, шрифт значка, код символа и всплывающую подсказку в единый блок. Это делает каждый инструмент самодостаточным элементом данных. Структура "CategoryDefinition" также реструктурирована: предыдущий логический флаг для нескольких инструментов заменен динамическим массивом записей "ToolDefinition". Каждая категория теперь напрямую содержит полный список инструментов, поэтому проверка наличия нескольких инструментов в категории определяется по размеру массива.

Наконец, мы расширяем структуру "ThemeColorSet" с пяти полей до девятнадцати. Новые поля охватывают следующие параметры: фон кнопок при наведении курсора и активный фон, цвета активных значков, фон и границу выдвижной панели, цвета элементов выдвижной панели при наведении курсора и текста, цвет заголовка, цвета кнопок закрытия и темы при наведении курсора, цвет акцентной полосы и цвета бегунка прокрутки в обычном состоянии и при наведении. Это обеспечивает каждому интерактивному элементу в боковой панели и выдвижной панели полную визуальную обратную связь с учетом темы. Далее мы добавим функцию в класс примитивов, которая поможет в отрисовке указателя выдвижной панели.

Добавление растеризации треугольников к примитивам холста

Выдвижная панель использует треугольник-указатель для визуальной связи с категорией боковой панели, которая ее открыла, поэтому нам нужен метод для заливки треугольных фигур с высоким разрешением.

void CCanvasPrimitives::FillTriangleHR(CCanvas &canvas, int x0, int y0, int x1, int y1, int x2, int y2, uint argb) { double vx[ 3 ] = { ( double )x0, ( double )x1, ( double )x2 }; double vy[ 3 ] = { ( double )y0, ( double )y1, ( double )y2 }; double minY = vy[ 0 ], maxY = vy[ 0 ]; for ( int i = 1 ; i < 3 ; i++) { if (vy[i] < minY) minY = vy[i]; if (vy[i] > maxY) maxY = vy[i]; } for ( int scanY = ( int ) MathCeil (minY); scanY <= ( int ) MathFloor (maxY); scanY++) { double cy = ( double )scanY + 0.5 ; double xi[ 6 ]; int nc = 0 ; for ( int i = 0 ; i < 3 ; i++) { int ni = (i + 1 ) % 3 ; double eMin = (vy[i] < vy[ni]) ? vy[i] : vy[ni], eMax = (vy[i] > vy[ni]) ? vy[i] : vy[ni]; if (cy < eMin || cy > eMax || MathAbs (vy[ni] - vy[i]) < 1 e- 12 ) continue ; double t = (cy - vy[i]) / (vy[ni] - vy[i]); if (t < 0.0 || t > 1.0 ) continue ; xi[nc++] = vx[i] + t * (vx[ni] - vx[i]); } for ( int a = 0 ; a < nc - 1 ; a++) for ( int b = a + 1 ; b < nc; b++) if (xi[a] > xi[b]) { double tmp = xi[a]; xi[a] = xi[b]; xi[b] = tmp; } for ( int p = 0 ; p + 1 < nc; p += 2 ) for ( int fx = ( int ) MathCeil (xi[p]); fx <= ( int ) MathFloor (xi[p + 1 ]); fx++) canvas.PixelSet(fx, scanY, argb); } }

Мы реализуем метод "FillTriangleHR", который растеризует закрашенный треугольник, используя тот же подход к сканированию строк, который мы уже применяем для четырехугольников. Мы сохраняем три вершины в виде массивов чисел с плавающей запятой, определяем вертикальную границу, а затем проводим горизонтальные строки развертки через треугольник. Для каждой строки развертки мы вычисляем точку пересечения с тремя ребрами, сортируем эти точки пересечения слева направо и заполняем пиксельные промежутки между каждой парой. Это позволяет получить четко заполненный треугольник с высоким разрешением, который после уменьшения разрешения придает указателю выпадающей панели плавный, сглаженный вид на графике. Далее мы расширяем методы темы, чтобы позаботиться о вновь добавленных элементах.

Расширение цветовых схем и добавление переключения тем в реальном времени

Поскольку боковая панель теперь поддерживает состояния при наведении курсора, активные выделения, выдвижные панели и индикаторы прокрутки, система тем должна охватывать все эти интерактивные элементы.

void CThemeManager::ApplyTheme() { if (m_isDarkTheme) { m_themeColors.sidebarBackground = C'30,34,45' ; m_themeColors.sidebarBorder = C'200,210,225' ; m_themeColors.buttonHoverBackground = C'30,100,200' ; m_themeColors.buttonActiveBackground = C'41,98,255' ; m_themeColors.buttonIconColor = C'220,225,235' ; m_themeColors.buttonIconActiveColor = clrWhite ; m_themeColors.flyoutBackground = C'36,41,54' ; m_themeColors.flyoutBorder = C'200,210,225' ; m_themeColors.flyoutItemHoverBackground = C'30,100,200' ; m_themeColors.flyoutTextColor = C'200,210,225' ; m_themeColors.flyoutTextActiveColor = clrWhite ; m_themeColors.flyoutTitleColor = C'90,105,130' ; m_themeColors.gripDotsColor = C'90,100,120' ; m_themeColors.closeButtonHoverColor = C'235,55,55' ; m_themeColors.themeButtonHoverColor = C'255,200,50' ; m_themeColors.separatorColor = C'44,50,64' ; m_themeColors.accentBarColor = C'41,98,255' ; m_themeColors.scrollArrowColor = C'120,130,150' ; m_themeColors.scrollArrowHoverColor = clrWhite ; } else { m_themeColors.sidebarBackground = clrWhite ; m_themeColors.sidebarBorder = C'30,35,45' ; m_themeColors.buttonHoverBackground = C'30,100,200' ; m_themeColors.buttonActiveBackground = C'41,98,255' ; m_themeColors.buttonIconColor = C'40,45,58' ; m_themeColors.buttonIconActiveColor = clrWhite ; m_themeColors.flyoutBackground = clrWhite ; m_themeColors.flyoutBorder = C'30,35,45' ; m_themeColors.flyoutItemHoverBackground = C'30,100,200' ; m_themeColors.flyoutTextColor = C'40,45,58' ; m_themeColors.flyoutTextActiveColor = clrWhite ; m_themeColors.flyoutTitleColor = C'130,140,160' ; m_themeColors.gripDotsColor = C'160,170,185' ; m_themeColors.closeButtonHoverColor = C'210,35,35' ; m_themeColors.themeButtonHoverColor = C'150,100,0' ; m_themeColors.separatorColor = C'210,215,225' ; m_themeColors.accentBarColor = C'41,98,255' ; m_themeColors.scrollArrowColor = C'120,130,145' ; m_themeColors.scrollArrowHoverColor = C'40,45,58' ; } } void CThemeManager::ToggleTheme() { m_isDarkTheme = !m_isDarkTheme; ApplyTheme(); }

Мы расширяем метод "ApplyTheme" с пяти цветовых назначений, которые были в предыдущей части, до девятнадцати. Помимо исходных цветов фона боковой панели, границы, значков, точек захвата и разделителей, теперь мы назначаем цвета для фона кнопок при наведении курсора и активных элементов, состояния активных значков, фона и границы выдвижной панели, цвета текста и элементов выдвижной панели при наведении курсора, цвета заголовка выдвижной панели, красного цвета для кнопки закрытия при наведении курсора, желтого цвета для кнопки темы при наведении курсора (для темного режима) и янтарного (для светлого режима), цвета акцентной полосы для индикатора активного инструмента, а также цвета бегунка прокрутки в обычном состоянии и при наведении. Полное покрытие распространяется как на темную, так и на светлую темы, поэтому каждый интерактивный элемент будет визуально реагировать независимо от того, какая тема активна.

Мы также вводим метод "ToggleTheme", который переключает флаг темной темы и немедленно вызывает метод "ApplyTheme" для обновления всех значений цвета. Это позволяет переключать темы в реальном времени, когда пользователь нажимает кнопку темы на боковой панели, без необходимости перезапуска. После этого мы перепишем весь класс реестра, чтобы он также обрабатывал инструменты, что пригодится в будущем, когда мы расширим палитру инструментов, чтобы она содержала больше инструментов.

Перестройка реестра категорий в полный реестр инструментов

В предыдущей части реестра категорий хранились только метки и значки для каждой категории. Теперь мы перестраиваем его в полноценный реестр инструментов, который включает в себя все определения инструментов и предоставляет методы поиска для систем взаимодействия и рисования.

class CToolRegistry : public CThemeManager { protected : CategoryDefinition m_categories[CAT_COUNT]; protected : void InitAllCategoriesAndTools(); void AddTool(ToolDefinition &arr[], TOOL_TYPE type, string label, string font, uchar code, string tooltip); ENUM_CATEGORY GetCategoryForActiveTool(TOOL_TYPE activeTool); int GetRequiredClickCount(TOOL_TYPE toolType); string GetToolLabel(TOOL_TYPE toolType); }; void CToolRegistry::AddTool(ToolDefinition &arr[], TOOL_TYPE type, string label, string font, uchar code, string tooltip) { int sz = ArraySize (arr); ArrayResize (arr, sz + 1 ); arr[sz].toolType = type; arr[sz].toolLabel = label; arr[sz].iconFontName = font; arr[sz].iconCharCode = code; arr[sz].tooltipText = tooltip; } void CToolRegistry::InitAllCategoriesAndTools() { m_categories[CAT_CURSORS].categoryLabel = "Cursors" ; m_categories[CAT_CURSORS].iconFontName = ICON_CATEGORY_CURSORS.fontName; m_categories[CAT_CURSORS].iconCharCode = ICON_CATEGORY_CURSORS.charCode; ArrayResize (m_categories[CAT_CURSORS].tools, 0 ); AddTool(m_categories[CAT_CURSORS].tools, TOOL_POINTER, "Pointer" , ICON_TOOL_POINTER.fontName, ICON_TOOL_POINTER.charCode, "Default Pointer" ); AddTool(m_categories[CAT_CURSORS].tools, TOOL_CROSSHAIR, "Crosshair" , ICON_TOOL_CROSSHAIR.fontName, ICON_TOOL_CROSSHAIR.charCode, "Crosshair / Measure" ); m_categories[CAT_LINES].categoryLabel = "Lines" ; m_categories[CAT_LINES].iconFontName = ICON_CATEGORY_LINES.fontName; m_categories[CAT_LINES].iconCharCode = ICON_CATEGORY_LINES.charCode; ArrayResize (m_categories[CAT_LINES].tools, 0 ); AddTool(m_categories[CAT_LINES].tools, TOOL_TRENDLINE, "Trend Line" , ICON_TOOL_TRENDLINE.fontName, ICON_TOOL_TRENDLINE.charCode, "Trend Line" ); AddTool(m_categories[CAT_LINES].tools, TOOL_HLINE, "Horizontal" , ICON_TOOL_HLINE.fontName, ICON_TOOL_HLINE.charCode, "Horizontal Line" ); AddTool(m_categories[CAT_LINES].tools, TOOL_VLINE, "Vertical" , ICON_TOOL_VLINE.fontName, ICON_TOOL_VLINE.charCode, "Vertical Line" ); AddTool(m_categories[CAT_LINES].tools, TOOL_RAY, "Ray" , ICON_TOOL_RAY.fontName, ICON_TOOL_RAY.charCode, "Ray Line" ); AddTool(m_categories[CAT_LINES].tools, TOOL_EXTENDED_LINE, "Extended" , ICON_TOOL_EXTENDED_LINE.fontName, ICON_TOOL_EXTENDED_LINE.charCode, "Extended Line" ); AddTool(m_categories[CAT_LINES].tools, TOOL_INFO_LINE, "Info Line" , ICON_TOOL_INFO_LINE.fontName, ICON_TOOL_INFO_LINE.charCode, "Info / Measure Line" ); m_categories[CAT_CHANNELS].categoryLabel = "Channels" ; m_categories[CAT_CHANNELS].iconFontName = ICON_CATEGORY_CHANNELS.fontName; m_categories[CAT_CHANNELS].iconCharCode = ICON_CATEGORY_CHANNELS.charCode; ArrayResize (m_categories[CAT_CHANNELS].tools, 0 ); AddTool(m_categories[CAT_CHANNELS].tools, TOOL_PARALLEL_CHANNEL, "Parallel Channel" , ICON_TOOL_PARALLEL_CH.fontName, ICON_TOOL_PARALLEL_CH.charCode, "Parallel Channel" ); AddTool(m_categories[CAT_CHANNELS].tools, TOOL_REGRESSION_CHANNEL, "Regression" , ICON_TOOL_REGRESSION_CH.fontName, ICON_TOOL_REGRESSION_CH.charCode, "Regression Channel" ); AddTool(m_categories[CAT_CHANNELS].tools, TOOL_STDDEV_CHANNEL, "Std Deviation" , ICON_TOOL_STDDEV_CH.fontName, ICON_TOOL_STDDEV_CH.charCode, "Standard Deviation Channel" ); m_categories[CAT_PITCHFORK].categoryLabel = "Pitchfork" ; m_categories[CAT_PITCHFORK].iconFontName = ICON_CATEGORY_PITCHFORK.fontName; m_categories[CAT_PITCHFORK].iconCharCode = ICON_CATEGORY_PITCHFORK.charCode; ArrayResize (m_categories[CAT_PITCHFORK].tools, 0 ); AddTool(m_categories[CAT_PITCHFORK].tools, TOOL_PITCHFORK, "Andrew's Fork" , ICON_TOOL_PITCHFORK.fontName, ICON_TOOL_PITCHFORK.charCode, "Andrew's Pitchfork" ); AddTool(m_categories[CAT_PITCHFORK].tools, TOOL_SCHIFF_PITCHFORK, "Schiff Fork" , ICON_TOOL_SCHIFF.fontName, ICON_TOOL_SCHIFF.charCode, "Schiff Pitchfork" ); AddTool(m_categories[CAT_PITCHFORK].tools, TOOL_MOD_SCHIFF, "Mod. Schiff" , ICON_TOOL_MOD_SCHIFF.fontName, ICON_TOOL_MOD_SCHIFF.charCode, "Modified Schiff Pitchfork" ); m_categories[CAT_GANN].categoryLabel = "Gann" ; m_categories[CAT_GANN].iconFontName = ICON_CATEGORY_GANN.fontName; m_categories[CAT_GANN].iconCharCode = ICON_CATEGORY_GANN.charCode; ArrayResize (m_categories[CAT_GANN].tools, 0 ); AddTool(m_categories[CAT_GANN].tools, TOOL_GANN_LINE, "Gann Line" , ICON_TOOL_GANN_LINE.fontName, ICON_TOOL_GANN_LINE.charCode, "Gann Line" ); AddTool(m_categories[CAT_GANN].tools, TOOL_GANN_FAN, "Gann Fan" , ICON_TOOL_GANN_FAN.fontName, ICON_TOOL_GANN_FAN.charCode, "Gann Fan" ); AddTool(m_categories[CAT_GANN].tools, TOOL_GANN_GRID, "Gann Grid" , ICON_TOOL_GANN_GRID.fontName, ICON_TOOL_GANN_GRID.charCode, "Gann Grid" ); m_categories[CAT_FIBONACCI].categoryLabel = "Fibonacci" ; m_categories[CAT_FIBONACCI].iconFontName = ICON_CATEGORY_FIBONACCI.fontName; m_categories[CAT_FIBONACCI].iconCharCode = ICON_CATEGORY_FIBONACCI.charCode; ArrayResize (m_categories[CAT_FIBONACCI].tools, 0 ); AddTool(m_categories[CAT_FIBONACCI].tools, TOOL_FIBO_RETRACEMENT, "Retracement" , ICON_TOOL_FIBO_RET.fontName, ICON_TOOL_FIBO_RET.charCode, "Fibonacci Retracement" ); AddTool(m_categories[CAT_FIBONACCI].tools, TOOL_FIBO_EXPANSION, "Expansion" , ICON_TOOL_FIBO_EXP.fontName, ICON_TOOL_FIBO_EXP.charCode, "Fibonacci Expansion" ); AddTool(m_categories[CAT_FIBONACCI].tools, TOOL_FIBO_CHANNEL, "Fib Channel" , ICON_TOOL_FIBO_CH.fontName, ICON_TOOL_FIBO_CH.charCode, "Fibonacci Channel" ); AddTool(m_categories[CAT_FIBONACCI].tools, TOOL_FIBO_TIMEZONES, "Time Zones" , ICON_TOOL_FIBO_TZ.fontName, ICON_TOOL_FIBO_TZ.charCode, "Fibonacci Time Zones" ); AddTool(m_categories[CAT_FIBONACCI].tools, TOOL_FIBO_FAN, "Fib Fan" , ICON_TOOL_FIBO_FAN.fontName, ICON_TOOL_FIBO_FAN.charCode, "Fibonacci Fan" ); AddTool(m_categories[CAT_FIBONACCI].tools, TOOL_FIBO_ARCS, "Fib Arcs" , ICON_TOOL_FIBO_ARCS.fontName, ICON_TOOL_FIBO_ARCS.charCode, "Fibonacci Arcs" ); m_categories[CAT_SHAPES].categoryLabel = "Shapes" ; m_categories[CAT_SHAPES].iconFontName = ICON_CATEGORY_SHAPES.fontName; m_categories[CAT_SHAPES].iconCharCode = ICON_CATEGORY_SHAPES.charCode; ArrayResize (m_categories[CAT_SHAPES].tools, 0 ); AddTool(m_categories[CAT_SHAPES].tools, TOOL_RECTANGLE, "Rectangle" , ICON_TOOL_RECTANGLE.fontName, ICON_TOOL_RECTANGLE.charCode, "Rectangle" ); AddTool(m_categories[CAT_SHAPES].tools, TOOL_TRIANGLE, "Triangle" , ICON_TOOL_TRIANGLE.fontName, ICON_TOOL_TRIANGLE.charCode, "Triangle" ); AddTool(m_categories[CAT_SHAPES].tools, TOOL_ELLIPSE, "Ellipse" , ICON_TOOL_ELLIPSE.fontName, ICON_TOOL_ELLIPSE.charCode, "Ellipse" ); m_categories[CAT_ANNOTATIONS].categoryLabel = "Annotate" ; m_categories[CAT_ANNOTATIONS].iconFontName = ICON_CATEGORY_ANNOTATIONS.fontName; m_categories[CAT_ANNOTATIONS].iconCharCode = ICON_CATEGORY_ANNOTATIONS.charCode; ArrayResize (m_categories[CAT_ANNOTATIONS].tools, 0 ); AddTool(m_categories[CAT_ANNOTATIONS].tools, TOOL_TEXT, "Text" , ICON_TOOL_TEXT.fontName, ICON_TOOL_TEXT.charCode, "Text Label" ); AddTool(m_categories[CAT_ANNOTATIONS].tools, TOOL_ARROW_UP, "Arrow Up" , ICON_TOOL_ARROW_UP.fontName, ICON_TOOL_ARROW_UP.charCode, "Arrow Up" ); AddTool(m_categories[CAT_ANNOTATIONS].tools, TOOL_ARROW_DOWN, "Arrow Down" , ICON_TOOL_ARROW_DOWN.fontName, ICON_TOOL_ARROW_DOWN.charCode, "Arrow Down" ); AddTool(m_categories[CAT_ANNOTATIONS].tools, TOOL_THUMB_UP, "Thumb Up" , ICON_TOOL_THUMB_UP.fontName, ICON_TOOL_THUMB_UP.charCode, "Thumbs Up" ); AddTool(m_categories[CAT_ANNOTATIONS].tools, TOOL_THUMB_DOWN, "Thumb Down" , ICON_TOOL_THUMB_DOWN.fontName, ICON_TOOL_THUMB_DOWN.charCode, "Thumbs Down" ); AddTool(m_categories[CAT_ANNOTATIONS].tools, TOOL_PRICE_LABEL, "Price Label" , ICON_TOOL_PRICE_LABEL.fontName, ICON_TOOL_PRICE_LABEL.charCode, "Left Price Label" ); AddTool(m_categories[CAT_ANNOTATIONS].tools, TOOL_STOP_SIGN, "Stop Sign" , ICON_TOOL_STOP_SIGN.fontName, ICON_TOOL_STOP_SIGN.charCode, "Stop Sign" ); AddTool(m_categories[CAT_ANNOTATIONS].tools, TOOL_CHECK_MARK, "Check Mark" , ICON_TOOL_CHECK_MARK.fontName, ICON_TOOL_CHECK_MARK.charCode, "Check Mark" ); } ENUM_CATEGORY CToolRegistry::GetCategoryForActiveTool(TOOL_TYPE activeTool) { if (activeTool == TOOL_NONE || activeTool == TOOL_POINTER) return CAT_NONE; for ( int c = 0 ; c < CAT_COUNT; c++) for ( int t = 0 ; t < ArraySize (m_categories[c].tools); t++) if (m_categories[c].tools[t].toolType == activeTool) return (ENUM_CATEGORY)c; return CAT_NONE; } int CToolRegistry::GetRequiredClickCount(TOOL_TYPE toolType) { switch (toolType) { case TOOL_POINTER: case TOOL_CROSSHAIR: return 0 ; case TOOL_HLINE: case TOOL_VLINE: case TOOL_TEXT: case TOOL_ARROW_UP: case TOOL_ARROW_DOWN: case TOOL_THUMB_UP: case TOOL_THUMB_DOWN: case TOOL_PRICE_LABEL: case TOOL_STOP_SIGN: case TOOL_CHECK_MARK: case TOOL_FIBO_TIMEZONES: return 1 ; case TOOL_TRENDLINE: case TOOL_RAY: case TOOL_EXTENDED_LINE: case TOOL_INFO_LINE: case TOOL_RECTANGLE: case TOOL_TRIANGLE: case TOOL_ELLIPSE: case TOOL_FIBO_RETRACEMENT: case TOOL_FIBO_EXPANSION: case TOOL_FIBO_FAN: case TOOL_FIBO_ARCS: case TOOL_GANN_LINE: case TOOL_GANN_FAN: case TOOL_GANN_GRID: case TOOL_REGRESSION_CHANNEL: case TOOL_STDDEV_CHANNEL: return 2 ; case TOOL_PARALLEL_CHANNEL: case TOOL_FIBO_CHANNEL: case TOOL_PITCHFORK: case TOOL_SCHIFF_PITCHFORK: case TOOL_MOD_SCHIFF: return 3 ; default : return 1 ; } } string CToolRegistry::GetToolLabel(TOOL_TYPE toolType) { for ( int c = 0 ; c < CAT_COUNT; c++) for ( int t = 0 ; t < ArraySize (m_categories[c].tools); t++) if (m_categories[c].tools[t].toolType == toolType) return m_categories[c].tools[t].toolLabel; return "None" ; }

