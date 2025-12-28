Calendário Econômico
Suécia - Índice de Confiança no Setor Manufatureiro (Sweden Manufacturing Confidence)
|Baixa
|103.8
|
100.8
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Confiança Industrial (Manufacturing Confidence) reflete o otimismo das empresas num país industrial em relação ao ambiente econômico atual. O índice é compilado mensalmente como parte de uma pesquisa geral de tendências de negócios, realizada on-line com empresas pelo Instituto Nacional de Pesquisa Econômica (NIER). Inicialmente, a pesquisa incluía apenas o setor manufatureiro, agora inclui quase todos os setores da economia sueca.
Cada mês, o Instituto Nacional entrevista os gerentes das fábricas na Suécia. A amostra inclui empresas com pelo menos 100 funcionários. A coleta de todos os dados dos entrevistados leva aproximadamente três semanas.
A importância das respostas de uma empresa específica é determinada pelo volume de produção, que é definido pela quantidade de valor agregado. Em outros setores, as empresas recebem pesos com base no número de funcionários. Esses pesos são atualizados anualmente, de acordo com a amostra atualizada. As respostas ponderadas são resumidas e extrapoladas como se todas as empresas do setor manufatureiro participassem da pesquisa.
No questionário, as empresas são solicitadas a avaliar a situação atual em termos de pedidos, estoques de produtos acabados, volumes de produção esperados e emprego. Além disso, a pesquisa é qualitativa, não quantitativa. Em outras palavras, os entrevistados, em vez de darem números absolutos, avaliam a situação como melhor, pior ou nenhuma mudança.
O índice de confiança empresarial é um dos principais indicadores que caracterizam as condições de negócios australianas e o estado geral da economia do país. Um valor acima de 100 indica uma melhora no clima de negócios e um sentimento positivo no ambiente de negócios sueco. Isso pode ter um efeito positivo na cotação da coroa sueca. Leituras abaixo de 100 indicam a deterioração da situação.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suécia - Índice de Confiança no Setor Manufatureiro (Sweden Manufacturing Confidence)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
