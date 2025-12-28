CalendárioSeções

Suécia - Vendas no Varejo (Mensal) (Sweden Retail Sales m/m)

País:
Suécia
SEK, Coroa sueca
Fonte:
Estatísticas Suécia (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Setor:
Consumidor
Baixa 1.1% 1.1%
-0.2%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
-0.3%
1.1%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
As Vendas no Varejo - Mensal - (Retail Sales m/m) é um indicador da variação percentual no volume de vendas no varejo de bens e serviços no país no mês do relatório em comparação com o mês anterior. O indicador reflete a mudança no custo real, incluindo o IVA.

Estatísticas de vendas no varejo incluem o custo de alimentos, roupas, sapatos, utensílios domésticos, etc. O cálculo não inclui vendas de carros.

Para calcular o indicador, o Serviço Nacional de Estatística realiza uma pesquisa de uma pesquisa varejistas com um volume de negócios de pelo menos 2 milhões de coroas suecas. A amostra é atualizada trimestralmente com base em dados da administração fiscal do país. Os participantes da pesquisa fornecem dados sobre a quantidade de mercadorias vendidas nas lojas de varejo. O valor resultante está sujeito a ajustes sazonais e de calendário para excluir a influência de dias e feriados não úteis.

O indicador de vendas mensais participa na avaliação do PIB e dos seus componentes, que são usados para monitorar o estado da economia e desenvolver a política econômica. Os dados também nos permitem analisar a eficácia comparativa do setor de varejo.

O crescimento do índice de vendas no varejo pode ter um efeito positivo na cotação da coroa sueca, uma vez que indica um aumento na atividade do consumidor.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suécia - Vendas no Varejo (Mensal) (Sweden Retail Sales m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
1.1%
1.1%
-0.2%
out. 2025
-0.3%
1.4%
0.3%
set. 2025
0.1%
-3.3%
1.1%
ago. 2025
0.9%
0.4%
0.4%
jul. 2025
0.3%
1.4%
2.6%
jun. 2025
2.5%
-4.0%
-4.6%
mai. 2025
-4.8%
0.0%
1.5%
abr. 2025
0.9%
0.1%
0.7%
mar. 2025
0.3%
0.0%
0.1%
fev. 2025
0.1%
-0.3%
-0.6%
jan. 2025
-0.7%
2.1%
2.8%
dez. 2024
2.9%
0.2%
-0.2%
nov. 2024
-0.2%
0.0%
0.9%
out. 2024
0.4%
0.2%
0.0%
set. 2024
-0.1%
0.1%
0.2%
ago. 2024
0.4%
0.0%
0.8%
jul. 2024
0.5%
0.2%
-0.8%
jun. 2024
-0.3%
-0.5%
0.3%
mai. 2024
0.2%
0.0%
-0.1%
abr. 2024
0.3%
0.3%
0.0%
mar. 2024
-0.4%
0.5%
fev. 2024
0.5%
0.2%
jan. 2024
0.4%
-0.2%
dez. 2023
-0.2%
-0.2%
nov. 2023
-0.5%
1.4%
out. 2023
1.4%
0.0%
-1.4%
set. 2023
-1.4%
0.1%
0.0%
ago. 2023
0.2%
-0.1%
0.7%
jul. 2023
1.0%
0.2%
-0.2%
jun. 2023
-0.3%
-0.2%
0.1%
mai. 2023
0.3%
0.3%
1.1%
abr. 2023
2.8%
-0.4%
-1.5%
mar. 2023
-1.6%
0.5%
-1.7%
fev. 2023
-1.2%
-0.4%
-0.2%
jan. 2023
-0.1%
0.4%
-1.0%
dez. 2022
-1.8%
-0.3%
1.5%
nov. 2022
2.2%
0.4%
-2.1%
out. 2022
-1.3%
-0.5%
-0.6%
set. 2022
-0.4%
0.5%
-0.4%
ago. 2022
-0.4%
-0.5%
-0.2%
jul. 2022
-0.6%
0.6%
-1.5%
jun. 2022
-1.2%
-0.7%
-0.7%
mai. 2022
-0.6%
1.5%
0.4%
abr. 2022
0.4%
-2.0%
0.6%
mar. 2022
0.2%
2.5%
-0.1%
fev. 2022
-0.1%
1.3%
3.7%
jan. 2022
4.5%
-1.2%
-4.1%
dez. 2021
-4.4%
0.1%
0.8%
nov. 2021
0.9%
-0.4%
0.5%
out. 2021
0.4%
1.9%
-0.2%