В этой части мы объявляем класс "CToolRegistry", который заменяет предыдущий "CCategoryRegistry" и наследует от "CThemeManager". Он содержит тот же массив категорий, но теперь объявляет пять защищенных методов: "InitAllCategoriesAndTools" для заполнения всех категорий и их инструментов, "AddTool" в качестве вспомогательного метода для добавления записей инструментов, "GetCategoryForActiveTool" для обратного поиска категории, которой принадлежит данный инструмент, "GetRequiredClickCount" для определения количества кликов по графику, необходимых инструменту, и "GetToolLabel" для получения отображаемого имени инструмента.

Метод "AddTool" расширяет заданный массив инструментов на один слот с помощью функции ArrayResize и заполняет новую запись типом инструмента, меткой, шрифтом значка, кодом символа и всплывающей подсказкой. Это обеспечивает чистоту и согласованность заполнения категорий.

Мы реализуем метод "InitAllCategoriesAndTools", присваивая каждой категории ее метку и значок из глобальных определений значков, обнуляя массив инструментов, а затем многократно вызывая метод "AddTool" для регистрации каждого инструмента. Курсоры получают указатель и перекрестие. Линии получают шесть инструментов от линии тренда до информационной линии. Категории каналов, вил и инструментов Ганна получают по три инструмента. Фибоначчи получает самый большой набор из шести инструментов, охватывающих коррекцию, расширение, канал, временные зоны, веер и дуги. Фигуры содержат прямоугольники, треугольники и эллипсы. Аннотации содержат восемь инструментов от текстовых меток до галочек.

Метод "GetCategoryForActiveTool" возвращает информацию о том, какой категории принадлежит данный активный инструмент, путем поиска по всем категориям и их массивам инструментов, возвращая "CAT_NONE" для неактивных состояний или состояний указателя. Метод "GetRequiredClickCount" использует оператор switch для классификации каждого инструмента по количеству кликов: ноль кликов для курсоров, один клик для горизонтальных линий, вертикальных линий, аннотаций и аналогичных инструментов с одной точкой, два клика для линий тренда, прямоугольников, коррекций Фибоначчи и других инструментов с двумя якорями, а три клика для параллельных каналов, каналов Фибоначчи и вариантов вил. Метод "GetToolLabel" ищет во всех категориях соответствующий тип инструмента и возвращает его отображаемую метку. Теперь мы расширим класс canvases, чтобы расширить слои с выпадающими поверхностями.

Расширение слоя холста с помощью поверхностей выдвижных панелей

Выдвижной панели нужны собственные независимые поверхности для рисования, поэтому мы расширяем класс слоя холста, чтобы управлять четырьмя холстами вместо двух предыдущих.

class CCanvasLayer : public CToolRegistry { protected : int m_supersampleFactor; long m_chartId; CCanvas m_canvasSidebar; CCanvas m_canvasSidebarHighRes; CCanvas m_canvasFlyout; CCanvas m_canvasFlyoutHighRes; string m_nameSidebar; string m_nameFlyout; protected : bool CreateAllCanvases( int w, int h); void DestroyAllCanvases(); void ResizeSidebarCanvases( int w, int h); }; bool CCanvasLayer::CreateAllCanvases( int w, int h) { if (!m_canvasSidebar.CreateBitmapLabel( 0 , 0 , m_nameSidebar, 0 , 0 , w, h, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Failed to create sidebar canvas" ); return false ; } if (!m_canvasSidebarHighRes.Create( "ToolsPalette_SidebarHR" , w * m_supersampleFactor, h * m_supersampleFactor, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Failed to create sidebar HR canvas" ); return false ; } if (!m_canvasFlyout.CreateBitmapLabel( 0 , 0 , m_nameFlyout, 0 , 0 , 200 , 200 , COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Failed to create flyout canvas" ); return false ; } if (!m_canvasFlyoutHighRes.Create( "ToolsPalette_FlyoutHR" , 200 * m_supersampleFactor, 200 * m_supersampleFactor, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Failed to create flyout HR canvas" ); return false ; } return true ; } void CCanvasLayer::DestroyAllCanvases() { m_canvasSidebar.Destroy(); ObjectDelete ( 0 , m_nameSidebar); m_canvasSidebarHighRes.Destroy(); m_canvasFlyout.Destroy(); ObjectDelete ( 0 , m_nameFlyout); m_canvasFlyoutHighRes.Destroy(); }

Мы объявляем класс "CCanvasLayer", который теперь наследует от "CToolRegistry" и добавляет два новых холста к существующей паре боковой панели: холст для выдвижной панели с разрешением экрана и его аналог с высоким разрешением для рендеринга с суперсэмплированием, а также строку, содержащую имя bitmap label-объекта всплывающего окна.

Метод "CreateAllCanvases" теперь создает четыре холста последовательно. После создания дисплея боковой панели и холстов высокого разрешения, как и прежде, мы создаем холст для выдвижной панели в виде bitmap label-объекта с помощью функции CreateBitmapLabel с начальным размером двести на двести пикселей, а затем его рабочий холст высокого разрешения, масштабированный с помощью коэффициента суперсэмплирования. Если какой-либо из четырех способов создания не удается, мы выводим ошибку и возвращаем false.

Метод "DestroyAllCanvases" повторяет это действие, уничтожая холст боковой панели и удаляя его объект графика с помощью ObjectDelete, уничтожая холст боковой панели высокого разрешения, а затем делая то же самое для обоих холстов выдвижной панели. Метод "ResizeSidebarCanvases" остается неизменным по сравнению с предыдущей частью, поскольку изменение размера выдвижной панели обрабатывается динамически во время рендеринга, а не с помощью специального вызова изменения размера. Далее мы расширим макет боковой панели для полной интерактивности; она должна прокручиваться, изменять размер от нижнего края, перетаскиваться и включать бегунок прокрутки.

Расширение компоновки боковой панели с прокруткой, перетаскиванием, изменением размера и проверкой попадания

Класс макета боковой панели значительно расширен, чтобы поддерживать все интерактивные действия, необходимые для этой панели, от прокрутки и перетаскивания до изменения размера и точного определения попадания мыши.

