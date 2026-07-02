Торговые инструменты на MQL5 (Часть 30): Боковая панель палитры инструментов с архитектурой на основе классов

Введение

На графике MetaTrader 5 уже есть панель инструментов рисования, но она построена по плоской схеме: отрисовка, компоновка, значения темы и обработчики смешаны вместе, поэтому каждая новая функция затрагивает сразу несколько частей кода. Хотите добавить категорию? Тогда придется редактировать основной цикл рендеринга. Хотите светлую или темную тему? Тогда придется просматривать разбросанные значения цвета. Хотите аккуратные скруглённые углы — жертвуете визуальным качеством. Панель работает функционально, но не масштабируется — чем больше вы добавляете инструментов, тем, тем оформления и режимов, тем выше риск, что небольшое изменение нарушит компоновку, рендеринг или поведение.

Эта статья написана для разработчиков MetaQuotes Language 5 (MQL5) и алгоритмических трейдеров, которым нужен практический способ навести в этом порядок. Мы перестраиваем панель в многоуровневую классовую архитектуру с принципом единственной ответственности, так что расширение палитры становится "добавлением записи в реестр", а не "переписыванием рендерера". Вы получите четкую постановку задачи, реализацию, которая компилируется и запускается на графике, и воспроизводимый шаблон для добавления категорий, тем и визуальных усовершенствований без необходимости вносить изменения по всей кодовой базе.

В предыдущей статье (Часть 29) мы анимировали бабочку на графике с помощью последовательного рисования, затухания крыльев и движения в полёте. В Части 30 мы возвращаемся к палитре инструментов, которую первоначально создали в Части 19, и перестраиваем ее с нуля, используя многослойную объектно-ориентированную архитектуру боковой панели, рендеринг на canvas с суперсэмплированием, управление темами и реестр категорий. Мы рассмотрим следующие темы:

В итоге у вас будет чистая структурированная боковая панель MQL5 со скругленными углами со сглаживанием, поддержкой двух тем и модульной системой категорий, готовая для выбора инструментов, выдвижных панелей и взаимодействия перетаскиванием в будущих частях.





От простой панели к многоуровневой боковой панели

В оригинальной палитре инструментов, созданной в Части 19, вся логика была размещена в отдельных функциях и глобальных переменных. Заголовок, кнопки инструментов, обработчики рисования и цвета темы находились на одном уровне без разделения задач. Это работало для небольшого набора из восьми инструментов, но дальнейшее масштабирование означало, что изменение одной области часто требовало корректировки нескольких других, что делало код все более сложным в обслуживании и расширении.

В результате редизайна простая плоская структура заменена вертикальной боковой панелью, разработанной на основе многоуровневой иерархии классов. Каждый класс выполняет одну единственную функцию. Например: примитивы отвечают за сглаживание при отрисовке, менеджер тем управляет наборами цветов, реестр хранит категории, слой холста управляет изменением размера, класс компоновки вычисляет геометрию, а рендерер формирует окончательную боковую панель. Добавление новой категории инструментов сводится к регистрации определения, а не к переработке всего цикла рендеринга.

На графике эта компактная вертикальная боковая панель обеспечивает быстрый доступ к категориям рисования во время сеансов в реальном времени, не перекрывая ценовой график. Функция привязки фиксирует ее вплотную к краю графика, а переключение тем мгновенно подбирает палитру под фон графика. По мере добавления пользовательских групп инструментов для собственного анализа боковая панель аккуратно расширяется без конфликтов компоновки. Мы определим сопоставления значков и перечисления, объявим входные параметры и построим иерархию классов. Оболочка боковой панели верхнего уровня будет инициализировать, отображать и перенаправлять события. В двух словах, ниже показана схема того, что мы будем создавать.





Реализация средствами MQL5

Включение библиотеки Canvas, определение значков, перечислений, входных параметров и структур

Для начала реализации мы включаем библиотеку canvas и устанавливаем базовые определения, от которых зависит вся архитектура боковой панели, от сопоставления значков и перечислений до пользовательских входных параметров и структур данных.

#property copyright "Copyright 2026, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict #include <Canvas/Canvas.mqh> struct SIconDefinition { string fontName; uchar charCode; }; SIconDefinition ICON_CATEGORY_CURSORS = { "Wingdings" , ( uchar ) 'v' }; SIconDefinition ICON_CATEGORY_LINES = { "Wingdings 3" , ( uchar ) '&' }; SIconDefinition ICON_CATEGORY_CHANNELS = { "Wingdings 3" , ( uchar ) '2' }; SIconDefinition ICON_CATEGORY_PITCHFORK = { "Wingdings 3" , ( uchar ) 'H' }; SIconDefinition ICON_CATEGORY_GANN = { "Wingdings" , ( uchar ) 'T' }; SIconDefinition ICON_CATEGORY_FIBONACCI = { "Wingdings" , ( uchar ) 'z' }; SIconDefinition ICON_CATEGORY_SHAPES = { "Wingdings" , ( uchar ) 'o' }; SIconDefinition ICON_CATEGORY_ANNOTATIONS = { "Webdings" , ( uchar ) '>' }; enum ENUM_SNAP_STATE { SNAP_LEFT, SNAP_RIGHT, SNAP_FLOAT }; enum ENUM_CATEGORY { CAT_CURSORS = 0 , CAT_LINES, CAT_CHANNELS, CAT_PITCHFORK, CAT_GANN, CAT_FIBONACCI, CAT_SHAPES, CAT_ANNOTATIONS, CAT_COUNT }; input int CanvasY = 50 ; input double BackgroundOpacity = 0.92 ; input bool StartDark = true ; input int BorderWidth = 1 ; input int CategoryIconSize = 26 ; input int SnapThreshold = 40 ; struct CategoryDefinition { string categoryLabel; string iconFontName; uchar iconCharCode; bool hasMultipleTools; }; struct ThemeColorSet { color sidebarBackground; color sidebarBorder; color buttonIconColor; color gripDotsColor; color separatorColor; };

Мы начинаем с включения заголовочного файла "Canvas/Canvas.mqh", который предоставляет класс CCanvas, используемый во всей программе для рисования растровых изображений, рендеринга текста и операций с пикселями на объектах графика. Далее мы определяем структуру "SIconDefinition" для связывания имени шрифта с кодом символа, чтобы каждой категории инструментов можно было назначить визуальный значок. Далее объявляем восемь глобальных экземпляров этой структуры, по одному для каждой категории, такой как курсоры, линии, каналы, вилы, метод Ганна, числа Фибоначчи, фигуры и аннотации, каждый из которых сопоставляется с определенным глифом из семейств шрифтов Wingdings, Wingdings 3 или Webdings. Вы можете использовать любой шрифт или символы по своему усмотрению. Ниже показан используемый нами список.

Далее объявляем два перечисления. Перечисление "ENUM_SNAP_STATE" определяет три режима привязки, определяющие, будет ли боковая панель закреплена на левом краю, правом краю или свободно перемещаться по графику. Перечисление "ENUM_CATEGORY" присваивает индекс каждой из восьми категорий инструментов и включает в себя завершающий элемент "CAT_COUNT", которая автоматически хранит общее количество категорий, что упрощает циклы и определение размера массива.

После перечислений мы объявляем входные параметры, позволяющие пользователю настраивать боковую панель во время загрузки. К ним относятся вертикальное положение, прозрачность фона, начальная тема, толщина границы, размер значка и пороговое значение в пикселях, определяющее, насколько близко панель должна находиться к краю графика, прежде чем она зафиксируется на месте.

Наконец, мы определяем две структуры. Структура "CategoryDefinition" содержит все необходимое для описания категории инструментов: ее отображаемую метку, шрифт значка, код символа и флаг, указывающий, содержит ли она несколько подинструментов. Структура "ThemeColorSet" объединяет пять цветов, определяющих визуальную тему, включая фон боковой панели, границу, цвет значка, цвет точки захвата и цвет линии разделителя. Вместе эти структуры образуют основу данных, которую иерархия классов будет заполнять и использовать на протяжении всего процесса рендеринга. Далее мы объявим и определим класс примитивов.

Объявление класса примитивов canvas

Первый класс в нашей иерархии служит низкоуровневым модулем рендеринга, предоставляя все методы отрисовки примитивов, на которые будут полагаться классы более высокого уровня для создания сглаженных, суперсэмплированных изображений.

class CCanvasPrimitives { protected : void BlendPixelSet(CCanvas &canvas, int x, int y, uint sourceARGB); void DownsampleCanvas(CCanvas &dst, CCanvas &src, int factor); void FillCornerQuadrantHR(CCanvas &canvas, int cx, int cy, int radius, uint argb, int signX, int signY); void FillRoundRectHR(CCanvas &canvas, int x, int y, int w, int h, int radius, uint argb); void FillSelectiveRoundRectHR(CCanvas &canvas, int x, int y, int w, int h, int radius, uint argb, bool rTL, bool rTR, bool rBL, bool rBR); void FillQuadrilateralBorder(CCanvas &canvas, double &vx[], double &vy[], uint argb); void DrawBorderEdge(CCanvas &canvas, double x0, double y0, double x1, double y1, int thickness, uint argb); bool IsAngleBetween( double angle, double startAngle, double endAngle); void DrawCornerArc(CCanvas &canvas, int cx, int cy, int radius, int thickness, uint argb, double startAngle, double endAngle); void DrawSelectiveRoundRectBorderHR(CCanvas &canvas, int x, int y, int w, int h, int radius, uint argb, int thickness, bool rTL, bool rTR, bool rBL, bool rBR); };

Мы объявляем класс "CCanvasPrimitives" со всеми его методами на уровне доступа protected, что означает, что они доступны производным классам, но недоступны извне иерархии. Класс объединяет десять основных методов отрисовки, охватывающих весь спектр операций рисования, необходимых для боковой панели.

Метод "BlendPixelSet" выполняет альфа-композицию для отдельного пикселя на холсте, смешивая исходный цвет с существующим целевым пикселем. Метод "DownsampleCanvas" усредняет блоки пикселей для преобразования холста высокого разрешения в конечный размер. Это ключевой шаг, обеспечивающий плавные края. Метод "FillCornerQuadrantHR" заполняет один квадрант закругленного угла, используя субпиксельную выборку для сглаживания кривых, а "FillRoundRectHR" объединяет четыре таких квадранта с прямоугольными полосами для получения полностью закругленного прямоугольника с высоким разрешением. В дополнение к этому, функция "FillSelectiveRoundRectHR" добавляет возможность управления по каждому углу, таким образом можно выборочно закруглять только конкретные углы. Это крайне важно, когда боковая панель плотно прилегает к краю графика.

Для отрисовки границ метод "FillQuadrilateralBorder" растеризует произвольную четырехстороннюю фигуру с помощью заливки сканирующими линиями, а метод "DrawBorderEdge" использует ее для рисования толстого отрезка между двумя точками путем построения перпендикулярного четырехугольника. Метод "IsAngleBetween" — это утилита, которая проверяет, попадает ли угол в диапазон дуг, поддерживая метод "DrawCornerArc", который отрисовывает сглаженные сегменты дуги заданной толщины для скругленных углов границ. Наконец, метод "DrawSelectiveRoundRectBorderHR" объединяет эти методы для рисования полного контура закругленного прямоугольника с возможностью управления закруглением каждого угла отдельно. Вместе эти примитивы образуют основу для отрисовки, на которой строится каждый визуальный элемент в боковой панели. Теперь мы определим эти методы, используя оператор разрешения области видимости. Для доступа к определенным элементам мы используем двойные двоеточия (::). Вот иллюстративный пример:

Реализация методов примитивов canvas

Эти методы составляют ядро рендеринга боковой панели, обрабатывают смешивание пикселей, суперсэмплинг и даунскейлинг, сглаженные заливки скругленных прямоугольников, растеризацию строк сканирования и рисование границ на основе дуг.

void CCanvasPrimitives::BlendPixelSet(CCanvas &canvas, int x, int y, uint src) { if (x < 0 || x >= canvas.Width() || y < 0 || y >= canvas.Height()) return ; uint dst = canvas.PixelGet(x, y); double sA = ((src >> 24 ) & 0xFF ) / 255.0 , sR = ((src >> 16 ) & 0xFF ) / 255.0 ; double sG = ((src >> 8 ) & 0xFF ) / 255.0 , sB = ( src & 0xFF ) / 255.0 ; double dA = ((dst >> 24 ) & 0xFF ) / 255.0 , dR = ((dst >> 16 ) & 0xFF ) / 255.0 ; double dG = ((dst >> 8 ) & 0xFF ) / 255.0 , dB = ( dst & 0xFF ) / 255.0 ; double oA = sA + dA * ( 1.0 - sA); if (oA == 0.0 ) { canvas.PixelSet(x, y, 0 ); return ; } canvas.PixelSet(x, y, (( uint )( uchar )(oA * 255 + 0.5 ) << 24 ) | (( uint )( uchar )((sR * sA + dR * dA * ( 1.0 - sA)) / oA * 255 + 0.5 ) << 16 ) | (( uint )( uchar )((sG * sA + dG * dA * ( 1.0 - sA)) / oA * 255 + 0.5 ) << 8 ) | ( uint )( uchar )((sB * sA + dB * dA * ( 1.0 - sA)) / oA * 255 + 0.5 )); } void CCanvasPrimitives::DownsampleCanvas(CCanvas &dst, CCanvas &src, int factor) { int dW = dst.Width(), dH = dst.Height(), ss2 = factor * factor; for ( int py = 0 ; py < dH; py++) for ( int px = 0 ; px < dW; px++) { double sA = 0 , sR = 0 , sG = 0 , sB = 0 , wc = 0 ; for ( int dy = 0 ; dy < factor; dy++) for ( int dx = 0 ; dx < factor; dx++) { int sx = px * factor + dx, sy = py * factor + dy; if (sx >= src.Width() || sy >= src.Height()) continue ; uint p = src.PixelGet(sx, sy); uchar a = ( uchar )((p >> 24 ) & 0xFF ); sA += a; if (a > 0 ) { sR += (p >> 16 ) & 0xFF ; sG += (p >> 8 ) & 0xFF ; sB += p & 0xFF ; wc += 1.0 ; } } uchar fa = ( uchar )(sA / ss2); if (fa == 0 || wc == 0 ) { dst.PixelSet(px, py, 0 ); continue ; } dst.PixelSet(px, py, (( uint )fa << 24 ) | (( uint )( uchar )(sR / wc) << 16 ) | (( uint )( uchar )(sG / wc) << 8 ) | ( uint )( uchar )(sB / wc)); } } void CCanvasPrimitives::FillCornerQuadrantHR(CCanvas &canvas, int cx, int cy, int radius, uint argb, int signX, int signY) { double rd = ( double )radius; uchar bA = ( uchar )((argb >> 24 ) & 0xFF ); uint rgb = argb & 0x00FFFFFF ; int sub = 4 ; double step = 1.0 / sub; int subSq = sub * sub; for ( int dy = -(radius + 1 ); dy <= (radius + 1 ); dy++) for ( int dx = -(radius + 1 ); dx <= (radius + 1 ); dx++) { bool inQ = ((signX > 0 ) ? (dx >= 0 ) : (dx <= 0 )) && ((signY > 0 ) ? (dy >= 0 ) : (dy <= 0 )); if (!inQ) continue ; double dist = MathSqrt (( double )(dx * dx + dy * dy)); if (dist > rd + 1.0 ) continue ; if (dist <= rd - 1.0 ) { canvas.PixelSet(cx + dx, cy + dy, argb); continue ; } int inside = 0 ; for ( int sy = 0 ; sy < sub; sy++) for ( int sx = 0 ; sx < sub; sx++) { double sdx = ( double )dx - 0.5 + (sx + 0.5 ) * step; double sdy = ( double )dy - 0.5 + (sy + 0.5 ) * step; if (sdx * sdx + sdy * sdy <= rd * rd) inside++; } if (inside == 0 ) continue ; BlendPixelSet(canvas, cx + dx, cy + dy, ((( uint )( uchar )(( int )bA * inside / subSq)) << 24 ) | rgb); } } void CCanvasPrimitives::FillRoundRectHR(CCanvas &canvas, int x, int y, int w, int h, int radius, uint argb) { radius = MathMin (radius, MathMin (w / 2 , h / 2 )); if (radius <= 0 ) { canvas.FillRectangle(x, y, x + w - 1 , y + h - 1 , argb); return ; } canvas.FillRectangle(x + radius, y, x + w - radius - 1 , y + h - 1 , argb); canvas.FillRectangle(x, y + radius, x + radius - 1 , y + h - radius - 1 , argb); canvas.FillRectangle(x + w - radius, y + radius, x + w - 1 , y + h - radius - 1 , argb); FillCornerQuadrantHR(canvas, x + radius, y + radius, radius, argb, - 1 , - 1 ); FillCornerQuadrantHR(canvas, x + w - radius, y + radius, radius, argb, 1 , - 1 ); FillCornerQuadrantHR(canvas, x + radius, y + h - radius, radius, argb, - 1 , 1 ); FillCornerQuadrantHR(canvas, x + w - radius, y + h - radius, radius, argb, 1 , 1 ); } void CCanvasPrimitives::FillSelectiveRoundRectHR(CCanvas &canvas, int x, int y, int w, int h, int radius, uint argb, bool rTL, bool rTR, bool rBL, bool rBR) { radius = MathMin (radius, MathMin (w / 2 , h / 2 )); if (radius <= 0 ) { canvas.FillRectangle(x, y, x + w - 1 , y + h - 1 , argb); return ; } canvas.FillRectangle(x + radius, y, x + w - radius - 1 , y + h - 1 , argb); canvas.FillRectangle(x, y + (rTL ? radius : 0 ), x + radius - 1 , y + h - 1 - (rBL ? radius : 0 ), argb); canvas.FillRectangle(x + w - radius, y + (rTR ? radius : 0 ), x + w - 1 , y + h - 1 - (rBR ? radius : 0 ), argb); if (rTL) FillCornerQuadrantHR(canvas, x + radius, y + radius, radius, argb, - 1 , - 1 ); else canvas.FillRectangle(x, y, x + radius - 1 , y + radius - 1 , argb); if (rTR) FillCornerQuadrantHR(canvas, x + w - radius, y + radius, radius, argb, 1 , - 1 ); else canvas.FillRectangle(x + w - radius, y, x + w - 1 , y + radius - 1 , argb); if (rBL) FillCornerQuadrantHR(canvas, x + radius, y + h - radius, radius, argb, - 1 , 1 ); else canvas.FillRectangle(x, y + h - radius, x + radius - 1 , y + h - 1 , argb); if (rBR) FillCornerQuadrantHR(canvas, x + w - radius, y + h - radius, radius, argb, 1 , 1 ); else canvas.FillRectangle(x + w - radius, y + h - radius, x + w - 1 , y + h - 1 , argb); } void CCanvasPrimitives::FillQuadrilateralBorder(CCanvas &canvas, double &vx[], double &vy[], uint argb) { double minY = vy[ 0 ], maxY = vy[ 0 ]; for ( int i = 1 ; i < 4 ; i++) { if (vy[i] < minY) minY = vy[i]; if (vy[i] > maxY) maxY = vy[i]; } for ( int scanY = ( int ) MathCeil (minY); scanY <= ( int ) MathCeil (maxY) - 1 ; scanY++) { double cy = ( double )scanY + 0.5 ; double xi[ 8 ]; int nc = 0 ; for ( int i = 0 ; i < 4 ; i++) { int ni = (i + 1 ) % 4 ; double eMin = (vy[i] < vy[ni]) ? vy[i] : vy[ni], eMax = (vy[i] > vy[ni]) ? vy[i] : vy[ni]; if (cy < eMin || cy > eMax || MathAbs (vy[ni] - vy[i]) < 1 e- 12 ) continue ; double t = (cy - vy[i]) / (vy[ni] - vy[i]); if (t < 0.0 || t > 1.0 ) continue ; xi[nc++] = vx[i] + t * (vx[ni] - vx[i]); } for ( int a = 0 ; a < nc - 1 ; a++) for ( int b = a + 1 ; b < nc; b++) if (xi[a] > xi[b]) { double tmp = xi[a]; xi[a] = xi[b]; xi[b] = tmp; } for ( int p = 0 ; p + 1 < nc; p += 2 ) for ( int fx = ( int ) MathCeil (xi[p]); fx <= ( int ) MathCeil (xi[p + 1 ]) - 1 ; fx++) canvas.PixelSet(fx, scanY, argb); } } void CCanvasPrimitives::DrawBorderEdge(CCanvas &canvas, double x0, double y0, double x1, double y1, int thickness, uint argb) { double dx = x1 - x0, dy = y1 - y0, len = MathSqrt (dx * dx + dy * dy); if (len < 1 e- 6 ) return ; double px = -dy / len, py = dx / len, ex = dx / len, ey = dy / len; double ht = thickness / 2.0 , ext = 0.23 * thickness; double sx = x0 - ex * ext, sy = y0 - ey * ext, ex2 = x1 + ex * ext, ey2 = y1 + ey * ext; double tvx[ 4 ] = { sx - px*ht, sx + px*ht, ex2 + px*ht, ex2 - px*ht }; double tvy[ 4 ] = { sy - py*ht, sy + py*ht, ey2 + py*ht, ey2 - py*ht }; FillQuadrilateralBorder(canvas, tvx, tvy, argb); } bool CCanvasPrimitives::IsAngleBetween( double angle, double start, double end) { double tp = 2.0 * M_PI ; angle = MathMod (angle + tp, tp); start = MathMod (start + tp, tp); end = MathMod (end + tp, tp); return MathMod (angle - start + tp, tp) <= MathMod (end - start + tp, tp); } void CCanvasPrimitives::DrawCornerArc(CCanvas &canvas, int cx, int cy, int radius, int thickness, uint argb, double startAngle, double endAngle) { double oR = ( double )radius, iR = MathMax ( 0.0 , ( double )radius - thickness); uchar bA = ( uchar )((argb >> 24 ) & 0xFF ); uint rgb = argb & 0x00FFFFFF ; int sub = 4 ; double step = 1.0 / sub; int subSq = sub * sub, pr = ( int )(oR + 2.0 ); for ( int dy = -pr; dy <= pr; dy++) for ( int dx = -pr; dx <= pr; dx++) { double dist = MathSqrt (( double )(dx * dx + dy * dy)); if (dist > oR + 1.0 || dist < iR - 1.0 ) continue ; if (!IsAngleBetween( MathArctan2 (( double )dy, ( double )dx), startAngle, endAngle)) continue ; if (dist <= oR - 1.0 && dist >= iR + 1.0 ) { canvas.PixelSet(cx + dx, cy + dy, argb); continue ; } int inside = 0 ; for ( int sy = 0 ; sy < sub; sy++) for ( int sx = 0 ; sx < sub; sx++) { double sdx = ( double )dx - 0.5 + (sx + 0.5 ) * step, sdy = ( double )dy - 0.5 + (sy + 0.5 ) * step; double sd = MathSqrt (sdx * sdx + sdy * sdy); if (sd >= iR && sd <= oR && IsAngleBetween( MathArctan2 (sdy, sdx), startAngle, endAngle)) inside++; } if (inside == 0 ) continue ; if (inside >= subSq) canvas.PixelSet(cx + dx, cy + dy, argb); else BlendPixelSet(canvas, cx + dx, cy + dy, ((( uint )( uchar )(( int )bA * inside / subSq)) << 24 ) | rgb); } } void CCanvasPrimitives::DrawSelectiveRoundRectBorderHR(CCanvas &canvas, int x, int y, int w, int h, int radius, uint argb, int thickness, bool rTL, bool rTR, bool rBL, bool rBR) { if (BorderWidth <= 0 ) return ; radius = MathMin (radius, MathMin (w / 2 , h / 2 )); int tlR = rTL ? radius : 0 , trR = rTR ? radius : 0 , blR = rBL ? radius : 0 , brR = rBR ? radius : 0 , h2 = thickness / 2 ; DrawBorderEdge(canvas, x + tlR, y + h2, x + w - trR, y + h2, thickness, argb); if (rTR || rBR) DrawBorderEdge(canvas, x + w - h2, y + trR, x + w - h2, y + h - brR, thickness, argb); DrawBorderEdge(canvas, x + w - brR, y + h - h2, x + blR, y + h - h2, thickness, argb); if (rTL || rBL) DrawBorderEdge(canvas, x + h2, y + h - blR, x + h2, y + tlR, thickness, argb); if (rTL) DrawCornerArc(canvas, x + radius, y + radius, radius, thickness, argb, M_PI , M_PI * 1.5 ); if (rTR) DrawCornerArc(canvas, x + w - radius, y + radius, radius, thickness, argb, M_PI * 1.5 , M_PI * 2.0 ); if (rBL) DrawCornerArc(canvas, x + radius, y + h - radius, radius, thickness, argb, M_PI * 0.5 , M_PI ); if (rBR) DrawCornerArc(canvas, x + w - radius, y + h - radius, radius, thickness, argb, 0.0 , M_PI * 0.5 ); }

Начнём с метода "BlendPixelSet", который выполняет альфа-композицию отдельного пикселя. Он проверяет границы координат, распаковывает исходный и целевой пиксели в нормализованные каналы с плавающей запятой, применяет стандартную формулу перекомпозиции и записывает результат смешивания обратно с помощью метода PixelSet. Каждый сглаженный край в боковой панели использует этот метод для плавного слияния частично прозрачных пикселей.

Метод "DownsampleCanvas" обрабатывает вторую половину цепочки суперсэмплирования. Для каждого целевого пикселя он усредняет квадратный блок образцов из исходного холста с высоким разрешением, безусловно накапливая альфа-канал, при этом учитывая только цветовые каналы непрозрачных пикселей. Это усреднение преобразует увеличенное изображение в плавный, сглаженный результат при разрешении экрана.

Далее "FillCornerQuadrantHR" заполняет один квадрант закругленного угла, сканируя пиксели вокруг центра угла, фильтрует по квадрантам с использованием параметров знака и применяет выборку субпикселей 4х4 вдоль изогнутого края для определения степени покрытия. Доля покрытия масштабирует альфа-канал, создавая плавные кривые без зазубрин.

Метод "FillRoundRectHR" собирает полный закругленный прямоугольник из трех прямоугольных полос и четырех угловых квадрантов, а метод "FillSelectiveRoundRectHR" расширяет его четырьмя логическими флагами, управляющими тем, закруглен или квадратен каждый угол. Именно это выборочное закругление обеспечивает ровные края боковой панели при привязке к границе графика.

Для отрисовки границ метод "FillQuadrilateralBorder" растеризует четырехсторонний многоугольник с помощью сканирования строк с отсортированными пересечениями ребер, а метод "DrawBorderEdge" создает перпендикулярный четырехугольник из двух конечных точек для отрисовки толстого отрезка линии через него. Утилита "IsAngleBetween" поддерживает "DrawCornerArc", которая отрисовывает толстые дуговые сегменты, используя внутреннее и внешнее кольцо радиуса с субпиксельной выборкой для сглаживания изогнутых границ. Наконец, "DrawSelectiveRoundRectBorderHR" объединяет все воедино, рисуя четыре прямых края и четыре условные угловые дуги для создания полностью закругленной границы с учетом флагов закругления для каждого угла. После этого можно определить второй класс для управления режимами тем инструмента.

Объявление и реализация класса менеджер тем оформления

Второй класс в иерархии централизует все связанные с темой назначения состояния и цветов в одном управляемом слое, наследуя возможности отрисовки от класса примитивов, расположенного ниже.

class CThemeManager : public CCanvasPrimitives { protected : bool m_isDarkTheme; ThemeColorSet m_themeColors; protected : void ApplyTheme(); };

Мы объявляем класс "CThemeManager", который наследует от "CCanvasPrimitives" и вводит два защищенных члена: логический флаг, отслеживающий, активна ли темная тема, и экземпляр "ThemeColorSet", хранящий текущие значения цвета. Он также объявляет единственный защищенный метод, "ApplyTheme", отвечающий за заполнение набора цветов в зависимости от активного состояния темы. Метод реализован следующим образом:

void CThemeManager::ApplyTheme() { if (m_isDarkTheme) { m_themeColors.sidebarBackground = C'30,34,45' ; m_themeColors.sidebarBorder = C'200,210,225' ; m_themeColors.buttonIconColor = C'220,225,235' ; m_themeColors.gripDotsColor = C'90,100,120' ; m_themeColors.separatorColor = C'44,50,64' ; } else { m_themeColors.sidebarBackground = clrWhite ; m_themeColors.sidebarBorder = C'30,35,45' ; m_themeColors.buttonIconColor = C'40,45,58' ; m_themeColors.gripDotsColor = C'160,170,185' ; m_themeColors.separatorColor = C'210,215,225' ; } }

Мы реализуем метод "ApplyTheme", который проверяет флаг темной темы и присваивает пять цветовых значений набору цветов темы. Когда темный режим активен, боковая панель получает темно-синий фон, голубовато-серую рамку, почти белые значки, приглушенные серые точки захвата и темную линию разделителя. Когда активен светлый режим, цвета меняются на белый фон с более темными тонами для рамки, значков, точек захвата и разделителей. Любой класс, находящийся выше в иерархии, просто считывает этот набор цветов при рендеринге, поэтому переключение темы сводится к изменению флага и повторному вызову этого метода. Чтобы сделать инструменты доступными, нам потребуется их зарегистрировать. Давайте определим класс и для этого.

Объявление класса реестра категорий

Третий класс в иерархии управляет регистрацией всех категорий инструментов, предоставляя боковой панели структурированный способ хранения и доступа к определению каждой категории.

class CCategoryRegistry : public CThemeManager { protected : CategoryDefinition m_categories[CAT_COUNT]; protected : void InitAllCategories(); };

Мы объявляем класс "CCategoryRegistry", который наследует от "CThemeManager" и вводит защищенный массив структур "CategoryDefinition", размер которого равен "CAT_COUNT", для хранения всех записей категорий. Мы также объявляем метод "InitAllCategories", который будет отвечать за заполнение каждой записи в массиве ее меткой, шрифтом значка, кодом символа и признаком того, что категория содержит несколько инструментов. Реализация этого метода заключается в следующем:

void CCategoryRegistry::InitAllCategories() { m_categories[CAT_CURSORS].categoryLabel = "Cursors" ; m_categories[CAT_CURSORS].iconFontName = ICON_CATEGORY_CURSORS.fontName; m_categories[CAT_CURSORS].iconCharCode = ICON_CATEGORY_CURSORS.charCode; m_categories[CAT_CURSORS].hasMultipleTools = false ; m_categories[CAT_LINES].categoryLabel = "Lines" ; m_categories[CAT_LINES].iconFontName = ICON_CATEGORY_LINES.fontName; m_categories[CAT_LINES].iconCharCode = ICON_CATEGORY_LINES.charCode; m_categories[CAT_LINES].hasMultipleTools = true ; m_categories[CAT_CHANNELS].categoryLabel = "Channels" ; m_categories[CAT_CHANNELS].iconFontName = ICON_CATEGORY_CHANNELS.fontName; m_categories[CAT_CHANNELS].iconCharCode = ICON_CATEGORY_CHANNELS.charCode; m_categories[CAT_CHANNELS].hasMultipleTools = true ; m_categories[CAT_PITCHFORK].categoryLabel = "Pitchfork" ; m_categories[CAT_PITCHFORK].iconFontName = ICON_CATEGORY_PITCHFORK.fontName; m_categories[CAT_PITCHFORK].iconCharCode = ICON_CATEGORY_PITCHFORK.charCode; m_categories[CAT_PITCHFORK].hasMultipleTools = true ; m_categories[CAT_GANN].categoryLabel = "Gann" ; m_categories[CAT_GANN].iconFontName = ICON_CATEGORY_GANN.fontName; m_categories[CAT_GANN].iconCharCode = ICON_CATEGORY_GANN.charCode; m_categories[CAT_GANN].hasMultipleTools = true ; m_categories[CAT_FIBONACCI].categoryLabel = "Fibonacci" ; m_categories[CAT_FIBONACCI].iconFontName = ICON_CATEGORY_FIBONACCI.fontName; m_categories[CAT_FIBONACCI].iconCharCode = ICON_CATEGORY_FIBONACCI.charCode; m_categories[CAT_FIBONACCI].hasMultipleTools = true ; m_categories[CAT_SHAPES].categoryLabel = "Shapes" ; m_categories[CAT_SHAPES].iconFontName = ICON_CATEGORY_SHAPES.fontName; m_categories[CAT_SHAPES].iconCharCode = ICON_CATEGORY_SHAPES.charCode; m_categories[CAT_SHAPES].hasMultipleTools = true ; m_categories[CAT_ANNOTATIONS].categoryLabel = "Annotate" ; m_categories[CAT_ANNOTATIONS].iconFontName = ICON_CATEGORY_ANNOTATIONS.fontName; m_categories[CAT_ANNOTATIONS].iconCharCode = ICON_CATEGORY_ANNOTATIONS.charCode; m_categories[CAT_ANNOTATIONS].hasMultipleTools = true ; }

В этой части мы реализуем метод "InitAllCategories", в котором заполняем каждый слот в массиве категорий соответствующим определением. Для каждой категории мы назначаем отображаемую метку, извлекаем имя шрифта значка и код символа из глобальных определений значков, объявленных ранее, и устанавливаем флаг мультиинструмента. Категория курсоров — единственная категория с одним инструментом, поскольку она не раскрывается в набор подинструментов, в то время как все остальные категории, включая линии, каналы, вилы, Ганна, Фибоначчи, фигуры и аннотации, помечены как имеющие несколько инструментов. Это означает, что при последующем отображении боковой панели эти категории будут показывать небольшую индикаторную точку, указывающую на наличие дополнительных инструментов, которые пользователь может развернуть. Этот индикатор будет полезен в будущем при расширении палитры, но вы можете игнорировать его, если хотите. Теперь мы можем перейти к фактической регистрации категорий.

Объявление класса слоя canvas

Четвертый класс в иерархии владеет объектами холста и управляет их жизненным циклом, предоставляя поверхности для рисования, на которых будет рисовать рендерер.

class CCanvasLayer : public CCategoryRegistry { protected : int m_supersampleFactor; long m_chartId; CCanvas m_canvasSidebar; CCanvas m_canvasSidebarHighRes; string m_nameSidebar; protected : bool CreateAllCanvases( int w, int h); void DestroyAllCanvases(); void ResizeSidebarCanvases( int w, int h); };

Мы объявляем класс "CCanvasLayer", который наследует от "CCategoryRegistry" и вводит защищенные члены, необходимые для управления холстом. К ним относятся множитель суперсэмплирования, который управляет коэффициентом масштабирования высокого разрешения, идентификатор графика, два экземпляра CCanvas для боковой панели разрешения экрана и ее аналога высокого разрешения, используемого во время рендеринга с суперсэмплированием, а также строка, содержащая имя bitmap label-объекта. Мы также объявляем три защищенных метода: "CreateAllCanvases" для создания обоих холстов с заданными размерами, "DestroyAllCanvases" для очистки холстов и удаления их объектов графика, и "ResizeSidebarCanvases" для корректировки обоих холстов при изменении размеров панели. Реализация этих методов заключается в следующем:

bool CCanvasLayer::CreateAllCanvases( int w, int h) { if (!m_canvasSidebar.CreateBitmapLabel( 0 , 0 , m_nameSidebar, 0 , 0 , w, h, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "CCanvasLayer: Failed to create sidebar canvas" ); return false ; } if (!m_canvasSidebarHighRes.Create( "ToolsPalette_SidebarHR" , w * m_supersampleFactor, h * m_supersampleFactor, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "CCanvasLayer: Failed to create sidebar HR canvas" ); return false ; } return true ; } void CCanvasLayer::DestroyAllCanvases() { m_canvasSidebar.Destroy(); ObjectDelete ( 0 , m_nameSidebar); m_canvasSidebarHighRes.Destroy(); } void CCanvasLayer::ResizeSidebarCanvases( int w, int h) { m_canvasSidebar.Resize(w, h); ObjectSetInteger ( 0 , m_nameSidebar, OBJPROP_XSIZE , w); ObjectSetInteger ( 0 , m_nameSidebar, OBJPROP_YSIZE , h); m_canvasSidebarHighRes.Resize(w * m_supersampleFactor, h * m_supersampleFactor); }

Мы реализуем метод "CreateAllCanvases", в котором сначала создаем холст боковой панели с разрешением экрана в виде bitmap label-объекта на графике с помощью метода "CreateBitmapLabel". Если это не удается, выводится сообщение об ошибке и возвращается false. Далее мы создаем холст с высоким разрешением с помощью метода Create, масштабируя размеры с помощью коэффициента суперсэмплирования, чтобы он служил увеличенной рабочей поверхностью для сглаженного рендеринга. Если создание какого-либо из холстов не удается, метод завершается досрочно, чтобы предотвратить запуск программы с неполными холстами.

Метод "DestroyAllCanvases" обрабатывает очистку, уничтожает холст отображения, удаляет соответствующий объект графика с помощью метода ObjectDelete, а затем уничтожает холст с высоким разрешением. Это гарантирует отсутствие "осиротевших" объектов на графике после завершения работы программы.

Наконец, мы реализуем функцию "ResizeSidebarCanvases", в которой изменяем размер отображаемого холста с помощью функции Resize, обновляем размеры объекта графика с помощью ObjectSetInteger для синхронизации и изменяем размер холста высокого разрешения с помощью коэффициента суперсэмплирования. Это позволяет боковой панели динамически адаптировать свои графические поверхности при изменении размеров панели. Далее нам потребуется управлять созданной палитрой, поэтому мы создадим класс для управления компоновкой и геометрией.

Объявление класса компоновки боковой панели

Пятый класс в иерархии отвечает за вычисление и поддержание всех пространственных размеров и позиционирования, определяющих внешний вид боковой панели на графике.

class CSidebarLayout : public CCanvasLayer { protected : int m_panelX; int m_panelY; int m_sidebarWidth; int m_sidebarHeight; int m_categoryButtonSize; int m_categoryButtonPadding; int m_panelCornerRadius; int m_headerGripHeight; ENUM_SNAP_STATE m_snapState; int m_sidebarMaxVisibleCats; protected : void CalcSidebarHeight(); int CalcCategoryButtonY( int idx); int CalcClipTop(); int CalcClipBottom(); };

Мы объявляем класс "CSidebarLayout", который наследует от "CCanvasLayer" и вводит защищенные члены, определяющие геометрию боковой панели. К ним относятся положение панели, ширина и высота боковой панели, размер кнопок категорий и вертикальный отступ между ними, радиус скругления углов, высота области захвата заголовка, текущее состояние выравнивания привязки и количество максимально видимых кнопок категорий, которые помещаются в доступное пространство. Мы также объявляем четыре защищенных метода: "CalcSidebarHeight" используется для вычисления высоты панели на основе пространства графика, "CalcCategoryButtonY" — для определения вертикального положения кнопки по ее индексу, а "CalcClipTop" и "CalcClipBottom" — для определения верхней и нижней границ отсечения области кнопок категорий. Реализация этих методов заключается в следующем:

void CSidebarLayout::CalcSidebarHeight() { int chartH = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); int topPad = 8 , botPad = 10 ; m_categoryButtonPadding = 6 ; m_panelY = 30 ; ObjectSetInteger ( 0 , m_nameSidebar, OBJPROP_YDISTANCE , m_panelY); int availH = chartH - m_panelY - 8 ; int naturalH = m_headerGripHeight + topPad + CAT_COUNT * (m_categoryButtonSize + m_categoryButtonPadding) - m_categoryButtonPadding + botPad; int minH = m_headerGripHeight + topPad + 3 * (m_categoryButtonSize + m_categoryButtonPadding) - m_categoryButtonPadding + botPad; m_sidebarHeight = MathMax (minH, MathMin (naturalH, availH)); int btnAreaH = m_sidebarHeight - m_headerGripHeight - topPad - botPad; int fullBtnH = CAT_COUNT * (m_categoryButtonSize + m_categoryButtonPadding) - m_categoryButtonPadding; m_sidebarMaxVisibleCats = (fullBtnH <= btnAreaH) ? CAT_COUNT : MathMax ( 3 , MathMin (CAT_COUNT, btnAreaH / (m_categoryButtonSize + m_categoryButtonPadding))); } int CSidebarLayout::CalcCategoryButtonY( int idx) { return m_headerGripHeight + 8 + idx * (m_categoryButtonSize + m_categoryButtonPadding); } int CSidebarLayout::CalcClipTop() { return m_headerGripHeight + 8 ; } int CSidebarLayout::CalcClipBottom() { return m_sidebarHeight - 10 ; }

Мы реализуем метод "CalcSidebarHeight", в котором сначала получаем текущую высоту графика с помощью ChartGetInteger, затем определяем константы вертикального отступа и устанавливаем расстояние между кнопками. Мы закрепляем панель на фиксированном вертикальном смещении и соответствующим образом обновляем положение объекта графика. Отсюда вычисляем три значения высоты: идеальную естественную высоту, необходимую для размещения всех кнопок категорий, минимальную высоту, вмещающую как минимум три кнопки, и максимальную доступную высоту, исходя из оставшегося пространства графика. Мы ограничиваем высоту боковой панели между минимальным и доступным значениями с помощью MathMax и MathMin, гарантируя, что панель всегда помещается на графика без выхода за его пределы. Наконец, мы вычисляем, сколько кнопок категорий может поместиться в используемой области кнопок, и сохраняем это число для последующего использования во время рендеринга.

Метод "CalcCategoryButtonY" возвращает вертикальное положение кнопки категории в пикселях по ее индексу, вычисленное как смещение ниже области захвата заголовка плюс суммарный размер кнопки и отступ. Методы "CalcClipTop" и "CalcClipBottom" определяют верхнюю и нижнюю границы отсечения области кнопки, гарантируя, что отрисовка останется в пределах видимой области панели. Далее мы отрисовываем элементы инструмента.

Объявление и реализация класса рендерер боковой панели

Шестой класс в иерархии объединяет все визуальные элементы, компонуя фон, заголовок, кнопки категорий, значки и границы в итоговое отображение боковой панели.

class CSidebarRenderer : public CSidebarLayout { protected : void DrawSidebar(); void DrawHeaderStripHR( int canvasW, int canvasH); void DrawCategoryButtonHR(CCanvas &target, int xHR, int yHR, int sizeHR, bool hasDot); void DrawSidebarIconLabels(); }; void CSidebarRenderer::DrawSidebar() { int ws = m_sidebarWidth * m_supersampleFactor, hs = m_sidebarHeight * m_supersampleFactor; if (m_canvasSidebarHighRes.Width() != ws || m_canvasSidebarHighRes.Height() != hs) m_canvasSidebarHighRes.Resize(ws, hs); m_canvasSidebarHighRes.Erase( 0x00000000 ); uchar bgA = ( uchar )( 255 * BackgroundOpacity); bool rTL = (m_snapState != SNAP_LEFT), rBL = rTL; bool rTR = (m_snapState != SNAP_RIGHT), rBR = rTR; FillSelectiveRoundRectHR(m_canvasSidebarHighRes, 0 , 0 , ws, hs, m_panelCornerRadius * m_supersampleFactor, ColorToARGB (m_themeColors.sidebarBackground, bgA), rTL, rTR, rBL, rBR); if (m_snapState == SNAP_LEFT) m_canvasSidebarHighRes.FillRectangle( 0 , 0 , m_supersampleFactor - 1 , hs - 1 , ColorToARGB (( color ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_COLOR_FOREGROUND ), 255 )); else if (m_snapState == SNAP_RIGHT) m_canvasSidebarHighRes.FillRectangle(ws - m_supersampleFactor, 0 , ws - 1 , hs - 1 , ColorToARGB (( color ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_COLOR_FOREGROUND ), 255 )); DrawHeaderStripHR(ws, hs); for ( int c = 0 ; c < CAT_COUNT; c++) DrawCategoryButtonHR(m_canvasSidebarHighRes, (m_sidebarWidth - m_categoryButtonSize) / 2 * m_supersampleFactor, CalcCategoryButtonY(c) * m_supersampleFactor, m_categoryButtonSize * m_supersampleFactor, m_categories[c].hasMultipleTools); if (BorderWidth > 0 ) DrawSelectiveRoundRectBorderHR(m_canvasSidebarHighRes, 0 , 0 , ws, hs, m_panelCornerRadius * m_supersampleFactor, ColorToARGB (m_themeColors.sidebarBorder, 255 ), BorderWidth * m_supersampleFactor, rTL, rTR, rBL, rBR); DownsampleCanvas(m_canvasSidebar, m_canvasSidebarHighRes, m_supersampleFactor); DrawSidebarIconLabels(); m_canvasSidebar.Update(); } void CSidebarRenderer::DrawHeaderStripHR( int canvasW, int canvasH) { int headerH = m_headerGripHeight * m_supersampleFactor; int brd = BorderWidth * m_supersampleFactor; int inL = (m_snapState == SNAP_LEFT) ? 0 : brd, inR = (m_snapState == SNAP_RIGHT) ? 0 : brd; int hx = inL, hy = brd, hw = canvasW - inL - inR, hh = headerH - brd; int innerR = MathMax ( 0 , m_panelCornerRadius * m_supersampleFactor - brd); bool rTL = (m_snapState != SNAP_LEFT), rTR = (m_snapState != SNAP_RIGHT); color hdrFill = m_isDarkTheme ? C'25,29,40' : C'245,247,252' ; FillSelectiveRoundRectHR(m_canvasSidebarHighRes, hx, hy, hw, hh, innerR, ColorToARGB (hdrFill, 255 ), rTL, rTR, false , false ); m_canvasSidebarHighRes.FillRectangle(hx, hy + hh / 2 , hx + hw - 1 , headerH - 1 , ColorToARGB (hdrFill, 255 )); int row2Y = m_categoryButtonSize * m_supersampleFactor, row2H = 20 * m_supersampleFactor; int gapX = 6 * m_supersampleFactor, dotR = 2 * m_supersampleFactor; uint dotColor = ColorToARGB (m_themeColors.gripDotsColor, 255 ); for ( int col = 0 ; col < 3 ; col++) m_canvasSidebarHighRes.FillCircle(canvasW / 2 + (col - 1 ) * gapX, row2Y + row2H / 2 , dotR, dotColor); } void CSidebarRenderer::DrawCategoryButtonHR(CCanvas &target, int xHR, int yHR, int sizeHR, bool hasDot) { if (hasDot) target.FillCircle(xHR + sizeHR - 6 * m_supersampleFactor, yHR + sizeHR - 6 * m_supersampleFactor, 2 * m_supersampleFactor, ColorToARGB (m_themeColors.gripDotsColor, 180 )); } void CSidebarRenderer::DrawSidebarIconLabels() { for ( int c = 0 ; c < CAT_COUNT; c++) { int btnY = CalcCategoryButtonY(c), btnX = (m_sidebarWidth - m_categoryButtonSize) / 2 ; m_canvasSidebar.FontSet(m_categories[c].iconFontName, CategoryIconSize); string sym = CharToString (m_categories[c].iconCharCode); int iw = m_canvasSidebar.TextWidth(sym), ih = m_canvasSidebar.TextHeight(sym); m_canvasSidebar. TextOut (btnX + (m_categoryButtonSize - iw) / 2 , btnY + (m_categoryButtonSize - ih) / 2 , sym, ColorToARGB (m_themeColors.buttonIconColor, 255 )); } int brd = BorderWidth; int sepL = (m_snapState == SNAP_LEFT) ? 0 : brd, sepR = m_sidebarWidth - 1 - ((m_snapState == SNAP_RIGHT) ? 0 : brd); uint sepCol = ColorToARGB (m_themeColors.separatorColor, 255 ); uint sepCol2 = ColorToARGB (m_isDarkTheme ? C'45,52,66' : C'195,202,215' , 255 ); m_canvasSidebar.Line(sepL, m_headerGripHeight - 1 , sepR, m_headerGripHeight - 1 , sepCol); m_canvasSidebar.Line(sepL, m_categoryButtonSize, sepR, m_categoryButtonSize, sepCol2); m_canvasSidebar.Line(sepL, m_categoryButtonSize + 20 , sepR, m_categoryButtonSize + 20 , sepCol2); m_canvasSidebar.FontSet( "Webdings" , CategoryIconSize); string closeSym = CharToString (( uchar ) 114 ); int clW = m_canvasSidebar.TextWidth(closeSym), clH = m_canvasSidebar.TextHeight(closeSym); m_canvasSidebar. TextOut ((m_sidebarWidth - clW) / 2 , (m_categoryButtonSize - clH) / 2 , closeSym, ColorToARGB (m_themeColors.buttonIconColor, 255 )); int row3Y = m_categoryButtonSize + 20 , row3H = m_headerGripHeight - m_categoryButtonSize - 20 ; m_canvasSidebar.FontSet( "Wingdings" , CategoryIconSize); string themeSym = CharToString (( uchar ) 91 ); int thW = m_canvasSidebar.TextWidth(themeSym), thH = m_canvasSidebar.TextHeight(themeSym); m_canvasSidebar. TextOut ((m_sidebarWidth - thW) / 2 , row3Y + (row3H - thH) / 2 , themeSym, ColorToARGB (m_themeColors.buttonIconColor, 255 )); }

Во-первых, мы объявляем класс "CSidebarRenderer", который наследует от "CSidebarLayout" и вводит четыре защищенных метода рендеринга: "DrawSidebar" для полного пайплайна композиции, "DrawHeaderStripHR" для области захвата заголовка, "DrawCategoryButtonHR" для индикаторов отдельных кнопок и "DrawSidebarIconLabels" для наложения глифов значков и разделительных линий на холст отображения.

Далее мы реализуем метод "DrawSidebar" в качестве основной точки входа для рендеринга. Мы вычисляем размеры холста высокого разрешения, изменяем его размер при необходимости и делаем его полностью прозрачным. Далее определяем, какие углы должны быть закруглены в зависимости от текущего состояния привязки, так что сторона, привязанная вплотную к краю графика, получает квадратные углы, а противоположная сторона остается закругленной. Мы заполняем фон боковой панели с помощью функции "FillSelectiveRoundRectHR" цветом фона и прозрачностью темы, а если панель привязана к краю графика, то рисуем тонкую линию, выровненную по краю, используя цвет переднего плана графика. Затем вызываем метод отрисовки полосы заголовка, проходим циклом по всем категориям, чтобы отрисовать индикаторы кнопок, и рисуем границу панели, если она включена. Наконец, уменьшаем разрешение холста высокого разрешения до размера холста отображения, накладываем глифы значков и разделители и выводим результат на график с помощью метода Update.

Метод "DrawHeaderStripHR" отображает область захвата заголовка с высоким разрешением. Мы вычисляем масштабированные размеры заголовка и отступы границ, скорректированные для состояния привязки, заполняем верхнюю часть с закругленными верхними углами, используя цвет заголовка, соответствующий теме, а затем выравниваем нижнюю половину с помощью простой прямоугольной заливки. В завершение рисуем три горизонтально центрированные точки захвата с помощью метода FillCircle, чтобы предоставить пользователю визуальный хэндл перетаскивания.

Метод "DrawCategoryButtonHR" — это небольшая утилита, которая рисует точку-индикатор многофункционального инструмента в правом нижнем углу кнопки категории, если категория содержит подинструменты. Категории без многофункциональных инструментов просто не получают точку.

Метод "DrawSidebarIconLabels" работает непосредственно на холсте, соответствующем разрешению экрана. Мы перебираем в цикле все категории, устанавливаем шрифт в соответствии со шрифтом значка каждой категории с помощью FontSet, измеряем размеры глифа и рисуем значок по центру в области кнопки с помощью метода TextOut. Затем мы рисуем три разделительные линии в ключевых местах с помощью метода Line, используя цвета, взятые из темы. Наконец, мы рисуем значок кнопки закрытия по центру в верхнем слоте заголовка и значок переключения темы по центру в строке ниже, обеспечивая интерактивные элементы управления боковой панели. После всего этого нам надо инициализировать и отобразить всю палитру со всеми элементами.

Объявление класса оболочки боковой панели верхнего уровня

Седьмой и последний класс в иерархии служит внешней оболочкой, которая связывает всю цепочку классов воедино, предоставляя интерфейс, с которым взаимодействует остальная часть программы.

class CToolsSidebar : public CSidebarRenderer { public : CToolsSidebar() { InitDefaults(); } ~CToolsSidebar() { Destroy(); } bool Init( long chartId); void Destroy(); void OnEvent( const int id, const long &lp, const double &dp, const string &sp) {} private : void InitDefaults(); };

Мы объявляем класс "CToolsSidebar", который наследует от "CSidebarRenderer" и предоставляет публичные точки входа для жизненного цикла боковой панели. Конструктор вызывает "InitDefaults" для установки всех переменных-членов в значения по умолчанию, заданные на этапе компиляции, а деструктор вызывает "Destroy" для очистки всех ресурсов. Мы объявляем публичный метод "Init" для инициализации боковой панели и создания объектов холста, метод "Destroy" для удаления всего содержимого и метод "OnEvent" для обработки входящих событий графика, который в настоящее время пуст и зарезервирован для будущей логики взаимодействия. Приватный метод "InitDefaults" отвечает за сброс всех членов до значений по умолчанию перед началом инициализации. Мы определяем эти методы, используя следующую логику:

void CToolsSidebar::InitDefaults() { m_chartId = 0 ; m_nameSidebar = "ToolsPalette_Sidebar" ; m_supersampleFactor = 4 ; m_categoryButtonSize = 36 ; m_categoryButtonPadding = 6 ; m_panelCornerRadius = 10 ; m_headerGripHeight = 92 ; m_sidebarWidth = 48 ; m_sidebarHeight = 0 ; m_sidebarMaxVisibleCats = 0 ; m_panelX = 0 ; m_panelY = CanvasY; m_snapState = SNAP_LEFT; m_isDarkTheme = StartDark; } bool CToolsSidebar::Init( long chartId) { InitDefaults(); m_chartId = chartId; InitAllCategories(); ApplyTheme(); CalcSidebarHeight(); if (!CreateAllCanvases(m_sidebarWidth, m_sidebarHeight)) return false ; ObjectSetInteger ( 0 , m_nameSidebar, OBJPROP_XDISTANCE , m_panelX); ObjectSetInteger ( 0 , m_nameSidebar, OBJPROP_YDISTANCE , m_panelY); ObjectSetInteger ( 0 , m_nameSidebar, OBJPROP_ZORDER , 100 ); DrawSidebar(); return true ; } void CToolsSidebar::Destroy() { DestroyAllCanvases(); }

Мы реализуем метод "InitDefaults", в котором сбрасываем все переменные-члены до их базовых значений. Мы очищаем идентификатор графика, устанавливаем имя bitmap label-объекта, настраиваем коэффициент суперсэмплирования, равный четырем, для рендеринга высокого разрешения и определяем размер кнопки по умолчанию, отступы, радиус скругления углов, высоту маркера заголовка и ширину боковой панели. Мы сбрасываем вычисленную высоту и количество видимых категорий до нуля, позиционируем панель в левой точке отсчета с вертикальным смещением относительно пользовательского ввода, устанавливаем состояние привязки по умолчанию к левому краю и применяем начальные настройки темы.

Метод "Init" управляет всей последовательностью запуска. Сначала мы вызываем "InitDefaults", чтобы обеспечить чистое состояние, затем сохраняем идентификатор графика и вызываем "InitAllCategories" для заполнения реестра категорий. Мы применяем цвета активной темы, вычисляем высоту боковой панели на основе доступного пространства графика и создаем оба слоя холста. Если создание холста не удается, мы возвращаем false, чтобы сообщить о неудаче. В противном случае мы размещаем боковую панель на графике с помощью ObjectSetInteger, устанавливаем ее z-порядок так, чтобы она отображалась поверх других объектов графика, и вызываем функцию "DrawSidebar" для отрисовки начального кадра.

Метод Destroy просто делегирует вызов методу "DestroyAllCanvases" для очистки обоих холстов и удаления объекта графика, что упрощает процесс завершения работы. На этом архитектура наших классов завершается, и для того, чтобы сделать классы пригодными для использования, нам потребуется создать глобальный экземпляр класса, который предоставит нам доступ к членам и методам класса, которые мы определили.

Объявление глобального экземпляра боковой панели

В этой части мы создаем единственный экземпляр, с которым обработчики событий будут взаимодействовать на протяжении всего жизненного цикла программы.

CToolsSidebar g_sidebar;

Мы объявляем глобальный экземпляр класса "CToolsSidebar", который служит единственным объектом боковой панели для всей программы. Поскольку конструктор автоматически вызывает метод "InitDefaults", экземпляр готов к инициализации сразу после загрузки программы. Мы можем использовать этот экземпляр для доступа ко всем членам класса с помощью операции точка. Вот наглядный пример.

С учетом этого, мы можем перейти к инициализации программы.

int OnInit () { if (!g_sidebar.Init( ChartID ())) return INIT_FAILED ; ChartRedraw (); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Мы вызываем метод "Init" для нашего глобального экземпляра боковой панели, передавая идентификатор графика из ChartID. Если инициализация не удалась, мы возвращаем "INIT_FAILED", чтобы предотвратить запуск программы с неполными холстами. В противном случае мы принудительно перерисовываем график с помощью ChartRedraw, чтобы немедленно отобразить боковую панель, и возвращаем INIT_SUCCEEDED для подтверждения надлежащей настройки. После компиляции получаем следующий результат.

После этого нам нужно будет обработать события графика и логику деинициализации.

Обработка деинициализации и событий графика

Эти обработчики событий управляют очисткой программы и перенаправляют взаимодействие пользователя на боковую панель.

void OnDeinit ( const int reason) { g_sidebar.Destroy(); ChartRedraw (); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lp, const double &dp, const string &sp) { g_sidebar.OnEvent(id, lp, dp, sp); }

В обработчике OnDeinit мы вызываем метод "Destroy" для глобального экземпляра боковой панели, чтобы очистить все объекты холста и удалить их с графика. Затем мы принудительно перерисовываем график с помощью "ChartRedraw", чтобы очистить боковую панель.

Обработчик OnChartEvent перенаправляет все входящие события графика непосредственно в метод "OnEvent" боковой панели, который в настоящее время зарезервирован для будущей логики взаимодействия, такой как выбор инструментов, перетаскивание и переключение тем. Такое делегирование обеспечивает чистоту обработчика событий и гарантирует, что вся логика взаимодействия будет находиться внутри иерархии классов по мере расширения боковой панели в последующих частях. Тестирование программы мы рассмотрим в следующем разделе.





Тестирование

Мы скомпилировали программу и прикрепили ее к графику. Ниже показана итоговая визуализация в виде GIF-изображения.

Во время тестирования боковая панель отображалась корректно со скругленными углами со сглаживанием как в темной, так и в светлой темах, значки категорий отображались корректно по центру, а выравнивание по привязке удерживало панель вплотную к левому краю графика с квадратными углами на привязанной стороне.





Заключение

В заключение, мы заменили произвольную, перегруженную функциями палитру на многоуровневую архитектуру боковой панели на основе классов, которая обеспечивает четкое распределение обязанностей и чистый жизненный цикл. В результате получился компилируемый модуль MQL5, который инициализируется в обработчике OnInit и полностью завершает работу в обработчике OnDeinit, отображая вертикальную боковую палитру на графике с высокоточным сэмплированием и понижением разрешения для сглаживания углов и границ, выборочным скруглением углов при привязке к левому или правому краю графика, централизованными настройками светлой и темной тем, применяемыми из одного менеджера, реестром категорий, где добавление новой группы инструментов осуществляется одной записью определения, а не несколькими изменениями в разных файлах, а также предсказуемым созданием и изменением размера холста в одном публичном классе-оболочке, который отвечает за инициализацию и отрисовку.

Эти результаты измеримы: проект компилируется, создает bitmap label-объекты, отображает боковую панель с вышеописанными характеристиками, реагирует на перерисовку графика и корректно удаляет свои объекты при деинициализации. С архитектурной точки зрения, каждый слой предоставляет доступ только к тому, что требуется следующему: примитивы поступают в менеджер тем, который, в свою очередь, передает данные в реестр, затем в слой холста, в компоновку, в рендерер и, наконец, в оболочку. После прочтения этой статьи вы сможете:

Структурировать утилиты для создания графиков на основе холста, используя многоуровневую иерархию классов, где каждый класс отвечает за один аспект рендеринга или компоновки

Создавать сглаженные закругленные углы и границы с помощью рендеринга с высоким разрешением и суперсэмплированием и выборочным скруглением каждого угла

Реализовывать систему реестра категорий, которая позволяет добавлять новые группы инструментов путем заполнения определения, а не путем переработки логики рендеринга.

В следующей части мы будем развивать эту стабильную основу, добавляя полную интерактивность, включая выдвижные панели для выбора инструментов, перетаскивание и изменение размера с помощью мыши, прокручиваемые списки с индикаторами в виде ползунка, подсветку при наведении курсора, акцентные полосы активного состояния и движок рисования на графике, который размещает объекты из инструментов, созданных одним, двумя и тремя щелчками мыши. Оставайтесь с нами.