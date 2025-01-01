Угол графика, к которому привязан объект

Существует ряд графических объектов, для которых можно задавать угол графика, относительно которого указываются координаты в пикселях. Это следующие типы объектов (в скобках указаны идентификаторы типа объекта):

Label (OBJ_LABEL); Текстовая метка

Button (OBJ_BUTTON); Кнопка

Bitmap Label (OBJ_BITMAP_LABEL); Графическая метка

Edit (OBJ_EDIT); Поле ввода

Rectangle Label (OBJ_RECTANGLE_LABEL). Прямоугольная метка

Объект Идентификатор X/Y Width/Height Date/Price OBJPROP_CORNER OBJPROP_ANCHOR OBJPROP_ANGLE Text OBJ_TEXT — — Да — Да Да Label OBJ_LABEL Да Да (только для чтения) — Да Да Да Button OBJ_BUTTON Да Да — Да — — Bitmap OBJ_BITMAP — Да (только для чтения) Да — Да — Bitmap Label OBJ_BITMAP_LABEL Да Да (только для чтения) — Да Да — Edit OBJ_EDIT Да Да — Да — — Rectangle Label OBJ_RECTANGLE_LABEL Да Да — Да — —

В таблице использованы следующие обозначения:

X/Y – координаты точки привязки задаются в пикселях относительно одного из углов графика;

Width/Height – объекты имеет ширину и высоту. Если указано "только для чтения", то это означает, что значения ширины и высоты вычисляются только после отрисовки объекта на графике;

Date/Price – координаты точки привязки задаются парой дата/цена;

OBJPROP_CORNER – задаёт угол графика, относительно которого указываются координаты точки привязки. Может быть одним из 4-х значений перечисления ENUM_BASE_CORNER

OBJPROP_ANCHOR – задаёт положение точки привязки в самом объекте, и может быть одним из 9-ти значений перечисления ENUM_ANCHOR_POINT . Именно от этой точки до выбранного угла графика указываются координаты в пикселях;

OBJPROP_ANGLE – задаёт угол поворота объекта против часовой стрелки.

Для того чтобы указать угол графика, от которого будут отсчитываться координаты X и Y в пикселях, необходимо воспользоваться функцией ObjectSetInteger(chartID, name, OBJPROP_CORNER, chart_corner), где:

chartID - идентификатор графика;

name – имя графического объекта;

OBJPROP_CORNER – идентификатор свойства для задания угла привязки;

chart_corner – требуемый угол графика, может принимать одно из значений перечисления ENUM_BASE_CORNER.

ENUM_BASE_CORNER

Идентификатор Описание CORNER_LEFT_UPPER Центр координат в левом верхнем углу графика CORNER_LEFT_LOWER Центр координат в левом нижнем углу графика CORNER_RIGHT_LOWER Центр координат в правом нижнем углу графика CORNER_RIGHT_UPPER Центр координат в правом верхнем углу графика

Пример: