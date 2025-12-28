Calendário Econômico
Suécia - Produção do Setor Privado (Mensal) (Sweden Private Sector Production m/m)
|Baixa
|102.1%
|
101.4%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
102.1%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Produção Industrial no Setor Privado - Mensal - (Private Sector Production m/m) reflete a mudança no valor de bens e serviços produzidos por empresas privadas na indústria, serviços e construção no mês atual em comparação com o anterior. O índice é publicado mensalmente pelo Instituto Nacional de Estatística da Suécia e é ajustado sazonalmente. O indicador substitui o índice de produção comercial (Business Production Index) que era publicado anteriormente. A vantagem do novo índice é que ele mede toda a produção do setor privado, não apenas o volume total de bens e serviços produzidos, o que também permite que o índice seja publicado com antecedência.
O Instituto Nacional de Estatística coleta dados por meio de uma pesquisa mensal com empresas privadas na Suécia, que empregam pelo menos 20 pessoas ou têm um faturamento anual de pelo menos 50 milhões de coroas. Como algumas empresas podem demorar a responder, os valores do índice para os dois meses anteriores podem ser ajustados. Além do nível geral de mudança, o Instituto Nacional de Estatística publica dados por setores: industrial, serviços e construção. O índice não inclui os setores financeiro e de seguros.
Os dados de produção são usados para calcular o PIB e também refletem o volume de negócios líquido nos setores industrial e de serviços e a margem comercial (receita da venda de produtos de varejo menos despesas).
O crescimento da produção é, sem dúvida, um fator favorável que a saúde da economia e um bom ambiente de negócios no país, portanto, uma leitura acima do esperado poderia ter um efeito positivo na cotação do coroa sueca.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Suécia - Produção do Setor Privado (Mensal) (Sweden Private Sector Production m/m)".
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress