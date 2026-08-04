Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 40): Торговля по уровням коррекции Фибоначчи с пользовательскими уровнями

Введение

В предыдущей статье (часть 39) мы разработали на языке MetaQuotes Language 5 (MQL5) систему статистического возврата к среднему. Она анализировала ценовые данные и рассчитывала такие статистические характеристики, как среднее, дисперсия, асимметрия, эксцесс и статистика Жарке—Бера; формировала сигналы возврата к среднему на основе доверительных интервалов, адаптивных порогов и подтверждения по старшему таймфрейму; использовала расчёт размера позиции на основе equity, а также трейлинг-стоп, частичное закрытие и выход по времени, а также выводила на график информационную панель для мониторинга в реальном времени. В части 40 мы разработаем торговую систему по уровням коррекции Фибоначчи с пользовательскими уровнями.

Система рассчитывает уровни коррекции по диапазону дневной свечи либо по массиву баров заданной глубины, определяет торговую конфигурацию как бычью или медвежью в зависимости от того, закрылась ли свеча выше или ниже цены открытия и открывает позиции, когда цена пересекает заданные уровни, например 50% или 61,8%, с ограничением максимального числа сделок на каждом уровне в рамках текущего периода Фибоначчи. Также предусмотрены необязательное закрытие позиций при новом расчёте уровней Фибоначчи, трейлинг-стоп по пунктам после достижения минимальной прибыли и буферы SL/TP, задаваемые в процентах от диапазона. Рассмотрим следующие темы:

К концу статьи у нас будет работоспособная стратегия MQL5 для торговли по уровням коррекции Фибоначчи, которую можно будет адаптировать под свои задачи. Приступим!





Принцип работы стратегии коррекции Фибоначчи

Стратегия коррекции Фибоначчи определяет потенциальные уровни поддержки и сопротивления, применяя ключевые коэффициенты, полученные из последовательности Фибоначчи, к предыдущему колебанию цены (свингу). Это помогает трейдерам оценивать откаты в трендовом рынке, после которых цена может развернуться или продолжить движение, откатив часть предыдущего движения.

В бычьем сценарии после восходящего движения от минимума к максимуму уровни коррекции, например 50% или 61,8%, рассматриваются как потенциальные зоны покупки во время отката с расчётом на последующее возобновление роста. В медвежьем сценарии после нисходящего движения от максимума к минимуму эти уровни выступают зонами продажи во время восходящей коррекции с расчётом на продолжение нисходящего тренда.

Мы уточняем точки входа, подтверждая пересечение этих уровней, применяем к уровням входа буферы, рассчитанные по диапазону свинга, ограничиваем количество сделок на одном уровне, чтобы не накапливать чрезмерную позицию на одном уровне, и используем трейлинг-стоп для защиты прибыли при благоприятном движении цены. При необходимости позиции можно закрывать при новом расчёте уровней Фибоначчи, чтобы работать с актуальной конфигурацией. Сочетание этих элементов позволяет искать точки разворота внутри тренда. Ниже показан пример возможной медвежьей конфигурации коррекции.

Мы рассчитаем уровни Фибоначчи по дневным свечам или по массиву баров заданной глубины. Между этими подходами можно переключаться или заменить их любым вариантом, предусмотренным вашей стратегией. Торговая конфигурация будет определяться как бычья или медвежья в зависимости от того, закрылась ли свеча выше или ниже цены открытия, а входы — по пересечению пользовательских коэффициентов, например 50% и 61,8%, либо любых других значений. Это лишь условно выбранные примеры уровней — авторы считают их наиболее распространёнными и значимыми. Система ограничит количество сделок, рассчитает SL/TP с необязательными буферами от диапазона, включит трейлинг-стоп по пунктам после достижения порога прибыли, при необходимости закроет позиции при новом расчёте уровней и отобразит данные с помощью цветовых графических объектов и подписей. В результате получится гибкая система для торговли на коррекциях.





Реализация на MQL5

Чтобы создать этот советник на MQL5, откройте MetaEditor, перейдите в окно «Навигатор», найдите папку Experts, нажмите кнопку «New» и следуйте указаниям мастера создания файла. После создания файла в редакторе кода необходимо объявить входные параметры и глобальные переменные, которые будут использоваться во всей программе.