class CSidebarLayout : public CCanvasLayer { protected : int m_panelX; int m_panelY; int m_sidebarWidth; int m_sidebarHeight; int m_categoryButtonSize; int m_categoryButtonPadding; int m_panelCornerRadius; int m_headerGripHeight; ENUM_SNAP_STATE m_snapState; int m_sidebarMaxVisibleCats; int m_sidebarScrollPixels; int m_sidebarScrollThumbHeight; int m_sidebarScrollThinWidth; bool m_isSidebarThumbDragging; int m_sidebarThumbDragStartY; int m_sidebarThumbDragStartPixels; bool m_isHoveredSidebarScrollArea; bool m_isHoveredSidebarThumb; bool m_isPanelDragging; int m_dragOffsetX; int m_dragOffsetY; bool m_isResizingBottomEdge; int m_bottomResizeDragStartY; int m_bottomResizeStartHeight; int m_snappedSidebarHeight; bool m_isBottomResizeHovered; protected : void CalcSidebarHeight(); int CalcCategoryButtonY( int idx); int CalcClipTop(); int CalcClipBottom(); int CalcSidebarTotalScrollPixels(); int CalcSidebarViewportPixels(); int CalcSidebarMaxScrollPixels(); bool IsCategoryButtonVisible( int idx); void TrySnapToEdge(); bool HitTestOverSidebar( int mouseX, int mouseY, int &lx, int &ly); ENUM_CATEGORY HitTestCategoryButton( int lx, int ly); bool HitTestOverGripArea( int lx, int ly); bool HitTestOverCloseButton( int lx, int ly); bool HitTestOverThemeButton( int lx, int ly); bool HitTestOverBottomResizeGrip( int lx, int ly); }; void CSidebarLayout::CalcSidebarHeight() { int chartH = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); int topPad = 8 , botPad = 10 ; m_categoryButtonPadding = 6 ; if (m_snapState != SNAP_FLOAT) { m_panelY = 30 ; ObjectSetInteger ( 0 , m_nameSidebar, OBJPROP_YDISTANCE , m_panelY); int availH = chartH - m_panelY - 8 ; int naturalH = m_headerGripHeight + topPad + CAT_COUNT * (m_categoryButtonSize + m_categoryButtonPadding) - m_categoryButtonPadding + botPad; int minH = m_headerGripHeight + topPad + 3 * (m_categoryButtonSize + m_categoryButtonPadding) - m_categoryButtonPadding + botPad; if (m_snappedSidebarHeight > 0 ) m_sidebarHeight = MathMax (minH, MathMin ( MathMin (naturalH, availH), m_snappedSidebarHeight)); else m_sidebarHeight = MathMax (minH, MathMin (naturalH, availH)); } else { int naturalH = m_headerGripHeight + topPad + CAT_COUNT * (m_categoryButtonSize + m_categoryButtonPadding) - m_categoryButtonPadding + botPad; int maxH = chartH - m_panelY - 20 ; int minH = m_headerGripHeight + topPad + 3 * (m_categoryButtonSize + m_categoryButtonPadding) - m_categoryButtonPadding + botPad; if (m_sidebarHeight < minH || m_sidebarHeight > MathMin (naturalH, maxH)) m_sidebarHeight = MathMin (naturalH, maxH); } int btnAreaH = m_sidebarHeight - m_headerGripHeight - topPad - botPad; int fullBtnH = CAT_COUNT * (m_categoryButtonSize + m_categoryButtonPadding) - m_categoryButtonPadding; if (fullBtnH <= btnAreaH) { m_sidebarMaxVisibleCats = CAT_COUNT; m_sidebarScrollPixels = 0 ; } else { m_sidebarMaxVisibleCats = MathMax ( 3 , MathMin (CAT_COUNT, btnAreaH / (m_categoryButtonSize + m_categoryButtonPadding))); m_sidebarScrollPixels = MathMax ( 0 , MathMin (m_sidebarScrollPixels, CalcSidebarMaxScrollPixels())); } } int CSidebarLayout::CalcCategoryButtonY( int idx) { return m_headerGripHeight + 8 + idx * (m_categoryButtonSize + m_categoryButtonPadding) - m_sidebarScrollPixels; } int CSidebarLayout::CalcClipTop() { return m_headerGripHeight + 8 ; } int CSidebarLayout::CalcClipBottom() { return m_sidebarHeight - 10 ; } int CSidebarLayout::CalcSidebarTotalScrollPixels() { return CAT_COUNT * (m_categoryButtonSize + m_categoryButtonPadding) - m_categoryButtonPadding; } int CSidebarLayout::CalcSidebarViewportPixels() { return CalcClipBottom() - CalcClipTop(); } int CSidebarLayout::CalcSidebarMaxScrollPixels() { return MathMax ( 0 , CalcSidebarTotalScrollPixels() - CalcSidebarViewportPixels()); } bool CSidebarLayout::IsCategoryButtonVisible( int idx) { if (m_sidebarMaxVisibleCats >= CAT_COUNT) return true ; int y = CalcCategoryButtonY(idx); return (y + m_categoryButtonSize > CalcClipTop() && y < CalcClipBottom()); } void CSidebarLayout::TrySnapToEdge() { int chartW = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); ENUM_SNAP_STATE prev = m_snapState; if (m_panelX <= SnapThreshold) { m_snapState = SNAP_LEFT; m_panelX = 0 ; if (prev == SNAP_FLOAT) m_snappedSidebarHeight = 0 ; } else if (m_panelX + m_sidebarWidth >= chartW - SnapThreshold) { m_snapState = SNAP_RIGHT; m_panelX = chartW - m_sidebarWidth; if (prev == SNAP_FLOAT) m_snappedSidebarHeight = 0 ; } else { m_snapState = SNAP_FLOAT; if (prev != SNAP_FLOAT) { m_snappedSidebarHeight = 0 ; m_categoryButtonPadding = 6 ; } } ObjectSetInteger ( 0 , m_nameSidebar, OBJPROP_XDISTANCE , m_panelX); } bool CSidebarLayout::HitTestOverSidebar( int mouseX, int mouseY, int &lx, int &ly) { lx = mouseX - m_panelX; ly = mouseY - m_panelY; return (lx >= 0 && lx < m_sidebarWidth && ly >= 0 && ly < m_sidebarHeight); } ENUM_CATEGORY CSidebarLayout::HitTestCategoryButton( int lx, int ly) { if (ly < CalcClipTop() || ly >= CalcClipBottom()) return CAT_NONE; int btnX = (m_sidebarWidth - m_categoryButtonSize) / 2 ; for ( int c = 0 ; c < CAT_COUNT; c++) { if (!IsCategoryButtonVisible(c)) continue ; int btnY = CalcCategoryButtonY(c); if (lx >= btnX && lx <= btnX + m_categoryButtonSize && ly >= btnY && ly <= btnY + m_categoryButtonSize && ly < m_sidebarHeight - 8 ) return (ENUM_CATEGORY)c; } return CAT_NONE; } bool CSidebarLayout::HitTestOverGripArea( int lx, int ly) { return (lx >= 0 && lx < m_sidebarWidth && ly >= m_categoryButtonSize && ly < m_categoryButtonSize + 20 ); } bool CSidebarLayout::HitTestOverCloseButton( int lx, int ly) { return (lx >= 0 && lx < m_sidebarWidth && ly >= 0 && ly < m_categoryButtonSize); } bool CSidebarLayout::HitTestOverThemeButton( int lx, int ly) { return (lx >= 0 && lx < m_sidebarWidth && ly >= m_categoryButtonSize + 20 && ly < m_headerGripHeight); } bool CSidebarLayout::HitTestOverBottomResizeGrip( int lx, int ly) { return (lx >= 0 && lx < m_sidebarWidth && ly >= m_sidebarHeight - 8 && ly < m_sidebarHeight); }

В этой части мы расширяем класс "CSidebarLayout" за счет существенного набора новых защищенных членов. Помимо исходных параметров позиции, размеров, изменения размера кнопок, радиуса скругления углов, высоты заголовка, состояния привязки и количества видимых категорий из предыдущей части, мы добавляем переменные отслеживания прокрутки, включая текущее смещение прокрутки в пикселях, высоту и ширину ползунка прокрутки, состояние перетаскивания ползунка с начальной позицией и начальным смещением, а также флаги наведения курсора как для области прокрутки, так и для самого ползунка. Мы также добавляем состояние перетаскивания панели с отслеживанием смещения мыши, состояние изменения размера нижнего края с начальной позицией перетаскивания и исходной высотой, переопределение привязки высоты для панелей, измененных пользователем, и флаг изменения размера при наведении курсора на нижний край.

Список методов также расширяется. В дополнение к существующим методам расчета высоты, позиционирования кнопок и определения границ фрагмента, мы добавляем функции "CalcSidebarTotalScrollPixels", которая возвращает суммарную высоту всех кнопок категорий, расположенных друг над другом, "CalcSidebarViewportPixels", которая возвращает высоту видимой области фрагмента, "CalcSidebarMaxScrollPixels", которая вычисляет максимальное смещение прокрутки, а также "IsCategoryButtonVisible", которая проверяет, попадает ли кнопка в видимую область после прокрутки. Мы также добавляем "TrySnapToEdge" для привязки панели к краям графика после перетаскивания, а также шесть методов проверки попадания: "HitTestOverSidebar" для проверки нахождения курсора мыши над панелью, "HitTestCategoryButton" для определения того, какая кнопка категории находится под курсором, и отдельные проверки для области захвата, кнопки закрытия, кнопки темы и нижней области изменения размера.

Метод "CalcSidebarHeight" теперь переключается между состояниями с привязкой и плавающим состоянием, применяя заданную пользователем высоту при привязке и ограничивая плавающие панели допустимыми границами. Когда все кнопки помещаются, он сбрасывает смещение прокрутки. Когда они выходят за пределы допустимого диапазона, он вычисляет, сколько кнопок помещается, и ограничивает прокрутку в пределах диапазона. Метод "CalcCategoryButtonY" теперь вычитает смещение прокрутки, поэтому кнопки сдвигаются вверх по мере прокрутки пользователем. Метод "TrySnapToEdge" проверяет, находится ли панель в пределах порога привязки к любому из краев графика, закрепляет ее в нужном положении, если это так, и сбрасывает значение высоты привязки при переходе из плавающего состояния. Каждый из шести методов проверки попадания мыши проверяет, попадают ли локальные координаты в соответствующую область боковой панели, что позволяет обработчику событий точно определить, с чем взаимодействует пользователь. Далее мы управляем выдвижной панелью выбора инструментов.

Внедрение класса выдвижной панели

Этот совершенно новый класс управляет всплывающей панелью выбора инструментов, которая появляется при наведении курсора на кнопку категории, обрабатывая ее позиционирование, отрисовку, прокрутку и определение нажатия.

class CFlyoutPanel : public CSidebarLayout { protected : int m_flyoutWidth; int m_flyoutItemHeight; int m_flyoutPadding; int m_flyoutPointerWidth; int m_flyoutPointerHeight; int m_flyoutPointerLocalY; bool m_flyoutPointerOnLeft; bool m_isFlyoutVisible; ENUM_CATEGORY m_flyoutActiveCat; int m_hoveredFlyoutItem; int m_flyoutScrollPixels; int m_flyoutMaxVisibleItems; int m_flyoutScrollThumbHeight; bool m_isFlyoutThumbDragging; int m_flyoutThumbDragStartY; int m_flyoutThumbDragStartPixels; bool m_isHoveredFlyoutScrollArea; bool m_isHoveredFlyoutThumb; protected : void ShowFlyout(ENUM_CATEGORY cat, TOOL_TYPE activeTool); void HideFlyout(); void DrawFlyoutForCategory(ENUM_CATEGORY cat, TOOL_TYPE activeTool); void DrawFlyoutScrollPillOverlay(ENUM_CATEGORY cat); void DrawFlyoutBodyBorderHR( int x, int y, int w, int h, int r, int thickness, uint borderColor); bool HitTestOverFlyout( int mouseX, int mouseY, int &lx, int &ly); int HitTestFlyoutItem( int lx, int ly); }; void CFlyoutPanel::HideFlyout() { m_hoveredFlyoutItem = - 1 ; m_flyoutScrollPixels = 0 ; m_isHoveredFlyoutScrollArea = false ; m_isHoveredFlyoutThumb = false ; ObjectSetInteger ( 0 , m_nameFlyout, OBJPROP_TIMEFRAMES , OBJ_NO_PERIODS ); m_isFlyoutVisible = false ; m_flyoutActiveCat = CAT_NONE; } bool CFlyoutPanel::HitTestOverFlyout( int mouseX, int mouseY, int &lx, int &ly) { if (!m_isFlyoutVisible) return false ; int fx = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , m_nameFlyout, OBJPROP_XDISTANCE ); int fy = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , m_nameFlyout, OBJPROP_YDISTANCE ); int fw = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , m_nameFlyout, OBJPROP_XSIZE ); int fh = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , m_nameFlyout, OBJPROP_YSIZE ); lx = mouseX - fx; ly = mouseY - fy; return (mouseX >= fx && mouseX < fx + fw && mouseY >= fy && mouseY < fy + fh); } int CFlyoutPanel::HitTestFlyoutItem( int lx, int ly) { if (m_flyoutActiveCat == CAT_NONE) return - 1 ; int nTools = ArraySize (m_categories[( int )m_flyoutActiveCat].tools); int titleH = 26 , dispBx = m_flyoutPointerOnLeft ? m_flyoutPointerHeight : 0 ; int visibleTools = MathMin (nTools, m_flyoutMaxVisibleItems); if (nTools > m_flyoutMaxVisibleItems) { int tw = m_sidebarScrollThinWidth; if (!m_flyoutPointerOnLeft) { if (lx <= dispBx + tw + 8 ) return - 1 ; } else { if (lx >= dispBx + m_flyoutWidth - tw - 8 ) return - 1 ; } } int itemClipTop = titleH + m_flyoutPadding, itemClipBot = titleH + m_flyoutPadding + visibleTools * m_flyoutItemHeight; if (ly < itemClipTop || ly >= itemClipBot) return - 1 ; int idx = (ly - itemClipTop + m_flyoutScrollPixels) / m_flyoutItemHeight; if (idx < 0 || idx >= nTools) return - 1 ; return idx; } void CFlyoutPanel::ShowFlyout(ENUM_CATEGORY cat, TOOL_TYPE activeTool) { int nTools = ArraySize (m_categories[( int )cat].tools); if (nTools == 0 ) { HideFlyout(); return ; } m_flyoutScrollPixels = 0 ; int titleH = 26 , visibleTools = MathMin (nTools, m_flyoutMaxVisibleItems); int flyH = titleH + m_flyoutPadding + visibleTools * m_flyoutItemHeight + m_flyoutPadding; int totalW = m_flyoutWidth + m_flyoutPointerHeight; int chartW = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ), chartH = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); bool ptrLeft; int flyX; if (m_snapState == SNAP_LEFT) { ptrLeft = true ; flyX = m_panelX + m_sidebarWidth; } else if (m_snapState == SNAP_RIGHT) { ptrLeft = false ; flyX = m_panelX - totalW; } else { int rightX = m_panelX + m_sidebarWidth; if (rightX + totalW <= chartW - 4 ) { ptrLeft = true ; flyX = rightX; } else { ptrLeft = false ; flyX = m_panelX - totalW; if (flyX < 0 ) { ptrLeft = true ; flyX = rightX; } } } m_flyoutPointerOnLeft = ptrLeft; int btnCentreY = m_panelY + CalcCategoryButtonY(( int )cat) + m_categoryButtonSize / 2 ; int flyY = btnCentreY - (titleH + m_flyoutPadding + 6 ); if (flyY + flyH > chartH - 8 ) flyY = chartH - flyH - 8 ; if (flyY < 4 ) flyY = 4 ; m_flyoutPointerLocalY = MathMax (m_panelCornerRadius + m_flyoutPointerWidth + 2 , MathMin (flyH - m_panelCornerRadius - m_flyoutPointerWidth - 2 , btnCentreY - flyY)); ObjectSetInteger ( 0 , m_nameFlyout, OBJPROP_XDISTANCE , flyX); ObjectSetInteger ( 0 , m_nameFlyout, OBJPROP_YDISTANCE , flyY); m_isFlyoutVisible = true ; m_flyoutActiveCat = cat; DrawFlyoutForCategory(cat, activeTool); ObjectSetInteger ( 0 , m_nameFlyout, OBJPROP_TIMEFRAMES , OBJ_ALL_PERIODS ); } void CFlyoutPanel::DrawFlyoutBodyBorderHR( int x, int y, int w, int h, int r, int thickness, uint borderColor) { if (BorderWidth <= 0 ) return ; r = MathMin (r, MathMin (w / 2 , h / 2 )); int h2 = thickness / 2 ; DrawBorderEdge(m_canvasFlyoutHighRes, x + r, y + h2, x + w - r, y + h2, thickness, borderColor); DrawBorderEdge(m_canvasFlyoutHighRes, x + w - h2, y + r, x + w - h2, y + h - r, thickness, borderColor); DrawBorderEdge(m_canvasFlyoutHighRes, x + w - r, y + h - h2, x + r, y + h - h2, thickness, borderColor); DrawBorderEdge(m_canvasFlyoutHighRes, x + h2, y + h - r, x + h2, y + r, thickness, borderColor); DrawCornerArc(m_canvasFlyoutHighRes, x + r, y + r, r, thickness, borderColor, M_PI , M_PI * 1.5 ); DrawCornerArc(m_canvasFlyoutHighRes, x + w - r, y + r, r, thickness, borderColor, M_PI * 1.5 , M_PI * 2.0 ); DrawCornerArc(m_canvasFlyoutHighRes, x + r, y + h - r, r, thickness, borderColor, M_PI * 0.5 , M_PI ); DrawCornerArc(m_canvasFlyoutHighRes, x + w - r, y + h - r, r, thickness, borderColor, 0.0 , M_PI * 0.5 ); } void CFlyoutPanel::DrawFlyoutForCategory(ENUM_CATEGORY cat, TOOL_TYPE activeTool) { int nTools = ArraySize (m_categories[( int )cat].tools); if (nTools == 0 ) return ; int titleH = 26 , visibleTools = MathMin (nTools, m_flyoutMaxVisibleItems); bool needsScroll = (nTools > m_flyoutMaxVisibleItems); int flyH = titleH + m_flyoutPadding + visibleTools * m_flyoutItemHeight + m_flyoutPadding; int totalW = m_flyoutWidth + m_flyoutPointerHeight; int ws = totalW * m_supersampleFactor, hs = flyH * m_supersampleFactor; bool ptrLeft = m_flyoutPointerOnLeft; if (needsScroll) { int trackH = visibleTools * m_flyoutItemHeight; m_flyoutScrollThumbHeight = MathMax ( 20 , ( int )(trackH * ( double )m_flyoutMaxVisibleItems / nTools)); } if (m_canvasFlyout.Width() != totalW || m_canvasFlyout.Height() != flyH) m_canvasFlyout.Resize(totalW, flyH); if (m_canvasFlyoutHighRes.Width() != ws || m_canvasFlyoutHighRes.Height() != hs) m_canvasFlyoutHighRes.Resize(ws, hs); ObjectSetInteger ( 0 , m_nameFlyout, OBJPROP_XSIZE , totalW); ObjectSetInteger ( 0 , m_nameFlyout, OBJPROP_YSIZE , flyH); m_canvasFlyoutHighRes.Erase( 0x00000000 ); int bx = ptrLeft ? m_flyoutPointerHeight * m_supersampleFactor : 0 ; int bw = m_flyoutWidth * m_supersampleFactor; int br = m_panelCornerRadius * m_supersampleFactor; int ptrCY = MathMax (br + m_flyoutPointerWidth * m_supersampleFactor + m_supersampleFactor, MathMin (hs - br - m_flyoutPointerWidth * m_supersampleFactor - m_supersampleFactor, m_flyoutPointerLocalY * m_supersampleFactor)); int ptrHHS = m_flyoutPointerWidth * m_supersampleFactor; int tipX = ptrLeft ? 0 : ws - 1 , baseX = ptrLeft ? bx : bx + bw - 1 ; uchar flyBgA = ( uchar )( 255 * BackgroundOpacity); uint fillARGB = ColorToARGB (m_themeColors.flyoutBackground, flyBgA); uint borderARGB = ColorToARGB (m_themeColors.flyoutBorder, 255 ); int brdT = BorderWidth * m_supersampleFactor; FillRoundRectHR(m_canvasFlyoutHighRes, bx, 0 , bw, hs, br, fillARGB); FillTriangleHR(m_canvasFlyoutHighRes, tipX, ptrCY, baseX, ptrCY - ptrHHS, baseX, ptrCY + ptrHHS, fillARGB); if (BorderWidth > 0 ) { if (ptrLeft) { DrawFlyoutBodyBorderHR(bx, 0 , bw, hs, br, brdT, borderARGB); m_canvasFlyoutHighRes.FillRectangle(bx, ptrCY - ptrHHS, bx + brdT + m_supersampleFactor, ptrCY + ptrHHS, fillARGB); DrawBorderEdge(m_canvasFlyoutHighRes, ( double )bx, ( double )(ptrCY - ptrHHS), ( double )tipX, ( double )ptrCY, brdT, borderARGB); DrawBorderEdge(m_canvasFlyoutHighRes, ( double )tipX, ( double )ptrCY, ( double )bx, ( double )(ptrCY + ptrHHS), brdT, borderARGB); } else { int bodyRight = bx + bw; DrawFlyoutBodyBorderHR(bx, 0 , bw, hs, br, brdT, borderARGB); m_canvasFlyoutHighRes.FillRectangle(bodyRight - brdT - m_supersampleFactor, ptrCY - ptrHHS, bodyRight, ptrCY + ptrHHS, fillARGB); DrawBorderEdge(m_canvasFlyoutHighRes, ( double )bodyRight, ( double )(ptrCY - ptrHHS), ( double )tipX, ( double )ptrCY, brdT, borderARGB); DrawBorderEdge(m_canvasFlyoutHighRes, ( double )tipX, ( double )ptrCY, ( double )bodyRight, ( double )(ptrCY + ptrHHS), brdT, borderARGB); } } color titleFill = m_isDarkTheme ? C'25,29,40' : C'245,247,252' ; int tbrd = MathMax (brdT, m_supersampleFactor), innerTR = MathMax ( 0 , br - tbrd); FillSelectiveRoundRectHR(m_canvasFlyoutHighRes, bx + tbrd, tbrd, bw - 2 * tbrd, titleH * m_supersampleFactor - tbrd, innerTR, ColorToARGB (titleFill, 255 ), true , true , false , false ); m_canvasFlyoutHighRes.FillRectangle(bx + tbrd, (titleH / 2 ) * m_supersampleFactor, bx + bw - tbrd - 1 , titleH * m_supersampleFactor - 1 , ColorToARGB (titleFill, 255 )); int itemClipTop = titleH + m_flyoutPadding, itemClipBot = titleH + m_flyoutPadding + visibleTools * m_flyoutItemHeight; if (needsScroll) { CCanvas tmpHighRes; tmpHighRes.Create( "FlyoutTmpHR" , ws, hs, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE ); tmpHighRes.Erase( 0x00000000 ); for ( int t = 0 ; t < nTools; t++) { int itemY = (titleH + m_flyoutPadding + t * m_flyoutItemHeight - m_flyoutScrollPixels) * m_supersampleFactor; if (itemY + (m_flyoutItemHeight - 2 ) * m_supersampleFactor <= itemClipTop * m_supersampleFactor) continue ; if (itemY >= itemClipBot * m_supersampleFactor) continue ; bool isActive = (activeTool == m_categories[( int )cat].tools[t].toolType); bool isHovered = (m_hoveredFlyoutItem == t && m_flyoutActiveCat == cat); int itemH = (m_flyoutItemHeight - 2 ) * m_supersampleFactor, padS = m_flyoutPadding * m_supersampleFactor; if (isActive) FillRoundRectHR(tmpHighRes, bx + padS, itemY, bw - 2 * padS, itemH, 5 * m_supersampleFactor, ColorToARGB (m_themeColors.buttonActiveBackground, 255 )); else if (isHovered) FillRoundRectHR(tmpHighRes, bx + padS, itemY, bw - 2 * padS, itemH, 5 * m_supersampleFactor, ColorToARGB (m_themeColors.flyoutItemHoverBackground, 255 )); if (isActive) tmpHighRes.FillCircle(bx + bw - m_flyoutPadding * m_supersampleFactor - 5 * m_supersampleFactor, itemY + itemH / 2 , 3 * m_supersampleFactor, ColorToARGB (m_themeColors.flyoutTextActiveColor, 255 )); } for ( int y = itemClipTop * m_supersampleFactor; y < itemClipBot * m_supersampleFactor && y < hs; y++) for ( int x = 0 ; x < ws; x++) { uint px = tmpHighRes.PixelGet(x, y); if (((px >> 24 ) & 0xFF ) > 0 ) BlendPixelSet(m_canvasFlyoutHighRes, x, y, px); } tmpHighRes.Destroy(); } else { for ( int t = 0 ; t < visibleTools; t++) { bool isActive = (activeTool == m_categories[( int )cat].tools[t].toolType); bool isHovered = (m_hoveredFlyoutItem == t && m_flyoutActiveCat == cat); int itemY = (titleH + m_flyoutPadding + t * m_flyoutItemHeight) * m_supersampleFactor; int itemH = (m_flyoutItemHeight - 2 ) * m_supersampleFactor; int padS = m_flyoutPadding * m_supersampleFactor; if (isActive) FillRoundRectHR(m_canvasFlyoutHighRes, bx + padS, itemY, bw - 2 * padS, itemH, 5 * m_supersampleFactor, ColorToARGB (m_themeColors.buttonActiveBackground, 255 )); else if (isHovered) FillRoundRectHR(m_canvasFlyoutHighRes, bx + padS, itemY, bw - 2 * padS, itemH, 5 * m_supersampleFactor, ColorToARGB (m_themeColors.flyoutItemHoverBackground, 255 )); if (isActive) m_canvasFlyoutHighRes.FillCircle(bx + bw - m_flyoutPadding * m_supersampleFactor - 5 * m_supersampleFactor, itemY + itemH / 2 , 3 * m_supersampleFactor, ColorToARGB (m_themeColors.flyoutTextActiveColor, 255 )); } } DownsampleCanvas(m_canvasFlyout, m_canvasFlyoutHighRes, m_supersampleFactor); int dispBx = ptrLeft ? m_flyoutPointerHeight : 0 ; m_canvasFlyout.Line(dispBx + BorderWidth, titleH, dispBx + m_flyoutWidth - BorderWidth - 1 , titleH, ColorToARGB (m_themeColors.flyoutBorder, 255 )); string titleStr = m_categories[( int )cat].categoryLabel; StringToUpper (titleStr); m_canvasFlyout.FontSet( "Arial Bold" , FlyoutTitleSize); m_canvasFlyout. TextOut (dispBx + m_flyoutPadding + 4 , 6 , titleStr, ColorToARGB (m_themeColors.flyoutTitleColor, 255 )); if (nTools > 1 ) { string countStr = IntegerToString (nTools); m_canvasFlyout.FontSet( "Arial" , 15 ); int cw = m_canvasFlyout.TextWidth(countStr); m_canvasFlyout. TextOut (dispBx + m_flyoutWidth - m_flyoutPadding - cw - 4 , 8 , countStr, ColorToARGB (m_themeColors.flyoutTitleColor, 200 )); } CCanvas tmpText; tmpText.Create( "FlyoutTmpText" , m_canvasFlyout.Width(), m_canvasFlyout.Height(), COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE ); tmpText.Erase( 0x00000000 ); for ( int y = itemClipTop; y < itemClipBot && y < m_canvasFlyout.Height(); y++) for ( int x = 0 ; x < m_canvasFlyout.Width(); x++) tmpText.PixelSet(x, y, m_canvasFlyout.PixelGet(x, y)); for ( int t = 0 ; t < nTools; t++) { int itemY = titleH + m_flyoutPadding + t * m_flyoutItemHeight - m_flyoutScrollPixels; int itemH = m_flyoutItemHeight - 2 ; if (itemY + itemH <= itemClipTop || itemY >= itemClipBot) continue ; bool isActive = (activeTool == m_categories[( int )cat].tools[t].toolType); bool isHovered = (m_hoveredFlyoutItem == t && m_flyoutActiveCat == cat); color iconColor = isActive ? m_themeColors.flyoutTextActiveColor : (isHovered ? clrWhite : m_themeColors.buttonIconColor); color textColor = isActive ? m_themeColors.flyoutTextActiveColor : (isHovered ? clrWhite : m_themeColors.flyoutTextColor); tmpText.FontSet(m_categories[( int )cat].tools[t].iconFontName, FlyoutIconSize); string sym = CharToString (m_categories[( int )cat].tools[t].iconCharCode); int ih = tmpText.TextHeight(sym); tmpText. TextOut (dispBx + m_flyoutPadding + 8 , itemY + (itemH - ih) / 2 , sym, ColorToARGB (iconColor, 255 )); tmpText.FontSet( "Arial" , FlyoutLabelSize); int lh = tmpText.TextHeight(m_categories[( int )cat].tools[t].toolLabel); tmpText. TextOut (dispBx + m_flyoutPadding + 34 , itemY + (itemH - lh) / 2 , m_categories[( int )cat].tools[t].toolLabel, ColorToARGB (textColor, 255 )); } for ( int y = itemClipTop; y < itemClipBot && y < m_canvasFlyout.Height(); y++) for ( int x = 0 ; x < m_canvasFlyout.Width(); x++) m_canvasFlyout.PixelSet(x, y, tmpText.PixelGet(x, y)); tmpText.Destroy(); DrawFlyoutScrollPillOverlay(cat); m_canvasFlyout.Update(); } void CFlyoutPanel::DrawFlyoutScrollPillOverlay(ENUM_CATEGORY cat) { if (!m_isHoveredFlyoutScrollArea && !m_isFlyoutThumbDragging) return ; if (cat == CAT_NONE) return ; int nTools = ArraySize (m_categories[( int )cat].tools); if (nTools <= m_flyoutMaxVisibleItems) return ; int titleH = 26 , itemsTop = titleH + m_flyoutPadding; int trackH = MathMin (nTools, m_flyoutMaxVisibleItems) * m_flyoutItemHeight; m_flyoutScrollThumbHeight = MathMax ( 20 , ( int )(trackH * ( double )m_flyoutMaxVisibleItems / nTools)); int maxScrollPx = (nTools - m_flyoutMaxVisibleItems) * m_flyoutItemHeight; double scrollPos = (maxScrollPx > 0 ) ? ( double )m_flyoutScrollPixels / maxScrollPx : 0.0 ; int thumbY = itemsTop + ( int )(scrollPos * (trackH - m_flyoutScrollThumbHeight)); int tw = m_sidebarScrollThinWidth, dispBx = m_flyoutPointerOnLeft ? m_flyoutPointerHeight : 0 ; int thinX = m_flyoutPointerOnLeft ? (dispBx + m_flyoutWidth - tw - 2 ) : (dispBx + 2 ); color pillColor; uchar pillAlpha; if (m_isFlyoutThumbDragging) { pillColor = m_themeColors.accentBarColor; pillAlpha = 255 ; } else if (m_isHoveredFlyoutThumb) { pillColor = m_themeColors.scrollArrowHoverColor; pillAlpha = 255 ; } else { pillColor = m_themeColors.scrollArrowColor; pillAlpha = 180 ; } uint thumbARGB = ColorToARGB (pillColor, pillAlpha); int pws = tw * m_supersampleFactor, phs = m_flyoutScrollThumbHeight * m_supersampleFactor; CCanvas pillHR; pillHR.Create( "FlyoutPillHR_tmp" , pws, phs, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE ); pillHR.Erase( 0x00000000 ); FillRoundRectHR(pillHR, 0 , 0 , pws, phs, MathMax ( 1 , pws / 2 ), thumbARGB); for ( int py = 0 ; py < m_flyoutScrollThumbHeight; py++) for ( int px = 0 ; px < tw; px++) { double sumA = 0 , sumR = 0 , sumG = 0 , sumB = 0 , wc = 0 ; for ( int dy = 0 ; dy < m_supersampleFactor; dy++) for ( int dx = 0 ; dx < m_supersampleFactor; dx++) { int sx = px * m_supersampleFactor + dx, sy = py * m_supersampleFactor + dy; if (sx >= pws || sy >= phs) continue ; uint p = pillHR.PixelGet(sx, sy); uchar a = ( uchar )((p >> 24 ) & 0xFF ); sumA += a; if (a > 0 ) { sumR += (p >> 16 ) & 0xFF ; sumG += (p >> 8 ) & 0xFF ; sumB += p & 0xFF ; wc += 1.0 ; } } int ss2 = m_supersampleFactor * m_supersampleFactor; uchar fa = ( uchar )(sumA / ss2); if (fa > 0 && wc > 0 ) BlendPixelSet(m_canvasFlyout, thinX + px, thumbY + py, (( uint )fa << 24 ) | (( uint )( uchar )(sumR / wc) << 16 ) | (( uint )( uchar )(sumG / wc) << 8 ) | ( uint )( uchar )(sumB / wc)); } pillHR.Destroy(); }

Сначала мы объявляем класс "CFlyoutPanel", который наследует от "CSidebarLayout" и вводит защищенные члены, охватывающие ширину тела выдвижной панели, высоту строки элементов, отступы, размеры и направление треугольника указателя, флаг видимости, активную категорию, индекс элемента при наведении курсора, смещение прокрутки, максимальное количество видимых элементов, высоту ползунка прокрутки, состояние перетаскивания ползунка и флаги при наведении курсора на прокрутку. Мы также объявляем семь защищенных методов для отображения, скрытия, рисования, отрисовки ползунка прокрутки, рисования границ и две функции проверки попадания.

Далее метод "HideFlyout" сбрасывает значение элемента при наведении курсора и смещение прокрутки, очищает флаги при наведении курсора на прокрутку, скрывает объект графика выдвижной панели, устанавливая его временные рамки в OBJ_NO_PERIODS, и помечает всплывающее окно как скрытое. Метод "HitTestOverFlyout" считывает положение и размер объекта графика выдвижной панели с помощью ObjectGetInteger, вычисляет локальные координаты и возвращает значение, указывающее, находится ли курсор мыши в пределах его границ. Метод "HitTestFlyoutItem" вычисляет, над каким рядом инструментов находится курсор, учитывая высоту заголовка, отступы, смещение прокрутки и границы клипов, исключая при этом щелчки по столбцу с ползуном прокрутки.

Метод "ShowFlyout" обрабатывает всю логику позиционирования. Мы вычисляем высоту выдвижной панели на основе количества видимых инструментов, определяем направление указателя на основе состояния привязки с резервным вариантом справа для плавающих панелей, выравниваем выдвижную панель по вертикали относительно центра кнопки категории, на которую наведен курсор, ограничиваем его пределами графика, располагаем кончик указателя внутри закругленных углов выдвижной панели, устанавливаем положение объекта графика и вызываем метод рисования для отображения содержимого.

