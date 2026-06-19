Торговые инструменты MQL5 (Часть 28): Полигональная заливка кривой-бабочки в MQL5

Введение

У вас уже есть параметрическая кривая-бабочка, аккуратно отрисованная на холсте MetaTrader 5. Четыре цветных сегмента обрисовывают математический контур плавными, сглаженными штрихами. Однако крылья пусты, нет тела, нет текстуры — ничто не делает её чем-то большим, чем сухая математическая схема. Эта статья предназначена для разработчиков MetaQuotes Language 5 (MQL5) и креативных программистов, которые хотят выйти за рамки контура и заполнить бабочку многослойной цветовой гаммой, реалистичной детализацией крыльев и полной анатомической структурой.

В своей предыдущей статье (Часть 27) мы создали визуальный инструмент на базе холста на MQL5. Он отрисовывал кривую-бабочку — параметрическое математическое уравнение — непосредственно на графике MetaTrader 5. Мы реализовали многослойную систему холста с градиентным фоном, плавающим окном с возможностью перетаскивания и изменения размера, рендерингом кривых с суперсэмплированием и сглаживанием по четырем цветным сегментам. Инструмент включает в себя калиброванную сетку осей с отметками делений и метками, а также плавающую панель легенды, обозначающую каждый сегмент. В этой статье мы развиваем эту основу. Мы представляем многослойную градиентную заливку крыльев, жилки крыльев, точки текстуры чешуек и полностью детализированное анатомическое тело с сегментированным брюшком, тораксом, головой, сложными глазами и изогнутыми усиками — все это отрисовано с помощью одного и того же конвейера суперсэмплирования. Мы рассмотрим следующие темы:

К концу статьи вы превратите простой параметрический контур кривой в визуально насыщенную и реалистичную иллюстрацию бабочки, отрисованную непосредственно на графике MetaTrader 5. Давайте погрузимся в процесс!





Понимание заливки крыльев, текстуры и анатомической структуры бабочки

Настоящее крыло бабочки — это не однотонный, однородный цвет. Это многослойная структура, состоящая из тысяч перекрывающихся чешуек, по-разному отражающих свет. Это создает градиенты, которые переходят от насыщенных оттенков у тела к более светлым, полупрозрачным тонам по краям. Эта естественная многослойность придает крыльям бабочки глубину и переливчатость. Мы воспроизводим тот же принцип на холсте, заполняя крыло снаружи внутрь постепенно уменьшающимися слоями. Каждый слой использует разные цвета и перекрывает предыдущий.

Для заполнения формы крыльев, заданной параметрической кривой, мы используем заливку многоугольника методом сканирующих строк. Это стандартный метод растеризации замкнутых фигур на пиксельной сетке. Для каждого горизонтального ряда пикселей в пределах вертикальной протяженности крыла мы находим точку пересечения границы крыльев с этим рядом, а затем закрашиваем каждый пиксель между этими точками пересечения. Цвет каждого пикселя определяется либо его вертикальным положением внутри крыла — создавая плавный градиент сверху вниз — либо его радиальным расстоянием от центра крыла, создавая градиент, который расширяется наружу, подобно реальному цветовому узору, исходящему от тела. Всего мы применяем три слоя заливки: самый внешний слой крыла с вертикальным градиентом, первый внутренний слой, масштабированный внутрь и заполненный другим набором цветов, и второй внутренний слой, заполненный радиальным градиентом для эффекта свечения в центре.

Затем жилки крыла изображаются в виде тонких линий, расходящихся от центра тела к выборочным точкам вдоль границы крыла, имитируя структурные жилки крыльев, которые придают настоящим крыльям жесткость. Чешуйки на крыльях отрисованы в виде небольших закрашенных точек, плотно расположенных вдоль края крыла, каждая из которых окрашена в соответствии со своим параметрическим сегментом и слегка осветлена к внешнему краю для создания мерцающего эффекта. Вторая точка, расположенная ближе к центру, добавлена для придания глубины. Тело находится в центре всей композиции — эллипс торакса, десять сужающихся к кончику сегментов брюшка, круглая голова с выделенной областью, сложные глаза с блестящими точками и пара дугообразных усиков, составленных из перекрывающихся кругов, заканчивающихся булавовидными кончиками усиков.

Каждый слой реализован как отдельная функция. Все параметрические точки собираются заранее, преобразуются в пиксельное пространство и отображаются с помощью того же конвейера суперсэмплирования, что и в предыдущей части. Это обеспечивает стабильное качество сглаживания для заливок, жилок, чешуек и деталей тела. Вкратце, ниже показано, к какому результату мы придём.





Реализация средствами MQL5

Расширение входных параметров для заливок крыльев, тела и деталей крыльев

Для поддержки новых визуальных слоев мы расширили раздел входных параметров пятью новыми группами, которые обеспечивают полный контроль над каждым аспектом внешнего вида бабочки — от заливки самых внешних зон крыльев до цветов тела и настроек детализации крыльев.

#property copyright "Copyright 2026, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict input group "=== BUTTERFLY FILL SETTINGS ===" input bool enableButterflyFill = true ; input double butterflyFillOpacity = 0.7 ; input color fillBottomColor = clrDarkOrange ; input color fillMiddleColor = clrGreen ; input color fillTopColor = clrBlue ; input group "=== INNER BUTTERFLY FILL SETTINGS ===" input bool enableInnerButterflyFill = true ; input double innerButterflyScale = 0.85 ; input double innerButterflyFillOpacity = 0.8 ; input color innerFillBottomColor = clrYellow ; input color innerFillMiddleColor = clrDarkRed ; input color innerFillTopColor = clrPurple ; input group "=== SECOND INNER BUTTERFLY FILL SETTINGS ===" input bool enableSecondInnerButterflyFill = true ; input double secondInnerButterflyScale = 0.6 ; input double secondInnerButterflyFillOpacity = 0.75 ; input color secondInnerFillBottomColor = clrBrown ; input color secondInnerFillMiddleColor = clrTan ; input color secondInnerFillTopColor = clrPlum ; input group "=== BUTTERFLY BODY SETTINGS ===" input color butterflyBodyColor = C'50,30,20' ; input color butterflyEyeColor = clrBlack ; input color butterflyAntennaColor = C'40,25,15' ; input group "=== BUTTERFLY WING SETTINGS ===" input bool showButterflyWingVeins = true ; input bool showButterflyWingScales = true ; input double butterflyWingOpacity = 0.85 ;

Первая группа управляет заливкой самого внешнего края крыла — это переключатель для ее полного включения или выключения, значения прозрачности и трех цветов, определяющих нижнюю, среднюю и верхнюю части вертикального градиента, который проходит по всей форме крыла. Вторая группа зеркально отражает это для первого внутреннего слоя заливки, добавляя коэффициент масштабирования, который уменьшает контур крыла внутрь к центру тела перед заливкой, создавая эффект многослойной глубины. Третья группа делает то же самое для второй внутренней заливки — на этот раз с еще меньшим коэффициентом масштабирования и собственным набором из трех цветов, которые будут применяться в виде радиального градиента, а не вертикального, для самого внутреннего светящегося ядра.

Группа настроек тела определяет три цветовых компонента анатомии бабочки: основной цвет тела, заданный как глубокий темно-коричневый с использованием пользовательской тройки красного, зеленого и синего, цвет глаз и цвет усиков, заданный как немного более светлый коричневый. Наконец, группа деталей крыла предоставляет переключатели для включения или выключения жилок крыла и точек текстуры чешуек независимо друг от друга, а также общее значение непрозрачности, задающее, насколько заметно оба слоя деталей отображаются поверх заливки под ними. Далее мы расширим вспомогательные функции.

Определение цвета крыла по параметрическому сегменту

Прежде чем рисовать чешуйки крыла, нам нужен способ определить, какой цвет принадлежит любой заданной точке вдоль кривой на основе того, где она находится в параметрическом обходе. Функция "GetWingColorForT" служит именно этой цели.

color GetWingColorForT( double tParameter) { double segmentEnd1 = 3.0 * M_PI ; double segmentEnd2 = 6.0 * M_PI ; double segmentEnd3 = 9.0 * M_PI ; if (tParameter <= segmentEnd1) return blueCurveColor; else if (tParameter <= segmentEnd2) return redCurveColor; else if (tParameter <= segmentEnd3) return orangeCurveColor; else return greenCurveColor; }

Мы определяем три граничных значения сегмента на 3π, 6π и 9π — те же деления, которые используются при рисовании контуров кривой — и используем простую цепочку условий для возврата соответствующего цвета кривой для того сегмента, в который попадает данный параметр. Точки до 3π возвращают синий цвет, до 6π — красный, до 9π — оранжевый, а все значения за этими пределами, возвращают зеленый цвет. Это гарантирует, что при размещении точек текстуры чешуек вдоль границы крыла каждая из них наследует корректный цвет сегмента кривой, к которому она принадлежит, обеспечивая визуальную согласованность текстуры чешуек с цветами контура под ней. Далее мы определим вспомогательные функции для рисования залитых кругов и эллипсов.

void DrawFilledCircle(CCanvas &canvas, int centerX, int centerY, int radius, uint argbColor) { for ( int deltaY = -radius; deltaY <= radius; deltaY++) { for ( int deltaX = -radius; deltaX <= radius; deltaX++) { if (deltaX * deltaX + deltaY * deltaY <= radius * radius) { int pixelX = centerX + deltaX; int pixelY = centerY + deltaY; if (pixelX >= 0 && pixelX < canvas.Width() && pixelY >= 0 && pixelY < canvas.Height()) { canvas.PixelSet(pixelX, pixelY, argbColor); } } } } } void DrawFilledEllipse(CCanvas &canvas, int centerX, int centerY, int radiusX, int radiusY, uint argbColor) { for ( int deltaY = -radiusY; deltaY <= radiusY; deltaY++) { for ( int deltaX = -radiusX; deltaX <= radiusX; deltaX++) { double normalized = ( double )(deltaX * deltaX) / (radiusX * radiusX) + ( double )(deltaY * deltaY) / (radiusY * radiusY); if (normalized <= 1.0 ) { int pixelX = centerX + deltaX; int pixelY = centerY + deltaY; if (pixelX >= 0 && pixelX < canvas.Width() && pixelY >= 0 && pixelY < canvas.Height()) { canvas.PixelSet(pixelX, pixelY, argbColor); } } } } }

Здесь функция "DrawFilledCircle" перебирает каждый пиксель внутри квадратной ограничивающей рамки, заданной радиусом в обоих направлениях, проверяя каждое смещение на соответствие стандартному уравнению окружности — сумма квадратов горизонтального и вертикального смещений должна быть меньше или равна квадрату радиуса. Пиксели, прошедшие проверку, преобразуются в абсолютные координаты холста путем добавления центрального положения, проверяются на соответствие размерам холста и записываются с помощью метода PixelSet. Эта функция используется во всем коде отрисовки тела для головы, глаз, бликов глаз, точек на стержнях усиков и булавовидных кончиках усиков.

Функция "DrawFilledEllipse" использует тот же подход с ограничивающей рамкой в виде строк развертки, но заменяет проверку окружности нормализованным уравнением эллипса — деля каждый квадрат смещения на соответствующий квадрат радиуса перед суммированием и принимая любой пиксель, где эта сумма равна 1,0 или меньше. Это позволяет использовать независимые горизонтальные и вертикальные радиусы, создавая фигуры, которые могут быть шире или выше круга. Используется для изображения торакса в виде вертикально вытянутого овала, а также каждого из десяти сужающихся сегментов брюшка, где горизонтальный радиус постепенно уменьшается к кончику брюшка, создавая естественный сужающийся силуэт. Далее с помощью алгоритма сканирующей линии мы определим функцию для заполнения многоугольника, которая заполнит внутреннюю часть кривой.

