Торговые инструменты на MQL5 (Часть 29): Пошаговая анимация кривой-бабочки на Canvas

Введение

У вас уже есть подробная и реалистичная кривая-бабочка, аккуратно отрисованная на холсте MetaTrader 5. Рисунок включает в себя многослойную заливку крыльев, линии прожилок, чешуйчатую текстуру и полное анатомическое изображение тела. Однако в моменте он выглядит как статичное изображение, лишенное ощущения жизни или движения. Эта статья предназначена для разработчиков MQL5 и креативных программистов, желающих выйти за рамки статического рендеринга на холсте. Вы научитесь анимировать кривую-бабочку на протяжении всего ее жизненного цикла, начиная с первого контурного штриха и заканчивая непрерывным полетом.

В предыдущей статье (Часть 28) мы улучшили программу отрисовки кривой-бабочки на холсте с помощью трехслойной градиентной заливки крыльев, расходящихся линий прожилок, густо расположенные точки текстуры чешуек и полностью детализированное тело (брюшко, грудь, голова, сложные глаза и усики). Все элементы были отрисованы с помощью конвейера суперсэмплирования для получения чистого сглаженного изображения. В этой статье мы представляем четырехэтапную систему анимации. Она постепенно рисует контур кривой, плавно добавляет заливку крыльев, раскрывает детали поверхности и тела, а затем переходит в непрерывный полет. Во время полета мы добавляем взмахи крыльев, вертикальное покачивание, горизонтальное колебание, колебания наклона, эффект неонового свечения и циклическую смену цветов на основе оттенков. Мы рассмотрим следующие темы:

В результате вы получите анимированную бабочку: сначала она сама прорисовывает контур, затем заполняется цветом, обретает детали и начинает летать по холсту MetaTrader 5. Давайте погрузимся в процесс!





Понимание фаз анимации кривой-бабочки и механики полета

Анимация разворачивается в четыре последовательных этапа: контур кривой постепенно формируется путем изменения параметра t от нуля до 12π; затем происходит плавное проявление заливки крыльев от прозрачности до полной непрозрачности; далее плавно появляются детали поверхности и тело; и, наконец, бабочка переходит в непрерывный полет. Каждый этап управляется миллисекундным таймером, который на каждом тике увеличивает соответствующую переменную состояния и передает управление следующему этапу после завершения.

Система полета одновременно использует четыре независимых осциллятора. Взмахи крыльев сжимают горизонтальное распространение каждой точки кривой к центру тела, используя абсолютное значение синусоидальной волны, создавая движение открытия-закрытия, характерное для настоящих крыльев. Вертикальное покачивание и горизонтальное колебание применяют синусоидальные смещения по осям Y и X соответственно, заставляя бабочку подниматься, опускаться и смещаться. Наклон добавляет небольшое сдвиговое преобразование, которое слегка наклоняет бабочку при покачивании, придавая движению естественное трехмерное качество.

Во время полета мы создаем неоновое свечение, рисуя несколько полупрозрачных смещенных линий вокруг каждого контура крыла. Мы также циклически меняем цвет крыльев в каждом фрейме, преобразуя цвета в модели HSV, изменяя оттенок и преобразуя обратно. Это создаёт эффект пульсации крыльев во время полёта бабочки. Мы реализуем все это поверх существующего конвейера рендеринга с суперсэмплированием, полностью управляемого обработчиком событий таймера. Наглядное представление результата приведено ниже.





Реализация средствами MQL5

Добавление перечисления анимации, входных параметров и переменных состояния

Для поддержки системы полной анимации мы вводим новое перечисление, три новые группы входных данных и полный набор глобальных переменных состояния анимации, которые вместе определяют и отслеживают каждый аспект жизненного цикла бабочки.

#property copyright "Copyright 2026, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict enum AnimationPhaseEnum { ANIM_DRAWING_CURVE, ANIM_FILLING_WINGS, ANIM_ADDING_DETAILS, ANIM_FLYING }; input group "=== ANIMATION SETTINGS ===" input bool enableAnimation = true ; input int animationTimerMs = 30 ; input double curveDrawSpeed = 0.30 ; input double fillFadeSpeed = 0.08 ; input double detailsFadeSpeed = 0.12 ; input group "=== FLYING ANIMATION SETTINGS ===" input bool enableFlyingAnimation = true ; input double wingFlapSpeed = 0.24 ; input double wingFlapAmplitude = 0.25 ; input double verticalBobSpeed = 0.08 ; input double verticalBobAmplitude = 0.15 ; input double horizontalSwaySpeed = 0.05 ; input double horizontalSwayAmplitude = 0.08 ; input double tiltSwaySpeed = 0.06 ; input double tiltSwayAmplitude = 0.06 ; input group "=== BUTTERFLY ENHANCEMENT SETTINGS ===" input bool enableCurveGlow = true ; input int curveGlowLayers = 3 ; input double curveGlowIntensity = 0.7 ; input bool enableColorCycling = true ; input double colorCycleSpeed = 0.02 ; AnimationPhaseEnum animationPhase = ANIM_DRAWING_CURVE; double animationCurveT = 0.0 ; double animationFillAlpha = 0.0 ; double animationDetailAlpha = 0.0 ; double flyWingPhase = 0.0 ; double flyBobPhase = 0.0 ; double flySwayPhase = 0.0 ; double flyTiltPhase = 0.0 ; double currentWingFlap = 0.0 ; double currentBobOffset = 0.0 ; double currentSwayOffset = 0.0 ; double currentTiltShear = 0.0 ; double globalTime = 0.0 ; double colorCyclePhase = 0.0 ;

