O Índice de Produção Industrial no Setor Privado - Mensal - (Private Sector Production m/m) reflete a mudança no valor de bens e serviços produzidos por empresas privadas na indústria, serviços e construção no mês atual em comparação com o anterior. O índice é publicado mensalmente pelo Instituto Nacional de Estatística da Suécia e é ajustado sazonalmente. O indicador substitui o índice de produção comercial (Business Production Index) que era publicado anteriormente. A vantagem do novo índice é que ele mede toda a produção do setor privado, não apenas o volume total de bens e serviços produzidos, o que também permite que o índice seja publicado com antecedência.

O Instituto Nacional de Estatística coleta dados por meio de uma pesquisa mensal com empresas privadas na Suécia, que empregam pelo menos 20 pessoas ou têm um faturamento anual de pelo menos 50 milhões de coroas. Como algumas empresas podem demorar a responder, os valores do índice para os dois meses anteriores podem ser ajustados. Além do nível geral de mudança, o Instituto Nacional de Estatística publica dados por setores: industrial, serviços e construção. O índice não inclui os setores financeiro e de seguros.

Os dados de produção são usados para calcular o PIB e também refletem o volume de negócios líquido nos setores industrial e de serviços e a margem comercial (receita da venda de produtos de varejo menos despesas).

O crescimento da produção é, sem dúvida, um fator favorável que a saúde da economia e um bom ambiente de negócios no país, portanto, uma leitura acima do esperado poderia ter um efeito positivo na cotação do coroa sueca.

Últimos valores: