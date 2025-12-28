O Índice de Preços ao Produtor - Mensal - (Producer Price Index m/m) reflete a variação média no valor de bens manufaturados no mês atual em comparação com o anterior. O índice mostra mudanças de preço do ponto de vista dos produtores. São considerados tanto os preços no mercado interno quanto os preços de venda no mercado externo.

A principal variável no cálculo do índice é o preço unitário na primeira etapa da venda, isto é, o preço EXW no mercado interno e o preço FOB na exportação. As informações para calcular o índice são coletadas através da pesquisa com cerca de 2 000 empresas suecas, que fornecem dados de um grupo de 5 000 produtos. Para o cálculo final, são atribuídos os pesos, primeiro a grupos de produtos e, depois, a produtos individuais nesses grupos.

Índice de preços ao produtor é considerado como um dos principais indicadores dos preços ao consumidor e, portanto, da inflação. Em relação ao IPC (índice de preços ao consumidor), ele é um indicador preliminar mais preciso, porque quando os preços aos produtores aumentam, os preços ao consumidor crescem aproximadamente na mesma medida. Estes dois índices estão intimamente correlacionados.

O crescimento do PPI é considerado favorável e pode causar um aumento na cotação da coroa sueca.

Últimos valores: