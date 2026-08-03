Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 38): Торговля по скрытым дивергенциям RSI с фильтрами угла наклона

Введение

В нашей предыдущей статье (Часть 37) мы разработали на языке MetaQuotes Language 5 (MQL5) систему поиска обычных дивергенций и конвергенций RSI. Она определяла обычные бычьи и медвежьи дивергенции между свинговыми точками цены и значениями индекса относительной силы (RSI), открывала позиции по сигналам с настраиваемыми параметрами управления рисками и отображала на графике визуальные элементы, упрощающие и расширяющие анализ. В части 38 мы разрабатываем систему торговли по скрытым дивергенциям RSI с фильтрами угла наклона.

Система определяет скрытые бычьи и медвежьи дивергенции по свинг-точкам (локальным экстремумам), проверяет чистоту формирования дивергенции в заданном диапазоне баров с учётом допуска, фильтрует сигналы по настраиваемым углам наклона ценовой линии и линии RSI, открывает позиции с применением параметров управления рисками и отображает на ценовом графике и в подокне RSI линии, подписи и значения углов. Мы рассмотрим следующие темы:

К концу статьи у вас будет готовая к дальнейшей настройке стратегия MQL5 для торговли по скрытым дивергенциям RSI. Приступим!

Принцип работы стратегии скрытых дивергенций RSI

Стратегия скрытых дивергенций RSI предназначена для поиска возможностей продолжения тренда по характерным расхождениям между свинговыми точками цены и осциллятором индекса относительной силы (RSI), отражающим силу импульса в рамках текущего тренда. При скрытой бычьей дивергенции цена формирует более высокий минимум, а RSI — более низкий минимум. Это указывает на ослабление медвежьей коррекции и возможность возобновления восходящего тренда. При скрытой медвежьей дивергенции цена формирует более низкий максимум, а RSI — более высокий максимум, что свидетельствует об ослаблении бычьей коррекции и возможном продолжении нисходящего тренда.

Для повышения надёжности будем фильтровать дивергенции по углам наклона ценовой линии и линии RSI, отбирая только те сигналы, где углы попадают в заданные диапазоны. Кроме того, применим допуск при проверке чистоты дивергенции, чтобы промежуточные значения не пересекали соединяющую опорные точки линию. По подтверждённым сигналам советник будет открывать позиции на покупку при скрытой бычьей дивергенции и на продажу при скрытой медвежьей дивергенции. Для управления рисками предусмотрены Stop Loss, Take Profit и трейлинг-стоп. Ниже показаны возможные сценарии формирования.

Пример формирования скрытой бычьей дивергенции:

Пример формирования скрытой медвежьей дивергенции:

Мы будем находить свинговые максимумы и минимумы с подтверждением по заданному числу баров, проверять скрытые дивергенции на чистоту в указанном диапазоне баров и с учётом допуска, применять опциональные фильтры угла наклона для цены и RSI, автоматически открывать позиции с настраиваемым размером лота и параметрами управления рисками, а также отображать цветные линии и подписи с величинами углов на основном графике и в подокне RSI. В результате получим полноценную систему торговли по скрытым дивергенциям. Ниже представлена наглядная схема логики системы.





Реализация на MQL5



Чтобы создать программу на MQL5, откройте MetaEditor, перейдите в окно «Навигатор», откройте папку Experts, щёлкните по ней правой кнопкой мыши, выберите «Новый файл» и следуйте указаниям мастера. После создания файла объявим входные параметры и глобальные переменные, которые будут использоваться во всей программе.

#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict #include <Trade\Trade.mqh> input group "RSI Settings" input int RSI_Period = 14 ; input ENUM_APPLIED_PRICE RSI_Applied = PRICE_CLOSE ; input group "Swing Settings" input int Swing_Strength = 5 ; input int Min_Bars_Between = 5 ; input int Max_Bars_Between = 50 ; input double Tolerance = 0.1 ; input group "Price Divergence Filter" input bool Use_Price_Slope_Filter = false ; input double Price_Min_Slope_Degrees = 10.0 ; input double Price_Max_Slope_Degrees = 80.0 ; input group "RSI Divergence Filter" input bool Use_RSI_Slope_Filter = true ; input double RSI_Min_Slope_Degrees = 1.0 ; input double RSI_Max_Slope_Degrees = 89.0 ; input group "Trade Settings" input double Lot_Size = 0.01 ; input int Magic_Number = 123456789 ; input double SL_Pips = 300.0 ; input double TP_Pips = 300.0 ; input group "Trailing Stop Settings" input bool Enable_Trailing_Stop = true ; input double Trailing_Stop_Pips = 30.0 ; input double Min_Profit_To_Trail_Pips = 50.0 ; input group "Visualization" input bool Mark_Swings_On_Price = true ; input bool Mark_Swings_On_RSI = true ; input color Bull_Color = clrGreen ; input color Bear_Color = clrRed ; input color Swing_High_Color = clrRed ; input color Swing_Low_Color = clrGreen ; input int Line_Width = 2 ; input ENUM_LINE_STYLE Line_Style = STYLE_SOLID ; input int Font_Size = 8 ; int RSI_Handle = INVALID_HANDLE ; CTrade obj_Trade;