Заполнение фигуры крыла вертикальными и радиальными градиентами

После того, как примитивы уже отрисованы, мы определим наиболее важную новую функцию в этом обновлении — «FillPolygon», которая принимает контур кривой-бабочки в виде многоугольника и заливает его цветом, используя подход растеризации сканирующей линии, поддерживая как вертикальный, так и радиальный режимы градиента.

void FillPolygon(CCanvas &canvas, double &verticesX[], double &verticesY[], color bottomColor, color middleColor, color topColor, double fillOpacity, bool isRadial = false , double centerX = 0 , double centerY = 0 , double maxDistance = 1 ) { int numVertices = ArraySize (verticesX); if (numVertices < 3 ) return ; double minY = verticesY[ 0 ], maxY = verticesY[ 0 ]; for ( int i = 1 ; i < numVertices; i++) { if (verticesY[i] < minY) minY = verticesY[i]; if (verticesY[i] > maxY) maxY = verticesY[i]; } int yStart = ( int ) MathCeil (minY); int yEnd = ( int ) MathFloor (maxY); uchar alpha = ( uchar )( 255 * fillOpacity); double intersectionX[]; int edgeDeltas[]; ArrayResize (intersectionX, numVertices); ArrayResize (edgeDeltas, numVertices); for ( int y = yStart; y <= yEnd; y++) { double scanlineY = ( double )y + 0.5 ; int intersectionCount = 0 ; for ( int i = 0 ; i < numVertices; i++) { int nextIndex = (i + 1 ) % numVertices; double x0 = verticesX[i], y0 = verticesY[i]; double x1 = verticesX[nextIndex], y1 = verticesY[nextIndex]; double edgeMinY = MathMin (y0, y1); double edgeMaxY = MathMax (y0, y1); if (scanlineY < edgeMinY || scanlineY > edgeMaxY) continue ; if ( MathAbs (y1 - y0) < 1 e- 12 ) continue ; double interpolationFactor = (scanlineY - y0) / (y1 - y0); if (interpolationFactor < 0.0 || interpolationFactor > 1.0 ) continue ; intersectionX[intersectionCount] = x0 + interpolationFactor * (x1 - x0); edgeDeltas[intersectionCount] = (y1 > y0) ? - 1 : 1 ; intersectionCount++; } if (intersectionCount == 0 ) continue ; for ( int a = 0 ; a < intersectionCount - 1 ; a++) { for ( int b = a + 1 ; b < intersectionCount; b++) { if (intersectionX[a] > intersectionX[b]) { double tempX = intersectionX[a]; intersectionX[a] = intersectionX[b]; intersectionX[b] = tempX; int tempDelta = edgeDeltas[a]; edgeDeltas[a] = edgeDeltas[b]; edgeDeltas[b] = tempDelta; } } } int winding = 0 ; double previousX = intersectionX[ 0 ] - 1 ; for ( int k = 0 ; k < intersectionCount; k++) { int xLeft = ( int ) MathCeil (previousX); int xRight = ( int ) MathFloor (intersectionX[k]); if (winding != 0 && xLeft <= xRight) { if (!isRadial) { double factor = (scanlineY - minY) / (maxY - minY); color rowColor; if (factor <= 0.5 ) { rowColor = InterpolateColors(bottomColor, middleColor, factor / 0.5 ); } else { rowColor = InterpolateColors(middleColor, topColor, (factor - 0.5 ) / 0.5 ); } uint fillColor = ColorToARGB (rowColor, alpha); for ( int x = xLeft; x <= xRight; x++) { canvas.PixelSet(x, y, fillColor); } } else { for ( int x = xLeft; x <= xRight; x++) { double distance = MathSqrt ( MathPow (x - centerX, 2 ) + MathPow (y - centerY, 2 )); double factor = (maxDistance > 0 ) ? distance / maxDistance : 0 ; color rowColor; if (factor <= 0.5 ) { rowColor = InterpolateColors(bottomColor, middleColor, factor / 0.5 ); } else { rowColor = InterpolateColors(middleColor, topColor, (factor - 0.5 ) / 0.5 ); } uint fillColor = ColorToARGB (rowColor, alpha); canvas.PixelSet(x, y, fillColor); } } } winding += edgeDeltas[k]; previousX = intersectionX[k]; } } }

Мы начинаем с чтения количества вершин из переданных массивов и прерываем работу, если присутствует менее трех вершин. Далее мы сканируем все координаты Y вершин, чтобы найти вертикальную протяженность многоугольника, вычисляя первую и последнюю строки сканирующей линии для обработки с помощью функций MathCeil и MathFloor. Прозрачность заливки предварительно преобразуется в байтовое значение альфа-канала, а для хранения до одной записи на вершину в каждой строке развертки выделяются массивы пересечений.

Для каждой горизонтальной строки развертки в пределах вертикальных границ мы смещаем ее на 0,5 пикселя в сторону центра пикселя для субпиксельной точности, а затем проходим по каждому ребру полигона, проверяя, пересекает ли его строка развертки. Горизонтальные ребра пропускаются, чтобы избежать деления на ноль. Для ребер, которые пересекаются, мы вычисляем коэффициент интерполяции вдоль ребра и определяем точную X-координату пересечения, сохраняя ее вместе с дельтой, которая указывает, движется ли ребро вверх или вниз. После того, как собраны все пересечения для строки развертки, мы сортируем их в порядке возрастания X с помощью пузырьковой сортировки, меняя местами значения пересечений и соответствующие им дельты обхода, чтобы сохранить их парными.

Затем мы проходим по отсортированным пересечениям, используя правило ненулевого обхода — накапливаем число обходов на каждой границе и заполняем горизонтальный участок между последовательными пересечениями только тогда, когда число обходов ненулевое, то есть когда мы находимся внутри многоугольника. Это корректно обрабатывает сложную самопересекающуюся форму кривой-бабочки, где контур пересекается сам с собой несколько раз, и наивное правило чётности/нечётности при заливке привело бы к некорректным результатам.

