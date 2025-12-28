CalendárioSeções

Decisão do Banco da Suécia sobre a Taxa de Juros (Sveriges Riksbank Interest Rate Decision)

País:
Suécia
SEK, Coroa sueca
Fonte:
Banco da Suécia (Sveriges Riksbank)
Setor:
Dinheiro
Moderada 1.75%
1.75%
Última divulgação Importância Atual Projeção Prévio
Prévio
1.75%
Seguinte divulgação Atual Projeção Prévio
Prévio
A Decisão da Taxa de Juros do Banco da Suécia (Riksbank Interest Rate Decision) é um dos eventos mais importantes que afetam a cotação da coroa sueca. Taxa repo é uma taxa à qual os bancos privados recebem/colocam dinheiro do/no banco central por um período de sete dias.

A decisão é tomada pelo Conselho Executivo do Riksbank, composto por seis membros. Cinco vezes por ano (até 2020, seis vezes por ano), a diretoria do banco realiza reuniões nas quais são tomadas as decisões mais importantes da política monetária do país, incluindo a decisão sobre a taxa de juros (repo). A decisão é tomada com base no voto da maioria dos membros. Se houver igual quantidade de votos, a decisão é tomada pelo presidente do banco.

O regulador pode baixar a taxa de juros, se necessário, para aumentar a inflação para o nível desejado. Por outro lado, se a inflação exceder o nível-meta, além de implementar um pacote de medidas, tenta-se elevar a taxa de juros do banco central.

Cada decisão sobre a taxa de juros do Banco da Suécia afeta diretamente a cotação da moeda nacional (especialmente nos casos em que a taxa é alterada). Seu aumento leva a um crescimento na cotação da coroa sueca.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Decisão do Banco da Suécia sobre a Taxa de Juros (Sveriges Riksbank Interest Rate Decision)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
1.75%
1.75%
1.75%
2.00%
2.00%
2.25%
2.25%
2.50%
2.50%
2.75%
2.75%
3.25%
3.25%
3.50%
3.50%
3.75%
3.75%
3.75%
3.75%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
3.75%
3.75%
3.50%
3.50%
3.00%
3.00%
2.50%
2.50%
1.75%
1.75%
0.75%
0.75%
0.25%
0.25%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.25%
-0.25%
-0.25%
-0.25%
-0.25%
-0.25%
-0.25%
-0.25%
-0.25%
-0.25%
-0.25%
-0.25%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
12
Exportar relatório

