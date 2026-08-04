Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 39): Стратегия статистического возврата к среднему с доверительными интервалами и информационной панелью

Введение

В нашей предыдущей статье (Часть 38) мы разработали на языке MetaQuotes Language 5 (MQL5) систему торговли по скрытым дивергенциям RSI. Она находила скрытые бычьи и медвежьи дивергенции по свинговым точкам, применяла чёткие проверки сигнала по диапазонам баров и допуску, фильтровала сигналы по настраиваемым углам наклона ценовых линий и линий RSI, открывала сделки с применением риск-менеджмента и отображала на графиках визуальные метки и значения углов. В Части 39 мы создадим систему статистического возврата к среднему с доверительными интервалами и информационной панелью.

Система анализирует ценовые данные за заданный период и рассчитывает статистические характеристики: среднее, дисперсию, асимметрию, эксцесс и статистику Харке-Бера. Она формирует сигналы на основе доверительных интервалов, адаптивных порогов и подтверждения по старшему таймфрейму. Для управления позициями используются расчёт объёма позиции на основе средств счёта (equity), трейлинг-стоп, частичное закрытие и выход по времени, а текущие показатели выводятся на информационную панель графика. Рассмотрим следующие темы:

К концу статьи у вас будет готовая к дальнейшей настройке стратегия MQL5 для торговли по принципу статистического возврата к среднему. Приступим!





Принцип работы стратегии статистического возврата к среднему

Стратегия статистического возврата к среднему основана на склонности цены возвращаться к своему историческому среднему после значительных отклонений. Статистический анализ помогает выявлять ненормальные распределения, при которых вероятность такого возврата может возрастать из-за асимметрии и повышенного риска в хвостах распределения.

Для сигнала на покупку цена должна опуститься ниже нижней границы доверительного интервала, а отрицательная асимметрия должна указывать на потенциальный восходящий импульс после состояния перепроданности. Для сигнала на продажу цена должна подняться выше верхней границы, а положительная асимметрия — указывать на перекупленность и вероятную последующую коррекцию вниз. Дополнительно статистика Харке-Бера подтверждает ненормальность распределения, а порог эксцесса позволяет избегать чрезмерно лептокуртических рынков с выраженными «тяжёлыми хвостами» распределения.

Точки входа дополнительно уточняются за счёт согласования с контекстом старшего таймфрейма. Динамическое управление риском включает расчёт объёма позиции на основе средств счёта (equity), базовые расстояния Stop Loss и Take Profit, трейлинг-стоп для защиты и фиксации накопленной прибыли, частичное закрытие на заданном уровне и выход по истечении установленного времени. Сочетание статистических фильтров и риск-менеджмента помогает находить более надёжные возможности для возврата цены к среднему на волатильных рынках. Ниже можно увидеть схематическое представление статистических распределений, которые мы будем использовать.

Статистика Харке-Бера объединяет показатели асимметрии и эксцесса. Её расчёт мы покажем на этапе реализации, так что беспокоиться не о чем. Мы вычислим среднее, дисперсию, асимметрию, эксцесс и статистику Харке-Бера за заданный период; сформируем сигналы при выходе цены за расчётные границы доверительного интервала с адаптивными порогами асимметрии и фильтром ненормальности; при необходимости подтвердим сигнал по старшему таймфрейму; откроем сделки фиксированным объёмом или с расчётом риска; добавим базовые SL/TP, трейлинг-стоп, частичное закрытие и ограничение длительности позиции; затем выведем показатели на информационную панель в реальном времени. В итоге мы получим именно такую систему.





Реализация на MQL5

Чтобы создать этот советник на MQL5, откройте MetaEditor, перейдите в окно «Навигатор», найдите папку Experts, нажмите «Создать» и следуйте указаниям мастера. После создания файла объявим входные параметры и глобальные переменные, которые будут использоваться во всей программе.

#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict #include <Trade\Trade.mqh> #include <Math\Stat\Math.mqh> #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh> input group "=== Statistical Parameters ===" input int InpPeriod = 50 ; input double InpConfidenceLevel = 0.95 ; input double InpJBThreshold = 2.0 ; input double InpKurtosisThreshold = 5.0 ; input ENUM_TIMEFRAMES InpHigherTF = 0 ; input group "=== Trading Parameters ===" input double InpRiskPercent = 1.0 ; input double InpFixedLots = 0.01 ; input int InpBaseStopLossPips = 50 ; input int InpBaseTakeProfitPips = 100 ; input int InpMagicNumber = 123456 ; input int InpMaxTradeHours = 48 ; input group "=== Risk Management ===" input bool InpUseTrailingStop = true ; input int InpTrailingStopPips = 30 ; input int InpTrailingStepPips = 10 ; input bool InpUsePartialClose = true ; input double InpPartialClosePercent = 0.5 ; input group "=== Dashboard Parameters ===" input bool InpShowDashboard = true ; input int InpDashboardX = 30 ; input int InpDashboardY = 30 ; input int InpFontSize = 10 ; CTrade trade; datetime g_lastBarTime = 0 ; double g_pointMultiplier = 1.0 ; CChartObjectRectLabel* g_dashboardBg = NULL ; CChartObjectRectLabel* g_headerBg = NULL ; CChartObjectLabel* g_titleLabel = NULL ; CChartObjectLabel* g_staticLabels[]; CChartObjectLabel* g_valueLabels[]; string g_staticNames[] = { "Symbol:" , "Timeframe:" , "Price:" , "Skewness:" , "Jarque-Bera:" , "Kurtosis:" , "Mean:" , "Lower CI:" , "Upper CI:" , "Position:" , "Lot Size:" , "Profit:" , "Duration:" , "Signal:" , "Equity:" , "Balance:" , "Free Margin:" }; int g_staticCount = ArraySize (g_staticNames);

Сначала подключим необходимые библиотеки: #include <Trade\Trade.mqh> для торговых операций, #include <Math\Stat\Math.mqh> для статистических расчётов и #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh> для работы с объектами информационной панели. Затем объявим входные параметры, сгруппированные по назначению. В группе «Statistical Parameters» («Статистические параметры») параметр InpPeriod со значением 50 задаёт период расчёта, InpConfidenceLevel = 0,95 — уровень доверия, InpJBThreshold = 2,0 — порог статистики Харке-Бера, InpKurtosisThreshold = 5,0 — максимально допустимый эксцесс, а InpHigherTF позволяет включить подтверждение по старшему таймфрейму.

В группе «Trading Parameters» («Торговые параметры») параметр InpRiskPercent = 1,0 задаёт риск на сделку как процент от текущих средств счёта (equity); при нулевом значении используется фиксированный объём InpFixedLots = 0,01. Параметры InpBaseStopLossPips и InpBaseTakeProfitPips задают базовые расстояния Stop Loss и Take Profit. InpMagicNumber идентифицирует сделки советника, а InpMaxTradeHours ограничивает максимальную длительность позиции. В группе «Risk Management» («Управление рисками») включаются трейлинг-стоп и частичное закрытие позиции.

В группе «Dashboard Parameters» («Параметры панели») параметр InpShowDashboard включает информационную панель, InpDashboardX и InpDashboardY задают её положение, а InpFontSize — размер шрифта.

Далее объявим глобальные переменные. Объект CTrade trade используется для управления торговыми операциями; g_lastBarTime хранит время последнего обработанного бара; g_pointMultiplier учитывает количество знаков в котировке. Указатели g_dashboardBg, g_headerBg и g_titleLabel относятся к элементам панели, а массивы g_staticLabels и g_valueLabels содержат текстовые метки. Массив g_staticNames хранит постоянные названия полей, а g_staticCount определяется функцией ArraySize. Теперь создадим информационную панель.

bool CreateDashboard() { if (!InpShowDashboard) return true ; Print ( "Creating dashboard..." ); if (g_dashboardBg == NULL ) { g_dashboardBg = new CChartObjectRectLabel(); if (!g_dashboardBg.Create( 0 , "StatReversion_DashboardBg" , 0 , InpDashboardX, InpDashboardY + 30 , 300 , g_staticCount * (InpFontSize + 6 ) + 30 )) { Print ( "Error creating dashboard background: " , GetLastError ()); return false ; } g_dashboardBg.Color( clrDodgerBlue ); g_dashboardBg.BackColor( clrNavy ); g_dashboardBg.BorderType( BORDER_FLAT ); g_dashboardBg.Corner( CORNER_LEFT_UPPER ); } if (g_headerBg == NULL ) { g_headerBg = new CChartObjectRectLabel(); if (!g_headerBg.Create( 0 , "StatReversion_HeaderBg" , 0 , InpDashboardX, InpDashboardY, 300 , InpFontSize + 20 )) { Print ( "Error creating header background: " , GetLastError ()); return false ; } g_headerBg.Color( clrDodgerBlue ); g_headerBg.BackColor( clrDarkBlue ); g_headerBg.BorderType( BORDER_FLAT ); g_headerBg.Corner( CORNER_LEFT_UPPER ); } if (g_titleLabel == NULL ) { g_titleLabel = new CChartObjectLabel(); if (!g_titleLabel.Create( 0 , "StatReversion_Title" , 0 , InpDashboardX + 75 , InpDashboardY + 5 )) { Print ( "Error creating title label: " , GetLastError ()); return false ; } if (!g_titleLabel.Font( "Arial Bold" ) || !g_titleLabel.FontSize(InpFontSize + 2 ) || !g_titleLabel.Description( "Statistical Reversion" )) { Print ( "Error setting title properties: " , GetLastError ()); return false ; } g_titleLabel.Color( clrWhite ); } ArrayFree (g_staticLabels); ArrayResize (g_staticLabels, g_staticCount); int y_offset = InpDashboardY + 30 + 10 ; for ( int i = 0 ; i < g_staticCount; i++) { g_staticLabels[i] = new CChartObjectLabel(); string label_name = "StatReversion_Static_" + IntegerToString (i); if (!g_staticLabels[i].Create( 0 , label_name, 0 , InpDashboardX + 10 , y_offset)) { Print ( "Error creating static label: " , label_name, ", Error: " , GetLastError ()); DeleteDashboard(); return false ; } if (!g_staticLabels[i].Font( "Arial" ) || !g_staticLabels[i].FontSize(InpFontSize) || !g_staticLabels[i].Description(g_staticNames[i])) { Print ( "Error setting static label properties: " , label_name, ", Error: " , GetLastError ()); DeleteDashboard(); return false ; } g_staticLabels[i].Color( clrLightGray ); y_offset += InpFontSize + 6 ; } ArrayFree (g_valueLabels); ArrayResize (g_valueLabels, g_staticCount); y_offset = InpDashboardY + 30 + 10 ; for ( int i = 0 ; i < g_staticCount; i++) { g_valueLabels[i] = new CChartObjectLabel(); string label_name = "StatReversion_Value_" + IntegerToString (i); if (!g_valueLabels[i].Create( 0 , label_name, 0 , InpDashboardX + 150 , y_offset)) { Print ( "Error creating value label: " , label_name, ", Error: " , GetLastError ()); DeleteDashboard(); return false ; } if (!g_valueLabels[i].Font( "Arial" ) || !g_valueLabels[i].FontSize(InpFontSize) || !g_valueLabels[i].Description( "" )) { Print ( "Error setting value label properties: " , label_name, ", Error: " , GetLastError ()); DeleteDashboard(); return false ; } g_valueLabels[i].Color( clrCyan ); y_offset += InpFontSize + 6 ; } ChartRedraw (); Print ( "Dashboard created successfully" ); return true ; }

Функция CreateDashboard создаёт на графике панель с показателями стратегии, если InpShowDashboard равно true. В противном случае она сразу возвращает true. Сначала через Print выводится сообщение о начале создания. Затем при отсутствии объекта g_dashboardBg создаётся экземпляр CChartObjectRectLabel с заданными координатами, шириной 300 пикселей и высотой, рассчитанной по количеству строк. При ошибке функция выводит код GetLastError и возвращает false. После этого задаются цвет рамки, фон, тип границы и привязка к левому верхнему углу.

Аналогично создаётся фон заголовка g_headerBg. Затем создаётся метка g_titleLabel с названием «Statistical Reversion», шрифтом Arial Bold и белым цветом. Все ошибки создания или настройки фиксируются в журнале.

Массив g_staticLabels очищается и изменяется до размера g_staticCount. В цикле создаются подписи постоянных полей, размещённые в левой части панели. Их текст берётся из g_staticNames, а вертикальное смещение увеличивается после каждой строки. При ошибке вызывается DeleteDashboard и функция возвращает false.

Затем аналогичным образом создаются метки значений g_valueLabels в правой части панели. После формирования всех объектов вызывается ChartRedraw, график обновляется, а функция возвращает true. Далее реализуем обновление и удаление панели.

