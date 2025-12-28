Calendário Econômico
Decisão do Banco da Suécia sobre a Taxa de Juros (Sveriges Riksbank Interest Rate Decision)
|Moderada
|1.75%
|
1.75%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
1.75%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Decisão da Taxa de Juros do Banco da Suécia (Riksbank Interest Rate Decision) é um dos eventos mais importantes que afetam a cotação da coroa sueca. Taxa repo é uma taxa à qual os bancos privados recebem/colocam dinheiro do/no banco central por um período de sete dias.
A decisão é tomada pelo Conselho Executivo do Riksbank, composto por seis membros. Cinco vezes por ano (até 2020, seis vezes por ano), a diretoria do banco realiza reuniões nas quais são tomadas as decisões mais importantes da política monetária do país, incluindo a decisão sobre a taxa de juros (repo). A decisão é tomada com base no voto da maioria dos membros. Se houver igual quantidade de votos, a decisão é tomada pelo presidente do banco.
O regulador pode baixar a taxa de juros, se necessário, para aumentar a inflação para o nível desejado. Por outro lado, se a inflação exceder o nível-meta, além de implementar um pacote de medidas, tenta-se elevar a taxa de juros do banco central.
Cada decisão sobre a taxa de juros do Banco da Suécia afeta diretamente a cotação da moeda nacional (especialmente nos casos em que a taxa é alterada). Seu aumento leva a um crescimento na cotação da coroa sueca.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Decisão do Banco da Suécia sobre a Taxa de Juros (Sveriges Riksbank Interest Rate Decision)".