Начнём с подключения торговой библиотеки директивой «#include <Trade\Trade.mqh>», которая предоставляет встроенные средства для управления позициями и ордерами. Затем объявим входные параметры, сгруппированные по категориям для удобной настройки. В группе «RSI Settings» параметр «RSI_Period» равен 14 и задаёт период расчёта RSI, а «RSI_Applied» имеет значение PRICE_CLOSE, чтобы рассчитывать индикатор по ценам закрытия. Это значения по умолчанию, которые при необходимости можно изменить. В группе «Swing Settings» параметр «Swing_Strength» равен 5 и задаёт количество баров для подтверждения свинговых максимумов и минимумов. Параметры «Min_Bars_Between» и «Max_Bars_Between» ограничивают поиск дивергенций диапазоном от 5 до 50 баров, а «Tolerance» со значением 0,1 задаёт небольшой допуск при проверке чистоты дивергенции, как и в предыдущей версии.

В группе «Price Divergence Filter» параметр «Use_Price_Slope_Filter» по умолчанию равен false и позволяет при необходимости включить фильтрацию по углу наклона. Параметры «Price_Min_Slope_Degrees» и «Price_Max_Slope_Degrees» со значениями 10,0 и 80,0 задают допустимый диапазон углов наклона ценовой линии в градусах. Значение 0 отключает минимальное ограничение, а 90 — максимальное. Аналогично в группе «RSI Divergence Filter» параметр «Use_RSI_Slope_Filter» равен true, а «RSI_Min_Slope_Degrees» и «RSI_Max_Slope_Degrees» со значениями 1,0 и 89,0 задают диапазон углов наклона линии RSI. Остальные параметры совпадают с предыдущей версией системы для обычных дивергенций; в текущей версии добавлены только настройки фильтрации по углам наклона.

Наконец, объявим глобальные переменные: «RSI_Handle», инициализированную значением «INVALID_HANDLE» для хранения дескриптора RSI, и «obj_Trade» — экземпляр класса CTrade для выполнения торговых операций. Далее объявим и инициализируем глобальные переменные свинговых точек.

double Last_High_Price = 0.0 ; datetime Last_High_Time = 0 ; double Prev_High_Price = 0.0 ; datetime Prev_High_Time = 0 ; double Last_Low_Price = 0.0 ; datetime Last_Low_Time = 0 ; double Prev_Low_Price = 0.0 ; datetime Prev_Low_Time = 0 ; double Last_High_RSI = 0.0 ; double Prev_High_RSI = 0.0 ; double Last_Low_RSI = 0.0 ; double Prev_Low_RSI = 0.0 ;

В разделе «Переменные свинговых точек» объявим глобальные переменные для хранения последней и предыдущей свинговой точки отдельно для максимумов и минимумов. Переменные «Last_High_Price», «Last_High_Time», «Prev_High_Price» и «Prev_High_Time» хранят цены и время свинговых максимумов; аналогичные переменные с «Low» — данные свинговых минимумов. Значения RSI в этих точках сохраняются в «Last_High_RSI», «Prev_High_RSI», «Last_Low_RSI» и «Prev_Low_RSI». Все переменные инициализируются нулём и затем динамически обновляются при поиске дивергенций. Теперь инициализируем советник и индикатор RSI, а также найдём подокно RSI для последующей отрисовки объектов.

int OnInit () { RSI_Handle = iRSI ( _Symbol , _Period , RSI_Period, RSI_Applied); if (RSI_Handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to create RSI indicator" ); return ( INIT_FAILED ); } long chart_id = ChartID (); string rsi_name = "RSI(" + IntegerToString (RSI_Period) + ")" ; int rsi_subwin = ChartWindowFind (chart_id, rsi_name); if (rsi_subwin == - 1 ) { if (! ChartIndicatorAdd (chart_id, 1 , RSI_Handle)) { Print ( "Failed to add RSI indicator to chart" ); } } obj_Trade.SetExpertMagicNumber(Magic_Number); Print ( "RSI Hidden Divergence EA initialized" ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

В обработчике OnInit сначала создадим дескриптор RSI с помощью iRSI, передав текущий символ, таймфрейм, период RSI и тип применяемой цены. Затем проверим, не равен ли «RSI_Handle» значению «INVALID_HANDLE». При ошибке выведем сообщение через «Print» и вернём «INIT_FAILED». После этого получим идентификатор текущего графика с помощью ChartID и сформируем имя индикатора RSI, объединив строку «RSI(» с периодом, преобразованным функцией IntegerToString.

Подокно RSI найдём с помощью ChartWindowFind по идентификатору графика и имени. Если подокно не найдено («rsi_subwin» == -1), добавим индикатор в подокно 1 через ChartIndicatorAdd. При ошибке выведем соответствующее сообщение. Затем вызовем «obj_Trade.SetExpertMagicNumber(Magic_Number)», чтобы связать позиции советника с уникальным идентификатором. В завершение выведем сообщение об успешной инициализации и вернём «INIT_SUCCEEDED». После запуска видим следующий результат.