void UpdateDashboard( double mean, double lower_ci, double upper_ci, double skewness, double jb_stat, double kurtosis, double skew_buy, double skew_sell, string position, double lot_size, double profit, string duration, string signal) { if (!InpShowDashboard || ArraySize (g_valueLabels) != g_staticCount) { Print ( "Dashboard update skipped: Not initialized or invalid array size" ); return ; } double balance = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); double equity = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ); double free_margin = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE ); double price = iClose ( _Symbol , _Period , 0 ); string values[] = { _Symbol , EnumToString ( _Period ), DoubleToString (price, _Digits ), DoubleToString (skewness, 4 ), DoubleToString (jb_stat, 2 ), DoubleToString (kurtosis, 2 ), DoubleToString (mean, _Digits ), DoubleToString (lower_ci, _Digits ), DoubleToString (upper_ci, _Digits ), position, DoubleToString (lot_size, 2 ), DoubleToString (profit, 2 ), duration, signal, DoubleToString (equity, 2 ), DoubleToString (balance, 2 ), DoubleToString (free_margin, 2 ) }; color value_colors[] = { clrWhite , clrWhite , (price > 0 ? clrCyan : clrGray ), (skewness != 0 ? clrCyan : clrGray ), (jb_stat != 0 ? clrCyan : clrGray ), (kurtosis != 0 ? clrCyan : clrGray ), (mean != 0 ? clrCyan : clrGray ), (lower_ci != 0 ? clrCyan : clrGray ), (upper_ci != 0 ? clrCyan : clrGray ), clrWhite , clrWhite , (profit > 0 ? clrLimeGreen : profit < 0 ? clrRed : clrGray ), clrWhite , (signal == "Buy" ? clrLimeGreen : signal == "Sell" ? clrRed : clrGray ), (equity > balance ? clrLimeGreen : equity < balance ? clrRed : clrGray ), clrWhite , clrWhite }; for ( int i = 0 ; i < g_staticCount; i++) { if (g_valueLabels[i] != NULL ) { g_valueLabels[i].Description(values[i]); g_valueLabels[i].Color(value_colors[i]); } else { Print ( "Warning: Value label " , i, " is NULL" ); } } ChartRedraw (); Print ( "Dashboard updated: Signal=" , signal, ", Position=" , position, ", Profit=" , profit); } void DeleteDashboard() { if (g_dashboardBg != NULL ) { g_dashboardBg.Delete(); delete g_dashboardBg; g_dashboardBg = NULL ; Print ( "Dashboard background deleted" ); } if (g_headerBg != NULL ) { g_headerBg.Delete(); delete g_headerBg; g_headerBg = NULL ; Print ( "Header background deleted" ); } if (g_titleLabel != NULL ) { g_titleLabel.Delete(); delete g_titleLabel; g_titleLabel = NULL ; Print ( "Title label deleted" ); } for ( int i = 0 ; i < ArraySize (g_staticLabels); i++) { if (g_staticLabels[i] != NULL ) { g_staticLabels[i].Delete(); delete g_staticLabels[i]; g_staticLabels[i] = NULL ; } } for ( int i = 0 ; i < ArraySize (g_valueLabels); i++) { if (g_valueLabels[i] != NULL ) { g_valueLabels[i].Delete(); delete g_valueLabels[i]; g_valueLabels[i] = NULL ; } } ArrayFree (g_staticLabels); ArrayFree (g_valueLabels); ChartRedraw (); Print ( "Dashboard labels cleared" ); }

Функция UpdateDashboard обновляет значения на панели. Она принимает среднее, границы доверительного интервала, асимметрию, статистику Харке-Бера, эксцесс, пороги сигналов, сведения о позиции, объём, прибыль, длительность и текущий сигнал. Если панель отключена или массив меток имеет неверный размер, функция завершает работу. Затем она получает баланс, средства счёта (Equity), свободную маржу и цену закрытия текущего бара.

Массив values содержит отформатированные значения символа, таймфрейма, цены, статистических показателей, состояния позиции и счёта. Массив value_colors задаёт цвет каждого значения: прибыль и сигналы выделяются зелёным или красным, отсутствующие данные — серым. В цикле текст и цвет передаются соответствующим меткам, после чего график перерисовывается.

Функция DeleteDashboard освобождает все ресурсы панели. Для каждого фонового объекта и метки вызывается метод Delete, затем память освобождается оператором delete, а указатель устанавливается в NULL. Массивы статических меток и значений также последовательно очищаются.

int OnInit () { trade.SetExpertMagicNumber(InpMagicNumber); trade.SetDeviationInPoints( 10 ); trade.SetTypeFilling( ORDER_FILLING_FOK ); if ( _Digits == 5 || _Digits == 3 ) g_pointMultiplier = 10.0 ; else g_pointMultiplier = 1.0 ; double confidenceLevel = InpConfidenceLevel; if (InpConfidenceLevel < 0.90 || InpConfidenceLevel > 0.99 ) { Print ( "Warning: InpConfidenceLevel out of range (0.90-0.99). Using 0.95." ); confidenceLevel = 0.95 ; } double riskPercent = InpRiskPercent; if (InpRiskPercent < 0 || InpRiskPercent > 10 ) { Print ( "Warning: InpRiskPercent out of range (0-10). Using 1.0." ); riskPercent = 1.0 ; } if (InpShowDashboard && !CreateDashboard()) { Print ( "Failed to initialize dashboard, continuing without it" ); } Print ( "Statistical Reversion Strategy Initialized. Period: " , InpPeriod, ", Confidence: " , confidenceLevel * 100 , "% on " , _Symbol , "/" , Period ()); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { DeleteDashboard(); Print ( "Statistical Reversion Strategy Deinitialized. Reason: " , reason); }

В обработчике OnInit объекту trade задаётся магический номер, допустимое отклонение 10 пунктов и тип исполнения ORDER_FILLING_FOK. Затем определяется множитель g_pointMultiplier: для инструментов с тремя или пятью знаками он равен 10, для остальных — 1. Входные значения уровня доверия и риска проверяются и при необходимости заменяются допустимыми значениями. При желании вы можете задать собственные диапазоны: приведённые здесь значения выбраны условно, просто как пример.

Если информационная панель включена, вызывается CreateDashboard. Ошибка её создания не останавливает советник. В завершение в журнал выводятся параметры инициализации, после чего возвращается INIT_SUCCEEDED.

