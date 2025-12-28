CalendárioSeções

Suécia - Confiança Empresarial (Sweden Business Confidence)

País:
Suécia
SEK, Coroa sueca
Fonte:
Instituto Nacional de Pesquisa Econômica (KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
Setor:
Negócio
Baixa 107.4
105.5
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
A Confiança Empresarial (Business Confidence) reflete o otimismo das empresas do país em relação ao ambiente econômico atual. O índice é calculado mensalmente com base numa pesquisa on-line com empresas conduzida pelo Instituto Nacional de Pesquisa Econômica (NIER).

Cada mês, o Instituto Nacional entrevista os gerentes de aproximadamente 7 000 empresas suecas. A amostra inclui empresas com pelo menos 100 funcionários. As empresas são estratificadas por tamanho e setor. A coleta de todos os dados dos entrevistados leva aproximadamente três semanas.

A importância das respostas de uma determinada empresa é determinada pelo seu tamanho, ou seja, quanto maior a empresa, mais peso é atribuído às suas respostas (com exceção do setor manufatureiro, onde é levado em consideração o valor agregado, não o número de funcionários). Esses pesos são atualizados anualmente, de acordo com a amostra atualizada. As respostas ponderadas são resumidas e extrapoladas como se todas as empresas do setor manufatureiro participassem da pesquisa.

No questionário, as empresas são solicitadas a avaliar a situação atual em termos de pedidos, estoques de produtos acabados, volumes de produção esperados e emprego. Além disso, a pesquisa é qualitativa, não quantitativa. Em outras palavras, os entrevistados, em vez de darem números absolutos, avaliam a situação como melhor, pior ou nenhuma mudança.

O índice de confiança empresarial é um dos principais indicadores que caracterizam as condições de negócios australianas e o estado geral da economia do país. Um valor acima de 100 indica uma melhora no clima de negócios e um sentimento positivo no ambiente de negócios sueco. Isso pode ter um efeito positivo na cotação da coroa sueca. Leituras abaixo de 100 indicam a deterioração da situação.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suécia - Confiança Empresarial (Sweden Business Confidence)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
dez. 2025
107.4
105.5
nov. 2025
N/D
103.2
104.3
out. 2025
104.3
100.6
set. 2025
100.0
100.0
ago. 2025
99.8
97.4
jul. 2025
97.0
95.0
94.8
jun. 2025
94.8
99.6
98.4
mai. 2025
98.9
98.4
99.8
abr. 2025
99.9
99.4
98.9
mar. 2025
99.1
102.7
101.2
fev. 2025
101.6
101.9
100.8
jan. 2025
101.1
101.4
100.6
dez. 2024
100.6
98.0
98.6
nov. 2024
98.3
95.5
95.2
out. 2024
95.0
96.1
96.3
set. 2024
96.5
94.0
95.1
ago. 2024
95.0
94.4
95.5
jul. 2024
95.4
95.5
97.4
jun. 2024
97.3
93.0
94.5
mai. 2024
94.6
95.0
96.2
abr. 2024
96.3
94.1
94.4
mar. 2024
94.4
91.7
92.1
fev. 2024
92.0
89.0
91.8
jan. 2024
91.7
85.6
87.1
dez. 2023
86.6
86.2
85.5
nov. 2023
85.2
86.7
85.9
out. 2023
85.9
84.7
86.8
set. 2023
86.8
86.5
87.8
ago. 2023
87.7
90.0
90.5
jul. 2023
90.5
90.6
91.5
jun. 2023
91.8
87.6
90.5
mai. 2023
90.6
87.5
89.2
abr. 2023
89.3
89.5
91.5
mar. 2023
91.7
87.4
89.4
fev. 2023
88.9
87.3
87.1
jan. 2023
86.3
87.4
88.0
dez. 2022
87.6
83.6
86.7
nov. 2022
86.1
86.5
89.2
out. 2022
89.0
91.9
95.8
set. 2022
96.4
99.1
101.9
ago. 2022
102.4
106.4
107.7
jul. 2022
108.0
111.6
110.9
jun. 2022
111.6
115.0
114.7
mai. 2022
115.1
114.0
114.5
abr. 2022
114.6
115.1
115.0
mar. 2022
114.9
113.1
114.7
fev. 2022
114.8
113.8
109.9
jan. 2022
111.0
117.7
116.0
dez. 2021
116.3
119.3
118.0
nov. 2021
118.4
119.6
119.3
123