После инициализации советника и добавления RSI в отдельное подокно необходимо находить и отображать свинговые точки, чтобы использовать их для определения дивергенций RSI. Для этого создадим вспомогательные функции.

bool CheckSwingHigh( int bar, double & highs[]) { if (bar < Swing_Strength || bar + Swing_Strength >= ArraySize (highs)) return false ; double current = highs[bar]; for ( int i = 1 ; i <= Swing_Strength; i++) { if (highs[bar - i] >= current || highs[bar + i] >= current) return false ; } return true ; } bool CheckSwingLow( int bar, double & lows[]) { if (bar < Swing_Strength || bar + Swing_Strength >= ArraySize (lows)) return false ; double current = lows[bar]; for ( int i = 1 ; i <= Swing_Strength; i++) { if (lows[bar - i] <= current || lows[bar + i] <= current) return false ; } return true ; }

Функция «CheckSwingHigh» принимает индекс бара и ссылку на массив максимумов и определяет, является ли указанный бар свинговым максимумом. Сначала она проверяет границы массива с учётом «Swing_Strength» через ArraySize чтобы избежать ошибок индексации. Затем получает текущий максимум и сравнивает его с соседними барами слева и справа в пределах «Swing_Strength». Если хотя бы один соседний максимум не ниже текущего, возвращается false; иначе — true.

Аналогично создадим функцию «CheckSwingLow» для минимумов. Она проверяет допустимость индекса и убеждается, что минимумы соседних баров выше текущего значения. True возвращается только для подтверждённого свингового минимума. Далее создадим функцию проверки чистой дивергенции RSI.

bool CleanDivergence( double rsi1, double rsi2, int shift1, int shift2, double & rsi_data[], bool bearish) { if (shift1 <= shift2) return false ; for ( int b = shift2 + 1 ; b < shift1; b++) { double interp_factor = ( double )(b - shift2) / (shift1 - shift2); double interp_rsi = rsi2 + interp_factor * (rsi1 - rsi2); if (bearish) { if (rsi_data[b] > interp_rsi + Tolerance) return false ; } else { if (rsi_data[b] < interp_rsi - Tolerance) return false ; } } return true ; } double CalculateVisualAngle( long chart_id, int sub_window, datetime time1, double val1, datetime time2, double val2) { int x1 = 0 , y1 = 0 , x2 = 0 , y2 = 0 ; bool ok1 = ChartTimePriceToXY (chart_id, sub_window, time1, val1, x1, y1); bool ok2 = ChartTimePriceToXY (chart_id, sub_window, time2, val2, x2, y2); if (!ok1 || !ok2 || x1 == x2) return 0.0 ; double dx = ( double )(x2 - x1); double dy = ( double )(y2 - y1); if (dx == 0.0 ) return (dy > 0.0 ? - 90.0 : 90.0 ); double angle = MathArctan (-dy / dx) * 180.0 / M_PI ; return MathAbs (angle); }

Функция «CleanDivergence» проверяет, что промежуточные значения RSI не пересекают линию между двумя свинговыми точками, то есть дивергенция остаётся «чистой». Она принимает значения RSI в точках «rsi1» и «rsi2», соответствующие сдвиги «shift1» и «shift2» (при этом «shift1» должен быть больше), ссылку на массив «rsi_data» и логический параметр «bearish», определяющий тип дивергенции. Сначала проверяется корректность сдвигов, затем перебираются бары от «shift2 + 1» до «shift1 - 1». Для каждого бара рассчитываются нормированный коэффициент положения «interp_factor» и линейно интерполированное значение «interp_rsi». Для медвежьего варианта функция возвращает false, если какое-либо значение «rsi_data[b]» превышает «interp_rsi + Tolerance»; для бычьего — если оно опускается ниже «interp_rsi - Tolerance». Если все проверки пройдены, функция возвращает true.

Затем создадим функцию «CalculateVisualAngle» для расчёта визуального угла наклона в градусах между двумя точками на графике. Этот угол используется при фильтрации дивергенций. Функция принимает идентификатор графика «chart_id», номер основного окна или подокна «sub_window», а также координаты двух точек: «time1», «val1», «time2» и «val2». Сначала пиксельные координаты «x1», «y1», «x2» и «y2» инициализируются нулём. Затем обе точки преобразуются из координат времени и цены в экранные координаты с помощью ChartTimePriceToXY. Если преобразование завершилось ошибкой или координаты x совпадают, функция возвращает 0,0. В противном случае рассчитываются разности «dx» и «dy». Для вертикальной линии возвращается угол −90,0 или 90,0 в зависимости от направления. В остальных случаях угол вычисляется функцией MathArctan по отношению «-dy / dx», переводится в градусы с использованием M_PI, после чего функция MathAbs возвращает его абсолютное значение. Теперь все вспомогательные функции готовы, и можно перейти к реализации логики в обработчике OnTick. Начнём со скрытой медвежьей дивергенции.