После компиляции получаем следующий результат.

double NormalInverse( double p) { double t = MathSqrt (- 2.0 * MathLog (p < 0.5 ? p : 1.0 - p)); double sign = (p < 0.5 ) ? - 1.0 : 1.0 ; return sign * (t - ( 2.515517 + 0.802853 * t + 0.010328 * t * t) / ( 1.0 + 1.432788 * t + 0.189269 * t * t + 0.001308 * t * t * t)); } string GetPositionStatus() { if (HasPosition( POSITION_TYPE_BUY )) return "Buy" ; if (HasPosition( POSITION_TYPE_SELL )) return "Sell" ; return "None" ; } double GetCurrentLotSize() { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { if ( PositionGetSymbol (i) == _Symbol && PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == InpMagicNumber) return PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); } return 0.0 ; } double GetCurrentProfit() { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { if ( PositionGetSymbol (i) == _Symbol && PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == InpMagicNumber) return PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); } return 0.0 ; } string GetPositionDuration() { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { if ( PositionGetSymbol (i) == _Symbol && PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == InpMagicNumber) { datetime open_time = ( datetime ) PositionGetInteger ( POSITION_TIME ); datetime current_time = TimeCurrent (); int hours = ( int )((current_time - open_time) / 3600 ); return IntegerToString (hours) + "h" ; } } return "0h" ; } string GetSignalStatus( bool buy_signal, bool sell_signal) { if (buy_signal) return "Buy" ; if (sell_signal) return "Sell" ; return "None" ; } bool HasPosition( ENUM_POSITION_TYPE pos_type) { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { if ( PositionGetSymbol (i) == _Symbol && PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == InpMagicNumber && PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == pos_type) return true ; } return false ; } bool HasPosition() { return (HasPosition( POSITION_TYPE_BUY ) || HasPosition( POSITION_TYPE_SELL )); }

Панель создана корректно. Теперь реализуем вспомогательные функции, необходимые для статистических расчётов и отображения данных.

Функция NormalInverse приближённо вычисляет обратную функцию распределения стандартного нормального закона. Она принимает вероятность p, рассчитывает промежуточное значение t и использует рациональную аппроксимацию. Для вероятностей ниже 0,5 знак результата меняется. Полученное значение используется как z-квантиль при построении доверительного интервала.

Далее создаются функции для проверки позиций и сигналов. GetPositionStatus возвращает «Buy», «Sell» или «None» в зависимости от открытых позиций. HasPosition перебирает позиции и проверяет символ, магический номер и тип. Перегруженная функция HasPosition() без параметра проверяет наличие любой открытой позиции. GetCurrentLotSize и GetCurrentProfit возвращают объём и прибыль текущей позиции, а GetSignalStatus — текст текущего сигнала.

void OnTick () { if ( iTime ( _Symbol , _Period , 0 ) == g_lastBarTime) { UpdateDashboard( 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , GetPositionStatus(), GetCurrentLotSize(), GetCurrentProfit(), GetPositionDuration(), GetSignalStatus( false , false )); return ; } g_lastBarTime = iTime ( _Symbol , _Period , 0 ); if (! SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) || ! SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK )) { Print ( "Error: Market data unavailable for " , _Symbol ); UpdateDashboard( 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , GetPositionStatus(), GetCurrentLotSize(), GetCurrentProfit(), GetPositionDuration(), "None" ); return ; } double prices[]; ArraySetAsSeries (prices, true ); int copied = CopyClose ( _Symbol , _Period , 1 , InpPeriod, prices); if (copied != InpPeriod) { Print ( "Error copying prices: " , copied, ", Error: " , GetLastError ()); UpdateDashboard( 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , GetPositionStatus(), GetCurrentLotSize(), GetCurrentProfit(), GetPositionDuration(), "None" ); return ; } double mean, variance, skewness, kurtosis; if (!MathMoments(prices, mean, variance, skewness, kurtosis, 0 , InpPeriod)) { Print ( "Error calculating moments: " , GetLastError ()); UpdateDashboard( 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , GetPositionStatus(), GetCurrentLotSize(), GetCurrentProfit(), GetPositionDuration(), "None" ); return ; } double n = ( double )InpPeriod; double jb_stat = n * (skewness * skewness / 6.0 + (kurtosis * kurtosis) / 24.0 ); Print ( "Stats: Skewness=" , DoubleToString (skewness, 4 ), ", JB=" , DoubleToString (jb_stat, 2 ), ", Kurtosis=" , DoubleToString (kurtosis, 2 )); double skew_buy_threshold = - 0.3 - 0.05 * kurtosis; double skew_sell_threshold = 0.3 + 0.05 * kurtosis; if (kurtosis > InpKurtosisThreshold) { Print ( "Trade skipped: High kurtosis (" , kurtosis, ") > " , InpKurtosisThreshold); UpdateDashboard(mean, 0 , 0 , skewness, jb_stat, kurtosis, skew_buy_threshold, skew_sell_threshold, GetPositionStatus(), GetCurrentLotSize(), GetCurrentProfit(), GetPositionDuration(), "None" ); return ; } double std_dev = MathSqrt (variance); double confidenceLevel = InpConfidenceLevel; if (confidenceLevel < 0.90 || confidenceLevel > 0.99 ) confidenceLevel = 0.95 ; double z_score = NormalInverse( 0.5 + confidenceLevel / 2.0 ); double ci_mult = z_score / MathSqrt (n); double upper_ci = mean + ci_mult * std_dev; double lower_ci = mean - ci_mult * std_dev; double current_price = iClose ( _Symbol , _Period , 0 ); bool htf_valid = true ; if (InpHigherTF != 0 ) { double htf_prices[]; ArraySetAsSeries (htf_prices, true ); int htf_copied = CopyClose ( _Symbol , InpHigherTF, 1 , InpPeriod, htf_prices); if (htf_copied != InpPeriod) { Print ( "Error copying HTF prices: " , htf_copied, ", Error: " , GetLastError ()); UpdateDashboard(mean, lower_ci, upper_ci, skewness, jb_stat, kurtosis, skew_buy_threshold, skew_sell_threshold, GetPositionStatus(), GetCurrentLotSize(), GetCurrentProfit(), GetPositionDuration(), "None" ); return ; } double htf_mean, htf_variance, htf_skewness, htf_kurtosis; if (!MathMoments(htf_prices, htf_mean, htf_variance, htf_skewness, htf_kurtosis, 0 , InpPeriod)) { Print ( "Error calculating HTF moments: " , GetLastError ()); UpdateDashboard(mean, lower_ci, upper_ci, skewness, jb_stat, kurtosis, skew_buy_threshold, skew_sell_threshold, GetPositionStatus(), GetCurrentLotSize(), GetCurrentProfit(), GetPositionDuration(), "None" ); return ; } htf_valid = (current_price <= htf_mean && skewness <= 0 ) || (current_price >= htf_mean && skewness >= 0 ); Print ( "HTF Check: Price=" , DoubleToString (current_price, _Digits ), ", HTF Mean=" , DoubleToString (htf_mean, _Digits ), ", Valid=" , htf_valid); } bool buy_signal = htf_valid && (current_price < lower_ci) && (skewness < skew_buy_threshold) && (jb_stat > InpJBThreshold); bool sell_signal = htf_valid && (current_price > upper_ci) && (skewness > skew_sell_threshold) && (jb_stat > InpJBThreshold); if (!buy_signal && !sell_signal) { buy_signal = htf_valid && (current_price < mean - 0.3 * std_dev); sell_signal = htf_valid && (current_price > mean + 0.3 * std_dev); Print ( "Fallback Signal: Buy=" , buy_signal, ", Sell=" , sell_signal); } Print ( "Signal Check: Buy=" , buy_signal, ", Sell=" , sell_signal, ", Price=" , DoubleToString (current_price, _Digits ), ", LowerCI=" , DoubleToString (lower_ci, _Digits ), ", UpperCI=" , DoubleToString (upper_ci, _Digits ), ", Skew=" , DoubleToString (skewness, 4 ), ", BuyThresh=" , DoubleToString (skew_buy_threshold, 4 ), ", SellThresh=" , DoubleToString (skew_sell_threshold, 4 ), ", JB=" , DoubleToString (jb_stat, 2 )); }

Функция GetPositionDuration находит время открытия позиции, вычисляет прошедшее количество часов и возвращает строку вида «Xh». Если подходящей позиции нет, возвращается «0h».

В обработчике OnTick сначала проверяется появление нового бара. Если новый бар ещё не сформирован, советник обновляет только информационную панель, после чего функция завершается. Затем проверяется возможность получения цен Bid и Ask. Массив prices переводится в режим таймсерии и заполняется функцией CopyClose значениями закрытия за InpPeriod завершённых баров. При недостатке данных выводится сообщение об ошибке.

Для расчёта статистики объявляются переменные mean, variance, skewness и kurtosis, после чего вызывается MathMoments. Статистика Харке-Бера рассчитывается как n, умноженное на сумму квадрата асимметрии, делённого на 6, и квадрата эксцесса, делённого на 24. Адаптивный порог покупки равен −0,3 − 0,05 × kurtosis, а порог продажи — 0,3 + 0,05 × kurtosis. Если эксцесс превышает InpKurtosisThreshold, сигнал пропускается из-за повышенного хвостового риска.

Стандартное отклонение рассчитывается как квадратный корень из дисперсии. После проверки уровня доверия функция NormalInverse определяет z-квантиль, а границы доверительного интервала вычисляются относительно среднего с учётом стандартной ошибки. При включённом InpHigherTF аналогичные статистики рассчитываются по старшему таймфрейму; подтверждение считается действительным, если положение цены относительно среднего соответствует знаку асимметрии.