Внутри каждого залитого участка цвет определяется режимом градиента. Для вертикального градиента мы вычисляем нормализованный коэффициент из положения строки сканирования между минимальным и максимальным значениями многоугольника по оси Y. Далее используем функцию "InterpolateColors" для смешивания от нижнего цвета к среднему цвету в нижней половине и от среднего к верхнему цвету в верхней половине. Так создается плавный трехступенчатый градиент по всей высоте крыла, вычисляемый один раз для каждой строки и применяемый равномерно по всему диапазону. При этом для радиального градиента мы вычисляем цвет для каждого пикселя индивидуально — определяем евклидово расстояние от каждого пикселя до заданного центра с помощью функции MathSqrt, нормализуем его относительно максимального расстояния и применяем ту же трехступенчатую интерполяцию от центра — в результате чего получается светящийся узор, который исходит из начала координат крыла, а не распространяется сверху вниз. В обоих режимах конечный цвет преобразуется в "ARGB" с альфа-каналом прозрачности и записывается с помощью метода PixelSet.

Если вам интересно, что такое алгоритм сканирующей строки, вот краткое объяснение. Этот алгоритм обрабатывает изображение слева направо, сканируя по одной горизонтальной строке за раз, а не обрабатывая отдельные пиксели. Он фиксирует все точки пересечения ребер вдоль каждой строки сканирования и заполняет многоугольник, раскрашивая области между парами пересечений.

Это можно сравнить с проведением прямой линии поперек фигуры на бумаге одной ручкой: начиная от левой границы и двигаясь вправо, вы рисуете непрерывно, но всякий раз, когда сталкиваетесь с пересечением с границей многоугольника, вы соответственно останавливаете или возобновляете рисование. Алгоритм работает по тому же принципу. На рисунке ниже проиллюстрировано это поведение: красные точки представляют вершины многоугольника, в то время как синие точки указывают точки пересечения вдоль линии сканирования.

После этого можно определить вспомогательные функции для рисования жилок крыла и чешуек.

Рисование жилок крыла и текстуры чешуек

После того, как в результате заливки полигона наложены цветовые слои, мы добавляем мелкие детали поверхности, которые придают крыльям их органичный, натуралистичный вид — расходящиеся линии жилок крыла и плотно расположенные точки текстуры чешуек, каждая из которых обрабатывается отдельной функцией.

void DrawWingVeins(CCanvas &canvas, double &xPoints[], double &yPoints[], int pointCount, double rangeX, double rangeY, int plotWidth, int plotHeight) { if (!showButterflyWingVeins) return ; int centerX = ( int )(( 0 - butterflyMinX) / rangeX * plotWidth); int centerY = ( int )((butterflyMaxY - 0 ) / rangeY * plotHeight); uint argbVein = ColorToARGB (DarkenColor(butterflyBodyColor, 0.2 ), ( uchar )( 150 * butterflyWingOpacity)); for ( int i = 0 ; i < pointCount; i += 50 ) { int pixelX = ( int )((xPoints[i] - butterflyMinX) / rangeX * plotWidth); int pixelY = ( int )((butterflyMaxY - yPoints[i]) / rangeY * plotHeight); canvas.LineAA(centerX, centerY, pixelX, pixelY, argbVein); } } void DrawWingScales(CCanvas &canvas, double &xCoordinates[], double &yCoordinates[], int pointCount, double rangeX, double rangeY, int plotWidth, int plotHeight, double centerX, double centerY, double maxDistance) { if (!showButterflyWingScales) return ; for ( int i = 0 ; i < pointCount; i += 4 ) { double pixelX = (xCoordinates[i] - butterflyMinX) / rangeX * plotWidth; double pixelY = (butterflyMaxY - yCoordinates[i]) / rangeY * plotHeight; double tParameter = butterflyTStart + ( double )i * butterflyTStep; color baseColor = GetWingColorForT(tParameter); double distance = MathSqrt ( MathPow (pixelX - centerX, 2 ) + MathPow (pixelY - centerY, 2 )); double factor = distance / maxDistance; color scaleColor = InterpolateColors(baseColor, LightenColor(baseColor, 0.2 ), factor); uint argbScale = ColorToARGB (scaleColor, ( uchar )( 180 * butterflyWingOpacity)); int radius = 2 + (i % 3 ); DrawFilledCircle(canvas, ( int )pixelX, ( int )pixelY, radius, argbScale); double deltaX = pixelX - centerX; double deltaY = pixelY - centerY; double norm = MathSqrt (deltaX * deltaX + deltaY * deltaY); if (norm > 0 ) { deltaX /= norm; deltaY /= norm; double inwardPixelX = pixelX - deltaX * (radius * 2 ); double inwardPixelY = pixelY - deltaY * (radius * 2 ); DrawFilledCircle(canvas, ( int )inwardPixelX, ( int )inwardPixelY, radius - 1 , argbScale); } } }

В функции "DrawWingVeins" мы сначала проверяем переключатель жилок крыльев и немедленно возвращаемся, если жилки были отключены. Затем мы сопоставляем начало координат в мировом пространстве — математический центр кривой бабочки — с ее столбцом и строкой пикселей, которые служат корневой точкой, от которой расходятся все жилки. Цвет жилок крыла определяется путем небольшого затемнения цвета тела и применения частичной непрозрачности, масштабированной в соответствии с входной непрозрачностью крыла, при этом жилки крыльев остаются едва заметными и интегрированными с заливкой под ними. Затем мы берем значения в точках границы крыла на каждом пятидесятом индексе и проводим сглаженную линию от центра тела до каждой выборочной точки края с помощью LineAA, создавая веер тонких структурных линий, естественно распространяющихся по поверхности крыла.