void OnTick () { static datetime last_time = 0 ; datetime current_time = iTime ( _Symbol , _Period , 0 ); if (current_time == last_time) return ; last_time = current_time; int data_size = 200 ; double high_data[], low_data[], rsi_data[]; datetime time_data[]; CopyHigh ( _Symbol , _Period , 0 , data_size, high_data); CopyLow ( _Symbol , _Period , 0 , data_size, low_data); CopyTime ( _Symbol , _Period , 0 , data_size, time_data); CopyBuffer (RSI_Handle, 0 , 0 , data_size, rsi_data); ArraySetAsSeries (high_data, true ); ArraySetAsSeries (low_data, true ); ArraySetAsSeries (time_data, true ); ArraySetAsSeries (rsi_data, true ); long chart_id = ChartID (); int rsi_window = ChartWindowFind (chart_id, "RSI(" + IntegerToString (RSI_Period) + ")" ); int last_high_bar = - 1 , prev_high_bar = - 1 ; for ( int b = 1 ; b < data_size - Swing_Strength; b++) { if (CheckSwingHigh(b, high_data)) { if (last_high_bar == - 1 ) { last_high_bar = b; } else { prev_high_bar = b; break ; } } } if (last_high_bar > 0 && time_data[last_high_bar] > Last_High_Time) { Prev_High_Price = Last_High_Price; Prev_High_Time = Last_High_Time; Last_High_Price = high_data[last_high_bar]; Last_High_Time = time_data[last_high_bar]; Prev_High_RSI = Last_High_RSI; Last_High_RSI = rsi_data[last_high_bar]; string high_type = "H" ; if (Prev_High_Price > 0.0 ) { high_type = (Last_High_Price > Prev_High_Price) ? "HH" : "LH" ; } bool lower_high = Last_High_Price < Prev_High_Price; bool higher_rsi_high = Last_High_RSI > Prev_High_RSI; int bars_diff = prev_high_bar - last_high_bar; bool hidden_bear_div = false ; double price_angle = 0.0 ; double rsi_angle = 0.0 ; if (Prev_High_Price > 0.0 && lower_high && higher_rsi_high && bars_diff >= Min_Bars_Between && bars_diff <= Max_Bars_Between) { if (CleanDivergence(Prev_High_RSI, Last_High_RSI, prev_high_bar, last_high_bar, rsi_data, true )) { price_angle = CalculateVisualAngle(chart_id, 0 , Prev_High_Time, Prev_High_Price, Last_High_Time, Last_High_Price); rsi_angle = CalculateVisualAngle(chart_id, rsi_window, Prev_High_Time, Prev_High_RSI, Last_High_Time, Last_High_RSI); if ((!Use_Price_Slope_Filter || (price_angle >= Price_Min_Slope_Degrees && price_angle <= Price_Max_Slope_Degrees)) && (!Use_RSI_Slope_Filter || (rsi_angle >= RSI_Min_Slope_Degrees && rsi_angle <= RSI_Max_Slope_Degrees))) { hidden_bear_div = true ; string line_name = "DivLine_HiddenBear_" + TimeToString (Last_High_Time); ObjectCreate (chart_id, line_name, OBJ_TREND , 0 , Prev_High_Time, Prev_High_Price, Last_High_Time, Last_High_Price); ObjectSetInteger (chart_id, line_name, OBJPROP_COLOR , Bear_Color); ObjectSetInteger (chart_id, line_name, OBJPROP_WIDTH , Line_Width); ObjectSetInteger (chart_id, line_name, OBJPROP_STYLE , Line_Style); ObjectSetInteger (chart_id, line_name, OBJPROP_RAY , false ); ObjectSetInteger (chart_id, line_name, OBJPROP_BACK , false ); if (rsi_window != - 1 ) { string rsi_line = "DivLine_RSI_HiddenBear_" + TimeToString (Last_High_Time); ObjectCreate (chart_id, rsi_line, OBJ_TREND , rsi_window, Prev_High_Time, Prev_High_RSI, Last_High_Time, Last_High_RSI); ObjectSetInteger (chart_id, rsi_line, OBJPROP_COLOR , Bear_Color); ObjectSetInteger (chart_id, rsi_line, OBJPROP_WIDTH , Line_Width); ObjectSetInteger (chart_id, rsi_line, OBJPROP_STYLE , Line_Style); ObjectSetInteger (chart_id, rsi_line, OBJPROP_RAY , false ); ObjectSetInteger (chart_id, rsi_line, OBJPROP_BACK , false ); } } } } if (Mark_Swings_On_Price) { string swing_name = "SwingHigh_" + TimeToString (Last_High_Time); if ( ObjectFind (chart_id, swing_name) < 0 ) { string high_label_text = " " + high_type + (hidden_bear_div ? " Hidden Bear Div " + DoubleToString (price_angle, 1 ) + "°" : "" ); ObjectCreate (chart_id, swing_name, OBJ_TEXT , 0 , Last_High_Time, Last_High_Price); ObjectSetString (chart_id, swing_name, OBJPROP_TEXT , high_label_text); ObjectSetInteger (chart_id, swing_name, OBJPROP_COLOR , Swing_High_Color); ObjectSetInteger (chart_id, swing_name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger (chart_id, swing_name, OBJPROP_FONTSIZE , Font_Size); } } if (Mark_Swings_On_RSI && rsi_window != - 1 ) { string rsi_swing_name = "RSI_SwingHigh_" + TimeToString (Last_High_Time); if ( ObjectFind (chart_id, rsi_swing_name) < 0 ) { string high_label_text_rsi = " " + high_type + (hidden_bear_div ? " Hidden Bear Div " + DoubleToString (rsi_angle, 1 ) + "°" : "" ); ObjectCreate (chart_id, rsi_swing_name, OBJ_TEXT , rsi_window, Last_High_Time, Last_High_RSI); ObjectSetString (chart_id, rsi_swing_name, OBJPROP_TEXT , high_label_text_rsi); ObjectSetInteger (chart_id, rsi_swing_name, OBJPROP_COLOR , Swing_High_Color); ObjectSetInteger (chart_id, rsi_swing_name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger (chart_id, rsi_swing_name, OBJPROP_FONTSIZE , Font_Size); } } ChartRedraw (chart_id); } }