Сигнал на покупку формируется, когда подтверждение по старшему таймфрейму действительно, цена ниже нижней границы доверительного интервала, асимметрия меньше порога покупки, а статистика Харке-Бера превышает InpJBThreshold. Условия продажи зеркальны. Если основной сигнал отсутствует, используется резервное условие отклонения цены от среднего на 0,3 стандартного отклонения. После компиляции получаем следующий результат.

void CloseAllPositions( ENUM_POSITION_TYPE pos_type) { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { if ( PositionGetSymbol (i) == _Symbol && PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == InpMagicNumber && PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == pos_type) { ulong ticket = PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); double profit = PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); trade.PositionClose(ticket); } } }

На изображении видно, что советник рассчитывает показатели и определяет пороги сигналов. Теперь необходимо обработать эти сигналы: перед открытием новой сделки будем закрывать позиции противоположного направления.

if (HasPosition( POSITION_TYPE_BUY ) && sell_signal) CloseAllPositions( POSITION_TYPE_BUY ); if (HasPosition( POSITION_TYPE_SELL ) && buy_signal) CloseAllPositions( POSITION_TYPE_SELL ); double lot_size = InpFixedLots; double riskPercent = InpRiskPercent; if (riskPercent > 0 ) { double account_equity = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ); double sl_points = InpBaseStopLossPips * g_pointMultiplier; double tick_value = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ); if (tick_value == 0 ) { Print ( "Error: Invalid tick value for " , _Symbol ); return ; } lot_size = NormalizeDouble ((account_equity * riskPercent / 100.0 ) / (sl_points * tick_value), 2 ); lot_size = MathMax ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MIN ), MathMin (lot_size, SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MAX ))); Print ( "Lot Size: Equity=" , account_equity, ", SL Points=" , sl_points, ", Tick Value=" , tick_value, ", Lot=" , lot_size); } if (!HasPosition() && buy_signal) { double sl = current_price - InpBaseStopLossPips * _Point * g_pointMultiplier; double tp = current_price + InpBaseTakeProfitPips * _Point * g_pointMultiplier; if (trade.Buy(lot_size, _Symbol , 0 , sl, tp, "StatReversion Buy: Skew=" + DoubleToString (skewness, 4 ) + ", JB=" + DoubleToString (jb_stat, 2 ))) { Print ( "Buy order opened. Mean: " , DoubleToString (mean, 5 ), ", Current: " , DoubleToString (current_price, 5 )); } else { Print ( "Buy order failed: " , GetLastError ()); } } else if (!HasPosition() && sell_signal) { double sl = current_price + InpBaseStopLossPips * _Point * g_pointMultiplier; double tp = current_price - InpBaseTakeProfitPips * _Point * g_pointMultiplier; if (trade.Sell(lot_size, _Symbol , 0 , sl, tp, "StatReversion Sell: Skew=" + DoubleToString (skewness, 4 ) + ", JB=" + DoubleToString (jb_stat, 2 ))) { Print ( "Sell order opened. Mean: " , DoubleToString (mean, 5 ), ", Current: " , DoubleToString (current_price, 5 )); } else { Print ( "Sell order failed: " , GetLastError ()); } } UpdateDashboard(mean, lower_ci, upper_ci, skewness, jb_stat, kurtosis, skew_buy_threshold, skew_sell_threshold, GetPositionStatus(), lot_size, GetCurrentProfit(), GetPositionDuration(), GetSignalStatus(buy_signal, sell_signal));

Функция CloseAllPositions закрывает все позиции указанного типа ENUM_POSITION_TYPE. Перебор выполняется в обратном порядке, чтобы закрытие позиции не нарушало индексацию. Для каждой позиции проверяются символ, магический номер и тип, после чего по тикету вызывается trade.PositionClose. Значение прибыли также считывается и может использоваться для журналирования.

Если открыта покупка и появляется сигнал продажи, закрываются все длинные позиции; при обратной ситуации закрываются короткие. По умолчанию используется InpFixedLots. Если InpRiskPercent больше нуля, размер позиции рассчитывается по доле от текущих средств счёта (equity), расстоянию Stop Loss и стоимости тика. Результат нормализуется и ограничивается минимальным и максимальным объёмом инструмента.

При отсутствии открытой позиции и наличии сигнала покупки рассчитываются Stop Loss ниже текущей цены и Take Profit выше неё, после чего вызывается trade.Buy. Для продажи расчёты выполняются зеркально и вызывается trade.Sell. В комментарий сделки добавляются значения асимметрии и статистики Харке-Бера. Затем UpdateDashboard получает все рассчитанные показатели и сведения о позиции. После компиляции получаем следующий результат.

void ManageTrailingStop() { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { if ( PositionGetSymbol (i) != _Symbol || PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) != InpMagicNumber) continue ; ulong ticket = PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); double current_sl = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); ENUM_POSITION_TYPE pos_type = ( ENUM_POSITION_TYPE ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); double current_price = (pos_type == POSITION_TYPE_BUY ) ? SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) : SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double trail_distance = InpTrailingStopPips * _Point * g_pointMultiplier; double trail_step = InpTrailingStepPips * _Point * g_pointMultiplier; if (pos_type == POSITION_TYPE_BUY ) { double new_sl = current_price - trail_distance; if (new_sl > current_sl + trail_step || current_sl == 0 ) { trade.PositionModify(ticket, new_sl, PositionGetDouble ( POSITION_TP )); } } else if (pos_type == POSITION_TYPE_SELL ) { double new_sl = current_price + trail_distance; if (new_sl < current_sl - trail_step || current_sl == 0 ) { trade.PositionModify(ticket, new_sl, PositionGetDouble ( POSITION_TP )); } } } } void ManagePartialClose() { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { if ( PositionGetSymbol (i) != _Symbol || PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) != InpMagicNumber) continue ; ulong ticket = PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); double open_price = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); double tp = PositionGetDouble ( POSITION_TP ); double current_price = ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) ? SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) : SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double volume = PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); double half_tp_distance = MathAbs (tp - open_price) * 0.5 ; bool should_close = ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY && current_price >= open_price + half_tp_distance) || ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL && current_price <= open_price - half_tp_distance); if (should_close) { double close_volume = NormalizeDouble (volume * InpPartialClosePercent, 2 ); if (close_volume >= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MIN )) { trade.PositionClosePartial(ticket, close_volume); } } } } void ManageTimeBasedExit() { if (InpMaxTradeHours == 0 ) return ; for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { if ( PositionGetSymbol (i) != _Symbol || PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) != InpMagicNumber) continue ; ulong ticket = PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); datetime open_time = ( datetime ) PositionGetInteger ( POSITION_TIME ); datetime current_time = TimeCurrent (); if ((current_time - open_time) / 3600 >= InpMaxTradeHours) { double profit = PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); trade.PositionClose(ticket); } } }

После открытия позиций необходимо управлять ими: перемещать Stop Loss, частично фиксировать прибыль и закрывать сделки по истечении установленного времени. Эти механизмы являются дополнительными и могут быть отключены входными параметрами.

Функция ManageTrailingStop перебирает позиции советника и динамически изменяет Stop Loss при движении цены в благоприятную сторону. Расстояние трейлинг-стопа и шаг пересчитываются через _Point и g_pointMultiplier. Для покупок новый Stop Loss размещается ниже текущей цены и перемещается только вверх; для продаж — выше текущей цены и только вниз.

Функция ManagePartialClose частично фиксирует прибыль, когда цена проходит половину расстояния до Take Profit. Для подходящей позиции определяются цена открытия, TP, текущая цена и объём. Объём закрытия рассчитывается как доля InpPartialClosePercent и проверяется относительно минимального допустимого объёма, после чего вызывается trade.PositionClosePartial.

if (InpUseTrailingStop) ManageTrailingStop(); if (InpUsePartialClose) ManagePartialClose(); ManageTimeBasedExit();

Функция ManageTimeBasedExit отключается, если InpMaxTradeHours равно нулю. В остальных случаях она сравнивает время открытия каждой позиции с TimeCurrent. Если установленный предел достигнут, позиция закрывается функцией trade.PositionClose. После этого функции управления вызываются из основной логики.

После компиляции получаем следующий результат.





Бэктестирование

На изображении видно, что советник активно сопровождает прибыльные позиции и перемещает защитные уровни. Реализация завершена; остаётся протестировать программу в тестере стратегий.

После подробного бэктестирования получены следующие результаты.

График бэктестирования:

Отчёт бэктестирования:





Заключение

В заключение мы разработали на MQL5 систему статистического возврата к среднему. Она рассчитывает среднее, дисперсию, асимметрию, эксцесс и статистику Харке-Бера, формирует сигналы при выходе цены за границы доверительного интервала с адаптивными порогами и необязательным подтверждением на старшем таймфрейме, открывает сделки фиксированным объёмом или с расчётом риска и применяет трейлинг-стоп, частичное закрытие и выход по времени. Все основные показатели отображаются на информационной панели в реальном времени.

Предупреждение о рисках: статья предназначена исключительно для образовательных целей. Торговля связана со значительными финансовыми рисками, а рыночная волатильность может привести к убыткам. Перед использованием программы на реальном счёте необходимо провести тщательное тестирование и настроить риск-менеджмент.

Эта стратегия даёт основу для работы с возможностями, возникающими при ненормальных распределениях, и готова к дальнейшей оптимизации и адаптации в вашей торговой практике. Удачной торговли!