Функция "DrawWingScales" берет точки границы гораздо плотнее — через каждую четвертую точку — чтобы разместить плотный узор из точек, имитирующих чешуйки, по всей кромке крыла. Для каждой измеренной позиции мы отображаем ее координаты в пиксельное пространство, восстанавливаем приблизительное параметрическое значение t из индекса точки и передаем его функции "GetWingColorForT" для получения корректного цвета сегмента. Затем мы вычисляем радиальное расстояние этого пикселя от центра крыла с помощью функции MathSqrt, нормализуем его относительно максимального расстояния и используем "InterpolateColors", чтобы слегка смешать базовый цвет с более светлым вариантом самого себя, создавая едва заметное мерцание, которое становится ярче по краям крыла. Радиус каждой чешуйчатой точки слегка изменяется с помощью деления по модулю индекса точки, чтобы создать органическую неровность, а не однородную текстуру.

Для каждой позиции чешуйки мы рисуем основную точку с помощью функции "DrawFilledCircle", затем вычисляем вектор направления внутрь от центра крыла до этой точки, нормализуем его и смещаемся внутрь на величину, равную удвоенному радиусу точки, чтобы разместить вторую, немного меньшую точку позади первой. Такое расположение парных точек имитирует перекрывающуюся структуру настоящих чешуек бабочек и добавляет ощущение глубины поверхности крыла. На этом детализация крыльев завершена. А мы переходим к телу. Для рендеринга тела мы использовали следующий подход.

Построение тела бабочки от торакса до кончиков усиков

После завершения прорисовки слоев крыльев, мы переходим к изображению анатомической части тела, расположенной в центре композиции. Функция "DrawButterflyBody" создает полную структуру бабочки, начиная от кончика брюшка и заканчивая грудным отделом, головой, глазами и, наконец, двумя изогнутыми усиками.

void DrawButterflyBody(CCanvas &canvas, double centerX, double centerY, double rangeX, double rangeY, int plotWidth, int plotHeight) { int centerPixelX = ( int )((centerX - butterflyMinX) / rangeX * plotWidth); int centerPixelY = ( int )((butterflyMaxY - centerY) / rangeY * plotHeight); int bodyPixelYOffset = - 50 ; centerPixelY += bodyPixelYOffset; int abdomenLength = ( int )(plotHeight * 0.20 ); int abdomenWidth = ( int )(plotWidth * 0.02 ); int thoraxRadius = ( int )(plotWidth * 0.022 ); int headRadius = ( int )(plotWidth * 0.035 ); int eyeRadius = ( int )(plotWidth * 0.015 ); int antennaLength = ( int )(plotWidth * 0.10 ); uint argbBody = ColorToARGB (butterflyBodyColor, 255 ); uint argbEye = ColorToARGB (butterflyEyeColor, 255 ); uint argbAntenna = ColorToARGB (butterflyAntennaColor, 255 ); uint argbBodyHighlight = ColorToARGB (LightenColor(butterflyBodyColor, 0.3 ), 255 ); int thoraxYPosition = centerPixelY - ( int )( 0.5 * thoraxRadius); DrawFilledEllipse(canvas, centerPixelX, thoraxYPosition, thoraxRadius, thoraxRadius * 3 / 2 , argbBody); int segmentCount = 10 ; int abdomenStartY = thoraxYPosition + (thoraxRadius * 3 / 2 ) - 10 ; for ( int i = 0 ; i < segmentCount; i++) { double segmentProgress = ( double )i / (segmentCount - 1 ); int segmentY = abdomenStartY + ( int )(segmentProgress * abdomenLength); int segmentWidth = ( int )(abdomenWidth * ( 1.0 - segmentProgress * 0.5 )); DrawFilledEllipse(canvas, centerPixelX, segmentY, segmentWidth, abdomenWidth / 2 , argbBody); if (i > 0 && i < segmentCount - 1 ) { canvas.LineHorizontal(centerPixelX - segmentWidth, centerPixelX + segmentWidth, segmentY, ColorToARGB (DarkenColor(butterflyBodyColor, 0.3 ), 255 )); } } int headYPosition = thoraxYPosition - ( int )( 1.8 * headRadius); DrawFilledCircle(canvas, centerPixelX, headYPosition, headRadius, argbBody); DrawFilledCircle(canvas, centerPixelX - headRadius / 3 , headYPosition - headRadius / 3 , headRadius / 4 , argbBodyHighlight); int eyeOffsetX = headRadius * 3 / 4 ; DrawFilledCircle(canvas, centerPixelX - eyeOffsetX, headYPosition, eyeRadius, argbEye); DrawFilledCircle(canvas, centerPixelX + eyeOffsetX, headYPosition, eyeRadius, argbEye); uint argbShine = ColorToARGB ( clrWhite , 200 ); DrawFilledCircle(canvas, centerPixelX - eyeOffsetX + eyeRadius / 3 , headYPosition - eyeRadius / 3 , eyeRadius / 3 , argbShine); DrawFilledCircle(canvas, centerPixelX + eyeOffsetX + eyeRadius / 3 , headYPosition - eyeRadius / 3 , eyeRadius / 3 , argbShine); int antennaStartY = headYPosition - headRadius / 2 ; for ( int i = 0 ; i <= 27 ; i++) { double t = ( double )i / 27.0 ; int antennaX = centerPixelX - headRadius / 2 - ( int )(t * antennaLength * 0.4 ); int antennaY = antennaStartY - ( int )(t * antennaLength * MathSin (t * M_PI * 0.5 )); int thickness = (i < 18 ) ? 5 : 6 ; DrawFilledCircle(canvas, antennaX, antennaY, thickness, argbAntenna); } for ( int i = 0 ; i <= 27 ; i++) { double t = ( double )i / 27.0 ; int antennaX = centerPixelX + headRadius / 2 + ( int )(t * antennaLength * 0.4 ); int antennaY = antennaStartY - ( int )(t * antennaLength * MathSin (t * M_PI * 0.5 )); int thickness = (i < 18 ) ? 5 : 6 ; DrawFilledCircle(canvas, antennaX, antennaY, thickness, argbAntenna); } int clubXLeft = centerPixelX - headRadius / 2 - ( int )(antennaLength * 0.4 ); int clubYLeft = antennaStartY - antennaLength; DrawFilledCircle(canvas, clubXLeft, clubYLeft, thoraxRadius / 3 + 1 , argbAntenna); int clubXRight = centerPixelX + headRadius / 2 + ( int )(antennaLength * 0.4 ); int clubYRight = antennaStartY - antennaLength; DrawFilledCircle(canvas, clubXRight, clubYRight, thoraxRadius / 3 + 1 , argbAntenna); }

Мы начинаем с сопоставления координат центра тела в мировом пространстве с пространством пикселей и применения фиксированного смещения вверх на 50 пикселей, чтобы сместить тело в визуально центрированное положение над заливками крыльев. Все размеры тела — длина и ширина брюшка, радиус торакса, радиус головы, радиус глаз и длина усиков — вычисляются как пропорции размеров изображения, чтобы тело естественным образом масштабировалось при изменении размера холста. Цвета тела, глаз, усиков и бликов предварительно преобразуются в полностью непрозрачные значения "ARGB", при этом блик получается путем осветления цвета тела на 30 процентов.