Перечисление "AnimationPhaseEnum" определяет четыре последовательных состояния анимации — рисование кривой, плавное появление заливки крыльев, плавное проявление деталей и непрерывный полет — что дает нам удобный способ отслеживать и переключаться между фазами на протяжении всей программы.

Группа настроек анимации добавляет главный переключатель, интервал таймера в миллисекундах, который управляет частотой срабатывания каждого фрейма, и три значения скорости, которые определяют, как быстро отрисовывается кривая, как быстро появляется заливка и как быстро отображается слой с деталями. Далее группа анимации полета предоставляет независимые элементы управления скоростью и амплитудой для каждого из четырех осцилляторов полета — взмахов крыльев, вертикального покачивания, горизонтального колебания и наклона — обеспечивая полный контроль настроек характера движений полета. Группа дополнительных эффектов завершает формирование новых вводных параметров с переключателями и параметров для создания эффекта неонового свечения и системы циклической смены цветов.

На стороне глобального состояния мы объявляем текущую фазу анимации инициализированной значением "ANIM_DRAWING_CURVE", аккумулятор кривой T, который отслеживает, насколько далеко был нарисован контур, и два аккумулятора непрозрачности для фаз заливки и появления детализации. Для системы полета кривой-бабочки мы задаем четыре фазовых аккумулятора — по одному на каждый осциллятор — которые увеличиваются на каждом кадре, и четыре соответствующие выходные переменные, которые хранят текущие вычисленные значения преобразования: масштаб взмахов крыльев, вертикальное смещение колебаний (эффект качания), горизонтальное смещение колебаний и коэффициент сдвига наклона. Наконец, главный временной аккумулятор и аккумулятор сдвига оттенка отслеживают общее количество фреймов и текущую позицию цветового цикла соответственно. Далее мы расширяем вспомогательные функции, чтобы включить новые вспомогательные функции, которые обеспечат плавный переход к анимированным фреймам. Начнем со вспомогательной функции для циклического изменения цвета кривой крыла.

Изменяющиеся цвета крыльев в спектре оттенков

Для управления эффектом циклического изменения цвета во время полета мы определяем функцию "ShiftHue", которая принимает любой цвет и изменяет его оттенок на заданную величину, не влияя на его яркость или насыщенность, создавая плавно смещенный вариант исходного цвета.

color ShiftHue( color c, double shift) { double r = ((c >> 16 ) & 0xFF ) / 255.0 ; double g = ((c >> 8 ) & 0xFF ) / 255.0 ; double b = ( c & 0xFF ) / 255.0 ; double maxC = MathMax (r, MathMax (g, b)); double minC = MathMin (r, MathMin (g, b)); double h = 0 , s = 0 ; double v = maxC; double d = maxC - minC; s = (maxC == 0 ) ? 0 : d / maxC; if (d > 0 ) { if (maxC == r) h = (g - b) / d + (g < b ? 6 : 0 ); else if (maxC == g) h = (b - r) / d + 2 ; else h = (r - g) / d + 4 ; h /= 6.0 ; } h += shift; while (h > 1.0 ) h -= 1.0 ; while (h < 0.0 ) h += 1.0 ; int hi = ( int )(h * 6 ); double f2 = h * 6 - hi; double p = v * ( 1 - s), q = v * ( 1 - f2 * s), t2 = v * ( 1 - ( 1 - f2) * s); double ro = v, go = v, bo = v; switch (hi % 6 ) { case 0 : ro = v; go = t2; bo = p; break ; case 1 : ro = q; go = v; bo = p; break ; case 2 : ro = p; go = v; bo = t2; break ; case 3 : ro = p; go = q; bo = v; break ; case 4 : ro = t2; go = p; bo = v; break ; case 5 : ro = v; go = p; bo = q; break ; } return (( uchar )(ro * 255 ) << 16 ) | (( uchar )(go * 255 ) << 8 ) | ( uchar )(bo * 255 ); }

Начнем с извлечения красного, зеленого и синего каналов с помощью побитовых сдвигов и нормализации каждого из них до диапазона 0–1. На основе этих данных мы вычисляем представление цвета в виде оттенка, насыщенности и значения. Значение — это просто максимум из трех каналов, насыщенность — это разброс каналов, деленный на значение (с нулевым порогом для ахроматических цветов), а оттенок выводится путем определения доминирующего канала и вычисления его углового положения в пределах 60-градусного сектора цветового круга. После этого результат нормализуется в диапазоне 0–1, охватывающем все 360 градусов.