#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict #include <Trade\Trade.mqh> enum CloseOnNewEnum { CloseOnNew_No = 0 , CloseOnNew_Yes = 1 }; enum TrailingTypeEnum { Trailing_None = 0 , Trailing_Points = 2 }; input bool UseDailyApproach = true ; input string fibLevelsStr = "50,61.8" ; input int maxTradesPerLevel = 1 ; input CloseOnNewEnum CloseOnNewFib = CloseOnNew_No; input TrailingTypeEnum TrailingType = Trailing_None; input double Trailing_Stop_Pips = 30.0 ; input double Min_Profit_To_Trail_Pips = 50.0 ; input int LookbackSize = 100 ; input double LotSize = 0.1 ; input int MagicNumber = 12345 ; input bool IncludeCurrentBar = false ; input double SlBufferPercent = 0.0 ; input double TpBufferPercent = 0.0 ;

Сначала подключаем библиотеку Trade с помощью директивы #include <Trade\Trade.mqh>, чтобы получить функции исполнения ордеров и управления позициями. Затем определяем два перечисления с пользовательскими вариантами. Перечисление CloseOnNewEnum содержит CloseOnNew_No, при котором позиции не закрываются при новом расчёте уровней Фибоначчи, и CloseOnNew_Yes, при котором они закрываются. Перечисление TrailingTypeEnum содержит Trailing_None для отключения трейлинга и Trailing_Points для сопровождения позиции по пунктам.

Далее задаём входные параметры. UseDailyApproach по умолчанию равен true и включает расчёт по диапазону дневной свечи; значение false включает режим массива баров заданной глубины. Строка fibLevelsStr со значением «50,61.8» содержит разделённые запятыми уровни коррекции для входа. Параметр maxTradesPerLevel со значением 1 ограничивает число сделок на уровне в пределах одного периода Фибоначчи, а 0 снимает ограничение. CloseOnNewFib определяет, закрывать ли позиции при пересчёте уровней, а TrailingType выбирает режим трейлинг-стопа.

Параметр Trailing_Stop_Pips со значением 30,0 задаёт расстояние трейлинг-стопа, а Min_Profit_To_Trail_Pips со значением 50,0 — минимальную прибыль, после которой начинается сопровождение. В коде названия параметров содержат суффикс Pips, однако фактически эта логика описана как трейлинг-стоп в пунктах; далее используется именно термин «пункты». LookbackSize со значением 100 задаёт число свечей для режима массива баров заданной глубины, LotSize со значением 0,1 — размер позиции, MagicNumber со значением 12345 — идентификатор сделок, а IncludeCurrentBar со значением false определяет, включать ли формирующийся бар в массив баров. SlBufferPercent и TpBufferPercent по умолчанию равны 0,0 и задают буферы для Stop Loss и Take Profit в процентах от диапазона; положительные значения увеличивают соответствующий отступ. После компиляции получаем следующий набор входных параметров.

После объявления входных параметров создадим глобальные переменные, которые понадобятся во всей программе.

CTrade obj_Trade; int barsTotal; #define FIB_OBJ "Fibonacci Retracement" static double storedEntryLvls[]; static int storedTradesCount[]; static double storedSl = 0.0 ; static double storedTp = 0.0 ; static string storedInfo = "" ; static bool storedIsBullish = false ; static double fibLevels[]; static string lastShownInfo = "" ; static bool fibCalculated = false ; static double currentHigh = 0.0 ; static double currentLow = 0.0 ; static string fibName = "Fib_Array" ;

Сначала объявляем obj_Trade — экземпляр CTrade для работы с ордерами, и barsTotal для учёта дневных баров при дневном подходе. Макрос FIB_OBJ со значением «Fibonacci Retracement» задаёт имя основного объекта Фибоначчи. Для сохранения состояния между тиками в обоих режимах используются статические массивы storedEntryLvls[] с рассчитанными ценами входа и storedTradesCount[] со счётчиками сделок на каждом уровне; переменные storedSl и storedTp, инициализированные значением 0,0, хранят Stop Loss и Take Profit; storedInfo содержит тип подхода, цены открытия и закрытия, список уровней входа и торговые уровни, а также SL и TP; storedIsBullish хранит признак бычьего сценария; fibLevels[] содержит разобранные коэффициенты в исходном порядке; lastShownInfo позволяет отслеживать изменения текста и избегать лишней перерисовки.

Для режима массива баров заданной глубины переменная fibCalculated изначально равна false и показывает, рассчитаны ли уровни. currentHigh и currentLow со значением 0,0 хранят текущие экстремумы для проверки выхода цены за границы диапазона, а fibName со значением «Fib_Array» используется как имя графического объекта. Теперь можно перейти к основной логике. Начнём с обработчика OnInit.

int OnInit () { obj_Trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber); barsTotal = 0 ; string tempLevels[]; ushort commaSep = StringGetCharacter ( "," , 0 ); int numLevels = StringSplit (fibLevelsStr, commaSep, tempLevels); ArrayResize (fibLevels, numLevels); for ( int i = 0 ; i < numLevels; i++) { fibLevels[i] = StringToDouble (tempLevels[i]); } ArrayResize (storedEntryLvls, numLevels); ArrayResize (storedTradesCount, numLevels); ObjectsDeleteAll ( 0 , "InfoLabel_" , - 1 , OBJ_LABEL ); lastShownInfo = "" ; ObjectDelete ( 0 , fibName); fibCalculated = false ; return ( INIT_SUCCEEDED ); }

В обработчике OnInit настраиваем торговый объект, вызывая obj_Trade.SetExpertMagicNumber с параметром MagicNumber для идентификации ордеров. Для дневного режима устанавливаем barsTotal в 0, чтобы первый тик обязательно запустил обновление. Затем разбираем строку fibLevelsStr в массив fibLevels: получаем код запятой с помощью StringGetCharacter, разделяем строку функцией StringSplit, сохраняем части во временном массиве tempLevels, изменяем размер fibLevels и в цикле преобразуем каждое значение в тип double функцией StringToDouble. После этого изменяем размеры storedEntryLvls и storedTradesCount в соответствии с количеством уровней.

При очистке удаляем все текстовые подписи функцией ObjectsDeleteAll с префиксом «InfoLabel_» и типом OBJ_LABEL, сбрасываем lastShownInfo, удаляем старый объект Фибоначчи с именем fibName функцией ObjectDelete и устанавливаем fibCalculated в false. В конце возвращаем INIT_SUCCEEDED, подтверждая успешную инициализацию. Теперь перейдём к обработчику тиков и сначала реализуем дневной вариант формирования сигналов.

void OnTick () { if (UseDailyApproach) { int bars = iBars ( _Symbol , PERIOD_D1 ); if (barsTotal != bars && TimeCurrent () > StringToTime ( "00:05" )) { barsTotal = bars; ObjectDelete ( 0 , FIB_OBJ); double openPrice = iOpen ( _Symbol , PERIOD_D1 , 1 ); double closePrice = iClose ( _Symbol , PERIOD_D1 , 1 ); double high = iHigh ( _Symbol , PERIOD_D1 , 1 ); double low = iLow ( _Symbol , PERIOD_D1 , 1 ); datetime startingTime = iTime ( _Symbol , PERIOD_D1 , 1 ); datetime endingTime = iTime ( _Symbol , PERIOD_D1 , 0 ) - 1 ; double range = high - low; storedIsBullish = (closePrice > openPrice); string levelsList = "" ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (fibLevels); i++) { storedTradesCount[i] = 0 ; if (storedIsBullish) { storedEntryLvls[i] = NormalizeDouble (high - range * fibLevels[i] / 100 , _Digits ); } else { storedEntryLvls[i] = NormalizeDouble (low + range * fibLevels[i] / 100 , _Digits ); } levelsList += DoubleToString (fibLevels[i], 1 ) + ": " + DoubleToString (storedEntryLvls[i], _Digits ) + "

" ; } if (storedIsBullish) { ObjectCreate ( 0 , FIB_OBJ, OBJ_FIBO , 0 , startingTime, low, endingTime, high); ObjectSetInteger ( 0 , FIB_OBJ, OBJPROP_COLOR , clrGreen ); for ( int i = 0 ; i < ObjectGetInteger ( 0 , FIB_OBJ, OBJPROP_LEVELS ); i++) { ObjectSetInteger ( 0 , FIB_OBJ, OBJPROP_LEVELCOLOR , i, clrGreen ); } storedSl = NormalizeDouble (low - range * (SlBufferPercent / 100 ), _Digits ); storedTp = NormalizeDouble (high + range * (TpBufferPercent / 100 ), _Digits ); storedInfo = "Daily Approach - Bullish

" + "Open: " + DoubleToString (openPrice, _Digits ) + "

" + "Close: " + DoubleToString (closePrice, _Digits ) + "

" + "Buy Entries:

" + levelsList + "SL: " + DoubleToString (storedSl, _Digits ) + "

" + "TP: " + DoubleToString (storedTp, _Digits ); Print ( "New daily bar: Bullish Fibonacci levels calculated. Entries: " , levelsList); } else { ObjectCreate ( 0 , FIB_OBJ, OBJ_FIBO , 0 , startingTime, high, endingTime, low); ObjectSetInteger ( 0 , FIB_OBJ, OBJPROP_COLOR , clrRed ); for ( int i = 0 ; i < ObjectGetInteger ( 0 , FIB_OBJ, OBJPROP_LEVELS ); i++) { ObjectSetInteger ( 0 , FIB_OBJ, OBJPROP_LEVELCOLOR , i, clrRed ); } storedSl = NormalizeDouble (high + range * (SlBufferPercent / 100 ), _Digits ); storedTp = NormalizeDouble (low - range * (TpBufferPercent / 100 ), _Digits ); storedInfo = "Daily Approach - Bearish

" + "Open: " + DoubleToString (openPrice, _Digits ) + "

" + "Close: " + DoubleToString (closePrice, _Digits ) + "

" + "Sell Entries:

" + levelsList + "SL: " + DoubleToString (storedSl, _Digits ) + "

" + "TP: " + DoubleToString (storedTp, _Digits ); Print ( "New daily bar: Bearish Fibonacci levels calculated. Entries: " , levelsList); } } } ChartRedraw (); }

В обработчике OnTick при включённом UseDailyApproach получаем число дневных баров функцией iBars для текущего символа _Symbol и периода PERIOD_D1. Когда формируется новый дневной бар и текущее время, полученное через TimeCurrent, превышает 00:05, заданное через StringToTime, обновляем barsTotal, удаляем существующий объект FIB_OBJ и получаем данные предыдущего дневного бара: цену открытия через iOpen, цену закрытия через iClose, максимум через iHigh, минимум через iLow, а также начальное и конечное время. Из конечного времени вычитается одна секунда, чтобы объект отображался корректно. Затем рассчитываем диапазон как разность максимума и минимума и устанавливаем storedIsBullish в true, если цена закрытия выше цены открытия. В цикле по массиву fibLevels сбрасываем счётчики storedTradesCount[i], рассчитываем нормализованные цены входа функцией NormalizeDouble — для бычьего сценария вычитаем процент диапазона из максимума, для медвежьего прибавляем его к минимуму — и формируем строку levelsList для отображения.

В бычьем сценарии создаём объект FIB_OBJ типа OBJ_FIBO от минимума к максимуму, задаём зелёный цвет через ObjectSetInteger и OBJPROP_COLOR и окрашиваем каждый уровень в зелёный цвет с помощью OBJPROP_LEVELCOLOR. storedSl рассчитывается ниже минимума с учётом процентного буфера диапазона, а storedTp — выше максимума. В storedInfo записываем тип подхода, цены открытия и закрытия, список уровней входа, SL и TP, после чего выводим результат в журнал. Для медвежьего сценария выполняются зеркальные действия: объект строится от максимума к минимуму и окрашивается в красный цвет, SL располагается выше максимума, а TP — ниже минимума. В конце вызываем ChartRedraw для обновления графика. Хорошая практика — компилировать и проверять код после каждого этапа. После компиляции получаем следующий результат.

На изображении видно, что программа рассчитывает диапазон, определяет бычий или медвежий сценарий и строит соответствующий объект Фибоначчи. Теперь необходимо отслеживать возврат цены к заданным уровням и открывать соответствующие позиции. Для этого используется следующая логика.

void ShowLabels( string info) { if (info == lastShownInfo) return ; lastShownInfo = info; string lines[]; ushort nlSep = StringGetCharacter ( "

" , 0 ); int numLines = StringSplit (info, nlSep, lines); int y = 10 ; for ( int i = 0 ; i < numLines; i++) { string name = "InfoLabel_" + IntegerToString (i); if ( ObjectFind ( 0 , name) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_XDISTANCE , 10 ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_FONTSIZE , 8 ); } ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_YDISTANCE , y); ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_TEXT , lines[i]); y += 15 ; } for ( int i = numLines; ; i++) { string name = "InfoLabel_" + IntegerToString (i); if ( ObjectFind ( 0 , name) < 0 ) break ; ObjectDelete ( 0 , name); } } ShowLabels(storedInfo); if ( PositionsTotal () == 0 ) { double close1 = iClose ( _Symbol , _Period , 1 ); double close2 = iClose ( _Symbol , _Period , 2 ); for ( int i = 0 ; i < ArraySize (storedEntryLvls); i++) { if (fibLevels[i] <= 0 || fibLevels[i] > 100.0 ) continue ; if ((maxTradesPerLevel == 0 || storedTradesCount[i] < maxTradesPerLevel) && ((storedIsBullish && close1 > storedEntryLvls[i] && close2 <= storedEntryLvls[i]) || (!storedIsBullish && close1 < storedEntryLvls[i] && close2 >= storedEntryLvls[i]))) { string levelStr = DoubleToString (fibLevels[i], 1 ); ulong ticket = 0 ; if (storedIsBullish) { Print ( "Buy signal triggered at " , close1, " crossing level " , levelStr, " (" , storedEntryLvls[i], ")" ); obj_Trade.Buy(LotSize, _Symbol , 0 , storedSl, storedTp, "Fibo Buy at " + levelStr); ticket = obj_Trade.ResultDeal(); } else { Print ( "Sell signal triggered at " , close1, " crossing level " , levelStr, " (" , storedEntryLvls[i], ")" ); obj_Trade.Sell(LotSize, _Symbol , 0 , storedSl, storedTp, "Fibo Sell at " + levelStr); ticket = obj_Trade.ResultDeal(); } storedTradesCount[i]++; break ; } } }

Сначала определяем функцию ShowLabels, которая выводит сведения о стратегии на график с помощью меток без лишней перерисовки. Она принимает строку info и сразу завершает работу, если строка совпадает с lastShownInfo, предотвращая мерцание; в противном случае обновляет lastShownInfo. Затем строка разбивается на массив lines по символу новой строки с помощью StringSplit и StringGetCharacter. В цикле создаются или обновляются метки с именами «InfoLabel_» и индексом. Наличие объекта проверяется функцией ObjectFind; новая метка создаётся функцией ObjectCreate как OBJ_LABEL, привязывается к левому верхнему углу, получает отступ X, размер шрифта и последовательно увеличиваемый отступ Y. Текст задаётся через ObjectSetString и OBJPROP_TEXT. Если число строк уменьшилось, лишние метки удаляются функцией ObjectDelete.

Затем в обработчике тиков сразу после ранее созданной логики вызываем ShowLabels со строкой storedInfo, поэтому отображение обновляется только при изменении данных. Для входа, если PositionsTotal равно нулю, получаем цены закрытия предыдущих баров функцией iClose со сдвигами 1 и 2 и перебираем массив storedEntryLvls. Уровни вне диапазона от 0 до 100 пропускаются, поскольку для входов используются только уровни коррекции. Если лимит сделок не задан либо счётчик меньше maxTradesPerLevel и произошло пересечение уровня — в бычьем сценарии close1 выше уровня, а close2 не выше него; в медвежьем close1 ниже уровня, а close2 не ниже него — форматируем уровень через DoubleToString, выводим сигнал в журнал и вызываем obj_Trade.Buy или obj_Trade.Sell с объёмом LotSize, текущим символом, рыночной ценой 0, storedSl, storedTp и комментарием с уровнем. После успешного входа увеличиваем storedTradesCount[i] и выходим из цикла, чтобы не открывать несколько позиций за один тик. После компиляции видим следующий результат.

Теперь, когда входы в дневном режиме подтверждены, перейдём ко второму подходу. В проекте специально реализованы два варианта, чтобы показать, как можно переключаться между ними или адаптировать их под собственную торговую логику. Расчёт по массиву является динамическим и формирует больше сигналов, поэтому анализ выполняется один раз, а пока цена остаётся внутри предыдущего диапазона, система ждёт. Новый расчёт запускается только после выхода цены за границы предыдущего сценария, обычно за пределы уровней от 0 до 100. Поскольку уровни могут продолжаться и за отметкой 100, понадобится функция, определяющая такой пробой.

bool IsBreach() { if (!fibCalculated) return false ; double bid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); if (storedIsBullish) { return (bid > currentHigh || bid < currentLow); } else { return (bid > currentLow || bid < currentHigh); } }

Функция IsBreach проверяет, вышла ли текущая цена Bid, полученная через SymbolInfoDouble и SYMBOL_BID, за сохранённые экстремумы Фибоначчи. Если fibCalculated не равна true, функция сразу возвращает false. В бычьем сценарии уровень 0% расположен у максимума, а 100% — у минимума, поэтому пробой фиксируется, если Bid выше currentHigh или ниже currentLow. В медвежьем сценарии код проверяет условие bid > currentLow || bid < currentHigh, при выполнении которого в режиме массива баров запускается пересчёт. Теперь можно добавить сам расчёт по массиву баров заданной глубины, который во многом повторяет дневной подход.

else { if (!fibCalculated || IsBreach()) { if (fibCalculated) { ObjectDelete ( 0 , fibName); fibCalculated = false ; } int startShift = IncludeCurrentBar ? 0 : 1 ; int copyCount = IncludeCurrentBar ? LookbackSize : LookbackSize; double high[], low[]; ArraySetAsSeries (high, true ); ArraySetAsSeries (low, true ); if ( CopyHigh ( _Symbol , _Period , startShift, copyCount, high) <= 0 ) return ; if ( CopyLow ( _Symbol , _Period , startShift, copyCount, low) <= 0 ) return ; int highestCandle = ArrayMaximum (high, 0 , copyCount); int lowestCandle = ArrayMinimum (low, 0 , copyCount); MqlRates pArray[]; ArraySetAsSeries (pArray, true ); int pData = CopyRates ( _Symbol , _Period , startShift, copyCount, pArray); if (pData <= 0 ) return ; double highVal = pArray[highestCandle].high; double lowVal = pArray[lowestCandle].low; double range = highVal - lowVal; int oldestShift = IncludeCurrentBar ? (LookbackSize - 1 ) : LookbackSize; double openCandle = iOpen ( _Symbol , _Period , oldestShift); double closeCandle = iClose ( _Symbol , _Period , IncludeCurrentBar ? 0 : 1 ); storedIsBullish = (closeCandle > openCandle); string levelsList = "" ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (fibLevels); i++) { storedTradesCount[i] = 0 ; if (storedIsBullish) { storedEntryLvls[i] = NormalizeDouble (highVal - range * fibLevels[i] / 100 , _Digits ); } else { storedEntryLvls[i] = NormalizeDouble (lowVal + range * fibLevels[i] / 100 , _Digits ); } levelsList += DoubleToString (fibLevels[i], 1 ) + ": " + DoubleToString (storedEntryLvls[i], _Digits ) + "

" ; } if (storedIsBullish) { datetime time1 = pArray[lowestCandle].time; double price1 = lowVal; datetime time2 = pArray[highestCandle].time; double price2 = highVal; ObjectCreate ( 0 , fibName, OBJ_FIBO , 0 , time1, price1, time2, price2); ObjectSetInteger ( 0 , fibName, OBJPROP_COLOR , clrGreen ); for ( int i = 0 ; i < ObjectGetInteger ( 0 , fibName, OBJPROP_LEVELS ); i++) { ObjectSetInteger ( 0 , fibName, OBJPROP_LEVELCOLOR , i, clrGreen ); } storedSl = NormalizeDouble (lowVal - range * (SlBufferPercent / 100 ), _Digits ); storedTp = NormalizeDouble (highVal + range * (TpBufferPercent / 100 ), _Digits ); storedInfo = "Array Approach - Bullish

" + "Array Open: " + DoubleToString (openCandle, _Digits ) + "

" + "Array Close: " + DoubleToString (closeCandle, _Digits ) + "

" + "Buy Entries:

" + levelsList + "SL: " + DoubleToString (storedSl, _Digits ) + "

" + "TP: " + DoubleToString (storedTp, _Digits ); } else { datetime time1 = pArray[highestCandle].time; double price1 = highVal; datetime time2 = pArray[lowestCandle].time; double price2 = lowVal; ObjectCreate ( 0 , fibName, OBJ_FIBO , 0 , time1, price1, time2, price2); ObjectSetInteger ( 0 , fibName, OBJPROP_COLOR , clrRed ); for ( int i = 0 ; i < ObjectGetInteger ( 0 , fibName, OBJPROP_LEVELS ); i++) { ObjectSetInteger ( 0 , fibName, OBJPROP_LEVELCOLOR , i, clrRed ); } storedSl = NormalizeDouble (highVal + range * (SlBufferPercent / 100 ), _Digits ); storedTp = NormalizeDouble (lowVal - range * (TpBufferPercent / 100 ), _Digits ); storedInfo = "Array Approach - Bearish

" + "Array Open: " + DoubleToString (openCandle, _Digits ) + "

" + "Array Close: " + DoubleToString (closeCandle, _Digits ) + "

" + "Sell Entries:

" + levelsList + "SL: " + DoubleToString (storedSl, _Digits ) + "

" + "TP: " + DoubleToString (storedTp, _Digits ); } currentHigh = storedIsBullish ? highVal : lowVal; currentLow = storedIsBullish ? lowVal : highVal; fibCalculated = true ; } ShowLabels(storedInfo); if ( PositionsTotal () == 0 ) { double close1 = iClose ( _Symbol , _Period , 1 ); double close2 = iClose ( _Symbol , _Period , 2 ); for ( int i = 0 ; i < ArraySize (storedEntryLvls); i++) { if (fibLevels[i] <= 0 || fibLevels[i] > 100.0 ) continue ; if ((maxTradesPerLevel == 0 || storedTradesCount[i] < maxTradesPerLevel) && ((storedIsBullish && close1 > storedEntryLvls[i] && close2 <= storedEntryLvls[i]) || (!storedIsBullish && close1 < storedEntryLvls[i] && close2 >= storedEntryLvls[i]))) { string levelStr = DoubleToString (fibLevels[i], 1 ); ulong ticket = 0 ; if (storedIsBullish) { Print ( "Buy signal triggered (Array) at " , close1, " crossing level " , levelStr, " (" , storedEntryLvls[i], ")" ); obj_Trade.Buy(LotSize, _Symbol , 0 , storedSl, storedTp, "Fibo Buy Array at " + levelStr); ticket = obj_Trade.ResultDeal(); } else { Print ( "Sell signal triggered (Array) at " , close1, " crossing level " , levelStr, " (" , storedEntryLvls[i], ")" ); obj_Trade.Sell(LotSize, _Symbol , 0 , storedSl, storedTp, "Fibo Sell Array at " + levelStr); ticket = obj_Trade.ResultDeal(); } storedTradesCount[i]++; break ; } } } }

При отключённом дневном режиме используется подход на основе массива баров. Уровни пересчитываются только в том случае, если они ещё не рассчитаны либо функция IsBreach обнаружила выход цены за границы. Если предыдущая разметка уровней уже существует, удаляем её функцией ObjectDelete по имени fibName и сбрасываем fibCalculated. Начальный сдвиг и количество копируемых баров зависят от IncludeCurrentBar: при true используется сдвиг 0 и полный период LookbackSize, при false — сдвиг 1 и только завершённые бары. Массивы максимумов и минимумов переводятся в режим временного ряда функцией ArraySetAsSeries и заполняются через CopyHigh и CopyLow. При ошибке копирования функция завершается. Затем функции ArrayMaximum и ArrayMinimum находят индексы свечей с наибольшим максимумом и наименьшим минимумом.

Для получения точных цен и времени копируем котировки в массив pArray функцией CopyRates и завершаем обработку при недостаточном объёме данных. Затем извлекаем highVal из максимума соответствующей свечи и lowVal из её минимума и рассчитываем диапазон. Направление определяется по цене открытия самого старого бара, полученной через iOpen, и цене закрытия последнего бара через iClose; storedIsBullish устанавливается, если закрытие выше открытия. Далее в цикле по fibLevels сбрасываются счётчики, рассчитываются нормализованные уровни входа — для бычьего сценария процент диапазона вычитается из highVal, для медвежьего прибавляется к lowVal — и формируется строка levelsList. Построение объектов и торговая логика выполняются аналогично дневному режиму. На этом этапе компиляция даёт такой результат.

На изображении видно, что система использует расчёт по массиву баров заданной глубины и открывает позиции. Остаётся реализовать управление позициями: закрывать их при появлении нового сценария и сопровождать сделки, которые движутся в прибыльном направлении.

void CloseAllPositions() { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { if ( PositionGetTicket (i) > 0 && PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == MagicNumber && PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == _Symbol ) { obj_Trade.PositionClose( PositionGetTicket (i)); } } } void ApplyPointsTrailing() { double point = _Point ; for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { if ( PositionGetTicket (i) > 0 ) { if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == _Symbol && PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == MagicNumber) { double sl = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); double tp = PositionGetDouble ( POSITION_TP ); double openPrice = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); ulong ticket = PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) { double newSL = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) - Trailing_Stop_Pips * point, _Digits ); if (newSL > sl && SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) - openPrice > Min_Profit_To_Trail_Pips * point) { obj_Trade.PositionModify(ticket, newSL, tp); } } else if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL ) { double newSL = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) + Trailing_Stop_Pips * point, _Digits ); if (newSL < sl && openPrice - SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) > Min_Profit_To_Trail_Pips * point) { obj_Trade.PositionModify(ticket, newSL, tp); } } } } } }

Для управления позициями понадобятся следующие функции. После их создания останется вызвать их в соответствующих местах программы.

void OnTick () { if (TrailingType == Trailing_Points && PositionsTotal () > 0 ) { ApplyPointsTrailing(); } if (CloseOnNewFib == CloseOnNew_Yes) { CloseAllPositions(); } }

Вызываем функции управления в обработчике OnTick там, где это необходимо. После этого остаётся удалить созданные графические объекты при завершении работы советника.

void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 , "InfoLabel_" , - 1 , OBJ_LABEL ); ObjectDelete ( 0 , FIB_OBJ); ObjectDelete ( 0 , fibName); }

В функции OnDeinit удаляем все текстовые подписи функцией ObjectsDeleteAll с префиксом «InfoLabel_» и типом OBJ_LABEL во всех подокнах, затем удаляем дневной объект Фибоначчи FIB_OBJ и объект режима расчёта по массиву баров заданной глубины fibName функцией ObjectDelete. В итоге после компиляции получаем следующий результат.

Мы видим, что позиции сопровождаются автоматически: при необходимости применяется трейлинг-стоп. Основная задача выполнена. Остаётся только провести бэктест программы — этому посвящён следующий раздел.





Бэктестирование

После тщательного бэктестирования получены следующие результаты.

График бэктестирования:

Отчёт бэктестирования:





Заключение

В этой статье мы разработали на MQL5 торговую систему по уровням коррекции Фибоначчи. Она рассчитывает уровни по дневным свечам или по массиву баров заданной глубины, определяет торговую конфигурацию как бычью или медвежью в зависимости от того, закрылась ли свеча выше или ниже цены открытия, открывает сделки на покупку или продажу при пересечении пользовательских коэффициентов с ограничением максимального числа сделок на каждом уровне в рамках текущего периода Фибоначчи, при необходимости закрывает позиции при пересчёте, применяет трейлинг-стоп по пунктам после достижения порога прибыли и рассчитывает уровни входа, а также SL и TP с буферами, заданными как доля диапазона. Работа системы дополняется графическими объектами и информационными метками.

Предупреждение о рисках: статья предназначена исключительно для образовательных целей. Торговля связана со значительными финансовыми рисками, а волатильность рынка может привести к убыткам. Перед использованием программы на реальном счёте необходимо провести тщательное тестирование и применять продуманный риск-менеджмент.

Эта стратегия коррекции Фибоначчи даёт основу для эффективной работы с откатами и готова к дальнейшей оптимизации под вашу торговую практику. Успешной торговли!