Грудной отдел сначала рисуется в виде вертикально растянутого эллипса, расположенного немного выше вычисленного центра и имеющего высоту, равную полутора радиусам, чтобы получить естественную овальную форму торакса. Непосредственно под ним мы рисуем десять сегментов брюшка в цикле — каждый из них представляет собой небольшой эллипс, вертикальное положение которого постепенно смещается вниз, а горизонтальная ширина уменьшается до 50 процентов к последнему сегменту, создавая характерное сужение брюшка. Между каждой парой внутренних сегментов с помощью LineHorizontal проводится затемненная горизонтальная разделительная линия, чтобы создать сегментированный вид, имитирующий брюшко настоящего насекомого.

Над грудным отделом голова рисуется в виде залитого круга, расположенного на расстоянии 1,8 радиуса головы выше центра торакса, с меньшим осветленным кругом, смещенным вверх влево, чтобы имитировать закругленную трехмерную поверхность. Два сложных глаза симметрично расположены по обе стороны головы со смещением на три четверти радиуса головы, и каждый глаз получает небольшую полупрозрачную белую точку, смещенную вверх вправо, для создания эффекта стеклянного отражения.

Оба усика состоят из 28 перекрывающихся залитых кругов каждый, выступающих наружу и вверх вдоль синусоидальной дуги — левый усик изгибается влево, а правый симметрично его зеркалит. Горизонтальное положение линейно смещается наружу, в то время как вертикальное положение поднимается в соответствии с функцией MathSin, примененной к дуге в четверть числа Пи, создавая естественную, плавную восходящую кривую. Толщина круга незначительно увеличивается на последних десяти шагах, что указывает на его утолщение в направлении к булаве. После завершения петель стержня, в вычисленном положении кончика каждого усика помещается один больший залитый круг, образующий характерный булавовидный кончик усиков, которым заканчиваются реальные усики бабочек. Теперь мы объединим все это в функции финальной отрисовки.

Замена рендерера только кривых на полноценный реалистичный конвейер отрисовки бабочки

В предыдущей части у нас была простая функция "DrawButterflyCurves", которая только обводила четыре цветных контурных сегмента на холсте. Теперь мы полностью заменяем ее на "DrawRealisticButterfly", которая управляет полным многослойным конвейером отрисовки — заливки, контуры, жилки крыльев, чешуйки и тело — все в корректном порядке отрисовки.

