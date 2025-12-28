A Confiança Empresarial (Business Confidence) reflete o otimismo das empresas do país em relação ao ambiente econômico atual. O índice é calculado mensalmente com base numa pesquisa on-line com empresas conduzida pelo Instituto Nacional de Pesquisa Econômica (NIER).

Cada mês, o Instituto Nacional entrevista os gerentes de aproximadamente 7 000 empresas suecas. A amostra inclui empresas com pelo menos 100 funcionários. As empresas são estratificadas por tamanho e setor. A coleta de todos os dados dos entrevistados leva aproximadamente três semanas.

A importância das respostas de uma determinada empresa é determinada pelo seu tamanho, ou seja, quanto maior a empresa, mais peso é atribuído às suas respostas (com exceção do setor manufatureiro, onde é levado em consideração o valor agregado, não o número de funcionários). Esses pesos são atualizados anualmente, de acordo com a amostra atualizada. As respostas ponderadas são resumidas e extrapoladas como se todas as empresas do setor manufatureiro participassem da pesquisa.

No questionário, as empresas são solicitadas a avaliar a situação atual em termos de pedidos, estoques de produtos acabados, volumes de produção esperados e emprego. Além disso, a pesquisa é qualitativa, não quantitativa. Em outras palavras, os entrevistados, em vez de darem números absolutos, avaliam a situação como melhor, pior ou nenhuma mudança.

O índice de confiança empresarial é um dos principais indicadores que caracterizam as condições de negócios australianas e o estado geral da economia do país. Um valor acima de 100 indica uma melhora no clima de negócios e um sentimento positivo no ambiente de negócios sueco. Isso pode ter um efeito positivo na cotação da coroa sueca. Leituras abaixo de 100 indicam a deterioração da situação.