После извлечения оттенка мы добавляем к нему значение сдвига и возвращаем результат обратно в диапазон 0–1 с помощью простого цикла. Обеспечиваем, что оттенок всегда остается в допустимых пределах независимо от того, сколько полных оборотов накопил циклический аккумулятор за все время.

Для обратного преобразования в красный, зеленый и синий необходимо сопоставить сдвинутый оттенок с одним из шести секторов цветового круга. Мы вычисляем индекс сектора и долю его положения внутри него, затем получаем три промежуточных значения — p, q и t2 — из насыщенности и значения, которые представляют уровни канала на границах сектора. Далее оператор switch назначает эти промежуточные значения выходным каналам красного, зеленого и синего цветов в зависимости от того, в какой сектор попадает оттенок, охватывая все шесть переходов по кругу. Итоговые каналы масштабируются до диапазона 0–255 и объединяются в одно цветовое значение. Эта функция, вызываемая один раз для каждого сегмента крыла за фрейм с медленно продвигающейся фазой цветового цикла, обеспечивает постоянно меняющиеся цвета крыльев летающей бабочки. Далее мы определяем вспомогательные функции для рендеринга свечения и полета.

Рендеринг свечения и преобразование полета

Эти две функции обрабатывают визуальный эффект свечения и основное геометрическое преобразование, которое управляет всем движением полета: одна рисует мягкие радиальные ореолы на холсте, а другая перемещает каждую точку на бабочке в каждом фрейме.

void DrawGlowCircle(CCanvas &canvas, int cx, int cy, int radius, color clr, uchar maxAlpha) { for ( int dy = -radius; dy <= radius; dy++) { for ( int dx = -radius; dx <= radius; dx++) { double dist = MathSqrt (( double )(dx * dx + dy * dy)); if (dist <= radius) { double f = 1.0 - dist / ( double )radius; f = f * f; uchar a = ( uchar )(maxAlpha * f); if (a > 0 ) { int px = cx + dx; int py = cy + dy; if (px >= 0 && px < canvas.Width() && py >= 0 && py < canvas.Height()) canvas.PixelSet(px, py, ColorToARGB (clr, a)); } } } } } void ApplyFlyingTransform( double &x, double &y) { double flapScale = 1.0 - currentWingFlap; x = x * flapScale; y = y + x * currentTiltShear; x += currentSwayOffset; y += currentBobOffset; }

Функция "DrawGlowCircle" перебирает каждый пиксель внутри ограничивающего прямоугольника заданного радиуса, вычисляет точное евклидово расстояние от центра с помощью функции MathSqrt. Для пикселей внутри радиуса мы вычисляем линейный коэффициент затухания от 1,0 в центре до 0,0 на краю, а затем возводим его в квадрат, чтобы применить квадратичное затухание. Именно это возведение в квадрат придает свечению мягкое, постепенное затухание, а не резкое линейное падение. Полученный коэффициент масштабирует максимальное значение альфа-канала для создания прозрачности для каждого пикселя, и любой пиксель с ненулевым значением альфа-канала записывается на холст с помощью метода PixelSet. Пиксели, которые становятся полностью прозрачными, полностью пропускаются для повышения производительности. Эта функция поддерживает более широкую инфраструктуру свечения, используемую вместе с линейными проходами эффекта свечения в цикле рисования кривых.

Функция "ApplyFlyingTransform" является единственной точкой, через которую проходит все движение полета. Она принимает пару координат в мировом пространстве по ссылке и изменяет ее на месте с помощью четырех последовательных операций. Во-первых, координата X масштабируется в сторону нуля с помощью текущего коэффициента взмаха крыла — поскольку тело находится в начале координат, масштабирование по оси X симметрично сжимает все точки крыла внутрь, имитируя смыкание крыльев. Затем к оси Y добавляется небольшое смещение, пропорциональное оси X, с использованием текущего сдвига наклона, что вводит наклон, из-за которого точки, расположенные дальше от оси корпуса, смещаются более вертикально — придавая наклону органичный, перспективный характер.

Наконец, к осям X и Y добавляются горизонтальное колебание и вертикальное смещение соответственно, перемещая всю бабочку в пространстве. Каждая точка на кривой, каждая конечная точка жилки, каждая точка чешуйки и центр тела проходят через эту функцию во время фазы полета, обеспечивая движение всей бабочки как единой целостной формы. Далее мы собираем точки бабочки, которые будут служить полным источником данных кривой.

