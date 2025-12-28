Calendário Econômico
Suécia - Índice de Preços ao Produtor (Mensal) (Sweden Producer Price Index (PPI) m/m)
|Baixa
|1.2%
|-0.1%
|
0.4%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.2%
|
1.2%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços ao Produtor - Mensal - (Producer Price Index m/m) reflete a variação média no valor de bens manufaturados no mês atual em comparação com o anterior. O índice mostra mudanças de preço do ponto de vista dos produtores. São considerados tanto os preços no mercado interno quanto os preços de venda no mercado externo.
A principal variável no cálculo do índice é o preço unitário na primeira etapa da venda, isto é, o preço EXW no mercado interno e o preço FOB na exportação. As informações para calcular o índice são coletadas através da pesquisa com cerca de 2 000 empresas suecas, que fornecem dados de um grupo de 5 000 produtos. Para o cálculo final, são atribuídos os pesos, primeiro a grupos de produtos e, depois, a produtos individuais nesses grupos.
Índice de preços ao produtor é considerado como um dos principais indicadores dos preços ao consumidor e, portanto, da inflação. Em relação ao IPC (índice de preços ao consumidor), ele é um indicador preliminar mais preciso, porque quando os preços aos produtores aumentam, os preços ao consumidor crescem aproximadamente na mesma medida. Estes dois índices estão intimamente correlacionados.
O crescimento do PPI é considerado favorável e pode causar um aumento na cotação da coroa sueca.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suécia - Índice de Preços ao Produtor (Mensal) (Sweden Producer Price Index (PPI) m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
