- Типы объектов
- Свойства объектов
- Способы привязки объектов
- Угол привязки
- Видимость объектов
- Уровни волн Эллиотта
- Объекты Ганна
- Набор Web-цветов
- Wingdings
Угол графика, к которому привязан объект
Существует ряд графических объектов, для которых можно задавать угол графика, относительно которого указываются координаты в пикселях. Это следующие типы объектов (в скобках указаны идентификаторы типа объекта):
- Label (OBJ_LABEL); Текстовая метка
- Button (OBJ_BUTTON); Кнопка
- Bitmap Label (OBJ_BITMAP_LABEL); Графическая метка
- Edit (OBJ_EDIT); Поле ввода
- Rectangle Label (OBJ_RECTANGLE_LABEL). Прямоугольная метка
|
Объект
|
Идентификатор
|
X/Y
|
Width/Height
|
Date/Price
|
OBJPROP_CORNER
|
Text
|
—
|
—
|
Да
|
—
|
Да
|
Да
|
Label
|
Да
|
Да (только для чтения)
|
—
|
Да
|
Да
|
Да
|
Button
|
Да
|
Да
|
—
|
Да
|
—
|
—
|
Bitmap
|
—
|
Да (только для чтения)
|
Да
|
—
|
Да
|
—
|
Bitmap Label
|
Да
|
Да (только для чтения)
|
—
|
Да
|
Да
|
—
|
Edit
|
Да
|
Да
|
—
|
Да
|
—
|
—
|
Rectangle Label
|
Да
|
Да
|
—
|
Да
|
—
|
—
В таблице использованы следующие обозначения:
- X/Y – координаты точки привязки задаются в пикселях относительно одного из углов графика;
- Width/Height – объекты имеет ширину и высоту. Если указано "только для чтения", то это означает, что значения ширины и высоты вычисляются только после отрисовки объекта на графике;
- Date/Price – координаты точки привязки задаются парой дата/цена;
- OBJPROP_CORNER – задаёт угол графика, относительно которого указываются координаты точки привязки. Может быть одним из 4-х значений перечисления ENUM_BASE_CORNER;
- OBJPROP_ANCHOR – задаёт положение точки привязки в самом объекте, и может быть одним из 9-ти значений перечисления ENUM_ANCHOR_POINT. Именно от этой точки до выбранного угла графика указываются координаты в пикселях;
- OBJPROP_ANGLE – задаёт угол поворота объекта против часовой стрелки.
Для того чтобы указать угол графика, от которого будут отсчитываться координаты X и Y в пикселях, необходимо воспользоваться функцией ObjectSetInteger(chartID, name, OBJPROP_CORNER, chart_corner), где:
- chartID - идентификатор графика;
- name – имя графического объекта;
- OBJPROP_CORNER – идентификатор свойства для задания угла привязки;
- chart_corner – требуемый угол графика, может принимать одно из значений перечисления ENUM_BASE_CORNER.
|
Идентификатор
|
Описание
|
CORNER_LEFT_UPPER
|
Центр координат в левом верхнем углу графика
|
CORNER_LEFT_LOWER
|
Центр координат в левом нижнем углу графика
|
CORNER_RIGHT_LOWER
|
Центр координат в правом нижнем углу графика
|
CORNER_RIGHT_UPPER
|
Центр координат в правом верхнем углу графика
Пример:
|
void CreateLabel(long chart_id,