В обработчике OnTick, который вызывается при поступлении каждого нового тика, используем статическую переменную «last_time» для хранения времени последнего обработанного бара. Время текущего бара получаем через iTime. Если оно не изменилось, завершаем функцию; в противном случае обновляем «last_time». Затем задаём количество анализируемых баров: 200. Объявляем массивы максимумов, минимумов, времени и значений RSI и заполняем их с помощью CopyHigh, CopyLow, CopyTime и CopyBuffer.

Преобразуем массивы в таймсерии с помощью ArraySetAsSeries, чтобы элементы располагались в обратном порядке — от новых к старым. Затем получаем идентификатор графика через «ChartID» и находим индекс подокна RSI с помощью «ChartWindowFind». Для поиска двух последних свинговых максимумов переменным «last_high_bar» и «prev_high_bar» присваиваем -1, после чего перебираем бары и вызываем «CheckSwingHigh», пока не будут найдены два подтверждённых максимума.

Если обнаружен новый свинговый максимум, то есть «time_data[last_high_bar]» больше «Last_High_Time», переносим текущие значения в переменные предыдущего максимума и обновляем «Last_High_Price», «Last_High_Time» и «Last_High_RSI». Тип максимума записывается в «high_type»: «H» по умолчанию, «HH» для более высокого максимума и «LH» для более низкого. Затем проверяем условия скрытой медвежьей дивергенции: цена должна сформировать более низкий максимум, RSI — более высокий максимум, а количество баров между точками должно находиться в диапазоне от «Min_Bars_Between» до «Max_Bars_Between». Флаг «hidden_bear_div» первоначально равен false, а переменные «price_angle» и «rsi_angle» — 0,0.

Если дивергенция проходит проверку на чистоту, рассчитываем «price_angle» с помощью «CalculateVisualAngle» в основном окне графика, используя время и цены максимумов, а «rsi_angle» — в подокне RSI по времени и значениям индикатора. Затем проверяем активные фильтры. Если фильтр цены отключён либо «price_angle» находится между «Price_Min_Slope_Degrees» и «Price_Max_Slope_Degrees», а фильтр RSI отключён либо «rsi_angle» находится между «RSI_Min_Slope_Degrees» и «RSI_Max_Slope_Degrees», устанавливаем флаг «hidden_bear_div» в true и строим линии скрытой дивергенции на ценовом графике и в подокне RSI. Для линий задаём цвет, ширину, стиль, отключаем продолжение в виде луча и выводим объекты на передний план. Торговые вызовы «CloseAll()» и «OpenSell()» добавляются далее отдельным шагом.

Если параметр «Mark_Swings_On_Price» равен true, проверяем наличие текстового объекта «SwingHigh_» с соответствующей временной меткой. Если объекта нет, создаём его с помощью «ObjectCreate» и формируем подпись из типа максимума и, при наличии дивергенции, отметки «Hidden Bear Div» с углом ценовой линии. Затем задаём цвет, привязку и размер шрифта. Аналогично, если включён параметр «Mark_Swings_On_RSI» и подокно RSI найдено, создаём подпись «RSI_SwingHigh_» со значением угла линии RSI. В завершение перерисовываем график функцией «ChartRedraw». После компиляции получаем следующий результат.

