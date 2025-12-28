Calendário Econômico
Suécia - Vendas no Varejo (Mensal) (Sweden Retail Sales m/m)
|Baixa
|1.1%
|1.1%
|
-0.2%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-0.3%
|
1.1%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Vendas no Varejo - Mensal - (Retail Sales m/m) é um indicador da variação percentual no volume de vendas no varejo de bens e serviços no país no mês do relatório em comparação com o mês anterior. O indicador reflete a mudança no custo real, incluindo o IVA.
Estatísticas de vendas no varejo incluem o custo de alimentos, roupas, sapatos, utensílios domésticos, etc. O cálculo não inclui vendas de carros.
Para calcular o indicador, o Serviço Nacional de Estatística realiza uma pesquisa de uma pesquisa varejistas com um volume de negócios de pelo menos 2 milhões de coroas suecas. A amostra é atualizada trimestralmente com base em dados da administração fiscal do país. Os participantes da pesquisa fornecem dados sobre a quantidade de mercadorias vendidas nas lojas de varejo. O valor resultante está sujeito a ajustes sazonais e de calendário para excluir a influência de dias e feriados não úteis.
O indicador de vendas mensais participa na avaliação do PIB e dos seus componentes, que são usados para monitorar o estado da economia e desenvolver a política econômica. Os dados também nos permitem analisar a eficácia comparativa do setor de varejo.
O crescimento do índice de vendas no varejo pode ter um efeito positivo na cotação da coroa sueca, uma vez que indica um aumento na atividade do consumidor.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suécia - Vendas no Varejo (Mensal) (Sweden Retail Sales m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