Централизация сбора точек с помощью дополнительного преобразования полета

Вместо того чтобы, как мы делали раньше, повторять логику оценки кривых и сопоставления координат в нескольких местах, теперь мы объединяем все в функцию "CollectButterflyPoints", которая служит единым источником данных о кривых для всего конвейера рендеринга.

int CollectButterflyPoints( double tEnd, double &xWorld[], double &yWorld[], double &xPx[], double &yPx[], double rangeX, double rangeY, int plotW, int plotH, bool applyFlying, double &outMaxDist, double &outCX, double &outCY) { int est = ( int )((tEnd - butterflyTStart) / butterflyTStep) + 2 ; if (est < 1 ) est = 1 ; ArrayResize (xWorld, est); ArrayResize (yWorld, est); ArrayResize (xPx, est); ArrayResize (yPx, est); int count = 0 ; outMaxDist = 0 ; double cx = 0 , cy = 0 ; if (applyFlying) ApplyFlyingTransform(cx, cy); outCX = (cx - butterflyMinX) / rangeX * plotW; outCY = (butterflyMaxY - cy) / rangeY * plotH; for ( double t = butterflyTStart; t <= tEnd; t += butterflyTStep) { double term = MathExp ( MathCos (t)) - 2 * MathCos ( 4 * t) - MathPow ( MathSin (t / 12 ), 5 ); double x = MathSin (t) * term; double y = MathCos (t) * term; if (! MathIsValidNumber (x) || ! MathIsValidNumber (y)) continue ; xWorld[count] = x; yWorld[count] = y; double wx = x, wy = y; if (applyFlying) ApplyFlyingTransform(wx, wy); xPx[count] = (wx - butterflyMinX) / rangeX * plotW; yPx[count] = (butterflyMaxY - wy) / rangeY * plotH; double dist = MathSqrt ( MathPow (xPx[count] - outCX, 2 ) + MathPow (yPx[count] - outCY, 2 )); outMaxDist = MathMax (outMaxDist, dist); count++; } ArrayResize (xWorld, count); ArrayResize (yWorld, count); ArrayResize (xPx, count); ArrayResize (yPx, count); return count; }

Здесь мы начинаем с оценки максимального количества точек на основе диапазона T и размера шага и предварительного выделения памяти для всех четырех массивов координат — X и Y в мировом пространстве и X и Y в пиксельном пространстве — с помощью функции ArrayResize во избежание повторных перераспределений памяти во время цикла сбора данных. Центр крыла вычисляется в начале координат в мировом пространстве и, при необходимости, передается через функцию "ApplyFlyingTransform" перед отображением в пиксельные координаты. Этим гарантируется, что центральная точка, используемая для нормализации радиального градиента и расчета расстояния между точками масштабирования, всегда соответствует преобразованному положению бабочки, а не статическому началу координат.

Цикл проходит по параметрической области от начала до указанного значения "tEnd". На этапе построения кривой "tEnd" может охватывать только часть диапазона. На каждом шаге вычисляется уравнение бабочки, пропускаются недопустимые точки, а исходные мировые координаты сохраняются в мировых массивах. Затем копия этих координат при необходимости преобразуется с помощью функции "ApplyFlyingTransform", после чего отображается в пиксельное пространство и сохраняется в массивах пикселей.

Радиальное расстояние от преобразованного центра вычисляется для каждой пиксельной точки с помощью MathSqrt, а максимальное расстояние отслеживается с помощью MathMax для использования в качестве эталона нормализации радиального градиента. После завершения цикла все четыре массива обрезаются до точного допустимого значения, и функция возвращает это значение. Каждый последующий этап рендеринга — заливки, контуры, прожилки, чешуйки и тело — использует массивы, созданные этой функцией, обеспечивая согласованность данных по всему фрейму. На этом всё о новых вспомогательных функциях. Теперь мы расширим или переработаем существующие вспомогательные функции для поддержки новой системы анимации. Начнём с вспомогательной функции для получения цвета крыльев. При необходимости будем выделять важные места для наглядности.

Расширение разрешения цвета крыльев с помощью циклического изменения оттенков

Это небольшое, но важное обновление существующей функции "GetWingColorForT". Сравнение границ сегментов и логика выбора цвета остались прежними, но теперь перед возвратом результата мы добавляем ещё один шаг.

color GetWingColorForT( double tParameter) { color base ; if (tParameter <= 3.0 * M_PI) base = blueCurveColor; else if (tParameter <= 6.0 * M_PI) base = redCurveColor; else if (tParameter <= 9.0 * M_PI) base = orangeCurveColor; else base = greenCurveColor; if (enableColorCycling && animationPhase == ANIM_FLYING) base = ShiftHue( base , colorCyclePhase); return base ; }

Ранее эта функция возвращала цвет сегмента напрямую. Теперь, после выбора базового цвета, мы проверяем, включена ли циклическая смена цветов и является ли текущая фаза анимации "ANIM_FLYING" — и только если оба условия верны, мы передаем базовый цвет через функцию "ShiftHue" с накопителем текущей фазы цикла перед его возвратом. Это означает, что циклическая смена цветов строго ограничена фазой полета и не влияет на фазы рисования, заливки или детализации, сохраняя визуальную чистоту и согласованность этих более ранних этапов. Поскольку "GetWingColorForT" вызывается для каждой имитирующей чешуйку точки, расположенной вдоль границы крыльев, этого единственного дополнения достаточно, чтобы вся текстура чешуек меняла цвет синхронно с контурными кривыми во время полета. После этого наша следующая цель — вспомогательная функция для жилок, чтобы они двигались синхронно с преобразованием полета.

Обновление жилок крыльев и чешуек в целях поддержки функции анимации

Функции "DrawWingVeins" и "DrawWingScales" сохраняют свою основную логику рисования из предыдущей части без изменений, но каждая из них получает два целевых дополнения для интеграции в систему анимации.

void DrawWingVeins(CCanvas &canvas, double &xPts[], double &yPts[], int ptCount, double rangeX, double rangeY, int plotW, int plotH , double opMul = 1.0 ) { if (!showButterflyWingVeins) return ; double bcx = 0 , bcy = 0 ; if (animationPhase == ANIM_FLYING) ApplyFlyingTransform(bcx, bcy); int cxPx = ( int )((bcx - butterflyMinX) / rangeX * plotW); int cyPx = ( int )((butterflyMaxY - bcy) / rangeY * plotH); uint argbVein = ColorToARGB (DarkenColor(butterflyBodyColor, 0.2 ), ( uchar )( 150 * butterflyWingOpacity * opMul)); for ( int i = 0 ; i < ptCount; i += 50 ) { double wx = xPts[i]; double wy = yPts[i]; if (animationPhase == ANIM_FLYING) ApplyFlyingTransform(wx, wy); int px = ( int )((wx - butterflyMinX) / rangeX * plotW); int py = ( int )((butterflyMaxY - wy) / rangeY * plotH); canvas.LineAA(cxPx, cyPx, px, py, argbVein); } } void DrawWingScales(CCanvas &canvas, double &xCoords[], double &yCoords[], int ptCount, double rangeX, double rangeY, int plotW, int plotH, double ctrX, double ctrY, double maxDist , double opMul = 1.0 ) { if (!showButterflyWingScales) return ; for ( int i = 0 ; i < ptCount; i += 4 ) { double wx = xCoords[i]; double wy = yCoords[i]; if (animationPhase == ANIM_FLYING) ApplyFlyingTransform(wx, wy); double pixelX = (wx - butterflyMinX) / rangeX * plotW; double pixelY = (butterflyMaxY - wy) / rangeY * plotH; double tP = butterflyTStart + ( double )i * butterflyTStep; color baseColor = GetWingColorForT(tP); double dist = MathSqrt ( MathPow (pixelX - ctrX, 2 ) + MathPow (pixelY - ctrY, 2 )); double factor = (maxDist > 0 ) ? dist / maxDist : 0 ; color scaleColor = InterpolateColors(baseColor, LightenColor(baseColor, 0.2 ), factor); uint argbScale = ColorToARGB (scaleColor, ( uchar )( 180 * butterflyWingOpacity * opMul)); int radius = 2 + (i % 3 ); DrawFilledCircle(canvas, ( int )pixelX, ( int )pixelY, radius, argbScale); double dx = pixelX - ctrX, dy = pixelY - ctrY; double norm = MathSqrt (dx * dx + dy * dy); if (norm > 0 ) { dx /= norm; dy /= norm; DrawFilledCircle(canvas, ( int )(pixelX - dx * radius * 2 ), ( int )(pixelY - dy * radius * 2 ), radius - 1 , argbScale); } } }

Первое изменение в обеих функциях — добавление параметра "opMul", значение которого по умолчанию равно 1.0. Этот множитель непрозрачности напрямую включен в расчет альфа-канала для цвета жилок и цвета точек, имитирующих чешуйки, соответственно — он умножается на существующие значения непрозрачности, так что во время фазы плавного появления деталей оба слоя постепенно переходят от прозрачного к полностью видимому состоянию, а не резко появляются с максимальной интенсивностью.

Второе изменение — интеграция преобразования полета. В функции "DrawWingVeins" центр тела инициализируется в начале координат мирового пространства, а затем передается через функцию "ApplyFlyingTransform", если текущая фаза — "ANIM_FLYING", что гарантирует перемещение корня жилок вместе с бабочкой, а не их фиксацию в центре холста. Каждая точка края крыла, выбранная в качестве образца, аналогичным образом преобразуется перед отображением в пиксельное пространство, так что линии жилок во время полета простираются от корректного преобразованного центра тела до корректной преобразованной границы крыльев. Функция "DrawWingScales" применяет тот же принцип: каждая точка выборки чешуек копируется, преобразуется (если объект находится в полете), а затем отображается в пиксельном пространстве перед размещением точки чешуйки, благодаря чему вся текстура чешуйки остается привязанной к движущейся поверхности крыльев на протяжении всей анимации. Далее мы добавим рендеринг с учетом анимации при рисовании бабочки.