Теперь система определяет и отображает скрытую медвежью дивергенцию. Для торговли по этому сигналу необходимо открыть позицию на продажу. Перед этим закроем открытые позиции, чтобы избежать переторговки. При необходимости эту логику можно изменить. Для выполнения этих операций создадим вспомогательные функции.

void OpenBuy() { double ask_price = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double sl = (SL_Pips > 0 ) ? NormalizeDouble (ask_price - SL_Pips * _Point , _Digits ) : 0 ; double tp = (TP_Pips > 0 ) ? NormalizeDouble (ask_price + TP_Pips * _Point , _Digits ) : 0 ; if (obj_Trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_BUY , Lot_Size, 0 , sl, tp)) { Print ( "Buy trade opened on hidden bullish divergence" ); } else { Print ( "Failed to open Buy: " , obj_Trade.ResultRetcodeDescription()); } } void OpenSell() { double bid_price = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double sl = (SL_Pips > 0 ) ? NormalizeDouble (bid_price + SL_Pips * _Point , _Digits ) : 0 ; double tp = (TP_Pips > 0 ) ? NormalizeDouble (bid_price - TP_Pips * _Point , _Digits ) : 0 ; if (obj_Trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_SELL , Lot_Size, 0 , sl, tp)) { Print ( "Sell trade opened on hidden bearish divergence" ); } else { Print ( "Failed to open Sell: " , obj_Trade.ResultRetcodeDescription()); } } void CloseAll() { for ( int p = PositionsTotal () - 1 ; p >= 0 ; p--) { if ( PositionGetTicket (p) > 0 && PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == _Symbol && PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == Magic_Number) { obj_Trade.PositionClose( PositionGetTicket (p)); } } }

Функция «OpenBuy» открывает длинную позицию при обнаружении скрытой бычьей дивергенции. Сначала получаем текущую цену Ask с помощью SymbolInfoDouble. Если «SL_Pips» больше нуля, уровень Stop Loss рассчитывается как «ask_price - SL_Pips * _Point» и нормализуется по числу десятичных знаков инструмента функцией NormalizeDouble; иначе устанавливается значение 0. Аналогично Take Profit рассчитывается как «ask_price + TP_Pips * _Point» либо отключается нулевым значением. Позиция на покупку открывается через «obj_Trade.PositionOpen» с типом ORDER_TYPE_BUY, объёмом «Lot_Size» и рассчитанными уровнями SL и TP. Результат операции выводится через «Print», а при ошибке — описание из «obj_Trade.ResultRetcodeDescription».

Функция «OpenSell» аналогичным образом открывает короткую позицию при скрытой медвежьей дивергенции. Она получает цену Bid, рассчитывает Stop Loss как «bid_price + SL_Pips * _Point», Take Profit как «bid_price - TP_Pips * _Point» и вызывает «obj_Trade.PositionOpen» с типом «ORDER_TYPE_SELL». Результат операции также записывается в журнал.

Наконец, реализуем функцию «CloseAll», которая закрывает существующие позиции перед открытием новых. Позиции перебираются в обратном порядке — от PositionsTotal() - 1 до нуля. Для каждой позиции проверяем действительность тикета, соответствие текущему символу через «PositionGetString(POSITION_SYMBOL)» и магическому номеру «Magic_Number». Подходящие позиции закрываются через «obj_Trade.PositionClose». При появлении сигнала сначала вызывается «CloseAll», а затем функция открытия позиции соответствующего направления. Для скрытой медвежьей дивергенции добавим следующий код.

CloseAll(); OpenSell();

После компиляции видим следующий результат.

Теперь советник может торговать по сигналу скрытой медвежьей дивергенции. Добавим аналогичную логику для бычьей дивергенции.