Метод "DrawFlyoutBodyBorderHR" рисует границу выдвижной панели с высоким разрешением, используя четыре сегмента ребер и четыре угловые дуги на холсте выдвижной панели с высоким разрешением. Метод "DrawFlyoutForCategory" является основным конвейером рендеринга. Мы вычисляем размеры раскладки, при необходимости изменяем размер холстов, очищаем холст высокого разрешения, заполняем фон основного текста с закругленными углами с помощью функции "FillRoundRectHR", рисуем треугольник указателя с помощью функции "FillTriangleHR" и отображаем границу с зазором, стертым в месте соединения указателя. Мы заполняем полосу заголовка с закругленными верхними углами, затем рисуем подсветку строк элементов для активного и наведенного состояний, используя временный обрезанный холст при прокрутке, чтобы предотвратить распространение подсветки в область заголовка. После уменьшения разрешения мы рисуем разделительную линию, текст заголовка в верхнем регистре, значок количества инструментов, а также иконку и метку каждого инструмента на временном текстовом холсте, который затем копируется обратно в область обрезки, чтобы предотвратить переполнение текста. Наконец, мы накладываем ползунок прокрутки и выводим результат на экран.

Метод "DrawFlyoutScrollPillOverlay" отображает тонкий закругленный элемент в виде капсулы на краю выдвижной панели при наведении курсора на область прокрутки или при перетаскивании бегунка. Мы вычисляем положение ползунка на основе доли прокрутки, создаем временный холст высокого разрешения, заполняем его скругленным прямоугольником, вручную уменьшаем разрешение и накладываем результат на холст выдвижной панели. При этом цвет и прозрачность меняются в зависимости от того, находится ли ползунок в состоянии покоя, под курсором или активно перетаскивается. После рендеринга мы получим следующее наложение.





После этого мы расширим боковую панель, добавив состояния при наведении курсора и ползунок полосы прокрутки.

Расширение рендерера боковой панели с помощью состояний наведения курсора и ползунка прокрутки

Класс рендерера теперь наследует от выдвижной панели и получает отслеживание при наведении курсора, распознавание активных инструментов и наложение ползунка прокрутки на боковую панель.

class CSidebarRenderer : public CFlyoutPanel { protected : ENUM_CATEGORY m_hoveredCategory; bool m_isCloseButtonHovered; bool m_isThemeButtonHovered; bool m_isGripAreaHovered; protected : void DrawSidebar(TOOL_TYPE activeTool); void DrawHeaderStripHR( int canvasW, int canvasH); void DrawCategoryButtonHR(CCanvas &target, int xHR, int yHR, int sizeHR, bool isActive, bool isHovered, bool hasDot); void DrawSidebarIconLabels(TOOL_TYPE activeTool); void DrawSidebarScrollPillOverlay(); }; void CSidebarRenderer::DrawSidebarScrollPillOverlay() { if (CalcSidebarMaxScrollPixels() <= 0 || (!m_isHoveredSidebarScrollArea && !m_isSidebarThumbDragging)) return ; int trackY = CalcClipTop(), trackH = CalcSidebarViewportPixels(); m_sidebarScrollThumbHeight = MathMax ( 20 , ( int )(trackH * ( double )trackH / CalcSidebarTotalScrollPixels())); int maxPx = CalcSidebarMaxScrollPixels(); double pos = (maxPx > 0 ) ? ( double )m_sidebarScrollPixels / maxPx : 0.0 ; int thumbY = trackY + ( int )(pos * (trackH - m_sidebarScrollThumbHeight)); int tw = m_sidebarScrollThinWidth; int thinX = (m_snapState == SNAP_RIGHT) ? 2 : m_sidebarWidth - tw - 2 ; color pillColor; uchar pillAlpha; if (m_isSidebarThumbDragging) { pillColor = m_themeColors.accentBarColor; pillAlpha = 255 ; } else if (m_isHoveredSidebarThumb) { pillColor = m_themeColors.scrollArrowHoverColor; pillAlpha = 255 ; } else { pillColor = m_themeColors.scrollArrowColor; pillAlpha = 180 ; } uint thumbARGB = ColorToARGB (pillColor, pillAlpha); int pws = tw * m_supersampleFactor, phs = m_sidebarScrollThumbHeight * m_supersampleFactor; CCanvas pillHR; pillHR.Create( "SB_PillHR_tmp" , pws, phs, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE ); pillHR.Erase( 0x00000000 ); FillRoundRectHR(pillHR, 0 , 0 , pws, phs, MathMax ( 1 , pws / 2 ), thumbARGB); for ( int py = 0 ; py < m_sidebarScrollThumbHeight; py++) for ( int px = 0 ; px < tw; px++) { double sumA = 0 , sumR = 0 , sumG = 0 , sumB = 0 , wc = 0 ; for ( int dy = 0 ; dy < m_supersampleFactor; dy++) for ( int dx = 0 ; dx < m_supersampleFactor; dx++) { int sx = px * m_supersampleFactor + dx, sy = py * m_supersampleFactor + dy; if (sx >= pws || sy >= phs) continue ; uint p = pillHR.PixelGet(sx, sy); uchar a = ( uchar )((p >> 24 ) & 0xFF ); sumA += a; if (a > 0 ) { sumR += (p >> 16 ) & 0xFF ; sumG += (p >> 8 ) & 0xFF ; sumB += p & 0xFF ; wc += 1.0 ; } } int ss2 = m_supersampleFactor * m_supersampleFactor; uchar fa = ( uchar )(sumA / ss2); if (fa > 0 && wc > 0 ) BlendPixelSet(m_canvasSidebar, thinX + px, thumbY + py, (( uint )fa << 24 ) | (( uint )( uchar )(sumR / wc) << 16 ) | (( uint )( uchar )(sumG / wc) << 8 ) | ( uint )( uchar )(sumB / wc)); } pillHR.Destroy(); }

Здесь мы объявляем класс "CSidebarRenderer", который теперь наследует от "CFlyoutPanel" вместо "CSidebarLayout", как в предыдущей части, предоставляя ему доступ ко всей системе выдвижных панелей. Мы добавляем четыре новых защищенных члена, отслеживающих, какая кнопка категории находится под курсором и находится ли кнопка закрытия, кнопка темы или область захвата в данный момент под курсором. Метод "DrawSidebar" теперь принимает в качестве параметра тип активного инструмента, что позволяет определить, какую кнопку категории следует выделить. Метод "DrawCategoryButtonHR" получает логические параметры active и hovered в дополнение к существующему флагу dot, что позволяет отображать три визуальных состояния. Мы также добавляем метод "DrawSidebarScrollPillOverlay" и сохраняем существующие методы отрисовки заголовка и меток значков, которые теперь принимают тип активного инструмента для отрисовки с учетом состояния.

Метод "DrawSidebarScrollPillOverlay" отображает тонкий закругленный индикатор прокрутки на краю боковой панели, когда список категорий выходит за пределы области прокрутки и пользователь наводит курсор или перетаскивает область прокрутки. Мы вычисляем положение ползунка относительно текущей доли прокрутки и высоты дорожки, позиционируем его на левом или правом краю в зависимости от состояния привязки и выбираем цвет ползунка в зависимости от того, находится ли ползунок в состоянии покоя, под курсором или перетаскивается. Далее мы создаём временный холст высокого разрешения, заполняем его скруглённым прямоугольником, вручную уменьшаем разрешение пиксель за пикселем и накладываем полученный результат на холст боковой панели с помощью функции "BlendPixelSet". Это придаёт ползунку прокрутки такое же сглаживание, как и остальной части боковой панели. После этого у нас есть все необходимые элементы. Теперь мы определим новый класс для обработки всех событий мыши и графиков. Сначала давайте объявим его.

Представляем класс обработчика событий графика

Этот совершенно новый класс служит центральным маршрутным узлом для всех событий взаимодействия с мышью, клавиатурой и графиками, преобразуя действия пользователя в ответы для боковой панели, выдвижной панели и графических элементов.

class CChartEventHandler : public CSidebarRenderer { protected : int m_previousMouseButtonState; protected : void RouteChartEvent( const int id, const long &lp, const double &dp, const string &sp, TOOL_TYPE &activeTool); void OnChartChangeEvent(TOOL_TYPE activeTool); void OnMouseWheelEvent( int mouseX, int mouseY, int wheelDelta, TOOL_TYPE activeTool); void OnMouseMoveEvent( int mouseX, int mouseY, int mouseButtons, TOOL_TYPE &activeTool); void HandlePanelDragMove( int mouseX, int mouseY, TOOL_TYPE activeTool); void HandlePanelDragRelease(TOOL_TYPE activeTool); void HandleBottomResizeDrag( int mouseX, int mouseY, TOOL_TYPE activeTool); void HandleSidebarThumbDrag( int mouseX, int mouseY, TOOL_TYPE activeTool); void HandleSidebarThumbRelease(TOOL_TYPE activeTool); void HandleFlyoutThumbDrag( int mouseX, int mouseY); void HandleFlyoutThumbRelease(); void UpdateAllHoverStates( int mouseX, int mouseY, bool overSidebar, bool overFlyout, int lx, int ly, int flx, int fly, TOOL_TYPE activeTool); void HandleMouseClickDown( int mouseX, int mouseY, bool overSidebar, bool overFlyout, int lx, int ly, int flx, int fly, TOOL_TYPE &activeTool); };

Здесь мы объявляем класс "CChartEventHandler", который наследует от "CSidebarRenderer" и вводит единственную переменную состояния, отслеживающую предыдущее состояние кнопки мыши для обнаружения новых переходов при щелчке. Класс объявляет четырнадцать защищенных методов, которые в совокупности обрабатывают все взаимодействия пользователя, поддерживаемые боковой панелью.

Метод "RouteChartEvent" будет действовать как диспетчер верхнего уровня, перенаправляя события изменения графика в "OnChartChangeEvent" для переформатирования компоновки при изменении размера окна, события прокрутки колесика мыши в "OnMouseWheelEvent" для прокрутки боковой панели или выдвижной панели и события перемещения мыши в "OnMouseMoveEvent" для полного конвейера взаимодействия. Обработчик перемещения мыши является наиболее сложным, обрабатывая сначала активные операции перетаскивания и ползунка, прежде чем перейти к обновлениям состояния при наведении курсора и обнаружению новых щелчков.

Для перемещения панели функция "HandlePanelDragMove" зафиксирует положение панели в пределах границ графика и переместит выдвижную панель вслед за ним, а функция "HandlePanelDragRelease" завершит перетаскивание, вызвав логику привязки к краю и пересчитав компоновку. Метод "HandleBottomResizeDrag" будет регулировать высоту панели по мере перемещения мыши, ограничивая ее диапазоном между минимальным и естественным значениями. Для взаимодействия с прокруткой методы "HandleSidebarThumbDrag" и "HandleFlyoutThumbDrag" сопоставляют изменения положения мыши со смещениями прокрутки для соответствующих списков, с соответствующими методами отпускания, которые очищают состояние перетаскивания.

Метод "UpdateAllHoverStates" сохраняет текущее состояние флагов наведения и затем очищает их, а затем пересчитывает их из текущего положения мыши с помощью проверок попадания мыши. Он отображает или скрывает выдвижную панель по мере необходимости и перерисовывает его только при изменении состояния. Метод "HandleMouseClickDown" обрабатывает новые нажатия левой кнопки мыши, перенаправляя их на перетаскивание ползунком по ленте, прокрутку страниц, инициирование перетаскивания области захвата, инициирование изменения размера нижней части экрана или удаление кнопки закрытия, в зависимости от того, над чем находится курсор мыши. Давайте теперь подробно рассмотрим все эти методы.

void CChartEventHandler::RouteChartEvent( const int id, const long &lp, const double &dp, const string &sp, TOOL_TYPE &activeTool) { if (id == CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { OnChartChangeEvent(activeTool); return ; } if (id == CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL ) { OnMouseWheelEvent(( int )( short )lp, ( int )( short )(lp >> 16 ), ( int )dp, activeTool); return ; } if (id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) OnMouseMoveEvent(( int )lp, ( int )dp, ( int )sp, activeTool); } void CChartEventHandler::OnChartChangeEvent(TOOL_TYPE activeTool) { m_previousMouseButtonState = 0 ; m_isPanelDragging = false ; m_isResizingBottomEdge = false ; m_isSidebarThumbDragging = false ; m_isFlyoutThumbDragging = false ; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); if (m_snapState != SNAP_FLOAT) { int chartW = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); m_panelX = (m_snapState == SNAP_RIGHT) ? chartW - m_sidebarWidth : 0 ; ObjectSetInteger ( 0 , m_nameSidebar, OBJPROP_XDISTANCE , m_panelX); if (m_snappedSidebarHeight > 0 ) m_snappedSidebarHeight = MathMin (m_snappedSidebarHeight, ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ) - m_panelY - 8 ); CalcSidebarHeight(); ResizeSidebarCanvases(m_sidebarWidth, m_sidebarHeight); DrawSidebar(activeTool); if (m_isFlyoutVisible) ShowFlyout(m_flyoutActiveCat, activeTool); } ChartRedraw (); } void CChartEventHandler::OnMouseWheelEvent( int mouseX, int mouseY, int wheelDelta, TOOL_TYPE activeTool) { int lx, ly, flx, fly; bool overSidebar = HitTestOverSidebar(mouseX, mouseY, lx, ly); bool overFlyout = HitTestOverFlyout(mouseX, mouseY, flx, fly); if (overSidebar && m_sidebarMaxVisibleCats < CAT_COUNT) { ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); int step = MathMax ( 1 , MouseScrollSpeed); m_sidebarScrollPixels = MathMax ( 0 , MathMin (m_sidebarScrollPixels + ((wheelDelta < 0 ) ? step : -step), CalcSidebarMaxScrollPixels())); HideFlyout(); DrawSidebar(activeTool); ChartRedraw (); return ; } if (overFlyout && m_isFlyoutVisible && m_flyoutActiveCat != CAT_NONE) { int nTools = ArraySize (m_categories[( int )m_flyoutActiveCat].tools); if (nTools > m_flyoutMaxVisibleItems) { ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); int maxPx = (nTools - m_flyoutMaxVisibleItems) * m_flyoutItemHeight; m_flyoutScrollPixels = MathMax ( 0 , MathMin (m_flyoutScrollPixels + ((wheelDelta < 0 ) ? MathMax ( 1 , MouseScrollSpeed) : - MathMax ( 1 , MouseScrollSpeed)), maxPx)); DrawFlyoutForCategory(m_flyoutActiveCat, activeTool); ChartRedraw (); } return ; } ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); } void CChartEventHandler::HandlePanelDragMove( int mouseX, int mouseY, TOOL_TYPE activeTool) { int chartW = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ), chartH = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); m_panelX = MathMax ( 0 , MathMin (chartW - m_sidebarWidth, mouseX - m_dragOffsetX)); m_panelY = MathMax ( 0 , MathMin (chartH - m_sidebarHeight, mouseY - m_dragOffsetY)); ObjectSetInteger ( 0 , m_nameSidebar, OBJPROP_XDISTANCE , m_panelX); ObjectSetInteger ( 0 , m_nameSidebar, OBJPROP_YDISTANCE , m_panelY); if (m_isFlyoutVisible) ShowFlyout(m_flyoutActiveCat, activeTool); DrawSidebar(activeTool); ChartRedraw (); } void CChartEventHandler::HandlePanelDragRelease(TOOL_TYPE activeTool) { m_isPanelDragging = false ; TrySnapToEdge(); CalcSidebarHeight(); ResizeSidebarCanvases(m_sidebarWidth, m_sidebarHeight); DrawSidebar(activeTool); ChartRedraw (); } void CChartEventHandler::HandleBottomResizeDrag( int mouseX, int mouseY, TOOL_TYPE activeTool) { int dy = mouseY - m_bottomResizeDragStartY; int chartH = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); int naturalH = m_headerGripHeight + 8 + CAT_COUNT * (m_categoryButtonSize + 6 ) - 6 + 10 ; int minH = m_headerGripHeight + 8 + 10 + 3 * (m_categoryButtonSize + 6 ) - 6 ; int maxH = (m_snapState != SNAP_FLOAT) ? MathMin (naturalH, chartH - m_panelY - 8 ) : chartH - m_panelY - 8 ; int newH = MathMax (minH, MathMin (maxH, m_bottomResizeStartHeight + dy)); if (newH != m_sidebarHeight) { if (m_snapState != SNAP_FLOAT) m_snappedSidebarHeight = newH; else m_sidebarHeight = newH; CalcSidebarHeight(); ResizeSidebarCanvases(m_sidebarWidth, m_sidebarHeight); DrawSidebar(activeTool); ChartRedraw (); } } void CChartEventHandler::HandleSidebarThumbDrag( int mouseX, int mouseY, TOOL_TYPE activeTool) { int trackH = CalcSidebarViewportPixels(), travel = trackH - m_sidebarScrollThumbHeight; if (travel > 0 ) { int dy = mouseY - m_sidebarThumbDragStartY; int maxPx = CalcSidebarMaxScrollPixels(); int newPx = MathMax ( 0 , MathMin (maxPx, m_sidebarThumbDragStartPixels + ( int ) MathRound (( double )dy / travel * maxPx))); if (newPx != m_sidebarScrollPixels) { m_sidebarScrollPixels = newPx; HideFlyout(); DrawSidebar(activeTool); ChartRedraw (); } } } void CChartEventHandler::HandleSidebarThumbRelease(TOOL_TYPE activeTool) { m_isSidebarThumbDragging = false ; DrawSidebar(activeTool); ChartRedraw (); } void CChartEventHandler::HandleFlyoutThumbDrag( int mouseX, int mouseY) { if (m_flyoutActiveCat == CAT_NONE) return ; int nTools = ArraySize (m_categories[( int )m_flyoutActiveCat].tools); if (nTools <= m_flyoutMaxVisibleItems) return ; int trackH = MathMin (nTools, m_flyoutMaxVisibleItems) * m_flyoutItemHeight, travel = trackH - m_flyoutScrollThumbHeight; if (travel > 0 ) { int dy = mouseY - m_flyoutThumbDragStartY; int maxPx = (nTools - m_flyoutMaxVisibleItems) * m_flyoutItemHeight; int newPx = MathMax ( 0 , MathMin (maxPx, m_flyoutThumbDragStartPixels + ( int ) MathRound (( double )dy / travel * maxPx))); if (newPx != m_flyoutScrollPixels) { m_flyoutScrollPixels = newPx; DrawFlyoutForCategory(m_flyoutActiveCat, TOOL_NONE); ChartRedraw (); } } } void CChartEventHandler::HandleFlyoutThumbRelease() { m_isFlyoutThumbDragging = false ; DrawFlyoutForCategory(m_flyoutActiveCat, TOOL_NONE); ChartRedraw (); } void CChartEventHandler::UpdateAllHoverStates( int mouseX, int mouseY, bool overSidebar, bool overFlyout, int lx, int ly, int flx, int fly, TOOL_TYPE activeTool) { ENUM_CATEGORY prevHovCat = m_hoveredCategory; int prevHovItem = m_hoveredFlyoutItem; bool prevClose = m_isCloseButtonHovered, prevTheme = m_isThemeButtonHovered; bool prevGrip = m_isGripAreaHovered, prevSBA = m_isHoveredSidebarScrollArea; bool prevFSA = m_isHoveredFlyoutScrollArea, prevBR = m_isBottomResizeHovered; bool prevSbTh = m_isHoveredSidebarThumb, prevFlyTh = m_isHoveredFlyoutThumb; m_isCloseButtonHovered = m_isThemeButtonHovered = m_isGripAreaHovered = false ; m_isBottomResizeHovered = m_isHoveredSidebarScrollArea = m_isHoveredSidebarThumb = false ; m_isHoveredFlyoutScrollArea = m_isHoveredFlyoutThumb = false ; if (overSidebar) { m_hoveredCategory = HitTestCategoryButton(lx, ly); m_isCloseButtonHovered = HitTestOverCloseButton(lx, ly); m_isThemeButtonHovered = HitTestOverThemeButton(lx, ly); m_isGripAreaHovered = HitTestOverGripArea(lx, ly); m_isBottomResizeHovered = HitTestOverBottomResizeGrip(lx, ly); if (CalcSidebarMaxScrollPixels() > 0 ) { int trackY = CalcClipTop(), trackH = CalcSidebarViewportPixels(); m_isHoveredSidebarScrollArea = (ly >= trackY && ly <= trackY + trackH); if (m_isHoveredSidebarScrollArea) { int tw = m_sidebarScrollThinWidth, thinX = (m_snapState == SNAP_RIGHT) ? 2 : m_sidebarWidth - tw - 2 ; if (lx >= thinX - 4 && lx <= thinX + tw + 4 ) { int maxPx = CalcSidebarMaxScrollPixels(); int sliderY = trackY + ( int )((maxPx > 0 ? ( double )m_sidebarScrollPixels / maxPx : 0.0 ) * (trackH - m_sidebarScrollThumbHeight)); m_isHoveredSidebarThumb = (ly >= sliderY && ly <= sliderY + m_sidebarScrollThumbHeight); } } } } else if (!overFlyout) m_hoveredCategory = CAT_NONE; if (overFlyout) { m_hoveredFlyoutItem = HitTestFlyoutItem(flx, fly); if (m_hoveredFlyoutItem < 0 ) m_hoveredFlyoutItem = - 1 ; m_isHoveredFlyoutScrollArea = m_isFlyoutVisible && m_flyoutActiveCat != CAT_NONE && ( ArraySize (m_categories[( int )m_flyoutActiveCat].tools) > m_flyoutMaxVisibleItems); if (m_isHoveredFlyoutScrollArea) { int nTools = ArraySize (m_categories[( int )m_flyoutActiveCat].tools); int titleH = 26 , itemsTop = titleH + m_flyoutPadding; int trackH = MathMin (nTools, m_flyoutMaxVisibleItems) * m_flyoutItemHeight; int tw = m_sidebarScrollThinWidth, dispBx = m_flyoutPointerOnLeft ? m_flyoutPointerHeight : 0 ; int thinX = m_flyoutPointerOnLeft ? (dispBx + m_flyoutWidth - tw - 2 ) : (dispBx + 2 ); if (flx >= thinX - 6 && flx <= thinX + tw + 6 && fly >= itemsTop && fly <= itemsTop + trackH) { int maxPx = (nTools - m_flyoutMaxVisibleItems) * m_flyoutItemHeight; int sliderY = itemsTop + ( int )((maxPx > 0 ? ( double )m_flyoutScrollPixels / maxPx : 0.0 ) * (trackH - m_flyoutScrollThumbHeight)); m_isHoveredFlyoutThumb = (fly >= sliderY && fly <= sliderY + m_flyoutScrollThumbHeight); } } } else if (!overSidebar) { m_hoveredFlyoutItem = - 1 ; m_isHoveredFlyoutScrollArea = false ; } if (overSidebar && m_hoveredCategory != CAT_NONE && !m_isCloseButtonHovered && !m_isThemeButtonHovered && !m_isGripAreaHovered) { if (m_hoveredCategory != m_flyoutActiveCat) ShowFlyout(m_hoveredCategory, activeTool); } else if (!overFlyout && m_isFlyoutVisible) { bool transitEdge = false ; if (overSidebar) { int margin = m_sidebarWidth / 4 ; transitEdge = (m_snapState == SNAP_LEFT) ? (lx >= m_sidebarWidth - margin) : (m_snapState == SNAP_RIGHT) ? (lx <= margin) : (m_flyoutPointerOnLeft ? (lx >= m_sidebarWidth - margin) : (lx <= margin)); } if (!transitEdge) { HideFlyout(); ChartRedraw (); } } bool changed = (prevHovCat != m_hoveredCategory || prevHovItem != m_hoveredFlyoutItem || prevClose != m_isCloseButtonHovered || prevTheme != m_isThemeButtonHovered || prevGrip != m_isGripAreaHovered || prevSBA != m_isHoveredSidebarScrollArea || prevFSA != m_isHoveredFlyoutScrollArea || prevBR != m_isBottomResizeHovered || prevSbTh != m_isHoveredSidebarThumb || prevFlyTh != m_isHoveredFlyoutThumb); if (changed) { DrawSidebar(activeTool); if (m_isFlyoutVisible) DrawFlyoutForCategory(m_flyoutActiveCat, activeTool); ChartRedraw (); } } void CChartEventHandler::HandleMouseClickDown( int mouseX, int mouseY, bool overSidebar, bool overFlyout, int lx, int ly, int flx, int fly, TOOL_TYPE &activeTool) { if (overSidebar && CalcSidebarMaxScrollPixels() > 0 ) { int trackY = CalcClipTop(), trackH = CalcSidebarViewportPixels(), tw = m_sidebarScrollThinWidth; int thinX = (m_snapState == SNAP_RIGHT) ? 2 : m_sidebarWidth - tw - 2 ; if (lx >= thinX - 4 && lx <= thinX + tw + 4 && ly >= trackY && ly <= trackY + trackH) { int maxPx = CalcSidebarMaxScrollPixels(); int sliderY = trackY + ( int )((maxPx > 0 ? ( double )m_sidebarScrollPixels / maxPx : 0.0 ) * (trackH - m_sidebarScrollThumbHeight)); if (ly >= sliderY && ly <= sliderY + m_sidebarScrollThumbHeight) { m_isSidebarThumbDragging = true ; m_sidebarThumbDragStartY = mouseY; m_sidebarThumbDragStartPixels = m_sidebarScrollPixels; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); HideFlyout(); DrawSidebar(activeTool); ChartRedraw (); } else { int step = m_categoryButtonSize + m_categoryButtonPadding; m_sidebarScrollPixels = MathMax ( 0 , MathMin (maxPx, m_sidebarScrollPixels + ((ly < sliderY) ? -step : step))); HideFlyout(); DrawSidebar(activeTool); ChartRedraw (); } return ; } } if (overFlyout && m_flyoutActiveCat != CAT_NONE) { int nTools = ArraySize (m_categories[( int )m_flyoutActiveCat].tools); if (nTools > m_flyoutMaxVisibleItems) { int titleH = 26 , itemsTop = titleH + m_flyoutPadding; int trackH = MathMin (nTools, m_flyoutMaxVisibleItems) * m_flyoutItemHeight; int tw = m_sidebarScrollThinWidth, dispBx = m_flyoutPointerOnLeft ? m_flyoutPointerHeight : 0 ; int thinX = m_flyoutPointerOnLeft ? (dispBx + m_flyoutWidth - tw - 2 ) : (dispBx + 2 ); if (flx >= thinX - 6 && flx <= thinX + tw + 6 && fly >= itemsTop && fly <= itemsTop + trackH) { int maxPx = (nTools - m_flyoutMaxVisibleItems) * m_flyoutItemHeight; int sliderY = itemsTop + ( int )((maxPx > 0 ? ( double )m_flyoutScrollPixels / maxPx : 0.0 ) * (trackH - m_flyoutScrollThumbHeight)); if (fly >= sliderY && fly <= sliderY + m_flyoutScrollThumbHeight) { m_isFlyoutThumbDragging = true ; m_flyoutThumbDragStartY = mouseY; m_flyoutThumbDragStartPixels = m_flyoutScrollPixels; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); DrawFlyoutForCategory(m_flyoutActiveCat, activeTool); ChartRedraw (); } else { m_flyoutScrollPixels = MathMax ( 0 , MathMin (maxPx, m_flyoutScrollPixels + ((fly < sliderY) ? -m_flyoutItemHeight : m_flyoutItemHeight))); DrawFlyoutForCategory(m_flyoutActiveCat, activeTool); ChartRedraw (); } return ; } } } if (overSidebar && HitTestOverGripArea(lx, ly) && !m_isCloseButtonHovered && !m_isThemeButtonHovered) { m_isPanelDragging = true ; m_dragOffsetX = lx; m_dragOffsetY = ly; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); HideFlyout(); return ; } if (overSidebar && HitTestOverBottomResizeGrip(lx, ly)) { m_isResizingBottomEdge = true ; m_bottomResizeDragStartY = mouseY; m_bottomResizeStartHeight = m_sidebarHeight; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); HideFlyout(); return ; } if (overSidebar && m_isCloseButtonHovered) { ExpertRemove (); return ; } } void CChartEventHandler::OnMouseMoveEvent( int mouseX, int mouseY, int mouseButtons, TOOL_TYPE &activeTool) { int lx, ly, flx, fly; bool overSidebar = HitTestOverSidebar(mouseX, mouseY, lx, ly); bool overFlyout = !overSidebar && HitTestOverFlyout(mouseX, mouseY, flx, fly); if (m_isPanelDragging && mouseButtons == 1 ) { HandlePanelDragMove(mouseX, mouseY, activeTool); m_previousMouseButtonState = mouseButtons; return ; } if (m_isPanelDragging && mouseButtons == 0 ) { HandlePanelDragRelease(activeTool); m_previousMouseButtonState = mouseButtons; return ; } if (m_isResizingBottomEdge && mouseButtons == 1 ) { HandleBottomResizeDrag(mouseX, mouseY, activeTool); m_previousMouseButtonState = mouseButtons; return ; } if (m_isResizingBottomEdge && mouseButtons == 0 ) { m_isResizingBottomEdge = false ; m_previousMouseButtonState = mouseButtons; return ; } if (m_isSidebarThumbDragging && mouseButtons == 1 ) { HandleSidebarThumbDrag(mouseX, mouseY, activeTool); m_previousMouseButtonState = mouseButtons; return ; } if (m_isSidebarThumbDragging && mouseButtons == 0 ) { HandleSidebarThumbRelease(activeTool); m_previousMouseButtonState = mouseButtons; return ; } if (m_isFlyoutThumbDragging && mouseButtons == 1 ) { HandleFlyoutThumbDrag(mouseX, mouseY); m_previousMouseButtonState = mouseButtons; return ; } if (m_isFlyoutThumbDragging && mouseButtons == 0 ) { HandleFlyoutThumbRelease(); m_previousMouseButtonState = mouseButtons; return ; } UpdateAllHoverStates(mouseX, mouseY, overSidebar, overFlyout, lx, ly, flx, fly, activeTool); bool overAny = overSidebar || overFlyout; if (!m_isSidebarThumbDragging && !m_isPanelDragging && !m_isResizingBottomEdge && !m_isFlyoutThumbDragging) ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , !overAny); if (mouseButtons == 1 && m_previousMouseButtonState == 0 ) HandleMouseClickDown(mouseX, mouseY, overSidebar, overFlyout, lx, ly, flx, fly, activeTool); m_previousMouseButtonState = mouseButtons; }

Сначала реализуем метод "RouteChartEvent" в качестве диспетчера верхнего уровня. Он проверяет идентификатор события и перенаправляет события изменения графика в метод "OnChartChangeEvent", события прокрутки колесом мыши в метод "OnMouseWheelEvent" с извлеченными координатами и дельтой, а события перемещения мыши в метод "OnMouseMoveEvent".

Затем метод "OnChartChangeEvent" сбрасывает все состояния перетаскивания и ползунка, восстанавливает прокрутку графика. Далее перестраивает макет для привязанных панелей, пересчитывает положение панели из ширины графика, ограничивает переопределение привязанной высоты, пересчитывает высоту боковой панели, изменяет размер холстов, перерисовывает и перепозиционирует выдвижную панель, если она видна.

Метод "OnMouseWheelEvent" проверяет попадание мыши на боковую панель и выдвижную панель. Когда колесико мыши находится над боковой панелью и происходит переполнение категорий, мы блокируем прокрутку графика и корректируем смещение прокрутки боковой панели на заданный шаг. Когда курсор находится над выдвижной панелью с возможностью прокрутки мы вместо этого регулируем смещение прокрутки. Если курсор не находится ни над одной из панелей, мы восстанавливаем прокрутку графика.

Для перемещения панелей "HandlePanelDragMove" ограничивает положение панели границами графика с помощью MathMax и MathMin, обновляет положение объекта графика, перемещает выдвижную панель, если она видима, и перерисовывает его. "HandlePanelDragRelease" сбрасывает флаг перетаскивания, вызывает "TrySnapToEdge", пересчитывает компоновку и изменяет размер холстов. "HandleBottomResizeDrag" вычисляет разницу от начала перетаскивания, ограничивает новую высоту между минимальным и естественным пределами, сохраняет ее как переопределение высоты для закрепленных панелей и перестраивает компоновку.

Методы перетаскивания боковой панели и выдвижной панели с помощью ползунка сопоставляют дельты мыши с изменениями смещения прокрутки пропорционально доступному расстоянию перемещения, скрывая выдвижную панель при прокрутке боковой панели и перерисовывая его после каждого обновления. Соответствующие методы освобождения сбрасывают флаг перетаскивания и запускают окончательную перерисовку.

Метод "UpdateAllHoverStates" делает снимки всех флагов наведения курсора, очищает их, пересчитывает каждый из них, исходя из текущего положения мыши, используя методы проверки попадания, проверяет, находится ли ползунок прокрутки под курсором, вычисляя его положение на основе доли прокрутки, отображает выдвижную панель при наведении курсора на новую категорию, скрывает его, когда курсор мыши покидает обе панели с учетом допуска на переход, и запускает перерисовку только при изменении состояния.

Метод "HandleMouseClickDown" обрабатывает новые нажатия левой кнопки мыши, сначала проверяя столбцы прокрутки боковой панели и выдвижной панели на предмет перетаскивания ползунка или отслеживания прокрутки страниц. Затем инициирует перетаскивание панели из области захвата, изменение размера нижней части из области изменения размера или вызывает ExpertRemove при нажатии кнопки закрытия.

Метод "OnMouseMoveEvent" объединяет все это воедино. Он проверяет попадание на обе панели, обрабатывает сначала активные операции перетаскивания и нажатия ползунка с ранним возвратом, переходит к обновлениям состояния при наведении курсора, управляет блокировкой прокрутки графика при наведении на любую панель, обнаруживает новые щелчки и записывает состояние кнопки для следующего события. Это обеспечивает нам интерактивность, о которой мы так долго мечтали. См. пример иллюстрации ниже.





После этого мы можем приступить к разработке фактического рисунка на графике. Мы выбрали и активировали инструмент, так что же дальше? Нам нужно убедиться, что мы используем именно этот инструмент, который позволит нам достичь поставленных целей. Для этого мы создадим новый класс.

Представляем класс графического движка

Этот совершенно новый класс преобразует выбор инструментов в реальные объекты графика, управляет сбором якорных точек за несколько кликов и направляет их к нужному методу создания объекта.

class CDrawingEngine : public CChartEventHandler { protected : int m_drawnObjectCounter; int m_toolDrawingClickCount; datetime m_drawPoint1Time; datetime m_drawPoint2Time; double m_drawPoint1Price; double m_drawPoint2Price; protected : string MakeUniqueObjectName(); void HandleDrawingClick( int mouseX, int mouseY, TOOL_TYPE &activeTool, string &instruction); void CreateSingleClickObject( int sub, datetime t, double p, TOOL_TYPE toolType); void CreateTwoClickObject( int sub, TOOL_TYPE toolType); void CreateThreeClickObject( int sub, datetime t3, double p3, TOOL_TYPE toolType); }; string CDrawingEngine::MakeUniqueObjectName() { m_drawnObjectCounter++; return "ToolsPalette_Drawing_" + IntegerToString (m_drawnObjectCounter) + "_" + IntegerToString (( int ) TimeCurrent ()); } void CDrawingEngine::HandleDrawingClick( int mouseX, int mouseY, TOOL_TYPE &activeTool, string &instruction) { datetime barTime; double barPrice; int sub; if (! ChartXYToTimePrice (m_chartId, mouseX, mouseY, sub, barTime, barPrice)) return ; int clicksNeeded = GetRequiredClickCount(activeTool); if (clicksNeeded <= 0 ) return ; m_toolDrawingClickCount++; if (m_toolDrawingClickCount == 1 ) { m_drawPoint1Time = barTime; m_drawPoint1Price = barPrice; if (clicksNeeded == 1 ) { CreateSingleClickObject(sub, barTime, barPrice, activeTool); m_toolDrawingClickCount = 0 ; activeTool = TOOL_NONE; instruction = "" ; } else instruction = "Click second point for " + GetToolLabel(activeTool) + "." ; } else if (m_toolDrawingClickCount == 2 ) { m_drawPoint2Time = barTime; m_drawPoint2Price = barPrice; if (clicksNeeded == 2 ) { CreateTwoClickObject(sub, activeTool); m_toolDrawingClickCount = 0 ; activeTool = TOOL_NONE; instruction = "" ; } else instruction = "Click third point for " + GetToolLabel(activeTool) + "." ; } else if (m_toolDrawingClickCount == 3 ) { CreateThreeClickObject(sub, barTime, barPrice, activeTool); m_toolDrawingClickCount = 0 ; activeTool = TOOL_NONE; instruction = "" ; } } void CDrawingEngine::CreateSingleClickObject( int sub, datetime t, double p, TOOL_TYPE toolType) { string name = MakeUniqueObjectName(); bool ok = false ; switch (toolType) { case TOOL_HLINE: ok = ObjectCreate (m_chartId, name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , p); if (ok) { ObjectSetInteger (m_chartId, name, OBJPROP_COLOR , clrDodgerBlue ); ObjectSetInteger (m_chartId, name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DASH ); } break ; case TOOL_VLINE: ok = ObjectCreate (m_chartId, name, OBJ_VLINE , 0 , t, 0 ); if (ok) { ObjectSetInteger (m_chartId, name, OBJPROP_COLOR , clrDodgerBlue ); ObjectSetInteger (m_chartId, name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DASH ); } break ; case TOOL_TEXT: ok = ObjectCreate (m_chartId, name, OBJ_TEXT , sub, t, p); if (ok) { ObjectSetString (m_chartId, name, OBJPROP_TEXT , "Text" ); ObjectSetInteger (m_chartId, name, OBJPROP_COLOR , clrWhite ); ObjectSetInteger (m_chartId, name, OBJPROP_FONTSIZE , 10 ); } break ; case TOOL_ARROW_UP: ok = ObjectCreate (m_chartId, name, OBJ_ARROW_UP , sub, t, p); if (ok) ObjectSetInteger (m_chartId, name, OBJPROP_COLOR , clrLime ); break ; case TOOL_ARROW_DOWN: ok = ObjectCreate (m_chartId, name, OBJ_ARROW_DOWN , sub, t, p); if (ok) ObjectSetInteger (m_chartId, name, OBJPROP_COLOR , clrRed ); break ; case TOOL_THUMB_UP: ok = ObjectCreate (m_chartId, name, OBJ_ARROW_THUMB_UP , sub, t, p); if (ok) ObjectSetInteger (m_chartId, name, OBJPROP_COLOR , clrLime ); break ; case TOOL_THUMB_DOWN: ok = ObjectCreate (m_chartId, name, OBJ_ARROW_THUMB_DOWN , sub, t, p); if (ok) ObjectSetInteger (m_chartId, name, OBJPROP_COLOR , clrRed ); break ; case TOOL_PRICE_LABEL: ok = ObjectCreate (m_chartId, name, OBJ_ARROW_LEFT_PRICE , sub, t, p); if (ok) ObjectSetInteger (m_chartId, name, OBJPROP_COLOR , clrDodgerBlue ); break ; case TOOL_STOP_SIGN: ok = ObjectCreate (m_chartId, name, OBJ_ARROW_STOP , sub, t, p); if (ok) ObjectSetInteger (m_chartId, name, OBJPROP_COLOR , clrRed ); break ; case TOOL_CHECK_MARK: ok = ObjectCreate (m_chartId, name, OBJ_ARROW_CHECK , sub, t, p); if (ok) ObjectSetInteger (m_chartId, name, OBJPROP_COLOR , clrLime ); break ; case TOOL_FIBO_TIMEZONES: ok = ObjectCreate (m_chartId, name, OBJ_FIBOTIMES , sub, t, p, t, p); if (ok) ObjectSetInteger (m_chartId, name, OBJPROP_COLOR , clrGold ); break ; default : break ; } if (ok) { ObjectSetInteger (m_chartId, name, OBJPROP_SELECTABLE , true ); ObjectSetInteger (m_chartId, name, OBJPROP_SELECTED , true ); ChartRedraw (m_chartId); } } void CDrawingEngine::CreateTwoClickObject( int sub, TOOL_TYPE toolType) { string name = MakeUniqueObjectName(); bool ok = false ; color objColor = clrDodgerBlue ; datetime t1 = m_drawPoint1Time, t2 = m_drawPoint2Time; double p1 = m_drawPoint1Price, p2 = m_drawPoint2Price; switch (toolType) { case TOOL_TRENDLINE: ok = ObjectCreate (m_chartId, name, OBJ_TREND , sub, t1, p1, t2, p2); break ; case TOOL_RAY: ok = ObjectCreate (m_chartId, name, OBJ_TREND , sub, t1, p1, t2, p2); if (ok) ObjectSetInteger (m_chartId, name, OBJPROP_RAY_RIGHT , true ); break ; case TOOL_EXTENDED_LINE: ok = ObjectCreate (m_chartId, name, OBJ_TREND , sub, t1, p1, t2, p2); if (ok) { ObjectSetInteger (m_chartId, name, OBJPROP_RAY_LEFT , true ); ObjectSetInteger (m_chartId, name, OBJPROP_RAY_RIGHT , true ); } break ; case TOOL_INFO_LINE: ok = ObjectCreate (m_chartId, name, OBJ_TREND , sub, t1, p1, t2, p2); if (ok) { ObjectSetString (m_chartId, name, OBJPROP_TEXT , StringFormat ( "%.0f pips" , MathAbs (p2 - p1) / SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ) / 10.0 )); objColor = clrMediumSlateBlue ; } break ; case TOOL_RECTANGLE: ok = ObjectCreate (m_chartId, name, OBJ_RECTANGLE , sub, t1, p1, t2, p2); if (ok) ObjectSetInteger (m_chartId, name, OBJPROP_FILL , true ); break ; case TOOL_TRIANGLE: ok = ObjectCreate (m_chartId, name, OBJ_TRIANGLE , sub, t1, p1, t2, p2, t1 + (t2 - t1) / 2 , p1 - MathAbs (p2 - p1)); if (ok) objColor = clrMediumSlateBlue ; break ; case TOOL_ELLIPSE: ok = ObjectCreate (m_chartId, name, OBJ_ELLIPSE , sub, t1, p1, t2, p2, t1, p1 + (p2 - p1) / 2 ); if (ok) objColor = clrMediumOrchid ; break ; case TOOL_FIBO_RETRACEMENT: ok = ObjectCreate (m_chartId, name, OBJ_FIBO , sub, t1, p1, t2, p2); if (ok) objColor = clrGold ; break ; case TOOL_FIBO_EXPANSION: ok = ObjectCreate (m_chartId, name, OBJ_EXPANSION , sub, t1, p1, t2, p2); if (ok) objColor = clrGold ; break ; case TOOL_FIBO_FAN: ok = ObjectCreate (m_chartId, name, OBJ_FIBOFAN , sub, t1, p1, t2, p2); if (ok) objColor = clrGold ; break ; case TOOL_FIBO_ARCS: ok = ObjectCreate (m_chartId, name, OBJ_FIBOARC , sub, t1, p1, t2, p2); if (ok) objColor = clrGold ; break ; case TOOL_GANN_LINE: ok = ObjectCreate (m_chartId, name, OBJ_GANNLINE , sub, t1, p1, t2, p2); if (ok) objColor = clrOrangeRed ; break ; case TOOL_GANN_FAN: ok = ObjectCreate (m_chartId, name, OBJ_GANNFAN , sub, t1, p1, t2, p2); if (ok) objColor = clrOrangeRed ; break ; case TOOL_GANN_GRID: ok = ObjectCreate (m_chartId, name, OBJ_GANNGRID , sub, t1, p1, t2, p2); if (ok) objColor = clrOrangeRed ; break ; case TOOL_REGRESSION_CHANNEL: ok = ObjectCreate (m_chartId, name, OBJ_REGRESSION , sub, t1, p1, t2, p2); if (ok) objColor = clrCornflowerBlue ; break ; case TOOL_STDDEV_CHANNEL: ok = ObjectCreate (m_chartId, name, OBJ_STDDEVCHANNEL , sub, t1, p1, t2, p2); if (ok) objColor = clrCornflowerBlue ; break ; default : break ; } if (ok) { ObjectSetInteger (m_chartId, name, OBJPROP_COLOR , objColor); ObjectSetInteger (m_chartId, name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger (m_chartId, name, OBJPROP_SELECTABLE , true ); ObjectSetInteger (m_chartId, name, OBJPROP_SELECTED , true ); ChartRedraw (m_chartId); } } void CDrawingEngine::CreateThreeClickObject( int sub, datetime t3, double p3, TOOL_TYPE toolType) { string name = MakeUniqueObjectName(); bool ok = false ; color objColor = clrDodgerBlue ; datetime t1 = m_drawPoint1Time, t2 = m_drawPoint2Time; double p1 = m_drawPoint1Price, p2 = m_drawPoint2Price; switch (toolType) { case TOOL_PARALLEL_CHANNEL: ok = ObjectCreate (m_chartId, name, OBJ_CHANNEL , sub, t1, p1, t2, p2, t3, p3); if (ok) objColor = clrCornflowerBlue ; break ; case TOOL_FIBO_CHANNEL: ok = ObjectCreate (m_chartId, name, OBJ_FIBOCHANNEL , sub, t1, p1, t2, p2, t3, p3); if (ok) objColor = clrGold ; break ; case TOOL_PITCHFORK: case TOOL_SCHIFF_PITCHFORK: case TOOL_MOD_SCHIFF: ok = ObjectCreate (m_chartId, name, OBJ_PITCHFORK , sub, t1, p1, t2, p2, t3, p3); if (ok) objColor = clrMediumSeaGreen ; break ; default : break ; } if (ok) { ObjectSetInteger (m_chartId, name, OBJPROP_COLOR , objColor); ObjectSetInteger (m_chartId, name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger (m_chartId, name, OBJPROP_SELECTABLE , true ); ObjectSetInteger (m_chartId, name, OBJPROP_SELECTED , true ); ChartRedraw (m_chartId); } }

Мы объявляем класс "CDrawingEngine", который наследует от "CChartEventHandler" и добавляет защищенные члены для счетчика имен объектов, текущего количества щелчков в последовательности размещения и двух пар переменных времени и цены, хранящих первую и вторую якорные точки. Мы объявляем пять защищенных методов: "MakeUniqueObjectName" для генерации уникальных имен объектов, "HandleDrawingClick" для обработки каждого щелчка по графику и три метода создания для инструментов с одним, двумя и тремя щелчками.

Метод "MakeUniqueObjectName" увеличивает счетчик и объединяет его с текущим временем с помощью IntegerToString для получения уникальной строки с префиксом, содержащим идентификатор рисунка. Метод "HandleDrawingClick" преобразует экранные координаты во время и цену графика с помощью ChartXYToTimePrice, запрашивает необходимое количество кликов для активного инструмента, а затем отслеживает последовательность размещения. При первом клике он записывает первую точку привязки и либо немедленно создает объект для инструментов, активируемых одним щелчком, либо обновляет текст инструкции, подсказывающий для второй точки. При втором клике записывает вторую точку привязки и либо создает объект для инструментов с двумя кликами, либо запрашивает информацию для третьего. При третьем клике создаются объекты с тремя кликами, используя все записанные точки привязки. После каждого успешного создания счетчик кликов и активный инструмент сбрасываются.

Метод "CreateSingleClickObject" обрабатывает двенадцать типов инструментов с помощью оператора switch. Горизонтальные и вертикальные линии создаются с помощью ObjectCreate с использованием OBJ_HLINE и OBJ_VLINE с пунктирным стилем. Текстовые метки, стрелочные аннотации, ползунки вверх и вниз, ценовые метки, знаки остановки, галочки и временные зоны Фибоначчи создают соответствующие типы объектов MQL5 с соответствующими цветами. Все созданные объекты помечаются как выбираемые и выбранные.

Метод "CreateTwoClickObject" обрабатывает шестнадцать типов инструментов, используя две сохраненные якорные точки. Линии тренда, лучи и продолженные линии используют OBJ_TREND, при этом свойства лучей переключаются соответствующим образом. Информационная линия добавляет аннотацию расстояния в пипсах. Прямоугольники создаются с включенной заливкой, треугольники автоматически вычисляют третью вершину, а эллипсы используют третью точку посередине ребра. Коррекции Фибоначчи, расширения, веера и дуги используют каждый свой выделенный тип объекта золотым цветом. Инструменты Ганна используют оранжево-красный цвет, а типы каналов — васильково-синий. Все объекты получают общий цвет, ширину, возможность выбора и выбранные свойства.

