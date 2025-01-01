Глобальные переменные

Глобальные переменные создаются путем размещения их объявлений вне описания какой-либо функции. Глобальные переменные определяются на том же уровне, что и функции, т. е. не локальны ни в каком блоке.

Пример:

int GlobalFlag=10; // глобальная переменная

int OnStart()

{

...

}

Область видимости глобальных переменных - вся программа, глобальные переменные доступны из всех функций, определенных в программе. Инициализируются нулем, если явно не задано другое начальное значение. Глобальная переменная может быть проинициализирована только соответствующей ее типу константой либо константным выражением.

Инициализация глобальных переменных производится однократно после загрузки программы в память клиентского терминала и перед первой обработкой события Init. Для глобальных переменных, представляющих собой объекты классов, при инициализации вызываются соответствующие конструкторы. В скриптах инициализация глобальных переменных производится перед обработкой события Start.

Замечание: не следует путать переменные, объявленные на глобальном уровне, с глобальными переменными клиентского терминала, доступ к которым осуществляется при помощи функций GlobalVariable...().

Смотри также

Типы данных, Инкапсуляция и расширяемость типов, Инициализация переменных, Область видимости и время жизни переменных, Создание и уничтожение объектов