int last_low_bar = - 1 , prev_low_bar = - 1 ; for ( int b = 1 ; b < data_size - Swing_Strength; b++) { if (CheckSwingLow(b, low_data)) { if (last_low_bar == - 1 ) { last_low_bar = b; } else { prev_low_bar = b; break ; } } } if (last_low_bar > 0 && time_data[last_low_bar] > Last_Low_Time) { Prev_Low_Price = Last_Low_Price; Prev_Low_Time = Last_Low_Time; Last_Low_Price = low_data[last_low_bar]; Last_Low_Time = time_data[last_low_bar]; Prev_Low_RSI = Last_Low_RSI; Last_Low_RSI = rsi_data[last_low_bar]; string low_type = "L" ; if (Prev_Low_Price > 0.0 ) { low_type = (Last_Low_Price < Prev_Low_Price) ? "LL" : "HL" ; } bool higher_low = Last_Low_Price > Prev_Low_Price; bool lower_rsi_low = Last_Low_RSI < Prev_Low_RSI; int bars_diff = prev_low_bar - last_low_bar; bool hidden_bull_div = false ; double price_angle = 0.0 ; double rsi_angle = 0.0 ; if (Prev_Low_Price > 0.0 && higher_low && lower_rsi_low && bars_diff >= Min_Bars_Between && bars_diff <= Max_Bars_Between) { if (CleanDivergence(Prev_Low_RSI, Last_Low_RSI, prev_low_bar, last_low_bar, rsi_data, false )) { price_angle = CalculateVisualAngle(chart_id, 0 , Prev_Low_Time, Prev_Low_Price, Last_Low_Time, Last_Low_Price); rsi_angle = CalculateVisualAngle(chart_id, rsi_window, Prev_Low_Time, Prev_Low_RSI, Last_Low_Time, Last_Low_RSI); if ((!Use_Price_Slope_Filter || (price_angle >= Price_Min_Slope_Degrees && price_angle <= Price_Max_Slope_Degrees)) && (!Use_RSI_Slope_Filter || (rsi_angle >= RSI_Min_Slope_Degrees && rsi_angle <= RSI_Max_Slope_Degrees))) { hidden_bull_div = true ; CloseAll(); OpenBuy(); string line_name = "DivLine_HiddenBull_" + TimeToString (Last_Low_Time); ObjectCreate (chart_id, line_name, OBJ_TREND , 0 , Prev_Low_Time, Prev_Low_Price, Last_Low_Time, Last_Low_Price); ObjectSetInteger (chart_id, line_name, OBJPROP_COLOR , Bull_Color); ObjectSetInteger (chart_id, line_name, OBJPROP_WIDTH , Line_Width); ObjectSetInteger (chart_id, line_name, OBJPROP_STYLE , Line_Style); ObjectSetInteger (chart_id, line_name, OBJPROP_RAY , false ); ObjectSetInteger (chart_id, line_name, OBJPROP_BACK , false ); if (rsi_window != - 1 ) { string rsi_line = "DivLine_RSI_HiddenBull_" + TimeToString (Last_Low_Time); ObjectCreate (chart_id, rsi_line, OBJ_TREND , rsi_window, Prev_Low_Time, Prev_Low_RSI, Last_Low_Time, Last_Low_RSI); ObjectSetInteger (chart_id, rsi_line, OBJPROP_COLOR , Bull_Color); ObjectSetInteger (chart_id, rsi_line, OBJPROP_WIDTH , Line_Width); ObjectSetInteger (chart_id, rsi_line, OBJPROP_STYLE , Line_Style); ObjectSetInteger (chart_id, rsi_line, OBJPROP_RAY , false ); ObjectSetInteger (chart_id, rsi_line, OBJPROP_BACK , false ); } } } } if (Mark_Swings_On_Price) { string swing_name = "SwingLow_" + TimeToString (Last_Low_Time); if ( ObjectFind (chart_id, swing_name) < 0 ) { string low_label_text = " " + low_type + (hidden_bull_div ? " Hidden Bull Div " + DoubleToString (price_angle, 1 ) + "°" : "" ); ObjectCreate (chart_id, swing_name, OBJ_TEXT , 0 , Last_Low_Time, Last_Low_Price); ObjectSetString (chart_id, swing_name, OBJPROP_TEXT , low_label_text); ObjectSetInteger (chart_id, swing_name, OBJPROP_COLOR , Swing_Low_Color); ObjectSetInteger (chart_id, swing_name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger (chart_id, swing_name, OBJPROP_FONTSIZE , Font_Size); } } if (Mark_Swings_On_RSI && rsi_window != - 1 ) { string rsi_swing_name = "RSI_SwingLow_" + TimeToString (Last_Low_Time); if ( ObjectFind (chart_id, rsi_swing_name) < 0 ) { string low_label_text_rsi = " " + low_type + (hidden_bull_div ? " Hidden Bull Div " + DoubleToString (rsi_angle, 1 ) + "°" : "" ); ObjectCreate (chart_id, rsi_swing_name, OBJ_TEXT , rsi_window, Last_Low_Time, Last_Low_RSI); ObjectSetString (chart_id, rsi_swing_name, OBJPROP_TEXT , low_label_text_rsi); ObjectSetInteger (chart_id, rsi_swing_name, OBJPROP_COLOR , Swing_Low_Color); ObjectSetInteger (chart_id, rsi_swing_name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger (chart_id, rsi_swing_name, OBJPROP_FONTSIZE , Font_Size); } } ChartRedraw (chart_id); }

Здесь используется та же логика, что и для медвежьей дивергенции, но с обратными условиями. Комментарии поясняют назначение операций. После компиляции видим следующий результат.

Как видно на изображении, советник также открывает позиции по скрытым бычьим дивергенциям. Далее добавим трейлинг-стоп для сопровождения прибыли. Для этого вынесем логику в отдельную функцию — так код останется модульным.

void ApplyTrailingStop() { double point = _Point ; for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { if ( PositionGetTicket (i) > 0 ) { if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == _Symbol && PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == Magic_Number) { double sl = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); double tp = PositionGetDouble ( POSITION_TP ); double openPrice = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); ulong ticket = PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) { double newSL = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) - Trailing_Stop_Pips * point, _Digits ); if (newSL > sl && SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) - openPrice > Min_Profit_To_Trail_Pips * point) { obj_Trade.PositionModify(ticket, newSL, tp); } } else if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL ) { double newSL = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) + Trailing_Stop_Pips * point, _Digits ); if (newSL < sl && openPrice - SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) > Min_Profit_To_Trail_Pips * point) { obj_Trade.PositionModify(ticket, newSL, tp); } } } } } }

Функция «ApplyTrailingStop» динамически изменяет Stop Loss открытых позиций после достижения заданного порога прибыли, фиксируя часть результата по мере благоприятного движения рынка. Сначала переменной «point» присваивается значение «_Point», то есть размер минимального шага котировки инструмента. Затем все позиции перебираются в обратном порядке — от «PositionsTotal() - 1» до нуля, что позволяет безопасно изменять их без смещения индексов.

