Обсуждение статьи "Создание торговых систем с искусственным интеллектом на MQL5 (Часть 4): Преодоление ограничений многострочного ввода, сохранение чатов между сеансами и генерация торговых сигналов"
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Опубликована статья Создание торговых систем с искусственным интеллектом на MQL5 (Часть 4): Преодоление ограничений многострочного ввода, сохранение чатов между сеансами и генерация торговых сигналов:
Поддержка многострочного ввода в торговых системах с ИИ позволяет вводить подробные промпты и данные, например многострочные описания рынка или фрагменты кода. Благодаря этому ИИ обрабатывает сложные запросы без усечения, что важно для точных ответов на динамичных рынках, где однострочный ввод ограничивает контекст. Сохранение истории чатов между сеансами позволяет использовать предыдущие выводы ИИ и не повторять одну и ту же информацию. Генерация торговых сигналов использует ИИ для анализа рыночных данных и подготовки рекомендаций на покупку или продажу, сокращая объем ручного анализа и помогая быстрее реагировать на такие возможности, как разворот тренда. Вместе эти функции делают систему надежнее: сохраняют контекст, интегрируют ИИ в принятие торговых решений в реальном времени, помогают сократить число ошибок и повысить прибыльность.
Мы обновим программу с ИИ, добавив расширенную обработку текста для работы с многострочным вводом. Текущая логика позволяет без проблем ввести не более 63 символов, поэтому она подходит только для простых промптов. Поэтому мы расширим область ввода, чтобы при необходимости можно было вводить столько строк, сколько потребуется. В отдельных случаях для получения торговых сигналов от ИИ требуется более подробный промпт. Мы также добавим безопасное хранение истории чатов между сеансами, которое обеспечит быстрый поиск и навигацию по предыдущим диалогам. Это позволит не повторять информацию при обращении к уже обсуждавшимся данным. Для защиты чатов мы будем использовать шифрование Advanced Encryption Standard (AES). Мы выбрали этот вариант из соображений удобства внедрения, но вы можете использовать любой другой подходящий алгоритм.
Автор: Allan Munene Mutiiria