void DrawRealisticButterfly(CCanvas &canvas, int plotWidth, int plotHeight, double rangeX, double rangeY) { double xPoints[]; double yPoints[]; double tValues[]; int pointCount = 0 ; int estimatedPoints = ( int )((butterflyTEnd - butterflyTStart) / butterflyTStep) + 1 ; ArrayResize (xPoints, estimatedPoints); ArrayResize (yPoints, estimatedPoints); ArrayResize (tValues, estimatedPoints); for ( double t = butterflyTStart; t <= butterflyTEnd; t += butterflyTStep) { double term = MathExp ( MathCos (t)) - 2 * MathCos ( 4 * t) - MathPow ( MathSin (t / 12 ), 5 ); double x = MathSin (t) * term; double y = MathCos (t) * term; if ( MathIsValidNumber (x) && MathIsValidNumber (y)) { xPoints[pointCount] = x; yPoints[pointCount] = y; tValues[pointCount] = t; pointCount++; } } ArrayResize (xPoints, pointCount); ArrayResize (yPoints, pointCount); ArrayResize (tValues, pointCount); double xPixels[], yPixels[]; ArrayResize (xPixels, pointCount); ArrayResize (yPixels, pointCount); double maxDistance = 0 ; double centerX = ( 0 - butterflyMinX) / rangeX * plotWidth; double centerY = (butterflyMaxY - 0 ) / rangeY * plotHeight; for ( int i = 0 ; i < pointCount; i++) { xPixels[i] = (xPoints[i] - butterflyMinX) / rangeX * plotWidth; yPixels[i] = (butterflyMaxY - yPoints[i]) / rangeY * plotHeight; double distance = MathSqrt ( MathPow (xPixels[i] - centerX, 2 ) + MathPow (yPixels[i] - centerY, 2 )); maxDistance = MathMax (maxDistance, distance); } if (enableButterflyFill) { FillPolygon(canvas, xPixels, yPixels, fillBottomColor, fillMiddleColor, fillTopColor, butterflyFillOpacity, false ); if (enableInnerButterflyFill) { double innerX[], innerY[]; ArrayResize (innerX, pointCount); ArrayResize (innerY, pointCount); for ( int i = 0 ; i < pointCount; i++) { double deltaX = xPixels[i] - centerX; double deltaY = yPixels[i] - centerY; innerX[i] = centerX + innerButterflyScale * deltaX; innerY[i] = centerY + innerButterflyScale * deltaY; } FillPolygon(canvas, innerX, innerY, innerFillBottomColor, innerFillMiddleColor, innerFillTopColor, innerButterflyFillOpacity, false ); if (enableSecondInnerButterflyFill) { double secondInnerX[], secondInnerY[]; ArrayResize (secondInnerX, pointCount); ArrayResize (secondInnerY, pointCount); double secondMaxDistance = 0 ; for ( int i = 0 ; i < pointCount; i++) { double deltaX = xPixels[i] - centerX; double deltaY = yPixels[i] - centerY; secondInnerX[i] = centerX + secondInnerButterflyScale * deltaX; secondInnerY[i] = centerY + secondInnerButterflyScale * deltaY; double distance = MathSqrt ( MathPow (secondInnerX[i] - centerX, 2 ) + MathPow (secondInnerY[i] - centerY, 2 )); secondMaxDistance = MathMax (secondMaxDistance, distance); } FillPolygon(canvas, secondInnerX, secondInnerY, secondInnerFillBottomColor, secondInnerFillMiddleColor, secondInnerFillTopColor, secondInnerButterflyFillOpacity, true , centerX, centerY, secondMaxDistance); } } } double segmentEnd1 = 3.0 * M_PI ; double segmentEnd2 = 6.0 * M_PI ; double segmentEnd3 = 9.0 * M_PI ; double segmentEnd4 = butterflyTEnd; uint argbBlue = ColorToARGB (blueCurveColor, 255 ); uint argbRed = ColorToARGB (redCurveColor, 255 ); uint argbOrange = ColorToARGB (orangeCurveColor, 255 ); uint argbGreen = ColorToARGB (greenCurveColor, 255 ); double previousCurveXPixel = - 1 ; double previousCurveYPixel = - 1 ; for ( double t = butterflyTStart; t <= segmentEnd1; t += butterflyTStep) { double term = MathExp ( MathCos (t)) - 2 * MathCos ( 4 * t) - MathPow ( MathSin (t / 12 ), 5 ); double x = MathSin (t) * term; double y = MathCos (t) * term; if ( MathIsValidNumber (x) && MathIsValidNumber (y)) { double currentCurveXPixel = (x - butterflyMinX) / rangeX * plotWidth; double currentCurveYPixel = (butterflyMaxY - y) / rangeY * plotHeight; int intX = ( int ) MathRound (currentCurveXPixel); int intY = ( int ) MathRound (currentCurveYPixel); if (previousCurveXPixel >= 0 && previousCurveYPixel >= 0 ) { canvas.LineAA(( int ) MathRound (previousCurveXPixel), ( int ) MathRound (previousCurveYPixel), intX, intY, argbBlue); canvas.LineAA(( int ) MathRound (previousCurveXPixel) + 1 , ( int ) MathRound (previousCurveYPixel), intX + 1 , intY, argbBlue); } previousCurveXPixel = currentCurveXPixel; previousCurveYPixel = currentCurveYPixel; } else { previousCurveXPixel = - 1 ; previousCurveYPixel = - 1 ; } } previousCurveXPixel = - 1 ; previousCurveYPixel = - 1 ; for ( double t = segmentEnd1; t <= segmentEnd2; t += butterflyTStep) { double term = MathExp ( MathCos (t)) - 2 * MathCos ( 4 * t) - MathPow ( MathSin (t / 12 ), 5 ); double x = MathSin (t) * term; double y = MathCos (t) * term; if ( MathIsValidNumber (x) && MathIsValidNumber (y)) { double currentCurveXPixel = (x - butterflyMinX) / rangeX * plotWidth; double currentCurveYPixel = (butterflyMaxY - y) / rangeY * plotHeight; int intX = ( int ) MathRound (currentCurveXPixel); int intY = ( int ) MathRound (currentCurveYPixel); if (previousCurveXPixel >= 0 && previousCurveYPixel >= 0 ) { canvas.LineAA(( int ) MathRound (previousCurveXPixel), ( int ) MathRound (previousCurveYPixel), intX, intY, argbRed); canvas.LineAA(( int ) MathRound (previousCurveXPixel) + 1 , ( int ) MathRound (previousCurveYPixel), intX + 1 , intY, argbRed); } previousCurveXPixel = currentCurveXPixel; previousCurveYPixel = currentCurveYPixel; } else { previousCurveXPixel = - 1 ; previousCurveYPixel = - 1 ; } } previousCurveXPixel = - 1 ; previousCurveYPixel = - 1 ; for ( double t = segmentEnd2; t <= segmentEnd3; t += butterflyTStep) { double term = MathExp ( MathCos (t)) - 2 * MathCos ( 4 * t) - MathPow ( MathSin (t / 12 ), 5 ); double x = MathSin (t) * term; double y = MathCos (t) * term; if ( MathIsValidNumber (x) && MathIsValidNumber (y)) { double currentCurveXPixel = (x - butterflyMinX) / rangeX * plotWidth; double currentCurveYPixel = (butterflyMaxY - y) / rangeY * plotHeight; int intX = ( int ) MathRound (currentCurveXPixel); int intY = ( int ) MathRound (currentCurveYPixel); if (previousCurveXPixel >= 0 && previousCurveYPixel >= 0 ) { canvas.LineAA(( int ) MathRound (previousCurveXPixel), ( int ) MathRound (previousCurveYPixel), intX, intY, argbOrange); canvas.LineAA(( int ) MathRound (previousCurveXPixel) + 1 , ( int ) MathRound (previousCurveYPixel), intX + 1 , intY, argbOrange); } previousCurveXPixel = currentCurveXPixel; previousCurveYPixel = currentCurveYPixel; } else { previousCurveXPixel = - 1 ; previousCurveYPixel = - 1 ; } } previousCurveXPixel = - 1 ; previousCurveYPixel = - 1 ; for ( double t = segmentEnd3; t <= segmentEnd4; t += butterflyTStep) { double term = MathExp ( MathCos (t)) - 2 * MathCos ( 4 * t) - MathPow ( MathSin (t / 12 ), 5 ); double x = MathSin (t) * term; double y = MathCos (t) * term; if ( MathIsValidNumber (x) && MathIsValidNumber (y)) { double currentCurveXPixel = (x - butterflyMinX) / rangeX * plotWidth; double currentCurveYPixel = (butterflyMaxY - y) / rangeY * plotHeight; int intX = ( int ) MathRound (currentCurveXPixel); int intY = ( int ) MathRound (currentCurveYPixel); if (previousCurveXPixel >= 0 && previousCurveYPixel >= 0 ) { canvas.LineAA(( int ) MathRound (previousCurveXPixel), ( int ) MathRound (previousCurveYPixel), intX, intY, argbGreen); canvas.LineAA(( int ) MathRound (previousCurveXPixel) + 1 , ( int ) MathRound (previousCurveYPixel), intX + 1 , intY, argbGreen); } previousCurveXPixel = currentCurveXPixel; previousCurveYPixel = currentCurveYPixel; } else { previousCurveXPixel = - 1 ; previousCurveYPixel = - 1 ; } } if (enableButterflyFill) { DrawWingVeins(canvas, xPoints, yPoints, pointCount, rangeX, rangeY, plotWidth, plotHeight); DrawWingScales(canvas, xPoints, yPoints, pointCount, rangeX, rangeY, plotWidth, plotHeight, centerX, centerY, maxDistance); DrawButterflyBody(canvas, 0 , 0 , rangeX, rangeY, plotWidth, plotHeight); } }

