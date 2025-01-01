- Локальные переменные
- Формальные параметры
- Статические переменные
- Глобальные переменные
- Input переменные
- Extern переменные
- Инициализация переменных
- Область видимости и время жизни переменных
- Создание и уничтожение объектов
Глобальные переменные
Глобальные переменные создаются путем размещения их объявлений вне описания какой-либо функции. Глобальные переменные определяются на том же уровне, что и функции, т. е. не локальны ни в каком блоке.
Пример:
|
int GlobalFlag=10; // глобальная переменная
Область видимости глобальных переменных - вся программа, глобальные переменные доступны из всех функций, определенных в программе. Инициализируются нулем, если явно не задано другое начальное значение. Глобальная переменная может быть проинициализирована только соответствующей ее типу константой либо константным выражением.
Инициализация глобальных переменных производится однократно после загрузки программы в память клиентского терминала и перед первой обработкой события Init. Для глобальных переменных, представляющих собой объекты классов, при инициализации вызываются соответствующие конструкторы. В скриптах инициализация глобальных переменных производится перед обработкой события Start.
Замечание: не следует путать переменные, объявленные на глобальном уровне, с глобальными переменными клиентского терминала, доступ к которым осуществляется при помощи функций GlobalVariable...().