Обновление основного рендерера бабочки для анимации и свечения

Функция "DrawRealisticButterfly" сохраняет всю существующую логику заливки, детализации и рисования контура, но получает два важных дополнения вверху и внутри цикла рисования контура — управление рендерингом с учетом фазы и систему неонового свечения.

void DrawRealisticButterfly(CCanvas &canvas, int plotWidth, int plotHeight, double rangeX, double rangeY) { double effectiveTEnd = butterflyTEnd; double effectiveFillOp = 1.0 ; double effectiveDetailOp = 1.0 ; bool drawFills = true ; bool drawDetails = true ; bool applyFlying = (animationPhase == ANIM_FLYING); switch (animationPhase) { case ANIM_DRAWING_CURVE: effectiveTEnd = animationCurveT; drawFills = false ; drawDetails = false ; break ; case ANIM_FILLING_WINGS: effectiveFillOp = animationFillAlpha; drawDetails = false ; break ; case ANIM_ADDING_DETAILS: effectiveDetailOp = animationDetailAlpha; break ; case ANIM_FLYING: break ; } for ( int s = 0 ; s < 4 ; s++) { double sFrom = segBounds[s]; double sTo = MathMin (segBounds[s + 1 ], effectiveTEnd); if (sFrom >= effectiveTEnd) break ; color curveClr = segBaseColors[s]; if (enableColorCycling && animationPhase == ANIM_FLYING) curveClr = ShiftHue(curveClr, colorCyclePhase); uint segARGB = ColorToARGB (curveClr, 255 ); double prevPx = - 1 , prevPy = - 1 ; for ( double t = sFrom; t <= sTo; t += butterflyTStep) { double term = MathExp ( MathCos (t)) - 2 * MathCos ( 4 * t) - MathPow ( MathSin (t / 12 ), 5 ); double x = MathSin (t) * term; double y = MathCos (t) * term; if (! MathIsValidNumber (x) || ! MathIsValidNumber (y)) { prevPx = - 1 ; prevPy = - 1 ; continue ; } if (applyFlying) ApplyFlyingTransform(x, y); double cpx = (x - butterflyMinX) / rangeX * plotWidth; double cpy = (butterflyMaxY - y) / rangeY * plotHeight; int ix = ( int ) MathRound (cpx), iy = ( int ) MathRound (cpy); if (prevPx >= 0 && prevPy >= 0 ) { int px1 = ( int ) MathRound (prevPx), py1 = ( int ) MathRound (prevPy); if (enableCurveGlow) { for ( int g = curveGlowLayers; g >= 1 ; g--) { uchar ga = ( uchar )( 25 * curveGlowIntensity / g); if (ga < 2 ) continue ; uint gc = ColorToARGB (curveClr, ga); for ( int off = -g; off <= g; off++) { canvas.LineAA(px1 + off, py1, ix + off, iy, gc); canvas.LineAA(px1, py1 + off, ix, iy + off, gc); } } color bright = LightenColor(curveClr, 0.5 ); canvas.LineAA(px1, py1, ix, iy, ColorToARGB (bright, ( uchar )( 150 * curveGlowIntensity))); } canvas.LineAA(px1, py1, ix, iy, segARGB); canvas.LineAA(px1 + 1 , py1, ix + 1 , iy, segARGB); } prevPx = cpx; prevPy = cpy; } } }

В начале функции мы объявляем набор эффективных параметров отрисовки до начала любого процесса рисования. Эффективное конечное значение T, непрозрачность заливки и непрозрачность детализации по умолчанию равны своим полным значениям, а флаги заливки и детализации по умолчанию имеют значение true. Далее оператор switch переопределяет эти значения по умолчанию в зависимости от текущей фазы анимации: во время отрисовки кривой эффективное конечное значение T ограничивается текущим аккумулятором анимации, и заливка, и детализация полностью подавляются; во время заливки крыльев непрозрачность заливки масштабируется в соответствии с текущим альфа-каналом заливки, а детализация остается подавленной.

Во время добавления деталей непрозрачность деталей масштабируется с помощью альфа-накопителя деталей, а во время полета все значения по умолчанию остаются неизменными. Далее эти параметры передаются в последующие вызовы функций заливки и детализации, так что каждый слой "бабочки" корректно реагирует на любую фазу, которая в данный момент активна, без необходимости какой-либо функции рисования напрямую знать об этой фазе.

В цикле рисования сегмента контура отображаются два изменения. Во-первых, цвет сегмента теперь передается через "ShiftHue" в соответствии с текущей фазой цветового цикла, если циклирование включено, а бабочка находится в фазе полета, поэтому контурные линии меняют цвет синхронно с точками чешуек во время полета. Вторым и более существенным изменением является блок неонового свечения, который выполняется перед двумя основными вызовами LineAA для каждого сегмента линии.

Когда функция свечения включена, мы начинаем обратный отсчет от самого внешнего слоя bloom до единицы, вычисляя убывающий альфа—канал для каждого слоя, деля базовую интенсивность свечения на индекс слоя, чтобы внешние слои были более тусклыми, а внутренние - более яркими. Для каждого слоя мы рисуем сетку из смещенных проходов "LineAA" вокруг положения основной линии, отступая как по горизонтали, так и по вертикали на расстояние слоя, чтобы распределить расплывание во всех направлениях. После всех проходов проявления, в самом конце рисуется более яркая линия подсвеченной области, используя осветленную версию цвета кривой. Тем самым создается раскаленное добела ядро, которое располагается поверх ореола свечения.