Первое существенное изменение по сравнению со старым подходом заключается в том, что мы больше не вычисляем уравнение бабочки на лету во время рисования. Вместо этого мы начинаем с предварительного выделения трех массивов координат для значений X, Y и T в мировом пространстве, один раз проходим по всей параметрической области, чтобы собрать все допустимые точки в эти массивы, а затем обрезаем их до точного количества допустимых точек с помощью функции ArrayResize. Этот предварительный сбор необходим, поскольку функциям заливки, прожилок и чешуек требуется одновременный доступ ко всему набору точек кривой, тогда как старой функции требовалась только одна точка за раз.

Далее мы преобразуем все собранные точки в мировом пространстве во второй набор массивов в пиксельном пространстве за один проход, одновременно отслеживая максимальное радиальное расстояние от центра крыла с помощью MathMax — значение, необходимое позже для нормализации радиального градиента во втором внутреннем слое заполнения.

После подготовки всех координатных данных, слои заливки отрисовываются первыми, если функция заливки включена. Мы вызываем "FillPolygon" для всего контура в пиксельном пространстве, используя цвета самого внешнего вертикального градиента, затем условно создаём первый внутренний контур, масштабируя смещение каждого пикселя от центра на внутренний коэффициент масштабирования и заполняя его собственным вертикальным градиентом, а затем второй, ещё меньший внутренний контур, масштабированный ещё больше внутрь и заполненный радиальным градиентом — передавая отдельно отслеживаемое максимальное расстояние для этого масштабированного контура в качестве эталона нормализации. Именно этот трёхслойный стек заливки придаёт крыльям глубину и светящееся ядро.

После заливки четыре цветных сегмента контура рисуются поверх них точно так же, как и в предыдущей части — пошагово вычисляя уравнение бабочки на каждой границе 3π и соединяя точки парными вызовами LineAA для толщины. Рисование контуров после заливки гарантирует, что цветные граничные линии аккуратно располагаются поверх градиентной внутренней области, а не скрываются под ней.

Наконец, если функция заливки включена, мы вызываем функции "DrawWingVeins" и "DrawWingScales", передавая массивы точек в мировом пространстве, центр в пиксельном пространстве и максимальное расстояние, после чего вызываем функцию "DrawButterflyBody" с центром в начале координат. Тело рисуется последним, поэтому оно располагается поверх каждого слоя крыла, как у настоящей бабочки, где тело перекрывает корни крыльев. Нам просто нужно заменить существующую функцию в месте её вызова новой функцией, чтобы изменения вступили в силу.

DrawRealisticButterfly(plotHighResolutionCanvas, highResolutionWidth, highResolutionHeight, rangeX, rangeY);

После компиляции получаем следующий результат.

На скриншоте показано, что реалистичное рисование завершено. Осталось только протестировать программу, и это будет рассмотрено в следующем разделе.





Визуализация

Мы скомпилировали программу и подключили ее к графику MetaTrader 5, чтобы проверить результат всего рендеринга. Ниже показан итоговый результат в одном изображении.

Трехслойная градиентная заливка чисто отображается по всей форме крыла, при этом каждый внутренний слой расположен постепенно внутрь, а радиальное ядро ​​отчетливо светится в центре. Четыре цветных контура остаются четкими поверх заливки, жилки крыльев естественно расходятся от центра тела, а точки, имитирующих чешуйки, плотно расположены вдоль границы крыла с видимым мерцанием к краям. Тело правильно расположено по центру, сужающееся к низу сегментированное брюшко, торакс, выделенная голова, сложные глаза с блестящими точками и два естественно изогнутых усика, заканчивающихся булавовидными кончиками усиков.





Заключение

В заключение, мы преобразовали простую параметрическую кривую-бабочку в полностью детализированную и реалистичную иллюстрацию бабочки, добавив трехслойную градиентную заливку крыльев, расходящиеся жилки крыльев, плотно расположенные точки текстуры чешуек и полное анатомическое тело с сегментированным брюшком, грудным отделом, головой, сложными глазами и изогнутыми усиками — все это отрисовано с помощью одного и того же конвейера суперсэмплирования холста. После прочтения статьи вы сможете:

Заполнять цветом любую параметрическую кривую на холсте MQL5, используя растеризацию многоугольников с помощью как вертикальных и радиальных трехцветных градиентов

Создавать многослойные заливки крыльев, масштабируя контур кривой внутрь к его центру и применяя постепенно разные наборы цветов на каждом уровне глубины

Добавлять текстуру поверхности и анатомическую структуру к рисункам на холсте, используя примитивы круга и эллипса с заливкой, жилки крыльев и узоры из точек, имитирующих чешуйки

В следующей части мы добавим четырехэтапную систему анимации. Она будет рисовать контур, плавно добавлять заливку, раскрывать детали поверхности, а затем переходить в непрерывный полет (махание крыльями, покачивание, раскачивание, наклон, неоновое свечение и циклическое изменение цвета).