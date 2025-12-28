CalendárioSeções

Suécia - Índice de Confiança no Setor Manufatureiro (Sweden Manufacturing Confidence)

País:
Suécia
SEK, Coroa sueca
Fonte:
Instituto Nacional de Pesquisa Econômica (KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
Setor:
Negócio
Baixa 103.8
100.8
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
A Confiança Industrial (Manufacturing Confidence) reflete o otimismo das empresas num país industrial em relação ao ambiente econômico atual. O índice é compilado mensalmente como parte de uma pesquisa geral de tendências de negócios, realizada on-line com empresas pelo Instituto Nacional de Pesquisa Econômica (NIER). Inicialmente, a pesquisa incluía apenas o setor manufatureiro, agora inclui quase todos os setores da economia sueca.

Cada mês, o Instituto Nacional entrevista os gerentes das fábricas na Suécia. A amostra inclui empresas com pelo menos 100 funcionários. A coleta de todos os dados dos entrevistados leva aproximadamente três semanas.

A importância das respostas de uma empresa específica é determinada pelo volume de produção, que é definido pela quantidade de valor agregado. Em outros setores, as empresas recebem pesos com base no número de funcionários. Esses pesos são atualizados anualmente, de acordo com a amostra atualizada. As respostas ponderadas são resumidas e extrapoladas como se todas as empresas do setor manufatureiro participassem da pesquisa.

No questionário, as empresas são solicitadas a avaliar a situação atual em termos de pedidos, estoques de produtos acabados, volumes de produção esperados e emprego. Além disso, a pesquisa é qualitativa, não quantitativa. Em outras palavras, os entrevistados, em vez de darem números absolutos, avaliam a situação como melhor, pior ou nenhuma mudança.

O índice de confiança empresarial é um dos principais indicadores que caracterizam as condições de negócios australianas e o estado geral da economia do país. Um valor acima de 100 indica uma melhora no clima de negócios e um sentimento positivo no ambiente de negócios sueco. Isso pode ter um efeito positivo na cotação da coroa sueca. Leituras abaixo de 100 indicam a deterioração da situação.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suécia - Índice de Confiança no Setor Manufatureiro (Sweden Manufacturing Confidence)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
dez. 2025
103.8
100.8
nov. 2025
N/D
100.1
100.2
out. 2025
100.2
99.4
set. 2025
98.6
97.0
ago. 2025
97.0
95.8
jul. 2025
96.3
100.2
99.3
jun. 2025
99.3
99.4
100.1
mai. 2025
100.1
98.2
100.2
abr. 2025
99.6
96.9
96.7
mar. 2025
96.4
96.3
95.6
fev. 2025
95.6
95.1
94.8
jan. 2025
94.8
93.5
96.5
dez. 2024
96.5
92.4
96.3
nov. 2024
95.8
93.3
91.6
out. 2024
91.8
96.6
93.7
set. 2024
94.2
98.3
96.6
ago. 2024
97.1
98.6
97.0
jul. 2024
97.0
99.0
99.2
jun. 2024
99.2
98.8
98.6
mai. 2024
98.5
98.5
100.6
abr. 2024
100.5
97.7
98.6
mar. 2024
98.7
95.7
98.4
fev. 2024
98.4
96.1
99.2
jan. 2024
99.3
100.0
95.1
dez. 2023
95.1
100.3
99.1
nov. 2023
99.1
100.9
99.6
out. 2023
99.5
97.3
100.4
set. 2023
100.1
93.7
96.9
ago. 2023
96.6
97.5
97.5
jul. 2023
97.1
102.0
101.9
jun. 2023
102.3
102.2
102.4
mai. 2023
102.9
102.5
101.2
abr. 2023
101.6
102.8
103.3
mar. 2023
103.4
100.8
102.1
fev. 2023
102.2
101.7
100.4
jan. 2023
99.5
104.1
103.7
dez. 2022
104.1
104.6
104.5
nov. 2022
104.2
107.5
104.8
out. 2022
105.1
113.3
109.6
set. 2022
110.0
118.1
115.7
ago. 2022
116.4
120.2
119.4
jul. 2022
119.4
123.3
120.6
jun. 2022
120.6
123.8
125.0
mai. 2022
125.5
123.5
121.3
abr. 2022
121.4
125.0
124.7
mar. 2022
125.0
123.1
124.3
fev. 2022
124.3
124.6
121.4
jan. 2022
121.3
127.4
126.4
dez. 2021
127.3
127.9
126.3
nov. 2021
126.6
128.0
128.4
123