Метод "CreateThreeClickObject" обрабатывает параллельные каналы, каналы Фибоначчи и варианты вил, используя все три точки привязки, создавая соответствующий тип объекта MQL5 и применяя общие свойства перед перерисовкой графика. Наконец, мы все подключаем заново, так что теперь все управление осуществляется из одного центрального класса.

Перестройка оболочки боковой панели верхнего уровня

Класс верхнего уровня развивается из минимальной оболочки в полноценный командный центр программы, управляющий жизненным циклом активных инструментов, маршрутизацией событий и полной инициализацией всех десяти классов в иерархии.

class CToolsSidebar : public CDrawingEngine { private : TOOL_TYPE m_currentActiveTool; string m_currentInstruction; public : CToolsSidebar() { InitDefaults(); } ~CToolsSidebar() { Destroy(); } bool Init( long chartId); void Destroy(); void OnEvent( const int id, const long &lp, const double &dp, const string &sp); private : void InitDefaults(); void ToggleTool(TOOL_TYPE toolType); void DeactivateCurrentTool(); void CleanupAllDrawnObjects(); }; void CToolsSidebar::InitDefaults() { m_chartId = 0 ; m_nameSidebar = "ToolsPalette_Sidebar" ; m_nameFlyout = "ToolsPalette_Flyout" ; m_supersampleFactor = 4 ; m_categoryButtonSize = 36 ; m_categoryButtonPadding = 6 ; m_panelCornerRadius = 10 ; m_headerGripHeight = 92 ; m_sidebarWidth = 48 ; m_sidebarHeight = 0 ; m_sidebarMaxVisibleCats = 0 ; m_sidebarScrollPixels = 0 ; m_sidebarScrollThumbHeight = 30 ; m_sidebarScrollThinWidth = 3 ; m_isSidebarThumbDragging = false ; m_sidebarThumbDragStartY = 0 ; m_sidebarThumbDragStartPixels = 0 ; m_isHoveredSidebarScrollArea = false ; m_isHoveredSidebarThumb = false ; m_panelX = 0 ; m_panelY = CanvasY; m_snapState = SNAP_LEFT; m_isPanelDragging = false ; m_dragOffsetX = 0 ; m_dragOffsetY = 0 ; m_snappedSidebarHeight = 0 ; m_isResizingBottomEdge = false ; m_bottomResizeDragStartY = 0 ; m_bottomResizeStartHeight = 0 ; m_isBottomResizeHovered = false ; m_hoveredCategory = CAT_NONE; m_isCloseButtonHovered = false ; m_isThemeButtonHovered = false ; m_isGripAreaHovered = false ; m_flyoutWidth = 195 ; m_flyoutItemHeight = 32 ; m_flyoutPadding = 7 ; m_flyoutPointerWidth = 10 ; m_flyoutPointerHeight = 8 ; m_flyoutPointerLocalY = 40 ; m_flyoutPointerOnLeft = true ; m_isFlyoutVisible = false ; m_flyoutActiveCat = CAT_NONE; m_hoveredFlyoutItem = - 1 ; m_flyoutScrollPixels = 0 ; m_flyoutMaxVisibleItems = 5 ; m_flyoutScrollThumbHeight = 30 ; m_isFlyoutThumbDragging = false ; m_flyoutThumbDragStartY = 0 ; m_flyoutThumbDragStartPixels = 0 ; m_isHoveredFlyoutScrollArea = false ; m_isHoveredFlyoutThumb = false ; m_isDarkTheme = StartDark; m_previousMouseButtonState = 0 ; m_currentActiveTool = TOOL_NONE; m_currentInstruction = "" ; m_drawnObjectCounter = 0 ; m_toolDrawingClickCount = 0 ; m_drawPoint1Time = 0 ; m_drawPoint2Time = 0 ; m_drawPoint1Price = 0.0 ; m_drawPoint2Price = 0.0 ; } bool CToolsSidebar::Init( long chartId) { InitDefaults(); m_chartId = chartId; m_panelX = (m_snapState == SNAP_RIGHT) ? ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ) - m_sidebarWidth : 0 ; InitAllCategoriesAndTools(); ApplyTheme(); CalcSidebarHeight(); if (!CreateAllCanvases(m_sidebarWidth, m_sidebarHeight)) return false ; ObjectSetInteger ( 0 , m_nameSidebar, OBJPROP_XDISTANCE , m_panelX); ObjectSetInteger ( 0 , m_nameSidebar, OBJPROP_YDISTANCE , m_panelY); ObjectSetInteger ( 0 , m_nameSidebar, OBJPROP_ZORDER , 100 ); ObjectSetInteger ( 0 , m_nameFlyout, OBJPROP_ZORDER , 200 ); HideFlyout(); DrawSidebar(m_currentActiveTool); ObjectSetInteger ( 0 , m_nameSidebar, OBJPROP_XDISTANCE , m_panelX); ObjectSetInteger ( 0 , m_nameSidebar, OBJPROP_YDISTANCE , m_panelY); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); return true ; } void CToolsSidebar::Destroy() { m_currentActiveTool = TOOL_NONE; DestroyAllCanvases(); CleanupAllDrawnObjects(); ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); } void CToolsSidebar::ToggleTool(TOOL_TYPE toolType) { if (toolType == TOOL_POINTER || m_currentActiveTool == toolType) { m_currentActiveTool = TOOL_NONE; m_toolDrawingClickCount = 0 ; m_currentInstruction = "" ; } else { m_currentActiveTool = toolType; m_toolDrawingClickCount = 0 ; m_currentInstruction = "Click on chart to place " + GetToolLabel(toolType) + "." ; } } void CToolsSidebar::DeactivateCurrentTool() { m_currentActiveTool = TOOL_NONE; m_toolDrawingClickCount = 0 ; m_currentInstruction = "" ; DrawSidebar(m_currentActiveTool); ChartRedraw (); } void CToolsSidebar::CleanupAllDrawnObjects() { int total = ObjectsTotal (m_chartId); for ( int i = total - 1 ; i >= 0 ; i--) { string n = ObjectName (m_chartId, i); if ( StringFind (n, "ToolsPalette_Drawing_" ) == 0 ) ObjectDelete (m_chartId, n); } } void CToolsSidebar::OnEvent( const int id, const long &lp, const double &dp, const string &sp) { if (id == CHARTEVENT_KEYDOWN && lp == 27 ) { DeactivateCurrentTool(); return ; } if (id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { int mouseX = ( int )lp, mouseY = ( int )dp, mouseButtons = ( int )sp; int lx, ly, flx, fly; bool overSidebar = HitTestOverSidebar(mouseX, mouseY, lx, ly); bool overFlyout = !overSidebar && HitTestOverFlyout(mouseX, mouseY, flx, fly); if (mouseButtons == 1 && m_previousMouseButtonState == 0 && overSidebar && m_isThemeButtonHovered) { ToggleTheme(); DrawSidebar(m_currentActiveTool); if (m_isFlyoutVisible) DrawFlyoutForCategory(m_flyoutActiveCat, m_currentActiveTool); ChartRedraw (); m_previousMouseButtonState = mouseButtons; return ; } if (mouseButtons == 1 && m_previousMouseButtonState == 0 && overFlyout && m_hoveredFlyoutItem >= 0 && m_flyoutActiveCat != CAT_NONE) { int nT = ArraySize (m_categories[( int )m_flyoutActiveCat].tools); if (m_hoveredFlyoutItem < nT) { ToggleTool(m_categories[( int )m_flyoutActiveCat].tools[m_hoveredFlyoutItem].toolType); HideFlyout(); DrawSidebar(m_currentActiveTool); ChartRedraw (); } m_previousMouseButtonState = mouseButtons; return ; } if (mouseButtons == 1 && m_previousMouseButtonState == 0 && overSidebar && m_hoveredCategory != CAT_NONE && !m_isCloseButtonHovered && !m_isThemeButtonHovered && !m_isGripAreaHovered && ArraySize (m_categories[( int )m_hoveredCategory].tools) == 1 ) { ToggleTool(m_categories[( int )m_hoveredCategory].tools[ 0 ].toolType); HideFlyout(); DrawSidebar(m_currentActiveTool); ChartRedraw (); m_previousMouseButtonState = mouseButtons; return ; } if (mouseButtons == 1 && m_previousMouseButtonState == 0 && m_currentActiveTool != TOOL_NONE && m_currentActiveTool != TOOL_POINTER && !overSidebar && !overFlyout) { HandleDrawingClick(mouseX, mouseY, m_currentActiveTool, m_currentInstruction); DrawSidebar(m_currentActiveTool); m_previousMouseButtonState = mouseButtons; return ; } RouteChartEvent(id, lp, dp, sp, m_currentActiveTool); string tip = "" ; if (overSidebar && m_hoveredCategory != CAT_NONE) tip = m_categories[( int )m_hoveredCategory].categoryLabel; if (overFlyout && m_hoveredFlyoutItem >= 0 && m_flyoutActiveCat != CAT_NONE) { int nT = ArraySize (m_categories[( int )m_flyoutActiveCat].tools); if (m_hoveredFlyoutItem < nT) tip = m_categories[( int )m_flyoutActiveCat].tools[m_hoveredFlyoutItem].tooltipText; } ObjectSetString ( 0 , m_nameSidebar, OBJPROP_TOOLTIP , tip); return ; } RouteChartEvent(id, lp, dp, sp, m_currentActiveTool); }

Во-первых, мы объявляем класс "CToolsSidebar", который теперь наследует от "CDrawingEngine" вместо "CSidebarRenderer", как в предыдущей части, что дает ему доступ ко всей иерархии из десяти классов. Мы добавляем два закрытых члена: текущий активный тип инструмента и строку инструкций, отображаемую при размещении несколькими щелчками мыши. Открытый интерфейс остается прежним с "Init", "Destroy" и «OnEvent", в то время как четыре приватных метода обрабатывают значения по умолчанию, переключение инструментов, деактивацию инструментов и очистку объектов рисования.

Далее метод "InitDefaults" сбрасывает все переменные-члены во всей иерархии до безопасных значений по умолчанию. Помимо геометрии боковой панели, имен холстов и настроек темы из предыдущей части, теперь мы инициализируем имя bitmap label-объекта всплывающего окна, все переменные состояния прокрутки как для боковой панели, так и для выдвижной панели, состояние перетаскивания панели и изменения размера нижней части, флаги наведения для всех кнопок заголовка, размеры раскладки выдвижной панели и конфигурацию указателя, видимость выдвижной панели и состояние прокрутки, отслеживание кнопок мыши, текст активных инструментов и инструкций, а также счетчик графического движка и хранилище якорных точек.

Метод "Init" управляет всей последовательностью запуска. Мы вызываем "InitDefaults", сохраняем идентификатор диаграммы, вычисляем начальное положение панели на основе состояния привязки, вызываем "InitAllCategoriesAndTools" для заполнения полного реестра инструментов, применяем тему, вычисляем высоту боковой панели, создаем все четыре холста, позиционируем объекты графика боковой панели и задаем для выдвижной панели более высокий Z-порядок, скрываем выдвижную панель, рисуем начальную рамку боковой панели и включаем события перемещения мыши и колеса мыши с помощью функции ChartSetInteger.

Метод Destroy деактивирует текущий инструмент, делегирует очистку холста методу "DestroyAllCanvases", вызывает метод "CleanupAllDrawnObjects" для удаления всех размещенных объектов графика путем обратного перебора ObjectsTotal и удаления имен, соответствующих префиксу рисования, с помощью StringFind, и восстанавливает прокрутку графика.

Метод "ToggleTool" деактивирует инструмент, если указатель выбран или тот же инструмент нажат снова, очищая счетчик кликов и инструкцию. В противном случае он активирует новый инструмент, сбрасывает счетчик и устанавливает текст инструкции с помощью метода "GetToolLabel". Метод "DeactivateCurrentTool" очищает состояние инструмента, перерисовывает боковую панель и вызывается при нажатии клавиши Escape.

Метод "OnEvent" является основной точкой входа для всех событий графика. Он обрабатывает нажатия клавиши Escape для деактивации инструмента, а затем обрабатывает события перемещения мыши в цепочке приоритетов: щелчки по переключателю темы вызывают функцию "ToggleTheme" и перерисовывают обе панели, щелчки по элементам выдвижной панели вызывают функцию "ToggleTool" с выбранным инструментом и скрывают выдвижную панель, щелчки по категориям отдельных инструментов активируют инструмент напрямую, а щелчки по размещению графика, когда активен инструмент рисования, вызывают функцию "HandleDrawingClick". Вся оставшаяся логика работы с мышью передается в функцию "RouteChartEvent". Мы также обновляем всплывающую подсказку боковой панели в зависимости от состояния при наведении курсора, используя функцию ObjectSetString. Все остальные типы событий перенаправляются непосредственно обработчику маршрутизации. Таким образом, теперь вся иерархия управления соединена между собой, что и позволяет достичь нашей цели. Далее мы протестируем программу в следующем разделе.





Тестирование на истории

Мы скомпилировали программу и прикрепили ее к графику. Ниже показана итоговая визуализация в виде GIF-изображения.





Во время тестирования выдвижные панели отображались корректно при наведении курсора на каждую кнопку категории с плавным выравниванием треугольника указателя, выбор инструмента из выдвижной панели точно размещал объекты графика при использовании инструментов с одним, двумя и тремя щелчками, а перетаскивание панели корректно привязывалось к обоим краям графика, после чего происходило изменение положения выдвижной панели.





Заключение

В заключение, мы не просто создали более красивую боковую панель, но и работающий, тестируемый стек интерактивных элементов на языке MQL5. В частности, статическая палитра была расширена до системы из десяти классов, которая предоставляет управляемый данными реестр инструментов, охватывающий тридцать пять инструментов в восьми категориях, поэтому новые инструменты добавляются в виде записей данных, а не путем внесения изменений в код. Выдвижная панель выбора включает в себя треугольник указателя, обрезанную прокрутку, состояния при наведении курсора и подсветке, а также узкого бегунка прокрутки. Обработчик событий графика маршрутизирует события перемещения мыши, колесика мыши, клавиатуры и изменения размера графика, выполняя при этом точную проверку попадания в области боковой панели и выдвижной панели. Полная интерактивность панели включает перетаскивание с привязкой к краям, изменение размера по нижнему краю, прокручиваемые списки категорий и переключение тем в реальном времени без перезапуска. Наконец, механизм рисования преобразует выбор инструмента в объекты графика с детерминированным сбросом состояния после каждого завершенного размещения.

Критерии приемки, продемонстрированные в тестировании, ясны: выбор инструмента из выдвижной панели приводит к размещению объекта на графике; переполнение списков происходит при прокрутке колесом мыши или перетаскивании ползунком. Панель перетаскивается и привязывается к краям графика. Переключатели тем применяются немедленно, а выдвижные панели корректно перемещаются при перемещении панели. Архитектура обеспечивает четкий контракт взаимодействия — активный инструмент, необходимые щелчки и состояние размещения — что делает поведение предсказуемым и упрощает его расширение. После прочтения статьи вы сможете:

Выбирать инструменты рисования из выдвижных панелей и размещать линии тренда, коррекции Фибоначчи, каналы, вилы и аннотации непосредственно на боковой панели

Перетаскивать, изменять размер и привязывать боковую панель к краям графика во время реальных сессий, не перекрывая ценовое движение на графике

Расширять реестр инструментов, добавляя новые инструменты в качестве записей данных без изменения логики отображения или взаимодействия

В следующей части мы будем использовать этот слой взаимодействия для улучшения инструмента перекрестия с помощью наложения рисок прицела, линий перекрестия во всю ширину и высоту с метками осей, круговой лупы, отображающей увеличенное содержимое свечей, и режима измерения двойным щелчком с диагональной линией, якорными маркерами и плавающей статистикой баров и пунктов. Оставайтесь с нами.