Затем последними рисуются два сплошных основных контурных штриха. Они аккуратно располагаются поверх всех слоев свечения. После этого мы установим время анимации в обработчике OnTimer, но нам нужно инициализировать таймер с помощью других добавленных нами переменных.

Инициализация системы анимации при запуске

Обработчик OnInit сохраняет всю существующую логику создания и настройки холста, но в конце получает новый блок, который инициализирует состояние анимации перед первым рендерингом.

int OnInit () { if (enableAnimation) { animationPhase = ANIM_DRAWING_CURVE; animationCurveT = butterflyTStart; animationFillAlpha = 0.0 ; animationDetailAlpha = 0.0 ; } else if (enableFlyingAnimation) { animationPhase = ANIM_FLYING; } else { animationPhase = ANIM_FLYING; currentWingFlap = 0 ; currentBobOffset = 0 ; currentSwayOffset = 0 ; currentTiltShear = 0 ; } flyWingPhase = 0 ; flyBobPhase = 0 ; flySwayPhase = 0 ; flyTiltPhase = 0 ; currentWingFlap = 0 ; currentBobOffset = 0 ; currentSwayOffset = 0 ; currentTiltShear = 0 ; if (enableAnimation || enableFlyingAnimation) EventSetMillisecondTimer (animationTimerMs); RenderMainVisualization(); RenderLegend(); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); ChartRedraw (); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Условная конструкция из трёх ветвей определяет начальное состояние на основе входных данных анимации. Если включена полная анимация рисования, фаза устанавливается в значение "ANIM_DRAWING_CURVE", накопитель кривой T сбрасывается до параметрического начального значения, а накопители прозрачности заливки и детализации обнуляются, так что бабочка изначально полностью невидима и строится с нуля. Если включена только анимация полета без последовательности рисования, мы сразу переходим к "ANIM_FLYING", так что бабочка появляется немедленно в своей полной форме и сразу же начинает летать. Если обе анимации отключены, мы также устанавливаем фазу на "ANIM_FLYING", но обнуляем все значения преобразования — взмах крыльев, смещение качания, смещение колебания и сдвиг наклона — фиксируя бабочку в ее полностью открытом, центрированном, статическом положении без движения.

Независимо от того, какая ветвь будет выполнена, все четыре аккумулятора фазы осциллятора и все четыре выходные переменные преобразования будут сброшены до нуля, чтобы обеспечить чистое нейтральное начальное состояние. Наконец, если активен какой-либо из переключателей анимации, вызывается EventSetMillisecondTimer с настроенным интервалом таймера для запуска тактового генератора кадров, который будет управлять обработчиком OnTimer — если оба переключателя выключены, таймер не запускается, и бабочка просто отображается один раз как статическое изображение. Теперь мы используем таймер в обработчике событий таймера.

Управление анимацией с помощью таймера и очистка при выходе

Обработчик "OnTimer" является движком всей системы анимации — он срабатывает на каждом кадре с настроенным интервалом и продвигает ту фазу, которая в данный момент активна, прежде чем запустить перерисовку. Обработчик OnDeinit получает одно небольшое, но важное дополнение.

void OnTimer () { globalTime += 0.05 ; switch (animationPhase) { case ANIM_DRAWING_CURVE: animationCurveT += curveDrawSpeed; if (animationCurveT >= butterflyTEnd) { animationCurveT = butterflyTEnd; animationPhase = ANIM_FILLING_WINGS; animationFillAlpha = 0.0 ; } break ; case ANIM_FILLING_WINGS: animationFillAlpha += fillFadeSpeed; if (animationFillAlpha >= 1.0 ) { animationFillAlpha = 1.0 ; animationPhase = ANIM_ADDING_DETAILS; animationDetailAlpha = 0.0 ; } break ; case ANIM_ADDING_DETAILS: animationDetailAlpha += detailsFadeSpeed; if (animationDetailAlpha >= 1.0 ) { animationDetailAlpha = 1.0 ; if (enableFlyingAnimation) { animationPhase = ANIM_FLYING; flyWingPhase = 0 ; flyBobPhase = 0 ; flySwayPhase = 0 ; flyTiltPhase = 0 ; } else { animationPhase = ANIM_FLYING; currentWingFlap = 0 ; currentBobOffset = 0 ; currentSwayOffset = 0 ; currentTiltShear = 0 ; EventKillTimer (); RenderMainVisualization(); ChartRedraw (); return ; } } break ; case ANIM_FLYING: if (!enableFlyingAnimation) { EventKillTimer (); return ; } flyWingPhase += wingFlapSpeed; flyBobPhase += verticalBobSpeed; flySwayPhase += horizontalSwaySpeed; flyTiltPhase += tiltSwaySpeed; currentWingFlap = wingFlapAmplitude * MathAbs ( MathSin (flyWingPhase)); currentBobOffset = verticalBobAmplitude * MathSin (flyBobPhase); currentSwayOffset = horizontalSwayAmplitude * MathSin (flySwayPhase); currentTiltShear = tiltSwayAmplitude * MathSin (flyTiltPhase); if (enableColorCycling) colorCyclePhase += colorCycleSpeed; break ; } RenderMainVisualization(); ChartRedraw (); } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); mainCanvas.Destroy(); curveCanvas.Destroy(); legendCanvas.Destroy(); ChartRedraw (); }

