A Confiança Industrial (Manufacturing Confidence) reflete o otimismo das empresas num país industrial em relação ao ambiente econômico atual. O índice é compilado mensalmente como parte de uma pesquisa geral de tendências de negócios, realizada on-line com empresas pelo Instituto Nacional de Pesquisa Econômica (NIER). Inicialmente, a pesquisa incluía apenas o setor manufatureiro, agora inclui quase todos os setores da economia sueca.

Cada mês, o Instituto Nacional entrevista os gerentes das fábricas na Suécia. A amostra inclui empresas com pelo menos 100 funcionários. A coleta de todos os dados dos entrevistados leva aproximadamente três semanas.

A importância das respostas de uma empresa específica é determinada pelo volume de produção, que é definido pela quantidade de valor agregado. Em outros setores, as empresas recebem pesos com base no número de funcionários. Esses pesos são atualizados anualmente, de acordo com a amostra atualizada. As respostas ponderadas são resumidas e extrapoladas como se todas as empresas do setor manufatureiro participassem da pesquisa.

No questionário, as empresas são solicitadas a avaliar a situação atual em termos de pedidos, estoques de produtos acabados, volumes de produção esperados e emprego. Além disso, a pesquisa é qualitativa, não quantitativa. Em outras palavras, os entrevistados, em vez de darem números absolutos, avaliam a situação como melhor, pior ou nenhuma mudança.

O índice de confiança empresarial é um dos principais indicadores que caracterizam as condições de negócios australianas e o estado geral da economia do país. Um valor acima de 100 indica uma melhora no clima de negócios e um sentimento positivo no ambiente de negócios sueco. Isso pode ter um efeito positivo na cotação da coroa sueca. Leituras abaixo de 100 indicam a deterioração da situação.