Для каждой позиции функция PositionGetTicket с параметром i должна вернуть действительный тикет больше нуля. Затем проверяем символ через PositionGetString с параметром «POSITION_SYMBOL» и сравниваем его с _Symbol, а также магический номер через «PositionGetInteger(POSITION_MAGIC)». Затем получаем текущие значения «sl», «tp», цену открытия «openPrice» и тикет позиции.

Если тип позиции, полученный через PositionGetInteger с параметром «POSITION_TYPE», равен POSITION_TYPE_BUY, рассчитываем «newSL» как текущую цену Bid минус «Trailing_Stop_Pips * point» и нормализуем значение. Если новый Stop Loss выше текущего, а прибыль превышает «Min_Profit_To_Trail_Pips * point», позиция изменяется через «obj_Trade.PositionModify» с сохранением Take Profit.

Для позиции на продажу, когда «POSITION_TYPE» равен POSITION_TYPE_SELL, новый Stop Loss рассчитывается как цена Ask плюс «Trailing_Stop_Pips * point». Если он ниже текущего Stop Loss, а прибыль превышает минимальный порог, позиция изменяется через «obj_Trade.PositionModify». Так трейлинг-стоп применяется только к подходящим позициям. Теперь вызовем функцию в обработчике тиков.

void OnTick () { if (Enable_Trailing_Stop && PositionsTotal () > 0 ) { ApplyTrailingStop(); } static datetime last_time = 0 ; datetime current_time = iTime ( _Symbol , _Period , 0 ); }

Если есть открытые позиции и трейлинг-стоп включён, вызываем функцию «ApplyTrailingStop» на каждом тике. Результат показан ниже.

На этом основная логика завершена. Остаётся удалить графические объекты при снятии советника с графика, чтобы не оставлять лишние элементы.

void OnDeinit ( const int reason) { if (RSI_Handle != INVALID_HANDLE ) { long chart_id = ChartID (); string rsi_name = "RSI(" + IntegerToString (RSI_Period) + ")" ; int rsi_subwin = ChartWindowFind (chart_id, rsi_name); if (rsi_subwin != - 1 ) { ChartIndicatorDelete (chart_id, rsi_subwin, rsi_name); Print ( "RSI indicator removed from chart" ); } IndicatorRelease (RSI_Handle); } ObjectsDeleteAll ( 0 , "DivLine_" ); ObjectsDeleteAll ( 0 , "SwingHigh_" ); ObjectsDeleteAll ( 0 , "SwingLow_" ); ObjectsDeleteAll ( 0 , "RSI_SwingHigh_" ); ObjectsDeleteAll ( 0 , "RSI_SwingLow_" ); Print ( "RSI Hidden Divergence EA deinitialized" ); }

Обработчик OnDeinit принимает целочисленный параметр «reason», указывающий причину деинициализации, и выполняет очистку при удалении советника с графика. Если «RSI_Handle» не равен INVALID_HANDLE, получаем идентификатор текущего графика через «ChartID», формируем имя индикатора RSI и находим его подокно с помощью «ChartWindowFind». Если подокно найдено, удаляем индикатор с графика функцией ChartIndicatorDelete, записываем сообщение в журнал, а затем освобождаем дескриптор вызовом IndicatorRelease.

После этого несколькими вызовами ObjectsDeleteAll удаляем линии дивергенции и подписи свинговых точек с префиксами «DivLine_», «SwingHigh_», «SwingLow_», «RSI_SwingHigh_» и «RSI_SwingLow_». В завершение через «Print» выводится сообщение о деинициализации. На этом реализация завершена; остаётся протестировать программу в тестере.





Бэктестирование

После тщательного бэктестирования получены следующие результаты.

График бэктеста:

Отчёт о бэктесте:





Заключение

В результате мы разработали на MQL5 систему торговли по скрытым дивергенциям RSI. Стратегия определяет скрытые бычьи и медвежьи дивергенции по свинговым максимумам и минимумам с заданным параметром силы, проверяет чистоту формирования дивергенции в установленном диапазоне баров с учётом допуска и фильтрует сигналы по настраиваемым углам наклона ценовой линии и линии RSI. Советник открывает позиции фиксированным объёмом, использует опциональные уровни Stop Loss и Take Profit, заданные в пипсах (в исходной статье — pips; в коде расчёт выполняется через _Point), применяет трейлинг-стоп для динамического управления рисками и отображает цветные линии и подписи свинговых точек со значениями углов на ценовом графике и в подокне RSI.

Предупреждение: статья предназначена исключительно для образовательных целей. Торговля связана со значительными финансовыми рисками, а волатильность рынка может привести к убыткам. Перед использованием программы на реальном счёте необходимо провести тщательное бэктестирование и соблюдать строгие правила управления рисками.

Теперь у вас есть рабочая система для торговли по сигналам продолжения тренда на основе скрытых дивергенций RSI, готовая к дальнейшей оптимизации и адаптации в вашей торговой практике. Успешной торговли!