На каждом тике мы продвигаем глобальный временной аккумулятор, а затем включаем текущую фазу анимации. В "ANIM_DRAWING_CURVE" аккумулятор кривой T продвигается на скорость отрисовки в каждом фрейме — как только он достигает или превышает максимальное конечное значение, он фиксируется точно на этом значении, фаза переходит в "ANIM_FILLING_WINGS", а аккумулятор прозрачности заливки сбрасывается до нуля, чтобы начать следующее проявление от состояния прозрачности. В "ANIM_FILLING_WINGS" альфа-канал заливки продвигается на скорость появления заливки в каждом фрейме, пока не достигнет 1,0, после чего он фиксируется, и фаза переходит в "ANIM_ADDING_DETAILS", при этом альфа-канал деталей сбрасывается до нуля.

В "ANIM_ADDING_DETAILS" альфа-канал детализации продвигается аналогично — после завершения перехода происходит разветвление в зависимости от того, включен ли полет. Если да, фаза переходит в фазу "ANIM_FLYING", и все аккумуляторы осцилляторов сбрасываются до нуля для чистого начала полета. Если функция полета отключена, значения преобразования обнуляются для фиксации статичности бабочки, таймер останавливается с помощью EventKillTimer, запускается финальный рендеринг, и функция завершает работу раньше, поскольку дальнейшие отметки не требуются.

В функции "ANIM_FLYING" все четыре фазовых аккумулятора осцилляторов увеличиваются на величину своих входных значений скорости в каждом фрейме, и четыре выходные переменные преобразования пересчитываются на их основе — взмах крыльев с использованием абсолютной синусоидальной волны для плавного цикла открытия-закрытия, а также покачивание, колебание и наклон с использованием обычной синусоидальной волны. Фаза цикла цвета увеличивается в каждом фрейме, если циклическое движение включено. После переключения вызываются функции "RenderMainVisualization" и ChartRedraw для вывода обновленного фрейма на экран.

Обработчик OnDeinit добавляет вызов "EventKillTimer" перед тремя вызовами уничтожения холста, гарантируя, что таймер анимации корректно останавливается в момент удаления программы, а не продолжает срабатывать в состоянии уничтоженного холста. Это знаменует собой полную переработку для добавления анимации. В следующем разделе мы протестируем программу.





Визуализация

Мы скомпилировали программу и прикрепили ее к графику MetaTrader 5, чтобы проверить результат всей анимации. Ниже показан итоговый результат в виде GIF-изображения.

Бабочка рисуется мазок за мазком, затем происходит плавное проявление заливки крыльев. Далее добавляются детали поверхности и тело. Затем она переходит в непрерывный полет с видимыми взмахами крыльев, вертикальными покачиваниями, горизонтальными колебаниями и наклонами. Неоновое свечение аккуратно располагается вокруг контурных штрихов, а цвета крыльев постепенно меняются в зависимости от оттенка на протяжении всего полета.





Заключение

В заключение, мы расширили программу создания холста с бабочкой, добавив четырехэтапную систему анимации, которая последовательно прорисовывает контур кривой, плавно добавляет заливку крыльев, раскрывает детали поверхности и тела, а затем переходит в непрерывный полет, управляемый четырьмя независимыми осцилляторами для взмахов крыльев, вертикального покачивания, горизонтального колебания и наклона. Мы также добавили эффект неонового свечения вокруг контуров крыльев и систему циклической смены оттенков, которая изменяет цвета крыльев в цветовом спектре во время полета, и все это управляется миллисекундным таймером. После прочтения статьи вы сможете:

Создавать многофазную систему анимации на холсте MQL5, используя управляемую таймером машину состояний, которая автоматически упорядочивает фазы рисования, проявления цвета и движения

Имитировать органичное движение полета, комбинируя независимые синусоидальные осцилляторы для взмахов, покачиваний, колебаний и наклона, применяемые в качестве геометрических преобразований к каждой отображаемой точке

Добавлять эффект неонового свечения к линейным рисункам на холсте, накладывая несколько проходов полупрозрачных смещенных линий вокруг осветленного основного штриха

В следующей части мы продолжим изучение возможностей рисования на холсте MQL5, обратившись к совершенно другой математической кривой, расширив серию новым параметрическим форматом и собственным уникальным подходом к визуальному рендерингу.